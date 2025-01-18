Notion Kalender vs. Google Kalender: Vilken är bäst?

Du jonglerar med tre olika kalendrar – dina teammöten är utspridda i Google Kalender, projektdeadlines finns i Notion, och på något sätt måste du hålla koll på båda samtidigt som du håller koll på dina dagliga uppgifter.

Det ständiga växlandet mellan kalendrar är inte bara frustrerande – det tar också tid från dina produktiva timmar. Men du behöver inte längre ha flera kalendrar.

Både Notion och Google erbjuder nu robusta kalenderfunktioner som kanske är allt du behöver. Men det är inte helt enkelt att välja mellan dem.

Denna artikel hjälper dig att välja en kalenderapp som passar dina behov. Vi jämför allt från grundläggande funktioner till avancerade funktioner så att du kan fatta ett välgrundat beslut och äntligen få ordning på ditt kalenderkaos.

Vad är Google Kalender?

Google Kalender är som din pålitliga digitala assistent som håller reda på alla händelser i ditt liv.

Den hjälper dig att balansera kundsamtal och personliga åtaganden. Oavsett om du jonglerar möten, undviker dubbla bokningar eller helt enkelt håller koll på dina tandläkartider, hjälper Google Kalender dig att hålla ordning och kontroll över din kalender.

Google Kalenderns funktioner

Google Kalender-appen erbjuder en rad funktioner som förenklar din schemaläggning och planering. Låt oss ta en snabb titt på några av de utmärkande funktionerna som gör Google Kalender till ett självklart val för många yrkesverksamma och företagare.

1. Schemaläggning och hantering av möten

via Google Workspace

Google Kalender förenklar schemaläggningen genom att du kan dela din kalender med kollegor eller kunder. Detta eliminerar behovet av e-postväxlingar och gör det enkelt att hitta mötesdatum som passar alla. Det är ett särskilt användbart verktyg för team, som effektiviserar schemaläggningsprocessen.

Google Kalenders funktion för återkommande händelser automatiserar schemaläggningen av återkommande möten eller uppgifter. Detta sparar tid och säkerställer att du inte missar viktiga åtaganden, vare sig det gäller veckovisa teammöten eller månatliga kundgenomgångar.

Om det behövs kan du fortfarande använda flera Google Kalender-konton för att hantera dina personliga eller arbetskalendrar separat, men på samma plattform.

2. Integration med Google Workspace

via Google Workspace

Om du lever i Googles ekosystem (tänk Gmail, Docs och Drive) kan du skapa evenemang direkt från ett e-postmeddelande, bifoga filer till möten eller till och med generera videokonferenslänkar med Google Meet. Detta förenklar arbetsflödena för både företagsanställda och entreprenörer.

3. Färgkodning av händelser

via Google Workspace

Visuella inlärare kommer att uppskatta möjligheten att färgkoda händelser baserat på typ av uppgift – arbetsmöten i blått, personliga möten i grönt och deadlines i rött. Detta gör din kalender visuellt tilltalande och förbättrar din förmåga att snabbt kategorisera händelser.

4. Påminnelser och aviseringar

via Google Workspace

Du kan hålla koll på dina åtaganden med anpassningsbara påminnelser som varnar dig några minuter eller veckor före ett evenemang. Denna funktion är praktisk för frilansare som hanterar flera projekt och deadlines.

👀 Visste du att? Du kan använda Google Kalender för att ställa in påminnelser för återkommande händelser, som veckovisa teammöten eller månatliga fakturabetalningar. Det är ett fantastiskt sätt att automatisera din schemaläggning och se till att du aldrig missar en viktig uppgift.

5. AI-funktioner

via Google Workspace

Google Kalender kan också nås via Gemini, en avancerad AI-assistent som förenklar schemaläggningen. Du kan skapa eller redigera händelser från Gemini-chattgränssnittet och till och med få svar på frågor som "När träffade jag Ms Lynn senast?"

Gemini kan också automatisera schemaläggningen genom att föreslå optimala mötestider baserat på deltagarnas tillgänglighet, vilket minskar den tid som läggs på att koordinera scheman.

Priser för Google Workspace

Business Starter: 7,20 $/användare per månad

Business Standard: 14,40 $/användare per månad

Business Plus: 21,60 $/användare per månad

Vad är Notion Kalender?

via Notion

Notion Calendar är ett flexibelt och anpassningsbart kalenderverktyg som är integrerat i det bredare Notion-ekosystemet. Det låter dig planera, skriva och organisera allt på ett och samma ställe.

