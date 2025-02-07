De bästa varumärkena på TikTok 2025: marknadsföringstrender och framgångshistorier

TikTok har vuxit långt bortom en app för virala danser och roliga videor – det har blivit en global scen för kreativitet och kontakt.

För varumärken är det en lekplats full av möjligheter, där storytelling möter trendsättning och äkthet är det viktigaste. Det är där de kan bryta mönster, väcka samtal och bygga uppfriskande äkta relationer.

För marknadsförare är det en guldgruva av kreativitet som erbjuder möjligheten att interagera med publiken på deras egen hemmaplan. Från smarta hashtag-utmaningar till korta videoklipp som fångar tittarnas uppmärksamhet – vissa varumärken har bemästrat konsten att sticka ut.

I den här bloggen utforskar vi de bästa varumärkena på TikTok, deras vinnande strategier och de marknadsföringstrender som förändrar hur de når ut till sin publik. 💪

Varför flockas varumärken till TikTok?

TikToks kometartade uppgång har gjort det till en knutpunkt för varumärken som vill nå yngre målgrupper och utforska innovativa marknadsföringsstrategier. Dess unika funktioner och mycket engagerade användarbas har gjort det till en viktig aktör inom marknadsföring på sociala medier.

Låt oss titta på hur TikTok hjälper varumärkesmarknadsföring. 👀

Snabb tillväxt och engagemang

TikTok har upplevt en oöverträffad tillväxt med över 1 miljard aktiva användare per månad och en fantastisk engagemangsgrad på 2,65 %. Det presterar ofta bättre än andra sociala medieplattformar som Instagram och X.

TikTok-användarna lägger mycket tid på att skapa, utforska och interagera, vilket innebär att plattformen inte bara betraktas – den formar aktivt interaktioner. Denna höga interaktionsnivå gör det möjligt för varumärken att fånga uppmärksamhet och främja kontakter med sin publik på ett organiskt sätt.

🧠 Rolig fakta: Namnet "TikTok" speglar formatet, eftersom videoklippen vanligtvis bara är några sekunder långa, vilket uppmuntrar till snabbt och engagerande innehåll.

Unik algoritm och upptäcktspotential

TikToks algoritm maximerar upptäckten av innehåll genom att analysera användarnas preferenser i realtid för att leverera personaliserat innehåll. Denna funktion engagerar användarna och hjälper varumärken att uppnå viral status genom kreativa, genomslagskraftiga inlägg.

Framgången beror dock på att man följer en tydlig policy för sociala medier som överensstämmer med communityriktlinjerna och varumärkets värderingar.

Plattformens kultur med användargenererat innehåll uppmuntrar autentiska interaktioner och främjar genuina relationer mellan varumärken och deras målgrupper. Denna unika upptäcktsmekanism leder till uppkomsten av otaliga varumärkesdrivna trender, vilket ger ökad synlighet och relevans.

🔍 Visste du att? TikToks algoritm är känd för att vara en av de mest sofistikerade inom sociala medier. Den analyserar användarnas beteende, preferenser och känslor för att sammanställa innehåll som håller användarna engagerade under en lång period.

Tillgång till målgrupper i generation Z och millenniegenerationen

TikToks demografi lutar åt Generation Z och Millenials. Dessa digitalt kunniga grupper värdesätter äkthet, kreativitet och innovation, vilket TikTok bidrar till.

Dessa varumärken utnyttjar plattformen för att bygga förtroende, uppmuntra lojalitet och dra nytta av yngre generationers köpkraft, vilket formar konsumenttrenderna.

TikToks ekosystem erbjuder också varumärken de verktyg de behöver för att skapa meningsfullt engagemang, utöka sin räckvidd och ligga steget före de föränderliga marknadsföringstrenderna.

🔍 Visste du att? För att nå en yngre publik använder varumärken relaterat innehåll som utmaningar, bakom kulisserna-filmer eller användargenererade videor.

Varumärken som utmärker sig på TikTok

Här är en djupgående titt på de olika taktiker, kampanjer och trender som formar framgången för de mest framgångsrika varumärkena på TikTok.

Varje varumärke använder en unik strategi för att nå ut till sin publik och maximera engagemanget. 🎯

1. ClickUp

Kan du rapportera HR till HR? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

ClickUp använder TikToks kreativitetdrivna ekosystem för att engagera och informera yngre, teknikkunniga målgrupper. De utnyttjar trendiga format och relaterbar arbetsplatshumor för att visa hur appen löser produktivitetsutmaningar.

