TickTick vs. Things 3: Vilken uppgiftshanterare är bäst 2025?

Dina uppgifter hopar sig, deadlines närmar sig och ditt huvud känns som en kaotisk blandning av påminnelser och checklistor. Du undrar: ”Var ska jag ens börja?” Låter det bekant? Vi har alla varit där. Det är här en bra app för att-göra-listor kan hjälpa till. Den kan organisera dina uppgifter på ett ställe, rensa upp i ditt huvud och ge dig den oöverträffade tillfredsställelsen av att bocka av uppgifter. ✅

Bland de många apparna för att-göra-listor sticker TickTick och Things 3 ut med sina effektiva och flexibla metoder för uppgiftshantering. Men vilken är rätt för dig?

I det här inlägget diskuterar vi TickTick och Things 3 för att hjälpa dig att hitta det mest lämpliga verktyget för att organisera ditt arbete och privatliv. 📋✨

Vad är TickTick?

TickTick är en personlig produktivitetsassistent som hjälper dig att organisera och spåra arbetsprojekt och individuella mål på ett och samma ställe. Som en app för att-göra-listor låter den dig skapa flera listor, lägga till uppgifter via röstanteckningar, konvertera e-postmeddelanden till uppgifter, ställa in påminnelser för uppgifter och lägga till återkommande uppgifter för att skapa ett dagligt schema. 📆

Den har också användbara funktioner som en kalender och en Kanban-tavla, som är bra för att hantera projekt och samarbeta med ditt team. Dessutom hjälper Pomodoro-timern dig att fokusera på viktiga uppgifter, en utmärkande funktion i jämförelsen mellan TickTick och Things 3.

TickTick-funktioner

TickTick erbjuder många funktioner för uppgiftshantering, vanespårning och teamsamarbete. Låt oss titta på några av dess viktigaste funktioner:

1. Uppgiftshantering genom listor

Om du föredrar en enkel, tydlig listlayout för att spåra dina dagliga uppgifter kan TickTick vara ett utmärkt tillskott till din digitala verktygslåda. Den erbjuder två typer av listor för uppgiftshantering: ”Vanlig lista” och ”Smart lista”.

Du kan använda funktionen Regular List för att kategorisera uppgifter i "Arbete", "Personligt", "Utbildning" eller någon annan kategori för bättre effektivitet. Detta hjälper dig också att hantera uppgifter för olika projekt på ett och samma ställe.

Därefter kommer funktionen Smart List. Den filtrerar uppgifter baserat på förfallodatum, taggar, prioriteringar, plats och andra villkor.

📌 Du kan till exempel visa listan "Idag" för alla uppgifter som ska göras idag. På samma sätt visar listan "Nästa 7 dagar" de uppgifter som ska göras inom en vecka.

Funktionen Smart List är dock endast tillgänglig i Premium-abonnemanget.

2. Uppgiftsinmatning och hantering

En av TickTicks mest framstående funktioner är dess smarta uppgiftsinmatning och hantering, som förenklar skapandet och organiseringen av uppgifter. Istället för att manuellt ställa in förfallodatum, prioriteringar eller taggar använder TickTick naturlig språkbehandling för att känna igen dessa detaljer medan du skriver.

📌 Om du till exempel skriver (eller säger) ”Skicka in kvartalsrapporten senast fredag kl. 15.00” kommer TickTick automatiskt att ställa in deadline och påminnelse för den uppgiften.

Med TickTick kan du enkelt organisera uppgifter med hjälp av listor, taggar och prioritetsnivåer. Det hjälper dig att hantera flera projekt utan att känna dig överväldigad. TickTick stöder också snabb inmatning av uppgifter via röstkommandon, så att du kan lägga till nya uppgifter när du är på språng, vilket gör det perfekt för upptagna personer som behöver snabb och effektiv uppgiftshantering.

