De 13 bästa apparna för tidsplanering 2026

Du har haft en tröttsam dag på jobbet med många uppgifter och möten. Men när du tittar på din att-göra-lista är många punkter fortfarande kvar, och du känner att du inte har åstadkommit något av betydelse.

Detta händer ofta när du försöker göra för många saker samtidigt och ständigt blir distraherad. Appar för tidsblockering kan hjälpa dig här. Genom att avsätta särskilda tidsluckor för varje uppgift kan du fokusera på en sak i taget och förbättra din produktivitet.

Men vilken tidsplaneringsapp ska du välja? Låt oss titta närmare på de bästa tidsplaneringsapparna, deras funktioner och priser.

⏰ Sammanfattning på 60 sekunder Här är de 13 bästa apparna för tidsplanering: ClickUp: Bäst för uppgiftshantering med tidsblockering och kalenderintegration Bäst för uppgiftshantering med tidsblockering och kalenderintegration Google Kalender: Bäst för att färgkoda privata och arbetsrelaterade uppgifter Clockify: Bäst för tidsrapportering Sunsama: Bäst för vägledd arbetsplanering Toggl Track: Bäst för att spåra tid som läggs på olika uppgifter Planyway: Bäst för att spåra uppgifter i Jira och Trello Todoist: Bäst för snabb inmatning av uppgifter och hantering av återkommande uppgifter Notion: Bäst för flexibel tidsplanering och hantering av arbetsflöden TickTick: Bäst för att prioritera uppgifter TimeBloc: Bäst för att skapa rutiner och avsätta tid på mobilen Plan: Bäst för GitHub-användare Fantastical: Bäst för avancerad schemaläggning och hantering av flera kalendrar Clockwise: Bäst för AI-driven tidsplanering

Vad är tidsblockering?

Tidsblockering är en metod för produktivitet och tidshantering där du delar upp din dag i avgränsade tidsblock för specifika uppgifter eller aktiviteter. Istället för att hoppa mellan uppgifter eller reagera på avbrott hjälper denna teknik dig att planera ditt schema i förväg och tilldela varje tidsblock till en viss uppgift, ett möte eller en paus.

Fördelar med tidsblockering:

🎯 Förbättrar koncentrationen: När du avsätter särskilda tidsblock för specifika uppgifter undviker du multitasking, kontextbyten och distraktioner

🚀 Ökar produktiviteten: Du arbetar mer effektivt när du vet exakt vad du ska göra och när du ska göra det

🌿 Förhindrar utbrändhet: Genom att planera in pauser och tid för dig själv upprätthåller du en bättre balans mellan arbete och fritid

🔝 Uppmuntrar till prioritering: Tidsblockering tvingar dig att planera i förväg, vilket säkerställer att dina viktigaste uppgifter blir gjorda först

⏳ Minskar tendensen att skjuta upp saker: När uppgifter är schemalagda finns det mindre utrymme att skjuta upp eller undvika dem

🧠 Visste du att? I genomsnitt lägger människor 12 minuter och 40 sekunder på en uppgift innan de blir avbrutna. Frekventa avbrott stör arbetsrytmen och det mentala tillståndet, vilket leder till att uppgifterna tar längre tid.

Viktiga funktioner i de bästa apparna för tidsplanering

Här är de viktigaste funktionerna du bör leta efter i de bästa apparna för tidsplanering:

Dynamisk omplanering: En bra app för tidsblockering kan hjälpa dig att automatiskt justera dina tidsblock när möten drar ut på tiden eller oväntade uppgifter dyker upp. Detta säkerställer att ditt schema förblir balanserat utan att du behöver göra ständiga manuella uppdateringar

Återkommande tidsblock: För dagliga vanor eller återkommande uppgifter sparar återkommande block tid och främjar konsekvens. Appen bör göra det enkelt att ställa in återkommande scheman. Detta säkerställer att dina viktiga rutiner och långa uppgifter inte glöms bort i en fullspäckad kalender

