De bästa Notability-planerarmallarna att prova 2025

Att välja rätt planeringsverktyg kan vara överväldigande. Ska du välja ett fysiskt eller ett digitalt planeringsverktyg? Räcker det med en enkel kalender, eller behöver du ett komplett system för att hålla koll på mål och vanor? Men det behöver inte vara så komplicerat.

Notability, en digital anteckningsapp, erbjuder en mängd olika planeringsmallar – veckovisa, månatliga, dagliga, för studier, måltider och resor – som gör planeringen rolig och effektiv. Du kan spara och ladda ner Notability-planeringsmallarna i PDF-format på din iPad eller redigera dem online med Notability-appen.

I det här blogginlägget har vi samlat några av de bästa Notability-mallarna, plus några alternativ för bekväm planering. Låt oss börja!

Vad kännetecknar en bra Notability-planeringsmall?

Den ideala Notability-mallen varierar beroende på dina behov. Yrkesverksamma behöver en mall som hjälper dem att hålla reda på möten, projekt och personliga åtaganden på ett och samma ställe. En veckoplanerare som hjälper till att hantera skoluppgifter, deadlines och tentor på ett organiserat sätt fungerar bättre för studenter.

Oavsett dina mål har de bästa mallarna några saker gemensamt:

📌 Anpassningsbarhet: Leta efter estetiska Notability-mallar med anpassningsbara layouter, flikar och sektioner som passar just ditt arbetsflöde och dina planeringsbehov.

📌 Tydlighet: Mallen ska ha en tydlig och intuitiv struktur för uppgifter, möten och anteckningar.

📌 Estetisk tilltalande: Välj mallar med snygga layouter och alternativ för att lägga till klistermärken, färgkoder och dekorativa element för att göra planeringen visuellt tilltalande.

📌 Bilagor: Utforska gratis eller betalda mallar som låter dig integrera ljudanteckningar, mediefiler och dokument för att lägga till sammanhang till uppgifter och öka produktiviteten.

📌 Spårbarhet: Mallen ska göra det möjligt för användarna att övervaka framstegen i dagliga uppgifter, veckomål och långsiktiga planer med hjälp av visuella förloppsindikatorer och statusuppdateringar.

Gratis mallar för Notability Planner

Från dagliga uppgiftsplanerare till långsiktiga måluppföljare – dessa Notability-mallar är praktiska och visuellt tilltalande.

1. Mall för uppgiftsplanerare

via Notability

Notability Assignment Planner Template erbjuder ett tydligt, organiserat format för projektplanering. De särskilda avsnitten som "Detaljer", "Resurser", "Uppgifter" och "Ledigt utrymme" hjälper dig att fånga upp alla relevanta detaljer för att genomföra ett projekt framgångsrikt.

I avsnittet "Fritt utrymme" kan du lägga till visuella hjälpmedel som tankekartor eller skriva ner idéer för brainstorming. Denna personliga approach hjälper dig att hantera uppgifter effektivt och nå framgång, vilket gör det till ett viktigt verktyg för alla som vill vara organiserade och produktiva.

🌟 Perfekt för: Studenter, lärare, yrkesverksamma och frilansare som vill hantera uppgifter och hålla koll på deadlines.

2. Mall för veckoplanering

via Notability

Notabilitys veckoplaneringsmall erbjuder en enkel men detaljerad layout för veckoplanering. Du kan spåra uppgifter i avsnittet "Att göra" och prioritera akademiska eller arbetsrelaterade ansvarsområden i avsnittet "Uppgifter/Att studera". Denna mall hjälper dig att balansera produktivitet med personlig utveckling under hela veckan.

Det fungerar också som ett utmärkt verktyg för att börja skriva dagbok, så att du kan reflektera över dina framsteg och identifiera områden som kan förbättras.

🌟 Perfekt för: Projektledare och personer med fullspäckade scheman som behöver organisera sin vecka, prioritera uppgifter och följa upp framsteg på ett överskådligt sätt.

3. Mall för studieplanering

via Notability

Denna mall för studieplanering hjälper studenter att planera sina studietimmar på ett precist och strukturerat sätt. Med särskilda fält för ”tidsmål”, ”studiemål” och ”ämnen/kapitel” låter denna digitala planeringskalender för studenter dig tydligt skissa upp dina mål och fokusområden innan du dyker in i din studierutin.