3. Flera aviseringar och påminnelser

TickTicks system för aviseringar och påminnelser ser till att du alltid har koll på dina uppgifter. Du kan ställa in flera påminnelser eller ”irriterande aviseringar” för uppgifter så att du aldrig missar en deadline eller ett viktigt evenemang. Funktionen för upprepade påminnelser fungerar bra för veckomöten, födelsedagar eller förfallodatum för räkningar.

Det som gör den extra speciell är dess anpassningsbara platsbaserade påminnelser. Du kan ställa in aviseringar för specifika tider eller datum eller till och med när du anländer till en viss plats.

📌 Du kan till exempel få en påminnelse om att handla matvaror när du är i närheten av affären.

Med TickTick kan du också välja hur du vill få aviseringar, antingen via en notis, e-post eller push-meddelande på din smartwatch.

4. Flexibla kalendervyer

TickTick förenklar uppgiftshanteringen ytterligare genom sin flexibla kalendervy, som erbjuder ett visuellt och anpassningsbart sätt att organisera din schemaläggning. Du kan visa dina uppgifter på fem olika sätt: dagligen, veckovis, månadsvis, varannan vecka och tidslinje. ⏳

TickTicks kalender har en användarvänlig dra-och-släpp-funktion som gör att du kan justera deadlines för uppgifter eller omplanera händelser smidigt utan att störa hela din agenda. Dessutom integreras TickTick med tredjepartskalendrar som Google Kalender, så att du kan hantera alla dina möten, möten och deadlines på ett och samma ställe. Detta gör TickTick till en effektiv app för daglig planering.

5. Pomodoro-timer

Behöver du hjälp att hålla fokus? TickTicks inbyggda Pomodoro-timer är skapad för att öka fokus och produktivitet. Du kan schemalägga 25-minuters arbetspass för prioriterade uppgifter, följt av en kort paus.

Timern integreras smidigt med din uppgiftslista, så att du kan starta en session direkt från vilken uppgift som helst. TickTick spårar också dina Pomodoro-sessioner för att se hur länge du har arbetat och hur många pauser du har tagit. Detta hjälper dig att hålla motivationen uppe och hålla dig på rätt spår.

Du kan till och med spela upp vitt brus i bakgrunden medan Pomo-timern är på för att förbättra din koncentration. 🧘

💡Proffstips: För att maximera din produktivitet kan du prova att kombinera Pomodoro Timer med en speciell spellista för fokus. Välj instrumentalmusik eller naturljud som hjälper dig att koncentrera dig, minimera distraktioner och förbättra din förmåga att hålla fokus under dina arbetspass. 🔥

Priser för TickTick

Gratis

Premium: 35,99 $/år

Vad är Things 3?

Things 3 är en elegant, användarvänlig app för uppgiftshantering för Apple-användare. Det är ett populärt alternativ till TickTick och kombinerar vacker design med intuitiva funktioner, vilket gör det enkelt att organisera dina uppgifter och vara produktiv. ⚡

Oavsett om du hanterar personliga projekt, arbetsrelaterade uppgifter eller långsiktiga mål, erbjuder Things 3 en strömlinjeformad, distraktionsfri miljö som hjälper dig att fokusera på det som är viktigast.

Det är perfekt för att dela upp större projekt i hanterbara steg och organisera allt.

Things 3-funktioner

Här är de mest användbara funktionerna i Things #:

1. Projektuppdelning och rubriker

Things 3 utmärker sig med sin funktion för projektstrukturering. Istället för att hantera en lång lista med uppgifter kan du gruppera relaterade uppgifter under specifika rubriker, vilket ger ditt projekt en tydlig visuell hierarki. Detta är en av de mest uppskattade funktionerna när man jämför TickTick och Things 3.

Tänk dig att du arbetar med en omfattande kampanj eller ett evenemang. Istället för att stirra på en kaotisk lista med uppgifter kan du organisera allt efter kategori – ”Research”, ”Planering” och ”Genomförande” – med enskilda uppgifter listade under varje kategori.

Detta gör det enkelt att fokusera på en sektion i taget utan att tappa sikte på det övergripande målet. Dessutom bidrar den visuella tydligheten till att minska stressen genom att ge en färdplan för slutförandet.

