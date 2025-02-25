De 10 bästa HARO-alternativen för bättre PR-marknadsföring 2025

Om du har arbetat med medieutåtriktad verksamhet har HARO (Help a Reporter Out) förmodligen varit en viktig del av din resa. Som den självklara onlineplattformen för att få medieplaceringar och värdefulla bakåtlänkar i över ett decennium har den varit en ovärderlig resurs.

Men i december 2024 stängde HARO (senare Connectively) officiellt sina dörrar. Så vad betyder det för dig? Har din medieutåtriktning just nått en återvändsgränd?

Inte alls! Det finns fortfarande många bra alternativ som kan hjälpa dig att säkra högkvalitativa bakåtlänkar och få medieexponering.

Denna artikel utforskar 10 HARO-alternativ, deras bästa funktioner, begränsningar och priser. I slutet kommer du att ha en bättre förståelse för vilka PR-verktyg som bäst passar dina behov och din användarprofil.

Vad ska du leta efter i HARO-alternativ?

När du väljer ett alternativ till HARO för dina PR-insatser är det viktigt att välja ett verktyg som passar dina affärsmål och din externa kommunikation.

Tänk på dessa viktiga funktioner när du utvärderar dina alternativ: Svarstid: Snabba svar från reportrar eller journalister för att öka dina chanser att få pressexponering.

Integration med PR-verktyg: Smidiga kopplingar till andra PR-verktyg eller CRM-system för att förbättra ditt arbetsflöde.

Rapportering och analys: Tillgång till detaljerade data, såsom svarsfrekvenser och framgångsrika placeringar, för att hjälpa dig att följa framstegen och justera strategierna.

Kostnadseffektivitet: En prisstruktur som är särskilt fördelaktig vid långvarig användning.

Spårning av bakåtlänkar: Funktioner för att övervaka bakåtlänkar så att du kan följa resultatet av dina länkbyggnadskampanjer.

Databas med mediakontakter: En robust databas med journalister, bloggare och influencers för riktad marknadsföring.

Nu när vi har fastställt de viktigaste funktionerna vi ska leta efter, låt oss utforska de verktyg de erbjuder.

De 10 bästa HARO-alternativen

För att hjälpa dig att göra dina medieutåtriktade kampanjer framgångsrika har vi här en lista över de 10 bästa HARO-alternativen som är utformade för att effektivisera dina kommunikationsinsatser.

1. Qwoted (Bäst för PR-specialister och start-up-grundare)

via Qwoted

Qwoted kopplar samman journalister med experter och hjälper dem att hitta värdefulla insikter för sina artiklar. Till skillnad från HARO måste man ansöka och bli godkänd som källa innan man kan svara på frågor. Dessutom sker all kommunikation direkt på Qwoted – ingen kontaktinformation delas med journalisterna.

Godkännandeprocessen kan innebära att färre personer konkurrerar om samma förfrågan, men det gynnar också journalisterna. Beroende på hur väl din profil matchar deras behov kan journalisterna också kontakta dig direkt.

För PR-proffs hjälper Qwoted till att få pressmöjligheter som resulterar i täckning för varumärken och experter som de representerar.

Qwoted bästa funktioner

Skapa en profil med dina meriter och din expertis för att få relevanta förfrågningar från media.

Svara på journalisternas frågor direkt på plattformen.

Filtreras av journalister baserat på din plats, kön och expertis.

Qwoted-begränsningar

Qwoted är mer inriktat på PR-byråer än SEO-fokuserade byråer.

Priserna för teamkonton kan vara dyra för små team.

Qwoted-prissättning

Grundläggande: Gratis

Pro : 99 $/månad per användare

Teams: Anpassade priser

Qwoted-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: N/A

2. SourceBottle (Bäst för experter och PR-proffs)

via SourceBottle

Om du letar efter en gratis plattform som hjälper journalister och bloggare att hitta experter kan SourceBottle vara ett utmärkt val. Precis som HARO kopplar den samman branschproffs med medier som behöver expertkunskap. Du kan välja att antingen hitta källor eller själv bli en källa.

Det som gör SourceBottle så speciellt är dess skräddarsydda approach till PR-hantering. Du kan välja ämnen som matchar din expertis. Dessa inkluderar affärer och ekonomi, hälsa och välbefinnande, teknik, resor och fritid, föräldraskap och livsstil samt mat och mode.

Dessutom ger den betalda planen tillgång till ytterligare funktioner som specifika giveaways, fallstudier och möjligheter till mediepresentationer.

SourceBottles bästa funktioner

Få tillgång till en global plattform med bredare internationell räckvidd

Skydda integriteten med anonyma alternativ

Få gratis e-postaviseringar med funktioner för att minska spam.

