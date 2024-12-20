10 kostnadsfria mallar för kollegial granskning som optimerar din feedbackprocess

Peer reviews är de osungna hjältarna inom professionell utveckling. De erbjuder konstruktiva insikter som vässar färdigheter, höjer moralen och stimulerar innovation.

En färsk undersökning från Gallup visar att 80 % av de anställda som får konstruktiv feedback varje vecka är fullt engagerade på arbetsplatsen.

Men låt oss vara ärliga – att börja från scratch är tråkigt, särskilt när tiden är knapp och förväntningarna är höga. Det är där en färdig mall för kollegial granskning kommer in!

Denna blogg presenterar 10 gratis mallar för kollegial granskning som förenklar din process, främjar rättvisa och uppmuntrar meningsfulla samtal.

Låt oss utforska hur dessa mallar kan hjälpa dig att optimera feedback och uppnå effektiva resultat!

Vad är mallar för kollegial granskning?

En mall för kollegial granskning är ett färdigt, anpassningsbart dokument som används för att ställa öppna frågor till personer på din arbetsplats. Det hjälper dig att samla konstruktiv feedback för att utvärdera din egen eller andras prestation, kompetens och produktivitet.

Peer review eller peer feedback avser processen att låta dina kollegor granska ditt arbete. Poängen? Eftersom de tillhör samma bransch och har samma förståelse för arbetsuppgifterna tenderar de att komma med förslag som fungerar. 😎

➡️ Läs mer: Exempel på kollegial feedback för effektiv prestation

Vad kännetecknar en bra mall för kollegial granskning?

En mall för kollegial granskning liknar på många sätt ett vanligt feedbackformulär.

Om du inte vet vilka egenskaper du ska leta efter i det förstnämnda, gå tillbaka till utformningen av alla feedbackformulär du har fyllt i tidigare och kontrollera följande: 🧐

Balanserad struktur: Välj en mall med ett omfattande format. Den ska göra det möjligt för dig att ge feedback och lägga till öppna kommentarer om både en anställds styrkor och svagheter.

Tydlighet: Välj en mall med tydlig design. Det gör det lättare för chefen att granska medarbetarnas prestationer.

Anpassningsbarhet: Leta efter en mall som kan anpassas in i minsta detalj. På så sätt kan organisationer enkelt anpassa den till sina unika behov av prestationsutvärdering.

Flexibilitet: Välj en mall som gör att du kan granska både ditt eget arbete som chef och dina teammedlemmars arbete. Detta underlättar omfattande utvärderingar.

Handlingskraft: Välj en mall som låter dig agera på den konstruktiva feedbacken. Detta säkerställer att medarbetaren faktiskt kan förbättra sitt arbete istället för att bara få allmänna kommentarer.

10 mallar för kollegial granskning

ClickUp är den kompletta appen för arbete som också kan hjälpa dig att utforma formulär för kollegial utvärdering.

Kolla in dessa tio kostnadsfria mallformulär som du kan använda för att ge konstruktiv feedback och effektivt förbättra medarbetarnas prestationer:

1. ClickUp-mall för feedbackformulär

Ladda ner denna mall Samla in omfattande recensioner och feedback från kollegor, kunder och intressenter med ClickUps mall för feedbackformulär.

ClickUp Feedback Form Template är ett enkelt verktyg för att skapa grundläggande feedbackformulär.

Med en tydlig och omfattande struktur gör denna mall det möjligt för kollegor att utvärdera en individ utifrån kompetens, förväntningar, resultat etc. Dessutom kan chefer kategorisera utvärderingar och använda färgkodning för att skilja dem åt. Detta bidrar i hög grad till att förenkla hela processen och centralisera feedbacken.

Det är inte allt – du kan också använda mallen för att samla in feedback från kunder och intressenter. Så nästa gång du behöver forskningsdata från köpare eller vill utvärdera presentationens effektivitet, använd den här mallen!

🌟 Varför du kommer att älska det

Förenkla uppföljningen genom att skapa uppgifter med anpassade statusar som Slutfört och Att göra

Förbättra organisationen med projektledningsverktyg som taggar och tidsspårning

Förbättra kundinsikterna med hjälp av detaljerade datavisualiseringsfunktioner

Perfekt för: Chefer och teamledare som söker ett grundläggande formulär för kollegial utvärdering.

➡️ Läs mer: Hur du ber om feedback och recensioner för att förbättra dina färdigheter

2. Mall för feedbackformulär för anställda från ClickUp

Ladda ner denna mall Lär dig allt om medarbetarupplevelsen i din organisation med hjälp av ClickUps mall för medarbetarfeedback.