2. Magisk plusknapp

Magic Plus-knappen i Things 3 är mer än bara ett sätt att lägga till uppgifter – den är din genväg till produktivitet. Tänk dig att du snabbt kan fånga upp uppgifter eller idéer så fort de dyker upp i huvudet, oavsett var du befinner dig i appen. Så fungerar Magic Plus-knappen. ✨

Fånga upp nya uppgifter eller idéer direkt, oavsett var du befinner dig i appen. Behöver du lägga till något i sista minuten? Tryck bara och lägg till det, så sorteras det utan att störa ditt arbetsflöde.

3. Checklistor

Checklista-funktionen i Things 3 hjälper dig att ge dina uppgifter ett sammanhang, vilket gör den perfekt för att dela upp komplexa uppgifter i mindre steg.

📌 Istället för att skriva ”Planera evenemang” kan du till exempel skapa en checklista med ”Boka lokal”, ”Ordna catering” och ”Skicka inbjudningar” för att hålla allt organiserat och överskådligt.

4. Snabbsökning

Med funktionen Quick Find i Things 3 kan du hitta exakt det du behöver utan att behöva bläddra igenom ändlösa listor.

Med bara några tangenttryckningar kan du söka efter uppgifter, att göra-listor, projekt och specifika detaljer i hela din uppgiftslista.

Tänk dig att du är mitt i en hektisk dag och behöver hitta den där viktiga uppgiften som ligger begravd djupt inne i ett projekt. Istället för att slösa tid på att bläddra eller leta igenom mappar trycker du på Quick Find, skriver in ett nyckelord och voilà – allt som är relevant dyker upp direkt.

5. Påminnelser i rätt tid

Med hjälp av påminnelser i Things 3 kan du hålla koll på viktiga uppgifter. Oavsett om det gäller ett viktigt möte eller en personlig deadline har Things 3 flera enkla sätt att ställa in påminnelser.

Du kan klicka för att lägga till påminnelser direkt när du planerar dina uppgifter, vilket gör det enkelt att ställa in aviseringar när du planerar dina uppgifter. Klicka bara på "Lägg till påminnelse", välj tid och du är klar.

📌 Föredrar du att skriva? Med Things 3:s naturliga språkdatumparser kan du skriva påminnelser som "Tom, 20:00" och appen kommer automatiskt att förstå och ställa in tiden åt dig. För dig som gillar handsfree-lösningar kan du med Siri-integrationen ställa in påminnelser genom att prata direkt med din iPhone. Säg bara ”I Things, påminn mig om att skicka ett meddelande till Alex klockan 5 imorgon bitti”, så är din Apple-påminnelse inställd.

Priser för Things 3

Separat engångsavgift för var och en av dina iOS-enheter:

Mac: 49,99 $

iPad: 19,99 dollar

iPhone och Apple Watch: 9,99 dollar

Vision Pro: 29,99 $

TickTick vs. Things 3: Jämförelse av funktioner

Både TickTick och Things 3 erbjuder imponerande funktioner för uppgiftshantering och att-göra-listor, var och en med sin unika stil. Här är en snabb översikt över deras funktioner så att du kan välja det verktyg som passar bäst för att slutföra dina uppgifter:

Funktion TickTick Things 3 Användarvänlighet Det krävs en viss inlärningskurva för att förstå alla funktioner. Enkelt användargränssnitt Uppgiftsinmatning Stöder naturligt språk för snabb schemaläggning Uppgiftsinmatning utan omfattande språkanalys Tillgänglighet Tillgänglig på både Apple- och Android-enheter. Endast tillgängligt på Apple-enheter Samarbete Tillåtet Inte tillåtet Tidsspårning Tillgänglig Ej tillgängligt Påminnelser Flera påminnelser och irriterande påminnelser för uppgifter så att du inte missar någon deadline. Fastlane-påminnelsefunktion för att ställa in uppgiftspåminnelser i din Apple-kalender Uppgiftsvy Listvy och kalendervy Listvy och kalendervy Gratisversion Ja, men med begränsade funktioner Nej Pris TickTick Premium-abonnemang: 35,99 $/år Engångsköp:Mac: 49,99 $iPad: 19,99 $iPhone och Apple Watch: 9,99 $Vision Pro: 29,99 $ Bäst för Alla användare som söker enkel tidshantering och uppgiftsamarbete Apple-användare som letar efter en ren visuell layout för uppgiftsorganisation

