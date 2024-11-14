Över 30 roliga Zoom-memes som lyser upp ditt nästa virtuella möte

Möten är sällan höjdpunkten på någon dag. De känns ofta som uthållighetstester, fyllda med ändlösa diskussioner och sidospår som inte leder någonstans.

Men eftersom vi inte kan undkomma dem är det bästa sättet att överleva möten med ett gott sinne för humor. Om du inte kan undkomma det, skratta dig igenom det!

Det kanske inte är lämpligt att dela med sig av skämt under mötet (om inte din chef eller ledare är supercool). Men det är alltid bra att ha ett perfekt meme redo, för säkerhets skull. 😉

Vi har sammanställt en samling roliga och relaterbara arbetsmemes relaterade till Zoom för att liva upp dina pauser och få dig att skratta. Ha så kul!

Varför Zoom-memes är de ultimata virtuella isbrytarna

Zoom-samtal saknar ofta den personliga kontakten som finns i fysiska möten, vilket kan leda till stela konversationer. Det kan vara svårt att hålla energin uppe och engagera alla i virtuella möten. Men ett roligt meme eller en rolig video kan omedelbart lätta upp stämningen.

Att lägga till lite humor på Zoom gör ett tråkigt möte till en minnesvärd upplevelse och stärker teamkänslan. Här är varför Zoom-mötesmemes är en game changer för dina virtuella sammankomster:

Zoomtrötthet är ett verkligt problem

Låt oss vara ärliga – det kan vara utmattande att sitta igenom ändlösa Zoom-möten. Den ständiga skärmtid, pinsamma tystnader och långa presentationer kan vara mentalt utmattande. Det är då Zoom-tröttheten sätter in. Men ett välplacerat meme eller en video kan göra underverk.

🌈 Visste du att? Dr Rob Fazio, författare till BullyProof, påpekar att humor är utmärkt för att minska utbrändhet. Studien Humor Use Moderates the Relation of Stressful Life Events With Psychological Distress visar att humor kan lindra både fysiskt obehag och hur vi upplever stressande händelser.

Att lägga in en rolig meme eller video i chatten kan omedelbart bryta monotonin och ge alla en välbehövlig paus. Det är ett enkelt sätt att skaka av sig tröttheten och få tillbaka lite glädje i mötet, så att det känns mindre som en plikt.

Skratt höjer teamets moral

Att dela ett meme eller ett snabbt skämt på jobbet under online-möten kan lätta upp stämningen för alla. Även något som ett roligt meme om projektledning kan träffa rätt hos alla som har haft en frustrerande dag med att jonglera deadlines.

🌻 En studie med titeln Workplace Humor and Organizational Creativity har visat att humor på arbetsplatsen inte bara ökar uthålligheten utan också förbättrar kreativiteten. Ett gott skratt ger människor energi, hjälper dem att övervinna utmaningar och uppmuntrar till innovativt tänkande.

Memes för teamen närmare varandra

Att arbeta på distans kan ibland göra det svårt att knyta personliga band med ditt team. Utan informella samtal vid vattenkylaren eller spontana kaffepauser kan det kännas som om du går miste om den personliga kontakten. Det är där memes kommer in!

Att dela ett relaterat Zoom-meme eller delta i en snabb omgång roliga isbrytare kan skapa stunder av gemensam humor.

Roliga utbyten gör att kollegor känner sig mer enade och främjar gemenskapskänslan, även när ni befinner er långt ifrån varandra. Det är ett utmärkt sätt att påminna alla om att ni trots avståndet fortfarande är ett team, bara med lite mer virtuell glädje!

Vi är här för att leverera de roligaste Zoom-memes för dina virtuella möten! Gör dig redo att höja stämningen med förstklassig humor. 😏

Klassiska Zoom-memes för varje möte

Zoom-möten har blivit en del av vår vardag, och med det följer många roliga stunder som vi alla kan relatera till.

Kolla in denna samling klassiska Zoom-memes som fångar de roliga saker som händer under Zoom-samtal och hjälper oss att skratta tillsammans medan vi navigerar i distansarbetet! 🤝

1. Hur länge är tillräckligt länge?

2. Det är inget annat än hjärtesorg!

2. Okej, jag nickar bara och ler lite generat!

3. Kort sagt, jag överlevde!

4. Lockdown-depressionen är äntligen på väg att försvinna. Men är den verkligen det? 👀

5. Nej, för varför har du så bråttom?

6. Det är jag, hej, jag är problemet, det är jag!

7. En lärdom som är viktig att ta till sig

8. Jag ser med mina trötta ögon...

Här är några snabba Zoom-triviafrågor för dig: 👖 En undersökning från Fishbowl visade att 1 av 10 personer (9,6 %) inte bär byxor under Zoom-samtal💻 Zooms rutnätsvy jämförs ofta med Brady Bunch, en sitcom som sändes 1969🤭 Eric Yuan kallade först företaget Saasbee Inc istället för Zoom

Möt Brady Bunch, människor som var med på "grid" innan vi ens hade tänkt på grid!

