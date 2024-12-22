Hur du skapar effektiva acceptanskriterier för ditt team

När anses en uppgift vara klar? När uppgiften uppfyller sina krav. Kraven kan dock vara avsiktligt vaga eller skrivna på en hög nivå. Kraven talar om vad produkten totalt sett ska göra, men de definierar inte alla standarder som den ska uppfylla.

Det är uppgiften för ett annat agilt projektledningsverktyg som kallas acceptanskriterier. I det här blogginlägget undersöker vi vad acceptanskriterier är, varför du behöver dem och hur du skriver acceptanskriterier för ditt projekt.

Vad är acceptanskriterier?

Acceptanskriterier har sitt ursprung i mjukvaruutveckling och är en uppsättning villkor som en ny funktion/inkrement måste uppfylla för att anses vara komplett.

I bokstavlig mening är detta de kriterier som ligger till grund för att en funktion ska accepteras av produktägaren eller kunden.

Egenskaper hos effektiva acceptanskriterier

Godkännandekriterier är den sista kontrollpunkten för att avgöra om produkten/funktionen är redo för användaren. De är ett godkännandestämpel som visar att produkten/funktionen är tillräckligt bra för produktion.

För att vara effektiva måste acceptanskriterier vara:

Användarfokuserat: Team skapar acceptanskriterier ur användarens perspektiv för att säkerställa att de är i linje med affärsmålen.

Resultatdrivna: Till skillnad från en användarberättelse definierar acceptanskriterier det önskade resultatet. Därför måste de också vara mätbara.

Specifik: Varje kriterium måste vara specifikt och tillämpligt på en aspekt av funktionen.

Till exempel kan ”måste uppfylla OWASP:s tio viktigaste sårbarheter” vara ett effektivt kriterium, eftersom det är specifikt för säkerhet.

Kortfattade: De måste vara korta meningar. De måste använda språk och terminologi som utvecklingsgruppen använder och är bekväm med.

Oberoende: Det är bra att se till att ett acceptanskriterium inte är beroende av ett annat, vilket skapar ett nät av komplexiteter.

Testbar: Detta är den viktigaste aspekten. Ett bra acceptanskriterium måste vara testbart. Vanligtvis i form av ja- eller nej-resultat.

Varför är acceptanskriterier viktiga?

Alla mjukvaruteam vet hur man samlar in krav i agila metoder för att exakt definiera vad produktägaren/kunden behöver. Varför behöver vi då ytterligare ett artefakt, undrar du? Här är varför.

Vanligt sammanhang

Acceptanskriterier skapar en gemensam förståelse mellan produktägare, utvecklare och kvalitetsanalytiker om varje funktion. De undviker förvirring, subjektiva tolkningar och potentiella missförstånd.

Produktanpassning

Acceptanskriterier fungerar som en skala som mäter produktens/funktionens överensstämmelse med kraven, målen och syftena. De kopplar koden tillbaka till verksamheten.

Testeffektivitet

När du har tydligt definierade acceptanskriterier kan dina kvalitetsteam automatisera och påskynda den agila testprocessen. De skapar också repeterbarhet mellan sprints.

Effektiv projektledning

Bra acceptanskriterier möjliggör bättre övervakning, spårning och projektkontrollåtgärder. Det ger en tydlig bild av varför en funktion har gått tillbaka för omarbetning, vilket hjälper projektledare att optimera processerna.

Positiv avslutning

I grund och botten beskriver acceptanskriterier definitionen av färdig i agila projekt. Så när alla acceptanskriterier är uppfyllda kan du med säkerhet leverera en produkt med vetskapen om att du har gjort allt som behövs.

Om detta har övertygat dig om att införliva acceptanskriterier i dina projekt, så här kommer du igång.

Hur man skriver acceptanskriterier

Hur frestande det än kan vara är det inte en uppgift för en enda person att skriva acceptanskriterier. För att vara effektiva måste acceptanskriterierna innefatta synpunkter från olika intressenter. Produktägaren skriver vanligtvis acceptanskriterier med tekniska synpunkter från utvecklingsteamet.

Nedan följer en strategisk och omfattande metod för att skriva acceptanskriterier i samarbete med hjälp av ett allt-i-ett-verktyg för produktledning som ClickUp.

1. Förstå syftet med acceptanskriterier

Det första steget är att undersöka varför du skriver acceptanskriterier. Är det bara för att QA-avdelningen ska kunna köra tester? Är det utformat av kunden? Är det krav på efterlevnad? Är det ett proof of concept? Förstå syftet med acceptanskriterierna för att säkerställa att de är effektiva för målgruppen och behovet.

