50 imponerande exempel på generativ AI som förändrar branscher

Ett AI-genererat konstverk såldes för 432 500 dollar på Christie’s!🎨 Beethovens ofullbordade 10:e symfoni, som väckts till liv med hjälp av AI, fängslade publiken världen över!🎶

Detta är bara några exempel på hur generativ AI revolutionerar olika branscher. Från att skapa engagerande innehåll och designa innovativa produkter till att förutsäga framtida trender – generativ AI utvidgar gränserna för vad som är möjligt.

Det förändrar hur vi arbetar, skapar och löser problem.

I den här bloggen delar vi med oss av 50 imponerande exempel som visar hur generativ AI har stor inverkan inom olika sektorer.

Vad är generativ AI?

Generativ AI är en typ av artificiell intelligens som skapar nytt innehåll – såsom text, bilder, musik och videor – baserat på mönster i den data den har tränats på.

Till skillnad från traditionell AI, som främst känner igen mönster eller gör förutsägelser, genererar generativ AI originellt och realistiskt innehåll. Den använder djupa neurala nätverk, särskilt stora språkmodeller (LLM), för att analysera underliggande mönster och strukturer i befintligt innehåll och generera nytt innehåll.

Dessutom behöver du inga programmeringskunskaper för att implementera generativ AI i dina arbetsflöden. Det räcker med att kommunicera med den på ett naturligt språk!

Tillämpningar av generativ AI

Även om ChatGPT är mest populärt bland användarna har generativ artificiell intelligens många tillämpningar inom olika branscher.

Idag används generativa AI-modeller i stor utsträckning för:

Bildskapande och bildbearbetning

Ljud och video

Innehållsgenerering

Företagssökning

Design och arkitektur

AI påskyndar arbetsuppgifter, inspirerar till nya idéer och tillför unika perspektiv till branscher inom allt från marknadsföring till vetenskaplig forskning. Låt oss titta på 50 exempel på generativ AI som förändrar kreativitet, produktivitet och problemlösning.

Nu kör vi igång!

Exempel på generativ AI inom projektledning

Generativ AI inom projektledning kan automatisera rutinuppgifter, frigöra tid för teammedlemmarna så att de kan koncentrera sig på kärnverksamheten och effektivisera affärsprocesserna.

Från att boka möten och uppdatera projektstatus till att skapa rapporter – verktyg för projektledning med generativ AI automatiserar många manuella uppgifter. Låt oss titta på några exempel:

ClickUp AI (Brain)

ClickUp är ett projektledningsprogram som samlar alla dina uppgifter, dokument och teammedlemmar från olika appar på en central plattform.

Med över 100 intuitiva projektledningsfunktioner, ett omfattande bibliotek med mallar och smidiga integrationer är ClickUp ett kraftfullt verktyg för team som vill effektivisera arbetet.

ClickUp Brain tar produktiviteten till nästa nivå med sina rollbaserade AI-funktioner:

AI Knowledge Manager: Fråga bara ClickUp Brain vad som helst om uppgifter, företagswikis, deadlines och ansvariga för att få en översikt över ditt projekt. Och vad mer? Få omedelbara svar om planen, insikter och produkter inom ClickUp och andra anslutna appar

AI-projektledare: Slösa inte tid på repetitiva projektledningsuppgifter. Slösa inte tid på repetitiva projektledningsuppgifter. Använd AI för att automatisera rutinuppgifter , som att tilldela åtgärder, planera deluppgifter och fylla i data automatiskt. Effektivisera ditt arbetsflöde, minska manuellt arbete och få mer gjort på kortare tid

AI Writer for Work: ClickUp erbjuder en integrerad ClickUp erbjuder en integrerad AI för dokumentation som förfinar ditt skrivande och förbättrar precisionen. Skriv kommentarer och meddelanden, trådsammanfattningar, mötesdagordningar, instruktionsguider och mycket mer

Använd ClickUp AI för att automatisera uppgifter som att planera deluppgifter och uppdatera status och ansvariga

ClickUps viktigaste funktioner

Ställ frågor om uppgifter, förfallodatum och dokument för att prioritera brådskande arbete. Välj bland fördefinierade frågor för att få en översikt över aktiviteter i uppgifterna

Skapa personliga standup-möten och teamuppdateringar med hjälp av AI för att utvärdera framstegen

Använd AI Writing Assistant för att skapa rollspecifikt innehåll och sammanfattningar utifrån dina preferenser

Skapa anpassade automatiseringar med hjälp av naturligt språk, till exempel uppdatera statusar, tillämpa mallar, skapa uppgifter, ändra prioriteringar eller skicka kommentarer

Transkribera röstklipp till text med hjälp av AI och få snabbt en överblick över viktiga detaljer

Använd mer än 15 anpassningsbara projektvyer , såsom Gantt, tidslinje, Kanban-liknande tavlevy, AI-kalender och lista, för att hantera ditt arbete ur flera olika vinklar

Anslut till ledande verktyg med över 1000 integrationer

Begränsningar i ClickUp

Det kan ta lite tid för användare att bemästra ClickUps hundratals kraftfulla funktioner

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per medlem

Företag: 12 $/månad per medlem

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain ingår i alla betalda abonnemang för 7 $/månad per Workspace-medlem

Notion AI

via Notion

Notion AI hjälper dig att söka efter kunskap, generera innehåll, få sammanfattningar och skapa genomförbara planer.

