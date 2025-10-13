50 imponerande exempel på generativ AI som förändrar branscher

Ett AI-genererat konstverk såldes för 432 500 dollar på Christie’s!🎨
Beethovens ofullbordade 10:e symfoni, som väckts till liv med hjälp av AI, fängslade publiken världen över!🎶
Detta är bara några exempel på hur generativ AI revolutionerar olika branscher. Från att skapa engagerande innehåll och designa innovativa produkter till att förutsäga framtida trender – generativ AI utvidgar gränserna för vad som är möjligt.
Det förändrar hur vi arbetar, skapar och löser problem.
I den här bloggen delar vi med oss av 50 imponerande exempel som visar hur generativ AI har stor inverkan inom olika sektorer.
Vad är generativ AI?
Generativ AI är en typ av artificiell intelligens som skapar nytt innehåll – såsom text, bilder, musik och videor – baserat på mönster i den data den har tränats på.
Till skillnad från traditionell AI, som främst känner igen mönster eller gör förutsägelser, genererar generativ AI originellt och realistiskt innehåll. Den använder djupa neurala nätverk, särskilt stora språkmodeller (LLM), för att analysera underliggande mönster och strukturer i befintligt innehåll och generera nytt innehåll.
Dessutom behöver du inga programmeringskunskaper för att implementera generativ AI i dina arbetsflöden. Det räcker med att kommunicera med den på ett naturligt språk!
Tillämpningar av generativ AI
Även om ChatGPT är mest populärt bland användarna har generativ artificiell intelligens många tillämpningar inom olika branscher.
Idag används generativa AI-modeller i stor utsträckning för:
- Bildskapande och bildbearbetning
- Ljud och video
- Innehållsgenerering
- Företagssökning
- Design och arkitektur
AI påskyndar arbetsuppgifter, inspirerar till nya idéer och tillför unika perspektiv till branscher inom allt från marknadsföring till vetenskaplig forskning. Låt oss titta på 50 exempel på generativ AI som förändrar kreativitet, produktivitet och problemlösning.
Nu kör vi igång!
Exempel på generativ AI inom projektledning
Generativ AI inom projektledning kan automatisera rutinuppgifter, frigöra tid för teammedlemmarna så att de kan koncentrera sig på kärnverksamheten och effektivisera affärsprocesserna.
Från att boka möten och uppdatera projektstatus till att skapa rapporter – verktyg för projektledning med generativ AI automatiserar många manuella uppgifter. Låt oss titta på några exempel:
ClickUp AI (Brain)
ClickUp är ett projektledningsprogram som samlar alla dina uppgifter, dokument och teammedlemmar från olika appar på en central plattform.
Med över 100 intuitiva projektledningsfunktioner, ett omfattande bibliotek med mallar och smidiga integrationer är ClickUp ett kraftfullt verktyg för team som vill effektivisera arbetet.
ClickUp Brain tar produktiviteten till nästa nivå med sina rollbaserade AI-funktioner:
- AI Knowledge Manager: Fråga bara ClickUp Brain vad som helst om uppgifter, företagswikis, deadlines och ansvariga för att få en översikt över ditt projekt. Och vad mer? Få omedelbara svar om planen, insikter och produkter inom ClickUp och andra anslutna appar
- AI-projektledare: Slösa inte tid på repetitiva projektledningsuppgifter. Använd AI för att automatisera rutinuppgifter, som att tilldela åtgärder, planera deluppgifter och fylla i data automatiskt. Effektivisera ditt arbetsflöde, minska manuellt arbete och få mer gjort på kortare tid
- AI Writer for Work: ClickUp erbjuder en integrerad AI för dokumentation som förfinar ditt skrivande och förbättrar precisionen. Skriv kommentarer och meddelanden, trådsammanfattningar, mötesdagordningar, instruktionsguider och mycket mer
ClickUps viktigaste funktioner
- Ställ frågor om uppgifter, förfallodatum och dokument för att prioritera brådskande arbete. Välj bland fördefinierade frågor för att få en översikt över aktiviteter i uppgifterna
- Skapa personliga standup-möten och teamuppdateringar med hjälp av AI för att utvärdera framstegen
- Använd AI Writing Assistant för att skapa rollspecifikt innehåll och sammanfattningar utifrån dina preferenser
- Skapa anpassade automatiseringar med hjälp av naturligt språk, till exempel uppdatera statusar, tillämpa mallar, skapa uppgifter, ändra prioriteringar eller skicka kommentarer
- Transkribera röstklipp till text med hjälp av AI och få snabbt en överblick över viktiga detaljer
- Använd mer än 15 anpassningsbara projektvyer, såsom Gantt, tidslinje, Kanban-liknande tavlevy, AI-kalender och lista, för att hantera ditt arbete ur flera olika vinklar
- Anslut till ledande verktyg med över 1000 integrationer
Begränsningar i ClickUp
- Det kan ta lite tid för användare att bemästra ClickUps hundratals kraftfulla funktioner
- Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per medlem
- Företag: 12 $/månad per medlem
- Företag: Anpassad prissättning
- ClickUp Brain ingår i alla betalda abonnemang för 7 $/månad per Workspace-medlem
Notion AI
Notion AI hjälper dig att söka efter kunskap, generera innehåll, få sammanfattningar och skapa genomförbara planer.