Prioritering av uppgifter: En heltäckande app för tidsplanering bör låta dig prioritera uppgifter så att du kan ta itu med de viktigaste aktiviteterna först

Påminnelser och aviseringar: Appen bör kunna skicka påminnelser och aviseringar i rätt tid så att du inte missar din fokusstid

Integration med andra verktyg : En annan användbar funktion är möjligheten att synkronisera med kalendrar, att-göra-listor eller projektledningsverktyg. Detta säkerställer ett smidigt arbetsflöde och bättre uppgiftshantering

Samarbete och delad schemaläggning: För teammiljöer bör en app för tidsblockering erbjuda För teammiljöer bör en app för tidsblockering erbjuda delade kalendrar eller verktyg som mötesomröstningar för att hitta de bästa tiderna för samarbete. Se efter synkronisering av teamets tillgänglighet för att säkerställa att möten inte krockar med en teammedlems fokustid

💡Proffstips: Planera in buffertid mellan blocken. Genom att lägga till 5–10 minuter mellan uppgifterna hinner du avsluta, samla dig och undvika att känna dig stressad. Detta är särskilt användbart vid möten som följer tätt efter varandra eller vid krävande uppgifter.

De 13 bästa apparna för tidsplanering

Låt oss ta en titt på de 13 bästa apparna för tidsplanering som du kan prova för att förbättra din koncentration och produktivitet:

1. ClickUp (Bäst för uppgiftshantering med tidsblockering och kalenderintegration)

ClickUps kalender fungerar som ett AI-drivet verktyg för tidsplanering som syftar till att förbättra hanteringen av din arbetsbelastning. Tänk dig att ha en assistent som utvärderar din uppgiftsbacklogg och prioriterar dina uppdrag, samtidigt som den automatiskt tilldelar tidsblock för maximal produktivitet.

ClickUps AI utför denna funktion genom att på ett intelligent sätt identifiera de bästa tidpunkterna för dig att ta itu med dina viktigaste uppgifter, vilket säkerställer att dina prioriteringar blir genomförda.

Om deadlines ändras eller nya uppgifter läggs till i din backlog anpassar systemet ditt schema direkt, så att du håller kursen utan att behöva göra manuella justeringar. Denna AI-förbättrade metod minskar stressen i samband med den dagliga planeringen, vilket gör att du kan koncentrera dig på att genomföra dina prioriteringar och hantera din backlog effektivt.

På teamnivå erbjuder ClickUp-kalendern AI-drivna insikter om den totala tillgängligheten, vilket underlättar smidigare schemaläggning för teamet och minimerar konflikter.

ClickUps tidshanteringsfunktion kan hjälpa dig att ställa in lämpliga tidsblock genom att spåra hur mycket tid du lägger på varje uppgift. Starta och stoppa tiden från din dator, mobilapp eller webbläsare och analysera tidsuppskattningen för olika uppgifter.

Spåra tiden du lägger på varje uppgift för att ställa in lämpliga tidsblock

Du kan också få aktuella och kommande uppdateringar om uppgifter från ClickUp Brain och avsätta tid för väntande eller viktiga uppgifter.

Håll dagliga standup-möten med ClickUp Brain

Vill du komma igång direkt med produktivitetsverktyg? ClickUp erbjuder även mallar för tidsblockering som förenklar planeringen.

Till exempel hjälper ClickUp Daily Time Blocking Template dig att dela upp dina uppgifter i mindre, tidsbegränsade block, vilket säkerställer att du håller dig på rätt spår samtidigt som du balanserar arbete och personliga åtaganden.

Hämta gratis mall Avsätt tid för dina dagliga aktiviteter på ett enkelt sätt med ClickUps mall för daglig tidsplanering

Om du vill planera mer noggrant kan du prova ClickUps mall för timplanering. Den låter dig planera varje timme i detalj. För att avsätta större tidsblock för fokuserat arbete eller specifika projekt kan du använda ClickUps mall för tidsblockering.