Ställ till exempel en fråga till Notion AI så använder den ditt arbetsutrymme, inklusive anslutna appar som Slack, Google Docs, Slides och Sheets, för att ge dig koncisa och korrekta svar.

Viktiga funktioner i Notion AI

Redigera dina texter enligt stilriktlinjer med hjälp av AI

Analysera PDF-filer och bilder för att snabbt generera sammanfattningar, insikter och handlingsplaner

Begränsningar för Notion AI

AI:n fungerar på den aktuella sidan, har svårt med tabelldatabaser och tillhandahåller felaktiga artikellänkar

Priser för Notion AI

Gratis

Plus: 10 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI finns som tillägg till alla Notion-abonnemang, inklusive gratisabonnemang, för 8 $/månad per medlem (faktureras årligen)

Övriga omnämnanden

Trello

Med Trellos AI kan du svara på kundfrågor med AI-genererade svar och erbjuda självbetjäning med virtuella agenter.

Använd denna AI för att öka produktiviteten och hantera rutinmässiga uppdateringar, följa upp framsteg och flytta uppgifter genom olika projektfaser utan manuellt ingripande.

Asana

Asana AI kan generera rapporter, analysera teamets prestationer och hjälpa till med att skapa innehåll för olika marknadsföringskanaler. Det kan också automatiskt skapa uppgifter, fördela arbete och föreslå ändringar med hjälp av sin AI-modell.

Exempel på generativ AI inom marknadsföring och reklam

Att använda AI inom innehållsmarknadsföring och reklam är mycket användbart för nystartade företag och företag som saknar budget för att skapa högkvalitativa tillgångar.

Så om du vill skapa varumärkesanpassade tillgångar, här är några exempel som hjälper dig att komma igång.

Jasper

via Jasper

Jasper, ett AI-skrivverktyg baserat på GPT-4, hjälper marknadsförare, innehållsskapare och entreprenörer att skapa skrivet innehåll med hjälp av automatisering.

Ange inmatningsuppmaningar eller välj en av de befintliga mallarna för att skapa bloggar, texter, e-böcker, produktbeskrivningar, inlägg på sociala medier och försäljningsmejl. Med denna generativa AI-modell kan du skala upp dina insatser inom innehållsmarknadsföring och skapa bättre kontakt med dina kunder.

Jasper – viktigaste funktioner

Gör det möjligt för dig att skapa en kunskapsbas för AI med företagsinformation såsom strategi, målgrupp, konkurrenter och produktdetaljer

Hänvisar till tidigare text för att säkerställa att det nya innehållet är konsekvent, sammanhängande och undviker upprepningar

Begränsningar hos Jasper

Kräver omfattande redigering och faktagranskning eftersom resultatet ofta är felaktigt

Företaget har en historia av inkonsekvent prissättning, vilket kan vara frustrerande för långvariga kunder.

Priser för Jasper

Creator: 39 $/månad per användare

Pro: 59 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Copy.ai

Copy.ai, som bygger på OpenAI:s GPT-3 LLM, är ett skrivverktyg som hjälper marknadsförare att skapa personligt anpassat innehåll. Dessutom kan du använda funktionen ”Brand Voice” för att dela originalt innehåll och träna verktyget på ditt varumärkes röst för att upprätthålla enhetlighet i olika marknadsföringskanaler.

Copy.ai:s viktigaste funktioner

Använd Infobase för att lagra och få tillgång till viktig information om ditt varumärke

Skydda ditt innehåll med robust kryptering och strikta åtkomstkontroller

Begränsningar för Copy.ai

Ibland genererar plattformen plagierat innehåll

Anpassningsmöjligheterna inom varje mall är begränsade

Priser för Copy.ai

Gratis för alltid

Startpaket: 49 $/månad per användare

Avancerat: 249 $/månad för 5 användare

Företag: Anpassad prissättning

Övriga omnämnanden

AdCreative. ai

AdCreative.ai använder generativa AI-modeller för att effektivisera innehållsskapandet för marknadsföringsteam. Det kan hjälpa dig att skapa högpresterande annonsbilder och texter för inlägg på sociala medier och displayannonser.

Den analyserar komplexa data och användarbeteenden med hjälp av algoritmer för maskininlärning för att generera innehåll som stämmer överens med din målgrupps preferenser.

Phrasee

Med Phrasee (numera känt som Jacquard) kan du generera relevant innehåll genom briefs. Välj marknadsföringskanal, så genererar verktyget automatiskt enorma mängder varumärkesanpassat innehåll på några sekunder.

Därefter kan du A/B-testa dessa AI-genererade meddelandevarianter, optimera innehållet och uppnå maximal kampanjprestanda i alla digitala kanaler.

Exempel på generativ AI inom videoproduktion

Har du någonsin försökt skapa videor från grunden och gett upp eftersom det krävde för mycket arbete? Ett AI-verktyg för videogenerering kan ändra på det.