1. Uppgiftshantering

TickTick

TickTick utmärker sig genom sin förmåga att hantera flera uppgiftslistor på en enda skärm, vilket gör det till ett utmärkt val för att jonglera olika aspekter av ditt liv och arbete på ett och samma ställe.

Things 3

Å andra sidan imponerar Things 3 med sina projektuppdelningar och rubriker. Dessa gör det möjligt att strukturera stora projekt i hanterbara sektioner och ger en tydlig visuell hierarki och organisation.

🏆 Vinnare: TickTick för att balansera många uppgifter i olika projekt med sin strömlinjeformade multilistvy.

2. Påminnelser och aviseringar

TickTick

TickTick erbjuder ett brett utbud av anpassningsalternativ för dina påminnelser och aviseringar. Du kan ställa in specifika tider, datum och platser och till och med välja ljud- och vibrationsmönster. Du kan också koppla TickTick till din kalender och andra appar för att säkerställa att du alltid är uppdaterad.

Things 3

Things 3 utmärker sig däremot med sin Fastlane-funktion, som ser till att påminnelser synkroniseras direkt mellan alla dina enheter. Det innebär att när du ställer in en påminnelse på din telefon uppdateras den omedelbart på din dator och surfplatta, så att dina aviseringar är konsekventa och kommer i rätt tid.

🏆 Vinnare: Things 3 tack vare funktionen Fastlane, som säkerställer uppdateringar i realtid på alla enheter.

3. Tidshantering

TickTick

TickTicks Pomodoro-timer utmärker sig med inbyggda fokusperioder som hjälper dig att öka produktiviteten med strukturerade arbetsintervall och pauser. Denna funktion är utmärkt för användare som föredrar en tidsbaserad metod för att hantera sitt arbete.

Dessutom har TickTick en Eisenhower Matrix-funktion där du kan sortera dina uppgifter i fyra kategorier: ”Brådskande och viktigt”, ”Inte brådskande och viktigt”, ”Brådskande och oviktigt” och ”Inte brådskande och oviktigt”. Det hjälper dig att identifiera viktiga och brådskande uppgifter så att du kan slutföra dem först.

Things 3

Things 3 har dock ingen Pomodoro-timer, men erbjuder flexibla kalendervyer och påminnelser i rätt tid som indirekt kan hjälpa till med tidsplaneringen.

🏆 Vinnare: TickTick tack vare funktionerna Pomo Timer och Eisenhower Matrix.

TickTick vs. Things 3 på Reddit

Vi har också kollat användarrecensioner på Reddit för att se vilket verktyg som är bäst. Här är en inblick i vad Reddit-användare säger om TickTick och Things 3.

En Reddit-användare uttryckte sin åsikt om Things 3 mycket tydligt.

”Things 3 är enkelt, men det jag älskar och som skiljer det från många andra appar är dess fantastiska synkronisering mellan enheter. Enkelheten och möjligheten att ta upp arbetet var som helst gör att det ligger före de flesta appar. ”

En annan användare föreslår att du provar både TickTick och Things 3 och använder den som passar dina behov bäst.