ClickUps bästa funktioner

Ändra automatiskt förfallodatum för beroende uppgifter med ClickUps kalendervy

Visualisera uppgifternas framsteg och den tid som läggs på varje uppgift med ClickUp Dashboards

Prioritera uppgifter som Brådskande, Hög, Normal och Låg med ClickUp Task Priorities

Skapa att göra-listor och koppla ihop uppgifter för tidsblockering med ClickUp Task Checklists

Samarbeta med ditt team i realtid utan att lämna appen med ClickUp Chat

Begränsningar i ClickUp

Nya användare kan möta en brant inlärningskurva på grund av de många funktionerna

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $ per medlem och månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Detta verktyg är mycket effektivt för personlig och professionell utveckling. Med hjälp av det kan du registrera din närvaro, spåra din arbetstid och dela upp dina enskilda uppgifter efter dina behov. Du kan ange prioritet för uppgifterna i din att-göra-lista och appen kan påminna dig om de förfallodatum du angett för dina uppgifter.

Detta verktyg är mycket effektivt för personlig och professionell utveckling. Med hjälp av det kan du registrera din närvaro, spåra din arbetstid och dela upp dina enskilda uppgifter efter dina behov. Du kan ange prioritet för uppgifterna i din att-göra-lista och appen kan påminna dig om de förfallodatum du angett för dina uppgifter.

2. Google Kalender (Bäst för att färgkoda personliga och arbetsrelaterade uppgifter)

via Google Kalender

Om du vill ha en enkel och bekant app för tidsblockering ska du välja Google Kalender. Du kan klicka var som helst i kalendern för att lägga till en uppgift och blockera tidsintervallet. Appen låter dig också lägga till beskrivningar av uppgifter och ställa in återkommande scheman.

De färgkodade kalendrarna hjälper dig att skilja på avslutade uppgifter från arbete, privatliv och andra åtaganden, och de synkroniseras smidigt med Gmail och andra Google-appar. Behöver du en påminnelse om ditt nästa möte eller en projektdeadline? Ställ in den på några sekunder. Du kan till och med dela din kalender med andra för att hålla samordningen.

Google Kalenders bästa funktioner

Skapa återkommande händelser för att spara tid för regelbundna scheman

Lägg till möteslänkar direkt till evenemang med Google Meet-integration

Ställ in aviseringar och påminnelser för att hålla koll på dina uppgifter

Skapa och schemalägg Google-uppgifter direkt från området ”Mina uppgifter”

Begränsningar i Google Kalender

Begränsad offlineåtkomst, vilket kan vara besvärligt om du är på resande fot

Priser för Google Kalender

Gratis att använda

Betyg och recensioner för Google Kalender

Capterra: 4,8/5 (över 3 400 recensioner)

G2: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Det ger mig ett enkelt och organiserat sätt att hålla koll på alla mina evenemang, möten och arbetsåtaganden utan onödiga steg eller klumpig programvara. Jag kunde inte omedelbart synkronisera alla mina evenemang från min befintliga iOS-kalender.

Det ger mig ett enkelt och organiserat sätt att hålla koll på alla mina evenemang, möten och arbetsåtaganden utan onödiga steg eller klumpig programvara. Jag kunde inte omedelbart synkronisera alla mina evenemang från min befintliga iOS-kalender.

3. Clockify (Bäst för tidsrapportering)

via Clockify

Clockify gör det enkelt att omsätta dina tidsblockerade planer i handling. Du kan blockera tid för uppgifter och sedan starta en timer direkt från varje block för att se hur lång tid saker faktiskt tar. Det är ett utmärkt sätt att hålla sig ansvarig och göra justeringar vid behov. Med Clockify kan teamledare också schemalägga uppgifter och blockera medarbetarnas tid i deras kalender.

Clockifys veckorapporter är användbara för att spåra vilka uppgifter som kräver mer tid och ta reda på vilka timmar du är som mest produktiv. Detta hjälper dig att planera din dagliga schemaläggning bättre. Dessutom integreras Clockify med verktyg som Google Kalender och Trello, så att allt hålls synkroniserat utan extra ansträngning.