ClickUp-mallen för medarbetarfeedback är särskilt utformad för att samla in viktig feedback från medarbetarna och är ett oumbärligt verktyg för alla chefer och arbetsledare som vill förbättra sina processer.

Från ledningen till lönestrukturen – ta reda på vad dina medarbetare tycker om alla aspekter av sin arbetsplats med hjälp av denna mall.

Förutom att den är kompakt och mångsidig är den också mycket flexibel. Om du vill ta upp specifika frågor kan du enkelt anpassa frågorna för att fokusera på just dessa aspekter.

Viktigast av allt är att denna mall innehåller särskilda fält för avdelningar och kopplingar. Om det uppstår ett problem kan du alltså snabbt fastställa orsaken och vidta korrigerande åtgärder för att lösa det effektivt.

🌟 Varför du kommer att älska det

Samla in nyanserad feedback med 16 anpassade attribut, inklusive rolltydlighet och utvecklingsmöjligheter.

Organisera svaren enkelt med hjälp av vyer som tabellvyn för medarbetarfeedbackundersökningen.

Spara tid med automatiseringar, taggning och AI-förbättrade projektledningsverktyg

Perfekt för: Team som söker ett feedbackformulär som på ett omfattande sätt fångar varje medarbetares upplevelse.

🧠 Rolig fakta: Till skillnad från vad vi tror är kommunikation inte helt verbal. 55 % av den baseras på ditt kroppsspråk, vilket innebär att nästan 93 % av det du säger inte beror på dina ord. Så börja lägga märke till din hållning! 😉

3. ClickUp-mall för prestationsutvärdering

Ladda ner denna mall Skapa prestationsutvärderingsformulär som är omfattande och lätta att överblicka med ClickUp Performance Review Template.

Ingen gillar att fylla i långa formulär för kollegial utvärdering, eller hur? Gör det kortfattat men heltäckande med ClickUps mall för prestationsutvärdering!

Denna mall för kollegial utvärdering är perfekt för att genomföra 360-gradersutvärderingar och hjälper dig att komprimera hela utvärderingscykeln. Använd den för att skapa ett formulär som registrerar kollegiala utvärderingar, självutvärderingar och prestationer – allt på ett ställe. Detta gör det enkelt att skapa en holistisk personalutvecklingsplan.

Dessutom kan du lägga till nya utvärderingskriterier för att bedöma en anställd mer detaljerat. För att förstå en teammedlems beteende kan du anpassa fält och lägga till mått som professionalism, kommunikation eller anpassningsförmåga.

🌟 Varför du kommer att älska det

Håll granskningarna på rätt spår med anpassningsbara statusar för varje granskningsfas.

Upprätthåll granskningsnoggrannheten med detaljerad kategorisering och anpassade attribut

Få tillgång till data genom dynamiska vyer som Gantt och Workload för bättre analys

Perfekt för: Företag som söker mallar för kollegial utvärdering som är särskilt anpassade för 360-gradersutvärderingar.

4. ClickUp:s omfattande mall för prestationsutvärdering

Ladda ner denna mall Utvärdera varje aspekt av en anställds prestation i detalj med hjälp av ClickUps omfattande mall för prestationsutvärdering.

Kompakta prestationsutvärderingsformulär är visserligen användbara, men ofta ineffektiva för team som eftersträvar grundliga utvärderingar och feedback. Det är här ClickUps omfattande prestationsutvärderingsmall kommer in i bilden.

Med detta dokument kan du ge detaljerad och konstruktiv feedback. Förutom grundläggande betyg och poäng kan du lägga till ytterligare kommentarer för att ta upp en anställds styrkor och svagheter och föreslå förbättringsförslag.

Det bästa av allt? Tack vare sin genomtänkta design upplevs formuläret inte som textintensivt trots att det är detaljerat.

🌟 Varför du kommer att älska det

Balansera djupet med läsbarheten för att undvika att överväldiga medarbetarna med text.

Uppmuntra bättre engagemang med ytterligare kommentarer och anpassade poängalternativ

Förenkla granskningsprocessen med en användarvänlig design som är lätt att navigera i.

Perfekt för: Chefer och teamledare som söker mallar för feedbackformulär som stöder detaljerad granskningsdokumentation och kollegial mentorskap.

5. ClickUp-mall för kvartalsvis prestationsutvärdering

Ladda ner denna mall Granska dina medarbetares prestationer varje kvartal med ClickUps mall för kvartalsvis prestationsgranskning.

Letar du efter en mall som främjar en konsekvent utveckling av dina anställda? Välj ClickUps mall för kvartalsvis prestationsutvärdering!