Kampanjer som Work smarter, not harder och Maximizing finance efficiency with ClickUp använder populära ljud och memes för att smidigt smälta in i TikToks kultur samtidigt som de subtilt visar upp dess funktioner.

ClickUp samarbetar också med influencers och använder visuellt tilltalande, lättförståeligt innehåll, såsom korta tutorials eller arbetsflödeshackar, som passar in i den visuella berättartekniken.

Kolla till exempel in ClickUps virala video om den bästa reaktionen någonsin på en produktlansering!

📌 Slutsats: ClickUp utnyttjar trendigt innehåll, relaterbar humor på arbetsplatsen och berättande för att på ett naturligt sätt lyfta fram sina funktioner samtidigt som de når ut till sin publik.

2. Chipotle

De behöver inte ens fråga vad din kostym är 👻 Få en förrätt för 6 dollar* IDAG när du klär ut dig och skannar ditt Rewards-medlems-ID. Pssst: Rewards-medlemskap och kostym krävs. 31/10/24, kl. 15.00 till stängning. Begränsat till en per gäst. Endast på plats. Skatt tillkommer. Fullständiga villkor: chipotle.com/boorito

Chipotle, en populär mexikansk matkedja, når ut till sina användare genom interaktiva kampanjer som kombinerar hållbarhet och engagemang i samhället.

Med hjälp av "Real Foodprint Tracker" kan användarna se de miljömässiga fördelarna med sina beställningar, vilket marknadsförs genom kreativa kampanjer med Bill Nye.

Dessutom uppmanar tidigare utmaningar, såsom "The #ChipotleRoyalty Challenge", fans att visa upp sina favoritbeställningar från Chipotles meny. Varumärket har också samarbetat med influencers som David Dobrik för att öka sin räckvidd.

Ett exempel är en viral video från Chipotle med namnet "It's a lifestyle " som visar deras utbud av burritos och skålar.

📌 Slutsats: Chipotle bygger varumärkeslojalitet med hållbarhetskampanjer, användargenererat innehåll (UGC) och samarbeten med kändisar.

3. Ryanair

Ryanairs TikTok-strategi använder humor och relaterbarhet för att engagera en yngre publik. Den har en lekfull ton och utnyttjar trendiga ljud för att förvandla sitt rykte om låg budget till en komisk tillgång.

Flygbolaget använder humoristiska filter, särskilt det antropomorfa flygplansansiktet, som har blivit ett viralt inslag för att göra dess innehåll igenkännligt. Det fokuserar också på relaterbara scenarier och självironiska skämt som tilltalar en Gen Z-publik.

ryanair 101 🐐 #ryanair

ryanair 101 🐐 #ryanair

📌 Slutsats: Ryanair använder humor och igenkänningsfaktor för att marknadsföra sig mot millennials och generation Z, samtidigt som de använder unika och minnesvärda bilder.

🧠 Rolig fakta: Zach Kings kvastvideo är den mest visade TikTok-videon någonsin, med över 2,3 miljarder visningar.

4. NBA

NBA var en av de första att anamma TikTok och har bemästrat dess unika engagemangsstil. Medan deras Instagram fokuserar på höjdpunkter från matcherna, har förbundet en mer engagerande och relaterbar approach på TikTok.

De blandar humor, memes och motiverande innehåll och skapar en plats där basketfans, särskilt generation Z, kan komma i kontakt med sporten. NBA publicerar också dramatiska träningsvideor med trendiga ljudspår och lagmaskotar som visar upp sina danssteg.

Ja Morant gör en ANDRA 360°-finish 🤯 #NBA #Basket #NBAHighlights #JaMorant #MemphisGrizzlies

📌 Slutsats: NBA kombinerar humor, memes och inspiration för att engagera basketfans samtidigt som de visar upp spelarnas och maskoternas personligheter.

5. Gymshark

Gymshark har samlat över 4,4 miljoner följare och 65,7 miljoner likes på TikTok. Fitnessmärket använder influencer-marknadsföring för att bygga upp en stark community. Det skapar relaterbart, högkvalitativt innehåll som talar direkt till online-fitnesscommunityn.

I stället för att förlita sig på uppenbart reklamiska annonser fokuserar Gymshark på UGC. Det handlar om underhållning och att skapa en organisk kontakt med publiken.

Pappa är hemma. @Chris Bumstead #cbum #gym #Gymshark

📌 Slutsats: Gymshark stärker sin community genom autentiskt användargenererat innehåll och samarbeten med influencers.