I avsnittet "Innan du börjar" kan du lista alla studiematerial och resurser så att du är väl förberedd inför sessionen. Med "tidsblockering" kan du tilldela specifika tidsintervall för varje ämne eller aktivitet. Detta främjar fokuserade, effektiva studieperioder samtidigt som distraktioner minimeras.

🌟 Perfekt för: Studenter och elever som vill hålla ordning, sätta upp fokuserade mål och optimera sina studietimmar.

4. Mall för daglig planeringskalender

via Notability

Notability Daily Planner Template förvandlar daglig planering till ett produktivitetssystem. Du kan lista dina fem viktigaste mål för dagen och kryssa i rutorna när du har uppnått målen. Avsnittet "Viktiga händelser" håller reda på viktiga möten eller deadlines, och att göra-listan erbjuder ett enkelt sätt att hantera vardagliga uppgifter.

Anpassa det unika bildutrymmet för att uppmuntra kreativitet eller inspiration och ge din dagliga planering ett visuellt lyft.

🌟 Perfekt för: Personer som letar efter ett verktyg för daglig planering för att hålla koll på möten och deadlines.

5. Mall för digital porträttplanerare för 2025

via Notability

2025 Digital Portrait Planner Template från Notability kombinerar funktionalitet med en användarvänlig design. Den har särskilda sidor för månatliga översikter, målsättning, rutiner, vanor, viktiga datum, anteckningar, måltidsplanering och inköpslistor.

Oavsett om du planerar en fitnessresa med hjälp av vanetrackern, sätter upp kvartalsvisa professionella mål eller organiserar veckovisa familjemåltider, erbjuder denna planeringskalender verktyg för både mikro- och makronivåplanering.

Den stående orienteringen garanterar smidig navigering, medan den strukturerade designen hjälper dig att hålla koll på prioriteringar och organisera idéer på ett smidigt sätt. Denna planeringskalender förvandlar daglig och långsiktig planering till en intuitiv process.

🌟 Perfekt för: Målmedvetna personer som söker en digital årsplanerare för att organisera rutiner, spåra vanor och skapa måltidsplaner.

Begränsningar vid användning av Notability-planerarmallar

Notability erbjuder pålitliga digitala planeringsverktyg, men har vissa nackdelar:

❗️Samarbete: Notability är främst utformat för individuell användning, vilket kan innebära utmaningar i samarbetsmiljöer. Till exempel kan team som försöker dela och redigera planerare i realtid stöta på synkroniseringsproblem, vilket kan leda till versionskonflikter och störningar i arbetsflödet.

❗️Kalenderintegration: Det är inte alltid så smidigt att integrera Notability med externa kalenderapplikationer. Användare har rapporterat problem med att synkronisera händelser och påminnelser, vilket har lett till missade möten eller schemakonflikter.

❗️Lagring: När dina planerare ackumuleras över tid kan filstorlekarna bli stora, vilket kan påverka enhetens lagringsutrymme och prestanda, särskilt på enheter med begränsat utrymme.

❗️Begränsad gratisversion: Den gratisversionen av Notability begränsar antalet redigeringar och tillgängliga funktioner, vilket kan hindra omfattande antecknings- och planeringsaktiviteter.

❗️Problem med användarupplevelsen: Uppdateringar, såsom Notability 14, har enligt rapporter gjort det svårare att komma åt grundläggande funktioner, vilket har lett till en mindre trevlig användarupplevelse.

❗️Begränsningar för mallarna: Notability erbjuder inbyggda planeringsverktyg, men dessa uppfyller kanske inte allas behov på grund av sin grundläggande design, vilket gör att användarna söker efter mer anpassningsbara alternativ.

Alternativ till Notability-planerare-mallar

Om du vill ha ett verktyg för effektiv målplanering, samarbete i realtid, måluppföljning och kalenderintegration, prova ClickUp.

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Till skillnad från Notability-mallarna, som fokuserar på grundläggande anteckningar, erbjuder ClickUp helt anpassningsbara mallar för alla arbetsflöden, vare sig det gäller en veckoplanerare, daglig logg eller projekt tidslinje.

ClickUp har hjälpt oss att planera bättre, leverera snabbare och strukturera våra team på ett effektivt sätt, och vårt produktionsteam har fördubblats i storlek sedan jag började på företaget! Det hade inte varit möjligt om vi inte hade haft en solid struktur för resursfördelning och projektledning på plats.

