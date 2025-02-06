De 12 bästa molnbaserade CRM-verktygen för effektiv företagsledning

Ditt säljteam är överväldigat av en flod av leads, kalkylblad multipliceras i rasande fart och ingen minns när en kundförfrågan inte hamnade mellan stolarna. Låter det bekant?

Det är det kaos som många företag hamnar i när de hanterar kundrelationer utan rätt verktyg. 😵‍💫

Det är där ett molnbaserat CRM-program kommer in som en superhjälte för hanteringen av din försäljningspipeline. Det gör all din kunddata, kontakthantering och försäljningsinformation tillgänglig när som helst, var som helst – på kontoret eller i en flygplatslounge.

Denna guide utforskar vad som gör CRM-programvara så effektiv och vilka som är de bästa molnbaserade CRM-verktygen för att omvandla försäljningsstrategier. 🚀

⏰ 60-sekunders sammanfattning Rätt CRM kan vara skillnaden mellan att hantera kunder och bygga relationer. Ett bra CRM organiserar dina data, effektiviserar arbetsflöden, ökar produktiviteten och ser till att du aldrig missar en möjlighet. Här är en snabb överblick över de bästa webbaserade CRM-systemen: ClickUp: Bäst för allt-i-ett-projekt och CRM-lösningar ✅ Bäst för allt-i-ett-projekt och CRM-lösningar ✅

Salesforce Sales Cloud: Bäst för AI-driven försäljningsautomatisering ✅

Zoho CRM: Bäst för en skalbar CRM-lösning med många funktioner ✅

HubSpot CRM: Bäst för användarvänliga CRM-leverantörer ✅

Pipedrive: Bäst för affärsinriktad försäljnings-CRM med intuitiv pipelinehantering ✅

Freshsales: Bäst för AI-driven CRM-programvara med smidig försäljningsautomatisering ✅

Microsoft Dynamics 365: Bäst för avancerade AI-drivna CRM- och ERP-lösningar ✅

Insightly CRM: Skräddarsydda lösningar för att skala upp företag ✅

Nimble : Bäst för relationsfokuserad CRM för effektiv kommunikation ✅

Zendesk Sell: Bäst för enkel CRM med enhetlig kundöversikt ✅

SugarCRM: Bäst för anpassningsbar CRM med avancerad automatisering ✅

Apptivo CRM: Bäst för budgetvänliga, anpassningsbara CRM-lösningar ✅

Vad ska du leta efter i en molnbaserad CRM-programvara?

Det är viktigt att välja rätt molnbaserad CRM-programvara, men de traditionella generella reglerna fungerar inte för dem. Så hur väljer man rätt programvara?

Här är vad du måste prioritera när du utvärderar molnbaserade CRM-system:

Tillgång till data i realtid: Få tillgång till kundinformation, försäljningsdata och rapporter från vilken enhet som helst, så att ditt team kan vara produktivt var som helst.

Automatiserade arbetsflöden: Effektivisera repetitiva uppgifter som uppföljningar, datainmatning och affärsspårning, så att ditt team får mer tid över för värdeskapande aktiviteter.

Visualisering av försäljningspipeline: Spåra affärer i varje steg av försäljningscykeln med lättförståeliga instrumentpaneler för att maximera möjligheterna.

Anpassningsbar rapportering: Skräddarsy analyser efter dina affärsbehov, så att du kan mäta prestanda och fatta datadrivna beslut.

Integration med befintliga verktyg: Anslut till e-postplattformar, marknadsföringsprogramvara och andra verktyg för att skapa ett smidigt arbetsflöde för ditt team.

Avancerad kontakthantering: Lagra och hantera alla kundinteraktioner på ett ställe för bättre relationsbyggande och kommunikation.

🔍 Visste du att? När du väljer en CRM-lösning bör du överväga verktyg med AI-drivna funktioner. Företag som använder generativ AI-aktiverad CRM-programvara har 83 % större sannolikhet att överträffa sina försäljningsmål.

