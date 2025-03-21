Gratis Excel-mallar för prestationsutvärdering för enkel utvärdering

Prestationsutvärderingar är viktiga för att främja medarbetarnas utveckling och samordna teamets mål, men de kan ofta kännas överväldigande.

Att utvärdera medarbetarnas prestationer, bläddra igenom Excel-kalkylblad och ge personlig feedback kan ta veckor att genomföra.

Och det värsta? Om organisationen är stor blir det mycket mer komplicerat och utmattande.

För att förenkla denna process har vi sammanställt en samling gratis Excel-mallar för prestationsutvärdering som är utformade för att göra utvärderingarna enkla och effektiva.

Låt oss utforska hur du kan förvandla prestationsutvärderingar till en mer positiv och produktiv upplevelse!

Vad kännetecknar en bra Excel-mall för prestationsutvärdering?

Effektiva prestationsutvärderingar gör det möjligt för en organisation att ge konstruktiv feedback till sina anställda. Det låter enkelt, men det är bara möjligt om din prestationsutvärderingsprocess är systematisk – och Excel-mallar för prestationsutvärdering är centrala för detta. Här är fem egenskaper som kännetecknar en idealisk Excel-mall för prestationsutvärdering.

Tydlig struktur: Välj en mall med tydliga fält och kategorier. Detta gör det enkelt att navigera för både dina HR-chefer och de anställda som utvärderas.

Mätbara mål: Prioritera mallar som har en betygsskala så att du enkelt kan mäta och utvärdera din organisations unika prestationsmått, såsom lagarbete, produktivitet etc.

Anpassningsfunktioner: Välj mallar som låter dig anpassa fält och kategorier. Du bör till exempel kunna anpassa din utvärderingsperiod, Välj mallar som låter dig anpassa fält och kategorier. Du bör till exempel kunna anpassa din utvärderingsperiod, KPI osv.

Automatiseringsfunktioner: Välj en mall för prestationsutvärdering av anställda med kraftfulla automatiseringsfunktioner så att det krävs minsta möjliga manuella insats när du spårar mål, beräknar poäng, ger Välj en mall för prestationsutvärdering av anställda med kraftfulla automatiseringsfunktioner så att det krävs minsta möjliga manuella insats när du spårar mål, beräknar poäng, ger feedback till anställda osv.

Omfattande: Använd en Excel-mall för prestationsutvärdering som har en mångsidig design. På så sätt kan du samla in årliga utvärderingar av alla anställda och team i organisationen samtidigt som du granskar Använd en Excel-mall för prestationsutvärdering som har en mångsidig design. På så sätt kan du samla in årliga utvärderingar av alla anställda och team i organisationen samtidigt som du granskar din egen prestation som chef

Gratis Excel-mallar för prestationsutvärdering

Letar du efter gratis mallar för prestationsutvärdering? Här är sex resurser i Excel och Google Docs som hjälper dig att hantera prestationsutvärderingar och feedback för anställda:

1. Mall för prestationsutvärdering av Charlie HR

via Charlie HR

Mallen för prestationsutvärdering från Charlie HR är utformad exklusivt för små team och företag. Om du letar efter ett verktyg som kräver minimalt med expertis kan detta vara något för dig.

Mallen har en enkel design och navigering. Den baseras på ett betygssystem och låter dig anpassa mätvärdena för medarbetarnas prestationsutvärdering efter dina behov.

Låt oss till exempel säga att du vill granska prestationen för varje anställd som är involverad i ett projekt. Med detta verktyg kan du börja sätta upp mål som är unika för det projektet och ge feedback på var och en för en omfattande utvärdering.

Här är varför du kommer att älska det:

Anpassa prestationsmått så att de matchar unika projektmål och teamets behov.

Förenkla feedbacken med ett transparent, objektivt betygssystem för att utvärdera prestationer.

Rikta dig mot små team och företag med minimal installation och enkel implementering.

Perfekt för: Små team som behöver en enkel mall för prestationsutvärdering för att hantera medarbetarnas prestationer.

2. Mall för prestationsutvärdering från HubSpot

via HubSpot

Med HubSpots mall för prestationsutvärdering kan du bedöma alla aspekter av en anställds prestationer och ge konstruktiv feedback – utan att behöva lägga ner för mycket manuellt arbete.

Denna medarbetarutvärderingsformulär är utformad som en enkät och fungerar i Google och Excel Sheets. Den är också tillräckligt mångsidig och omfattande. Du har möjlighet att redigera den och lägga till eller ta bort viktig information för att betygsätta medarbetare utifrån olika prestationskategorier och underkategorier, såsom kommunikation, färdigheter, samarbete etc.