De avancerade funktionerna, som automatiska påminnelser, framstegsspårning och integration med Google Kalender, underlättar din planeringsprocess samtidigt som allt hålls synkroniserat.

Med dagliga standups som drivs av ClickUp Brain kan du enkelt följa projektets framsteg i realtid , få automatiska uppdateringar om slutförda uppgifter och få insikt i vilka uppgifter som kräver omedelbar uppmärksamhet. Detta hjälper dig att hålla ordning, fatta datadrivna beslut och hantera kritiska uppgifter.

Nu ska vi titta på några ClickUp-planerarmallar:

1. ClickUp-mall för daglig planering

Ladda ner den här mallen Organisera din dag och uppnå dina mål med ClickUp Daily Planner Template.

ClickUp Daily Planner Template hjälper dig att organisera, prioritera och spåra personliga, professionella och målinriktade uppgifter. Mallen delar upp dina uppgifter på ett intelligent sätt i "Habit Tracker" och "Personal Tasks" och ger dig ett tydligt ramverk för att hantera rutinmässiga och engångsaktiviteter.

🌻 Varför du kommer att älska det:

Organisera, filtrera och prioritera uppgifter med listvyn .

Markera slutförda uppgifter och spåra vanor med tabellvyn .

Färgkod kategorier som "Arbete" eller "Personlig utveckling" och följ dina framsteg med tavla- och kalendervyer.

🌟 Perfekt för: Personer som vill organisera och hantera sina personliga och professionella uppgifter på ett och samma ställe.

2. ClickUp-mall för daglig logg

Ladda ner den här mallen Registrera dina dagliga aktiviteter och få värdefulla insikter med ClickUp Daily Log Template.

Har du någonsin undrat vilka uppgifter som tar mest av din tid och energi? Prova ClickUp Daily Log Template, ett måste för yrkesverksamma som hanterar en mängd olika uppgifter varje dag. Denna mall är mer än bara en enkel loggbok – den är ett strategiskt verktyg för att förbättra ansvarstagandet.

🌻 Varför du kommer att älska det:

Anpassningsbar loggstruktur: Börja med en enkel logg som innehåller kolumner för datum, uppgift, anteckningar och tidsåtgång. Lägg till anpassade fält för att kategorisera uppgifter och deluppgifter.

Prioriteringar och framstegsspårare: Prioritera uppgifter enkelt och granska dagliga loggar för att upptäcka flaskhalsar. Oavsett om du spårar individuell produktivitet eller teamets prestanda hjälper denna mall dig att enkelt upptäcka ineffektiviteter.

Verktyg för teamansvar: Tilldela uppgifter direkt i loggen, markera slutförda aktiviteter och håll teammedlemmarna ansvariga för missade deadlines.

🌟 Perfekt för: Projektledare som vill följa teamets framsteg och främja ansvarstagande.

💡Proffstips: Använd färgkodade taggar för uppgifter baserat på hur brådskande de är eller vilken kategori de tillhör för att snabbt få en visuell översikt över dagens prioriteringar. Du kan till exempel använda grönt för uppgifter som rör ”handla mat” och rött för ”brådskande deadlines”.

3. ClickUp-mall för daglig timplan

Ladda ner den här mallen Ta kontroll över din schemaläggning med ClickUps mall för daglig timschemaläggning.

Om en enkel uppgiftslista inte räcker till erbjuder ClickUp Daily Hour Schedule Template ett dynamiskt sätt att organisera din dag – timme för timme. Denna mall hjälper dig att dela upp uppgifter i hanterbara delar och planera hur mycket tid du behöver ägna åt varje uppgift.

🌻 Varför du kommer att älska det:

Visa uppgifter i ett enda fönster med timvis layout, perfekt för att hantera scheman och deadlines.

Omorganisera uppgifter enkelt för att anpassa dig till förändrade prioriteringar med dra-och-släpp-funktionen.

Planera och följ upp dagliga uppgifter med dagsschema-vyn .

Spåra anställdas frånvaro med Absences View

🌟 Perfekt för: Projekt- eller teamledare som vill planera resurser effektivt och spåra tiden som läggs på varje uppgift.