Medan de faktiska acceptanskriterierna kommer att vara tydliga och testbara, kommer dokumentet om syftet att utforska varför i detalj. Låt oss till exempel säga att ett av acceptanskriterierna är "aktivera kontrastschema för nedsatt syn".

I syftesdokumentet kan det stå: ”Funktioner för synskadade är grundläggande för vår app eftersom vi betjänar kunder över 50 år. En produkt som är lätt att använda för denna målgrupp kommer att minska belastningen av hembesök för vårt team på fältet avsevärt.”

ClickUp Docs är ett utmärkt ställe att samla all information och definiera ditt syfte. Använd detta som en läs-mig-fil för att få alla intressenter på samma sida (bokstavligen!) om behovet och vikten av acceptanskriterier.

Samarbeta i realtid, gör ändringar, lämna kommentarer och tagga personer för feedback. När du är klar kan du också skapa uppgifter direkt från dina ClickUp Docs.

Skriv ner det och gör det tydligt med ClickUp Docs

Bonus: En introduktion till epics vs. features som hjälper dig att skriva dina användarberättelser.

2. Börja med användarberättelser

Nu när du har fastställt sammanhanget är det dags att börja skriva. Börja med användarberättelsen. Gå igenom den användarresa som varje funktion måste möjliggöra och skriv motsvarande acceptanskriterier.

När du använder ClickUp Tasks för dina användarberättelser kan du skapa anpassade fält för specifika detaljer som användarens roll, mål, önskat resultat, beroenden etc. Med all den informationen på ett ställe kan du fundera över hur "klart" ska se ut.

Om du är helt ny på detta område finns här en nybörjarvänlig mall som hjälper dig att komma igång. Använd ClickUps mall för användarberättelser för att hantera berättelser, dela upp dem i uppgifter, prioritera funktioner, utveckla dem och leverera produkter i världsklass.

3. Skriv acceptanskriterierna

Skriv acceptanskriterierna utifrån användarberättelsen. Det enklaste sättet att göra detta är att skapa en checklista. Om du till exempel skapar ett formulär med ett enda fält för prenumerationer på nyhetsbrev kan din lista med acceptanskriterier se ut så här:

Användaren ska kunna ange sin e-postadress

Systemet ska skicka ett bekräftelsemejl till den angivna och validerade e-postadressen.

ClickUp Task Checklists kan hantera allt detta direkt i den uppgift du har skapat för användarberättelsen. Under varje uppgift lägger du till checklistor för de acceptanskriterier som gäller för den.

Har du gemensamma säkerhets- eller prestandakriterier som gäller för alla uppgifter? Ingen fara! Skapa en checklista och tillämpa den automatiskt på alla relevanta uppgifter.

Håll dina acceptanskriterier nära uppgiften med ClickUp

4. Använd formatet Given-When-Then

Ett annat sätt att definiera acceptanskriterier är att använda formatet Given-When-Then (GWT). Enkelt uttryckt ser det ut så här.

Givet : Programvarans initiala tillstånd eller kontext

När : Åtgärd eller händelse som användaren utför

Sedan: Förväntat resultat

I grund och botten innebär detta att när en given användare ( ) utför en given åtgärd ( ), ska ett givet resultat ( ) uppstå. Låt oss titta på ett exempel.

När du bygger samma funktion för nyhetsbrevsprenumeration, Givet : Användaren försöker registrera sig för nyhetsbrevet.

När : Användaren anger sin giltiga officiella e-postadress

Sedan: Ett automatiskt e-postmeddelande skickas för att bekräfta prenumerationen.

5. Samarbeta med intressenter

Bra acceptanskriterier skrivs inte i ett silo. Vanligtvis bidrar produktchefer med användarens perspektiv och affärsbehov. Designteamet fokuserar på användarupplevelse, användbarhet, tillgänglighet etc. Utvecklingsteamet bidrar med tekniska specifikationer. DevOps bryr sig om prestanda och resursutnyttjande.

För att säkerställa att din produkt uppfyller alla dessa krav måste du skriva acceptanskriterierna i samarbete med andra. Med ClickUp kan det vara förvånansvärt enkelt.

Lägg till acceptanskriterier för varje användarberättelses uppgift, antingen som en checklista, ett anpassat fält, en beskrivning eller en kommentar. Använd ClickUps kapslade kommentarer för att diskutera varje acceptanskriterium och @mention för kommunikation med intressenter. Tilldela åtgärdspunkter och mer.

