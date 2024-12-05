Över 25 interna intervjufrågor för att förbättra rekryteringen

Vill du befordra internt men har svårt att genomföra objektiva intervjuer? Att optimera personalprocesserna genom internrekrytering verkar enkelt, men det medför unika utmaningar.

Din bekantskap med kandidaterna kan göra det svårare att göra objektiva bedömningar av talangerna, särskilt eftersom ni kommer att fortsätta arbeta tillsammans oavsett resultatet.

En ny LinkedIn-studie visar att företag med stark intern rörlighet behåller sina anställda nästan 60 % längre än företag utan sådan rörlighet.

Ändå har många organisationer svårt att balansera bekantskap med rättvisa i sin intervjuprocess.

Låt oss utforska över 25 interna intervjufrågor för att förbättra din interna rekryteringsprocess och förbereda medarbetarna för framgång i sina nya roller.

Interna intervjuer är ett viktigt steg i rekryteringsprocessen. De gör det möjligt för organisationer att bedöma kandidaternas lämplighet för en ny roll inom företaget.

Genom att noggrant utforma interna intervjufrågor kan du få värdefull insikt i en kandidats kompetens och erfarenhet samtidigt som du löser det ultimata dilemmat – hur man anställer personer som passar in i företagskulturen.

1. Frågor för att bedöma motivation

Motivationsfrågor hjälper dig att förstå varför kandidaterna är intresserade av den nya rollen och hur den stämmer överens med deras karriärmål.

📌 Till exempel: ”Vad motiverade dig att söka denna tjänst?”

2. Frågor om ledarskapsförmåga

Frågor om ledarskapsförmåga utvärderar kandidatens förmåga att leda, delegera och fatta beslut.

📌 Till exempel: ”Beskriv en situation när du var tvungen att leda ett team genom ett utmanande projekt. Hur hanterade du det?”

3. Frågor för kollegial intervju

Frågor för kollegial intervju ger värdefull insikt i en kandidats interpersonella färdigheter och hur de arbetar med andra.

📌 Till exempel: ”Hur hanterar den här kandidaten konflikter inom teamet?”

4. Personlighetsintervjufrågor

Personlighetsintervjufrågor hjälper dig att bedöma en kandidats personlighetsdrag och kulturella passform inom organisationen.

📌 Till exempel: ”Beskriv en situation när du misslyckades. Hur lärde du dig av det?”

5. Frågor om tidigare prestationer

Frågor om tidigare prestationer hjälper dig att utvärdera en kandidats prestationer och identifiera områden som kan förbättras.

📌 Till exempel: ”Kan du ge ett konkret exempel på en situation där du överträffade förväntningarna i en tidigare roll?”

När de implementeras på ett effektivt sätt kan dessa fem kategorier av interna intervjufrågor förändra din interna rekryteringsprocess.

Att genomföra effektiva interna intervjuer kräver en annan approach än extern rekrytering. Din kännedom om kandidaterna kan vara både en fördel och en utmaning när du ska fatta objektiva beslut, särskilt när det är en del av dina strategier för successionsplanering.

En strategisk intervjuprocess hjälper dig att fatta välgrundade beslut om intern talangutveckling.

Viktiga bästa praxis för att genomföra framgångsrika interna intervjuer inkluderar:

Granska nuvarande roll: Granska kandidatens nuvarande prestationsresultat, prestationer och utvecklingskurva före intervjun.

Välj platsen med omsorg: Genomför intervjuerna i en neutral miljö, långt från kandidatens nuvarande arbetsplats, för att upprätthålla professionalism.

Följ standardprocessen: Använd samma utvärderingskriterier och frågor som du skulle använda för externa kandidater för att säkerställa rättvisa.

Gör detaljerade anteckningar: Gör detaljerade anteckningar om svar och observationer för att underlätta ett objektivt beslutsfattande.

Dela konstruktiv feedback: Dela specifik, konstruktiv Dela specifik, konstruktiv feedback från intervjun som hjälper kandidaterna att förstå sina styrkor och utvecklingsområden.