Ställ till exempel en fråga till Notion AI så använder den ditt arbetsutrymme, inklusive anslutna appar som Slack, Google Docs, Slides och Sheets, för att ge dig koncisa och korrekta svar.
Viktiga funktioner i Notion AI
- Redigera dina texter enligt stilriktlinjer med hjälp av AI
- Analysera PDF-filer och bilder för att snabbt generera sammanfattningar, insikter och handlingsplaner
Begränsningar för Notion AI
- AI:n fungerar på den aktuella sidan, har svårt med tabelldatabaser och tillhandahåller felaktiga artikellänkar
Priser för Notion AI
- Gratis
- Plus: 10 $/månad per användare
- Företag: 15 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
- Notion AI finns som tillägg till alla Notion-abonnemang, inklusive gratisabonnemang, för 8 $/månad per medlem (faktureras årligen)
Övriga omnämnanden
Trello
Med Trellos AI kan du svara på kundfrågor med AI-genererade svar och erbjuda självbetjäning med virtuella agenter.
Använd denna AI för att öka produktiviteten och hantera rutinmässiga uppdateringar, följa upp framsteg och flytta uppgifter genom olika projektfaser utan manuellt ingripande.
Asana
Asana AI kan generera rapporter, analysera teamets prestationer och hjälpa till med att skapa innehåll för olika marknadsföringskanaler. Det kan också automatiskt skapa uppgifter, fördela arbete och föreslå ändringar med hjälp av sin AI-modell.
Exempel på generativ AI inom marknadsföring och reklam
Att använda AI inom innehållsmarknadsföring och reklam är mycket användbart för nystartade företag och företag som saknar budget för att skapa högkvalitativa tillgångar.
Så om du vill skapa varumärkesanpassade tillgångar, här är några exempel som hjälper dig att komma igång.
Jasper
Jasper, ett AI-skrivverktyg baserat på GPT-4, hjälper marknadsförare, innehållsskapare och entreprenörer att skapa skrivet innehåll med hjälp av automatisering.
Ange inmatningsuppmaningar eller välj en av de befintliga mallarna för att skapa bloggar, texter, e-böcker, produktbeskrivningar, inlägg på sociala medier och försäljningsmejl. Med denna generativa AI-modell kan du skala upp dina insatser inom innehållsmarknadsföring och skapa bättre kontakt med dina kunder.
Jasper – viktigaste funktioner
- Gör det möjligt för dig att skapa en kunskapsbas för AI med företagsinformation såsom strategi, målgrupp, konkurrenter och produktdetaljer
- Hänvisar till tidigare text för att säkerställa att det nya innehållet är konsekvent, sammanhängande och undviker upprepningar
Begränsningar hos Jasper
- Kräver omfattande redigering och faktagranskning eftersom resultatet ofta är felaktigt
- Företaget har en historia av inkonsekvent prissättning, vilket kan vara frustrerande för långvariga kunder.
Priser för Jasper
- Creator: 39 $/månad per användare
- Pro: 59 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Copy.ai
Copy.ai, som bygger på OpenAI:s GPT-3 LLM, är ett skrivverktyg som hjälper marknadsförare att skapa personligt anpassat innehåll. Dessutom kan du använda funktionen ”Brand Voice” för att dela originalt innehåll och träna verktyget på ditt varumärkes röst för att upprätthålla enhetlighet i olika marknadsföringskanaler.
Copy.ai:s viktigaste funktioner
- Använd Infobase för att lagra och få tillgång till viktig information om ditt varumärke
- Skydda ditt innehåll med robust kryptering och strikta åtkomstkontroller
Begränsningar för Copy.ai
- Ibland genererar plattformen plagierat innehåll
- Anpassningsmöjligheterna inom varje mall är begränsade
Priser för Copy.ai
- Gratis för alltid
- Startpaket: 49 $/månad per användare
- Avancerat: 249 $/månad för 5 användare
- Företag: Anpassad prissättning
Övriga omnämnanden
AdCreative. ai
AdCreative.ai använder generativa AI-modeller för att effektivisera innehållsskapandet för marknadsföringsteam. Det kan hjälpa dig att skapa högpresterande annonsbilder och texter för inlägg på sociala medier och displayannonser.
Den analyserar komplexa data och användarbeteenden med hjälp av algoritmer för maskininlärning för att generera innehåll som stämmer överens med din målgrupps preferenser.
Phrasee
Med Phrasee (numera känt som Jacquard) kan du generera relevant innehåll genom briefs. Välj marknadsföringskanal, så genererar verktyget automatiskt enorma mängder varumärkesanpassat innehåll på några sekunder.
Därefter kan du A/B-testa dessa AI-genererade meddelandevarianter, optimera innehållet och uppnå maximal kampanjprestanda i alla digitala kanaler.
Exempel på generativ AI inom videoproduktion
Har du någonsin försökt skapa videor från grunden och gett upp eftersom det krävde för mycket arbete? Ett AI-verktyg för videogenerering kan ändra på det.