Anpassade fält, kommentarer och smidig projektsamarbete med ClickUp Tasks

6. Håll det enkelt och koncist

Försök att inte använda konjunktioner i dina acceptanskriterier. Använd inte "och" eller "eller". Håll det kort, helst en enkel mening. Använd orden "bör" och "måste" istället för "kan", "får" eller "kanske".

7. Säkerställ testbarhet

För att säkerställa att dina acceptanskriterier uppfylls måste du testa dem. Hur du skriver kriteriet spelar en avgörande roll i detta. Se till att ditt acceptanskriterium lämpar sig för att skriva testfall. Låt oss utvidga det tidigare exemplet.

Om acceptanskriteriet är ”användaren ska kunna ange sin e-postadress” skulle testfallet vara:

Steg: Skriv e-postadress

Tryck på Enter

Resultat: Om nej, visa meddelandet ”Ange din officiella e-postadress”.

Validera e-postadressen som officiell

Om ja, visa meddelandet ”Tack för din prenumeration. Vi har skickat ett bekräftelsemejl till dig”.

8. Granska och revidera

Under hela utvecklingsprocessen kan du övervaka och optimera dina acceptanskriterier. Med ClickUp kan du också skapa rapporter för var och en av dem för att se vad som behöver din uppmärksamhet.

Använd ClickUp Dashboards för att skapa anpassningsbara widgets för de acceptanskriterier som är viktiga för dig. Se vilka funktioner som släpar efter och utveckla strategier för att åtgärda orsaken.

Mät det som är viktigt med ClickUp Dashboards

Nu har du lärt dig vad du ska göra. Låt oss nu rikta uppmärksamheten mot vad du inte ska göra.

Vanliga misstag att undvika när du skriver acceptanskriterier

När det gäller tekniska, funktionella och operativa parametrar kan du göra många misstag när du skriver acceptanskriterier. Här är de vanligaste misstag som teamen brukar göra.

Att göra det själv

Produktägare känner ofta pressen att skriva acceptanskriterierna på egen hand. Även om avsikten är god kan detta tillvägagångssätt leda till att man går miste om utvecklingsgruppens tekniska expertis.

Skriv alltid acceptanskriterierna i samarbete med andra.

Att ignorera användaren

Eftersom acceptanskriterier ligger långt fram i utvecklingsprocessen är det lätt att glömma bort användarupplevelsen. Detta är ett allvarligt misstag.

Skapa alltid dina acceptanskriterier med slutkunden i fokus.

Fokusera på hur

Acceptanskriterier handlar inte om hur ett programverktyg ska fungera. De handlar om vilka resultat det ska ge. Att skriva acceptanskriterier som definierar ”hur” funktionen ska skrivas kan vara kontraproduktivt.

Fokusera alltid på förväntade resultat och utfall.

Håll det vagt

Vaga eller breda acceptanskriterier har motsatt effekt än vad de är avsedda att ha: de lämnar utrymme för tolkning. Detta innebär att resultatet kan variera beroende på testaren, omständigheterna eller till och med miljön.

Se alltid till att acceptanskriterierna är tydliga, specifika och entydiga.

Lägga till för många

Det finns ingen skala för vad som är ett rimligt antal, men det är ett stort misstag att skriva för många. Att ha för många acceptanskriterier kan faktiskt tyda på att du behöver dela upp användarberättelsen i mindre delar. Titta på de agila berättelsepoängen i användarberättelsen för att bekräfta denna teori.

Ange alltid endast de absolut nödvändiga acceptanskriterierna.

Bästa metoder för att skriva acceptanskriterier

Godkännandekriterier är ett viktigt verktyg för samarbetsbaserad kommunikation för mjukvaruutvecklingsteam. I det här avsnittet fokuserar vi på hur du kan göra dem så effektiva som möjligt.

Var tydlig

Gör acceptanskriterierna tydliga för alla intressenter. Utvecklaren måste förstå vad acceptanskriterierna innebär. Och kvalitetsanalytikern måste veta hur man omvandlar det till ett testfall.

Använd ett enkelt språk

Skriv dina acceptanskriterier på klarspråk. Använd inte tekniska termer. Undvik framför allt att tala om för utvecklaren hur koden ska skrivas.

Håll resultaten binära

Ett acceptanskriterium är antingen uppfyllt eller inte. Det finns inget som är delvis uppfyllt eller 80 % komplett. Skriv därför acceptanskriterier som godkända eller underkända uttalanden.