Memes för alla typer av Zoom-användare

Alla Zoom-användare har sina egna unika egenheter och vanor. Oavsett om du är den entusiastiska deltagaren, den eviga multitaskaren eller den som dyker upp i pyjamas, finns det ett meme för dig.

Denna humoristiska tolkning av våra olika Zoom-personligheter får oss att le och skapar en gemenskapskänsla bland kollegor som kan relatera till varandras Zoom-upptåg.

9. En gång ett geni, alltid ett geni!

10. När jag hittar det är det över för er alla...

11. Ingenting, bara jag som stressar av!

12. Been there, done that!

13. Min tystnad är mitt bidrag!

14. Kampen är verklig!

15. Avsluta det nu…🥹

16. Jag kan inte tro det!

17. Ja, det är ju mitt riktiga jag!

Memer om tekniska problem med Zoom

Tekniska problem är en oundviklig del av Zoom-möten. Dessa stunder kan vara frustrerande men samtidigt märkligt komiska, från frysta skärmar till störningar i ljudet.

Memes om tekniska problem med Zoom fångar perfekt de gemensamma upplevelserna av panik och förvirring och påminner oss om att vi inte är ensamma om att ibland drabbas av tekniska problem.

18. Suck!

19. Jippie, vi klarade det!

20. Åh, bry dig inte om mig. Jag bara chillar...

21. Vänta, jag tror jag börjar fatta grejen (eller inte)...

22. Jag kan aldrig visa mitt ansikte igen

23. Så, flygplansmat, vad är det med det?

📍En liten påminnelse: Se till att kolla din omgivning innan du trycker på knappen "Gå med"! 😅

Memer om misslyckade Zoom-bakgrunder

Zoom-bakgrunder kan vara en källa till kreativitet eller förlägenhet, beroende på dagen. Oavsett om det är en oavsiktlig inblick i ditt privatliv eller en överdriven virtuell bakgrund, lyfter dessa memes fram den humoristiska sidan av bakgrundsmissar.

24. Vid det här laget bryr jag mig inte längre...

25. Precis vad vi ville ha!

26. Vad är det här för trolldom?

27. Jag är väl hälften här, hälften borta!

28. Hej! Kan du uppskatta mina ansträngningar?

Memer om att arbeta hemifrån – perfekta för Zoom-samtal

Att arbeta hemifrån har sina fördelar, men det medför också en rad utmaningar.

Dessa memes om att arbeta hemifrån fångar essensen av att jonglera arbetsansvar och distraktioner hemma under Zoom-samtal. De tillför humor till kampen för att hitta den svårfångade balansen samtidigt som de påminner oss om att vi alla står inför denna unika situation tillsammans.

29. Komfort ökar min produktivitet, jag lovar!

30. Vi förstår dig!

31. Kan du bara göra det en gång?

32. Det nya normala!

33. Vem säljer våra hemligheter?

34. Historien om mitt liv!

35. Välkommen till min enkla bostad...

Memer för chefer och ledare på Zoom

Zoom-möten med chefer och ledare kan vara en knepig balansgång. Här är några memes som driver med den ofta besvärliga dynamiken i att diskutera allvarliga affärsfrågor i en virtuell miljö.

36. Är jag... är jag inte viktig?

37. Bara ännu en måndag!

38. Se till att du har koll på fakta!

39. Det är precis vad jag menar!

40. Jag minns inte att jag anmält mig till det här!

Läs mer: Inte så förtjust i Zoom? Kolla in dessa 14 bästa alternativ till Zoom

Bästa metoder för att dela memes i virtuella möten

Att använda memes i virtuella möten kan tillföra humor och personlighet till diskussionerna, vilket gör dem mer engagerande och relaterbara. Det är dock viktigt att följa bästa praxis och chattetikett för att säkerställa att humorn uppskattas av alla inblandade.

Att följa god praxis kan skapa en inkluderande miljö där alla teammedlemmar känner sig bekväma med att delta samtidigt som de upprätthåller sin professionalism.