Utvärdera potential: Se bortom nuvarande prestationer för att bedöma ledarskapsstil, förmågor och utvecklingspotential.

Skydda integriteten: Respektera kandidatens integritet när det gäller deras ansökan, särskilt gentemot deras nuvarande team.

När du utvärderar interna och externa kandidater bör du ta hänsyn till följande viktiga faktorer:

Tidigare erfarenhet: Interna kandidater bidrar med värdefull institutionell kunskap, men kan behöva hjälp att tänka utanför etablerade mönster.

Långsiktig planering: Bedöm hur kandidaten passar in i organisationens långsiktiga successionsplaner.

Teamdynamik: Även om interna kandidater redan förstår din kultur, bör du bedöma om de kan anpassa sig till ett nytt teams dynamik.

Utvecklingsbehov: Interna rekryteringar kräver ofta mindre introduktion, men kan behöva specifik kompetensutveckling för den nya rollen.

Effekt på organisationen: Fundera över hur en befordran av en intern sökande kan påverka både deras nuvarande och potentiella framtida team.

Resursallokering: Ta hänsyn till minskade rekryterings- och introduktionskostnader mot eventuella nödvändiga utbildningsinvesteringar.

När du intervjuar interna kandidater är det viktigt att gå bortom deras nuvarande kompetens och erfarenhet för att förstå deras motivation för den nya rollen.

Genom att ta reda på vad som motiverar dem, deras långsiktiga mål och karriärsmål kan du få en tydlig bild av hur väl de passar för tjänsten och deras utvecklingspotential.

Här är tio insiktsfulla interna intervjufrågor som är utformade för att bedöma en sökandes motivation, framtida mål och engagemang för den nya rollen:

Vad lockar dig med den här rollen och hur ser du att den passar in i dina långsiktiga karriärmål? Hur stämmer den här nya rollen överens med de färdigheter och erfarenheter som du är mest intresserad av att utveckla? Vad har du tyckt mest om i din nuvarande roll, och hur tror du att dessa aspekter kan överföras till den nya tjänsten? Kan du beskriva en situation när du gick utöver det vanliga för att uppnå ett mål? Hur påverkar den erfarenheten din inställning till denna nya möjlighet? Var ser du dig själv om fem år, och hur passar den här rollen in i den visionen? Vilka utmaningar förväntar du dig i den nya rollen och hur planerar du att övervinna dem? Hur hoppas du kunna göra skillnad i denna roll, både för teamet och organisationen som helhet? Vilka ytterligare färdigheter eller kunskaper skulle du vilja utveckla om du får denna tjänst? Hur skulle denna roll hjälpa dig att uppnå dina långsiktiga personliga och professionella mål? Om du fick denna roll, vilka skulle vara dina tre viktigaste prioriteringar under de första sex månaderna?

💡Proffstips: Var uppmärksam på kandidater som kan ge konkreta exempel och visa att de har funderat igenom sin karriärbana. Leta efter svar som visar att de har undersökt rollen noggrant och kan koppla den till sina tidigare erfarenheter och framtida ambitioner på ett meningsfullt sätt.

När du överväger interna sökande till en ledande befattning är det viktigt att bedöma deras tekniska förmågor och deras potential att inspirera, vägleda och leda ett team på ett effektivt sätt.

Att förstå deras inställning till teamdynamik, konfliktlösning, tidshantering och deras förståelse för företagskulturen kan ge ovärderliga insikter om deras ledarskapsstil.