Dessa generativa AI-system för videoproduktion kan skapa videor utifrån texter och manus på nolltid. Denna teknik gör det både enkelt och snabbt att generera videor i stor skala.

Synthesia

via Synthesia

Synthesia är en gratis AI-videogenerator som omvandlar text till videor i studiokvalitet och röstpålägg på över 140 språk. Den är perfekt för att skapa videor inom försäljningsstöd, kundservice, marknadsföring och informationssäkerhet, vilket förbättrar och effektiviserar din videoproduktionsprocess.

Det bästa är att det är lika enkelt att skapa videor med den här generativa AI-appen som att göra en bildpresentation. Välj en mall, redigera ditt videoskript och anpassa videoelement som AI-avatarer, färger och layouter för att skapa engagerande videor.

Synthesias viktigaste funktioner

Skapa högkvalitativa videor på ditt önskade språk med hjälp av manus

Bädda in dina videor i dina favoritprogram för CRM, LMS och CMS

Begränsningar i Synthesia

Orsakar oväntade fel i slutliga renderingar, som inte syns i redigeringsläget

AI-avatarer blinkar inte och det finns ingen möjlighet att ändra röstläget, vilket minskar videoernas naturlighet

Priser för Synthesia

Gratis: 0 $/månad

Startpaket: 18 $/månad

Creator: 64 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Pictory

via Pictory

Pictory, ett verktyg för att skapa videor, låter dig skapa engagerande visuellt innehåll med hjälp av generativ AI-teknik. Det är bara att mata in videomanuset, redigera textsammanfattningen, granska videostoryboarden, lägga till musik eller voice-over och anpassa teman efter ditt varumärke.

Slutligen kan du förhandsgranska videon och skapa den för samarbete.

Pictory – viktigaste funktioner

Skapa videor med hjälp av texter, webbadresser eller media och omvandla långa videor till korta klipp

Skapa korrekta undertexter och bildtexter till dina videor

Begränsningar i Pictory

Endast ett begränsat antal AI-röstalternativ är tillgängliga

Stöder endast engelska, vilket begränsar dess förmåga att välja lämpliga bilder för andra språk

Priser för Pictory

Startpaket: 19 $/månad per användare

Professional: 39 $/månad per användare

Team: 99 $/månad för 3 eller fler användare

Företag: Anpassad prissättning

Övriga omnämnanden

Lumen5

Lumen5 revolutionerar sättet att skapa och dela videor genom att kombinera generativ AI med ett dra-och-släpp-gränssnitt. Omvandla dina manus, blogginlägg, PDF-filer, vitböcker och annat skriftligt material till videor med bara några få klick.

Plattformen integrerar många AI-drivna funktioner, inklusive bildgenerering. Detta hjälper dig att hitta relevanta bilder och videoklipp som passar berättelsen.

RunwayML

Runway är en avancerad modell för generering av videoinnehåll som erbjuder både snabbhet och kontroll. Du kan ändra plats, justera belysningen, utforska idéer i realtid och enkelt överbrygga klyftan mellan koncept och genomförande.

Exempel på generativ AI inom grafisk design

Verktyg för grafisk design med AI gör det enkelt att skapa och redigera bilder, även utan avancerade designkunskaper. Dessa verktyg för bildgenerering, som bygger på AI-statistik , använder mänskliga instruktioner för att skapa personliga bilder. Låt oss ta en titt på dem:

Canvas Magic Write

via Canva

Magic Write drivs av avancerade AI-modeller och analyserar underliggande mönster i texten för att skapa naturligt, läsbart innehåll som matchar din stil. Det är perfekt för dig som vill öka produktiviteten utan att fastna i repetitiva skrivuppgifter.

Canva Magic Writes viktigaste funktioner

Förvandla några få nyckelord till högkvalitativa ansökningsbrev, gratulationskort, blogginlägg och mycket mer

Skapa innehåll i din egen skrivstil och ton för att spendera mindre tid på att omformulera ditt arbete

Begränsningar för Canva Magic Write

Använder endast data fram till mitten av 2021

Gratisanvändare har endast 50 livstidsanvändningar av Magic Write

Priser för Canva Magic Write

Gratis för alla som använder Canva-appen

Fotor

via Fotor

Med Fotors generativa AI-verktyg är det enklare än någonsin att skapa bilder. Använd de bästa AI-skrivuppgifterna och mata in idéer så att verktyget kan skapa unika bilder.

Verktyget har även funktioner för bakgrundsborttagning, fotoretuschering och lättanvända filter som omedelbart förbättrar bildkvaliteten.

Fotors viktigaste funktioner

Förbättra tonen och stämningen i dina bilder med vintage-, svartvitt-, sepia- och bokeh-effekter

Ta bort fotobombare, texter och stämplar från bilder

Fotors begränsningar

Endast ett begränsat antal typsnitt och effekter är tillgängliga

Vissa användare rapporterar att verktyget ibland krånglar och hänger sig

Fotors priser

Grundläggande: Gratis

Pro: 3,33 $/månad

Pro+: 7,49 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Övriga omnämnanden

Looka

Looka hjälper dig att skapa logotyper, inlägg på sociala medier och visitkort.

