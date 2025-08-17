De 10 bästa AI-anteckningsverktygen för Google Meet 2025

Halvvägs in i ditt Google Meet-samtal hör du: ”Vänta, vad var det nu för åtgärd?” En snabb bläddring genom chatten hjälper inte, och ingen verkar ha tagit ordentliga anteckningar. Nu sitter du fast och försöker pussla ihop saker istället för att gå vidare.

AI-anteckningsprogram för Google Meet kan bespara dig kaos och hålla mötena på rätt spår. De fångar upp allt – viktiga punkter, beslut, åtgärdspunkter – så att du slipper göra det.

Låt oss titta på de bästa för att hålla dina möten produktiva och anteckningarna smidiga. 🧑‍💻

Vad ska du leta efter i AI-anteckningsprogram för Google Meet?

En bra anteckningsapp ska göra möten mer produktiva, inte skapa extra arbete. Att välja rätt app beror på hur du genomför möten och vilken typ av anteckningar du behöver.

Här är några viktiga funktioner att leta efter i AI-verktyget för mötesanteckningar:

Noggrannhet i transkriberingen: Fångar upp konversationer tydligt och minimerar fel.

Talareidentifiering: Skiljer mellan mötesdeltagare för organiserade anteckningar

Sammanfattningsfunktioner: Markerar viktiga punkter och åtgärdspunkter för snabb referens i framtida möten.

Anpassningsinställningar: Möjliggör personlig formatering, sammanfattningar och taggning av nyckelord.

Export- och delningsfunktioner: Sparar anteckningar och mötesreferat i olika format för att underlätta samarbetet.

Säkerhet och integritet: Skyddar känslig mötesinformation genom kryptering och efterlevnadsåtgärder.

🔍 Visste du att? Google Meet var tidigare endast tillgängligt för inbjudna användare. År 2017 hette det ”Google Hangouts Meet” och var endast tillgängligt för G Suite-användare. Det var först 2020 som Google gjorde det gratis för alla – precis i tid för boom i distansarbete.

Översikt: De 10 bästa AI-anteckningsverktygen för Google Meet

Är du osäker på vilket verktyg som passar bäst för ditt arbetsflöde? Här är en snabb översikt över de bästa AI-anteckningsverktygen för Google Meet, vad de är bäst på och vem de är avsedda för:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser ClickUp – AI-anteckningsprogram med integrering av uppgifter och dokument – Extrahering av åtgärdspunkter – Automatiska arbetsflöden från möte till åtgärd Projektteam som behöver fullständiga arbetsflöden från möte till åtgärd Gratis för alltid; anpassningsbar för företag. Gemini – Inbyggd integration med Google Workspace – Direkt synkronisering med Google Docs – Flerspråkigt stöd för globala team Team som är integrerade i Google Workspace och behöver smidig anteckningsfunktion och integration Exklusivt för Google Workspace Enterprise; anpassade priser Tactiq – Stöd för flera plattformar (Meet, Zoom, Teams) – Transkriptionstaggar i realtid – Plattformsoberoende teamstöd Plattformsoberoende team som spårar diskussioner över flera videomötesplattformar Gratis; Pro: 12 $/månad per användare; Team: 20 $/månad per användare tl;dv – Tidsstämplade höjdpunkter – AI-drivna uppföljningar – Videohöjdpunkter för säljteam Sälj- och kundtjänstteam som behöver snabba videohöjdpunkter och spårning av åtgärdspunkter Gratis; Pro: 29 $/månad per användare; Business: 98 $/månad per användare Scribbl – Studieklar anteckningar – Quiz-/frågegenerator – Transkriptioner med tidsstämpel för utbildning Lärare och utbildningsgrupper som behöver mötesanteckningar som kan omvandlas till studiematerial Gratis; Pro: 20 $/månad per användare; Team: Anpassad prissättning (faktureras årligen) Bluedot – Extrahering av kodsnuttar – Taggning av tekniska beslut – Integrationer för projektledning Tekniska och ingenjörsteam som behöver spåra diskussioner om kod och arkitektur Gratis; Basic: 18 $/månad per användare; Pro: 25 $/månad per användare Läs AI – Snabba mötesreferat – Höjdpunkter – Kategorisering av åtgärdspunkter Team som behöver snabba, lättsmälta mötesreferat och uppföljning av åtgärdspunkter Gratis; Pro: 19,75 $/månad per användare; Enterprise: 29,75 $/månad per användare Otter. ai – Flerspråkig transkription – Samarbete i realtid – Talaridentifiering Hybrid- och globala team som behöver flerspråkigt mötesstöd med samarbete i realtid Gratis; Pro: 16,99 $/månad per användare; Business: 30 $/månad per användare MeetGeek – Analys av mötes effektivitet – Känsloanalys – Rollspecifika sammanfattningar Datadrivna team som optimerar möteskulturen och spårar kundinteraktioner Gratis; Pro: 19 $/månad per användare; Business: 39 $/månad per användare; Enterprise: 59 $/månad per användare Fathom – Spårning av kundrelationer – Automatisk kartläggning av leveranser – Spårning av interaktionshistorik Kundorienterade team (konsultföretag, byråer) som behöver detaljerad historik över kundinteraktioner Gratis; Premium: 19 $/månad per användare; Team Edition: 29 $/månad per användare; Team Edition Pro: 39 $/månad per användare

