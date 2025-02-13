Alla QA-proffs känner till pressen från snäva deadlines och komplexa funktioner. Du har fixat buggarna och appen fungerar smidigt, men frågan kvarstår – kommer den att hålla i verkligheten?

Vad händer om en kraftig ökning av antalet användare får din app att krascha? Eller om din smarta nya funktion förvirrar användarna istället för att glädja dem? Det är skillnaden mellan funktionell testning och icke-funktionell testning.

Funktionell testning säkerställer att din kod fungerar som den ska. Icke-funktionell testning? Den handlar om prestanda, säkerhet och användarupplevelse – de saker som avgör om programvaran blir en succé eller ett misslyckande i produktionen.

Låt oss utforska detaljerna i funktionell och icke-funktionell testning och hur båda kan förbättra din testprocess.

Vad är funktionell testning?

Funktionstestning säkerställer att varje funktion i en programvara fungerar enligt specifikationen och uppfyller alla funktionella krav. Denna process bygger på black-box-testmetoder, med fokus på indata och förväntade resultat utan att analysera den interna koden.

Testare tillhandahåller testdata, simulerar användaråtgärder och verifierar om testresultaten stämmer överens med det förväntade beteendet.

Funktionstestning bidrar avsevärt till agil testning och handlar om att testa vad.

Om en användare kan logga in, lägga till en produkt i sin varukorg och checka ut smidigt är det en vinst. Några vanliga exempel är: Testa inloggningsuppgifter

Validering av kundvagnsfunktionalitet

Säkerställa att betalningsgateways fungerar på alla enheter

Kontrollera formulärinlämningar och e-postmeddelanden

Fördelar och omfattning av funktionstestning

Här är några av de viktigaste fördelarna med funktionstestning:

Verifiering av programvarans funktionalitet: Det säkerställer att programvarusystemet fungerar som förväntat och validerar att varje funktion levererar den avsedda funktionaliteten till användarna.

Förbättrad användarupplevelse: Genom att testa funktioner som användarinloggning, navigeringsmenyer och inmatningsformulär säkerställs en användarvänlig upplevelse, vilket gör att slutanvändarna kan interagera med systemet utan förvirring.

Tidig identifiering av fel: Genom noggranna tester av användarinteraktioner och systemets beteende hjälper funktionstestning till att upptäcka och dokumentera problem tidigt i utvecklingsprocessen, vilket förhindrar kostsamma korrigeringar senare.

Stöd för validering av affärslogik: Det bekräftar att applikationens arbetsflöden överensstämmer med de avsedda affärskraven, vilket säkerställer konsekventa resultat för olika indata.

👀 Visste du att? Testautomatisering är inte en fullständig ersättning för manuell testning. Den är mest effektiv när den används tillsammans med manuella metoder. Automatisering påskyndar testningen och upptäcker specifika fel, men den kan inte ersätta den mänskliga insikten som krävs för uppgifter som utforskande testning.

Typer av funktionstestning

Funktionell testning kan vidare indelas i olika testtyper, var och en med fokus på en specifik aspekt av programvarans funktionalitet.

1. Enhetstestning

Enhetstestning innebär att man isolerar enskilda komponenter eller enheter i en programvara. Syftet är att validera att varje enhet, till exempel funktioner eller metoder, fungerar som förväntat.

I en kalkylatorapplikation kan till exempel enhetstester verifiera att addition- och subtraktionsfunktionerna ger korrekta resultat. Denna metod används ofta tillsammans med andra typer av mjukvarutestning för att säkerställa en grundlig kodanalys.

2. Integrationstestning

Integrationstestning utvärderar hur väl olika moduler fungerar tillsammans – till exempel testar man om betalningsgatewayen i en kundvagnsapplikation integreras sömlöst med lagersystemet. Detta steg är avgörande för API:er och sammankopplade system, eftersom det säkerställer smidig kommunikation mellan komponenterna.

