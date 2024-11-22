Hur man kontaktar rekryterare på LinkedIn (+exempel)

Med otaliga ansökningar som konkurrerar om samma tjänster är det svårt att sticka ut på en överfull arbetsmarknad. Därför är det inte bara en bra egenskap att veta hur man gör ett bestående intryck på rekryterare – det är nödvändigt.

LinkedIn är den självklara platsen för yrkesverksamma som vill utforska karriärmöjligheter. Dess omfattande nätverk gör att du kan komma i kontakt med beslutsfattare, visa upp dina färdigheter och söka jobb som inte är offentligt utannonserade.

Faktum är att över 9 000 ansökningar skickas in varje minut. Så, hur kontaktar man en rekryterare på LinkedIn och skapar ett bestående intryck?

Låt oss ta reda på det.

Förstå rekryterares roll på LinkedIn

Rekryterare på LinkedIn kan arbeta för ett företag, en rekryteringsbyrå eller som oberoende headhunters. De använder LinkedIn för att hitta kandidater vars kompetens och erfarenhet stämmer överens med jobbannonsen, och identifierar ofta talanger utanför traditionella jobbportaler.

Deras roll innebär främst att söka i LinkedIns användarbas med hjälp av nyckelord, jobbtitlar, färdigheter och utbildning. En rekryterare som söker en ”senior dataanalytiker” kan till exempel fokusera på färdigheter som SQL eller datavisualisering.

Här är varför LinkedIn är ett effektivt verktyg för rekryterare:

LinkedIn lyfter fram kandidaters kompetens, erfarenhet, rekommendationer och omdömen

Realtidsuppdateringar informerar rekryterare om karriärförändringar eller nya färdigheter, vilket möjliggör snabb kontakt.

Plattformen integreras med många system för hantering av jobbsökande, vilket gör det enkelt att importera information om jobb och kandidater.

🔍 Visste du att? Varje minut anställs sju personer via LinkedIn. Detta visar hur effektiv plattformen är för både rekryterare och jobbsökande.

Förbered dig på att skicka ett meddelande till en rekryterare

Innan du klickar på "Anslut" eller skickar ett meddelande till rekryteringschefer, vidta dessa åtgärder för att säkerställa att din profil sticker ut:

1. Optimera din LinkedIn-profil innan du tar kontakt

Din LinkedIn-profil är mer än bara ditt online-CV – den är ditt första intryck när du kontaktar rekryterare.

Med många avsnitt att fylla i kan det vara svårt att veta var man ska fokusera. Här är det viktigaste att prioritera innan du kontaktar rekryterare:

Rubrik: Skapa en tydlig, professionell rubrik på högst tio ord som återspeglar din nuvarande position och dina mest värdefulla färdigheter.

Profilfoto: Använd en högkvalitativ, professionell bild som stämmer överens med ditt personliga varumärke.

Om: Skapa en övertygande karriärberättelse på 2600 tecken där du visar upp dina färdigheter, erfarenheter och unika egenskaper.

Utbildning och certifieringar: Ange din utbildningsbakgrund och relevanta certifieringar för att visa dina kvalifikationer.

Erfarenhet: Håll dina arbetserfarenheter uppdaterade och beskriv tydligt dina ansvarsområden och prestationer. Var öppen om eventuella luckor i din karriär.

Kompetens och rekommendationer: Kontakta kollegor och chefer för att få rekommendationer som stärker din trovärdighet.

I fokus: Lyft fram viktiga projekt, artiklar eller prestationer som visar dina färdigheter och bidrag.

Nyckelord: Inkludera branschspecifika nyckelord i din rubrik, sammanfattning och jobbeskrivningar för att öka din synlighet i rekryterares sökningar.

2. Ta reda på mer om rekryteraren och deras företag

Kolla sedan rekryterarens LinkedIn-profil och företagssida för att lära dig mer om deras rekryteringsprocess, specialiserade roller och företagskultur. Det hjälper dig att skapa ett personligt LinkedIn-meddelande som väcker intresse.

För att göra ordentlig research:

Använd filter som "Företagets storlek", "Erfarenhetsnivå" och "Plats" för att hitta rekryterare i din bransch och region.