De 10 bästa AI-anteckningsverktygen för Google Meet

Det finns gott om AI-anteckningsprogram för Google Meet, men alla fungerar inte lika bra. Vissa har problem med noggrannheten, medan andra gör det mer komplicerat än nödvändigt att dela eller organisera anteckningar.

Här är tio leveransalternativ som sparar dig besväret att testa dem alla. 🙌🏼

1. ClickUp (Bäst för AI-mötesanteckningar och arbetsflödeshantering)

Dagens arbetsliv är trasigt.

Projekt, kunskap och konversationer är utspridda över olika verktyg, vilket bromsar teamens arbete. ClickUp löser detta med allt-i-ett-appen för arbete, som kombinerar projektledning, dokumentation och kommunikation på ett ställe – med hjälp av AI för att hjälpa teamen att arbeta snabbare.

Möten behöver inte vara en röra av förlorade anteckningar, missade åtgärder och oändliga uppföljningar. ClickUp kopplar ihop punkterna – och omvandlar konversationer till resultat utan extra ansträngning.

ClickUp AI Notetaker

Låt ClickUp AI Notetaker hantera mötesanteckningarna medan du fokuserar på diskussionen.

ClickUp AI Notetaker transkriberar automatiskt konversationer, genererar strukturerade sammanfattningar och extraherar åtgärdspunkter samtidigt som allt kopplas till uppgifter och dokument.

Ett marknadsföringsteam som diskuterar sin nästa kampanj i ett Google Meet-samtal behöver inte lista alla leveranser manuellt. AI markerar automatiskt viktiga punkter – såsom deadlines för annonser, en ny sloganidé och en konkurrentstrategi som är värd att se över – samtidigt som uppföljningar tilldelas rätt personer.

Omvandla mötesdiskussioner till uppgifter utan extra steg med hjälp av ClickUp AI Notetaker.

Men ClickUp AI Notetaker nöjer sig inte med transkriptioner.

Åtgärder blir ClickUp-uppgifter, så uppföljningar går inte förlorade. Ett säljteam som förhandlar om ett avtal kan låta ClickUp automatiskt extrahera viktiga kundönskemål – som att justera betalningsvillkor eller lägga till en specifik klausul – och tilldela dem till juridikteamet. Detta håller arbetet organiserat utan att det behövs en separat att göra-lista.

ClickUp Brain

Börja använda ClickUp Brain Få omedelbara svar från mötesutskrifter, uppgifter och anteckningar med ClickUp Brain.

ClickUp Brain gör det enkelt att hitta information. Istället för att bläddra igenom anteckningar kan teamen ställa direkta frågor till AI, till exempel ”Vad begärde kunden vid förra månadens möte?” eller ”Vilka var de viktigaste frågorna kring produktlanseringen?” och få svar direkt.

En produktchef som förbereder sig för ett uppföljningssamtal kan omedelbart hämta alla omnämnanden av en specifik funktionsförfrågan.

📮ClickUp Insight: 30 % av arbetstagarna tror att automatisering kan spara dem 1–2 timmar per vecka, medan 19 % uppskattar att det kan frigöra 3–5 timmar för djup, fokuserat arbete. Även dessa små tidsbesparingar blir betydande: bara två timmar per vecka motsvarar över 100 timmar per år – tid som kan ägnas åt kreativitet, strategiskt tänkande eller personlig utveckling. 💯Med ClickUps AI-agenter och ClickUp Brain kan du automatisera arbetsflöden, generera projektuppdateringar och omvandla dina mötesanteckningar till praktiska nästa steg – allt inom samma plattform. Du behöver inga extra verktyg eller integrationer – ClickUp samlar allt du behöver för att automatisera och optimera din arbetsdag på ett och samma ställe. 💫 Verkliga resultat: RevPartners minskade sina SaaS-kostnader med 50 % genom att konsolidera tre verktyg till ClickUp – och fick därmed en enhetlig plattform med fler funktioner, tätare samarbete och en enda källa till information som är enklare att hantera och skala.

ClickUp Docs

Dokumentera och gör alla diskussioner tillgängliga med ClickUp Docs.