3. Systemtestning

Systemtestning är som en helkroppsundersökning för din programvara. Den verifierar att hela programvarusystemet uppfyller definierade funktionella krav, såsom prestanda- och säkerhetstestning. Att använda testfallmallar kan hjälpa till att förenkla denna omfattande testfas och säkerställa att allt fungerar före distribution.

4. Acceptanstestning

Acceptanstestning säkerställer att programvaran överensstämmer med användarnas förväntningar och affärskraven. En viktig del är användaracceptanstestning (UAT), där riktiga användare validerar systemet i en produktionsliknande miljö. Denna slutkontroll säkerställer att din applikation är redo att lanseras och uppfyller kundernas behov.

Denna fas hjälper ofta till att identifiera kvarvarande problem som kan påverka användarnöjdheten eller affärsresultaten, vilket säkerställer en smidig övergång till produktion. Att använda en programvara för felspårning kan vara mycket fördelaktigt för en framgångsrik UAT.

Vad är icke-funktionell testning?

Icke-funktionell testning utvärderar alla icke-funktionella aspekter av en programvara, såsom prestanda, användbarhet och säkerhet, som avgör hur väl systemet fungerar under verkliga förhållanden.

Om funktionstestning säkerställer att fjärrkontrollens knappar fungerar, kontrollerar icke-funktionstestning om fjärrkontrollen tål att tappas, användas i svagt ljus eller fungerar utan fördröjning.

Kan din app till exempel hantera tusentals samtidiga användare under en flash-rea? Eller kommer den att kollapsa under trycket? Skyddar den känslig data från potentiella säkerhetshot som cyberattacker? Det är den här typen av frågor som icke-funktionella tester syftar till att besvara.

Fördelar och omfattning av icke-funktionell testning

Icke-funktionell testning utvärderar om en applikation uppfyller användarnas förväntningar på hastighet, tillförlitlighet och säkerhet. Den erbjuder också flera andra viktiga fördelar, såsom:

Förbättrad användarupplevelse: Genom att utvärdera aspekter som prestanda, användbarhet och säkerhet säkerställer icke-funktionell testning att programvaran är responsiv och lätt att använda, vilket ökar användarnas tillfredsställelse.

Minskad risk: Det hjälper till att identifiera potentiella flaskhalsar, säkerhetsluckor eller stabilitetsproblem innan programvaran lanseras, vilket minskar risken för fel efter lanseringen.

Förbättrad prestanda och tillförlitlighet: Icke-funktionell testning säkerställer att programvaran kan hantera toppbelastningar, återhämta sig från fel och förbli stabil under olika förhållanden, vilket leder till en mer tillförlitlig produkt.

Efterlevnad av regler och standarder: Icke-funktionell testning säkerställer att programvaran uppfyller branschstandarder, såsom lagkrav och efterlevnadsriktlinjer, vilket är avgörande för sektorer som hälso- och sjukvård och finans.

Typer av icke-funktionell testning

Icke-funktionell testning omfattar olika typer, var och en utformad för att verifiera specifika kvalitetsegenskaper hos programvaran. Här är några av de vanligaste typerna:

1. Prestandatestning

Prestandatestning utvärderar hur väl en applikation svarar under olika belastningsförhållanden. Det hjälper till att identifiera latens och serverns svarstid, vilket säkerställer att programvaran kan hantera användarförfrågningar effektivt.

Att till exempel mäta sidladdningshastigheter eller svarstider under varierande nätverksförhållanden hjälper till att säkerställa att systemet är redo att hantera verkliga användarkrav.

2. Belastningstestning

Belastningstestning mäter programvarans beteende under förväntade belastningsförhållanden, till exempel ett visst antal användare eller transaktioner. Det säkerställer att applikationen förblir responsiv under normal användning.

En ny e-handelsplattform kan testas med 1 000 samtidiga användare för att verifiera att den kan hantera surfning, lägga till varor i kundvagnen och slutföra köp utan prestandaförsämring.

