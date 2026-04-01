25+ bästa Gemini AI-promptar för att förbättra produktiviteten

Erik Brynjolfsson och hans kollegor från Stanford University och MIT genomförde ett fascinerande experiment med 5 000 kundtjänstmedarbetare på ett stort företag.

De jämförde agenter som arbetade utan AI med dem som använde AI-verktyg för att se om produktiviteten skilde sig åt. Och gissa vad?

Agenter som använder AI hanterade 13,8 % fler förfrågningar per timme

Arbetskvaliteten förbättrades något med 1,3 % när det gäller framgångsrik problemlösning

Ännu mer intressant – kunderna kunde inte avgöra om agenterna använde AI eller inte!

AI fungerade också som en utjämnare, vilket hjälpte mindre erfarna agenter att prestera bättre och påskyndade nyanställdas inlärningskurvor. Att behärska AI-verktyg kan tydligt förbättra effektiviteten och förenkla komplexa uppgifter.

Så betrakta den här guiden som en snabbkurs i hur du använder AI för att öka produktiviteten – den täcker allt från de bästa Gemini-promptarna till kraftfulla alternativa verktyg som du kan prova – sådana som inte kräver långa, mödosamma promptar eftersom de redan har den nödvändiga kontexten. 🧠

Förstå Gemini AI

Gemini är Googles mest avancerade familj av AI-modeller, med betydande utvecklingar i två stora lanseringar. Den ursprungliga Gemini 1.0 (december 2023) lade grunden, medan Gemini 2.0 (december 2024) markerade en övergång mot mer agentiska AI-funktioner.

Gemini:s grundläggande utveckling

Gemini har utvecklats avsevärt från sin ursprungliga multimodala förståelse till mer avancerade funktioner. Medan Gemini 1.0 fokuserade på att bearbeta olika modaliteter – text, kod, ljud, bild och video – betonar Gemini 2.0 autonom handling och beslutsfattande, vilket förbättrar dess övergripande intelligens.

Trots dessa framsteg behåller Gemini sin struktur med tre nivåer: Ultra för högsta prestanda, Pro för en balanserad lösning och Nano för mobiloptimering.

👀 Visste du att? Begreppet ”artificiell intelligens” myntades 1956 vid en konferens i Dartmouth.

Viktiga nya funktioner i Gemini för Google

Med Geminis djupgående forskning kan du utforska komplexa ämnen och ta fram detaljerade rapporter. AI-assistenten har förbättrat dialog, verktygsanvändning och minne med Project Astra.

Sedan finns Project Mariner, som låter dig interagera med webbinnehåll smidigt via en webbläsarbaserad AI-agent. För utvecklare är Jules en game-changer – en AI-driven kodningsassistent som integreras med GitHub för att effektivisera arbetsflöden.

Gemini spelintegration tar spelupplevelsen till nästa nivå genom att tillhandahålla AI-agenter som analyserar, förstår och hjälper till med interaktioner i realtid.

Praktiska tillämpningar för användare

Gemini är utformat för att smidigt hantera användarförfrågningar i olika verktyg, appar och tjänster, oavsett om du använder mobilen eller webben.

Du kan komma åt det via Gemini-appen (tidigare Bard), som har optimerade chattfunktioner. Den integreras smidigt med Google Workspace, inklusive Sök, Kartor och Lens, för en mer sammanhängande upplevelse.

Du kan använda Gemini på mobilen via Pixel-enheter. För mer avancerad åtkomst kan utvecklare utnyttja Gemini för Google via Google AI Studio och Vertex AI. Samtidigt kan företag dra nytta av skräddarsydda företagslösningar med anpassningsalternativ som passar specifika behov.

📊 AI fungerar bara om den förstår din verksamhet.

Dokumentation kopplas direkt till genomförande

Arbetsflöden tilldelar, meddelar och spårar framsteg utan manuella uppföljningar

De bästa Gemini AI-prompterna för olika användningsfall

För att få de mest exakta svaren från Gemini bör du vara tydlig och detaljerad i dina frågor. Om du genererar kod eller innehåll, se till att dina instruktioner innehåller specifika och relevanta nyckelord samt tillräckligt med sammanhang.