Dessa generativa AI-system för videoproduktion kan skapa videor utifrån texter och manus på nolltid. Denna teknik gör det både enkelt och snabbt att generera videor i stor skala.
Synthesia
Synthesia är en gratis AI-videogenerator som omvandlar text till videor i studiokvalitet och röstpålägg på över 140 språk. Den är perfekt för att skapa videor inom försäljningsstöd, kundservice, marknadsföring och informationssäkerhet, vilket förbättrar och effektiviserar din videoproduktionsprocess.
Det bästa är att det är lika enkelt att skapa videor med den här generativa AI-appen som att göra en bildpresentation. Välj en mall, redigera ditt videoskript och anpassa videoelement som AI-avatarer, färger och layouter för att skapa engagerande videor.
Synthesias viktigaste funktioner
- Skapa högkvalitativa videor på ditt önskade språk med hjälp av manus
- Bädda in dina videor i dina favoritprogram för CRM, LMS och CMS
Begränsningar i Synthesia
- Orsakar oväntade fel i slutliga renderingar, som inte syns i redigeringsläget
- AI-avatarer blinkar inte och det finns ingen möjlighet att ändra röstläget, vilket minskar videoernas naturlighet
Priser för Synthesia
- Gratis: 0 $/månad
- Startpaket: 18 $/månad
- Creator: 64 $/månad
- Företag: Anpassad prissättning
Pictory
Pictory, ett verktyg för att skapa videor, låter dig skapa engagerande visuellt innehåll med hjälp av generativ AI-teknik. Det är bara att mata in videomanuset, redigera textsammanfattningen, granska videostoryboarden, lägga till musik eller voice-over och anpassa teman efter ditt varumärke.
Slutligen kan du förhandsgranska videon och skapa den för samarbete.
Pictory – viktigaste funktioner
- Skapa videor med hjälp av texter, webbadresser eller media och omvandla långa videor till korta klipp
- Skapa korrekta undertexter och bildtexter till dina videor
Begränsningar i Pictory
- Endast ett begränsat antal AI-röstalternativ är tillgängliga
- Stöder endast engelska, vilket begränsar dess förmåga att välja lämpliga bilder för andra språk
Priser för Pictory
- Startpaket: 19 $/månad per användare
- Professional: 39 $/månad per användare
- Team: 99 $/månad för 3 eller fler användare
- Företag: Anpassad prissättning
Övriga omnämnanden
Lumen5
Lumen5 revolutionerar sättet att skapa och dela videor genom att kombinera generativ AI med ett dra-och-släpp-gränssnitt. Omvandla dina manus, blogginlägg, PDF-filer, vitböcker och annat skriftligt material till videor med bara några få klick.
Plattformen integrerar många AI-drivna funktioner, inklusive bildgenerering. Detta hjälper dig att hitta relevanta bilder och videoklipp som passar berättelsen.
RunwayML
Runway är en avancerad modell för generering av videoinnehåll som erbjuder både snabbhet och kontroll. Du kan ändra plats, justera belysningen, utforska idéer i realtid och enkelt överbrygga klyftan mellan koncept och genomförande.
Exempel på generativ AI inom grafisk design
Verktyg för grafisk design med AI gör det enkelt att skapa och redigera bilder, även utan avancerade designkunskaper. Dessa verktyg för bildgenerering, som bygger på AI-statistik , använder mänskliga instruktioner för att skapa personliga bilder. Låt oss ta en titt på dem:
Canvas Magic Write
Magic Write drivs av avancerade AI-modeller och analyserar underliggande mönster i texten för att skapa naturligt, läsbart innehåll som matchar din stil. Det är perfekt för dig som vill öka produktiviteten utan att fastna i repetitiva skrivuppgifter.
Canva Magic Writes viktigaste funktioner
- Förvandla några få nyckelord till högkvalitativa ansökningsbrev, gratulationskort, blogginlägg och mycket mer
- Skapa innehåll i din egen skrivstil och ton för att spendera mindre tid på att omformulera ditt arbete
Begränsningar för Canva Magic Write
- Använder endast data fram till mitten av 2021
- Gratisanvändare har endast 50 livstidsanvändningar av Magic Write
Priser för Canva Magic Write
- Gratis för alla som använder Canva-appen
Fotor
Med Fotors generativa AI-verktyg är det enklare än någonsin att skapa bilder. Använd de bästa AI-skrivuppgifterna och mata in idéer så att verktyget kan skapa unika bilder.
Verktyget har även funktioner för bakgrundsborttagning, fotoretuschering och lättanvända filter som omedelbart förbättrar bildkvaliteten.
Fotors viktigaste funktioner
- Förbättra tonen och stämningen i dina bilder med vintage-, svartvitt-, sepia- och bokeh-effekter
- Ta bort fotobombare, texter och stämplar från bilder
Fotors begränsningar
- Endast ett begränsat antal typsnitt och effekter är tillgängliga
- Vissa användare rapporterar att verktyget ibland krånglar och hänger sig
Fotors priser
- Grundläggande: Gratis
- Pro: 3,33 $/månad
- Pro+: 7,49 $/månad
- Företag: Anpassad prissättning
Övriga omnämnanden
Looka
Looka hjälper dig att skapa logotyper, inlägg på sociala medier och visitkort.