Identifiera viktiga färdigheter och kvalifikationer från jobbeskrivningar som du kan lyfta fram i ditt meddelande

Observera hur rekryteringschefen interagerar med sina kontakter för att anpassa din ton därefter

Kolla företagets sociala medier för att få en inblick i deras rekryteringsstrategier och kultur

Läs mer: De 10 bästa programvarorna för kompetenshantering

3. Anpassa din anslutningsförfrågan

En enkel kontaktförfrågan räcker inte – inkludera alltid en kort men slagkraftig kommentar för att göra din förfrågan mer personlig. Förklara kortfattat hur du hittade deras profil och varför du vill ta kontakt.

Allmän anmärkning Personligt meddelande Hej, jag skulle vilja koppla upp mig. Hej [rekryterarens namn], Jag hittade din profil när jag undersökte [företagsnamn] och blev imponerad av ditt arbete inom [specifikt område]. Jag skulle gärna vilja ta kontakt och lära mig mer om potentiella möjligheter inom din organisation.

Skapa det perfekta meddelandet till en rekryterare

När din profil är klar och du har rekryterarens insikter till hands är det dags att skriva ett meddelande som sticker ut och väcker intresse.

1. Viktiga element att inkludera i ditt meddelande

Gör ditt meddelande tydligt och klart genom att ange vem du är och vad du söker.

Introduktion: Börja med en kort introduktion som innehåller ditt namn, din nuvarande position och en kort sammanfattning av din yrkesbakgrund. Detta hjälper rekryteraren att snabbt förstå vem du är.

Anledning till att ta kontakt: Formulera tydligt ditt syfte – oavsett om du är intresserad av en ledig tjänst, söker råd eller vill nätverka.

Värde du tillför: Nämn dina färdigheter, specifika prestationer och erfarenheter som stämmer överens med rekryterarens behov.

Uppmaning till handling: Avsluta med en uppmaning till handling – fråga om de är öppna för att diskutera möjligheter eller om de kan ge dig information om roller som kan passa din profil.

2. Behåll en professionell ton

Personalisering kan få ditt meddelande att sticka ut, men det är lika viktigt att behålla en professionell ton för att kommunikationen ska bli effektiv. Så här gör du:

Undvik vardagligt språk: Använd formellt språk och håll en respektfull ton

Var koncis: Håll ditt meddelande kort och direkt – sträva efter 2–3 korta stycken som fokuserar på viktig information.

Artighet är viktigt: Ta hänsyn till deras fullspäckade schema och be artigt om deras tid innan du framför din förfrågan.

Korrekturläs innan du skickar: Kontrollera noga att ditt meddelande inte innehåller stavfel, grammatiska fel eller felaktig interpunktion.

3. Frågor att ställa och undvika

Att ställa genomtänkta frågor kan förbättra din konversation med rekryterare. Det är dock lika viktigt att undvika frågor som kan ge ett negativt intryck.

Frågor Anmärkningar ✅ Finns det några roller som passar mina färdigheter och erfarenheter? Det visar på initiativförmåga och hjälper rekryteraren att koppla dig till lämpliga möjligheter. ✅ Kan du berätta mer om anställningsprocessen eller företagskulturen? Detta visar ett genuint intresse för företaget och ger dig värdefull insikt i vad du kan förvänta dig. ❗Vad gör ditt företag? Detta får dig att verka oförberedd ❗Kan du fixa ett jobb åt mig? Detta är för direkt och kan få dig att låta arrogant. Fokusera istället på att bygga organiska relationer och diskutera potentiella roller på ett naturligt sätt.

Exempel på effektiva LinkedIn-meddelanden

Låt oss titta på några exempel på LinkedIn-meddelanden som visar hur du kontaktar en rekryterare på LinkedIn:

Exempel 1: Kallkontakt för en ledig tjänst

Hej [rekryterarens namn], Jag hittade din profil när jag letade efter möjligheter hos [företagsnamn]. Med [X års erfarenhet] inom [ditt område eller specifika kompetens] tror jag att jag skulle passa bra för [specifik roll eller avdelning]. Jag skulle gärna vilja ta kontakt och utforska möjligheter som passar min bakgrund. Tack för din tid, jag ser fram emot att få kontakt med dig! [Ditt namn]

Varför det fungerar: Det här meddelandet är direkt, lyfter fram relevant erfarenhet och uttrycker ett genuint intresse för en specifik roll – vilket visar rekryteraren de ömsesidiga fördelarna med att ta kontakt.