De 12 bästa molnbaserade CRM-verktygen du måste känna till

Att hitta den bästa molnbaserade CRM-programvaran kan kännas överväldigande, men det är värt mödan. En stabil molnbaserad CRM förenklar kontaktadministration och försäljningsuppföljning, effektiviserar arbetsflöden och ger teamen möjlighet att överträffa sina mål.

Låt oss titta på de 12 bästa molnbaserade CRM-lösningarna för dina behov:

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-projekt och CRM-lösningar)

ClickUps CRM-lösning omdefinierar kundrelationshantering genom att kombinera effektiva verktyg för försäljningspipeline med en skalbar, allt-i-ett-plattform för arbete.

Visualisera och hantera din försäljningspipeline enkelt med ClickUp Board Views som Kanban, lista och tabell

Med över 10 flexibla vyer, såsom Kanban-tavlor och listvyer, kan företag enkelt spåra försäljningspipelines, hantera konton och övervaka kundengagemang i realtid.

Övervaka viktiga nyckeltal som kundens livstidsvärde och affärsstorlek med ClickUp Dashboards

Dess prestationsdashboards ger användbara insikter om kundernas livstidsvärde och affärsstorlek, vilket gör det möjligt för teamen att fatta datadrivna beslut.

Plattformen integreras sömlöst med verktyg som Slack, HubSpot, Gmail och andra, vilket centraliserar kundkommunikationen och eliminerar silos i arbetsflödena.

Dessutom förenklar automatiseringen affärsprocesserna genom att automatiskt utlösa statusuppdateringar, tilldela uppgifter och optimera teamets prioriteringar för maximal effektivitet.

Ladda ner den här mallen Sätt igång ditt arbetsflöde med ClickUps CRM-mall för försäljningspipelines, kontohantering och kundservice.

ClickUps CRM-mall erbjuder en centraliserad lösning för att effektivisera kundhanteringen. Den hjälper till att spåra försäljningspipelines, organisera kontaktuppgifter och automatisera repetitiva processer, vilket sparar tid för teamen.

Anpassningsbara statusar, fält och vyer gör det möjligt för företag att prioritera uppgifter och analysera kundinformation.

ClickUps bästa funktioner

Visualisera kundernas livstidsvärde, affärsstorlek och teamets prestanda med över 50 anpassningsbara widgets.

Skräddarsy försäljningsprocesser med steg, lead-poängsättning och detaljerade spårningsfält.

Spara tid med automatisk uppgiftsskapande, statusändringar och påminnelser.

Använd över 10 vyer för att enkelt hantera konton, pipelines och uppgifter.

Samarbeta med team eller kunder på delade dokument i realtid

Begränsningar för ClickUp

Något brant inlärningskurva för nya användare på grund av dess omfattande funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Tillägg för 7 $/månad per användare

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (över 4 000 recensioner)

En användare lyfter fram följande

Jag använder ClickUp för mina affärsprojekt, till exempel projekt med kunder och relaterade uppgifter, samt som CRM-system. Jag gillar verkligen ClickUp, och de kontinuerliga uppdateringarna med nya funktioner och förbättringar gör det hela tiden bättre.

Jag använder ClickUp för mina affärsprojekt, till exempel projekt med kunder och relaterade uppgifter, samt som CRM-system. Jag gillar verkligen ClickUp, och de kontinuerliga uppdateringarna med nya funktioner och förbättringar gör det hela tiden bättre.

💡 Proffstips: ClickUp Brain hjälper säljteam att arbeta smartare med omedelbara svar, automatiska uppdateringar och personliga uppföljningar. Integrera smidigt med verktyg som Salesforce för att effektivisera arbetsflöden och fokusera på att öka kundnöjdheten.

2. Salesforce Sales Cloud (bäst för AI-driven försäljningsautomatisering)

via Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud är ett kraftfullt verktyg för att automatisera försäljningsprocesser och skala upp intäktstillväxten.

Dess AI-drivna insikter, såsom Einstein Analytics, guidar säljare genom affärsstadier och erbjuder prognoser i realtid och pipelinehantering.