Ange bara ditt företagsnamn och välj logotypstilar, färger och symboler, så genererar Lookas AI personliga logotypdesign utifrån dina preferenser. Välj din favorit och anpassa visuella element som färger, typsnitt, layouter och symboler, förhandsgranska den på T-shirts och slutför logotypen.
Designify
Designify kombinerar avancerad visuell AI-teknik för att ta bort bakgrunder, lägga till realistiska skuggor och förbättra färgerna för att skapa vackra bilder.
Det som är speciellt med det här verktyget är dess förmåga att skapa intuitiva bilder. Ladda upp enkla produktbilder som skannats med kamera och skapa professionella produktfoton utan studio.
Exempel på generativ AI inom musikkomposition
Har du någonsin tänkt dig att komponera din egen musik utan någon erfarenhet eller avancerad studioutrustning? Med generativ AI är det nu möjligt att skapa originella låtar som passar ditt humör, tempo och stil.
Verktyg för musikskapande som drivs av AI-teknik kan skapa kompositioner av professionell kvalitet som låter som om de vore skapade av en riktig musiker. Låt oss titta på några exempel:
AIVA
AIVA, ett verktyg för AI-musikgenerering, är en utmärkt hjälp för nybörjare som vill komponera låtar. Du kan skapa din egen stilmodell utifrån flera fördefinierade musikstilar. Redigera de genererade spåren med verktyget och ladda ner dem i ditt önskade format. Så enkelt är det!
Aivas viktigaste funktioner
- Skapa nya låtar i över 250 olika stilar
- Ladda upp dina egna ljud- eller MIDI-filer för att skapa personliga stilmodeller
AIVA:s begränsningar
- En enskild användare kan inte generera fler än 5 kompositioner åt gången
- AIVAs förhandsgranskning stämmer ibland inte överens med den slutliga visningen på webbplatsen
Priser för AIVA
- Gratis för alltid
- Standard: 11 $/månad + moms
- Pro: 33 $/månad + moms
Amper Music
Amper Music, en del av Shutterstock, är en användarvänlig AI-driven plattform för musikkomposition som skapar musik som passar just din smak. Anpassa din musik från ett brett utbud av stilar, stämningar, instrument och tempon. Du kan också integrera den sömlöst med populära redigeringsprogram för att finjustera dina kompositioner ytterligare.
Amper Musics viktigaste funktioner
- Välj bland tillgängliga mallar och skapa din egen musik
- Styr stil, stämning, instrumentering, längd, tempo och struktur i din musik
Begränsningar i Amper Music
- Amper:s kommentarsystem kräver att användarna bläddrar för att se hela anteckningarna, vilket komplicerar kommunikationen i teamet
Priser för Amper Music
- Gratis
- Personlig licens: 5 $
- Professionell licens: 25 $
- Kommersiell licens: 99 $
- Licens för onlineannonsering: 499 $
Övriga omnämnanden
Jukedeck
Jukedeck, som förvärvats av TikTok, gör det möjligt för användare att skapa originalmusik utan royalty med anpassade parametrar såsom genre, instrument och längd, samt specifika höjdpunkter i musiken. Det tolkar till och med videons sammanhang och väljer automatiskt ut passande musik till den.
OpenAI MuseNet
OpenAI MuseNet, som drivs av ett djupt neuralt nätverk, genererar 4 minuter långa musikkompositioner med tio olika instrument och stilar. Välj en kompositör eller stil och använd ett känt stycke som utgångspunkt för att skapa en helt ny komposition.
Alternativt kan du skriva in en prompt för att skapa unik musik, eftersom modellen är tränad på data från MIDI-filer.
Exempel på generativ AI inom mjukvaruutveckling
Mjukvaruutvecklingsteam har stor nytta av att integrera AI-kodningsverktyg i sina arbetsflöden. Dessa bästa generativa AI-verktyg för utvecklingsteam ger kodningsförslag i realtid för att öka precisionen i mjukvarulösningar. Låt oss titta på några exempel:
GitHub Copilot
Github Copilot, en AI-kodningsassistent, ökar takten i din mjukvaruutveckling. Ställ allmänna eller specifika programmeringsfrågor till denna AI-assistent om din kodbas för att få förslag på hur du kan förbättra äldre kod.
GitHub Copilots viktigaste funktioner
- Få AI-baserade förslag i realtid för att slutföra koden
- Sammanfatta ändringar i pull-förfrågningar, gör granskningar snabbare och tydligare
Begränsningar för GitHub Copilot
- Den misslyckas ofta med att förstå sammanhanget och kräver sekventiella uppmaningar
- Kodförslag kan ibland föreslå kod som redan har implementerats
Priser för GitHub Copilot
- Copilot Individual: 10 $/månad per användare
- Copilot Business: 19 $/månad per användare
- Copilot Enterprise: 39 $/månad per användare
OpenAI Codex
OpenAI Codex, utvecklat i samarbete med GitHub Copilot, omvandlar kommentarer till kod, fyller automatiskt i repetitiv kod och föreslår tester. Codex är byggt på GPT-3 och har tränats på både naturligt språk och miljarder rader kod från offentliga källor, däribland GitHub.