Clockifys bästa funktioner

Spåra tiden direkt i dina tidsblock för att hålla dig på rätt spår

Skapa rapporter för att jämföra planerad och faktisk tidsanvändning

Skapa återkommande block för uppgifter du hanterar regelbundet

Synkronisera med verktyg som Google Kalender och Trello för ett sammanhängande arbetsflöde

Begränsningar i Clockify

Erbjuder inga avancerade alternativ för att prioritera eller koppla samman uppgifter

Priser för Clockify

Gratis

Basic: 4,99 $/månad

Standard: 6,99 $/månad

Pro: 9,99 $/månad

Företag: 14,99 $/månad

Betyg och recensioner för Clockify

Capterra: 4,8/5 (över 9 000 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Clockify?

Jag uppskattar det användarvänliga gränssnittet och hur enkelt det är att spåra tid mellan olika projekt. Rapporteringsfunktionerna är mycket robusta och möjliggör detaljerade insikter och analyser. Integrationen med andra verktyg är smidig, vilket förbättrar produktiviteten. Även om funktionaliteten är stark upplever appen ibland fördröjningar när man växlar mellan uppgifter eller genererar rapporter.

Jag uppskattar det användarvänliga gränssnittet och hur enkelt det är att spåra tid mellan olika projekt. Rapporteringsfunktionerna är mycket robusta och möjliggör detaljerade insikter och analyser. Integrationen med andra verktyg är smidig, vilket förbättrar produktiviteten. Även om funktionaliteten är stark upplever appen ibland fördröjningar när man växlar mellan uppgifter eller genererar rapporter.

4. Sunsama (Bäst för guidad arbetsplanering)

via Sunsama

Sunsama tar tidsblockering till nästa nivå genom att integrera dina dagliga uppgifter med din kalender i en smidig översikt. Det börjar med en guidad daglig planeringssession, där du kan välja de uppgifter du vill ta itu med och tilldela dem specifika tidsluckor.

Du kan även importera uppgifter från verktyg som Trello, Asana eller Notion och schemalägga dem tillsammans med möten eller personliga prioriteringar. Med Sunsama kan du till och med ställa in dagliga arbetstider, så att du kan avsluta dagen i tid och undvika utbrändhet.

Sunsamas bästa funktioner

Använd den vägledda dagliga planeringen för att prioritera och tidsplanera dina uppgifter med automatisk schemaläggning

Dra och släpp uppgifter från andra verktyg som Trello, Asana eller Gmail för enkel schemaläggning

Dra e-postmeddelanden till din uppgiftslista och avsätt tid för att svara

Fokusera på prioriterade uppgifter utan distraktioner med hjälp av fokusläget

Begränsningar i Sunsama

Premiumfunktioner kan kännas onödiga för enklare arbetsflöden

Priser för Sunsama

20 $/månad

Betyg och recensioner för Sunsama

För få recensioner

📮ClickUp Insight: 60 % av arbetstagarna svarar på snabbmeddelanden inom 10 minuter, men varje avbrott kostar upp till 23 minuters koncentrationstid, vilket skapar en produktivitetsparadox. Genom att samla alla dina konversationer, uppgifter och chatttrådar på en och samma plats gör ClickUp att du slipper hoppa mellan olika plattformar och istället får de snabba svar du behöver. Inget sammanhang går någonsin förlorat!

5. Toggl Track (Bäst för att spåra tid som läggs på olika uppgifter)

via Toggl Track

Toggl Track passar smidigt in i ditt arbetsflöde. Du kan använda kalendervyn eller listvyn för att lägga till uppgifter och boka in tidsluckor. Med Toggl kan du omvandla alla kalenderhändelser till tidsposter, vilket gör det enklare att spåra tiden du lägger på olika uppgifter.

När du har ställt in dina tidsblock kan du använda de inbyggda timerna för att spåra hur lång tid varje uppgift faktiskt tar. Rapporterna ger en tydlig översikt över hur du använder din tid, vilket hjälper dig att identifiera områden som kan justeras.