Ange bara ditt företagsnamn och välj logotypstilar, färger och symboler, så genererar Lookas AI personliga logotypdesign utifrån dina preferenser. Välj din favorit och anpassa visuella element som färger, typsnitt, layouter och symboler, förhandsgranska den på T-shirts och slutför logotypen.

Designify

Designify kombinerar avancerad visuell AI-teknik för att ta bort bakgrunder, lägga till realistiska skuggor och förbättra färgerna för att skapa vackra bilder.

Det som är speciellt med det här verktyget är dess förmåga att skapa intuitiva bilder. Ladda upp enkla produktbilder som skannats med kamera och skapa professionella produktfoton utan studio.

Exempel på generativ AI inom musikkomposition

Har du någonsin tänkt dig att komponera din egen musik utan någon erfarenhet eller avancerad studioutrustning? Med generativ AI är det nu möjligt att skapa originella låtar som passar ditt humör, tempo och stil.

Verktyg för musikskapande som drivs av AI-teknik kan skapa kompositioner av professionell kvalitet som låter som om de vore skapade av en riktig musiker. Låt oss titta på några exempel:

AIVA

via Aiva

AIVA, ett verktyg för AI-musikgenerering, är en utmärkt hjälp för nybörjare som vill komponera låtar. Du kan skapa din egen stilmodell utifrån flera fördefinierade musikstilar. Redigera de genererade spåren med verktyget och ladda ner dem i ditt önskade format. Så enkelt är det!

Aivas viktigaste funktioner

Skapa nya låtar i över 250 olika stilar

Ladda upp dina egna ljud- eller MIDI-filer för att skapa personliga stilmodeller

AIVA:s begränsningar

En enskild användare kan inte generera fler än 5 kompositioner åt gången

AIVAs förhandsgranskning stämmer ibland inte överens med den slutliga visningen på webbplatsen

Priser för AIVA

Gratis för alltid

Standard: 11 $/månad + moms

Pro: 33 $/månad + moms

Amper Music

via Amper Music

Amper Music, en del av Shutterstock, är en användarvänlig AI-driven plattform för musikkomposition som skapar musik som passar just din smak. Anpassa din musik från ett brett utbud av stilar, stämningar, instrument och tempon. Du kan också integrera den sömlöst med populära redigeringsprogram för att finjustera dina kompositioner ytterligare.

Amper Musics viktigaste funktioner

Välj bland tillgängliga mallar och skapa din egen musik

Styr stil, stämning, instrumentering, längd, tempo och struktur i din musik

Begränsningar i Amper Music

Amper:s kommentarsystem kräver att användarna bläddrar för att se hela anteckningarna, vilket komplicerar kommunikationen i teamet

Priser för Amper Music

Gratis

Personlig licens: 5 $

Professionell licens: 25 $

Kommersiell licens: 99 $

Licens för onlineannonsering: 499 $

Övriga omnämnanden

Jukedeck

Jukedeck, som förvärvats av TikTok, gör det möjligt för användare att skapa originalmusik utan royalty med anpassade parametrar såsom genre, instrument och längd, samt specifika höjdpunkter i musiken. Det tolkar till och med videons sammanhang och väljer automatiskt ut passande musik till den.

OpenAI MuseNet

OpenAI MuseNet, som drivs av ett djupt neuralt nätverk, genererar 4 minuter långa musikkompositioner med tio olika instrument och stilar. Välj en kompositör eller stil och använd ett känt stycke som utgångspunkt för att skapa en helt ny komposition.

Alternativt kan du skriva in en prompt för att skapa unik musik, eftersom modellen är tränad på data från MIDI-filer.

Exempel på generativ AI inom mjukvaruutveckling

Mjukvaruutvecklingsteam har stor nytta av att integrera AI-kodningsverktyg i sina arbetsflöden. Dessa bästa generativa AI-verktyg för utvecklingsteam ger kodningsförslag i realtid för att öka precisionen i mjukvarulösningar. Låt oss titta på några exempel:

GitHub Copilot

via GitHub Copilot

Github Copilot, en AI-kodningsassistent, ökar takten i din mjukvaruutveckling. Ställ allmänna eller specifika programmeringsfrågor till denna AI-assistent om din kodbas för att få förslag på hur du kan förbättra äldre kod.

GitHub Copilots viktigaste funktioner

Få AI-baserade förslag i realtid för att slutföra koden

Sammanfatta ändringar i pull-förfrågningar, gör granskningar snabbare och tydligare

Begränsningar för GitHub Copilot

Den misslyckas ofta med att förstå sammanhanget och kräver sekventiella uppmaningar

Kodförslag kan ibland föreslå kod som redan har implementerats

Priser för GitHub Copilot

Copilot Individual: 10 $/månad per användare

Copilot Business: 19 $/månad per användare

Copilot Enterprise: 39 $/månad per användare

OpenAI Codex

via OpenAI Codex

OpenAI Codex, utvecklat i samarbete med GitHub Copilot, omvandlar kommentarer till kod, fyller automatiskt i repetitiv kod och föreslår tester. Codex är byggt på GPT-3 och har tränats på både naturligt språk och miljarder rader kod från offentliga källor, däribland GitHub.