Viktiga funktioner i OpenAI Codex
- Skapa kod med hjälp av beskrivningar eller kommandon i naturligt språk
- Översätt kod från ett programmeringsspråk till ett annat
- Få insikter och förslag för att påskynda din felsökningsprocess
Begränsningar i OpenAI Codex
- Ibland tolkar AI-modellen kommandona fel och genererar felaktig kod
- Kan missa subtila logiska fel
Priser för OpenAI Codex
- Anpassad prissättning
Övriga omnämnanden
Replit
Replit förenklar kodgenerering med kraftfulla AI-verktyg, vilket gör det möjligt för användare att skapa webbplatser, automatiseringar, interna verktyg och datapipelines – allt inom ett enda molnbaserat arbetsutrymme.
Med Replit AI kan du snabbt generera kod, använda autofullständning och felsöka problem genom enkla kommandon i naturligt språk. Det stöder alla programmeringsspråk utan problem.
Tabnine
Tabnines AI-kodassistent stöder flera programmeringsspråk och IDE:er och ger kodförslag i realtid. Den lär sig av dina kodmönster och preferenser i varje steg av mjukvaruutvecklingen.
Exempel på generativ AI inom hälso- och sjukvården
Generativ AI omdefinierar hur läkare diagnostiserar sjukdomar och tillhandahåller vård, vilket påskyndar arbetsflödena inom läkemedelsutveckling.
Här är några av de mest anmärkningsvärda exemplen:
Zebra Medical Vision
Zebra Medical Vision, som förvärvats av Nanox.AI, är ett verktyg för medicinsk bildbehandling som upptäcker kroniska sjukdomar med hjälp av AI-teknik. Denna generativa AI-modell använder maskininlärningsalgoritmer för att analysera stora datamängder av befintliga medicinska bilder och identifiera tidiga tecken på sjukdomar, vilket minskar risken för allvarliga medicinska problem.
Zebra Medical Vision – viktigaste funktioner
- Utför kvantitativ och kvalitativ analys av kroppsorgan
- Omvandlar röntgenbilder till 3D-modeller för ortopedisk planering
Begränsningar i Zebra Medical Vision
- Kliniker kan stöta på svårigheter när de använder AI-applikationer för sjukdomsbedömning
Priser för Zebra Medical Vision
- Anpassad prissättning
PathAI
PathAI använder AI-driven patologi för att förbättra arbetsflödena inom läkemedels- och diagnostikutveckling. Det identifierar och mäter tumörer i vävnadsprover, vilket påskyndar patologernas granskningsprocesser. Det utnyttjar artificiell intelligens för att göra patologin mer exakt och effektiv.
PathAI:s viktigaste funktioner
- Identifiera, analysera, kvantifiera och klassificera TIL:er inom vävnadsregioner med PathAI
- Stöder kliniska prövningar med färdiga algoritmer, laboratorietjänster och expertis inom klinisk verksamhet
Begränsningar hos PathAI
- Brist på varierande data för att träna AI-modellen kan leda till felaktig identifiering av sjukdomar
Priser för PathAI
- Anpassad prissättning
Övriga omnämnanden
Insilico Medicine
Insilico Medicine revolutionerar läkemedelsutvecklingen med generativ AI, vilket minskar tiden och kostnaden för att få ut livräddande läkemedel till patienterna. Företaget erbjuder en helt integrerad programvarusvit för läkemedelsutveckling som förutsäger framgångsgraden för kliniska prövningar, identifierar svaga punkter och möjliggör lansering av livräddande läkemedel.
Google DeepMind Health
Google DeepMind Health skapar innovativa AI-applikationer för att upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede och förbättra patienternas livslängd. Dessa tekniker analyserar till exempel ögonskanningar för att upptäcka tidiga tecken på blindhet.
Exempel på generativ AI inom utbildning
Tiden då utbildning begränsades till läroböcker och föreläsningar är förbi. Med framväxten av generativ AI har lärandet blivit mer interaktivt, personligt och engagerande.
Här är några viktiga exempel:
Khan Academy AI
Khanmigo, en AI-driven undervisningsassistent, gör läxorna till en barnlek för elever och föräldrar. Istället för att bara svara på elevernas frågor ställer Khanmigo följdfrågor och uppmuntrar dem att tänka djupare och kritiskt för att lösa problemen själva.
Khan Academy AI:s viktigaste funktioner
- Planera din vecka och förbered dig enkelt för vikarier med en uppsättning verktyg
- Skapa intresseväckande inledningar till lektioner för eleverna med minimala uppmaningar
Khan Academys begränsningar inom AI
- Saknar möjligheter till anpassning av studieplaner och material
- Att lägga till nya elever i klasser kan bli betungande eftersom uppgifter inte överförs automatiskt
Priser för Khan Academy AI
- Gratis
- Lärare och familjer: 4 $/månad
- District-verktyg: Anpassad prissättning
DreamBox Learning
Med hjälp av AI-verktyg och kontinuerlig utvärdering anpassar sig DreamBox Learning efter varje elev och ger relevanta instruktioner för att bygga upp viktiga färdigheter och öka framstegen. Det skräddarsyr inlärningsupplevelser genom finjustering av lektioner och uppföljning av förbättringar.