”Jag tror att det handlar om filosofin bakom de båda apparna. Things har en mycket bestämd åsikt om hur man bör hantera sina uppgifter. Det gör att det hela känns lite låst och begränsat. Men för vissa människor är det en bra sak. Jag är en av dem. Things är den app jag använder mest. Den passar hur jag vill hantera mina uppgifter. Den är minimalistisk och har precis de funktioner jag behöver, inte mer. Och den är ett nöje att använda. Andra vill ha mer flexibilitet och kontroll och kunna använda ett verktyg som de kan anpassa lite mer efter hur deras hjärna fungerar. Det är TickTick. Jag har tillbringat mycket tid med båda och personligen har jag varit mer produktiv och mindre överväldigad med Things. ”

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till TickTick och Things 3

Nu kan du bestämma om du ska välja TickTick eller Things 3. Men saken är den att om du väljer TickTick kan du förlora möjligheten att dela upp projekt i enklare uppgifter eller milstolpar. Och om du väljer Things 3 måste du kompromissa med tidsregistreringsfunktionen.

Om du fortfarande tvekar mellan TickTick och Things 3, låt oss presentera ClickUp. Den kombinerar styrkorna hos båda apparna och erbjuder dessutom ännu fler funktioner gratis. Dessutom säkerställer den, som webbapp och mobilapp, plattformsoberoende tillgänglighet.

ClickUp är ett robust verktyg för uppgiftshantering som erbjuder omfattande funktioner för att effektivisera ditt arbetsflöde och öka produktiviteten i dina dagliga uppgifter. Låt oss ta reda på hur det är ett kraftfullt alternativ till TickTick och Things 3.

Planera, organisera och samarbeta i alla projekt med ClickUp Tasks utan att missa något

Avancerad uppgiftshantering

ClickUp Tasks är som din personliga produktivitetsmotor. Du kan skapa uppgifter, lägga till uppgiftskategorier genom att lägga till taggar och statusar samt ställa in uppgiftsprioriteringar. Detta hjälper dig att organisera och filtrera uppgifter som ett proffs.

Du kan lägga till kontext till dina uppgifter med anpassade fält, såsom projekt, plats, kund etc. Dessutom kan du med ClickUp Tasks länka relaterade och beroende uppgifter för att spåra uppgiftsförloppet och identifiera hinder. Denna funktion gör den till favoriten i tävlingen mellan TickTick, Things 3 och andra appar för att-göra-listor, tack vare dess avancerade anpassningsmöjligheter och flexibilitet.

Spåra uppgiftsförlopp, sätt prioriteringar och identifiera flaskhalsar med ClickUp Tasks

Istället för att hålla fast vid standardstatusar som "Öppen" eller "Stängd" kan du med ClickUp skapa anpassade statusar som passar perfekt för ditt arbetsflöde. Du kan ha statusar som "Pågår", "Väntar på granskning" eller "Blockerad", vilket ger större tydlighet om var varje uppgift befinner sig.

Skapa statusar efter dina behov och spåra dem som ett proffs med ClickUp Custom Statuses

Beroende på vad som fungerar bäst för projektet kan du också visa dina uppgifter på olika sätt, antingen som en lista, en kanbantavla eller en kalendervy. Deluppgifter kan anpassas så att de visar exakt den information du behöver när du behöver den.

Visa dina uppgifter på olika sätt med ClickUp Views

ClickUp är inte bara till för projektledning eller spårning av teamuppgifter. Du kan enkelt använda det för att hantera dina personliga projekt eller kalenderhändelser. Så här använder våra användare ClickUp som en personlig AI-app för att-göra-listor.

Men det är inte allt.

Med ClickUp Brain får du en personlig AI-assistent som automatiserar uppgiftshanteringen genom att tillhandahålla uppgiftsöversikter och dagliga framstegsrapporter. Den automatiserar också åtgärdspunkter, planering av deluppgifter och ifyllning av data.

Automatisera dina återkommande uppgifter enkelt med ClickUp Brain

Men det slutar inte där.

ClickUp Brain kan också analysera projektdata för att förbättra beslutsfattandet, uppskatta kostnader, optimera resursfördelningen, förutsäga kapacitetsbehov, effektivisera teamhanteringen och övervaka potentiella risker – allt i realtid. Att hantera uppgifter har aldrig varit så enkelt som med ClickUp Tasks och ClickUp Brain.