Oavsett om du är en företagsanställd som hanterar möten i rad eller en småföretagare som jonglerar med kundernas deadlines, hjälper Notion Calendar dig att visualisera dina åtaganden utan kaoset med att växla mellan flera appar.

Notion Calendar-funktioner

Notion Calendar handlar om flexibilitet och personalisering. Till skillnad från rigida kalenderverktyg kan du anpassa den till ditt arbetsflöde, oavsett om du hanterar projekt, spårar vanor eller helt enkelt försöker hålla ordning på saker och ting.

Låt oss utforska några av de viktigaste funktionerna som skiljer dem åt.

1. Automatisk blockering

via Notion

Är du orolig för att dubbelboka din kalender? Notion Calendars automatiska blockeringsfunktion ser till att du inte av misstag schemalägger överlappande händelser. Du kan planera din dag utan risk för konflikter genom att se alla dina åtaganden i en samlad vy.

2. Integrerade funktioner

via Notion

Notion Calendar integreras sömlöst med andra Notion-funktioner, såsom databaser, anteckningar och wikis. Detta gör att du kan länka kalenderhändelser till uppgifter, projekt och annan relevant information, vilket ger en mer helhetsbild av ditt arbete.

3. Anpassningsbara vyer

via Notion

Med Notion kan du anpassa din kalender efter dina preferenser, oavsett om du föredrar en månadsöversikt, en veckoplanering eller en daglig checklista. Denna flexibilitet är en livräddare om du växlar mellan projektets tidsplaner och flera kunddeadlines.

4. Uppgiftshantering i Kanban-stil

via Notion

Notion Calendars uppgiftshanteringsfunktion i Kanban-stil låter dig visualisera dina uppgifter och deadlines på ett tydligt och intuitivt sätt. Detta kan hjälpa dig att prioritera din arbetsbelastning och spåra framsteg på ett mer effektivt sätt.

5. Inbäddade dokument

via Notion

Du kan bädda in anteckningar och dokument direkt i dina kalenderhändelser. Det innebär att du har all information du behöver nära till hands, oavsett om det är mötesagendor, projektbeskrivningar eller kundanteckningar, utan att behöva byta app.

6. AI-funktioner

via Notion

Notion AI är utmärkt för att hantera och organisera innehåll, till exempel utforma mötesdagordningar, skapa åtgärdspunkter eller sammanfatta lagrad information.

Den integreras dock inte direkt med kalendrar för att skapa eller ändra händelser, och den kan inte heller automatisera schemaläggningsuppgifter som att föreslå optimala mötestider baserat på deltagarnas tillgänglighet.

Notions prissättning

Gratis

Plus: 12 $/plats per månad

Företag: 18 $/plats per månad

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI: 10 USD/månad per medlem, som tillägg till valfri plan

Google Kalender vs. Notion Kalender: Jämförelse av funktioner

I de tidigare avsnitten har vi utforskat funktionerna i Google Kalender och Notion Kalender. Varje verktyg har sina egna fördelar, beroende på dina specifika behov – enkel tidshantering eller flexibel uppgiftsplanering.

För att hjälpa dig att avgöra vilken som passar bäst för ditt arbetsflöde, låt oss jämföra dem funktion för funktion:

Funktion Google Kalender Notion Kalender Vinnare Schemaläggning och hantering av möten – Dela enkelt din kalender för samordning – Återkommande händelser för repetitiva möten – Eliminerar fram och tillbaka-planering – Automatisk blockering för att förhindra dubbelbokningar – Enhetlig vy för konfliktfri schemaläggning – Mer anpassningsbara arbetsflöden Oavgjort – Google för enkelhetens skull – Notion för flexibilitetens skull Integration med ekosystem – Inbyggd integration med Gmail, Google Drive och Google Meet – Händelser kan skapas direkt från e-postmeddelanden – Kopplar smidigt kalenderhändelser till Notions databaser, anteckningar och wikis – Holistisk projektledning Notion Calendar – Erbjuder djupare integration med sin plattform och skapar en enda arbetsyta för allt. Anpassningsbara vyer – Erbjuder månads-, vecko- och dagsvy. – Enkel och effektiv. – Helt anpassningsbara vyer – Skräddarsy din kalender efter specifika behov, såsom projektets tidsplan eller kundens deadlines. Notion Calendar – Större flexibilitet och skräddarsydda visningar Färgkodning av händelser – Enkelt att tilldela färger till evenemangskategorier – Kategorisera evenemang som möten, deadlines och uppgifter visuellt – Inte lika intuitiv; färgkodning kräver manuell inställning Google Kalender – Enklare och mer visuellt tilltalande för kategorisering Påminnelser och aviseringar – Anpassningsbara aviseringar för kommande händelser – Aviseringar via app, e-post eller enhetsmeddelanden – Inga inbyggda aviseringar; kräver manuell konfiguration eller externa integrationer Google Kalender – Överlägsen för tidsbegränsade aviseringar Uppgiftshantering i Kanban-stil – Ej tillgänglig – Inbyggda Kanban-tavlor för visualisering av uppgifter – Perfekt för att prioritera arbetsbelastning och spåra framsteg Notion Kalender – Ger mervärde för uppgiftsorienterade Notion-användare Inbäddade dokument – Bifoga filer via Google Drive – Begränsat antal länkar eller bilagor för mötesmaterial – Bädda in anteckningar, projektbeskrivningar eller wikis direkt i kalenderhändelser för omedelbar åtkomst Notion Calendar – Ger mer detaljerad information om händelser Integration av artificiell intelligens – Fullt integrerad; möjliggör skapande/redigering av händelser via AI i realtid – Kan svara på frågor via Gemini-chatten – Kräver manuell inmatning; ingen direkt kalenderintegration – Begränsad till att analysera manuellt lagrade data Google Kalender– Erbjuder ett AI-drivet, automatiserat ekosystem för schemaläggning och evenemangshantering. Användarvänlighet – Enkel och intuitiv design – Minimal inlärningskurva – Brantare inlärningskurva för installation och praktisk användning – Kräver anpassning för att nå full potential Google Kalender – Bättre för användare som behöver snabb, färdig funktion

Här är en detaljerad jämförelse mellan de båda verktygen:

1. Schemaläggning och hantering av möten

Båda kalendrarna erbjuder robusta funktioner för schemaläggning och hantering av möten. Google Kalendars enkelhet och användarvänlighet gör den till ett utmärkt val för dem som prioriterar en okomplicerad användarupplevelse.

Å andra sidan erbjuder Notion Calendar större flexibilitet och anpassningsmöjligheter, vilket gör att användarna kan skräddarsy sina kalendrar efter sina specifika behov.

🏆 Vinnare: Oavgjort. Valet beror på vilken grad av anpassning som krävs.

2. Påminnelser och aviseringar

Google Kalenders robusta påminnelsesystem, med anpassningsbara aviseringar via e-post, appaviseringar eller enhetsaviseringar, ser till att användarna håller koll på sina scheman.

Notion Calendar är visserligen funktionell, men saknar samma nivå av inbyggda meddelandefunktioner.

🏆 Vinnare: Google Kalender

3. Integration av artificiell intelligens

Google Kalendars integration med Gemini AI ger en mer avancerad och automatiserad schemaläggningsupplevelse.

Notion Calendar är kraftfullt för innehållshantering, men dess AI-funktioner är inte direkt integrerade med kalendern.

🏆 Vinnare: Google Kalender

4. Inbäddade dokument

Notion Calendars möjlighet att bädda in dokument direkt i kalenderhändelser ger ett rikare sammanhang för möten och uppgifter.

Google Kalendars integration med Google Drive möjliggör bifogade filer, men det är inte lika smidigt som Notions inbäddade dokument.

🏆 Vinnare: Notion Kalender

Google Kalender vs. Notion Kalender på Reddit

Debatten om Google Kalender eller Notion Kalender är ett hett ämne på Reddit, där användare delar med sig av sina erfarenheter och preferenser. För många handlar valet i slutändan om det specifika användningsområdet.

Som användare kommenterar Kendra_Whisp:

Jag använder Google Kalender för alla tidsrelaterade uppgifter. Jag använder Notion för mina studienoter, anteckningar från lektioner, läxor osv. Så det är ganska olika syften.

Redditors berömmer ofta Google Kalenderns integration för dess smidiga schemaläggningsfunktioner, särskilt med integrationen av AI som Gemini. Kommentarerna lyfter fram dess förmåga att automatisera mötesbokningar, föreslå optimala tider baserat på tillgänglighet och erbjuda röststyrningsfunktioner.

Å andra sidan påpekar Redditors att Notion Calendar visserligen saknar Google Kalendars automatiserings- och integrationsfunktioner, men att den utmärker sig när det gäller komplex uppgiftshantering och innehållsorganisation.