ClickUp Docs centraliserar och organiserar alla mötesprotokoll på ett ställe. Transkriptioner och sammanfattningar sparas automatiskt, så att teamen aldrig förlorar viktiga konversationer.

Ett juridiskt team som slutför ett avtal kan snabbt hänvisa till tidigare förhandlingar och märka specifika avsnitt, vilket gör det enkelt att spåra ändringar och beslut över tid.

På samma sätt erbjuder ClickUp Notepad ett personligt utrymme där du kan skriva ner snabba idéer innan du omvandlar dem till strukturerade uppgifter. En designer som brainstormar förbättringar för en webbplats kan till exempel anteckna feedback från ett kundsamtal och senare förfina dessa idéer till en genomförbar plan.

ClickUps bästa funktioner

Synkronisera smidigt med Google Meet och Zoom: Spela in, transkribera och Spela in, transkribera och hantera möten i ClickUp för att få tillgång till insikter utan att byta plattform.

Hitta viktiga detaljer direkt: Sök i transkriptioner efter nyckelord, filtrera talare och återvänd till diskussioner utan att spela upp inspelningar igen.

Standardisera mötesanteckningar utan ansträngning: Använd anpassningsbara Använd anpassningsbara anteckningsmallar för att strukturera mötesammanfattningar, åtgärdspunkter och viktiga slutsatser för att uppnå enhetlighet.

Skapa omedelbara sammanfattningar: Sammanfatta långa möten till viktiga punkter så att teamen snabbt kan komma ikapp.

Integrera anteckningar med chatt: Publicera AI-genererade sammanfattningar och åtgärdspunkter direkt i ClickUp Chat för att samla konversationer och uppföljningar på ett ställe.

Håll möten och scheman sammankopplade: Synkronisera mötesanteckningar med Synkronisera mötesanteckningar med ClickUp Calendar View och ClickUps Google Kalender-integration för att anpassa diskussioner efter deadlines och prioriteringar.

Begränsningar för ClickUp

Anteckningsprogrammet stöder för närvarande engelska, med begränsade språkalternativ för transkription och sammanfattningar.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 040 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om ClickUp

En G2-användare delade med sig av sin erfarenhet av ClickUp:

ClickUp är en otroligt mångsidig programvara som har förbättrat min produktivitet minst tio gånger. Jag älskar blandningen av personlig uppgiftshantering, kunskapshantering för företag, snabba anteckningar och AI-funktionen ClickUP, som är FANTASTISK. Den är otroligt kontextmedveten och bokstavligen en fantastisk assistent. Nästlade dokument, uppgiftshierarki, anpassade fält, avancerad filtrering... den här appen har allt, och den är inte alltför komplicerad att komma igång med. Den har också användbara integrationer med vanliga affärsplattformar, vilket är fantastiskt.

ClickUp är en otroligt mångsidig programvara som har förbättrat min produktivitet minst tio gånger. Jag älskar blandningen av personlig uppgiftshantering, kunskapshantering för företag, snabba anteckningar och AI-funktionen ClickUP, som är FANTASTISK. Den är otroligt kontextmedveten och bokstavligen en fantastisk assistent. Nästlade dokument, uppgiftshierarki, anpassade fält, avancerad filtrering... den här appen har allt, och den är inte alltför komplicerad att komma igång med. Den har också användbara integrationer med vanliga affärsplattformar, vilket är fantastiskt.

🧠 Kul fakta: Meet-bakgrunder hade en gång... dinosaurier? När Google först introducerade virtuella bakgrunder var ett av de första alternativen en förhistorisk djungelscen med dinosaurier som vandrade omkring. Tyvärr stannade de inte kvar särskilt länge.

2. Gemini (bäst för användare av Google Workspace)

Google har lagt till sin AI-anteckningsfunktion, som drivs av Gemini, direkt i Meet. Detta inbyggda verktyg registrerar dina konversationer utan att du behöver några extra appar eller tillägg.

Anteckningarna hamnar direkt i Google Docs, vilket är praktiskt om ditt team använder Google Workspace-verktyg dagligen.

Du kan hämta åtgärdspunkter, få mötesreferat och samarbeta på anteckningar utan att lämna Meet-fönstret. Anteckningsprogrammet hanterar också flera språk, så globala team kan få sammanfattningar på sitt föredragna språk.

Gemini bästa funktioner

Omvandla mötesdiskussioner till åtgärdspunkter som automatiskt synkroniseras med Google Tasks, vilket hjälper dig att spåra uppföljningar i hela ditt arbetsområde.

Skapa anpassade mötesreferat på flera språk samtidigt som du bevarar det ursprungliga sammanhanget och nyanserna i konversationerna.