Fatta välgrundade beslut med perfekta förslag från ClickUp Brain

Snabba och enkla påminnelser

Påminnelser i uppgiftshanteringsappar kan kännas som irriterande aviseringar som stör dig. ClickUp Reminders erbjuder ett anpassningsbart system som håller dig informerad om dina uppgifter utan att kännas påträngande.

Du kan färgkoda dina påminnelser, justera inställningarna efter din stil och se till att du alltid ligger före dina deadlines.

Håll alltid koll på vad du behöver göra med ClickUp Reminders

Funktionen Inbox fungerar både som uppgiftshanterare och kalenderapp, vilket gör det enkelt att hålla koll på allt på ett och samma ställe. Flikar som "Nästa", "Klar" och "Oplanerad" visar vad som är på gång, vad som är klart och vad som fortfarande behöver ett förfallodatum.

ClickUp Reminders är ett kraftfullt verktyg med möjlighet att bifoga filer som foton, röstmemon eller kartplatser till dina påminnelser. Denna funktion hjälper dig och ditt team att hålla ordning och följa upp era uppgifter. Dessutom, med över 1 000 integrationer, är det enkelt att synkronisera dina påminnelser med Google Kalender, Outlook, Zoom och till och med Amazon Alexa.

Med funktionen "Delegated Reminders" kan du också ställa in påminnelser och aviseringar för ditt team, så att inga uppgifter glöms bort. Oavsett om det gäller återkommande påminnelser eller synkronisering mellan dina kalenderappar, hjälper ClickUp dig att hålla kontroll över din schemaläggning.

Ställ in påminnelser till dina teammedlemmar med ClickUp Reminders

Kalender Mall för att-göra-lista

Känner du dig överväldigad av en oändlig att göra-lista? Det är dags att skapa ordning i kaoset! ClickUp-kalenderns mall för att göra-lista kommer till din undsättning här.

Denna mall hjälper dig att visualisera dina mål och uppgifter så att du kan planera din dag eller vecka som ett proffs. Nu behöver du inte längre stressa för att hinna med deadlines eller känna dig vilsen i en hav av uppgifter.

Ladda ner den här mallen Planera uppgifter enkelt och missa aldrig en deadline med ClickUps mall för att-göra-lista i kalendern.

Mallen hjälper dig också att sortera dina uppgifter i tydliga kategorier så att du kan se exakt vad som behöver göras och när. Den ger dig en detaljerad översikt över varje uppgift, så att du kan följa framstegen, sätta deadlines och ha koll på läget.

Med den här mallen kan du:

Planera uppgifter enkelt

Organisera uppgifter i olika kategorier för bättre produktivitet

Lägg till uppgiftskontext och spåra uppgiftsförloppet

Öka din produktivitet med ClickUps mall för att-göra-lista i kalendern. Det är dags att sluta bara planera och börja uppnå resultat.

Sömlös tidrapportering

Effektiv uppgiftshantering kräver att man spårar den tid som läggs på varje uppgift. ClickUp gör detta enklare med sin inbyggda tidsregistreringsfunktion, som gör att du enkelt kan registrera uppgifters varaktighet.

Du kan starta och stoppa timern från vilken enhet som helst och använda den globala påminnelsen för att registrera tiden för flera uppgifter. Detta gör att du kan ställa in uppgiftsprioriteringar, fördela resurser effektivt och identifiera flaskhalsar.

Spåra tiden du lägger på varje uppgift och prioritera uppgifter med ClickUps tidsregistreringsfunktion

ClickUp: Slutet på debatten mellan TickTick och Things 3

Medan produktivitetsapparna TickTick och Things 3 erbjuder solida funktioner, framstår ClickUp som den ultimata lösningen för uppgiftshantering, daglig planering och teamsamarbete.

Från kraftfull uppgiftshantering till anpassningsbara vyer, avancerade påminnelser och AI-drivna verktyg – ClickUp är mer än bara enkel uppgiftshantering. Den kostnadsfria versionen erbjuder allt detta.

Registrera dig gratis hos ClickUp idag och se hur det förändrar ditt sätt att arbeta! 🚀