För att undvika fel eller hallucinationer bör du dela upp längre instruktioner i separata uppmaningar.

Här är över 25 av de bästa Gemini-kommandona som hjälper dig att komma igång!

1. Brainstorma idéer till blogginlägg

Övervinna skrivkramp genom att generera idéer till innehåll.

Uppmaning: ”Ge mig 10 idéer till blogginlägg relaterade till [ämne] som är intressanta och engagerande för en [målgrupp]. ”

2. Skriv produktbeskrivningar

Skapa övertygande produktbeskrivningar för marknadsföring och försäljning.

Uppgift: ”Skriv tre kortfattade och övertygande produktbeskrivningar för [produktnamn] där du lyfter fram [nyckelfunktion 1] och [nyckelfunktion 2]. ”

3. Skriv bildtexter för sociala medier

Skriv originella och engagerande bildtexter för sociala medier för att stärka din digitala närvaro.

Uppgift: ”Skriv fem kreativa bildtexter för sociala medier inför lanseringen av en [produkt/tjänst], med fokus på [viktigaste fördelen] och använd relevanta hashtags.”

4. Skriv om befintligt innehåll

Förbättra befintligt innehåll utifrån feedback och förslag från teamet.

Uppgift: ”Skriv om den här artikeln/texten [länk] i en mer koncis och övertygande ton för en [specifik plattform] (t.ex. LinkedIn, Twitter).”

5. Skriv längre texter

Ge Gemini detaljerade instruktioner och få ett blogginlägg inom några minuter.

Uppgift: ”Skriv ett fängslande blogginlägg om [ämne] på under 500 ord, riktat till [målgrupp]. ”

6. Skapa rubriker

Identifiera behoven för ditt innehåll och hitta fängslande och uppseendeväckande rubriker.

Prompt: ”Skapa 10 unika och uppseendeväckande rubrikalternativ för en artikel om [ämne].”

7. Skriv ämnesrader till e-postmeddelanden

Skapa ämnesrader för e-postmeddelanden som är mer benägna att öppnas.

Uppgift: ”Skapa fem fängslande ämnesrader för e-postmeddelanden till en marknadsföringskampanj för [produkt/tjänst]. ”

8. Skapa innehåll med frågor och svar

Skapa användbara FAQ-avsnitt för din webbplats eller ditt kundsupportmaterial.

Uppgift: ”Ta fram fem vanliga frågor som kunder kan ha om [produkt/tjänst] och ge kortfattade och informativa svar.”

9. Färdigställ din webbplats

Skapa en fängslande webbtext som effektivt förmedlar ditt varumärkesbudskap.

Uppgift: ”Skriv en kortfattad och informativ ”Om oss”-sida för ett [företag] som lyfter fram [viktiga värderingar och mission].”

10. Engagera din publik

Var kreativ med Google Gemini och skriv unika uppmaningar.

Uppgift: ”Skapa tre starka uppmaningar till handling för ett [innehållstyp] om [ämne] riktat till [målgrupp]. ”

11. Planera projektets tidsplaner

Håll dig till deadlines och undvik röriga scheman med Google Gemini.

Uppmaning: ”Skapa en tidsplan för [projektnamn] med [antal] viktiga milstolpar och deadlines.”

12. Kommunikation och samarbete

Lova ditt team produktiva möten och var aldrig sen till ett möte igen!

Uppmaning: ”Skriv en kortfattad uppsättning instruktioner för [uppgift] med nya medarbetare.”

13. Undvik besvärliga situationer

Främja sammanhållningen i teamet och förbättra mötesdynamiken med kreativa idéer från Gemini för Google.

Uppgift: ”Skriv ner 10 kreativa aktiviteter för [uppgift] för [avdelningsnamn]-teamet.”

14. Brainstorma affärsidéer

Bana väg för entreprenörstänkande och identifiera nya möjligheter till framgång.

Uppmaning: ”Skapa en lista med 10 potentiella affärsidéer relaterade till [bransch/intresse]. ”

15. Förbättra kommunikationen med kunderna

Förbättra kundservicen och bygg starkare kundrelationer med välformulerade men samtidigt empatiska svar.