Här är sju exempel på interna intervjufrågor som du kan inkludera i din lista:

Kan du beskriva en situation när du ledde ett projekt eller en satsning inom ett team? Hur gick du tillväga för att motivera teamet och säkerställa framgång? Hur skulle du beskriva din förståelse för vår företagskultur, och hur skulle du främja den som ledare? När du står inför en konflikt mellan teammedlemmar, hur skulle du gå tillväga för att lösa konflikten och samtidigt upprätthålla en positiv arbetsmiljö? Hur prioriterar du uppgifter och hanterar tiden när du övervakar flera projekt och teamansvar? Hur skulle du se till att alla teammedlemmar känner sig uppskattade, stödda och i linje med företagets mål? Kan du ge ett exempel på en situation där du var tvungen att fatta ett svårt beslut med begränsad information? Hur gick du tillväga för att fatta det beslutet, och vad blev resultatet? Hur skulle du hantera en situation där en teammedlem konsekvent presterar undermåligt? Vilka åtgärder skulle du vidta för att lösa detta?

💡Proffstips: Var särskilt uppmärksam på kandidater som kan beskriva hur de informellt har lett eller påverkat andra i sin nuvarande roll. Tidigare ledarerfarenheter, även utan en ledande befattning, kan vara starka indikatorer på framtida framgångar inom ledarskap.

När man överväger en intern sökandes lämplighet för en ny tjänst är det viktigt att granska deras historia av teamwork, samarbete och kommunikation med andra. Effektiva kommunikatörer bygger starkare relationer, visar ledarskapsförmåga och driver bättre resultat inom teamet.

Här är några interna intervjufrågor som är utformade för att bedöma dessa viktiga områden:

Hur skulle du beskriva ditt sätt att samarbeta med dina nuvarande teammedlemmar? Kan du ge ett exempel på när du var tvungen att arbeta nära en kollega för att uppnå ett utmanande mål? Hur säkerställde du tydlig kommunikation? Beskriv en situation där du stötte på kommunikationsproblem med en teammedlem. Hur hanterade du det? Hur brukar du dela med dig av framsteg och uppdateringar om ditt arbete till teamet? Hur säkerställer du att alla i teamet håller sig informerade och samordnade, särskilt under komplexa projekt?

Om du arbetar med en allt-i-ett-plattform för produktivitet och uppgiftshantering som ClickUp kan du alltid spåra företagets kommunikation med ClickUp Chat.

Använd ClickUp Chat synkroniserat med dina ClickUp-uppgifter för att se vad som måste göras och uppdatera teamet i realtid med feedback eller kommentarer.

Så här kan HR-team utnyttja ClickUp Chats för effektivare kommunikation under intervjuer:

Centralisera diskussionerna: Samla all feedback från intervjuer och teamkonversationer på ett ställe, direkt kopplat till kandidaternas uppgifter och profiler.

Möjliggör snabb samverkan: Använd @mentions för att omedelbart meddela teammedlemmar om brådskande uppdateringar eller nödvändiga synpunkter.

Skapa åtgärdspunkter: Omvandla feedback till spårbara uppgifter med hjälp av Omvandla feedback till spårbara uppgifter med hjälp av tilldelade kommentarer i ClickUp , så att uppföljningspunkterna blir klara.

Håll virtuella möten: Genomför intervjuerapporteringar via SyncUps – spontana ljud- och videosamtal med skärmdelning och samarbete i realtid.

Koordinera scheman: Kontrollera teamets tillgänglighet och schemalägg intervjuer effektivt från ClickUp-plattformen.

Genom att reflektera över tidigare utmaningar och de lösningar de kommit fram till får du en inblick i interna jobbsökandes problemlösningsförmåga, motståndskraft och kapacitet att växa inom företaget.

Här är några interna intervjufrågor för att utvärdera en intern kandidats prestationer och deras sätt att hantera utmaningar:

Kan du berätta om en betydande prestation i din nuvarande befattning som du är särskilt stolt över? Beskriv ett utmanande projekt eller en utmanande situation som du har stött på. Vilka åtgärder vidtog du för att hantera det, och vad blev resultatet? Hur har du bidragit till teamets övergripande mål eller framgång? När du ser tillbaka på din tid i denna roll, finns det något du skulle ha gjort annorlunda? Hur har du konsekvent uppfyllt eller överträffat förväntningarna i din nuvarande roll, och vad motiverar dig att upprätthålla en hög prestationsstandard?