Gör det mätbart

Det enklaste sättet att uppnå godkända eller underkända resultat är att göra dem mätbara. Om ditt godkännandekriterium till exempel är "mindre än 3 sekunders sidladdningshastighet" är det enkelt att testa och godkänna.

Gör endast rimliga antaganden

Ofta kan produktägare tycka att något är "självklart", eftersom de står så nära användaren. Det kanske inte är lika självklart för utvecklaren. Gör därför inga antaganden alls, om du kan undvika det. När du behöver göra det, gör rimliga antaganden i samarbete med teamet.

Exempel på acceptanskriterier

Låt oss utforska några exempel på acceptanskriterier i verkligheten, inte bara inom mjukvaruutveckling, utan även inom andra funktioner.

Exempel 1: Mjukvaruutveckling (med hjälp av checklista)

Uppgift: Sökfunktion på en innehållsdriven webbplats.

Godkännandekriterier: Det bör finnas en textruta där användarna kan skriva in sin sökfråga.

Resultaten ska visas som en lista.

Resultaten ska öppnas på en ny sida.

Resultaten ska pagineras.

Exempel 2: Mjukvaruutveckling (med GTW-metoden)

Uppgift: Funktion för bokning av tid

Godkännandekriterier: Givet att en befintlig kund vill boka en tid

De anger sin e-postadress och väljer önskat tidsbokningsalternativ.

Deras tid bör bokas och bekräftas via e-post.

Exempel 3: Innehållsskrivning (med hjälp av checklista)

Uppgift: Skriv ett blogginlägg på 1000 ord om den senaste filmen med Tom Cruise.

Godkännandekriterier: Använd amerikansk engelska

Använd Oxford-kommatecken

Håll introduktionen kort, högst 200 ord.

Inkludera 3–5 interna länkar

Exempel 4: Marknadsföring (med GTW-metoden)

Uppgift: Kör en avsiktsbaserad annonskampanj på Google Sök

Godkännandekriterier: Användaren befinner sig på någon av Googles söksidor.

När användaren skriver in ett nyckelord i vår lista över

Visa sedan

Godkännandekriteriernas roll i agila metoder

Om agilitet handlar om att dela upp monolitiska strukturer i små, hanterbara delar och bygga dem stegvis, så accentuerar acceptanskriterier detta.

Du kan till exempel dela upp din stora e-handelsplattform i mindre delar, varav en är funktionen för att lägga till varor i kundvagnen.

Inom funktionen "lägg i varukorgen" kan det finnas flera små funktioner, till exempel vad som händer om produkten är slut i lager eller hur användaren kan justera mängden som ska läggas i varukorgen. Välskrivna acceptanskriterier hjälper till att zooma in på dessa detaljer.

Inom agila metoder hjälper acceptanskriterier till att:

Definiera resultat: Acceptanskriterier visar kvalitetsteamet hur en färdig funktion ska se ut.

Underlätta diskussioner: Agil utveckling handlar inte bara om kod. Det handlar om att lösa affärsproblem med teknik. Acceptanskriterier hjälper till att underlätta dessa diskussioner för att möjliggöra rätt avvägningar och relaterade beslut.

Sammanföra tvärfunktionella team: Produktägare, affärsanalytiker, designers, utvecklare, testare och driftsteam får alla en gemensam förståelse för produkten baserat på acceptanskriterierna.

Möjliggöra framsteg: När acceptanskriterierna är uppfyllda går uppgiften vidare till nästa steg i programvaruutvecklingscykeln.

Leverera bättre produkter snabbare med ClickUp

Ett av de viktigaste stegen i utvecklingen av bra programvara är att uppfylla de angivna acceptanskriterierna. Men bland dussintals dokument, rapporter, möten, planeringar och diskussioner är det vanligt att vissa saker faller mellan stolarna. Undvik det med ett produktledningsverktyg som ClickUp.

ClickUp är inte bara en uppgiftshanterare. Det är en omfattande plattform som är utformad med produktutvecklingsteam i åtanke. Med den kraftfulla funktionen ClickUp Tasks kan du planera och schemalägga användarberättelser, lägga till acceptanskriterier, länka dem till testfall och flytta dem snabbt och effektivt genom processen.

Leverera snabbare med ClickUp Brain för att generera idéer, skapa roadmaps, sammanfatta diskussioner och skapa dokumentation. Övervaka helheten och de detaljerade uppgifterna på ett och samma ställe med ClickUp Dashboards. Se om ClickUp uppfyller dina acceptanskriterier för en bra produktledningslösning.

Prova ClickUp gratis idag.