Tänk dig att genomföra kollegiala granskningar en gång var tredje månad. Även om du vet att det är en bra idé kanske du ändå tvekar att genomföra det på grund av den krävande processen.

Denna mall gör det dock enkelt genom att utveckla ett formulär som gör allt – samlar in prestationsutvärderingar, spårar mål och övervakar framsteg.

Anta att en anställd har svårt med sina kommunikationsfärdigheter. Med den här mallen för kollegial granskning kan du sätta upp OKR för att förbättra färdigheten, ge ytterligare information som hjälp och övervaka hur mycket saker och ting har förbättrats.

🌟 Varför du kommer att älska det

Spåra prestationer enkelt med hjälp av anpassade statusar för löpande utvärderingar

Få djupare insikter med kategoriserade attribut och fält för utvärderingsspårning

Förenkla analysen med flera arbetsflödesvyer, inklusive kalender och arbetsbelastning.

Idealisk för: Organisationer som söker ett formulär för kollegial utvärdering som underlättar kvartalsvisa prestationsutvärderingar.

🔍Visste du att? Endast 74 % av de anställda, tre av fyra, får kollegial utvärdering en gång om året eller inte alls. Dessutom får de flesta av dem ingen ytterligare feedback. 🙄

6. Mall för utvärderingsformulär för anställda från ClickUp

Ladda ner denna mall Genomför medarbetarutvärderingar som går utöver vanlig kompetensbedömning med ClickUps mall för medarbetarutvärdering.

Vad är receptet för bra prestationsutvärderingar? Antalet bedömningskriterier?

Nej! Skillnaden mellan bra och utmärkta prestationsutvärderingar ligger i att omfamna processens dualitet. Det är något du kan göra med ClickUps mall för utvärdering av anställda.

De flesta formulär låter dig bara betygsätta anställda, men du kan anpassa ett formulär så att du kan få feedback från dem för att förbättra arbetsmiljön.

Du kan be medarbetarna att fylla i formuläret och beskriva eventuella problem som de inte känner sig bekväma med att diskutera högt. Det hjälper till att ta itu med eventuella dolda problem som hindrar deras prestationer och skapar en positiv arbetsmiljö.

🌟 Varför du kommer att älska det

Övervaka utvärderingsprocessen med hjälp av anpassade statusar som Öppen och Slutförd .

Bedöm medarbetarna på ett heltäckande sätt med tio detaljerade attribut, såsom Områden som kan förbättras

Organisera data genom flexibla vyer, inklusive utvärderingsformulär och Börja här

Perfekt för: HR-chefer och ledare som letar efter mallar för kollegial granskning som underlättar ömsesidig feedback.

➡️ Läs mer: De 10 bästa verktygen för medarbetarfeedback

💡 Proffstips: Beskriv förväntningarna innan ditt team fyller i formulären för kollegial granskning. Informera dem om syftet med granskningen – oavsett om det handlar om brister i ledarskapet, dålig tidsplanering eller hur man blir den bästa versionen av sig själv i yrkeslivet. Även om kritik är hjälpsamt, se till att ditt team ger beröm för att höja moralen och få sina kollegor att känna sig mer engagerade.

7. ClickUp-mall för veckovisa rapporter från anställda

Ladda ner denna mall Skapa veckorapporter om en anställds prestationer och framsteg med ClickUps mall för veckorapporter om anställda.

Kollegial utvärdering räcker inte – du måste också noggrant övervaka varje anställds prestationer för att säkerställa ansvarstagande och förbättringar. Det är där ClickUps mall för veckovisa rapporter från anställda kommer in i bilden.

Använd den här mallen för att fastställa veckouppgifter, följa upp deras framsteg och uppmuntra konsekvens. Den låter dig också dokumentera viktiga tips och förklara hur medarbetarna kan förbättra sig. I slutet av terminen kan du uppmärksamma de medarbetare som har gjort störst framsteg och belöna dem.

🌟 Varför du kommer att älska det

Spåra veckovisa framsteg med anpassade statusar som är skräddarsydda för prestationsmål.

Visualisera teamets resultat med kategoriserade anpassade fält för detaljerad rapportering

Analysera produktiviteten med hjälp av mångsidiga vyer som Gantt och Kalender.

Perfekt för: Växande team och företag som söker ett formulär för kollegial utvärdering som följer upp veckovisa framsteg.

8. ClickUp-mall för medarbetarkommunikation

Ladda ner den här mallen Skapa en samlad plats för alla kollegiala granskningar och utvärderingar med ClickUps mall för medarbetarkommunikation.

Om den inte kommuniceras på rätt sätt kan kollegial feedback leda till missnöje och missförstånd bland medarbetarna. Med ClickUps mall för medarbetarkommunikation kan du undvika detta.