Viktiga funktioner i OpenAI Codex

Skapa kod med hjälp av beskrivningar eller kommandon i naturligt språk

Översätt kod från ett programmeringsspråk till ett annat

Få insikter och förslag för att påskynda din felsökningsprocess

Begränsningar i OpenAI Codex

Ibland tolkar AI-modellen kommandona fel och genererar felaktig kod

Kan missa subtila logiska fel

Priser för OpenAI Codex

Anpassad prissättning

Övriga omnämnanden

Replit

Replit förenklar kodgenerering med kraftfulla AI-verktyg, vilket gör det möjligt för användare att skapa webbplatser, automatiseringar, interna verktyg och datapipelines – allt inom ett enda molnbaserat arbetsutrymme.

Med Replit AI kan du snabbt generera kod, använda autofullständning och felsöka problem genom enkla kommandon i naturligt språk. Det stöder alla programmeringsspråk utan problem.

Tabnine

Tabnines AI-kodassistent stöder flera programmeringsspråk och IDE:er och ger kodförslag i realtid. Den lär sig av dina kodmönster och preferenser i varje steg av mjukvaruutvecklingen.

Exempel på generativ AI inom hälso- och sjukvården

Generativ AI omdefinierar hur läkare diagnostiserar sjukdomar och tillhandahåller vård, vilket påskyndar arbetsflödena inom läkemedelsutveckling.

Här är några av de mest anmärkningsvärda exemplen:

Zebra Medical Vision

via Zebra Medical Vision

Zebra Medical Vision, som förvärvats av Nanox.AI, är ett verktyg för medicinsk bildbehandling som upptäcker kroniska sjukdomar med hjälp av AI-teknik. Denna generativa AI-modell använder maskininlärningsalgoritmer för att analysera stora datamängder av befintliga medicinska bilder och identifiera tidiga tecken på sjukdomar, vilket minskar risken för allvarliga medicinska problem.

Zebra Medical Vision – viktigaste funktioner

Utför kvantitativ och kvalitativ analys av kroppsorgan

Omvandlar röntgenbilder till 3D-modeller för ortopedisk planering

Begränsningar i Zebra Medical Vision

Kliniker kan stöta på svårigheter när de använder AI-applikationer för sjukdomsbedömning

Priser för Zebra Medical Vision

Anpassad prissättning

PathAI

via PathAI

PathAI använder AI-driven patologi för att förbättra arbetsflödena inom läkemedels- och diagnostikutveckling. Det identifierar och mäter tumörer i vävnadsprover, vilket påskyndar patologernas granskningsprocesser. Det utnyttjar artificiell intelligens för att göra patologin mer exakt och effektiv.

PathAI:s viktigaste funktioner

Identifiera, analysera, kvantifiera och klassificera TIL:er inom vävnadsregioner med PathAI

Stöder kliniska prövningar med färdiga algoritmer, laboratorietjänster och expertis inom klinisk verksamhet

Begränsningar hos PathAI

Brist på varierande data för att träna AI-modellen kan leda till felaktig identifiering av sjukdomar

Priser för PathAI

Anpassad prissättning

Övriga omnämnanden

Insilico Medicine

Insilico Medicine revolutionerar läkemedelsutvecklingen med generativ AI, vilket minskar tiden och kostnaden för att få ut livräddande läkemedel till patienterna. Företaget erbjuder en helt integrerad programvarusvit för läkemedelsutveckling som förutsäger framgångsgraden för kliniska prövningar, identifierar svaga punkter och möjliggör lansering av livräddande läkemedel.

Google DeepMind Health

Google DeepMind Health skapar innovativa AI-applikationer för att upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede och förbättra patienternas livslängd. Dessa tekniker analyserar till exempel ögonskanningar för att upptäcka tidiga tecken på blindhet.

Exempel på generativ AI inom utbildning

Tiden då utbildning begränsades till läroböcker och föreläsningar är förbi. Med framväxten av generativ AI har lärandet blivit mer interaktivt, personligt och engagerande.

Här är några viktiga exempel:

Khan Academy AI

via Khan Academy AI

Khanmigo, en AI-driven undervisningsassistent, gör läxorna till en barnlek för elever och föräldrar. Istället för att bara svara på elevernas frågor ställer Khanmigo följdfrågor och uppmuntrar dem att tänka djupare och kritiskt för att lösa problemen själva.

Khan Academy AI:s viktigaste funktioner

Planera din vecka och förbered dig enkelt för vikarier med en uppsättning verktyg

Skapa intresseväckande inledningar till lektioner för eleverna med minimala uppmaningar

Khan Academys begränsningar inom AI

Saknar möjligheter till anpassning av studieplaner och material

Att lägga till nya elever i klasser kan bli betungande eftersom uppgifter inte överförs automatiskt

Priser för Khan Academy AI

Gratis

Lärare och familjer: 4 $/månad

District-verktyg: Anpassad prissättning

DreamBox Learning

via DreamBox Learning

Med hjälp av AI-verktyg och kontinuerlig utvärdering anpassar sig DreamBox Learning efter varje elev och ger relevanta instruktioner för att bygga upp viktiga färdigheter och öka framstegen. Det skräddarsyr inlärningsupplevelser genom finjustering av lektioner och uppföljning av förbättringar.