3. Stresstestning

Stresstestning pressar systemet bortom normal kapacitet för att identifiera brytpunkter och potentiella fel. Det utvärderar hur systemet beter sig under extrema förhållanden, till exempel en kraftig ökning av användaraktivitet eller datainmatning, vilket hjälper till att säkerställa att det fallerar på ett smidigt sätt utan dataförlust.

En videostreamingplattform kan genomgå stresstestning för att avgöra hur den hanterar en plötslig ökning av antalet tittare under ett stort evenemang.

4. Användbarhetstestning

Användbarhetstestning fokuserar på användargränssnittet och användarupplevelsen, och säkerställer att programvaran är lätt att navigera och intuitiv för slutanvändarna. Det innebär att riktiga användare interagerar med programvaran för att identifiera potentiella områden som kan orsaka förvirring eller frustration.

Shopify-teamet genomförde till exempel en undersökning på Experts Marketplace för att säkerställa att handlarnas profiler innehöll all relevant information för anställningsbeslut. Insikter från intervjuer och tester visade att handlarna behövde tydliga, koncisa detaljer i förväg. Shopify optimerade profilerna efter testningen, vilket förbättrade användarnas förtroende och ökade engagemanget.

5. Skalbarhetstestning

Skalbarhetstestning utvärderar programvarans förmåga att skala upp eller ner baserat på förändringar i användarbelastning eller datavolym. Det säkerställer att systemet kan växa utan att prestandan försämras.

För en molnbaserad applikation kan skalbarhetstestning innebära att man lägger till resurser som servrar för att säkerställa att appen bibehåller sin responsivitet när användartrafiken ökar.

6. Säkerhetstestning

Säkerhetstestning identifierar potentiella sårbarheter och skyddar programvaran mot obehörig åtkomst och dataintrång. Denna typ av testning kan innefatta penetrationstester och kodgranskningar för att identifiera svagheter som kan utnyttjas.

Testning av ett onlinebanksystem kan till exempel innefatta kontroll av sårbarheter som SQL-injektionsattacker eller svaga autentiseringsmekanismer.

Viktiga skillnader mellan funktionell och icke-funktionell testning

Både funktionell och icke-funktionell testning är avgörande för att leverera en högkvalitativ mjukvaruprodukt.

Medan funktionstestning säkerställer att kärnfunktionerna fungerar som förväntat, validerar icke-funktionstestning aspekter som prestanda, säkerhet och användbarhet, vilket säkerställer att din programvara fungerar effektivt under verkliga förhållanden.

Låt oss titta på de viktigaste skillnaderna mellan de två:

Parameter Funktionell testning Icke-funktionell testning Fokus Validerar programvarans specifika funktioner och egenskaper Utvärderar prestanda, användbarhet, säkerhet och andra kvalitetsattribut Syfte Säkerställer att programvaran utför sina avsedda åtgärder korrekt Säkerställer att programvaran uppfyller önskade prestanda- och användarupplevelsestandarder Omfattning Testar enskilda funktioner eller egenskaper, ofta isolerat. Testar systemets övergripande beteende, inklusive hur det hanterar olika förhållanden. Testtyp Inkluderar enhetstestning, integrationstestning och systemtestning. Inkluderar belastningstestning, prestandatestning, stresstestning och säkerhetstestning. Genomförande Utförs vanligtvis före icke-funktionell testning. Utförs efter funktionstestning för att förfina programvarans övergripande prestanda. Krav Baserat på specifika funktionella krav från kunderna Baserat på icke-funktionella krav som hastighet, skalbarhet och tillförlitlighet. Utmatningsvalidering Kontrollera om specifika funktioner ger förväntade resultat. Mäter programvarans förmåga att upprätthålla prestanda och tillförlitlighet under olika förhållanden. Möjligheten till manuell testning Enklare att utföra manuellt med hjälp av fördefinierade testfall Kräver ofta specialiserade verktyg och miljöer för effektiv testning.