Toggl Track – de bästa funktionerna

Spåra den faktiska tiden som läggs på uppgifter direkt från dina tidsblock

Skapa detaljerade rapporter för att förstå tidsanvändningen och förbättra arbetsflödena

Integrera med verktyg som Google Kalender, Asana och Trello

Få tillgång till plattformsoberoende stöd med tillägg för datorer, mobiler och webbläsare

Begränsningar i Toggl Track

Saknar avancerade funktioner för prioritering av uppgifter eller beroendeförhållanden

Priser för Toggl Track

Gratis

Startpaket: 10 dollar per användare och månad

Premium: 20 $ per användare och månad

Företag: Anpassade priser

Toggl Track – betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Toggl Track?

Jag älskar hur enkelt det är att starta en timer, särskilt med de föreslagna timerna, och sedan hålla koll på den med Live Activities och Digital Island på iOS. Rapporteringen i appen är grundläggande; jag måste gå till webben för ”riktig” rapportering.

Jag älskar hur enkelt det är att starta en timer, särskilt med de föreslagna timerna, och sedan hålla koll på den med Live Activities och Digital Island på iOS. Rapporteringen i appen är grundläggande; jag måste gå till webben för ”riktig” rapportering.

💡Proffstips: Använd färgkodning för att skilja mellan olika typer av uppgifter. Använd till exempel en färg för möten, en annan för koncentrerat arbete och en tredje för personlig tid. Denna visuella tydlighet hjälper dig att snabbt förstå hur din dag är uppbyggd.

6. Planyway (Bäst för att spåra uppgifter i Jira och Trello)

via Planyway

Planyway är främst utformat för Jira- och Trello-användare som vill kombinera tidsblockering med appar för uppgiftshantering och projektledning. Du kan visa dina uppgifter i kalenderformat och dra och släppa uppgifter för att avsätta tid åt dem. Detta hjälper dig att skapa en tydlig plan för din dag eller vecka.

Med Planyway kan du se dina uppgifter tillsammans med händelser från Google Kalender, vilket gör att du kan hantera både arbets- och privatlivet på ett och samma ställe. Den stöder även tidslinjer för team och resursplanering, så att du kan hålla koll på deadlines samtidigt som du samordnar med ditt team.

Planyways bästa funktioner

Dra och släpp uppgifter direkt från Jira- eller Trello-tavlor

Synkronisera uppgifter med Google Kalender för en samlad översikt

Hantera teamets tidsplaner och resurser för projekt

Visualisera projektets framsteg och deadlines med Gantt-diagram

Begränsningar i Planyway

Vissa användare har rapporterat försenad eller bristande kundsupport

Priser för Planyway

Gratis

Enskild användare: 6 $/månad

Team: 5 $ per användare och månad

Betyg och recensioner för Planyway

För få recensioner

7. Todoist (Bäst för snabb inmatning av uppgifter och hantering av återkommande uppgifter)

via Todoist

Todoist är ett utmärkt val om du behöver ett verktyg som gör det enkelt att skapa uppgifter och håller ordning på ditt schema. Dess utmärkande funktion, ”Quick Add”, gör att du kan skapa och tilldela uppgifter på några sekunder med hjälp av naturligt språk.

Skriv till exempel ”Ring Alex onsdag kl. 10” för att boka ett samtal.

Du kan gruppera uppgifter i projekt, lägga till etiketter för extra kontext och ställa in prioriteringar för att fokusera på det som är viktigast. Verktyget integreras med över 80 plattformar, inklusive Google Kalender, så att du kan planera din tid effektivt och hålla dig på rätt spår, oavsett om det gäller personliga mål eller teamprojekt.