Nedan följer några viktiga tips för att effektivt hantera möten med ClickUp. Dessa tips hjälper dig att se till att alla har roligt samtidigt som de håller fokus på uppgiften.

Använd den integrerade chatten för delning i realtid

Vet du vad som är värre än ett tråkigt meme? Ett meme som kommer vid fel tidpunkt!

Undvik att skicka slumpmässiga memes utan sammanhang. ClickUp Chat kommer till undsättning här. Det integrerar meddelanden, uppgifter och dokument på ett ställe så att du kan dela information (och memes) i realtid, vilket gör det enkelt att lägga till rätt sammanhang.

Hantera alla uppgifter, dokument och konversationer på ett ställe med ClickUp Chat

Med sammankopplade konversationer och uppgifter förblir dina diskussioner kopplade till det relevanta arbetet, så att ingenting går förlorat i virrvarret. Och tack vare möjligheten att konvertera meddelanden till uppgifter kan även en avslappnad chatt eller ett roligt meme som inspirerar till en briljant idé förvandlas till en genomförbar uppgift.

Samtidigt fångar ClickUp Brain , ClickUps inbyggda AI-assistent , upp mötets sammanhang och genererar åtgärdspunkter, vilket sparar dig besväret att manuellt skapa uppgifter.

Gör anteckningar med ClickUp Brain och sammanfatta ditt innehåll på några sekunder

Missade du en del av konversationen?

Funktionen AI CatchUp ger en snabb sammanfattning av viktiga punkter från kanalen eller en specifik chattråd så att ingen hamnar på efterkälken. När din chatt blir överfull identifierar AI CleanUp viktiga uppdateringar och åtgärder, så att allt hålls organiserat och effektivt.

Sätt tonen tidigt

När du delar memes i virtuella möten kan sättet du börjar på påverka hela sessionen.

Att börja med ett roligt och relaterbart meme skapar en mer avslappnad atmosfär och hjälper till att lätta upp eventuella initiala obekvämheter eller spänningar. Det signalerar till ditt team att mötet inte kommer att handla enbart om affärer utan också kan innehålla stunder av lättsamhet.

Om värden till exempel i början nämner att det kan bli ett långt möte, kan du prova att skicka detta meme:

Det är dock viktigt att hitta rätt balans. Även om ett roligt meme kan lätta upp stämningen, får det inte helt ta överhanden och förstöra fokuset på mötet.

Memet ska förbättra stämningen, men ändå hålla alla på rätt spår. Om du börjar för starkt eller avviker från ämnet med något alltför fånigt kan det ge intryck av att mötet saknar riktning.

Att tidigt sätta tonen med ett lämpligt meme som kommer i rätt ögonblick bidrar till att skapa en positiv stämning och uppmuntrar till engagemang, samtidigt som den rätta nivån av professionalism bibehålls.

Känn din publik

Alla grupper reagerar inte på humor på samma sätt, och det som kan vara roligt för ett team kan falla platt hos ett annat. Innan du delar, tänk på personerna i rummet.

Är det ett avslappnat team som gillar att skratta, eller är gruppen mer formell och affärsinriktad?

Det är viktigt att anpassa dina memes efter publikens humör för att din humor ska gå hem. Så här gör du: 📌 I ett möte med kollegor som du känner väl kan du dela ett meme som refererar till ett internt skämt eller en specifik utmaning på jobbet som ni alla har upplevt. 📌 Om det är en blandad grupp eller ett kundmöte, håll dig till mer neutrala memes som alla kan relatera till. Kulturella skillnader och generationsklyftor kan också påverka hur humor uppfattas, så det är viktigt att välja något som alla förstår och tycker om.

När du känner din publik och väljer dina memes med omsorg kan du använda dem som ett kraftfullt verktyg för att bygga relationer och göra virtuella möten mer engagerande utan att riskera att det blir pinsamt eller förvirrande.

Organisera meme-diskussioner på kanaler

Att organisera meme-diskussioner i dedikerade kanaler kan effektivisera kommunikationen och skapa en rolig och engagerande atmosfär under virtuella möten. Tänk dig att ha ett utrymme enbart för att dela arbetsrelaterade memes, interna skämt eller till och med lättsamma kommentarer om aktuella projekt.

Resultatet? Det blir lättare att hålla reda på relevanta memes som kan förbättra specifika konversationer. Dessutom kan du återvända till dessa kanaler för ett snabbt skratt eller inspiration närhelst du behöver det.

Denna organiserade metod förhindrar också att meme-delningen överskuggar de huvudsakliga diskussionsämnena, vilket säkerställer att mötena förblir produktiva samtidigt som de fortfarande erbjuder roliga stunder.