DreamBox Learnings viktigaste funktioner
- Ger lärare detaljerade rapporter om varje elevs lärandeprocess
- Utvärderar varje elevs svar för att erbjuda personanpassade lektioner
Begränsningar i DreamBox Learning
- Hindrar eleverna från att välja specifika färdigheter att öva på
- Kräver att eleverna löser matematikuppgifter med hjälp av särskilda strategier
Priser för DreamBox Learning
- Skräddarsydda priser för lärare, familjer och professionella tjänster
Övriga omnämnanden
Squirrel AI
Squirrel AI stöder personliga inlärningsupplevelser för elever. Det analyserar elevens individuella egenskaper för att ta fram relevanta inlärningsvägar.
Quizlet
Quizlet, en AI-förbättrad global inlärningsplattform, gör inlärningen rolig och enkel med interaktiva frågekort, prov och inlärningsspel. Den påskyndar också skapandet av flashkort med Magic Notes, textförslag och bildförslag.
Exempel på generativ AI inom e-handel
Generativ AI skakar om e-handelsbranschen. AI-verktyg kan nu anpassa produktrekommendationer, skapa engagerande inlägg på sociala medier och till och med svara på kundfrågor via AI-chattbottar.
Här är några konkreta användningsfall för generativ AI inom e-handelsbranschen:
Shopifys AI-verktyg
Om du är en entreprenör som arbetar för att få ditt företag att växa, kan Shopifys Magic- och Sidekick-funktioner hjälpa dig att bli mer produktiv, kreativ och framgångsrik.
Använd dess generativa AI-funktioner för att förändra bakgrunder på produktbilder, skapa SEO-vänliga produktbeskrivningar och få förslag på vanliga frågor att lägga till i din Shopify-inkorg.
Shopify AI:s viktigaste funktioner
- Skapa professionella produktbilder med bara några klick
- Skapa effektiva ämnesrader och e-posttexter och lär dig när det är bäst att skicka e-post
Begränsningar för Shopify AI
- Shopify AI genererar ibland innehåll med grammatiska fel och olämpliga formuleringar
- Funktionen ”tonfall” behöver förbättras, eftersom det ofta är mycket liten variation mellan olika tonfall
Priser för Shopify AI
- Startpaket: 5 dollar per månad
- Basic: 29 $/månad
- Avancerat: 299 $/månad
- Företag: Anpassad prissättning
Bluecore
Bluecores AI-plattform erbjuder relevanta produktrekommendationer till kunderna utifrån deras shoppingbehov. Du kan automatiskt samla in kunddata och ställa in triggare för att skicka dessa personliga rekommendationer.
Bluecores viktigaste funktioner
- Optimerar tidpunkterna för meddelandesändning och förbättrar kundengagemanget
- Förhindrar kundbortfall genom att rikta relevanta meddelanden till kunder i riskzonen
Bluecores begränsningar
- Det går inte att segmentera kunder utifrån olika beteenden såsom öppningar, klick och engagemang i sociala medier
- Det kan vara svårt att skapa specifika segment i Bluecore på grund av bristen på grundläggande ”om/och”-filter
Priser för Bluecore
Det finns inte tillräckligt med information tillgänglig
Övriga omnämnanden
Dynamic Yield
Dynamic Yields Shopping Muse, ett generativt AI-baserat verktyg, återskapar den mänskliga upplevelsen i butiken för kunderna genom att omvandla deras vardagliga språk till skräddarsydda produktrekommendationer. Användare kan utforska moderna stilar, trendiga looks och klädkoder för specifika tillfällen med Shopping Muse för att få de mest relevanta produkterna matchade.
Algolia
Algolia är ett viktigt exempel på generativ AI som gör online-shoppingupplevelser personliga och uppslukande. Den genererar produktjämförelser för att sammanfatta skillnader, fördelar och nackdelar mellan olika produkter, så att du kan välja klokt.
Exempel på generativ AI inom kundsupport
Kundtjänstteam har alltid fullt upp – långsamma svar, frustrerade kunder och oändliga frågor.
Som en lösning hanterar AI dessa problem med virtuella assistenter. Att använda AI inom kundservice bidrar till att göra kunderna nöjda genom snabba svar och personalisering.
Här är några exempel:
Zendesk AI
Zendesk är en omnikanalplattform för kundservice som är utformad för att effektivisera kund- och medarbetarupplevelsen. Plattformens generativa AI-funktioner, såsom chattbottar, kunskapsbaser och röstsamtal, är otroligt användbara.
Till exempel genererar Zendesks AI-drivna chatbot automatiskt svar till kunderna genom att lära sig från befintliga kunskapsbaser, utökar innehållet med anpassad ton och sammanställer sammanfattningar och transkriptioner från röstsamtal.