👀 Visste du att? Om du spenderar mindre än 10 % av din budget på testautomatisering ligger du betydligt efter dina konkurrenter.

Att välja rätt agila testverktyg är avgörande för att säkerställa applikationens kvalitet och tillförlitlighet. Nedan följer en kort översikt över populära verktyg för funktionell och icke-funktionell testning.

Funktionella testverktyg hjälper till att verifiera att programvaran fungerar enligt kraven och säkerställer att dess funktioner fungerar korrekt. Här är några av de populäraste funktionella testverktygen:

Selenium : Ett öppen källkodsverktyg för automatisering av testning av webbapplikationer i flera webbläsare och operativsystem. Det stöder avancerad skriptning i språk som Java och Python, vilket gör det till ett populärt val för komplex webbtestning.

TestComplete : Detta GUI-testverktyg stöder automatiserad testning av webb-, mobil- och stationära applikationer. Det erbjuder skriptfunktioner och integreras sömlöst med CI/CD-pipelines, vilket gör det idealiskt för UI-testning.

Sauce Labs : En molnbaserad plattform som stöder testning i flera webbläsare och på flera enheter med funktioner för riktiga enheter. Den används ofta för end-to-end-testning och integreras väl med populära samarbetsverktyg

Leapwork : En kodfri automatiseringsplattform som gör det möjligt för team att skapa tester med hjälp av visuella flödesscheman. Den är lämplig för testning av webb- och desktop-appar, särskilt för team med begränsad programmeringskompetens.

Appium : Ett öppet källkodsramverk för automatisering av tester på native-, hybrid- och webbaserade mobilappar. Det stöder plattformsoberoende testning och integreras med molntjänster för bredare täckning.

Icke-funktionella testverktyg utvärderar en applikations prestanda, skalbarhet och tillförlitlighet under olika förhållanden. Här är några av de populäraste icke-funktionella testverktygen:

Meter : Ett öppen källkodsverktyg för belastnings- och prestandatestning. Det hjälper till att analysera en applikations tillförlitlighet och responsivitet under varierande arbetsbelastning.

LoadRunner : Ett robust verktyg för prestandatestning som simulerar tung användarbelastning för att identifiera flaskhalsar och utvärdera applikationens skalbarhet.

NeoLoad : NeoLoad är idealiskt för Agile- och DevOps-miljöer och automatiserar belastningstestning för API:er och applikationer samt integreras med CI/CD-verktyg.

Loadster : Detta belastningstestverktyg simulerar verkliga trafikmönster för att utvärdera skalbarhet och optimera prestanda för webbapplikationer och API:er.

WebLoad Professional : Ett mångsidigt belastningstestverktyg utformat för storskaliga scenarier, som erbjuder praktiska insikter för att förbättra applikationers motståndskraft och svarstider.

Hur ClickUp hjälper till att hantera testprojekt

I ett programvarutestningsprojekt är det som att jonglera med tallrikar att jonglera mellan olika uppgifter; om man gör ett felsteg rasar allt samman! Det är där ClickUp kommer in.

Använd den agila projektledningsprogramvaran från ClickUp för att utforma ditt ideala arbetsflöde.

Hantera hela produktlivscykeln, från idé till lansering, och skapa anpassningsbara produktarbetsflöden som förbättrar teamsamarbetet, förenklar övergångar och underlättar informationsdelning på ett centralt ställe.

Här är en närmare titt på hur ClickUp kan hjälpa till att hantera testprojekt.

🚀 Använd ClickUp för att organisera och tilldela testuppgifter

Med ClickUp Tasks kan du skapa, organisera och tilldela uppgifter till teammedlemmar, vilket säkerställer tydlighet och ansvarsskyldighet i varje steg av testprocessen.