Funktioner som automatisering av arbetsflöden, offerverktyg och aktivitetsuppföljning ger en centraliserad källa för hantering av kundrelationer.

Salesforce Sales Clouds bästa funktioner

Skapa realtidsprognoser med hög precision med hjälp av AI-insikter anpassade efter specifika affärsmål.

Spåra affärer och upptäck flaskhalsar med intuitiva verktyg för pipelinehantering.

Automatisera processer som tilldelning av leads med dra-och-släpp-verktyg för att skapa arbetsflöden.

Logga e-postmeddelanden, händelser och engagemang automatiskt för att upprätthålla en enhetlig CRM-vy.

Begränsningar för Salesforce Sales Cloud

Användargränssnittet kan vara svårt att navigera, särskilt för nya användare.

Verktyg med låg kodnivå kanske inte helt uppfyller avancerade affärsbehov utan anpassad kodning.

Priser för Salesforce Sales Cloud

Startpaket: 25 USD/månad per användare

Pro-paket: 100 USD/månad per användare

Enterprise : 165 USD/månad per användare

Obegränsat: 330 $/månad per användare

Einstein 1-försäljning: 500 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Salesforce Sales Cloud

Capterra: 4,4/5,0 (över 18 000 recensioner)

G2: 4,4/5,0 (över 23 000 recensioner)

🔍 Visste du att? I genomsnitt sparar en CRM-lösning anställda 5–10 timmar per vecka genom att automatisera rutinmässiga uppgifter som uppföljningar och datainmatning. Tänk vad ditt team skulle kunna göra med den extra tiden!

3. Zoho CRM (bäst för en skalbar CRM-lösning med många funktioner)

via Zoho

Zoho CRM är en kostnadseffektiv men ändå funktionsrik lösning, idealisk för företag av alla storlekar. Den erbjuder en rad verktyg, inklusive försäljningsprognoser, AI-driven assistans med Zia, multikanalkommunikation och avancerad processautomatisering.

Det förbättrar samarbetet och datahanteringen genom sömlös integration mellan Zohos ekosystem och verktyg från tredje part.

Funktionen Blueprint utmärker sig för processautomatisering, vilket gör det möjligt för team att samla in data och effektivisera arbetsflöden på ett effektivt sätt.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Använd Zias AI-verktyg för att få prediktiv analys, hantera uppgifter och interagera med kunder genom konversationsbaserad AI.

Kommunicera med kunder via e-post, sociala medier och telefon från en centraliserad plattform.

Effektivisera försäljningsarbetsflöden genom att automatisera rutinprocesser som lead-tilldelning, uppföljningar och datauppdateringar.

Begränsningar för Zoho CRM

Begränsad tillgänglighet för vissa tredjepartsapplikationsintegrationer

Priser för Zoho CRM

Gratis för alltid

Standard: 14 USD/månad per användare

Professional: 23 $/månad per användare

Företag: 40 $/månad per användare

Ultimate: 52 $/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4,1/5,0 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5,0 (över 6 800 recensioner)

Om den övergripande användningen av Zoho CRM säger en användare på G2:

Zoho CRM utmärker sig genom sitt intuitiva gränssnitt och möjligheten att anpassa arbetsflöden. Integrationen med andra verktyg i Zoho-ekosystemet underlättar centraliserad datahantering och automatisering av repetitiva uppgifter, vilket sparar tid och förbättrar effektiviteten i vår dagliga verksamhet. Dessutom är analysmodulen mycket komplett och användbar för beslutsfattande.

Zoho CRM utmärker sig genom sitt intuitiva gränssnitt och möjligheten att anpassa arbetsflöden. Integrationen med andra verktyg i Zoho-ekosystemet underlättar centraliserad datahantering och automatisering av repetitiva uppgifter, vilket sparar tid och förbättrar effektiviteten i vår dagliga verksamhet. Dessutom är analysmodulen mycket komplett och användbar för beslutsfattande.