Dela upp komplexa diskussioner i organiserade avsnitt baserade på ämnen, komplett med tidsstämplar för enkel referens och navigering.

Samarbeta med mötesanteckningar i realtid via Google Docs, så att teammedlemmarna kan lägga till kommentarer och förslag under mötet.

Gemini-begränsningar

Begränsade anpassningsalternativ för formatering och organisering av anteckningar

Endast tillgängligt för användare av Google Workspace Enterprise.

Kräver en stabil internetanslutning för realtidsbearbetning.

Ingen avancerad analys eller mötesinsikter

Gemini-priser

Tillgängligt exklusivt med Google Workspace Enterprise-abonnemang; anpassade priser.

Gemini-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

Vad verkliga användare säger om Gemini

En recension på G2 lyder:

Det jag gillar mest med Gemini är dess användarvänlighet i kombination med ett intuitivt gränssnitt. Det möjliggör snabb utförande av komplexa uppgifter och passar både nybörjare och experter. Jag har funnit det särskilt användbart för att automatisera arbetsflöden och organisera information. Integrationen med andra plattformar är enkel och kundsupporten har varit mycket lyhörd.

Det jag gillar mest med Gemini är dess användarvänlighet i kombination med ett intuitivt gränssnitt. Det möjliggör snabb utförande av komplexa uppgifter och passar både nybörjare och experter. Jag har funnit det särskilt användbart för att automatisera arbetsflöden och organisera information. Integrationen med andra plattformar är enkel och kundsupporten har varit mycket lyhörd.

⚙️ Bonus: Prova Google Docs mallar för mötesagendor för att strukturera diskussioner, sammanfatta viktiga ämnen och hålla möten fokuserade och produktiva.

3. Tactiq (Bäst för team som använder flera mötesplattformar)

via Tactiq

Tactiq går utöver Google Meet och fungerar även med Zoom, Microsoft Teams och andra videoplattformar. Verktyget ligger tyst i din webbläsare, redo att hoppa in när du startar ett möte.

Du kan markera viktiga ögonblick under samtal genom att klicka på en knapp eller använda kortkommandon – utan att behöva skriva frenetiskt. Team kan söka igenom tidigare möten med hjälp av ämnestaggar, vilket gör det enklare att hitta det där samtalet från förra månaden.

Transkriptionen i realtid visas precis bredvid mötesfönstret, så att du kan skanna igenom vad som har sagts utan att störa flödet.

Tactiqs bästa funktioner

Sök igenom mötesutskrifter med hjälp av ämnestaggar och markera viktiga ögonblick under live-samtal utan att pausa eller störa konversationerna.

Konvertera mötesutdrag till uppgifter direkt i projektledningsverktyg som Jira, Trello och Asana för omedelbar åtgärd.

Få tillgång till mötesminnesfunktioner för att återkalla tidigare diskussioner och beslut på olika videoplattformar med hjälp av ämnesbaserad sökning.

Extrahera kundfeedback och funktionsförfrågningar automatiskt till separata avsnitt för produkt- och säljteam.

Begränsningar för Tactiq

Den kostnadsfria planen begränsar åtkomsten till historiska transkriptioner.

Ljudkvaliteten påverkar transkriptionens noggrannhet avsevärt.

Vissa integrationer kräver högre prisnivåer.

Priser för Tactiq

Gratis

Pro: 12 $/månad per användare

Team: 20 $/månad per användare

Företag: 40 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Tactiq-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Tactiq

Här är vad en G2-recensent hade att säga:

Tactiq hjälper dig att spela in och transkribera dina möten, samtal, intervjuer och mycket mer. Jag har använt det för alla ovanstående ändamål. Det är perfekt för att spela in dina samtal med kunder, potentiella kunder och partners. Det hjälper dig också att skriva uppföljningsmejl och att-göra-listor. Det hjälper dig att skriva bättre mejl med Tactiqs autosuggestions.

Tactiq hjälper dig att spela in och transkribera dina möten, samtal, intervjuer och mycket mer. Jag har använt det för alla ovanstående ändamål. Det är perfekt för att spela in dina samtal med kunder, potentiella kunder och partners. Det hjälper dig också att skriva uppföljningsmejl och att-göra-listor. Det hjälper dig att skriva bättre mejl med Tactiqs autosuggestions.

4. tl;dv (Bäst för sälj- och kundtjänstteam)

tl;dv fokuserar på att göra kundkonversationer mer värdefulla. Verktyget tidsstämplar viktiga ögonblick när du lägger till anteckningar eller reaktioner under samtal.