ClickUp Tasks erbjuder detaljerad information om hur kandidaterna hanterar sitt arbete, uppfyller deadlines och bidrar till teamets mål.

Skapa ClickUp-uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar med tydligt angivna förfallodatum, prioritetsnivåer och annan kontext.

Använd dessa viktiga projektledningsfunktioner i ClickUp för att effektivt utvärdera interna kandidater:

Övervaka kandidaternas prestationer genom anpassade uppgiftsstatusar i ClickUp , från "Pågår" till "Slutfört", vilket avslöjar deras mönster för projektgenomförande och effektivitet.

Granska hur kandidaterna hanterar uppgifter på olika prioritetsnivåer och visar sin förmåga att hantera tidspressade arbetsuppgifter och balansera konkurrerande krav.

Undersök hur kandidaterna använder ClickUp Custom Fields för att dokumentera projektdetaljer, resurslänkar och deadlines – vilket visar deras uppmärksamhet på detaljer och organisatoriska färdigheter.

Se hur kandidaterna hanterar sammankopplade uppgifter, vilket avslöjar deras förståelse för projektets komplexitet och förmåga att samordna relaterat arbete.

Kontrollera flera listor i ClickUp för att utvärdera kandidaternas bidrag i olika team och projekt, vilket ger insikter om deras samarbetsförmåga och bredare påverkan.

Ett strukturerat tillvägagångssätt för den interna intervjuprocessen säkerställer rättvisa och förbättrar kvaliteten på dina anställningsbeslut. Även om processen kan verka enkel kan rätt verktyg och frågor förändra effektiviteten i din interna rekrytering.

Ledande organisationer visar hur strukturerade interna intervjuer kan bidra till framgångsrika karriärförändringar.

Ta till exempel Googles interna mobilitetsprogram. I ett uppmärksammat fall från företagets blogg har produktchefen Alison Agüero Dooley framgångsrikt navigerat genom tre olika roller sedan hon började 2014. Nyckeln till hennes framgång var en kombination av målinriktad intervjuträning, tydlig kommunikation av karriärmål och proaktivt nätverkande. Googles process lägger tonvikt på strukturerade intervjuer som utvärderar nuvarande prestationer och framtida potential, vilket skapar en kultur där interna kandidater effektivt kan visa upp sina färdigheter samtidigt som de tillför värdefull institutionell kunskap till nya roller.

Hur skräddarsydda intervjufrågor kan förbättra den interna rekryteringsprocessen

Skräddarsydda interna intervjufrågor kan förbättra rekryteringen genom att avslöja insikter som generiska frågor kanske missar. Till skillnad från extern rekrytering ger intern utvärdering dig möjlighet att gräva djupare i en kandidats resa inom organisationen, deras förståelse för kulturen och deras långsiktiga mål.

ClickUps HR Teams -lösning är ett exempel på denna strategi och erbjuder en omfattande svit för utvärdering av interna kandidater.

Bygg upp din rekryteringspipeline med hjälp av ClickUp HR Teams-lösningen.

Med ClickUps anpassningsbara instrumentpaneler, prestationsuppföljning, dokumenthantering och automatiserade arbetsflöden kan HR-team effektivisera utvärderingsprocessen samtidigt som de samlar in konkreta data om kandidaternas förmågor.

Fallstudie: ClickUp 🤝 Red Sky Startup-studion Red Skys framgångssaga visar effekten av strukturerad intern rekrytering – de har förbättrat noggrannheten i kandidatutvärderingen och rekryterar nu tre gånger så snabbt genom systematiska intervjuprocesser och prestationsuppföljning. Som Roksana Kozaryna, Chief Operating Officer på Red Sky, berättar: ClickUp har varit en game changer för vårt team. Det gör det möjligt för oss att hantera projekt mer effektivt, förbättra kommunikationen och samarbetet och i slutändan uppnå våra mål på ett mer effektivt sätt. ClickUp har varit en game changer för vårt team. Det gör att vi kan hantera projekt mer effektivt, förbättra kommunikationen och samarbetet och i slutändan uppnå våra mål på ett mer effektivt sätt.

