Hur du främjar en ledarskapsstil som sätter takten i ditt team

Det finns ett gammalt ordspråk som säger att varje team är bara så snabbt som dess långsammaste medlem. Även om detta är sant, finns det något som är ännu mer sant och relevant. Varje team kan bara vara så snabbt som den takt som dess ledare sätter.

Om en ledare till exempel är entusiastisk över generativ AI och uppmuntrar teammedlemmarna att använda den, kommer användningen och därmed resultaten att förbättras, även om riskerna är högre. Om ledaren är skeptisk och väljer att avvakta och se, kan företaget dock gå miste om förstegsfördelen.

I grund och botten är det ledarens förmåga att anpassa sig till förändringar på marknaden som avgör hur snabbt förändringen sker i organisationen. Detta fenomen kallas pacesetting leadership.

I det här blogginlägget utforskar vi vad det är, varför det fungerar och hur du kan integrera det i din organisation.

Vad är en ledarskapsstil som sätter takten?

Pacesetting-ledarskap är en metod för företagsledning som prioriterar ledarens roll i att uppnå högkvalitativa resultat från ett motiverat, högpresterande team.

Daniel Goleman, en populär psykolog och författare, introducerade denna ledarskapsstil tillsammans med fem andra i sin bok Primal Leadership. Han beskriver sex ledarskapsstilar:

Visionär: Inspirerar teammedlemmarna med en tydlig vision och riktning.

Coaching: Fokuserar på medarbetarnas personliga utveckling för att stärka deras styrkor och övervinna svagheter.

Affiliativ: Fokuserar på att skapa harmoni i teamet och hålla kontakten

Demokratiskt: Skapar teamsamarbete och konsensus

Befälhavande : Lösa problem med auktoritet

Pacesetting: Sätter prestationsstandarder och leder genom att föregå med gott exempel.

Var och en av dessa ledarskapsstilar har sina unika behov och tillämpningsområden. I den här artikeln fokuserar vi på tempo-ledarskap.

Innan vi går in på detaljerna är det viktigt att notera att ”taktbestämmande” inte betyder att man ska accelerera. Det kräver inte automatiskt att man ska göra saker snabbare. I själva verket kan det i kris- eller förändringssituationer vara bra att sätta en långsammare takt för att säkerställa att alla är med och känner sig bekväma.

Låt oss nu se hur ett ledarskap som sätter takten ser ut i praktiken.

Viktiga egenskaper hos ett ledande ledarskap

En bra ledare som sätter takten sätter inte bara takten. De sätter också upp en färdplan och resans mål. Därför kännetecknas det av följande.

Sätt ribban högt

Pacesetting-ledare sätter höga standarder och förväntar sig att teamet uppfyller dem. Dessutom leder de ofta genom att föregå med gott exempel och visa hur man höjer ribban. Detta skapar en kultur där teammedlemmarna ständigt strävar efter excellens, vilket är ett kännetecken för pacesetting-ledare.

Resultatorientering

Den pacesetting ledarstilen sätter upp stora mål och fokuserar på att uppnå dem. Den driver teamet mot specifika resultat och förbättrar konsekvent produktiviteten hos både individer och team.

Effektivitetsförbättring

I begreppet "tempo" ingår också aspekter som konsekvens och repeterbarhet. När temposättande ledare sätter upp mål kräver de snabbare genomförande utan att kompromissa med kvaliteten. Detta är idealiskt för snabbrörliga miljöer med högpresterande team.

Hög kompetens

Pacesetting-ledarskap fungerar bäst för högpresterande, självstyrande team. Det innebär att teammedlemmarna förväntas ta ansvar för sina uppgifter och utföra dem med hög kompetens.

Låg tolerans för underprestationer

Projektets tempo beror nästan helt på teamets förmåga att hålla takten. Det innebär att tempot satta ledare har liten tålamod med underprestationer. De tar ofta itu med problem direkt och snabbt för att upprätthålla höga standarder.

Trots sina många fördelar är pacesetting-ledarskap inte lämpligt i alla situationer. Här är en introduktion till när du bör använda denna ledarskapsstil. Men innan dess, om du aldrig har varit ledare, här är några tips på hur du kan få ledarskapserfarenhet.

När ska man använda pacesetting-ledarskap

I sin bok skriver Goleman att pacesetting-ledarskap ofta har en mycket negativ inverkan på företagsklimatet eftersom det alltför ofta genomförs på ett dåligt sätt. Detta visar att pacesetting-ledarskap endast fungerar under rätt omständigheter och i rätt miljöer.

Om du antar denna ledarskapsstil för team, bör du överväga följande tips.