Du kan använda ClickUp Chat för att skapa kanaler eller trådar specifikt för att dela memes inom din projektledningsarbetsyta. Teammedlemmarna kan snabbt dela och reagera på memes, vilket gör att konversationen flyter smidigt. Att integrera humor i ditt arbetsflöde hjälper dig att bygga ett mer sammanhängande och motiverat team, vilket leder till bättre samarbete och kreativitet.

ClickUp gör det enkelt för dig att kommunicera med ditt team och dina intressenter med hjälp av ClickUp Tasks*

Se till att alla är delaktiga

Att involvera alla i virtuella möten kan förvandla en tråkig diskussion till ett engagerande utbyte av idéer. När alla känner sig inkluderade är de mer benägna att delta, dela med sig av sina tankar och bidra till mötets övergripande energi.

Att uppmuntra teammedlemmarna att dela med sig av roliga anekdoter eller memes som är relaterade till mötets ämne kan skapa en avslappnad atmosfär.

Här är några sätt att få alla att känna sig delaktiga: ✅ Skapa en särskild chatt på ClickUp där alla teammedlemmar kan dela Zoom-memes och delta i det roliga utan att störa arbetsdiskussionerna. ✅ Utse meme-värdar för veckovisa Zoom-möten som delar minst ett meme för att få igång konversationerna. ✅ Håll omröstningar om månadens meme där varje medlem röstar på det bästa Zoom-memet. Den teammedlem som får flest röster kan få titeln "Meme Master" och någon form av belöning. Detta håller alla engagerade. ✅ Dela roliga memes baserade på enskilda teammedlemmars egenheter och tagga dem. Om en teammedlem till exempel har samma virtuella bakgrund som du kan du dela denna meme:

Det är viktigt att lägga till en gnutta humor i teammöten, men du måste också se till att mötet uppfyller sitt syfte. Alla ska gå därifrån med en tydlig förståelse för sina åtgärdspunkter och ansvarsområden.

Här kan ClickUp Meetings hjälpa till. Du kan använda det för att anteckna och sammanfatta mötesanteckningar, skapa och tilldela uppgifter baserat på åtgärdspunkter som diskuterats under möten, skapa checklistor för att diskutera viktiga punkter under ett möte och skapa återkommande uppgifter för Zoom-möten.

Kom ihåg att ett engagerat team är ett produktivt team! Se därför till att alla får plats vid det virtuella bordet och låt de innovativa idéerna flöda!

Integrera ClickUp med Zoom för smidiga möten

När det gäller virtuella möten kan det göra stor skillnad att vara välorganiserad – särskilt om du vill slänga in ett meme eller två mellan konversationerna! Genom att integrera ClickUp med Zoom samlas all din kommunikation, dina uppgifter och allt roligt på ett och samma ställe. Så här gör du, steg för steg:

➡️ Steg 1: Aktivera Zoom ClickApp

Först och främst, gå till dina arbetsplatsinställningar (om du är administratör eller ägare). I avsnittet ClickApps bläddrar du nedåt tills du hittar Zoom och aktiverar det. Du kan aktivera det för alla utrymmen du behöver. När det är gjort visas en liten Zoom-ikon i varje ClickUp-uppgift, och du kan till och med skriva /zoom i en chatt för att starta möten direkt. Enkelt, eller hur?

➡️ Steg 2: Anslut Zoom till ClickUp

Gå nu till Inställningar under "Mina appar" och leta upp Zoom. Klicka bara på Anslut, logga in på ditt Zoom-konto och acceptera begäran om att länka ClickUp till Zoom. Voilà! Nu är dina konton synkroniserade.

➡️ Steg 3: Starta ett Zoom-möte i ClickUp

Är du redo att starta ett möte? Öppna bara valfri uppgift, klicka på Zoom-ikonen och du är redo att börja. Nu behöver du inte längre hoppa mellan olika plattformar – allt finns på ett ställe, vilket sparar tid och besvär.

Du kan använda Zoom-integrationen för att skicka memes som påminnelser om vanliga problem under samtal. Om till exempel vissa teammedlemmar kommer för sent till mötena kan du dela denna meme.

Det bästa med att integrera Zoom med ClickUp är att det effektiviserar ditt arbetsflöde. Du får inte bara smidiga videosamtal, utan kan också hantera dina projekt och hålla koll på framstegen under och efter mötena.

Denna integration handlar inte bara om att hålla mötena på rätt spår, utan hjälper dig också att hålla ordning från början till slut!