Hantera mjukvarutestningsprojekt smidigt med ClickUp Tasks genom att prioritera och lösa kritiska problem.

Använd anpassade statusar för att spåra framsteg, från "Att göra" till "Testat", och prioritera uppgifter med färgkodade nivåer för att fokusera på kritiska problem först. Utnyttja anpassade fält för att inkludera viktiga detaljer som testfallslänkar eller fel-ID:n samtidigt som du länkar relaterade uppgifter för att visualisera beroenden och undvika flaskhalsar.

Genom att lägga till uppgifter i flera listor kan du hantera tvärfunktionella arbetsflöden och se till att inga detaljer förbises.

💡 Proffstips: ClickUps Chrome-tillägg gör det möjligt för användare att skapa uppgifter direkt från sin webbläsare. Du kan snabbt skapa en ny uppgift eller lägga till den i en befintlig lista i ClickUp genom att markera text på en webbsida. Detta verktyg för webbläsarautomatisering gör det också möjligt att spara webbsidor, bilder och länkar direkt i ClickUp-uppgifter för enkel referens.

🚀 Spåra prestandamätvärden med ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards ger realtidsinsikter i dina KPI:er för mjukvaruutveckling.

ClickUp Dashboards ger dig en översikt över hur dina testaktiviteter fortskrider.

Använd anpassningsbara vyer för att övervaka viktiga mätvärden som sprintvelocitet, testtäckning och backlogstatus. Med funktioner som Gantt-diagram för hantering av roadmaps, arbetsbelastningsvyer för att identifiera risker och flaskhalsar samt tidsspårning för fakturerbart arbete kan ditt QA-team enkelt prioritera uppgifter och optimera prestanda.

🚀 Automatisera repetitiva uppgifter med ClickUp Automations

ClickUp Automations förenklar återkommande uppgifter och låter dig fokusera på stabila produktlanseringar. Du kan använda det för att hantera uppgifter som datainmatning för testfall, köra regressionstester, verifiera konsistenta UI-element på olika enheter och utföra datavalidering utan ansträngning.

Använd ClickUp Automations för att automatiskt tilldela uppgifter, lägga upp kommentarer, ändra status, flytta listor och mycket mer.

Med över 100 fördefinierade mallar låter ClickUp dig automatisera vanliga arbetsflöden som att uppdatera uppgiftsstatus, tilldela uppgifter, meddela teammedlemmar och hantera projektöverlämningar.

Dynamiska uppdragstagare säkerställer flexibilitet genom att automatiskt anpassa sig till förändringar i teamets roller, medan integrationer med populära verktyg som HubSpot, GitHub och Twilio effektiviserar externa processer.

🚀Använd anpassade fält för att spåra specifika testparametrar

Med ClickUp Custom Fields kan du skräddarsy ditt arbetsflöde för att spåra viktiga testparametrar som buggens allvarlighetsgrad, testtyp, reproduktionssteg och mer. Du kan skapa anpassade rullgardinsmenyer för att spåra olika typer av buggar, lägga till numeriska fält för allvarlighetsgrader och till och med använda avancerade formler för att beräkna mått som buggupplösningstid.

Här är några av de anpassade fält som du kan skapa för att förbättra hanteringen av ditt mjukvarutestningsprojekt:

Spåra buggdetaljer: Lägg till fält för att ange buggens allvarlighetsgrad, typ av problem och reproduceringssteg för snabb lösning.

Övervaka testförloppet: Använd anpassade statusar som "Under granskning", "Löst" eller "Behöver testas igen" för att definiera olika stadier i buggens livscykel.

Effektivisera rapporteringen: Sortera, filtrera och skapa anpassade rapporter för att få insikt i ditt testarbetsflöde, från olösta problem till testares produktivitet.

Avancerade beräkningar: Förenkla komplexa mätvärden genom att beräkna värden som genomsnittlig testtid eller felfrekvens direkt i uppgifterna.