När du har utmanande och spännande mål

Pacesetting-ledarskap är utmärkt för avgörande situationer i affärslivet. Oavsett om du är ett startup-företag som siktar på expansion, ett företag som arbetar med en fusion eller ett litet företag som går online, kräver en stor utmaning pacesetting-ledarskap.

Under organisatoriska omställningar

När organisationen misslyckas och behöver en skjuts framåt kan ett ledarskap som sätter takten vara till hjälp. Organisationer kan övervinna ekonomiska utmaningar, dålig moral och brist på innovation genom att följa en ledare som sätter takten och leder genom att föregå med gott exempel.

I en kris eller när du navigerar genom stora förändringar

Denna ledarstil är också utmärkt för att leda genom förändringar. Ledare med denna stil trivs i krissituationer genom att snabbt identifiera problemet, sätta tydliga förväntningar och själv ta tag i att lösa problemen på plats.

När kvalitet är avgörande

Många misstar pacesetting för något som gör att saker går snabbare. Det stämmer visserligen, men pacesetting handlar lika mycket om kvalitet som om snabbhet. Pacesetting-ledare sätter höga standarder och förväntar sig högkvalitativa resultat, vilket gör dem bäst lämpade för att skapa differentierade produkter.

När du jagar deadlines

Slutligen kan ett ledarskap som sätter takten dramatiskt förbättra hastigheten. Det säkerställer att du är fokuserad på målet, håller dig på rätt spår och slutför uppgifterna i tid eller före tiden. Detta är en game changer när du jagar snäva deadlines.

Hur ser en ledande ledare ut? Vi har några exempel.

Exempel på pacesetting-ledarskap

Daniel Goleman ger exemplet med Mark Loehr, VD för Soundview Technology efter 9/11, som ledde sitt team genom den emotionella turbulensen under den tiden. ”Under de följande dagarna var Loehr där när människor grät tillsammans”, skriver han och visar på behovet av emotionell intelligens även i ledarskap.

Den krisen definierade vilken typ av ledare Loehr var. Här är andra ledare som växte fram ur kriser, omständigheter och möjligheter som de ställdes inför.

Elon Musk (Tesla, SpaceX, X)

Elon Musk är känd för att regelbundet arbeta 120 timmar i veckan. Han är också känd för att vara en krävande chef som förväntar sig att hans team ska arbeta lika många timmar. I ett memo skrev han: ”Ju högre upp du är i hierarkin, desto mer synlig måste du vara. Det är därför jag tillbringar så mycket tid i fabriken.”

Med denna inställning sätter han och driver takten för hur hans organisationer fungerar på Tesla, SpaceX och X (tidigare känt som Twitter).

Steve Jobs (Apple)

Steve Jobs är ett klassiskt exempel på en ledande ledare. Han satte inte bara takten i sin organisation, utan också i branschen i stort. Han drev på innovation och lansering av banbrytande produkter som iPod för musik, iPhone för smartphones och iPad för surfplattor.

Sedan Apple var nära konkurs 1997, när Steve återvände till företaget, ledde han det till att bli ett av världens mest värdefulla företag.

Jack Welch (General Electric)

Vi har sett ovan att ledare som sätter takten inte tolererar underprestationer. Jack Welch är ett utmärkt exempel på detta. Han gick så långt att han utvecklade en formell modell kallad vitalitetskurvan, som delar in alla medarbetare i tre kategorier:

De 20 % som är mest produktiva

De 70 % i mitten som är viktiga och rimligt produktiva

De 10 % som är minst produktiva och som ska sägas upp

Hur seriöst du tar taktiken med den taktbestämmande stilen är upp till dig och dina ledarskapsutmaningar.

Du kanske till exempel inte avskedar de 10 % som presterar sämst, utan stöder dem bättre med utbildning och verktyg.

Som en ledande ledare kan du välja hur du ska reagera på alla situationer på din arbetsplats. Det finns dock några bästa praxis som kan hjälpa dig att nå framgång.

Viktiga strategier för att främja en ledarskapsstil som sätter takten

Bra ledarskap handlar om tydlighet och konsekvens. Som en ledande ledare måste du vara tydlig med dina förväntningar och vara konsekvent i ditt beteende. Det mest effektiva sättet att uppnå båda dessa saker är genom regelbunden kommunikation och samarbete med dina team.

1. Ställ tydliga förväntningar

En ledande ledare sätter höga standarder och ser till att alla i teamet förstår dem. Så här gör du.

Sätt upp SMART-mål : Visa teamet vad de förväntas uppnå.

Skapa riktlinjer : Ge en rad förslag eller en färdplan för hur de kan uppnå sina mål.

Håll tidsfristerna: Sätt en deadline för varje uppgift och träna teammedlemmarna att hålla dem.