Med den här mallen kan du samla alla utvärderingar och all feedback på ett ställe – precis som de är. Oavsett om det är konstruktiv feedback från kunder eller kloka ord från kollegor kan medarbetarna enkelt komma åt och granska all feedback i det här formuläret.

Mallen är också mycket omfattande. Som chef kan du basera din feedback på olika kriterier för att ge en heltäckande bild av din syn på en medarbetares arbete.

Det här formuläret kan också sparas på Google Drive!

🌟 Varför du kommer att älska det

Organisera uppgifter med hjälp av anpassade statusar som Att göra och Klar för bättre uppföljning.

Få tillgång till strategier genom olika vyer som kommunikationsplaner och uppdateringar.

Hantera uppgifter med avancerade funktioner som taggning, tidsspårning och beroenden.

Perfekt för: Organisationer och team som söker en mall för kollegial granskning som gör det möjligt att lagra och centralisera alla granskningar och all feedback.

💡 Proffstips: Se till att kollegiala utvärderingar är anonyma. Fullständig anonymitet säkerställer att dina anställda är öppna och ärliga i sina utvärderingar utan att behöva oroa sig för repressalier. Detta förhindrar också att de blir alltför vänliga. Man måste dock alltid vara respektfull och upprätthålla professionalism för att säkerställa att granskningsprocessen är så objektiv som möjligt.

9. ClickUp Start Stop Continue-mall

Ladda ner denna mall Gör kollegial granskning levande – använd ClickUp Start Stop Continue-mallen för att hjälpa anställda att få ut det mesta av varje feedback.

Du kan genomföra hur många kollegiala granskningar som helst, men verkliga förbättringar sker bara om åtgärder vidtas. Det är här ClickUp Start Stop Continue-mallen kommer till nytta.

Denna mall för kollegial granskning är utformad i whiteboardformat och visar visuellt en anställds framsteg. Den är indelad i tre kategorier: börja, sluta och fortsätt.

Anta att en anställds uppgift är att förbättra sina samarbetsförmågor. Det kommer att visualisera aktiviteter som de behöver påbörja, avsluta och fortsätta med för att bidra mer till teamet och förbättra sina färdigheter. Detta hjälper dem att hålla sig på rätt spår med sina framsteg och främjar ständig utveckling.

🌟 Varför du kommer att älska det

Optimera processer genom att identifiera aktiviteter som ska startas, stoppas och fortsätta

Uppmuntra fokuserat beslutsfattande med enkel men strukturerad analys

Anpassa mallen för mångsidiga användningsområden som teamförbättringar och kundrecensioner.

Perfekt för: Anställda som letar efter ett visuellt verktyg för att följa upp och förbättra sin prestation.

10. ClickUp-mall för prestationsrapport

Ladda ner denna mall Skapa omfattande prestationsrapporter för anställda med ClickUps mall för prestationsrapporter.

ClickUp Performance Report Template förenklar uppföljningen av en anställds prestationer i alla uppdrag och ger dig praktiska insikter på ett ögonblick!

Denna mall för kollegial granskning är utformad för att hantera projektspecifika KPI:er. För en helhetsgranskning kan du betygsätta en medarbetares färdigheter, kunskaper, beteende osv. Utifrån dessa element skapar du ett feedbackformulär som lyfter fram problem och sätter upp mål för att lösa dem.

Det låter dig också generera automatiska rapporter för att följa medarbetarens framsteg.

🌟 Varför du kommer att älska det

Spåra rapportens framsteg med anpassade statusar som är utformade för tydliga milstolpar

Analysera resultaten med anpassade fält för att visualisera medarbetarnas och teamets prestationer.

Utnyttja kraftfulla vyer som Gantt, Lista och Kalender för organiserad rapportering

Perfekt för: HR-chefer och ledare som letar efter ett formulär för kollegial utvärdering som hjälper till att bedöma prestationer och samtidigt uppmuntrar till förbättringar.

Skapa en kultur av kontinuerlig förbättring på din arbetsplats

Att genomföra kollegiala utvärderingar är inte en lätt uppgift. Men att skapa effektiva formulär för kollegiala utvärderingar? Det är ännu svårare. Det här är förmodligen den svåraste delen av jobbet, särskilt om du inte har någon tidigare erfarenhet av att skapa formulär och rapporter.

Med ClickUps omfattande uppsättning fördesignade, anpassningsbara mallar för kollegial granskning kan du nu enkelt utforma effektiva, resultatorienterade formulär för kollegial granskning för ditt team – allt på bara några minuter!

För mer information, kolla in ClickUp eller registrera dig för ett gratis arbetsutrymme!