💡 Proffstips: Vill du se hur de mest framgångsrika företagen utnyttjar sina CRM-verktyg på bästa sätt? Ta del av verkliga CRM-exempel och användningsfall för att upptäcka nya sätt att erbjuda pålitlig kundsupport.

4. HubSpot CRM (Bäst för en användarvänlig CRM-leverantör)

via HubSpot

HubSpot CRM utmärker sig genom sin enkelhet och avancerade gratisfunktioner, vilket gör det idealiskt för växande företag.

Det erbjuder verktyg som realtidsuppföljning av pipeline, AI-driven e-postskrivning, mötesplanerare och livechattprogramvara, som alla förbättrar teamets produktivitet.

HubSpots Smart CRM samlar data från försäljning, marknadsföring och kundservice och ger en heltäckande bild av kundinteraktioner.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Spåra och hantera din försäljningspipeline med visuella CRM-dashboards i realtid.

Använd AI-drivna e-postverktyg för att skapa personlig kommunikation och följa upp vid rätt tidpunkt.

Engagera potentiella kunder med livechattprogramvara för omedelbar kommunikation

Få tillgång till detaljerade rapporter om försäljningsaktiviteter, produktivitet och teamets prestationer.

Begränsningar för HubSpot CRM

Vissa avancerade funktioner, såsom automatiserade arbetsflöden, är endast tillgängliga i betalda nivåer.

Rapporter om anpassade egenskaper kan kräva ytterligare anpassning och inlärning.

Priser för HubSpot CRM

Sales Hub Starter: 20 USD/månad per användare

Starter Customer Platform: 16 USD/månad per plats

Sales Hub Professional: 890 USD/månad (inkluderar tre licenser)

Sales Hub Enterprise: 3 600 USD/månad (inkluderar fem användare)

Hubspot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5,0 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 2 000 recensioner)

💡 Proffstips: Att välja rätt CRM-programvara för företag förändrar din organisations effektivitet. Få insiderinformation om de bästa CRM-verktygen för storskaliga verksamheter för att effektivisera kommunikationen och se till att alla är på samma sida.

5. Pipedrive (Bäst för affärsinriktad försäljnings-CRM med intuitiv pipelinehantering)

via Pipedrive

Pipedrive är utformat för att hjälpa säljteam att organisera, spåra och avsluta affärer på ett effektivt sätt. Dess Kanban-inspirerade instrumentpanel gör det möjligt för användare att förbättra säljproduktiviteten, anpassa affärsstadier och automatisera uppföljningar.

Med försäljningsinformation i realtid, AI-drivna förslag och anpassningsbara fält gör Pipedrive det möjligt för säljare att fokusera på rätt möjligheter vid rätt tidpunkt.

Det stöder även automatiserad lead nurturing, e-postspårning och integrationer med populära appar.

Pipedrives bästa funktioner

Visualisera försäljningspipelines och anpassa affärsstadier med en Kanban-inspirerad instrumentpanel.

Automatisera lead-bearbetning och uppföljningar med AI-drivna insikter och uppmaningar.

Skapa anpassade fält och automatisera beräkningar för skräddarsydd CRM-funktionalitet.

Få tillgång till försäljningsrapporter och mätvärden i realtid för att optimera teamets prestanda.

Begränsningar för Pipedrive

Saknar vissa avancerade automatiseringsfunktioner jämfört med dyrare CRM-system.

Rapporteringsverktyg är visserligen användbara, men kan kräva ytterligare anpassning för djupgående analyser.

Pipedrive-priser

Essential: 14 USD/månad per användare

Avancerat: 29 $/månad per användare

Professional: 59 $/månad per användare

Kraft: 69 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,2/5,0 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 2 900 recensioner)

En användare sammanfattade det träffande som

Kraftfullt CRM som passar för skalbarhet, från nystartade företag och småföretag till mycket större verksamheter.

Kraftfullt CRM som passar för skalbarhet, från nystartade företag och småföretag till mycket större verksamheter.

🔍 Visste du att? De flesta företag ser sin försäljning öka med 29 % efter att ha implementerat en CRM-leverantör.