6. Red Bull

Red Bull, ett ledande energidrycksföretag som grundades 1987, använder TikTok-plattformen för att nå ut till en yngre publik. Denna demografiska grupp dras annars till konkurrenter som Monster eller Tenzing, vilket gör TikTok till ett strategiskt marknadsföringsverktyg för varumärket.

Deras TikTok-strategi är inriktad på varumärkesbyggande snarare än direkt produktmarknadsföring.

Med över 6,7 miljoner följare erbjuder Red Bulls TikTok fängslande, längre videoklipp som lyfter fram actionsporter, äventyrliga bedrifter och unika varumärkesberättelser.

Vem spelar detta på repeat? 😍 🚲: @georgentavou #redbull #givesyouwiiings #cykel #bmx #cykeltricks

📌 Slutsats: Red Bull fokuserar på storytelling och actionfyllda bilder istället för direkt produktreklam för att bygga en stark relation med sin publik.

7. Taco Bell

Taco Bell skapar korta, roliga och relaterbara videor som tilltalar deras publik. De använder ofta humor och referenser till popkulturen.

Företaget uppmuntrar användarna att registrera sig för att få belöningar och vinna gratis mat, vilket på ett smidigt sätt kombinerar underhållning med kundengagemang.

Samarbeten med kreatörer som den brittiska modeikonen Victor Kunda och den udda "Mexican Pizza: The Musical" förstärker Taco Bells närvaro ytterligare. Företaget producerar också vertikala videoformat för TV-reklam och kör hashtag-utmaningar kring specifika menyalternativ.

yes way girl, tillgänglig från och med 19 december

📌 Slutsats: Taco Bell håller det roligt och engagerande med humor, samarbeten med influencers och interaktiva TikTok-funktioner som hashtag-utmaningar.

8. Netflix

Netflix använder sitt TikTok-konto för att skapa intresse för program genom berättelser, trendiga ljud och exklusiva smygtittar. De delar klipp och teasers från innehållet för att skapa buzz och ge tittarna en inblick bakom kulisserna. Dessutom skapar de korta, TikTok-vänliga trailers för att fånga publikens intresse.

Dessutom utnyttjar Netflix fansens engagemang genom att erbjuda interaktivt innehåll som duetter, frågestunder och omröstningar.

Populära karaktärer står ofta i centrum i videoklippen, vilket gör att fansen fortsätter att engagera sig i sina favoritprogram och ser fram emot kommande säsonger.

Jag undrar hur många gånger Margot bröt karaktären under den här scenen 😂 #Barbie finns tillgänglig i Australien och USA #austok #netty

📌 Slutsats: Netflix förvandlar sina program till personliga, delbara TikTok-berättelser med smygpremiärer, interaktioner med fans och trendiga ljud.

9. Nickelodeon

Nickelodeons TikTok-strategi bygger på samarbete med influencers och kreativt engagemang. Den ger influencers möjlighet att skapa innehåll som passar deras styrkor samtidigt som de följer varumärkets budskap.

Varumärket marknadsför nya program och evenemang med hjälp av populära trender, hashtags och virala utmaningar. Flerdelade serier och trendiga ljudklipp ökar publikens engagemang.

Nickelodeon gör också korsmarknadsföring av TikTok-videor på olika plattformar för att maximera räckvidden.

Du slår igenom med #Dora

📌 Slutsats: Nickelodeon håller sig trendmedvetet genom samarbeten med influencers, virala utmaningar och integration av innehåll på flera plattformar.

10. Spikeball

Spikeball delar äkta berättelser genom användargenererat och professionellt innehåll, ofta med bilder på spelare och deras husdjur som njuter av spelet.

Det utbildar också följare om spelet och använder sitt innehåll för att öka engagemanget och produktförsäljningen. Deras insatser har resulterat i 1,3 miljoner följare, 24,8 miljoner gillamarkeringar och över 200 miljoner visningar.

Jag respekterar DIY-iver, men kan någon visa dem vårt SpikeBuoy-set🙈

Jag respekterar DIY-iver, men kan någon visa dem vårt SpikeBuoy-set🙈

📌 Slutsats: Spikeball kombinerar äkthet och plattformsspecifik storytelling för att skapa engagerande innehåll som är anpassat efter sin publik.

🔍 Visste du att? TikTok hette ursprungligen Musical.ly innan det slogs samman med appen 2017. Detta varumärkesbyte hjälpte det att få fart och attrahera en större publik.

11. Duolingo

Duolingo har en "galen" marknadsföringsstil som kännetecknas av humor, relaterbarhet och trendkänsligt innehåll med sin maskot Duo i huvudrollen.