2. Ge regelbunden feedback och erkännande

Bra ledarskap kräver bra kommunikation. Detta gäller mål, briefingar och instruktioner samt erkännande och feedback.

3. Led genom att föregå med gott exempel

Öva på att vara en föregångare genom att ta dig an svåra uppgifter. Särskilt när du strävar efter stora mål eller har snäva deadlines, ta dig an en utmanande uppgift och visa hur det ska göras. Detta bidrar till att bygga upp självförtroendet och kreativiteten bland teammedlemmarna.

En av de större riskerna med att leda genom att föregå med gott exempel är att teamet tror att en viss uppgift är ditt jobb. Du kan till exempel visa ditt team hur en funktion måste programmeras genom att skriva koden för den. Som ett resultat kan ditt team anta att du också är utvecklare och kommer att hjälpa dem med alla funktioner.

4. Uppmuntra självständighet och ansvarstagande

Pacesetting-ledarskap fungerar bäst i självstyrande, högpresterande team med autonomi och teamansvar. Ge dem därför möjlighet att:

Utmana status quo och ställ svåra frågor.

Utforska innovativa sätt att lösa problem

Experimentera och misslyckas i strävan efter excellens

Ta ansvar för deras handlingar och förbättra kontinuerligt.

5. Följ framstegen

6. Främja en kultur av kontinuerlig förbättring

Sätt inte takten och dra dig sedan tillbaka. Utvärdera kontinuerligt takten – och resultaten – och förbättra därefter. Detta kan innebära:

Samla in feedback : Be regelbundet om feedback från teamet om takten, luckor, flaskhalsar etc. för framtida arbete.

Utvärdera prestationer : Reflektera över vad som har hänt och vad som kunde ha gjorts bättre i slutet av varje projekt eller uppgift.

Justera processer : Använd insikterna från feedback och introspektion för att förbättra processer för framtiden.

Omvärdering: Fortsätt förbättringscykeln genom regelbundna omvärderingar och justeringar.

Om detta har övertygat dig om att anta en ledande roll i din organisation, här är en objektiv bedömning av dess för- och nackdelar.

För- och nackdelar med pacesetting-ledarskap

En ledarskapsstil som sätter takten är inte den enda vägen. Daniel Goleman själv går faktiskt in på för- och nackdelarna med fem andra ledarskapsstilar.

Men om du lutar åt att bli en ledande ledare, här är dess fördelar och nackdelar.

✅ Fördelar

Hög prestanda: Ledarskap som sätter takten driver teamen att uppnå exceptionella resultat genom att sätta upp ambitiösa mål. Denna strategi kan ge energi till ett högt kvalificerat team och bygga upp en företagskultur präglad av excellens och ansvarstagande.

Motivation: Ledarskap som sätter takten säkerställer att alla vet vart de är på väg. Detta håller dem motiverade och fokuserade på resultaten. Dessutom, när de leds genom att föregå med gott exempel, känner teamen sig också inspirerade att göra stora saker.

Resultatorientering: Pacesetting fokuserar på mätbara resultat som anpassar insatserna efter organisationens mål. Detta förbättrar effektiviteten och minimerar slöseri.

Kompetensutveckling: Höga förväntningar från en ledande ledare driver medarbetarna att tänja på sina gränser och utveckla nya färdigheter. Med tiden skapar detta en stark grupp av unikt kompetenta medarbetare.

❌ Nackdelar

Kortsiktigt fokus: Även om ett ledarskap som sätter takten är effektivt för att uppnå omedelbara resultat, är det kanske inte hållbart på lång sikt. Du riskerar att försumma medarbetarnas välbefinnande, utveckling och en sund kultur.

Undvik sådana konsekvenser genom att proaktivt övervaka dem. Du kan till exempel integrera program för mental hälsa och välbefinnande i din organisation för att stödja medarbetarna.

Utbrändhet hos medarbetarna: Ständigt höga krav och ett obevekligt fokus på prestation kan kännas som att springa i ett hamsterhjul. Med tiden kan detta minska moral, produktivitet och medarbetarnas lojalitet.

Brist på stöd: Som en ledande ledare som tar autonomi på allvar kan du få medarbetarna att känna att de saknar stöd. Främja en kultur av samarbete genom att vara tillgänglig för dina team utan att kompromissa med deras autonomi.

Hämmad innovation: Strävan efter tempo och excellens kan ibland hindra medarbetarna från att experimentera eller ta risker. I sådana miljöer kan teammedlemmarna prioritera att uppfylla förväntningarna framför att utforska innovativa lösningar, vilket kan begränsa den långsiktiga tillväxten.