Använd förfinade sökfilter efter bransch och plats.

Rikta dig till enskilda yrkesverksamma och mindre företag

Begränsningar för SourceBottle

Erbjuder inte samma omfattande räckvidd som HARO eller större plattformar.

Funktionerna är relativt grundläggande, utan premiumalternativ för ökad synlighet.

Priser för SourceBottle

Gratis

Expertprofil: 25 $/månad

SourceBottle-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. JustReachOut (Bäst för soloprenörer, varumärkeschefer och små PR-team)

via JustRea chOut

JustReachOut grundades 2014 av PR-experten Dmitry Dragilev och skapades för att hjälpa personer med ambitiösa PR-mål att komma i direkt kontakt med media.

Med länkbyggande programvara kan du enkelt hitta och kontakta journalister genom att utnyttja en enorm databas med över 700 000 kontakter. Om en journalist inte svarar på din första kontakt kan du schemalägga automatiska uppföljningar, så att du förblir aktuell utan extra arbete.

För din trygghet verifierar plattformen manuellt e-postadresser för att säkerställa att du når rätt person.

Skapa personliga pitch-mejl på några sekunder, bryt isen med journalister utan att dyka ner i deras artiklar och få till och med omedelbara sammanfattningar av artiklarna för att förstå vad de letar efter.

JustReachOuts bästa funktioner

Säkra äkta pressomnämnanden för kunder

Bli presenterad i populära poddar

Identifiera snabbt brutna länkar i din nisch och förbättra din Google-ranking.

Få tillgång till AI-drivna PR-verktyg för att effektivisera ditt arbetsflöde.

JustReachOuts begränsningar

Fokuserar främst på utåtriktad kommunikation, inte bredare PR-hantering.

Kräver att nya användare lär sig hur man navigerar bland alla funktioner.

JustReachOut-priser

Smarter Outreach : 147 $/månad per användare

Avancerad marknadsföring : 247 $/månad för två användare

Obegränsad räckvidd: 497 $/månad för fem användare

JustReachOut-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal betyg

Capterra: N/A

👀Visste du att? En studie från BBC visade att företag med egna podcasts upplevde en imponerande ökning på 89 % i varumärkeskännedom.

4. Muck Rack (bäst för att hitta och undersöka journalister)

via Muck Rack

Även om 82 % av PR-teamen regelbundet mäter sina PR-insatser är det mindre än 40 % som är ”mycket” eller ”extremt” säkra på de mätvärden de rapporterar.

Tänk om det fanns ett sätt att automatisera mätningar och enkelt dela resultaten med ledningen med bara några få klick? Muck Rack kan vara precis vad du behöver.

Denna plattform hjälper företag och privatpersoner att nå rätt mediakontakter. Du kan ställa in aviseringar för nyckelord relaterade till ditt område, vilket gör det enkelt att hitta och kontakta journalister som skriver om ämnen inom ditt expertområde.

Muck Rack tillhandahåller också en omfattande lista över journalister och influencers, komplett med kontaktuppgifter. Detta gör att du kan söka igenom och identifiera rätt personer att kontakta. Du ansvarar dock själv för att nå ut och hålla dig uppdaterad om aktuella ämnen.

Muck Racks bästa funktioner

Håll medielistorna uppdaterade med information i realtid

Ställ in aviseringar för branschrelaterade nyckelord för att hålla dig uppdaterad.

Få ett meddelande när journalister byter område eller börjar bevaka nya ämnen.

Muck Racks begränsningar

Innebär mycket administrativt arbete för marknadsföring och databashantering.

Det kan finnas information som saknas i vissa kontaktlistor.

Muck Rack-priser

Anpassad prissättning

Muck Rack-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Läs också: De bästa mallarna för influencers för att hantera utåtriktad kommunikation

5. Meltwater (Bäst för mediebevakning)

via Meltwater

Meltwater är en medieinformationsplattform som hjälper dig att spåra din närvaro och räckvidd i media. Med hjälp av nyckelord relaterade till din bransch eller ditt företag kan du söka efter relevanta publikationer och journalister.

Plattformen låter dig skapa anpassade instrumentpaneler för att spåra viktiga datapunkter för dina PR- och innehållsmarknadsföringskampanjer, såsom täckningens sentiment och insikter om målgruppen.

Plattformen låter dig skapa nyhetsbrev för att dela medieomnämnanden med ditt team eller dina kunder. Dessutom kan du använda Meltwaters intelligensverktyg för att spåra dina konkurrenters täckning och närvaro i sociala medier.