Uppmaning: ”Skriv ett kundtjänstsvar till [kundens namn] angående [ordernummer]. Be om ursäkt för [problemet] och informera dem om att vi [beskriv vad du gör för att lösa problemet]. Håll en [tonfall]. ”

16. Lös problem på arbetsplatsen

Engagera ditt team i gemensam problemlösning.

Uppgift: ”Skapa en lista med fem möjliga lösningar på [problem] i vårt [team/avdelning]. ”

17. Skapa samhörighet mellan teamen

Få bort tristessen på jobbet och förbättra teamets arbetsmoral med kreativa lösningar från Gemini.

Uppgift: ”Brainstorma fem kreativa lösningar för att förbättra [problem] inom [avdelning/team]. ”

18. Förbättra arbetsprocesserna

Identifiera flaskhalsar, håll ordning och standardisera både dagliga rutiner och långsiktiga arbetsprocesser.

Uppmaning: ”Ta fram en checklista för [uppgift] för att säkerställa konsekvens och minimera fel.”

🎥 Titta på den här videon för att se 10 Gemini-promptar i praktiken!

19. Främja medarbetarnas utveckling

Identifiera och få tillgång till värdefulla lärresurser. Be Gemini hämta en uppdaterad lista över rätt material inom ditt område eller intresseområde.

Uppgift: ”Skapa en lista med fem resurser (böcker, artiklar, poddar) som kan hjälpa mig att förbättra min [färdighet]. ”

20. Skriv manus

Utveckla kreativa berättelseidéer och experimentera med olika filmgenrer.

Uppgift: ”Skriv ett kort manus till en [typ av scen] för en [typ av film]. ”

21. Skapa karaktärer

Skapa rika och fängslande karaktärer till dina fiktiva världar. Du kan gå så djupt in på detaljerna som du vill och ge dem starka personligheter, unika fysiska egenskaper och intressanta historier eller egenheter.

Uppgift: ”Skapa fem unika karaktärsnamn och bakgrundshistorier för en [roman, genre/beskrivning].”

22. Skriv sångtexter

Få hjälp med låtskrivande och utforska olika musikstilar.

🧠Rolig fakta: Förutom Gemini för Google finns det verktyg som AIVA och Boomy som gör det möjligt för vem som helst att snabbt skapa låtar. AIVA är populärt för musikkomposition, men kan också föreslå passande texter. Boomy genererar både musik och texter i användarens önskade genre och stil.

Uppmaning: ”Skriv en sångtext i stil med [artist] om [tema].”

23. Skapa ett moodboard

Visualisera och förfina dina designkoncept med hjälp av AI:s smak – tränad på miljarder datapunkter.

Uppgift: ”Skapa ett moodboard för ett [designprojekt] med fokus på [färgpalett/stil]. ”

24. Skriv poesi

Vem säger att poesi är begränsad till mänskligt uttryck? Du kan utforska olika poetiska stilar och kreativa uttryck med AI (även om kvaliteten på resultatet kanske inte kan jämföras med mänsklig poesi och AI kanske tenderar att använda ett visst rimschema).

Uppgift: ”Skriv en kort dikt om [ämne] i stil med [poet]. ”

25. Skriv noveller

Övervinna skrivkrampen och börja skriva noveller.

Uppgift: ”Ta fram fem unika idéer till en novell om [tema].”

26. Skapa reklamtexter

Skriv engagerande reklamtexter som tilltalar din målgrupp. Kom ihåg att du kanske behöver justera och finslipa dem för att rensa bort klichéartade AI-fraser och långrandiga meningar.

Uppgift: ”Skriv [antal] övertygande alternativ till reklamtexter för [produkt/tjänst] riktade till [målgrupp]. Fokusera på [viktigaste fördel/unikt försäljningsargument]. ”

27. Översätt information

Få tillgång till information och resurser utan språkbarriärer. Det kan vara till hjälp för internationella affärer, resor, utbildning, personlig utveckling och samhällsutveckling att använda Gemini för översättningar.