Genom att ställa specifika frågor – som ”Hur har du anpassat din approach utifrån feedback från detta team?” – kan du upptäcka tillväxt och anpassningsförmåga på ett sätt som grundläggande kompetensfrågor inte kan.

Genom att till exempel fråga en kandidat: ”Beskriv en situation då du tog initiativ till att lösa ett problem inom avdelningen”, får du en tydligare bild av deras problemlösningsförmåga, initiativförmåga och engagemang för företagets framgång.

Skräddarsydda frågor hjälper också kandidaterna att reflektera över sina bidrag och visa hur dessa stämmer överens med den nya rollens ansvarsområden.

Denna personliga approach påverkar inte bara anställningsbesluten, utan visar också kandidaterna att företaget värdesätter deras unika bakgrund och bidrag.

Standardiserade frågeformulär höjer kvaliteten på den interna rekryteringen. Du kan skapa, dela och hantera dessa frågeformulär med hjälp av ClickUp Forms.

Lägg till villkorslogik i ClickUp Forms för att få kontextuella svar som kan omvandlas till uppgifter.

Med ClickUps formulärvy kan du snabbt skapa detaljerade, anpassade formulär, vilket gör det enkelt att samla in, organisera och agera på kandidaternas svar. Med olika fälttyper som text, rullgardinsmenyer, kryssrutor, datum och betyg kan varje fråga skräddarsys för att få precis den typ av svar du behöver.

Med hjälp av en betygsskala kan du till exempel bedöma kandidaternas självutvärderade färdigheter, medan rullgardinsmenyer kan förenkla flervalsfrågor. Anpassade fält gör datainmatningen intuitiv – kandidaterna kan välja datum från en kalender eller ange siffror utan förvirring.

När svaren har skickats in kan ClickUp automatiskt omvandla dem till uppgifter, så att rekryterarna kan vidta åtgärder omedelbart.

Formulärsvar och etiketter är integrerade i uppgiftsbeskrivningarna, vilket gör det enkelt att sortera, söka och sammanfoga data efter behov. Det är också enkelt att dela: du kan ge kandidaterna en direktlänk eller bädda in formuläret på en intern sida.

ClickUp erbjuder också många gratis intervjuprocessmallar, till exempel ClickUp Interview Process Template, som kan användas för att hantera interna intervjuer från grunden.

Denna mall gör HR-avdelningens rekryteringsprocess smidigare, mer organiserad och mer samarbetsinriktad.

Ladda ner den här mallen Effektivisera och organisera den interna intervjuprocessen med ClickUps mall för intervjuprocessen.

Använd det för att:

Skapa dedikerade projekt för varje ledig tjänst och dela upp varje steg i hanterbara uppgifter.

Tilldela uppgifter med tydliga tidsramar, vilket säkerställer ansvarstagande och ett effektivt arbetsflöde.

Involvera direkt intressenterna i rekryteringsprocessen, inklusive granskning av CV och utformning av frågor.

Kategorisera uppgifter, ställ in aviseringar och genomför regelbundna avstämningar för att upprätthålla momentum och hantera problem snabbt.

Lås upp din interna talangpool: nästa steg framåt

Att intervjua interna talanger har unika fördelar. Det ger dig en djupare inblick i kandidatens resa inom företaget, deras förståelse för kulturen och deras professionella utvecklingspotential. Det är en chans att belöna engagemang, behålla talanger och fylla nyckelpositioner med kandidater som redan delar företagets värderingar.

Det är dock viktigt att ha rätt verktyg för att få ut mesta möjliga av denna process.

Med ClickUps formulär, uppgifter och kostnadsfria HR-mallar kan du effektivisera alla aspekter av intern rekrytering. Skapa skräddarsydda intervjuförfrågningar, organisera din rekryteringsprocess och se till att inga detaljer förbises samtidigt som du följer bästa praxis för rekrytering.

Är du redo att förändra din interna intervjuprocess?

Registrera dig för ClickUp idag!