Det använder trendjacking som taktik och hoppar på virala trender, från popkulturreferenser som Squid Game till kändismemes. Duolingos pågående fejd med Google Translate skapar ett återkommande tema som följare också ivrigt ser fram emot.

Hoppa över en lektion och jag ger dig en stjärna | ib: @SassyChannie #dti #dresstoimpress #duolingo

📌 Slutsats: Duolingo håller tittarna intresserade med humor, trendjacking och en relaterbar berättarstil med en maskot i huvudrollen.

12. Scrub Daddy

Scrub Daddy har förlitat sig på UGC för att göra sina produkter till en sensation på TikTok. De uppmuntrar fans att dela städknep med Scrub Daddy-svampen genom städutmaningar på plattformen.

Dessutom har den visuellt tilltalande ASMR-innehåll, såsom "för-och-efter-städningstransformationer", som håller tittarna engagerade.

En fuktig dammvippa... Vem hade kunnat tro det? 🤔 #scrubdaddy #smile #cleantok #cleaningtiktok #americasfavoritesponge #dampduster

📌 Slutsats: Scrub Daddy gör städning roligt och tillfredsställande med användargenererat innehåll och visuellt tilltalande ASMR-förvandlingar.

13. The Washington Post

Washington Post, en av de mest kända tidningarna i USA, gör torra nyhetsämnen engagerande och mer tillgängliga. Deras TikTok-konto omformulerar komplexa nyheter, som Frankrikes höjning av pensionsåldern eller Silicon Valley Banks kollaps, till korta, relaterbara och ofta roliga men ändå lärorika videor.

Med över 1,8 miljoner följare kombinerar de journalistisk noggrannhet med en rolig, konverserande ton för yngre målgrupper.

Den amerikanska appellationsdomstolen för D.C. Circuit ställde sig på fredagen på justitiedepartementets sida, som hävdade att den amerikanska regeringen har befogenhet att förbjuda TikTok på grund av den nationella säkerhetsrisk som uppstår om den kinesiska regeringen skulle kunna pressa TikTok att avslöja amerikaners data eller påverka vad de ser. TikToks moderbolag, ByteDance, har sitt säte i Kina.

📌 Slutsats: Washington Post förenklar komplexa nyheter till roliga, korta videoklipp som är lättillgängliga och enkla att dela.

14. Fenty Beauty

Fenty Beauty, ett hudvårds- och kosmetikmärke som ägs av popsångerskan Rihanna, är ett utmärkt exempel på ett skönhetsmärke som har lyckats med sin TikTok-strategi.

Trots sin popularitet håller sig varumärkets grundare något i bakgrunden, vilket gör att innehållet främst är beroende av ledande skönhetsinfluencers för att recensera produkterna. Detta tillvägagångssätt tillför ett element av exklusivitet och prestige, samtidigt som innehållet är professionellt producerat med smidiga övergångar och kreativa redigeringar som passar TikToks stil.

@Rihanna bär den perfekta röda läppfärgen hela säsongen 💋 Hon använder #TracedOut Pencil Lip Liner och #IconVelvet Liquid Lipstick i nyansen ”The MVP”, en universell röd färg som ser fantastisk ut (och känns fantastisk!) på alla 💯 Köp #lipcombo på TikTok ♥️

📌 Slutsats: Fenty Beauty skapar djärvt innehåll genom att samarbeta med ledande influencers inom skönhetsbranschen för autentiska produktrecensioner.

15. Nike

Nikes TikTok-strategi är enkel men effektiv.

Istället för att förlita sig på utarbetade biografier eller fancy feed-design, lyfter varumärket fram sina produkter och sin ikoniska status och erbjuder värdedrivet innehåll som går utöver sneakers.

Från fitnesstips och livsstilsinspiration till välgörenhetsinriktade budskap levererar Nike innehåll som tilltalar sin publik. De använder övergångar och videoeffekter, men i en avslappnad, naturlig stil.

Det är inte lätt att vinna, men @Vini Jr. gör allt rätt för att nå dit. Han dansar sig förbi försvarare, hinder och tvivel, hela vägen till toppen. #NikeFootball

📌 Slutsats: Nike visar upp sitt varumärkes prestige med inspirerande innehåll som sömlöst blandar fitnesstips, livsstilsteman och virala videoeffekter.

💡 Proffstips: Ett bra tips för att öka din popularitet på TikTok är att skapa videor som är kortare än 15 sekunder. Dessa videor är bland de mest populära, eftersom de snabbt fångar tittarnas uppmärksamhet och uppmuntrar dem att titta på hela videon.