Zendesk AI:s viktigaste funktioner
- Automatiserar rutinuppgifter som dirigering och prioritering
- Förvandla några punkter till en komplett artikel med hjälp av generativ AI
Begränsningar för Zendesk AI
- Det finns ingen möjlighet för agenten att ta över chatten från chatboten
- Dialogue Builder kan ibland vara trög och har strikta regler för blocksekvenser
Priser för Zendesk AI
- Suite Team: 55 $/månad per agent
- Suite Growth: 89 $/månad per agent
- Suite Professional: 115 $/månad per agent
- Suite Enterprise: Anpassad prissättning
LivePerson
LivePersons generativa AI hittar värdefulla insikter gömda i stora mängder kundkonversationer. Deras AI-chattbot gräver djupare i den insamlade kunddatan för att upptäcka trender och mönster i kundernas användning. Du kan också automatisera kundsupportuppgifter och innehållsskapande med hjälp av deras generativa AI-funktioner, och det med omfattande anpassningsmöjligheter.
LivePersons viktigaste funktioner
- Granska, redigera, skriv om och godkänn svar på kundförfrågningar med hjälp av generativ AI
- Använd AI-agenter för att lösa vanliga problem som vägbeskrivningar, informationsinsamling och svar på vanliga frågor
Begränsningar för LivePerson
- Ibland rapporterar kunder fördröjningar i svaren när de interagerar med LivePersons chattbot
- Analytics Builder är krångligt att navigera i, med utspridda data och begränsade filtreringsalternativ
Priser för LivePerson
Anpassad prissättning
Övriga omnämnanden
Ada
Adas AI-agent använder konversationsbaserade AI-algoritmer för att maximera lösningen av kundärenden. Motorn bearbetar varje kundförfrågan för att förstå sammanhanget och hämtar information från kunskapskällor. Därefter vidtar den nödvändiga åtgärder i affärssystemen och svarar för att lösa förfrågan.
Intercom
Intercom är en AI-baserad kundtjänstplattform som är utformad för att förändra kundtjänsten för kunder, agenter och supportchefer. Denna AI-app kan skapa artiklar till hjälpcentret, omformulera svar och anpassa tonen (formell eller vänlig) för att ge agenterna bättre sammanhang för sina svar.
Exempel på generativ AI inom innehållsskapande
Hur många timmar lade du ner på att skapa ditt senaste innehåll? Svaret är i timmar, eller hur? Lyckligtvis hjälper generativa AI-system till att skapa unikt innehåll på några sekunder med anpassade tonfall.
Här är några verktyg för AI-genererat innehåll som kan effektivisera dina skrivprocesser:
Sudowrite
Sudowrite är ett generativt AI-baserat skrivverktyg som fungerar som en kreativ partner för skönlitterära författare, särskilt romanförfattare och manusförfattare.
”Story Engine”-funktionen i Sudowrite hjälper dig att skriva romanen från början till slut. Du kan också använda funktionen ”Describe” för att skapa levande scener som ger liv åt dina karaktärer.
Sudowrites viktigaste funktioner
- Skapa de kommande 300 orden automatiskt med din röst med hjälp av funktionen Skriv
- Skapa alternativa vändpunkter, karaktärsutvecklingar och teman med hjälp av Magic AI Canvas
Begränsningar i Sudowrite
- Användare rapporterar att verktyget inte är helt lämpligt för långa berättelser med flera kapitel
Priser för Sudowrite
- Hobby & Student: 10 $/månad
- Professional: 22 $/månad
- Max: 44 $/månad
Shortly AI
ShortlyAI använder generativa AI-modeller för att enkelt utöka, skriva om eller förkorta din text. Med hjälp av OpenAI:s GPT-3-teknik producerar den människoliknande text för att skriva artiklar, berättelser, inlägg på sociala medier och mycket mer.
Kortfattad beskrivning av AI:s viktigaste funktioner
- Skriv klart utkastet i din egen stil med hjälp av skrivpartnern Shortly AI
- Brainstorma idéer och förvandla dina tankar till välskrivna stycken när du känner dig fast
Kortfattat om AI:s begränsningar
- Det finns inga mappar för att organisera ditt arbete
- Vissa användare rapporterar att resultaten för annonsrubriker och annonstexter var dåliga
Priser för Shortly AI
- Årsabonnemang: 65 $/månad
- Månadsabonnemang: 79 $/månad
Övriga omnämnanden
Writesonic
Writesonic hjälper dig att snabbt skapa högkvalitativt, SEO-optimerat innehåll genom att utnyttja realtidsforskning och inbyggda marknadsföringsverktyg. Funktioner som SEO Checker och Optimizer, tillsammans med Chatsonic – ett alternativ till ChatGPT – höjer innehållskvaliteten och förbättrar sökmotorrankningen på ett effektivt sätt.
Wordsmith
Wordsmith AI hjälper dig att generera text utifrån dina behov. Välj innehållstyp, anpassa inställningarna och ange detaljer som produkt- eller varumärkesinformation. AI:n skapar sedan det nödvändiga innehållet. Med bara några klick kan du granska, redigera och exportera detta AI-genererade innehåll till plattformar som Shopify eller WordPress.
Exempel på generativ AI inom dataanalys
Det är slut med tiden då datateam var tvungna att sitta och manuellt analysera data från grunden. Med den växande generativa AI:n kan du spara tid och få viktiga insikter.
Låt oss diskutera de bästa verktygen för AI-insiktsgenerering som kan skapa användbara insikter:
Tableau AI
Tableau Pulse, en generativ AI-baserad insiktsgenerator, hjälper dataanalytiker att automatisera uppgifter som att förbereda och visualisera data.