Todoists bästa funktioner

Registrera uppgifter direkt med naturlig språkinmatning

Lägg till återkommande uppgifter för att automatisera scheman för återkommande aktiviteter

Utforska över 80 integrationer, inklusive Google Kalender och Slack

Lägg till uppgiftsetiketter och prioritetsnivåer för smidig uppgiftshantering

Begränsningar i Todoist

Vissa avancerade funktioner som påminnelser och etiketter är låsta bakom premiumversionen

Priser för Todoist

Gratis

Pro: 2,50 $ per användare och månad

Företag: 8 $ per användare och månad

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Todoist?

Den är verkligen enkel att använda och jag kan skapa projekt för att organisera uppgifterna bättre. Dessutom älskar jag att se deadlines för varje uppgift, så att jag kan planera min vecka utifrån dem.

Den är verkligen enkel att använda och jag kan skapa projekt för att organisera uppgifterna bättre. Dessutom älskar jag att se deadlines för varje uppgift, så att jag kan planera min vecka utifrån dem.

8. Notion (Bäst för flexibel tidsplanering och hantering av arbetsflöden)

via Notion

Notion gör det möjligt för dig att planera din dag effektivt. Med kalendervyer och databaser kan du schemalägga uppgifter, händelser och deadlines samtidigt som allt hänger ihop.

Vill du ha en daglig planerare? Skapa en från grunden och lägg till tidsblock och checklistor. Behöver du en projektföljare? Länka dina uppgifter till detaljerade projektsidor så att allt hålls organiserat.

Du kan planera din dag, se över din vecka och justera i farten. Den synkroniseras också med Google Kalender, så att ditt schemalagda schema hålls synkroniserat med dina andra åtaganden.

Notions bästa funktioner

Kombinera tidsblockering med anteckningar, uppföljning och projektledning

Blockera tid och organisera uppgifter visuellt med anpassningsbara kalendervyer

Länka uppgifter direkt till projektsidor för extra sammanhang

Synkronisera med Google Kalender för att hålla din kalender uppdaterad

Begränsningar i Notion

De oändliga anpassningsmöjligheterna kan kännas överväldigande för nya användare

Priser för Notion

Gratis

Plus : 12 dollar per användare och månad

Företag: 18 $ per användare och månad

Företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner för Notion

G2: 4,7/5 (över 5900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

Jag älskar att allt jag behöver – uppgifter, anteckningar, kalendrar (jag kan till och med synkronisera min G-cal!) och databaser – kan samlas på ett och samma ställe. Det är det perfekta verktyget för någon som mig som trivs med struktur och ordning. Anpassningsalternativen låter mig skapa system som passar perfekt med mitt arbetsflöde, och jag kan dela upp saker i hanterbara bitar med all den färgkodning och taggning jag någonsin kan önska mig. Men ibland kan jag bli lite för uppslukad av de oändliga möjligheterna till anpassning.

Jag älskar att allt jag behöver – uppgifter, anteckningar, kalendrar (jag kan till och med synkronisera min G-cal!) och databaser – kan samlas på ett och samma ställe. Det är det perfekta verktyget för någon som mig som trivs med struktur och ordning. Anpassningsalternativen låter mig skapa system som passar perfekt med mitt arbetsflöde, och jag kan dela upp saker i hanterbara bitar med all den färgkodning och taggning jag någonsin kan önska mig. Men ibland kan jag bli lite för uppslukad av de oändliga möjligheterna till anpassning.

9. TickTick (Bäst för att prioritera uppgifter)

via TickTick

TickTick är en app för uppgiftshantering som gör det enkelt att schemalägga uppgifter och använda tidsblockering. Med den inbyggda kalendervyn kan du dra och släppa uppgifter i tidsluckor för att skapa en tydlig plan för din dag. Den låter dig också använda beprövade prioriteringsmetoder, som Eisenhower-matrisen, för att avgöra vilka uppgifter som är brådskande och viktiga och schemalägga dem i din kalender.

Om du har svårt att avsätta tid för dig själv kan du reservera tid i kalendern för att fokusera på dig själv. TickTick erbjuder även en vanespårare för att säkerställa konsekvens. Dessutom hjälper Pomodoro-timern och fokusläget dig att undvika distraktioner under dina schemalagda tidsblock.