Säljteam kan klippa ut viktiga delar av möten för att dela med kollegor eller återkomma till senare. Transkriptionen visas bredvid ditt videosamtal och du kan lägga till snabbtaggar för att markera olika delar av konversationen. Det tar bara några sekunder att dela utdrag, vilket är praktiskt när du behöver informera andra teammedlemmar som missade mötet.

tl;dv bästa funktioner

Skapa omedelbara videohöjdpunkter genom att markera ögonblick under samtal och dela dem direkt med interna team eller intressenter.

Spåra kundernas åsikter och viktiga diskussionspunkter med hjälp av AI-drivna verktyg för konversationsanalys.

Skapa ett sökbart bibliotek med mötesögonblick organiserade efter ämnen, konton eller affärsstadier för säljutbildning.

Skapa automatiska uppföljningsmejl baserade på mötesdiskussioner och åtgärdspunkter med anpassningsbara mallar.

Extrahera omnämnanden av konkurrenter och prisdiskussioner automatiskt till ditt CRM-system.

tl;dv-begränsningar

Videobearbetning kan ta tid för längre möten

Det finns lagringsbegränsningar för mötesinspelningar i lägre prisplaner.

tl;dv-prissättning

Gratis

Pro: 29 $/månad per användare

Företag: 98 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

tl;dv-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 330 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om tl;dv

Som en G2-användare uttrycker det:

TLDV har gjort stor skillnad i hur jag hanterar möten. De automatiska transkriptionerna och sammanfattningarna sparar mig massor av tid, särskilt när jag behöver gå tillbaka till specifika punkter eller dela anteckningar med mitt team. Jag uppskattar också möjligheten att markera viktiga ögonblick och snabbt navigera genom långa inspelningar. Gränssnittet är överskådligt och lättanvänt, och det integreras väl med mina befintliga verktyg.

TLDV har gjort stor skillnad i hur jag hanterar möten. De automatiska transkriptionerna och sammanfattningarna sparar mig massor av tid, särskilt när jag behöver gå tillbaka till specifika punkter eller dela anteckningar med mitt team. Jag uppskattar också möjligheten att markera viktiga ögonblick och snabbt navigera genom långa inspelningar. Gränssnittet är överskådligt och lättanvänt, och det integreras väl med mina befintliga verktyg.

5. Scribbl (Bäst för fjärrutbildning och utbildning)

via Scribbl

Scribbl ger mötesanteckningar en ny twist genom att fokusera på inlärningsmiljöer. Detta verktyg organiserar automatiskt anteckningar i studieanpassade format.

Lärare och utbildare kan markera viktiga lärpunkter under sessionerna, och eleverna kan lägga till anteckningar utan att störa flödet. Anteckningarna synkroniseras med tidsstämplar i inspelningen, så att du kan gå tillbaka till exakt när något förklarades.

Dessutom kan alla som missade livesändningen komma ikapp med hjälp av de strukturerade anteckningarna och inspelningarna.

Scribbls bästa funktioner

Skapa studieguider automatiskt från mötesinspelningar genom att markera viktiga begrepp och förklaringar under livesessioner.

Hoppa mellan olika delar av möten med hjälp av en interaktiv transkription som länkar direkt till videotidsstämplar.

Skapa snabba kunskapstester och frågesportfrågor baserade på de diskuterade ämnena för omedelbar förståelse hos eleverna.

Organisera mötesinnehållet i kapitel och underavsnitt som matchar din kursstruktur eller dina utbildningsmoduler.

Exportera anteckningar i olika format, inklusive studiekort och sammanfattningsblad för olika inlärningsstilar.

Begränsningar för Scribbl

Det finns en inlärningskurva för förstagångsanvändare.

Användarna säger att dess funktioner för gruppsamarbete behöver förbättras.

Chrome-tillägget kan komma i konflikt med andra verktyg.

Priser för Scribbl

Gratis

Pro: 20 $/månad per användare

Team: Anpassad prissättning (faktureras årligen)

Scribbl-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 320 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Scribbl

En recension på G2 lyder:

Scribbl är helt fantastiskt. Det automatiserar uppgifter som tidigare tog mig timmar, och funktionerna för schemaläggning och innehållsplanering är förstklassiga. Jag älskar hur enkelt det är att ansluta alla mina sociala konton och få allt att fungera smidigt. AI-förslagen för att förbättra mina inlägg är också mycket hjälpsamma – det är som att ha en digital assistent. En helt fantastisk app!

Scribbl är helt fantastiskt. Det automatiserar uppgifter som tidigare tog mig timmar, och funktionerna för schemaläggning och innehållsplanering är förstklassiga. Jag älskar hur enkelt det är att ansluta alla mina sociala konton och få allt att fungera smidigt. AI-förslagen för att förbättra mina inlägg är också mycket hjälpsamma – det är som att ha en digital assistent. En helt fantastisk app!