DreamBox Learnings viktigaste funktioner

Ger lärare detaljerade rapporter om varje elevs lärandeprocess

Utvärderar varje elevs svar för att erbjuda personanpassade lektioner

Begränsningar i DreamBox Learning

Hindrar eleverna från att välja specifika färdigheter att öva på

Kräver att eleverna löser matematikuppgifter med hjälp av särskilda strategier

Priser för DreamBox Learning

Skräddarsydda priser för lärare, familjer och professionella tjänster

Övriga omnämnanden

Squirrel AI

Squirrel AI stöder personliga inlärningsupplevelser för elever. Det analyserar elevens individuella egenskaper för att ta fram relevanta inlärningsvägar.

Quizlet

Quizlet, en AI-förbättrad global inlärningsplattform, gör inlärningen rolig och enkel med interaktiva frågekort, prov och inlärningsspel. Den påskyndar också skapandet av flashkort med Magic Notes, textförslag och bildförslag.

Exempel på generativ AI inom e-handel

Generativ AI skakar om e-handelsbranschen. AI-verktyg kan nu anpassa produktrekommendationer, skapa engagerande inlägg på sociala medier och till och med svara på kundfrågor via AI-chattbottar.

Här är några konkreta användningsfall för generativ AI inom e-handelsbranschen:

via Shopify

Om du är en entreprenör som arbetar för att få ditt företag att växa, kan Shopifys Magic- och Sidekick-funktioner hjälpa dig att bli mer produktiv, kreativ och framgångsrik.

Använd dess generativa AI-funktioner för att förändra bakgrunder på produktbilder, skapa SEO-vänliga produktbeskrivningar och få förslag på vanliga frågor att lägga till i din Shopify-inkorg.

Shopify AI:s viktigaste funktioner

Skapa professionella produktbilder med bara några klick

Skapa effektiva ämnesrader och e-posttexter och lär dig när det är bäst att skicka e-post

Begränsningar för Shopify AI

Shopify AI genererar ibland innehåll med grammatiska fel och olämpliga formuleringar

Funktionen ”tonfall” behöver förbättras, eftersom det ofta är mycket liten variation mellan olika tonfall

Priser för Shopify AI

Startpaket: 5 dollar per månad

Basic: 29 $/månad

Avancerat: 299 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Bluecore

via Bluecore

Bluecores AI-plattform erbjuder relevanta produktrekommendationer till kunderna utifrån deras shoppingbehov. Du kan automatiskt samla in kunddata och ställa in triggare för att skicka dessa personliga rekommendationer.

Bluecores viktigaste funktioner

Optimerar tidpunkterna för meddelandesändning och förbättrar kundengagemanget

Förhindrar kundbortfall genom att rikta relevanta meddelanden till kunder i riskzonen

Bluecores begränsningar

Det går inte att segmentera kunder utifrån olika beteenden såsom öppningar, klick och engagemang i sociala medier

Det kan vara svårt att skapa specifika segment i Bluecore på grund av bristen på grundläggande ”om/och”-filter

Priser för Bluecore

Det finns inte tillräckligt med information tillgänglig

Övriga omnämnanden

Dynamic Yield

Dynamic Yields Shopping Muse, ett generativt AI-baserat verktyg, återskapar den mänskliga upplevelsen i butiken för kunderna genom att omvandla deras vardagliga språk till skräddarsydda produktrekommendationer. Användare kan utforska moderna stilar, trendiga looks och klädkoder för specifika tillfällen med Shopping Muse för att få de mest relevanta produkterna matchade.

Algolia

Algolia är ett viktigt exempel på generativ AI som gör online-shoppingupplevelser personliga och uppslukande. Den genererar produktjämförelser för att sammanfatta skillnader, fördelar och nackdelar mellan olika produkter, så att du kan välja klokt.

Exempel på generativ AI inom kundsupport

Kundtjänstteam har alltid fullt upp – långsamma svar, frustrerade kunder och oändliga frågor.

Som en lösning hanterar AI dessa problem med virtuella assistenter. Att använda AI inom kundservice bidrar till att göra kunderna nöjda genom snabba svar och personalisering.

Här är några exempel:

Zendesk AI

via Zendesk

Zendesk är en omnikanalplattform för kundservice som är utformad för att effektivisera kund- och medarbetarupplevelsen. Plattformens generativa AI-funktioner, såsom chattbottar, kunskapsbaser och röstsamtal, är otroligt användbara.

Till exempel genererar Zendesks AI-drivna chatbot automatiskt svar till kunderna genom att lära sig från befintliga kunskapsbaser, utökar innehållet med anpassad ton och sammanställer sammanfattningar och transkriptioner från röstsamtal.