16. Maybelline

Maybelline använder influencers och trender för att göra sin produktlinje till en favorit på TikTok. Varumärket skapar tutorials ledda av beauty influencers för att skapa steg-för-steg-videor om smink.

Dessutom anpassar den populära utmaningar på plattformen för att visa upp produkter.

Vi visar upp looks och avslöjar hemligheter, utan att döma 😂💗 #welistenanddontjudge #maybellinepartners @Danya Villalobos @KBell 🫶🍒 @Michelle @nasochami @Amy Nguyen 🤍 @lex @Alexis Leianna @Kripa Patel Joshi @ ₊˚✧ Isabella! ✧˚₊ @aakubii 🫶🏿

📌 Slutsats: Maybelline kombinerar steg-för-steg-guider med virala trender för att göra sin produktlinje till en stapelvara på TikTok.

17. Dunkin Donuts

Dunkin Donuts når ut till Gen Z-publiken genom kreativa samarbeten med influencers. I samarbete med TikTok-stjärnan Charli D’Amelio lanserade Dunkin exklusiva drycker med hennes namn, vilket ökade varumärkeskännedomen bland hennes stora följarskara.

Dunkin skickade också varumärkesprodukter till TikTok-skapare som redan var fans, vilket främjade ett autentiskt engagemang.

Varumärket visade ytterligare sin förståelse för plattformens kultur genom att introducera livfulla, Instagramvänliga produkter som Sugarplum Macchiato.

~kastar bordet~

📌 Slutsats: Dunkin Donuts ökar engagemanget med influencer-drivna kampanjer, personaliserade produkter och trendiga produktinnovationer.

18. Pumpkin

Pumpkin, ett försäkringsbolag för husdjur, vänder upp och ner på traditionell försäkringsmarknadsföring. De använder TikTok för att dela med sig av bedårande bilder på husdjur och praktiska tips om husdjursvård.

Genom att kombinera engagerande korta videoklipp, en sammanhängande berättelse och högkvalitativa bilder positionerar sig varumärket som en informativ källa och förespråkare för husdjurs välbefinnande.

Med julhelgen framför oss innebär det också julresor ✈️ Om du reser med din hund i handbagaget under julhelgen bör du titta på den här videon för att få några användbara tips som gör resan smidig och enkel. Ha en trevlig resa och god jul! #dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #travelingwithdogs

📌 Slutsats: Pumpkin delar med sig av bedårande innehåll om husdjur och praktiska skötselråd för att balansera informativt berättande med emotionell attraktionskraft.

🔍 Visste du att? Varumärken som använder populära ljud och ljudspår ökar sin synlighet avsevärt. För att hålla dig uppdaterad, kolla in TikToks avsnitt med trendiga ljud.

19. Pretty Little Thing

Pretty Little Thing (PLT), ett populärt klädmärke, har skapat en stark närvaro på sociala medier på TikTok. De använder sig av influencersamarbeten, visuellt tilltalande innehåll och engagerande kampanjer. Varumärkets strategi inkluderar samarbete med influencers och användning av livfulla rosa toner och högkvalitativa bilder för att förstärka varumärkesidentiteten.

Varumärket anordnar också interaktiva tävlingar för sina följare.

PLT har genomfört kampanjer som #PinkFridayWithPLT, en variant på Black Friday med stora rabatter och en tävling med 10 000 dollar i prispengar. En annan framgångsrik kampanj var #BritneyChallenge, där de återskapade ikoniska Britney Spears-outfits för Halloween.

Vänta och se... @Aisha Mian 🤍✨ #pltgirlstrip #miantwins

📌 Slutsats: PLT engagerar sina följare med interaktiva kampanjer, samarbeten med influencers och slående varumärkesbilder.

20. Crocs

Crocs utnyttjar aktuella modetrender och influencer-driven marknadsföring för att behålla sin ikoniska status. De samarbetar med modeinfluencers och betonar hur deras signaturskor kompletterar moderna, stilfulla outfits.

Varumärket deltar också i virala TikTok-utmaningar, vilket gör det möjligt att visa upp produkternas mångsidighet på ett roligt och relaterbart sätt.

Njut av gratis unboxing ASMR 💆 Tack @Bree Kish #croctok #asmr #unboxing #holiday

📌 Slutsats: Crocs förblir relevant och fräscht tack vare modeinfluencers och TikTok-utmaningar, som lyfter fram dess mångsidighet och stil för en yngre publik.