Uppmaning: ”Översätt denna text [text] till [språk]. ”

28. Ställ en fråga

Om du är en användare som undrar hur man ställer en fråga till AI, formulera den i en prompt enligt exemplet.

Tips: ”[Formulera en specifik fråga för att få ett rakt svar.]”

Exempel: ” Hur blir man en promptingenjör ?”

29. Skriv kod

Gemini AI kan skapa kodsnuttar, funktioner, program eller till och med applikationer utifrån dina instruktioner.

Uppgift: ”Skriv [språk]-kod för [ämne].”

30. Skapa uppsatser

Ange specifika detaljer om vilken typ av uppsatser du behöver från Gemini AI och se hur den skriver dem. Vi bad den att skapa en för konceptet tankekedja som uppmaning!

Uppgift: ”Skriv en uppsats om [ämne] inom [ordgräns]. Se till att inkludera [specifika och relevanta nyckelord]. ”

Exempel: ”Skriv en uppsats om tankekedjeprompter på högst 700 ord. Se till att inkludera relevanta nyckelord som stor språkmodell och tankekedjeprompter.”

🧠 Kul fakta: Google döpte sin avancerade AI-modell till ”Gemini” för att symbolisera dualiteten i dess förmågor: att kombinera språkbearbetning med resonemang. Detta återspeglar de övergripande målen för Gemini AI-systemet, som är att tillhandahålla mycket tillförlitliga och effektiva insikter samtidigt som flexibiliteten bibehålls i olika applikationer. Namnet hämtar också inspiration från idén om dualitet i stjärnbilden Tvillingarna, som representerar anpassningsförmåga och sammansmältningen av olika teknologier för att förbättra användarupplevelsen.

Varför är det så viktigt att behärska uppmaningar?

Du måste förstå konsten att skriva uppmaningar för att lära dig använda Google Gemini AI. De påverkar kvaliteten på svaret du får från AI-modellen.

En prompt är den input eller instruktion du ger till en språkmodell för att generera ett specifikt svar. Den fungerar som en fråga eller utgångspunkt och guidar AI:n om vilken typ av utdata som förväntas. Du kan ställa en prompt i form av en fråga, ett påstående eller ett exempel. Dessutom påverkar deras kvalitet och tydlighet AI:ns svar avsevärt.

En Reddit-användare förklarar varför utformningen av uppmaningar är viktig för din interaktion med en AI-modell:

AI är mycket bra på att följa instruktioner och efterlikna exempel. Ju mer specifika och utförliga dina uppmaningar och exempel är, desto närmare dina mål blir resultatet. Till exempel ”skriv en berättelse” kontra ”skriv en episk high fantasy-novell i stil med J.R.R. Tolkien men med följande arter istället för alver, dvärgar, människor och hobbitar.

Viktiga egenskaper hos en uppmaning

Här är de viktigaste egenskaperna hos en välstrukturerad uppmaning:

Inmatningsfråga : Ange informationen eller kommandot för Gemini. Exempel: ”Skriv fem grundläggande bästa praxis för att använda Gemini.”

Ge sammanhang : Ge bakgrundsinformation eller specifika detaljer för att vägleda modellen. Exempel: ”Sammanfatta detta stycke i 100 ord.”

Var specifik: Förklara önskat format, stil eller ton i svaret. Exempel: ”Skriv en engagerande och konversationsliknande blogg om multitasking.”

Anpassa: Skräddarsy uppmaningar för att uppnå specifika resultat och gör dem mångsidiga för olika användningsfall. Exempel: ”Finjustera texten nedan för en universitetsstudent och ge positiv och negativ feedback på den nuvarande versionen.”

Titta på den här korta introduktionen för att bemästra konsten att använda uppmaningar!