Tjänsten är byggd med stark säkerhet genom Einstein Trust Layer, vilket garanterar att data förblir säkra och privata. Du kan också dra nytta av personliga insikter som smidigt integreras i ditt arbetsflöde.
Viktiga funktioner i Tableau AI
- Beskriv beräkningar för datapreparering med hjälp av naturliga språkprompter
- Få förslag på användarfrågor för att komma igång med datautforskning
Begränsningar för Tableau AI
- Vissa användare rapporterar att stora datamängder kan leda till prestandaproblem
- Vaga felmeddelanden kräver ofta att användarna skapar om rapporter och datakällor
Priser för Tableau AI
- Anpassad prissättning
Qlik
Qlik omvandlar rådata till användbara insikter som hjälper analytiker att fokusera på att lösa affärsproblem istället för att utföra manuellt arbete. Med generativa AI-funktioner tillhandahåller det insikter i naturligt språk och svar på frågor baserade på de senaste uppgifterna. Det är ett smart sätt att snabbt få relevanta svar och tolka komplexa data med hjälp av AI-teknik och naturlig språkbehandling.
Qliks viktigaste funktioner
- Skapa visualiseringar i realtid, prediktiva insikter och sammanfattningar med hjälp av frågor i naturligt språk
- Skapa rapporter med hjälp av kodfria rapportmallar
Begränsningar i Qlik
- Plattformen blir långsam när den bearbetar stora datamängder
- Databearbetning kan bli komplicerat när man hanterar ostrukturerade data
Priser för Qlik
- Standard: 825 $/månad
- Premium: 2 500 $/månad
- Företag: Anpassad prissättning
Övriga omnämnanden
IBM Watsonx Analytics
Watsonx är IBM:s molnbaserade plattform för generativ AI som erbjuder en studio för att skapa AI-modeller, ett datalager för att hantera information och en verktygslåda för att säkerställa att allt fungerar smidigt.
Den stöder olika LLM:er, inklusive IBM:s egen modell, Granite. En utmärkande egenskap är dess flexibilitet. Watsonx låter företag anpassa AI-modeller efter sina behov och träna dem på sina egna data.
Power BI
I Power BI låter AI Insights dig utnyttja förtränade AI-algoritmer för att underlätta datapreparering. Med Azure Machine Learning kan du skapa, träna och distribuera maskininlärningsmodeller direkt i Power BI. Det innebär att det kan förutsäga trender och risker med hjälp av historiska data. Det kan till exempel hjälpa till att upptäcka när utrustning i en fabrik kan gå sönder så att underhåll kan planeras i förväg.
Exempel på generativ AI inom översättning och lokalisering
AI-översättare kan snabbt översätta texter till det språk du föredrar. Det är som att ha en guide som reser med dig och förklarar sammanhanget på olika språk. Här är några exempel:
DeepL
DeepL är en AI-driven översättningslösning som smidigt översätter innehåll till över 30 språk och garanterar mänsklig precision. Du kan även anpassa ordlistor för att bevara ditt företags unika terminologi, vilket säkerställer konsekvens i allt innehåll.
DeepL:s viktigaste funktioner
- Översätt en hel fil samtidigt som den ursprungliga formateringen bevaras
- Anpassa stilen och tonen i de översatta texterna efter din målgrupp och se till att de är konsekventa
DeepL:s begränsningar
- Vissa användare rapporterar integritetsproblem för känsliga och konfidentiella texter
DeepL:s priser
- Gratis
- Startpaket: 8,74 $/månad per användare
- Avancerat: 28,74 $/månad per användare
- Ultimate: 57,49 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Google Translate
Google Translate bryter språkbarriärer och kopplar ihop dig med olika människor, platser och kulturer. Det översätter text på nästan 110 språk och hjälper dig att kommunicera på olika språk. Rikta bara kameran mot texten för att översätta den direkt, eller ladda ner ett språk för att översätta offline.
Viktiga funktioner i Google Translate
- Översätt texter, tal, webbplatser och till och med bilder till ditt önskade språk
- Spara översättningarna så att du kan komma åt dem senare
Begränsningar i Google Translate
- Verktyget kan ibland missa subtila nyanser och kulturella referenser
Priser för Google Translate
- Gratis att använda
Övriga omnämnanden
Microsoft Translator
Microsoft Translator hjälper dig att översätta chattar, konversationer, tal, bilder och till och med interaktioner i stora grupper. Det är perfekt för att förvandla vardaglig kommunikation till konversationer som översätts i realtid, särskilt i samtal mellan två personer där den ena talar ett annat språk.
iTranslate
iTranslate hjälper dig att läsa, skriva och kommunicera på över 100 språk. Översätt text eller röst till populära språk, eller använd kameran för att skanna och översätta innehåll direkt. Appen sparar också en historik över dina översättningar och låter dig spara favoriter.
Minska den mänskliga arbetsinsatsen och skala upp processer med de bästa verktygen för generativ AI
Effektivisera dina arbetsuppgifter med dessa 50 imponerande verktyg för generativ AI, som alla är unikt utformade för att automatisera arbetsflöden.