Exempel 2: Begära information om anställningsprocessen

Hej [rekryterarens namn], Jag hoppas att du mår bra! Jag såg nyligen en annons för tjänsten [Jobbtitel] hos [Företagsnamn] och är mycket intresserad av möjligheten. Skulle du kunna berätta lite om rekryteringsprocessen och vilka egenskaper teamet letar efter? Tack så mycket för din tid! [Ditt namn]

Varför det fungerar: Detta meddelande visar initiativförmåga och ett genuint intresse för rollen, samtidigt som det uppmanar rekryteraren att ge värdefull information. Det är artigt och visar respekt för rekryterarens tid.

Exempel 3: Nätverka för framtida möjligheter

Hej [rekryterarens namn], Jag ser att du är specialiserad på rekrytering inom [bransch/område]. Med min bakgrund inom [din expertis] söker jag aktivt efter nya möjligheter. Jag skulle gärna vilja ta kontakt så att vi kan hålla varandra under uppsikt för framtida roller. Tack och ha en trevlig dag! [Ditt namn]

Varför det fungerar: Det här meddelandet positionerar dig som en proaktiv kandidat som värdesätter nätverkande utan att sätta omedelbar press på rekryteraren. Det håller dörren öppen för framtida möjligheter.

4 effektiva strategier för uppföljning

Att följa upp efter att ha kontaktat en rekryterare kan kännas som att gå på lina – du vill inte vara påträngande, men du vill inte heller försvinna från deras radar. En vältajmad, genomtänkt uppföljning kan göra skillnaden mellan att få en intervju och att glömmas bort i en hög med e-postmeddelanden.

Här är varför:

Det gör att din e-post hamnar högst upp i deras inkorg

Det visar ditt intresse för deras verksamhet

Låt oss gå igenom hur:

1. När och hur du ska följa upp efter ditt första meddelande

Rekryterare hanterar ofta flera kandidater, och din e-post kan helt enkelt ha blivit förbisedd. En kort uppföljning kan hjälpa till att återuppmärksamma dem på ditt meddelande.

Så här gör du för att lyckas:

Vänta ett till två dagar innan du följer upp. Skicka vid behov en andra uppföljning efter 7–10 dagar, men undvik att skicka för många e-postmeddelanden.

Håll dina uppföljningar koncisa och respektfulla

Nämn ditt första meddelande för att påminna rekryteraren om dig

Upprepa din entusiasm för möjligheten

Avsluta med en specifik uppmaning, till exempel att boka ett samtal

Exempel: Hej [rekryterare], jag vill bara följa upp mitt tidigare mejl om [tjänsten]. Jag är fortfarande mycket intresserad och skulle gärna vilja träffa dig när du har tid. Tack för din tid!

2. Hantera uteblivna svar eller missade möjligheter

Om du inte får något svar efter flera uppföljningar, ta det inte personligt. Rekryterare är upptagna och det kanske inte är rätt tidpunkt. Detsamma gäller om du inte får tjänsten – tacka dem för deras tid och be dem att hålla kontakten för framtida möjligheter.

Exempel: Jag förstår och uppskattar uppdateringen. Jag skulle gärna hålla kontakten för eventuella framtida lediga tjänster som kan passa mig.

3. Erbjud värde och håll kontakten

Det kan vara fördelaktigt att upprätthålla kontakten även om det inte finns någon ledig tjänst just nu. Dela branschnyheter, relevanta artiklar eller uppdateringar om dina prestationer för att synas utan att verka desperat.

Exempel: Hej [rekryterare], jag hittade den här artikeln om [ämne] och tänkte att du skulle tycka att den var intressant. Jag gillar särskilt författarens syn på [underämne]. Jag skulle gärna vilja veta vad du tycker om det.

4. Förbered dig inför intervjun

När du har fått en intervju, ändra din uppföljningsstrategi till förberedelser. Bekräfta datum, tid och format för intervjun för att undvika förvirring. Fråga också om det finns något specifikt du bör förbereda dig på, till exempel ett tekniskt test eller en presentation, så att du kan svara på vanliga intervjufrågor med självförtroende.

Hej [rekryterarens namn], Tack för att du har bokat en intervju för tjänsten [Jobbtitel]. Kan du bekräfta datum, tid och format? Meddela mig om det finns något särskilt jag bör förbereda mig på. Ser fram emot vårt samtal. Med vänliga hälsningar, [Ditt namn]

3 tips för att lyckas med din LinkedIn-kampanj

Här är några effektiva strategier som hjälper dig att bygga meningsfulla kontakter med rekryterare.