4. ClickUp-mall för daglig aktivitetsrapport för anställda

Ladda ner den här mallen Öka teamets transparens och förbättra ansvarstagandet med ClickUps mall för dagliga aktivitetsrapporter för anställda.

Om du är chef eller teamledare kan det vara tidskrävande att hålla koll på teamets dagliga aktiviteter. Med ClickUp Employee Daily Activity Report Template kan du övervaka teamets framsteg, utvärdera produktiviteten och hålla alla på samma sida utan dagliga enskilda möten.

🌻 Varför du kommer att älska det:

Få en tydlig översikt över varje medarbetares bidrag, styrkor och förbättringsområden.

Spåra slutförda uppgifter med tid och datum i avsnittet "Prestationer" för att fira framgångar.

Gör det möjligt för anställda att flagga utmaningar eller söka support i avsnittet ”Pågående aktiviteter” .

”Kommande aktiviteter”. Förutse flaskhalsar och balansera arbetsbelastningen , främja produktiviteten och förebygg utbrändhet med avsnittet

🌟 Perfekt för: Chefer som behöver följa upp medarbetarnas produktivitet och prestationer.

5. ClickUp-projektplanerarmall

Ladda ner den här mallen ClickUp-projektplaneraren: Din allt-i-ett-lösning för projektplanering, uppföljning och genomförande

Med ClickUp Project Planner Template kan du dela upp hela projektet i hanterbara uppgifter, tilldela dem till rätt teammedlemmar och följa framstegen med hjälp av visuella Kanban-tavlor. Oavsett om det gäller en marknadsföringskampanj med snäva deadlines eller ett kundorienterat projekt som kräver flera kontaktpunkter, hjälper mallen dig att hålla ordning.

🌻 Varför du kommer att älska det:

Få ett komplett ramverk för budgetering, resursfördelning och definition av teamroller.

Förvandla din plan till en visuell färdplan och markera framsteg och potentiella flaskhalsar med Projektaktivitetsvyn .

Övervaka enkelt ekonomin för att hålla dig inom budgeten med Budget Tracker View .

schema- och resplanvyerna. Spåra projektets tidsplan för att optimera scheman och minimera förseningar med

🌟 Perfekt för: Projektledare och team som behöver ett omfattande ramverk för smidig projektplanering, uppföljning och hantering.

6. ClickUp-mall för semesterplanering

Ladda ner den här mallen Planera och hantera anställdas semester med hjälp av ClickUp Holiday Planner Template.

Att hantera anställdas semester och teamets scheman behöver inte vara en balansakt. ClickUp Holiday Planner Template förenklar processen och säkerställer smidig samordning och inget kaos i sista minuten.

🌻 Varför du kommer att älska det:

Få viktig information som typ av semester, avdelning och varaktighet från anställda med det inbyggda semesteransökningsformuläret .

Godkänn eller avslå förfrågningar och kategorisera dem efter status med Holidays View .

Markera överlappningar, beroenden och konflikter i en lättläst tidslinje med kalendervyn .

Hantera betalda och obetalda förfrågningar samtidigt som du spårar deras status – Ny, Godkänd eller Avvisad med Semesterledighetsvyn .

Organisera teambuildingresor genom att centralisera logistik som flyg, hotell och bokningar.

🌟 Perfekt för: HR-team, chefer eller administratörer som ansvarar för att samordna anställdas ledighet.

7. ClickUp-kalender med mall för att-göra-lista

Ladda ner den här mallen ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista: Ett visuellt och engagerande sätt att hantera dina uppgifter och uppnå dina mål.

Med ClickUp Calendar To-Do List Template kan du enkelt planera din vecka, tvåveckorsperiod eller månad med en tydlig översikt över dina kommande åtaganden. Det gör att du kan upptäcka och eliminera schemakonflikter i ett tidigt skede.

Mallen förenklar också mötesförfrågningar med det inbyggda formuläret för mötesförfrågningar. Du kan enkelt granska och schemalägga möten, allt på en enda centraliserad plattform.

🌻 Varför du kommer att älska det:

Omorganisera uppgifter smidigt utifrån hur brådskande eller viktiga de är.

Prioritera uppgifter och optimera ditt arbetsflöde med det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet.

Använd emojis och klistermärken för att betygsätta dina framsteg och tillföra ett lekfullt inslag i din produktivitetsresa.

🌟 Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma som vill ha ett enkelt men effektivt sätt att hantera sin att göra-lista i en kalendervy.