🔍 Visste du att? En undersökning från Dialpad visar att de flesta människor tillbringar upp till en tredjedel av sin arbetsvecka i möten. Cirka 46 % tillbringar mindre än fyra timmar i möten, medan 37 % tillbringar mellan 4 och 12 timmar. Ytterligare 12 % sitter i 12–20 timmar i möten och 5 % tillbringar minst 20 timmar i möten. Det är mycket tid som går åt till diskussioner!

6. Bluedot (Bäst för tekniska möten och utvecklarteam)

via Bluedot

Bluedot utmärker sig genom att hantera tekniska diskussioner på ett annat sätt. Verktyget känner igen kodsnuttar, tekniska termer och arkitekturdiskussioner i dina möten.

Utvecklare kan markera viktiga tekniska beslut utan att tappa fokus. AI hjälper till att organisera teknisk dokumentation direkt från dina diskussioner, vilket sparar tid när du senare ska skriva ner saker.

Mötesanteckningar kan också automatiskt länkas till din teknikdokumentation och dina projektledningsverktyg.

Bluedots bästa funktioner

Extrahera kodsnuttar och tekniska beslut från möten direkt till din utvecklingsdokumentation.

Tagga arkitektoniska beslut och länka dem automatiskt till befintlig teknisk dokumentation i din kunskapsbas.

Skapa Jira-ärenden eller GitHub-ärenden direkt från mötesdiskussioner med relevant kontext bifogad.

Spåra diskussioner om tekniska skulder och utvecklingsprioriteringar över flera teammöten.

Bluedots begränsningar

Fokuserar främst på tekniska team

Högre pris jämfört med vanliga anteckningsprogram för Google Meet.

Kräver installationstid för anpassade integrationer.

Bluedot-priser

Gratis

Grundläggande: 18 $/månad per användare

Pro: 25 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Bluedot-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Bluedot

En recension på G2 lyder:

Det bästa med Bluedot är att det är så enkelt att använda och att gränssnittet är mycket användarvänligt. En annan fördel med Bluedot är att det kan användas var som helst. Engagemanget det skapar är förstklassigt.

Det bästa med Bluedot är att det är så enkelt att använda och att gränssnittet är mycket användarvänligt. En annan fördel med Bluedot är att det kan användas var som helst. Engagemanget det skapar är förstklassigt.

🧠 Kul fakta: Har du någonsin haft en Google Meet-länk som varade för evigt? Google Meet-länkar löper tekniskt sett inte ut – vissa har varit aktiva i flera år! Så om du slumpmässigt klickar på en gammal inbjudan kan du hamna i en öde möteslokal.

7. Read AI (bäst för snabba mötesreferat)

via Read AI

Read AI har en annorlunda approach till mötesanteckningar genom att fokusera på kortfattade sammanfattningar. Verktyget bryter ner timslånga möten till överskådliga höjdpunkter som är lätta att förstå.

Till skillnad från andra anteckningsprogram som dumpar allt i långa transkriptioner hjälper Read dig att få grepp om de viktigaste punkterna på några minuter. Team uppskattar hur det organiserar åtgärdspunkter och beslut i överskådliga sammanfattningar.

Det som verkligen utmärker programmet är dess förmåga att fånga upp de viktiga sidodiskussionerna som ofta går förlorade i vanliga anteckningar.

Läs om AI:s bästa funktioner

Dela upp långa möten i snabba, lättsmälta sammanfattningar samtidigt som du bevarar viktiga sammanhang och nyanser från den ursprungliga diskussionen.

Markera och kategorisera åtgärdspunkter under möten baserat på prioritetsnivåer.

Navigera genom mötesinspelningar med hjälp av en AI-genererad översikt som hjälper dig att hoppa direkt till relevanta diskussionspunkter.

Skapa anpassade höjdpunkter från mötet genom att välja viktiga ögonblick, perfekt för att dela uppdateringar med intressenter som missade samtalet.

Läs om AI-begränsningar

Sammanfattningens kvalitet varierar beroende på ljudets tydlighet.

Det erbjuder begränsade alternativ för anteckningsorganisation.

Användare rapporterar att verktyget erbjuder mycket grundläggande integrationsfunktioner.

Minimal anpassning för sammanfattningsformat

Läs om AI-priser

Gratis

Pro: 19,75 $/månad per användare

Företag: 29,75 $/månad per användare

Enterprise+: 39,75 $/månad per användare

Läs AI-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (25+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Read AI

En recension på G2 lyder:

Det jag gillar mest med Read är dess förmåga att automatisera transkriptioner av Zoom-möten. Transkriptioner i realtid och dess smarta schemaläggningsfunktioner är ovärderliga för att effektivisera kommunikationen och säkerställa att mötena blir mer effektiva.