1. Publicera trender och viktiga insikter

Dela regelbundet branschtrender eller personliga erfarenheter om aktuella ämnen för att etablera trovärdighet och attrahera rekryterare som värdesätter tankeledarskap. Använd relevanta hashtags för att öka din räckvidd och engagera rätt målgrupp.

2. Engagera dig i rekryterarnas innehåll

Lägg upp meningsfulla svar på rekryterares inlägg för att visa din kunskap och entusiasm. Undvik att använda emojis eller korta svar. Om någon svarar, fortsätt konversationen för att främja kontakter.

3. Undvik vanliga misstag

Att inte undersöka rekryteraren: Att inte uppmärksamma rekryterarens anmärkningsvärda prestationer eller värderingar signalerar brist på äkta intresse.

Skicka generiska meddelanden: En generisk mall lyckas inte fånga rekryterarnas uppmärksamhet eftersom de får otaliga meddelanden varje dag.

Att vara påträngande eller aggressiv: Om du framställer din kontakt som ett krav på ett jobb kan du framstå som krävande eller desperat, vilket avskräcker rekryterare från att ta kontakt med dig.

Berättelse från en expert: Exempel på framgångsrik kontakt

Låt oss ta en titt på varför detta LinkedIn-meddelande från David C. Baker är så framgångsrikt.

Exempel på ett framgångsrikt kontaktmeddelande på LinkedIn

Personalisering : Börja meddelandet med att nämna specifika detaljer, så ökar du sannolikheten att fånga rekryterarens uppmärksamhet.

Avslappnad ton : Fraser som "Säg gärna nej eller ignorera detta – jag kommer inte att följa upp" minskar pressen och får mottagaren att känna sig bekväm.

Värdeerbjudande : Meddelandet lyfter fram avsändarens erfarenhet av mottagarens app och erbjuder värdefulla insikter om förbättringar av UX-strategin. Detta tar itu med mottagarens problem utan att låta säljande.

Tydlig CTA : Meddelandet innehåller en tydlig inbjudan att diskutera UX-strategin vidare via e-post.

Artighet : Avsluta med en uppriktig uppskattning av mottagarens verktyg och en hoppfull kommentar om framtida kontakt.

Ingen press att följa upp: Att ange att avsändaren inte kommer att följa upp respekterar mottagarens tid och gör kontakten mer uppriktig.

LinkedIn erbjuder en omfattande uppsättning verktyg och funktioner som hjälper dig att nå ut till rekryterare. Så här får du ut mesta möjliga av dem:

1. LinkedIn Premium

LinkedIn Premium är en betalfunktion som låter dig kontakta rekryterare direkt utan att behöva ha en gemensam kontakt. De viktigaste funktionerna är:

InMail: Skicka meddelanden till rekryterare utanför ditt nätverk. Du får ett visst antal InMail-krediter varje månad – fem med Premium Career och 15 med Premium Business.

Funktionen "Vem har visat din profil": Se vem som har visat din profil under de senaste 365 dagarna. Om en rekryterare har tittat på den kan du använda detta som en konversationsöppnare genom att uttrycka ditt intresse för deras företag eller lediga tjänster.

💡Proffstips: Använd AI-skrivverktyg för att skapa polerade, uppseendeväckande InMails som sticker ut. Detta kan spara tid och samtidigt garantera att din kontakt har en professionell ton.

2. Rekommendationer och omdömen

Medan rekommendationer är snabba bekräftelser av dina färdigheter, är rekommendationer djupgående vittnesmål som fungerar som bevis på din expertis och karaktär.

Kontakta tidigare kollegor eller kunder för rekommendationer, särskilt de som är bekanta med ditt arbete. För att uppmuntra ömsesidighet kan du erbjuda dig att skriva en rekommendation i gengäld.

Se också till att dina rekommendationer stämmer överens med de färdigheter som rekryterare inom ditt område söker. Om du till exempel arbetar med marknadsföring, fokusera på rekommendationer för SEO, innehållsstrategi och digital marknadsföring för att göra din profil mer attraktiv.

3. LinkedIn-grupper

Gå med i LinkedIn-grupper för att komma i kontakt med likasinnade yrkesverksamma, rekryterare och branschledare. Delta i diskussioner och dela med dig av dina insikter för att etablera dig som en aktiv bidragsgivare.