🔍 Visste du att? I Kina är TikTok känt som Douyin. Det fungerar som en separat version anpassad för lokala användare.

Exempel på innovativa kampanjer

TikTok-kampanjer tillför välbehövlig glädje till konventionell marknadsföring. Varumärken kan experimentera med kreativa hashtag-utmaningar och inflytelserika influencersamarbeten.

I det här avsnittet tittar vi på några TikTok-varumärkeskampanjer som har gjort avtryck på plattformen. 📃

Nissan

För att marknadsföra sin nya SUV, Ariya, lanserade Nissan en interaktiv kampanj där TikTok-användare bjöds in att delta i ett AR-filter-spel med fokus på uttal. Företaget lanserade sin första TikTok-kampanj någonsin med 1 500 kreatörer för att få jobbet gjort.

Kampanjen, som utvecklats av TBWA\Chiat\Day, New York, inkluderade videoklipp med titeln ”Pronunciation Lessons” (uttalslektioner) där kändisar lär tittarna att uttala namn som ofta uttalas felaktigt, däribland ”Ariya”.

Medverkande kreatörer var bland andra Tua Tagovailoa, Anna Faris, Idina Menzel, Bam Adebayo, Josh Duhamel och QuinnXCII.

Hashtaggen #HowDoYouSayAriya uppnådde hela 122,5 miljoner visningar, medan kampanjens sammanställningsvideo lockade 22,9 miljoner visningar, vilket understryker dess stora popularitet.

📌 Slutsatser: Genom att använda AR-teknik, kändisreklam och TikTok-skapare kan man öka publikens interaktion och synlighet avsevärt.

e. l. f Cosmetics

e. l. f Cosmetics utnyttjade TikTok-publikens förkärlek för medryckande dans och musik och skapade två originella jinglar – Eyes. Lips. Face. och Eyes. Lips. Face. Safe. Dessa blev virala och inspirerade användare att dansa både online och på verkliga platser som klubbar.

Med detta momentum som grund lanserade de en realityshow med namnet Eyes. Lips. Famous. Vinnarna skulle få en skönhetslägerupplevelse, ett års gratisprodukter och 5 000 dollar i sponsring.

📌 Slutsatser: Använd viral musik, kombinera digitalt och verkligt engagemang och utvidga kampanjens berättelser på ett kreativt sätt.

ASOS

ASOS lanserade sin uppmärksammade kampanj #AySauce i USA och Storbritannien, i samarbete med 25 kreatörer, för att inspirera publiken att visa upp sina tre favoritkläder.

Den tre veckor långa kampanjen riktade sig främst till socialt aktiva yngre målgrupper och erbjöd deltagarna chansen att få sitt innehåll visat på TikToks TopView, i sökresultaten och i ASOS-annonser.

Utöver detta initiativ investerade ASOS i in-feed-annonser och samarbetade med Byte för att skapa förstärkta upplevelser som virtuella filter och varumärkeseffekter, vilket ökade räckvidden och interaktiviteten.

📌 Slutsatser: Att kombinera samarbeten med kreatörer med AR-funktioner och interaktiva utmaningar främjar hög deltagandegrad och varumärkeskännedom.

Öka varumärkets räckvidd på TikTok

För att öka varumärkets räckvidd på TikTok måste du skapa autentiskt, engagerande innehåll som ligger i linje med trendiga teman och som tilltalar din användarprofil. Du kan också utforska partnerskap och annonseringsverktyg som in-feed-annonser, varumärkeseffekter och hashtag-utmaningar.

Det är inte så svårt som det låter. Låt oss titta på några grundläggande strategier som du kan lägga till i din marknadsföringschecklista för att öka din räckvidd. 💫

Utnyttja TikToks algoritm

Utnyttja TikToks kraftfulla algoritm genom att skapa uppseendeväckande videor som väcker interaktioner som delningar och kommentarer.

Algoritmen prioriterar innehåll baserat på användarinteraktioner, videoinformation och enhetsinställningar. Här är några grundläggande sätt att optimera din räckvidd:

Skapa engagerande innehåll som fångar uppmärksamheten redan under de första sekunderna.

Uppmuntra interaktioner, inklusive gillanden, kommentarer och delningar, för att öka innehållets synlighet.

Publicera regelbundet för att visa att du är en aktiv användare.

Prova TikToks analysverktyg för att övervaka innehållets prestanda och driva på förbättringar. Analysera mätvärden som visningar, gillanden, delningar och målgruppens demografi för att förstå vad som fungerar bäst och förfina strategierna över tid.