Det jag gillar mest med Read är dess förmåga att automatisera transkriptioner av Zoom-möten. Transkriptioner i realtid och dess smarta schemaläggningsfunktioner är ovärderliga för att effektivisera kommunikationen och säkerställa att möten blir mer effektiva.

8. Otter. ai (Bäst för flerspråkiga och tvärfunktionella team)

Otter. ai har en unik approach till mötesanteckningar genom att fokusera på realtidssamarbete och språkbearbetning. Det är bäst på att hantera möten där deltagarna växlar mellan språk eller behöver omedelbara översättningar.

Hybridteam har särskilt nytta av denna mötesprotokollprogramvaras förmåga att skilja mellan talare och fånga upp sidokonversationer på ett korrekt sätt. Den automatiska sammanfattningsgeneratorn anpassar sig efter olika typer av möten – från snabba standups till långa strategisessioner.

Utöver grundläggande transkription hjälper Otter.ai team att upptäcka konversationsmönster och återkommande ämnen i möten, vilket gör det enklare att följa hur projekt utvecklas över tid.

Otter. ai bästa funktioner

Spela in samtidiga konversationer på flera språk samtidigt som du behåller talarattribution och sammanhang för varje diskussionstråd.

Skapa detaljerade mötesanalyser, inklusive fördelning av talartid, ämnesfrekvens och engagemangsmönster.

Skapa anpassade ordlistor för branschspecifik terminologi och markera automatiskt dessa termer i transkriptioner för enhetlig dokumentation.

Omvandla mötesdiskussioner till strukturerade dokument med smart generering av dispositioner.

Länka relaterade konversationer mellan flera möten för att bygga upp en omfattande kunskapsbas om teamets beslut och projektets utveckling.

Otter. ai-begränsningar

Det innebär hög processoranvändning under realtidstranskription.

Det finns lagringsbegränsningar för längre möten.

Anpassad ordförrådsträning tar tid

Otter. ai-priser

Gratis

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter. ai

En recension på G2 lyder:

Jag älskar sammanfattningarna, att de är redigerbara och att jag kan använda sidofältet för att skapa en e-postmall baserad på sammanfattningen av detaljerna. Det sparar SÅ MYCKET TID. Jag älskar att alla anteckningar är sökbara på webbplatsen och lätta att söka igenom. Det är enkelt att schemalägga Otter så att det ansluter sig till mina möten i början av veckan. Det är enkelt att dela anteckningarna med mitt team.

Jag älskar sammanfattningarna, att de är redigerbara och att jag kan använda sidofältet för att skapa en e-postmall baserad på sammanfattningen av detaljerna. Det sparar SÅ MYCKET TID. Jag älskar att alla anteckningar är sökbara på webbplatsen och lätta att söka igenom. Det är enkelt att schemalägga Otter så att det deltar i mina möten i början av veckan. Det är enkelt att dela anteckningarna med mitt team.

🧠 Kul fakta: Den ursprungliga Google Meet-logotypen såg ut som en kamera, men folk förväxlade den med YouTube! Google omdesignade den till den nu välkända gröna och gula ikonen för att göra skillnaden tydligare.

9. MeetGeek (Bäst för datadriven mötesanalys)

via MeetGeek

MeetGeek närmar sig mötesdokumentation genom dataanalys. Verktyget går djupare än grundläggande transkription genom att analysera mötesdynamik, deltagarnas engagemang och diskussionsmönster.

Team kan följa hur deras möteskultur utvecklas genom detaljerade analyser. Plattformen kategoriserar automatiskt olika typer av möten och anpassar anteckningsstilen därefter. MeetGeek hjälper också team att optimera sina mötesplaner genom att identifiera mönster i produktiva diskussioner kontra tidskrävande sidospår.

MeetGeeks bästa funktioner

Övervaka mötets effektivitet genom omfattande analyser som spårar deltagarnas engagemang, diskussionsflödet och beslutsmönster.

Skapa rollspecifika mötesreferat som lyfter fram relevant information för olika teammedlemmar.

Spåra trender i kundinteraktioner under möten med hjälp av sentimentanalys och ämnesmodellering för att identifiera vanliga problem och önskemål om funktioner.

Automatisera distributionen av mötesinformation till relevanta intressenter baserat på diskussionsämnen och nämnda projekt.

Begränsningar för MeetGeek

Dess analysfunktioner kräver konsekvent långvarig användning.