Reddit-trådar är dock ofta överens om en viktig punkt: Google Kalender är bättre än Notion Kalender för alla som söker AI-integrerad avancerad schemaläggning, synkronisering i realtid och automatisering.

Som en annan användare, Howyll, uttrycker det:

…eftersom man kan arbeta med uppgifter direkt i kalenderposten är Notion mycket användbart. Men när det gäller enklare saker som att ställa in återkommande uppgifter, ha en kalender som är lätt att synkronisera och se din kalender på ett visuellt tilltalande och praktiskt sätt utan ansträngning, är Google Kalender förmodligen det bättre valet.

Upptäck ClickUp: Det bästa alternativet till Notion Kalender och Google Kalender

Google Kalender och Notion Kalender erbjuder solida lösningar för att hantera din schemaläggning, men de kan komma till korta när det gäller omfattande teamsamarbete, projektledning och verksamhetsledning.

ClickUp, å andra sidan, är en app för allt som har med arbete att göra och som kombinerar de bästa aspekterna av en kalender, en uppgiftshanterare och ett projektledningsverktyg. Så här fungerar det:

ClickUps One Up #1: Omfattande kalendervy

Samordna evenemangsdetaljer, schemalägg möten, hantera uppgiftstidslinjer och planera projekt med ClickUp Calendar View.

ClickUps kalendervy erbjuder ett smidigt sätt att hantera scheman flexibelt och precist. Till skillnad från Notion och Google Kalender låter ClickUp dig visualisera arbetet i anpassningsbara vyer och enkelt justera uppgifters varaktighet.

Oavsett om du koordinerar evenemang eller anpassar tidsplaner för uppgifter, håller ClickUp allt på ett ställe utan att du behöver byta app.

Till skillnad från traditionella kalendrar låter ClickUps kalender dig:

Ställ in påminnelser och deadlines för att hålla koll på viktiga datum, undvika att missa viktiga deadlines och dra och släpp uppgifter för att snabbt omplanera uppgifter och möten.

Synkronisera din kalender med Google Workspace, Outlook och andra populära externa kalendrar för att samla alla dina uppgifter och händelser på ett lättillgängligt ställe.

Anpassa din kalendervy så att den passar just ditt arbetsflöde och dina preferenser. Växla mellan dag-, vecko- och månadsvy eller list-, tavel- och kalendervy för att hitta det bästa sättet att så att den passar just ditt arbetsflöde och dina preferenser. Växla mellan dag-, vecko- och månadsvy eller list-, tavel- och kalendervy för att hitta det bästa sättet att organisera din kalender.

ClickUps kalender förvandlar schemaläggning till en dynamisk, allt-i-ett-lösning för produktivitet, som sömlöst kombinerar evenemangskoordinering, uppgiftshantering och anpassning av arbetsflöden.

ClickUps One Up #2: Fördefinierade kalendermallar

Ladda ner den här mallen Ta bort stressen från planeringen med den lättanvända ClickUp Calendar Planner Template.

ClickUps kalenderplaneringsmall är utformad för att förändra hur du planerar, prioriterar och utför uppgifter. Den kombinerar planering, uppföljning och anpassning i ett enda smidigt verktyg.

Oavsett om du organiserar din dag eller hanterar stora projekt, säkerställer denna kalendermall att allt förblir enkelt och tillgängligt. Till skillnad från vanliga planeringsverktyg låter denna mall dig:

Visualisera ditt schema tydligt : Planera uppgifter och tidslinjer i helt anpassningsbara layouter. Mallen anpassar sig efter ditt specifika arbetsflöde, oavsett om det är dagliga, veckovisa eller månatliga vyer.

Koppla uppgifter till deadlines : Integrera deadlines och milstolpar direkt i din kalender, så blir det enklare att följa framstegen i realtid. Omplanera enkelt med dra-och-släpp-funktionen.

Sätt prioriteringar och automatisera arbetsflöden: Prioritera uppgifter och se till att viktiga punkter markeras. Med automatiseringsalternativ elimineras repetitiva planeringsuppgifter, vilket sparar mycket tid och arbete.

ClickUps kalenderplaneringsmall är mer än bara ett verktyg för kalenderplanering – det är ett heltäckande system som förenklar din planering, optimerar produktiviteten och ser till att alla detaljer tas med. Det är den ultimata planeringsverktyget, som vida överstiger de begränsade funktionerna i Notion och Google Kalender.

Kombinera den här mallen med ClickUps mall för kalender-att-göra-lista för att maximera produktiviteten.