Zendesk AI:s viktigaste funktioner

Automatiserar rutinuppgifter som dirigering och prioritering

Förvandla några punkter till en komplett artikel med hjälp av generativ AI

Begränsningar för Zendesk AI

Det finns ingen möjlighet för agenten att ta över chatten från chatboten

Dialogue Builder kan ibland vara trög och har strikta regler för blocksekvenser

Priser för Zendesk AI

Suite Team: 55 $/månad per agent

Suite Growth: 89 $/månad per agent

Suite Professional: 115 $/månad per agent

Suite Enterprise: Anpassad prissättning

LivePerson

via LivePerson

LivePersons generativa AI hittar värdefulla insikter gömda i stora mängder kundkonversationer. Deras AI-chattbot gräver djupare i den insamlade kunddatan för att upptäcka trender och mönster i kundernas användning. Du kan också automatisera kundsupportuppgifter och innehållsskapande med hjälp av deras generativa AI-funktioner, och det med omfattande anpassningsmöjligheter.

LivePersons viktigaste funktioner

Granska, redigera, skriv om och godkänn svar på kundförfrågningar med hjälp av generativ AI

Använd AI-agenter för att lösa vanliga problem som vägbeskrivningar, informationsinsamling och svar på vanliga frågor

Begränsningar för LivePerson

Ibland rapporterar kunder fördröjningar i svaren när de interagerar med LivePersons chattbot

Analytics Builder är krångligt att navigera i, med utspridda data och begränsade filtreringsalternativ

Priser för LivePerson

Anpassad prissättning

Övriga omnämnanden

Ada

Adas AI-agent använder konversationsbaserade AI-algoritmer för att maximera lösningen av kundärenden. Motorn bearbetar varje kundförfrågan för att förstå sammanhanget och hämtar information från kunskapskällor. Därefter vidtar den nödvändiga åtgärder i affärssystemen och svarar för att lösa förfrågan.

Intercom

Intercom är en AI-baserad kundtjänstplattform som är utformad för att förändra kundtjänsten för kunder, agenter och supportchefer. Denna AI-app kan skapa artiklar till hjälpcentret, omformulera svar och anpassa tonen (formell eller vänlig) för att ge agenterna bättre sammanhang för sina svar.

Exempel på generativ AI inom innehållsskapande

Hur många timmar lade du ner på att skapa ditt senaste innehåll? Svaret är i timmar, eller hur? Lyckligtvis hjälper generativa AI-system till att skapa unikt innehåll på några sekunder med anpassade tonfall.

Här är några verktyg för AI-genererat innehåll som kan effektivisera dina skrivprocesser:

Sudowrite

via Sudowrite

Sudowrite är ett generativt AI-baserat skrivverktyg som fungerar som en kreativ partner för skönlitterära författare, särskilt romanförfattare och manusförfattare.

”Story Engine”-funktionen i Sudowrite hjälper dig att skriva romanen från början till slut. Du kan också använda funktionen ”Describe” för att skapa levande scener som ger liv åt dina karaktärer.

Sudowrites viktigaste funktioner

Skapa de kommande 300 orden automatiskt med din röst med hjälp av funktionen Skriv

Skapa alternativa vändpunkter, karaktärsutvecklingar och teman med hjälp av Magic AI Canvas

Begränsningar i Sudowrite

Användare rapporterar att verktyget inte är helt lämpligt för långa berättelser med flera kapitel

Priser för Sudowrite

Hobby & Student: 10 $/månad

Professional: 22 $/månad

Max: 44 $/månad

Shortly AI

via Shortly AI

ShortlyAI använder generativa AI-modeller för att enkelt utöka, skriva om eller förkorta din text. Med hjälp av OpenAI:s GPT-3-teknik producerar den människoliknande text för att skriva artiklar, berättelser, inlägg på sociala medier och mycket mer.

Kortfattad beskrivning av AI:s viktigaste funktioner

Skriv klart utkastet i din egen stil med hjälp av skrivpartnern Shortly AI

Brainstorma idéer och förvandla dina tankar till välskrivna stycken när du känner dig fast

Kortfattat om AI:s begränsningar

Det finns inga mappar för att organisera ditt arbete

Vissa användare rapporterar att resultaten för annonsrubriker och annonstexter var dåliga

Priser för Shortly AI

Årsabonnemang: 65 $/månad

Månadsabonnemang: 79 $/månad

Övriga omnämnanden

Writesonic

Writesonic hjälper dig att snabbt skapa högkvalitativt, SEO-optimerat innehåll genom att utnyttja realtidsforskning och inbyggda marknadsföringsverktyg. Funktioner som SEO Checker och Optimizer, tillsammans med Chatsonic – ett alternativ till ChatGPT – höjer innehållskvaliteten och förbättrar sökmotorrankningen på ett effektivt sätt.

Wordsmith

Wordsmith AI hjälper dig att generera text utifrån dina behov. Välj innehållstyp, anpassa inställningarna och ange detaljer som produkt- eller varumärkesinformation. AI:n skapar sedan det nödvändiga innehållet. Med bara några klick kan du granska, redigera och exportera detta AI-genererade innehåll till plattformar som Shopify eller WordPress.

Exempel på generativ AI inom dataanalys

Det är slut med tiden då datateam var tvungna att sitta och manuellt analysera data från grunden. Med den växande generativa AI:n kan du spara tid och få viktiga insikter.