Appens inbyggda redigeringsverktyg hjälper dig att skapa visuellt tilltalande innehåll som tilltalar din publik. Externa verktyg som CapCut och Movavi Video Editor erbjuder ett brett utbud av mallar, effekter och smidig musikintegration för att skapa högkvalitativa videor.

Förbättra dina bilder med funktioner som filter, övergångar och textöverlägg för att göra ditt innehåll mer dynamiskt och professionellt.

🤝 Vänlig påminnelse: För att nå nya målgrupper, skapa korta, högkvalitativa videor med starka bilder, tydliga bildtexter och omedelbar engagemang (som iögonfallande intron) för att öka dina chanser att visas på sidan "För dig".

Skapa engagerande innehåll

Du måste skapa engagerande innehåll för att hålla din publik intresserad. Men hur? Fokusera på:

Storytelling

Handledningar och instruktionsvideor

Humor och trender

ClickUp Brain är ett mångsidigt AI-verktyg för sociala medier som hjälper dig att effektivisera skapandet av innehåll. Det fungerar som en centraliserad hubb för idéer, insikter och inspiration. Oavsett om du brainstormar kreativa videor, TikTok-idéer, skriver bildtexter eller utformar hashtag-strategier, förenklar den AI-drivna assistenten processen.

Skapa bildtexter, brainstorma videoidéer och planera viralt innehåll med ClickUp Brain.

Allt du behöver göra är att ange en innehållsidé eller ett ämne i ClickUp Brain, så får du skräddarsydda förslag som catchy rubriker, videokoncept och trender som tilltalar din publik.

⚙️ Bonus: Lär dig hur du automatiserar skapandet av innehåll med hjälp av AI.

Samarbeta med influencers

Samarbeta med TikTok-influencers som passar ditt varumärkes värderingar och målgrupp. Influencers har byggt upp ett förtroende hos sina följare, vilket gör deras omdömen mycket kraftfulla. Du kan använda:

Sponsrat innehåll

Varumärkesutmaningar

Influencers tar över

💡 Proffstips: Du kan skapa "Duets" där du kan uppträda tillsammans med en annan video och "Stitch" för att införliva klipp från andra i deras innehåll. Detta främjar samarbete och interaktion mellan kreatörer.

Hashtags är kraftfulla marknadsföringsverktyg på TikTok för att kategorisera innehåll och engagera sig i trender. Att inkludera tre till fem väl valda hashtags i dina bildtexter skapar en perfekt balans för att maximera synligheten utan att göra ditt inlägg rörigt.

Fokusera på taggar som stämmer överens med ditt varumärkes röst och trendigt innehåll. Använd verktyg som TikToks Creative Center, autofullständningsfunktioner och konkurrentanalys för att hitta relevanta hashtags.

💡 Proffstips: Experimentera med olika hashtagkombinationer samtidigt som du behåller relevansen för att effektivt öka din räckvidd.

Interagera aktivt med följare

Interagera med din publik genom att svara på kommentarer, delta i utmaningar eller hålla livesändningar. Att bygga äkta relationer stärker lojaliteten och främjar tillväxt.

Du kan också nå ut till din publik genom att:

Erkänna användargenererat innehåll

Inled konversationer med frågor eller omröstningar

Skapa innehåll baserat på feedback

Planera innehåll och skapa ett publiceringsschema

Håll en jämn och organiserad publiceringsplan med hjälp av projektledningsverktyg för sociala medier.

En sådan utmärkt app är ClickUp Marketing Software. 🤩

Det hjälper dig att planera innehållskalendrar, följa framsteg och säkerställa att inlägg publiceras i rätt tid, vilket är viktigt för att upprätthålla engagemanget på TikTok.

Låt oss titta på några av dess funktioner som kan stödja din TikTok-strategi. ⚒️

ClickUp Docs

Skapa inbäddade sidor i ClickUp Docs för olika TikTok-kampanjer

ClickUp Docs är det ultimata samarbetsverktyget för team som arbetar med TikTok-innehåll. Det centraliserar processen för att granska och förfina idéer på ett och samma ställe.

Med dess molnbaserade flexibilitet kan du skapa, redigera och dela dokument för att organisera kampanjplaner, skriva utkast till videoskript eller skapa innehållskalendrar.

Med funktionen för inbäddade sidor kan du strukturera recensioner hierarkiskt och dela upp långa TikTok-kampanjer i hanterbara sektioner som kreativa briefs, hashtaglistor och publiceringsscheman.