Skapa din att göra-lista i denna mall för daglig planering, tilldela uppgifter och ange deadlines. Byt sedan till ClickUps kalendervy för att visualisera ditt schema och hålla koll på din arbetsbelastning.

ClickUp One Up #3: Hantera möten

Samla dina mötesplaner och anteckningar på ett ställe med ClickUp

ClickUps mötesfunktion revolutionerar hur team planerar, genomför och följer upp möten genom att integrera schemaläggning med möteshantering, uppgiftshantering och samarbetsverktyg.

Till skillnad från fristående plattformar som Google och Notion skapar ClickUp en centraliserad hubb där schemalagda möten är sömlöst kopplade till genomförbara resultat, vilket säkerställer produktivitet i varje steg.

Med ClickUp Meetings kan du:

Underlätta mötesförberedelserna : Skapa dagordningar, tilldela uppgifter inför mötet och bifoga nödvändiga dokument direkt till möteshändelserna. Denna integrerade förberedelse eliminerar fram- och återgång och håller deltagarna samordnade.

Samarbeta i realtid : Använd : Använd ClickUps Docs och ClickUp Whiteboards under möten för att brainstorma idéer, ta gemensamma anteckningar och dela åtgärdspunkter. Varken Google Kalender eller Notion Kalender erbjuder denna nivå av samarbete.

Omvandla diskussioner till handling: Tilldela uppgifter (och till och med kommentarer) till teammedlemmarna, så att ansvar och uppföljning säkerställs. ClickUp kopplar samman diskussioner med projektledning, vilket minskar tidsspillan på repetitiva uppföljningar.

Tilldela ClickUp-kommentarer till teammedlemmar; detta skapar ett nytt obligatoriskt objekt som den tilldelade personen måste slutföra innan uppgiften kan markeras som slutförd.

Utnyttja analyser: Spåra mötes effektivitet och teamets produktivitet genom detaljerade rapporter.

ClickUp Meetings förvandlar rutinmässiga avstämningar till effektiva möten genom att överbrygga klyftan mellan planering och genomförande. Det är en komplett lösning som förbättrar samarbetet, ökar effektiviteten och gör mötena meningsfulla.

💡 Proffstips: Använd ClickUps AI-drivna funktioner för att automatisera repetitiva uppgifter, såsom att skapa mötesagendor eller sammanfatta mötesanteckningar. Detta kan spara värdefull tid och hjälpa dig att fokusera på mer strategiskt arbete.

Anslut över 1000 verktyg med ClickUp Integrations

ClickUp Integrations erbjuder anslutning till olika externa verktyg, vilket gör det till ett produktivitetsverktyg som förenar schemaläggning, uppgiftshantering och optimering av arbetsflöden.

Dessa integrationer gör att du kan ansluta dina favoritverktyg utan att behöva växla mellan flera appar, vilket sparar tid och förenklar arbetet.

Några exempel på ClickUps integrationer är:

Google Kalender-synkronisering : Synkronisera uppgifter och händelser mellan : Synkronisera uppgifter och händelser mellan ClickUp och Google Kalender i realtid. Uppdateringar i den ena plattformen återspeglas omedelbart i den andra, vilket säkerställer att din kalender alltid är uppdaterad och centraliserad.

Synkronisering av Google Kalender-uppgifter : Synkronisera Google-uppgifter direkt till Google Kalender och visa förfallodatum, starttider och deadlines. Anpassa vad du synkroniserar – välj specifika uppgiftsstatusar, ansvariga eller prioritetsnivåer för att filtrera vad som visas i din kalender.

Integrera med Calendly: Anslut Calendly till ClickUp för att automatisera schemaläggningen. Mötesinbjudningar och schemaläggningsdetaljer skapas automatiskt som uppgifter i ClickUp, vilket möjliggör enkel spårning och uppföljning.

Få saker gjorda med en omfattande kalender

Valet mellan Notion Kalender, Google Kalender eller ClickUp beror på dina specifika behov och preferenser.

Google Kalender erbjuder enkelhet och användarvänlighet, Notion Kalender erbjuder avancerade anpassningsmöjligheter, medan ClickUp erbjuder en mer omfattande och anpassningsbar lösning.

ClickUp låter dig kontrollera din tid med sina avancerade funktioner, smidiga integration och robusta uppgifterhanteringsfunktioner.

Oavsett om du är egenföretagare eller del av ett stort team kan du komma igång med ClickUp gratis för att öka produktiviteten och nå dina mål.