Låt oss diskutera de bästa verktygen för AI-insiktsgenerering som kan skapa användbara insikter:

Tableau AI

via Tableau AI

Tableau Pulse, en generativ AI-baserad insiktsgenerator, hjälper dataanalytiker att automatisera uppgifter som att förbereda och visualisera data.

Tjänsten är byggd med stark säkerhet genom Einstein Trust Layer, vilket garanterar att data förblir säkra och privata. Du kan också dra nytta av personliga insikter som smidigt integreras i ditt arbetsflöde.

Viktiga funktioner i Tableau AI

Beskriv beräkningar för datapreparering med hjälp av naturliga språkprompter

Få förslag på användarfrågor för att komma igång med datautforskning

Begränsningar för Tableau AI

Vissa användare rapporterar att stora datamängder kan leda till prestandaproblem

Vaga felmeddelanden kräver ofta att användarna skapar om rapporter och datakällor

Priser för Tableau AI

Anpassad prissättning

Qlik

via Qlik

Qlik omvandlar rådata till användbara insikter som hjälper analytiker att fokusera på att lösa affärsproblem istället för att utföra manuellt arbete. Med generativa AI-funktioner tillhandahåller det insikter i naturligt språk och svar på frågor baserade på de senaste uppgifterna. Det är ett smart sätt att snabbt få relevanta svar och tolka komplexa data med hjälp av AI-teknik och naturlig språkbehandling.

Qliks viktigaste funktioner

Skapa visualiseringar i realtid, prediktiva insikter och sammanfattningar med hjälp av frågor i naturligt språk

Skapa rapporter med hjälp av kodfria rapportmallar

Begränsningar i Qlik

Plattformen blir långsam när den bearbetar stora datamängder

Databearbetning kan bli komplicerat när man hanterar ostrukturerade data

Priser för Qlik

Standard: 825 $/månad

Premium: 2 500 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Övriga omnämnanden

IBM Watsonx Analytics

Watsonx är IBM:s molnbaserade plattform för generativ AI som erbjuder en studio för att skapa AI-modeller, ett datalager för att hantera information och en verktygslåda för att säkerställa att allt fungerar smidigt.

Den stöder olika LLM:er, inklusive IBM:s egen modell, Granite. En utmärkande egenskap är dess flexibilitet. Watsonx låter företag anpassa AI-modeller efter sina behov och träna dem på sina egna data.

Power BI

I Power BI låter AI Insights dig utnyttja förtränade AI-algoritmer för att underlätta datapreparering. Med Azure Machine Learning kan du skapa, träna och distribuera maskininlärningsmodeller direkt i Power BI. Det innebär att det kan förutsäga trender och risker med hjälp av historiska data. Det kan till exempel hjälpa till att upptäcka när utrustning i en fabrik kan gå sönder så att underhåll kan planeras i förväg.

Exempel på generativ AI inom översättning och lokalisering

AI-översättare kan snabbt översätta texter till det språk du föredrar. Det är som att ha en guide som reser med dig och förklarar sammanhanget på olika språk. Här är några exempel:

DeepL

via DeepL

DeepL är en AI-driven översättningslösning som smidigt översätter innehåll till över 30 språk och garanterar mänsklig precision. Du kan även anpassa ordlistor för att bevara ditt företags unika terminologi, vilket säkerställer konsekvens i allt innehåll.

DeepL:s viktigaste funktioner

Översätt en hel fil samtidigt som den ursprungliga formateringen bevaras

Anpassa stilen och tonen i de översatta texterna efter din målgrupp och se till att de är konsekventa

DeepL:s begränsningar

Vissa användare rapporterar integritetsproblem för känsliga och konfidentiella texter

DeepL:s priser

Gratis

Startpaket: 8,74 $/månad per användare

Avancerat: 28,74 $/månad per användare

Ultimate: 57,49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Google Translate

via Google Translate

Google Translate bryter språkbarriärer och kopplar ihop dig med olika människor, platser och kulturer. Det översätter text på nästan 110 språk och hjälper dig att kommunicera på olika språk. Rikta bara kameran mot texten för att översätta den direkt, eller ladda ner ett språk för att översätta offline.

Viktiga funktioner i Google Translate

Översätt texter, tal, webbplatser och till och med bilder till ditt önskade språk

Spara översättningarna så att du kan komma åt dem senare

Begränsningar i Google Translate

Verktyget kan ibland missa subtila nyanser och kulturella referenser

Priser för Google Translate

Gratis att använda

Övriga omnämnanden

Microsoft Translator

Microsoft Translator hjälper dig att översätta chattar, konversationer, tal, bilder och till och med interaktioner i stora grupper. Det är perfekt för att förvandla vardaglig kommunikation till konversationer som översätts i realtid, särskilt i samtal mellan två personer där den ena talar ett annat språk.

iTranslate

iTranslate hjälper dig att läsa, skriva och kommunicera på över 100 språk. Översätt text eller röst till populära språk, eller använd kameran för att skanna och översätta innehåll direkt. Appen sparar också en historik över dina översättningar och låter dig spara favoriter.

Effektivisera dina arbetsuppgifter med dessa 50 imponerande verktyg för generativ AI, som alla är unikt utformade för att automatisera arbetsflöden.