Fördelar med att använda AI-prompter

Att använda AI-promptmallar eller skapa egna kan avsevärt förbättra din upplevelse med Gemini. Så här gör du:

Skapa effektiva uppmaningar för att generera relevanta resultat av hög kvalitet

Spara tid med välstrukturerade Gemini med välstrukturerade Gemini AI-konstprompter och tydliga instruktioner

Väck kreativiteten med hjälp av uppmaningar som inspirerar till nya idéer, handlingar och koncept

Hantera olika uppgifter med informativa, högkvalitativa uppmaningar som är skräddarsydda för olika behov

Förbättra dina färdigheter i att skriva uppmaningar samtidigt som du utforskar olika ämnen och perspektiv

Övervinna skrivkramp genom att låta AI generera idéer och utforska möjligheter

Låt oss se hur vi kan få Gemini att fungera för oss med dessa uppmaningar nu!

Begränsningar vid användning av Gemini

Gemini är ett användbart verktyg för att utföra flera funktioner. Innan du litar blint på det bör du dock vara medveten om dessa brister i AI-modellen:

Även om Gemini Advanced (betald version) lovar datasäkerhet saknar den kostnadsfria versionen end-to-end-kryptering

AI-modellen kan hallucinera information och generera svar som kan behöva verifieras

Om du inte skriver uppmaningar som mycket tydligt talar om för Gemini vad den ska göra, kommer svaren inte att uppfylla syftet

Du måste dela upp komplexa uppgifter i flera separata frågor för att få korrekta svar från Gemini; denna process kan vara tidskrävande

Verktygets begränsade anpassningsmöjligheter gör att användarna inte kan skräddarsy det efter sina specifika behov

Gemini-integrationer är begränsade till Google Workspace

En användare av Google Gemini AI på G2 säger:

Gemini kan ibland ge otydliga motiveringar till sina resultat, vilket gör det svårt att verifiera noggrannheten och minska risken för partiskhet. Denna brist på transparens kan vara oroande, särskilt för användare som hanterar känslig information.

Gemini-alternativ att utforska

Varför låta sig begränsas av Geminis AI-verktyg? Utnyttja ClickUp Brain – världens mest kompletta och kontextuella AI för arbetslivet.

ClickUp Brain kopplar samman alla dina uppgifter, dokument och teamets kunskap inom ClickUp, appen som har allt för arbetet. Nu kan du hantera alla dina projekt på en enda plattform – utan att behöva växla mellan flera applikationer. Det bästa av allt? ClickUp är kompatibelt med mer än bara Google Workspace. Integrera det med över 1000 appar som du använder varje dag.

Så här hanterar ClickUp Brain några av Geminis begränsningar:

Åtgärder för datasäkerhet

Medan den kostnadsfria versionen av Gemini saknar end-to-end-kryptering, säkerställer ClickUp Brain dataintegriteten genom att hålla konfidentiell, affärskänslig information inom de säkra gränserna för din arbetsyta. Detta garanterar att känslig affärsinformation förblir säker.

Felfria resultat

Medan Google Gemini AI kan hallucinera data eller producera felaktig information, hämtar ClickUp Brain kontextuellt korrekt data från din arbetsyta. Genom att basera svaren på verifierad intern information minimeras risken för att generera vilseledande resultat.

💡Proffstips: Du kan använda ClickUp Brain för att söka efter vad som helst på internet. Hitta hotell, hitta restauranger, planera semestrar och mycket mer med ett enkelt klick.

Enkelhet i uppmaningar

Till skillnad från Gemini, som kräver mycket detaljerade och precisa frågor för effektiva svar, har ClickUp Brain ett intuitivt gränssnitt och en konversations-AI som förstår allmänna frågor inom ramen för dina projekt. Detta eliminerar behovet av alltför komplex frågeutformning.

Slut på AI-spridningen

De flesta team slösar bort timmar på att hoppa mellan isolerade AI-verktyg för att skriva, sammanfatta, söka eller planera. ClickUp Brain MAX, din AI-kompanjon på skrivbordet, sätter stopp för det genom att ge dig tillgång till flera AI-modeller – ChatGPT, Claude, Gemini och fler – i samma arbetsyta där dina uppgifter, dokument och team finns. Det innebär att varje AI-åtgärd har rätt sammanhang från början, så att du lägger mindre tid på att växla mellan flikar och mer tid på att få jobbet gjort.