6. Freshsales (Bäst för AI-driven CRM-programvara med smidig försäljningsautomatisering)

via FreshSales

Freshsales kombinerar AI-drivna funktioner med ett användarvänligt gränssnitt, vilket gör det möjligt för säljteam att effektivisera processer och avsluta affärer snabbare.

Freddy AI erbjuder avancerade insikter som affärsanbefalningar, avsiktspoäng och automatiserad e-postskrivning för att hjälpa team att fokusera på högvärdiga uppgifter.

Kanban-vyn låter användarna organisera leads, konton och affärer visuellt. De inbyggda kommunikationsverktygen som livechatt, e-post och telefon säkerställer smidiga kundinteraktioner.

Freshsales bästa funktioner

Organisera och spåra affärer med Kanban-liknande vyer för konton, kontakter och pipelines.

Automatisera repetitiva uppgifter som lead scoring, e-postsekvenser och aktivitetsuppdrag med hjälp av Freddy AI.

Få användbara insikter med affärsanbefalningar, avsiktsbedömning och prognoser från Freddy AI.

Begränsningar för Freshsales

De många konfigurationsinställningarna kan göra installationen överväldigande för nya användare.

Att utveckla appar för Freshsales kan vara utmanande på grund av inkonsekvenser i datastrukturer mellan lokala och live-miljöer.

Priser för Freshsales

Gratis

Tillväxt: 11 USD/månad per användare

Pro: 47 $/månad per användare

Enterprise: 71 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Freshsales

G2: 4,5/5,0 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 600 recensioner)

📚 Bonusläsning: Att bygga en kundfokuserad kultur är nyckeln till kundlojalitet och tillväxt. Utforska praktiska tips för att göra din verksamhet mer kundorienterad.

7. Microsoft Dynamics 365 (Bäst för avancerade AI-drivna CRM- och ERP-lösningar)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 kombinerar kraftfulla AI-verktyg med en integrerad CRM- och ERP-plattform för att leverera heltäckande affärshantering.

Från verktyg för försäljningsautomatisering till avancerad analys – Dynamics 365 kopplar samman team, processer och data för smidiga kundinteraktioner. Med Microsoft Copilot får användarna tillgång till kontextuella AI-insikter för prioritering av leads, sammanfattningar av affärsmöjligheter och automatisering av arbetsflöden.

Funktioner i Microsoft Dynamics 365

Använd AI-drivna Copilot för att generera insikter i naturligt språk, skriva utkast till e-postmeddelanden och förbereda möten.

Automatisera hanteringen av leads och affärsmöjligheter för att effektivisera din försäljningsprocess.

Integrera sömlöst med Microsoft 365, Power Platform och Teams för att centralisera samarbetet.

Begränsningar i Microsoft Dynamics 365

Separationen av kärnfunktioner (försäljning, service, marknadsföring) kan komplicera införandet för vissa organisationer.

Priser för Microsoft Dynamics 365

Säljare: 65 USD/månad per användare

Sales Enterprise: 105 $/månad per användare

Sales Premium: 150 USD/månad per användare

Microsoft Relationship Sales: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Microsoft Dynamics 365

G2: 3,8/5,0 (över 1 500 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

En fastighetsmäklare som använder Microsoft 365 säger på G2:

Med den kompletta produktsviten i Microsoft 365 kan jag hantera min fastighetsverksamhet. Outlook gör det möjligt för mig att hantera mitt schema, mina kontakter och alla mina e-postmeddelanden. Det finns många tillägg i Microsoft Store som hjälper mig att anpassa Outlook till mitt bästa CRM-system för fastighetsbranschen. Allt finns på ett och samma ställe. Och naturligtvis hjälper Word, Note och Excel mig att hantera min verksamhet med formulär, brev, diagram, checklistor och allt annat jag behöver för att driva mitt företag.