Meltwaters bästa funktioner

Få dagliga eller veckovisa nyhetsbrev för att hålla dig informerad.

Få tillgång till kontaktuppgifter till journalister för riktad marknadsföring.

Övervaka mediebevakningen effektivt för att spåra ditt varumärkes närvaro.

Meltwaters begränsningar

Levereras med en ointuitiv instrumentpanel som kan vara svår att navigera i.

Inte anpassat för enskilda källor som vill bygga upp trovärdighet.

Meltwaters prissättning

Anpassad prissättning

Meltwater-betyg och recensioner

G2 : 4,0/5 (över 2 180 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 90 recensioner)

Läs också: De bästa AI-verktygen för marknadsförare på sociala medier

6. ProfNet (bäst för högkvalitativa vinster)

via ProfNet

Kan relevanta journalister som aktivt söker expertis hamna i din inkorg varje dag? ProfNet erbjuder denna tjänst från PR Newswire, som har 20 års erfarenhet av att koppla samman PR- och marknadsföringsproffs med ivriga mediakontakter. Det sparar dig tid och ansträngning från oändliga kallkontakter.

ProfNet ger dig tillgång till exklusiva möjligheter som inte finns på andra plattformar. Med färre användare – cirka 14 000 PR-proffs – är dina chanser att bli uppmärksammad av en journalist betydligt större än på andra medietjänster, som HARO, som har över 1 miljon användare.

ProfNet utmärker sig tack vare sitt unika system. I detta system skickar journalister in detaljerade förfrågningar om den expertis de behöver, som sedan skickas till prenumererande experter. Detta möjliggör en mycket målinriktad marknadsföring.

ProfNets bästa funktioner

Se högre konverteringsfrekvenser i placeringar jämfört med de flesta alternativ.

Filtrera sökningar baserat på institutionstyp eller geografisk plats för mer relevanta resultat.

Få omedelbart ett meddelande via e-post när nya möjligheter dyker upp.

ProfNets begränsningar

Hantera ett föråldrat e-postformat som känns klumpigt jämfört med moderna verktyg.

Brist på SEO-data innebär att du måste undersöka domänbetyg och bakåtlänkar på egen hand.

ProfNet-priser

Anpassad prissättning

ProfNet-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

📮ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går förlorad på att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en allt-i-ett-app för arbete som ClickUp samlas din projektledning, meddelanden, e-post och chattar på ett och samma ställe – förstärkt av inbyggd AI.

7. Utvalda (Bäst för höga konverteringsfrekvenser och snabbast leveranstid)

via Utvalda

Plattformen lanserades som Terkel 2021 och började som en enkel hubb för att koppla samman företag med mediemöjligheter. I september 2023 bytte den namn till Featured för att fokusera mer på att visa upp innehållsexperter i toppklass.

Nu erbjuder det ett enkelt sätt att presentera och spåra medieutåtriktade aktiviteter, vilket gör processen mycket mer hanterbar än att hantera oändliga e-posttrådar som med HARO.

En unik aspekt av Featured är hur det samlar allt i en överskådlig instrumentpanel. Denna tydlighet innebär att du inte längre behöver jonglera mellan flera plattformar eller försöka hålla reda på pitchar i kaotiska e-postkedjor.

De bästa funktionerna

Matcha med frågor som stämmer överens med din kunskap och expertis

Specialisera dig på skriftliga frågor och svar för artiklar och expertinsikter.

Hantera pitchar och uppföljningar med minimal ansträngning

Bygg upp trovärdighet genom att synas i ansedda medier.

Begränsningar

Kämpar med färre möjligheter jämfört med större plattformar som nämns i denna lista.

Fokuserar endast på skriftliga bidrag; inga alternativ för andra innehållsformat.

Utvalda priser

Gratis

Pro: 49,75/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Utvalda betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Läs också: De bästa verktygen för influencer-marknadsföring för byråer

8. PitchRate (bäst för mediebevakning)

via PitchRate

PitchRate fokuserar på att matcha källor med rätt journalister, vilket ökar dina chanser att få svar.

En av dess mest framstående funktioner är det onlinebaserade nyhetsrummet. Här kan företag visa upp sina medie tillgångar, pressmeddelanden och storyidéer, som journalister kan bläddra igenom och komma åt direkt. Detta ökar sannolikheten för att skapa meningsfulla kontakter.

PitchRates bästa funktioner

Få högkvalitativa, relevanta svar från journalister

Ladda upp expertartiklar med byline, så att journalister får färdigt innehåll att använda.

Få tillgång till PR-utbildningsresurser, artiklar och tips för att förbättra din marknadsföringsplan.