Produktivitet med röststyrning och kontext

Använd din röst som din nya produktivitetsförstärkare. Med Talk to Text i ClickUp Brain MAX kan du tala naturligt för att tilldela uppgifter, fånga upp dina idéer eller skapa dokumentutkast – fyra gånger snabbare än att skriva – och behålla hela sammanhanget eftersom Brain MAX känner till dina projekt, ditt team och dina filer i ClickUp och andra verktyg. U

Till skillnad från Geminis fristående röstgränssnitt är detta röststyrd produktivitet som är fast förankrad i din arbetsmiljö.

Hantering av komplexa uppgifter

Med Gemini kan det vara tidskrävande att dela upp komplexa uppgifter i flera uppmaningar. ClickUp Brain samlar dessa arbetsflöden genom att erbjuda integrerade lösningar inom en enhetlig arbetsyta, vilket gör det möjligt för användare att hantera flerstegsprocesser utan att behöva jonglera med flera uppmaningar.

Med ClickUp Super Agents går detta ett steg längre. Istället för att manuellt styra varje steg kan du konfigurera agenter att utföra flerstegsarbetsflöden åt dig. De kan tolka sammanhang, dela upp uppgifter och vidta åtgärder i hela ditt arbetsutrymme utan ständig inmatning.

Allteftersom arbetsflödena utvecklas fortsätter agenterna att övervaka framstegen och se till att varje steg går framåt, vilket minskar behovet av upprepade uppmaningar.

Anpassning och flexibilitet

De begränsade anpassningsmöjligheterna i Gemini begränsar dess anpassningsförmåga för specifika användningsfall. Däremot gör ClickUp Brains skalbarhet och omfattande integrationsmöjligheter det möjligt för användare att skräddarsy AI-verktyg exakt efter sina roller och branscher, vilket gör det till en mer mångsidig produktivitetslösning.

💡Proffstips: Anpassa arbetsflöden efter ditt teams behov genom att skapa mallar för olika projekt, uppgifter eller initiativ. Till skillnad från Gemini, som erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter, låter ClickUp Brain dig skräddarsy plattformen efter dina exakta krav, vilket ökar din produktivitet.

Förutom att lösa de problem du kan stöta på med Gemini, visar sig ClickUp Brain också vara till nytta för flera andra uppgifter, tack vare dess förmåga att integreras med din arbetsyta och ta in all information.

Här är vad det kan göra för dig:

AI-projektledare : Automatiserar rutinuppgifter som lägesrapporter och teamuppdateringar, så att du kan fokusera på strategiska initiativ

AI Writer : Hjälper dig att skapa högkvalitativt innehåll anpassat efter din specifika roll, vilket förbättrar kommunikation och dokumentation

Bättre samarbete : Underlättar samordningen mellan team genom att tillhandahålla en centraliserad informationskälla

Skalbarhet : Stöder olika typer av arbete, från innehållsskapande till dataanalys, vilket gör det anpassningsbart till olika yrkesmässiga behov och skalbart i takt med att din organisation växer

Sammanfatta: Går igenom ett visst möte eller en tråd för att sammanfatta informationen och lyfta fram viktiga punkter utifrån dina behov

Det har verkligen förenklat vår produktivitet, och en stor del av det beror på alla olika integrationer och ClickApps som ClickUp erbjuder. De automatiseringar som kan underlätta vårt arbete och låta oss fokusera på de aktuella projekten är verkligen till stor nytta för oss och hela företaget.

Öka produktiviteten med ClickUp

Även om verktyg som Google Gemini erbjuder värdefulla funktioner, utmärker sig ClickUp Brain genom att hantera vanliga begränsningar och erbjuda oöverträffad anpassningsbarhet.

Gemini kan integreras sömlöst med Google Workspace för uppgiftsspecifika förfrågningar, men ClickUp ansluter inte bara till Google utan också till ett brett utbud av andra verktyg. Dessutom kan ClickUp Brain analysera information självständigt och ge svar utan komplexa uppmaningar.

Är du redo att uppleva smartare och effektivare AI-arbetsflöden? Registrera dig gratis på ClickUp!