Med den kompletta produktsviten i Microsoft 365 kan jag hantera min fastighetsverksamhet. Outlook gör det möjligt för mig att hantera mitt schema, mina kontakter och alla mina e-postmeddelanden. Det finns många tillägg i Microsoft Store som hjälper mig att anpassa Outlook till mitt bästa CRM-system för fastighetsbranschen. Allt finns på ett och samma ställe. Och naturligtvis hjälper Word, Note och Excel mig att hantera min verksamhet med formulär, brev, diagram, checklistor och allt annat jag behöver för att driva mitt företag.

🔍 Visste du att? 71 % av småföretagen använder molnbaserade CRM-lösningar för att effektivisera kundkommunikationen och spåra försäljningspipelines.

8. Insightly CRM (skräddarsydda lösningar för skalbara företag)

via Insightly

Insightly CRM erbjuder en mångsidig plattform för att centralisera kunddata, effektivisera försäljningsprocesser och främja djupare kundrelationer.

Team kan hantera leads, automatisera arbetsflöden, skapa personliga marknadsföringskampanjer och spåra projekt från ett intuitivt gränssnitt.

Dess avancerade verktyg, såsom kunskapshantering, SLA-spårning och segmentering på företagsnivå, gör det till ett utmärkt val för växande organisationer inom olika branscher.

Insightlys bästa funktioner

Hantera och spåra leads med en centraliserad databas för att öka konverteringsgraden.

Automatisera arbetsflöden för att eliminera repetitiva uppgifter och frigöra tid för strategiskt arbete.

Skapa avancerade rapporter och få tillgång till färdiga instrumentpaneler för datadrivna beslut.

Genomför personaliserade marknadsföringskampanjer med A/B-testning och anpassningsbara e-postmallar.

Insightlys begränsningar

Lägre nivåer begränsar tillgången till viktiga funktioner som produktadministration, som endast är tillgänglig i den högsta nivån.

Det orangefärgade gränssnittet saknar anpassningsalternativ, vilket begränsar flexibiliteten när det gäller varumärkesprofilering.

Insightlys priser

Plus: 29 $/månad per användare

Professional: 49 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Insightly-betyg och recensioner

G2: 4,2/5,0 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,0/5,0 (över 650 recensioner)

9. Nimble (Bäst för relationsfokuserad CRM för effektiv kommunikation)

via Nimble

Nimble är ett relationscentrerat CRM-system som gör det möjligt för team att hantera kundinteraktioner och förbättra försäljningsprocesser på ett enkelt sätt. Det kan integreras sömlöst med Microsoft 365, Google Workspace och sociala plattformar.

Nimble konsoliderar också kontaktinformation, spårar kommunikationshistorik och automatiserar arbetsflöden. Dess intuitiva design gör det möjligt för användare att samla och berika kontakter samtidigt som de automatiserar personlig kontakt.

Nimble bästa funktioner

Samla kundinformation i enhetliga kontaktregister som berikas med sociala och affärsmässiga insikter.

Automatisera e-postsekvenser och gruppmeddelanden för personlig kontakt i stor skala.

Hantera arbetsflöden med anpassningsbara mallar för leadspårning och affärshantering.

Generera leads direkt från din webbplats med hjälp av inbyggda webbformulär.

Begränsningar för Nimble

Integrationen med andra CRM-lösningar som Salesforce eller Microsoft Dynamics är begränsad, vilket försvårar dataöverföringen.

Icke-relaterade e-postmeddelanden kan ibland länkas till fel kontakt eller arbetsflöde när man hanterar delade e-postadresser för flera affärer.

Nimble-prissättning

Teamplan: 10 USD/månad per användare

Affärsplan : 26 $/månad per användare

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Nimble-betyg och recensioner

G2: 4,5/5,0 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5,0 (över 1 800 recensioner)

Om Nimble:s transformativa kapacitet säger en användare på G2 följande:

Nimble CRM har helt förändrat vårt teams arbetssätt. Det jag gillar mest med Nimble är dess förmåga att sömlöst integrera all vår kunddata i en intuitiv plattform. Tidigare hade vi problem med att informationen var spridd över olika verktyg, men Nimble samlar allt på ett ställe, vilket gör det enkelt att spåra interaktioner, hantera leads och avsluta affärer snabbare än någonsin. Användargränssnittet är otroligt användarvänligt, vilket gör att även våra teammedlemmar som inte är tekniskt kunniga kan hoppa in och börja använda det med minimal utbildning.