Komplex installation för anpassade rapporter

Begränsade möjligheter till retrospektiv analys

MeetGeek-priser

Gratis

Pro: 19 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Företag: Från 59 $/månad per användare

MeetGeek-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (430+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om MeetGeek

En recension på G2 lyder:

Jag älskar att jag kan fokusera på att lyssna noga på vad kunden säger, utan att behöva oroa mig för att ta anteckningar och fånga upp så mycket information som möjligt, eftersom detta redan görs åt mig. Det har också varit mycket fördelaktigt att ha en kortfattad sammanfattning av uppföljningspunkterna så att man kan gå tillbaka till denna för att säkerställa att man har bockat av de nödvändiga punkterna när man kontaktar kunden efter mötet.

Jag älskar att jag kan fokusera på att lyssna noga på vad kunden säger, utan att behöva oroa mig för att ta anteckningar och fånga upp så mycket information som möjligt, eftersom detta redan görs åt mig. Det har också varit mycket fördelaktigt att ha en kortfattad sammanfattning av uppföljningspunkterna så att man kan gå tillbaka till denna för att säkerställa att man har bockat av de nödvändiga punkterna när man kontaktar kunden efter mötet.

🔍 Visste du att? Google Meet har dolda påskägg! Skriv "/pitchforks" i chatten så kommer allas skärmar att fyllas med små högaffel-emojis. Det är ett roligt sätt att uttrycka (låtsas) upprördhet.

10. Fathom (bäst för kundorienterade team)

via Fathom

Fathom har ett relationscentrerat tillvägagångssätt när det gäller mötesdokumentation. AI-mötesverktyget registrerar och organiserar kundinteraktioner, vilket gör det värdefullt för konsultföretag, byråer och kundframgångsteam.

Det hjälper till att spåra relationsutvecklingen över tid genom att spara detaljerade interaktionshistoriker. Team kan snabbt komma åt tidigare konversationer och beslut utan att behöva gräva igenom oändliga mötesinspelningar.

Fathoms bästa funktioner

Skapa omfattande tidslinjer för kundinteraktioner som kombinerar mötesanteckningar, åtgärdspunkter och milstolpar i relationen för bättre kontohantering.

Extrahera kundkrav och feedback automatiskt från konversationer samtidigt som du behåller sammanhanget och prioritetsnivåerna för produktteam.

Skapa poängkort för relationshälsa baserat på mötesinteraktioner, vilket hjälper team att identifiera konton som behöver extra uppmärksamhet.

Spåra uppfyllandet av åtaganden över flera kundmöten genom att automatiskt koppla löften till faktiska leveranser.

Förstå begränsningarna

Verktygets kärnfunktioner är främst inriktade på kundinteraktioner.

Det erbjuder begränsade interna mötesfunktioner.

Det tar tid att bygga upp meningsfull relationsdata

Integrationen kräver teknisk expertis.

Fathom-prissättning

Gratis

Premium: 19 $/månad per användare

Team Edition: 29 $/månad per användare

Team Edition Pro: 39 $/månad per användare

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (4 508+ recensioner)

Capterra: 5/5 (över 630 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fathom

En recension på G2 lyder:

Fathom har varit extremt lätt att använda, mycket användarvänligt och med en mycket intuitiv plattform. Det har varit vårt förstahandsval för anteckningar i möten, både på engelska och spanska, och även efter att ha granskat anteckningarna har det aldrig funnits några fel. Att-göra-listorna, den organiserade anteckningsfunktionen och den mycket enkla plattformen har gjort vår upplevelse med Fathom mycket trevlig. Jag har rekommenderat det till alla som jag tror kan ha nytta av det.

Fathom har varit extremt lätt att använda, mycket användarvänligt och med en mycket intuitiv plattform. Det har varit vårt förstahandsval för anteckningar i möten, både på engelska och spanska, och även efter att ha granskat anteckningarna har det aldrig funnits några fel. Att-göra-listorna, den organiserade anteckningsfunktionen och den mycket enkla plattformen har gjort vår upplevelse med Fathom mycket trevlig. Jag har rekommenderat det till alla som jag tror kan ha nytta av det.

🧠 Kul fakta: Leonardo Da Vinci fyllde över 7 000 sidor i anteckningsböcker med skisser, idéer och vetenskapliga observationer. Han skrev till och med i spegelskrift för att hålla sina anteckningar privata.

Sluta skriva anteckningar, börja använda ClickUp

Bra möten slutar inte när samtalet är över. Rätt AI-anteckningsprogram håller allt organiserat, spårar åtgärder och ser till att ingenting förbises. Att bläddra igenom spridda anteckningar blir ett minne blott med tydliga sammanfattningar och sökbara transkriptioner som gör uppföljningen enkel.

ClickUp tar detta ett steg längre. Utöver AI-drivna mötesanteckningar kopplar det samman konversationer med uppgifter, dokument och teamchattar – allt på ett och samma ställe. Varje möte blir ett produktivt nästa steg, inte bara ytterligare en post i din kalender.

Registrera dig för ClickUp idag! ✅