TickTicks bästa funktioner

Dra-och-släpp-kalender för att schemalägga uppgifter i tidsblock

Automatisera rutinuppgifter genom att ställa in återkommande uppgifter

Integrera med Google Kalender för att synkronisera uppgifter och händelser

Begränsningar i TickTick

Kan kännas grundläggande för företagsanvändare på grund av bristen på funktioner för tidsrapportering

Priser för TickTick

Gratis

Premium: 35,99 $ per år

Betyg och recensioner för TickTick

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TickTick?

Den innehåller användarvänliga funktioner som hjälper oss i testfall. Till exempel är funktionen för deluppgifter särskilt användbar för att dela upp komplexa fall i mindre, mer hanterbara steg, vilket gör dem enklare att följa och utföra effektivt. Vi kan också hålla reda på relevanta dokument och bevis på testresultat genom att bifoga filer och länkar till varje uppgift. Det är en utmärkt applikation för att hantera dagliga uppgifter, men en nackdel är att den saknar avancerade dataanalysfunktioner som ger djupgående information om teamets produktivitet.

Den innehåller användarvänliga funktioner som hjälper oss i testfall. Till exempel är funktionen för deluppgifter särskilt användbar för att dela upp komplexa fall i mindre, mer hanterbara steg, vilket gör dem enklare att följa och utföra effektivt. Vi kan också hålla reda på relevanta dokument och bevis på testresultat genom att bifoga filer och länkar till varje uppgift. Det är en utmärkt applikation för att hantera dagliga uppgifter, men en nackdel är att den saknar avancerade dataanalysfunktioner som ger djupgående information om teamets produktivitet.

10. TimeBloc (Bäst för att skapa rutiner och planera tid på mobilen)

via TimeBloc

Om du letar efter en enkel app för tidsplanering som fungerar perfekt på din telefon är TimeBloc den du ska prova. Den hjälper dig att planera din dag och skapa rutiner – utan att överväldiga dig med funktioner.

Du kan ställa in återkommande tidsblock för dagliga vanor, som morgonträning, koncentrationsstunder eller till och med en avslappningsrutin, och dra dem till din tidslinje.

Time Blocs bästa funktioner

Dra och släpp helt enkelt uppgifter för att avsätta tid för uppgifter och rutiner

Skapa återkommande tidsblock för dagliga vanor och återkommande uppgifter

Få påminnelser för att hålla dig på rätt spår under varje block

Begränsningar med Time Bloc

Ingen integration med andra verktyg, vilket kan vara en nackdel för mer komplexa arbetsflöden

Priser för Time Bloc

Gratis

Betyg och recensioner av Time Bloc

Det finns inte tillräckligt med recensioner online

11. Plan (Bäst för GitHub-användare)

via Plan

Plan sammanför dina uppgifter, möten och projekt till ett enda, praktiskt arbetsflöde.

Dess utmärkta Agenda + Kalender-funktion låter dig se dina uppgifter tillsammans med schemalagda händelser, vilket ger dig en fullständig bild av din dag med ett ögonkast. Du kan dra uppgifter till din tidslinje, justera deras varaktighet och till och med länka dem till GitHub-ärenden eller andra projektdetaljer.

För utvecklare eller projektledare som arbetar med GitHub gör Plan det enkelt att omvandla dina uppgifter till verkliga framsteg. Du kan synkronisera uppgifter direkt från repositorier och integrera dem i ditt dagliga schema.

Planera de bästa funktionerna

Synkronisera problem och omvandla dem till konkreta uppgifter med GitHub-integration

Få uppdateringar i realtid och bättre samarbete med Team Feed

Visualisera tidslinjer för arbetet för att få en översikt över uppgifternas prioriteringar och deadlines

Planera begränsningar

Mycket inriktad på GitHub-användare, vilket kanske inte är idealiskt för icke-tekniska team

Planera prissättning

Gratis

Premium: 10 dollar per användare och månad

Planera betyg och recensioner

Det finns inte tillräckligt med recensioner online

12. Fantastical (Bäst för avancerad schemaläggning och hantering av flera kalendrar)

via Fantastical

Fantastical är en kalenderapp för att schemalägga uppgifter och evenemang. Det som verkligen utmärker Fantastical är dess funktion för mötesförslag. Istället för ändlösa e-postkedjor där man försöker hitta en tid som passar för ett möte kan du föreslå flera tidsalternativ, och de inbjudna kan välja det som passar.