🧠 Visste du att? 23 % av alla anställda planerar allt i sin kalender.

8. ClickUp årsplaneringsmall

Ladda ner den här mallen Visualisera ditt år och uppnå dina mål med ClickUps årsplaneringsmall.

ClickUp årsplaneringsmall fungerar som en central knutpunkt för att kartlägga årliga affärsmål och säkerställa samordning mellan alla avdelningar.

Om ditt företags stora mål är att lansera en ny produkt före årsskiftet kan du till exempel dela upp det i mindre uppgifter som marknadsundersökningar, produktdesign och marknadsföringskampanjer. På så sätt vet alla exakt vad som behöver göras och när!

Tilldela uppgifter till rätt teammedlemmar så kan du enkelt följa framstegen med automatiska uppdateringar på framstegsindikatorer – så att alla är synkroniserade och på rätt spår hela året.

🌻 Varför du kommer att älska det:

Tagga uppgifter per kvartal för smidig långsiktig planering

Filtrera uppgifter efter tidslinje, prioritet eller avdelning för att fokusera på det som är viktigast.

Få dagliga uppdateringar om status och uppgifter utan att behöva leta igenom filer med ClickUp Brain, ClickUps kraftfulla AI-assistent.

Justera tidslinjer och spåra milstolpar med en flexibel kalendervy.

🌟 Perfekt för: Team eller företag som vill planera års mål, milstolpar och projekt.

9. ClickUp-mall för veckokalender

Ladda ner den här mallen Ta kontroll över din vecka med ClickUps veckokalendermall.

Med ClickUp Weekly Calendar Template kan du visualisera hela veckan på ett ögonblick. Du kan enkelt identifiera potentiella schemakonflikter och proaktivt justera dina planer. Använd emojis för att betygsätta din produktivitet och förvandla uppgiftsutförandet till en rolig och engagerande upplevelse.

🌻 Varför du kommer att älska det:

Planera veckans uppgifter och aktiviteter med veckovis kalendervy .

Få en översikt över alla projektuppgifter med All Tasks View .

Identifiera och justera överlappande uppgifter eller schemakonflikter

🌟 Perfekt för: Yrkesverksamma som behöver hantera veckouppgifter, möten och deadlines i ett tydligt, visuellt format.

10. ClickUp-bloggplanerarmall

Ladda ner den här mallen Blogga som ett proffs med ClickUp Blog Planner Template

ClickUp Blog Planner Template förenklar hela processen för att skapa innehåll. Med den här mallen kan du hantera idéer till blogginlägg på ett och samma ställe, organisera blogginlägg i kategorier, ämnen och format samt spåra bloggens prestanda. Detta hjälper dig att planera och genomföra din innehållsstrategi på ett effektivt sätt.

🌻 Varför du kommer att älska det:

Tilldela uppgifter till teammedlemmar, granska innehåll i olika stadier och kommunicera enkelt för att hålla allt på rätt spår.

Övervaka hela skrivprocessen, från den initiala idén till den slutliga publiceringen, och säkerställ att leveransen sker i tid.

Övervaka och granska alla ändringar som gjorts i bloggen med hjälp av Revision Tracker View .

Skapa ett schema för att publicera blogginlägg med kalendervyn.

🌟 Perfekt för: Innehållsskapare, marknadsföringsteam eller bloggare som behöver organisera och hålla reda på idéer till blogginlägg, utkast och publiceringsscheman.

Använd ClickUp för smart planering

Notability är utmärkt för anteckningar och personlig organisation, men klarar ofta inte komplex planering eller teamsamarbete.

ClickUp erbjuder en kraftfull, allt-i-ett-lösning för projektledning, schemaläggning och samarbete. Oavsett om du koordinerar en produktlansering, övervakar en strategi för sociala medier eller följer upp projektets milstolpar, ser ClickUp till att allt fungerar smidigt.

Den erbjuder avancerade funktioner som uppgiftsstatus för att kategorisera arbete, automatisering för att minska manuella uppgifter och uppdateringar i realtid för att hålla alla synkroniserade.

Varför begränsa dig till statiska planeringsverktyg och mallar när ClickUp kan förenkla dina processer och öka produktiviteten? Registrera dig gratis på ClickUp och upplev ett mer effektivt sätt att nå dina mål.