Öka engagemanget med ClickUp AI

När du deltar i ett virtuellt möte kan det vara svårt att hitta rätt balans mellan att vara produktiv och att hålla stämningen uppe. Det är där ClickUp Brain kommer till nytta. Det hjälper dig att hålla koll på vad som diskuteras, så även när ett meme bryter isen kan du snabbt återgå till affärerna utan att missa något.

Med ClickUps AI Knowledge Manager behöver du inte bläddra igenom flera chattfönster eller filer för att hitta svar. Ställ bara en fråga så ger AI relevanta, kontextuella svar baserade på data i din arbetsyta.

Oavsett om teamet brainstormar idéer eller delar roliga memes har du den information du behöver direkt, så att konversationen kan fortsätta utan onödiga avbrott.

Sedan finns det AI-drivna sammanfattningar, som automatiskt sammanfattar långa trådar eller dokument till viktiga punkter. Istället för att ta anteckningar under en livlig chatt eller missa uppdateringar medan alla skrattar åt ett delat meme, ser ClickUp AI till att du hänger med.

Sammanfatta kommentarer med hjälp av ClickUp AI för att hålla koll på uppgifterna

Dessutom kan ClickUp AI, med hjälp av personliga stand-ups, generera snabba uppdateringar om ditt arbete och hålla teamet uppdaterat om dina framsteg. Det är ett utmärkt sätt att hålla teamet samlat, vilket ger dig mer utrymme att njuta av de lättsammare stunderna utan att tappa bort viktiga uppdateringar.

Respektera tid och produktivitet

Vi har alla varit där – ett virtuellt möte börjar med goda intentioner, men på något sätt leder ett eller två memes till en oväntad avstickare ner i ett kaninhål av skratt och distraktioner. Även om det kan skapa stämning att dela memes är det viktigt att respektera tiden och produktiviteten för att hålla mötet på rätt spår.

Ett meme som kommer vid rätt tillfälle kan skapa en känsla av kamratskap, men för många memes kan distrahera deltagarna.

Här är några tips för att undvika distraktioner när du delar memes: ✅ Ställ tydliga förväntningar i början av mötet om hur mycket tid som kan ägnas åt lediga stunder. Detta respekterar inte bara allas tid utan säkerställer också att mötet förblir produktivt. ✅ Främja en kultur av respekt där alla erkänner värdet av sina teammedlemmars bidrag och tidsåtaganden. ✅ Uppmuntra teammedlemmarna att delta i diskussionerna samtidigt som de håller koll på dagordningen. Detta tillvägagångssätt bibehåller momentum och håller konversationerna relevanta, vilket maximerar mötets effektivitet.

Ett användbart verktyg för att öka produktiviteten är ClickUp Employee Daily Activity Report Template. Med den här mallen kan teammedlemmarna spåra sina dagliga bidrag, vilket hjälper till att identifiera produktivitetsbrister och samtidigt minskar behovet av långa individuella uppgiftsmöten.

Ladda ner den här mallen Håll ett öga på dina anställdas dagliga bidrag med ClickUps mall för dagliga aktivitetsrapporter för anställda.

Den innehåller tre huvudavsnitt:

Prestationer för att lista slutförda uppgifter tillsammans med den tid det tagit och slutdatum.

Pågående aktiviteter där teammedlemmarna kan följa sitt aktuella arbete och be om hjälp vid behov

Kommande aktiviteter för att prioritera framtida uppgifter och säkerställa att deadlines hålls

Denna mall effektiviserar uppgiftshanteringen och främjar bättre kommunikation, vilket hjälper teamen att respektera varandras tid samtidigt som de upprätthåller en hög produktivitet.

Mindre Zoom, mer produktivitet med ClickUp

Zoom-möten kan vara utmattande, särskilt när de används för mycket. Om du arbetar i ett distans- eller hybridteam är det inte praktiskt att förlita sig för mycket på Zoom för kommunikation, särskilt när alla arbetar olika tider eller är spridda över olika tidszoner. Dessutom kan ständiga videosamtal allvarligt minska din koncentrationstid och försämra din produktivitet.

Istället för att fastna i möten, varför inte prova ClickUp? Det låter dig effektivisera kommunikationen, samarbeta smidigt i projekt och hålla alla informerade utan att behöva hoppa på ännu ett samtal.

ClickUp hjälper dig att vara produktiv och håller arbetsflödet igång, oavsett var ditt team arbetar ifrån. Så vänta inte längre.

Registrera dig på ClickUp idag och undvik att bli nästa för många möten-meme!