För Apple-användare är den helt integrerad med macOS och iOS och erbjuder widgets, aviseringar och handoff mellan enheter. Fantastical stöder även funktioner som väderintegration och tidszonsjusteringar, vilket gör den särskilt användbar för dem som hanterar fullspäckade scheman på flera platser.

Fantasticals bästa funktioner

Förenkla schemaläggningen med externa samarbetspartners med mötesförslag

Få en samlad hantering av flera kalendrar för dina privata, arbets- och familjeplaner

Få tillgång till stöd för tidszoner och väderintegration för frekventa resenärer eller distansarbetare

Fantastiska begränsningar

Exklusivt optimerade för Apple-enheter, vilket ger användare av andra märken färre alternativ

Fantastiska priser

4,75 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Fantastiska betyg och recensioner

Det finns inte tillräckligt med recensioner online

13. Clockwise (Bäst för AI-driven tidsplanering)

via Clockwise

Clockwise är ett tidshanteringsverktyg som är utformat för att lösa ett av de största problemen med tidsblockering: att hitta avbrottsfri tid för koncentration i en fullspäckad kalender. Dess AI-verktyg optimerar automatiskt din kalender och justerar möten och uppgifter för att minimera distraktioner. Detta skapar mer tid för fördjupat arbete, vilket ökar produktiviteten.

För team utmärker sig Clockwise genom att synkronisera scheman och minimera konflikter. Den omorganiserar möten för att minska fragmenterade arbetstimmar, prioriterar fokustid för alla och identifierar till och med de bästa tidpunkterna för samarbete.

En annan utmärkande funktion är dess ”Focus Time”-block, som uppdateras dynamiskt utifrån din tillgänglighet. Istället för att manuellt boka in tid anpassar sig Clockwise kontinuerligt för att ge dig en så produktiv dag som möjligt.

Clockwise bästa funktioner

Omorganisera möten med smart schemaläggning för att minska fragmenteringen av arbetsdagen

Synkronisera scheman och minimera schemakonflikter med teamsynkronisering

Justera tidsblocken dynamiskt så att de anpassas efter förändringar i din kalender

Integrera med appar som Google Kalender, Slack och Asana för smidiga arbetsflöden

Begränsningar i medurs

Begränsat till användare av Google Kalender, vilket kanske inte passar team som använder andra plattformar

Priser för Clockwise

Gratis

Teams: 6,75 $ per användare och månad, faktureras årligen

Företag: 11,50 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner från Clockwise

G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Öka produktiviteten med ClickUp

Appar för tidsblockering säkerställer oavbrutna arbetstider och ökar produktiviteten genom att skicka påminnelser om uppgifter, justera händelser eller uppgifter som kräver mer tid och tillhandahålla tidsrapporter. För enkel tidsblockering med ett intuitivt gränssnitt kan du använda appar som Todoist eller Google Kalender. För effektiv datarapportering bör du dock välja Calendly. Om du letar efter en app med de bästa funktionerna för tidsspårning, uppgiftshantering och projektledning, prova ClickUp. Dess kraftfulla kalendervy och funktioner för uppgiftshantering gör att du enkelt kan planera, prioritera och justera ditt schema.

Oavsett om du skapar uppgifter direkt från händelser eller använder färdiga mallar som daglig tidsplanering gör ClickUp det enkelt att hålla koll på dina mål. Dessutom är det perfekt för att samla både privata och arbetsrelaterade åtaganden på ett ställe tack vare smidiga kalenderintegrationer.

Är du redo att ta kontroll över din tid?