Nimble CRM har helt förändrat vårt teams arbetssätt. Det jag gillar mest med Nimble är dess förmåga att sömlöst integrera all vår kunddata i en intuitiv plattform. Tidigare hade vi problem med att informationen var spridd över olika verktyg, men Nimble samlar allt på ett ställe, vilket gör det enkelt att spåra interaktioner, hantera leads och avsluta affärer snabbare än någonsin. Användargränssnittet är otroligt användarvänligt, vilket gör att även våra teammedlemmar som inte är tekniskt kunniga kan hoppa in och börja använda det med minimal utbildning.

💡 Proffstips: CRM-programvara är bara så bra som din strategi. Utforska 10 expertrekommenderade CRM-strategier för att samordna team och driva kundernas framgång.

10. Zendesk Sell (Bäst för enkel CRM med enhetlig kundöversikt)

via Zendesk Sell

Zendesk Sell är utformat för att hjälpa säljteam att öka produktiviteten, hantera pipelines effektivt och erbjuda en bättre kundupplevelse. Den enhetliga plattformen gör det möjligt för teamen att se hela kundresan och kombinera insikter om försäljning och service.

Funktioner som automatiserad uppgiftsinställning, e-postspårning och anpassningsbara pipelines gör det enklare att organisera leads och avsluta affärer. Med avancerad analys och prognostisering kan team fatta datadrivna beslut för att optimera prestandan.

Zendesk Sells bästa funktioner

Anpassa och spåra försäljningspipelines för bättre översikt över affärer och leads.

Automatisera rutinuppgifter som uppföljningar, tilldelning av affärer och schemaläggning av aktiviteter.

Få insikter i realtid med avancerade verktyg för rapportering, analys och prognoser.

Hantera data med anpassade fält, taggar och filter för att skräddarsy CRM-programvaran efter ditt företag.

Begränsningar för Zendesk Sell

Buggar i viktiga funktioner, såsom sökning som inte frågar efter anpassade fält och trasig sammanslagningsfunktion för leads, kontakter och affärer.

Behörighetsproblem där begränsade användare kan redigera andras uppgifter, vilket orsakar förvirring

Priser för Zendesk Sell

Team: 19 $/månad per användare

Tillväxt: 55 $/månad per användare

Professional: 115 USD/månad per användare

Enterprise: 169 $/månad per användare

Zendesk Sell-betyg och recensioner

G2: 4,2/5,0 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5,0 (över 100 recensioner)

🧠 Kul fakta: Även om det finns många olika åsikter om vem som uppfann CRM-programvaran, är det ofta Robert och Kate Kestnbaum, som startade ACT (Automated Contact Tracking), som får äran för det!

11. SugarCRM (Bäst för anpassningsbar CRM med avancerad automatisering)

via SugarCRM

SugarCRM tillhandahåller CRM-programvara som ger företag full kontroll över sina kunddata och försäljningsprocesser.

Användare kan skapa 360-graders kundprofiler och samla aktiviteter, historik och insikter i en enda vy för enklare beslutsfattande.

Dess AI-drivna verktyg hjälper till att prioritera leads, prognostisera intäkter och vägleda säljare med praktiska insikter. Team kan utforma anpassade arbetsflöden, automatisera repetitiva uppgifter som ärendehantering och e-postuppföljningar samt använda sentimentanalys för att mäta kundinteraktioner.

SugarCRM:s bästa funktioner

Samla all kunddata på ett ställe med 360-graders kundvy för en heltäckande förståelse av dina kunder.

Använd AI-drivna insikter för prediktiv analys och guidad försäljning för att prioritera möjligheter på ett effektivt sätt.

Använd avancerade prognosverktyg för att förutsäga intäkts- och försäljningstrender för bättre och mer exakt planering.

Begränsningar för SugarCRM

Inget enkelt alternativ för att återställa raderade data i standardversionen av molntjänsten.