💡Proffstips: Leta efter grupper som fokuserar på jobbannonser eller branschspecifik rekrytering. Vissa rekryterare delar exklusiva lediga tjänster här innan de publiceras.

4. LinkedIn-evenemang

LinkedIn-evenemang underlättar virtuellt nätverkande och branschspecifika möten. Många rekryterare deltar i dessa evenemang för att leta efter talanger.

💡Proffstips: Använd funktionen "Deltagare" för att identifiera viktiga rekryterare och branschledare under evenemang. Detta kan hjälpa dig att förbereda personliga meddelanden eller frågor.

Även om dessa LinkedIn-funktioner är användbara för att nå ut, kan det vara svårt att hantera dina ansträngningar. Det är där verktyg för affärsmeddelanden som ClickUp kommer till nytta.

Använd ClickUp för att organisera och spåra dina LinkedIn-kontakter

ClickUp är ett mångsidigt projektledningsverktyg som samlar alla dina professionella mål, nätverksuppgifter och kommunikation på en och samma plattform.

Det hjälper dig att effektivt följa upp dina kontakter, inklusive vem du har kontaktat, när du ska följa upp och nästa steg i ditt nätverksarbete.

Så här kan du utnyttja ClickUps funktioner för effektivt nätverkande på LinkedIn:

1. Spåra konversationer med ClickUp Tasks och e-post

ClickUp Tasks samlar alla aktiviteter relaterade till kontaktskapande på ett och samma ställe.

Organisera dina kontaktsökande uppgifter med ClickUp Views – välj mellan lista, tabell, tavla och mer

Du kan skapa specifika uppgifter i ClickUp för olika segment, till exempel "Kontakta start-up-grundare" eller "Följ inflytelserika personer inom branschen". Denna organisation gör det möjligt för dig att hantera dina kontakter för varje grupp utan att blanda ihop strategier eller meddelanden.

Du kan också använda anpassade fält för att lägga till extra information till varje uppgift, till exempel kontaktuppgifter, svarstatus och prioritet.

Med tabell- eller listvyn kan du enkelt spåra uppgifter i flera segment för att hålla allt på rätt kurs. Dessutom ger kalendervyn dig en tydlig översikt över dina tidsplaner, inklusive uppföljningsdatum och intervjuscheman.

Dessutom integreras ClickUps e-posthanteringsfunktion med olika e-posttjänster, så att du kan hantera alla dina LinkedIn-relaterade e-postmeddelanden från en och samma plattform.

Samla och övervaka LinkedIn-relaterade e-postkonversationer med ClickUp Email

Realtidsmeddelanden håller dig också uppdaterad om svar och nya meddelanden. Detta möjliggör snabb uppföljning och garanterar att du får ut det mesta av varje möjlighet. Dessutom låter ClickUps mobila funktioner dig hantera dina kontakter och e-postmeddelanden när du är på språng.

2. Skriv en professionell presentation med ClickUp Brain

ClickUp Brain är din AI-assistent för att generera idéer och skapa utmärkta LinkedIn-presentationer som fångar rekryterares och anställningschefernas uppmärksamhet.

Använd naturliga språkprompter med ClickUp Brain för att utveckla effektiva presentationer

Så här gör du:

Ange några nyckelord som är relaterade till din presentation, så ger ClickUp Brain dig flera alternativ att välja mellan för att komma igång.

Välj den ton du föredrar – formell, informell, humoristisk eller seriös – som passar din personlighet och din målgrupp.

Klistra in din befintliga presentation för att få feedback om tydlighet, koncishet eller engagemang, och be AI att förkorta eller förlänga texten eller förbättra tonen.

Be om intressanta krokar eller anekdoter för att förbättra din presentation

3. Spara meddelanden i ClickUp Docs

Använd ClickUp Docs för att skapa dedikerade dokument som organiserar meddelanden efter målgrupp, syfte eller kampanj. Denna struktur gör det enkelt att hitta och referera till specifika kontakter, vilket minimerar risken för missade möjligheter och glömda uppföljningar.

Organisera din kommunikation på LinkedIn i ClickUp Docs

Dessutom kan du spara tid genom att använda färdiga ClickUp-mallar för vanliga kontaktscenarier.