Integrera verktyg som LambdaTest för testning av webbläsarkompatibilitet eller PractiTest för hantering av testfall och synkronisering av testdata till ClickUp. Dessa integrationer gör det möjligt för dig att utföra tester direkt och registrera resultaten i ClickUp.

👀 Visste du att? Mer än 50 % av dina kollegor har QA-team med fler än 10 testare (men betyder det att de är mer agila?)

🚀 Använd ClickUp-mallar för att få en flygande start

ClickUp har en samling mallar för funktionella specifikationer och felrapportering som hjälper dig att konfigurera hantering av testfall, rapportering av problem och spårning av fel.

ClickUp Test Management Template är en allt-i-ett-lösning för att hantera testfall, spåra framsteg och säkerställa kvalitet i alla projekt. Mallen stöder testscenarier, testfall och testkörningar, vilket gör den till ett viktigt verktyg för utvecklingsteam som fokuserar på att leverera pålitlig programvara.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps testhanteringsmall för att centralisera din testprocess och enkelt spåra varje testfall.

Oavsett om det handlar om manuell testning eller integrering av automatiserade verktyg, ger denna mall dig möjlighet att:

Planera och hantera testfall med hjälp av anpassade statusar som "Pågår" och "Klar för granskning".

Visualisera testförloppet med detaljerade vyer och automatiserade arbetsflöden.

Samarbeta smidigt med ditt team om buggar, problem och önskemål om funktioner.

Dessutom prioriterar och löser ClickUps mall för fel- och problemspårning buggar snabbare med strömlinjeformade arbetsflöden. Denna mall gör dina testprocesser mer effektiva och säkerställer att du åtgärdar problem innan de påverkar slutanvändaren.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för fel- och problemspårning påskyndar felhanteringen.

Denna mall gör det möjligt för QA-team att:

Kategorisera och prioritera fel baserat på allvarlighetsgrad och affärskrav.

Automatisera spårningsprocesser för snabbare identifiering och lösning

Främja tvärfunktionellt samarbete mellan support-, teknik- och produktteam

Med ClickUps testrapportmall blir det enkelt att skapa detaljerade och användbara testrapporter. Du kan också använda ClickUps testfallmall för att organisera och utföra enhets-, integrations- och systemtester. Båda mallarna stöder manuell testning och säkerställer överensstämmelse med funktionella specifikationer, vilket hjälper dig att uppfylla affärskrav och användarnas förväntningar.

Jag tycker att det är ett väldigt praktiskt verktyg för att hantera alla dina projekt och kunder. Vi har olika team på ExpressTech, så att veta vem som arbetar med vilka uppgifter och vad som är tilldelat dig idag sparar mycket tid och besvär. Dessutom kan du ställa in vilken fas ditt projekt befinner sig i, till exempel utveckling, testning, granskning etc.

Jag tycker att det är ett väldigt praktiskt verktyg för att hantera alla dina projekt och kunder. Vi har olika team på ExpressTech, så att veta vem som arbetar med vilka uppgifter och vad som är tilldelat dig idag sparar mycket tid och besvär. Dessutom kan du ställa in vilken fas ditt projekt befinner sig i, till exempel utveckling, testning, granskning etc.

Förenkla testningen och leverera exceptionell programvara med ClickUp

Testning är en integrerad del av mjukvaruutvecklingsprocessen.

Båda testmetoderna, från enhetstester till regressionstestning och belastningstestning, är avgörande för att identifiera sårbarheter i programvaran och leverera ett användarvänligt system.

Med Software Team Project Management från ClickUp kan testare utforma arbetsflöden som är anpassade efter deras behov, vilket säkerställer att varje uppgift dokumenteras, prioriteras och spåras i realtid.

Från hantering av testfall och spårning av testresultat till samordning av användartester och säkerställande av smidiga integrationstester – ClickUp har allt.

Registrera dig för ClickUp idag gratis!