PitchRate-begränsningar

Passar bäst för mindre PR-kampanjer än större.

PitchRate-priser

Gratis

Anpassad prissättning

PitchRate-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. OnePitch (bäst för att effektivisera presskontakter)

via OnePitch

Denna plattform lanserades 2017 och utformades för att påskynda pitchningsprocessen för både journalister och PR-proffs. Idén är enkel: istället för att skicka generiska pitchningsförslag skickar du ett som är skräddarsytt efter journalistens behov.

En av de bästa funktionerna på denna plattform är Pitch Checker, som analyserar din pitch för att säkerställa att den uppfyller journalisternas förväntningar. Den ger också rekommendationer om journalister och föreslår de bästa kontakterna baserat på din pitch, så att du inte slösar tid på irrelevanta leads.

OnePitch bästa funktioner

Spåra e-postmeddelanden för att övervaka dina framsteg inom PR-arbetet.

Ställ in påminnelser för uppföljning så att du håller koll på svaren.

Få e-postrapporter för att mäta hur framgångsrik din marknadsföring är.

Begränsningar för OnePitch

Erbjuder begränsade avancerade funktioner för mer erfarna PR-proffs.

Beroende på användarinformation för att generera bästa resultat

OnePitch-priser

All Pitch: 50 $/månad per användare

OnePitch-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

10. Hjälp en B2B-skribent (bäst för marknadsföringsnischer)

Denna nischplattform, som köptes av content marketing-communityn Superpath 2023, levererar diskret värde till marknadsförings-, försäljnings- och teknikproffs.

Det som utmärker Help a B2B Writer (HaB2BW) är dess förmåga att koppla ihop skribenter med ämnesexperter – något som är avgörande när man skapar förstklassigt innehåll. Om du inte är expert själv gör HaB2BW det enkelt att hitta och kommunicera med dem som är det.

Hjälp en B2B-skribent bästa funktioner

Få tillgång till ett brett utbud av mallar för sociala medier

Gratis plattform utan abonnemangsavgifter eller kostnader per pitch.

Skapa en spamfri miljö och leverera högkvalitativa möjligheter.

Hjälp en B2B-skribent begränsningar

Begränsar användningen till marknadsföring, teknik eller affärsnischer.

Tillfälliga problem, såsom leveransproblem

Hjälp en B2B-skribent med prissättning

Gratis

Hjälp en B2B-skribent med betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

Andra anmärkningsvärda metoder

Om du känner att dessa HARO-alternativ inte helt uppfyller dina behov av medieutåtriktning finns det fler alternativ. Vissa etablerade plattformar erbjuder en mer communitybaserad, interaktiv approach som kan hjälpa dig att få värdefulla omnämnanden och bakåtlänkar.

Här är några värda att kolla in:

X (tidigare Twitter) (#journorequests)

X är inte bara till för att bläddra igenom memes eller kändisskvall. Det är en guldgruva för att komma i kontakt med journalister som aktivt söker expertutlåtanden.

Sök på hashtaggen #journorequests för att få realtidsfrågor från journalister inom olika branscher. Journalister använder denna hashtag för att publicera möjligheter till citat, intervjuer och expertinsikter. Det fina med X är dess omedelbarhet och räckvidd – du kan hoppa in i konversationer direkt och komma i kontakt med ett stort antal reportrar.

Se dock till att din presentation är koncis och anpassad efter varje förfrågan.

🧠 Rolig fakta: Istället för att bara göra kallförsäljning nätverkar många PR-proffs aktivt på LinkedIn, erbjuder tankeledarskap eller går med i mediegemenskaper som PR Week eller Media Relations 101.

Reddit-communityn (t.ex. r/PRpros, r/Freelance)

Reddit är en dold pärla för medieutåtriktad verksamhet, med flera aktiva communityn som ägnar sig åt PR och medierelationer.

Subreddits som r/PRpros och r/Freelance är fyllda med journalister och innehållsskapare som publicerar medieförfrågningar och söker expertutlåtanden. Dessa communityn är ofta mindre och mer nischade, vilket kan vara en stor fördel för att hitta högst relevanta möjligheter som stämmer överens med dina PR-mål.

Följ dock subreddit-reglerna och undvik alltför reklamorienterat innehåll – Reddit-användare värdesätter verkligen äkthet.

Slack-communityn

Många PR- och medieproffs använder Slack för att dela möjligheter och komma i kontakt med journalister och influencers i realtid.

Kanaler som #PRdaily, #PublicRelations eller #MediaRequests låter dig ofta publicera din tillgänglighet som källa, dela pressmeddelanden eller svara på förfrågningar från journalister. Slack-communityn utmärker sig genom sin informella, konversationsliknande kommunikationsstil, som uppmuntrar till snabbt engagemang.