Anpassning av backend kräver kunskaper i programmering, och de inbyggda exemplen för beräknade fält är begränsade.

Priser för SugarCRM

Essentials: 19/månad per användare (minst 3 användare)

Standard: 59/månad per användare (minst 10 användare)

Avancerat: 85/månad per användare (minst 10 användare)

Premier: 135/månad per användare (minst 10 användare)

SugarCRM-betyg och recensioner

G2: 3,9/5,0 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 3,8/5,0 (över 400 recensioner)

En användare som talar om SugarCRM säger:

Ett kraftfullt och flexibelt CRM-verktyg, inte bara för försäljning och distribution. SugarCRM möjliggör en mycket bra hantering av dina försäljnings- och distributionsprocesser, men också av ytterligare processer som faktureringsprocesser tack vare den höga flexibiliteten och anpassningsbarheten. Härmed är det möjligt för en administratör att göra många ändringar och justeringar så att det inte behövs en IT-konsult för varje enskild ändring i systemet.

Ett kraftfullt och flexibelt CRM-verktyg, inte bara för försäljning och distribution. SugarCRM möjliggör en mycket bra hantering av dina försäljnings- och distributionsprocesser, men också av ytterligare processer som faktureringsprocesser tack vare den höga flexibiliteten och anpassningsbarheten. Härmed är det möjligt för en administratör att göra många ändringar och justeringar så att det inte behövs en IT-konsult för varje enskild ändring i systemet.

⚡ Bonustips: Hanterar du din försäljningspipeline som ett projekt? Lär dig beprövade strategier för att effektivisera processer och hålla ditt säljteam på rätt spår. Läs mer.

12. Apptivo CRM (Bäst för budgetvänligt, anpassningsbart CRM-system)

via Apptivo CRM

Apptivo CRM erbjuder en prisvärd och mycket anpassningsbar lösning, vilket gör den perfekt för företag av alla storlekar. Den stöder avancerad försäljningsautomatisering, marknadsföring och kundrelationshantering med verktyg för leadhantering, e-postsekvensering och automatisering av arbetsflöden.

Plattformens skalbarhet, från små säljteam till organisationer på företagsnivå, förstärks av funktioner som CPQ-verktyg (Configure, Price, and Quote), hantering av flera pipeline och anpassad branding.

Apptivo CRM:s bästa funktioner

Hantera och övervaka flera försäljningspipelines samtidigt för att avsluta affärer snabbare.

Effektivisera kommunikationen och eliminera repetitiva uppgifter med automatiserade arbetsflöden.

Använd e-postmallar, sekvenser och tvåvägssynkronisering av e-post för att spåra öppningar, klick och uppföljningar.

Skapa exakta offerter och hantera prissättningen effektivt med CPQ-verktyg.

Begränsningar för Apptivo CRM

Begränsade avancerade rapporteringsfunktioner i lägre prisplaner

Vissa användare rapporterar om tillfälliga fördröjningar i mobilappen.

Priser för Apptivo CRM

Lite: 20 $/månad per användare

Premium: 30 $/månad per användare

Ultimate: 50 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Apptivo CRM

G2: 4,7/5,0 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (över 2 000 recensioner)

Centralisera alla dina kunddata med ClickUp

Att välja en CRM-tjänst handlar inte bara om funktioner och pris – det handlar om att den passar dina affärsmål och kan anpassas till ditt teams arbetsflöden. Tänk på hur intuitivt CRM-systemet är för ditt team att använda, kundsupporten och dess skalbarhet.

När man undersöker dessa faktorer sticker ClickUp ut med sin allt-i-ett-plattform för projektledning och CRM, som erbjuder oöverträffad flexibilitet och ett mycket anpassningsbart gränssnitt.

De sömlösa integrationsfunktionerna och automatiseringsverktygen gör att du kan hantera relationer samtidigt som du får praktiska insikter som driver tillväxt.

Vänta inte – registrera dig för ClickUp idag och förändra hur du hanterar dina försäljnings- och kundrelationer!