ClickUps mall för jobbförslag har en förifylld struktur som gör det möjligt att snabbt anpassa den för varje jobbmöjlighet. Detta sparar dig från att skriva ett jobbförslag från grunden och hjälper dig att effektivt beskriva dina kvalifikationer, tjänster och projektets tidsplan.

Ladda ner den här mallen Skapa enkelt professionella förslag med den färdiga ClickUp-mallen för jobbförslag

Mallen erbjuder olika vyer, inklusive

Gantt-vy: Planera ditt förslag från början till slut och tilldela tidsramar till olika delar som research, utkast och revideringar.

Kalendervy: Håll koll på viktiga datum och deadlines relaterade till ditt jobberbjudande

Board View: Erbjuder en tavla i Kanban-stil där du enkelt kan dra och släppa uppgifter mellan olika steg som "Research", "Utkast", "Granskning" och "Slutfört".

Dessutom hjälper ClickUp Job Search Template dig att organisera all din jobbrelaterade information – såsom jobbansökningar, lediga tjänster, företagsbetyg och intervjuresurser – på ett och samma ställe.

Ladda ner den här mallen Hantera och spåra enkelt din jobbsökning med ClickUp Job Search Template

Den passar både nybörjare och avancerade användare och erbjuder snabb installation och anpassningsmöjligheter för en skräddarsydd jobbsökningsupplevelse. Mallen innehåller också statusar som "Öppen", "Ansökan skickad", "Väntar" och mer, vilket ger tydlig insyn i var varje ansökan befinner sig.

Med olika visningsalternativ kan du enkelt visualisera hur din jobbsökning fortskrider. Listvyn visar till exempel en detaljerad översikt över alla jobbansökningar, medan kalendervyn hjälper dig att visualisera kommande deadlines, intervjuer och uppföljningsdatum på en tidslinje.

ClickUp erbjuder också tekniska CV-mallar som hjälper dig att visa upp dina färdigheter, projekt och prestationer i ett tydligt, professionellt format, oavsett om du söker en tjänst som programmerare eller en roll inom teknisk projektledning.

💡Proffstips: Använd en mall för karriärplanering för att utvärdera dina nuvarande kompetenser, identifiera kunskapsluckor och utveckla en strategi för att uppnå dina karriärmål.

Använd en konsekvent nätverksstrategi

Förutom att veta hur du kontaktar en rekryterare på LinkedIn bör du också kunna upprätthålla din egen närvaro på LinkedIn och utöka ditt nätverk. Konsekvens är nyckeln till detta. Så här uppnår du det:

Bygg upp och underhåll din närvaro på LinkedIn: Publicera regelbundet, engagera dig i andras innehåll och dela branschnyheter. Håll din profil komplett och uppdaterad för att locka rekryterare.

Engagera dig i innehåll som är relevant för din bransch: Interagera med inlägg inom ditt område för att positionera dig som en aktiv deltagare i branschen.

Håll ditt nätverk aktivt och växande: Ta kontakt med minst en ny kontakt varje vecka via LinkedIn-meddelanden eller inlägg. Vårda befintliga relationer genom att nämna dem i dina inlägg och engagera dig i deras innehåll.

Planera regelbundna LinkedIn-aktiviteter och påminnelser: Använd Använd ClickUp Reminders för att planera regelbundna inlägg, interagera med rekryterare och följa upp dina kontakter för att hålla dig aktuell.

Förbättra din LinkedIn-kommunikation med ClickUp

Att skicka meddelanden till rekryterare på LinkedIn utökar ditt nätverk och öppnar upp nya jobbmöjligheter. Om du gör det på ett strategiskt sätt sticker du ut och ökar dina chanser att få ditt drömjobb. Vi hoppas att dessa tips om hur du kontaktar en rekryterare på LinkedIn kommer att vara till hjälp.

ClickUps kraftfulla verktyg effektiviserar din kontaktprocess på LinkedIn, minskar nätverksöverbelastningen och ökar dina möjligheter att knyta meningsfulla kontakter som leder till jobbmöjligheter eller professionell utveckling.

ClickUp Docs lagrar och organiserar kontaktmeddelanden för snabb åtkomst, medan ClickUp Brain hjälper dig att skapa utmärkta presentationer som är anpassade efter din målgrupp. Dessutom sparar fördefinierade mallar tid och garanterar en polerad, professionell kommunikation.

Registrera dig på ClickUp idag och ta ditt nätverkande till nästa nivå.