Dessutom tenderar de att vara mer exklusiva, vilket innebär att du ofta får tillgång till högkvalitativa möjligheter.

Om du vill förbättra din journalistkontakt och hantera dina medierelationer är ClickUp den perfekta appen för att få det gjort!

Dess allt-i-ett -verktyg för projektledning och engagemang i sociala medier för byråer kan hjälpa dig att förbättra din medieutåtriktning och medieplanering. Så här fungerar det:

🚀 Spåra medieförfrågningar med anpassade formulär

Skapa anpassade formulär för att spåra medieförfrågningar

Oavsett om du samlar in information från journalister eller övervakar inkommande medieförfrågningar, kan du med ClickUp Forms fånga upp alla relevanta detaljer.

När informationen har samlats in kan du automatisera uppgifter och uppföljningar så att ditt team vet exakt när det är dags att agera. Detta säkerställer att din medieutåtriktning är smidig och aktuell.

🚀 Samarbeta kring PR-strategier med ClickUp Docs

Optimera ditt innehåll för bättre genomslagskraft med ClickUp Docs

Med ClickUp Docs kan ditt team samarbeta i realtid kring PR-strategier och planer för medieutåtriktad verksamhet. Skapa, redigera och dela dokument enkelt, vilket gör det lätt att utforma presentationer, planera kampanjer eller finslipa pressmeddelanden.

Med dokument kan du också organisera ditt innehåll med avancerade formateringsfunktioner, kapslade sidor och mallar för att hålla allt samordnat.

🚀 Generera idéer med hjälp av AI

Be ClickUp Brain att skapa innehåll för sociala medier åt dig.

ClickUp Brain, en AI-driven assistent, hjälper dig att generera nya idéer för dina medieinsatser. Den erbjuder omedelbar support, så att du kan brainstorma innehållsstrategier, förfina PR-mål eller till och med generera idéer för kampanjer.

AI-förslag kan bli genomförbara uppgifter i dina dokument, vilket påskyndar din innehållsskapandeprocess.

🚀 Automatisera uppgifter och uppföljningar

Tagga dina teammedlemmar med ett enkelt "@" med ClickUp Assign Comments.

Med ClickUp Tasks kan du skapa automatiserade arbetsflöden för uppföljningar, spårning av kontakter och tilldelning av uppgifter. Ställ in automatiska påminnelser för medieuppföljningar eller tilldela uppgifter till rätt teammedlemmar när ett förslag skickas.

På så sätt kan du hålla dina kampanjer på rätt spår med minimal ansträngning.

🚀 Proaktiv kommunikation med chatt

På samma sätt kombinerar ClickUp Chat teamkommunikation med uppgiftshantering. Diskutera kampanjuppdateringar, dela feedback på medielistor eller brainstorma idéer – allt på samma plattform.

Diskutera uppgifter, tilldela ärenden och gör mer med ClickUp Chat.

Chat integreras också med dina uppgifter, så att du kan länka meningsfulla konversationer direkt till specifika åtgärdspunkter, vilket gör det lättare att hålla sig uppdaterad.

🚀 Övervaka framstegen med kraftfulla instrumentpaneler

Visualisera din marknadsföring med ClickUp Dashboards

Med ClickUp Dashboards kan du spåra viktiga mätvärden, övervaka kampanjresultat och justera strategier efter behov. Dessa anpassningsbara dashboards ger insikter om hur väl dina insatser fungerar, vilket hjälper dig att fatta datadrivna beslut.

Genom att implementera ClickUp för våra sociala medier och innehållshantering kunde vi helt eliminera all e-postkommunikation i detta projekt.

Genom att centralisera dina uppgifter, din kommunikation och dina dokument på en enda plattform säkerställer ClickUp att din medieplanering blir effektiv och produktiv. Oavsett om det gäller att utarbeta presentationer, hantera uppföljningar eller samarbeta kring strategier för PR-arbete gör ClickUp hela processen smidigare, mer organiserad och effektivare.

Välja rätt HARO-alternativ

HARO må vara borta, men medieutåtriktningen är långt ifrån över. Med dessa 10 alternativ har du många sätt att hålla din PR och länkbyggande insatser levande och aktiva.

Men hur väljer du rätt alternativ för dina behov?

Testa en blandning av gratis och betalda plattformar för att se vad som passar din situation bäst. Oavsett vad du bestämmer dig för, kom ihåg att dina pitchar måste erbjuda verkligt värde. Det är nyckeln till att få kvalitativa bakåtlänkar som förblir starka med Googles algoritm över tid.