Du kan också samarbeta med ditt team i realtid för att säkerställa att alla är på samma sida.

När teamen förbereder TikTok-kampanjer kan de bädda in videoutkast, analyser eller specifika uppgifter direkt i Docs för granskning.

ClickUp Chat

Samla alla dina marknadsföringskonversationer på ett ställe med ClickUp Chat.

ClickUp Chat är det perfekta verktyget för att diskutera din TikTok-strategi med ditt team. Du kan samarbeta direkt om trendiga TikTok-utmaningar, videoidéer eller samarbeten med influencers på plattformen.

Koppla dessutom dessa konversationer till uppgifter som att schemalägga inlägg, skapa videoinnehåll eller analysera engagemangsmätvärden.

Med dess AI-drivna funktioner kan du automatisera skapandet av uppgifter från dina konversationer, vilket sparar värdefull tid.

Tilldela tydliga åtgärdspunkter med ClickUp Assign Comments

När du samarbetar med ditt team för att skapa TikTok-innehåll kan du använda ClickUp Assign Comments för att tilldela specifika uppgifter eller feedback till ansvariga teammedlemmar. Detta sker inom Docs för att hålla allt strömlinjeformat.

Om någon till exempel behöver granska en video innan den publiceras eller godkänna en bildtext kan du tilldela den kommentaren till personen i fråga, vilket säkerställer snabb uppföljning och ansvarsskyldighet.

ClickUp-instrumentpaneler

Visualisera kampanjstatistik och framsteg med ClickUp Dashboards.

ClickUp Dashboards erbjuder ett tydligt sätt att övervaka och förbättra dina TikTok-kampanjer med anpassningsbara kort. Med dessa kort kan du spåra viktiga prestationsmått som visningar, engagemang och följartillväxt.

Den visualiserar dessa data med grafer och diagram för att upptäcka trender och identifiera det innehåll som presterar bäst, så att du kan justera din strategi i realtid.

Du kan anpassa instrumentpanelerna efter kampanjens mål. De uppdateras automatiskt så att du alltid arbetar med de senaste uppgifterna.

ClickUp Modern Social Media Calendar Template

Ladda ner den här mallen ClickUps moderna mall för sociala medier är utformad för att hjälpa dig att hantera och spåra ditt innehåll på sociala medier.

ClickUps moderna sociala mediekalender är ett utmärkt sätt att enkelt hantera dina TikTok-kampanjer. Oavsett om du driver ett enda konto eller flera TikTok-kampanjer hjälper denna mall för sociala medier dig att hålla koll på alla inlägg och prestationsmått.

Det innehåller även datavisualiseringsverktyg för att mäta framgång. Det organiserar och planerar inte bara innehåll på TikTok, utan även på olika sociala mediekanaler.

Utmaningar och nackdelar med TikTok-marknadsföring

TikTok erbjuder stora möjligheter att engagera yngre målgrupper, men det finns också utmaningar. Från höga annonskostnader till innehållsspecifika krav – det krävs noggrant övervägande för att navigera på plattformen.

Låt oss titta på några av nackdelarna. 👇

Höga annonseringskostnader: Minsta annonseringskostnad är 500 dollar, med en kostnad per tusen visningar (CPM) på cirka 10 dollar, vilket gör det mindre tillgängligt för småföretag.

Begränsad demografisk räckvidd: En övervägande yngre publik begränsar engagemanget för varumärken som riktar sig till äldre demografiska grupper.

Krav på innehållsproduktion: Att enbart förlita sig på videoinnehåll ökar produktionskostnaderna och komplexiteten.

Ryktesrisker: Kopplingar till kontroversiella trender eller olämpligt innehåll kan skada varumärkets image.

Innehållsmoderering: Exponering för olämpligt material eller virala utmaningar medför ytterligare risker för varumärken.

Vinn TikTok-kampanjer med ClickUp

TikTok fortsätter att driva på marknadsföringen online, samtidigt som varumärkena försöker ligga steget före trenderna för att lyckas på plattformen. Från virala kampanjer till smarta samarbeten – för att lyckas på TikTok krävs kreativitet, konsekvens och anpassningsförmåga, och allt detta kräver konsekvent planering och organisation.

ClickUp är ett mångsidigt verktyg som förenklar ditt arbetsflöde genom att erbjuda en allt-i-ett-plattform. Med funktioner som Docs för att skapa innehåll, Brain för att brainstorma idéer och Chat för smidig kommunikation har det aldrig varit enklare att hantera din TikTok-strategi.

Klockan tickar. Vad väntar du på?

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