Här är varför du kommer att älska det:

Använd både Google Sheets och Excel för enkel åtkomst och samarbete.

Utvärdera omfattande kategorier som kommunikation och samarbete på ett effektivt sätt.

Redigera och anpassa formuläret så att det passar ditt företags specifika prestationskriterier.

Perfekt för: Att utvärdera nya medarbetares prestationer med anpassningsbara mått i ett mångsidigt format.

3. Formulär för utvärdering av anställdas prestationer från WPS

via WPS

Om du letar efter en kortfattad men beskrivande mall för årlig prestationsutvärdering är WPS:s formulär för utvärdering av anställdas prestationer rätt val för dig.

Med detta kostnadsfria verktyg kan du bedöma varje anställds arbetsprestationer via ett lättförståeligt betygssystem. Men det är inte allt – mallen låter dig också ge beskrivande feedback om varje kriterium, så att dina poäng förmedlas tydligt. Mallen fungerar i MS Excel och stödjer alla Windows-, MAC- och Android-enheter.

Här är varför du kommer att älska det:

Få tillgång till det på Windows, MAC och Android med full Excel-kompatibilitet.

Balansera snabba bedömningar med detaljerad feedback genom dess koncisa men beskrivande format.

Gör smidiga utvärderingar med ett lättförståeligt betygssystem.

Perfekt för: Chefer som behöver en koncis, beskrivande mall för att utvärdera medarbetarnas prestationer med tydlig feedback.

4. Avancerad mall för prestationsutvärdering från Kenjo

via Kenjo

Vanligtvis saknar dokument för prestationsutvärdering av anställda möjligheten att lagra data i Excel, men det gör inte Kenjos avancerade mall för prestationsutvärdering. Denna mall är ett anpassningsbart verktyg som förenklar feedback och datalagring.

Med den här mallen kan du skapa visuella prestationsutvärderingar baserade på en betygsskala. Du kan presentera uppgifter om anställdas prestationer i diagram, grafer osv. Du kan också skapa visuella prestationssammanfattningar för varje månad, år, halvår och till och med förra året för jämförelser mellan olika år.

Här är varför du kommer att älska det:

Skapa visuellt tilltalande prestationssammanfattningar med hjälp av diagram och grafer.

Spåra prestationer månadsvis, årsvis eller halvårsvis för djupare insikter.

Anpassa mätvärden och feedback så att de stämmer överens med ditt teams mål.

Perfekt för: Denna mall är perfekt för att skapa visuella och datalagrande prestationsutvärderingar för kort- och långsiktiga utvärderingar.

5. Mall för prestationsbedömningsformulär för anställda för SCM av WPS

via WPS

Om du letar efter en prestationsutvärderingsmall som är anpassad för supply chain management, välj WPS:s mall för prestationsutvärdering av anställda för SCM. Denna Excel-kalkylbladsmall är kompatibel med Windows, MAC och Android och är enkel att använda och anpassa.

Med mallen kan du lägga till/ta bort KPI:er, mätvärden, mål osv. Du kan också anpassa den för andra avdelningar i ditt företag för att uppnå heltäckande resultat. Dessutom är beräkningarna helt automatiserade, så alla prestationspoäng är korrekta och genereras inom några minuter.

Här är varför du kommer att älska det:

Anpassa prestationsmått till supply chain management eller andra avdelningar.

Automatisera beräkningar för snabb och korrekt prestationsbedömning.

Få tillgång till mallen på flera enheter med Excel-kompatibilitet.

Idealisk för: Genomförande av prestationsutvärderingar inom supply chain management med automatiserad KPI-spårning och poängsättning.

6. Mall för statistik över anställdas prestationer från WPS

via WPS

Att utvärdera en anställds prestanda med hjälp av tumregler ger dig aldrig någon insikt i deras effektivitet. Men det är där WPS:s mall för statistik över anställdas prestanda kommer in i bilden.

Denna kostnadsfria och redigerbara mall tar hänsyn till varje anställds data och låter dig betygsätta dem utifrån betyg. Det blir därmed enklare att mäta uppnåbara mål och fatta datadrivna beslut.

Här är varför du kommer att älska det:

Betygsätt medarbetarnas prestationer med ett datadrivet betygssystem.

Redigera mallen efter behov för att passa olika team eller avdelningar.

Använd en kostnadsfri, snabb och insiktsfull lösning för att analysera medarbetarnas effektivitet.

Perfekt för: Att genomföra datadrivna medarbetarutvärderingar med hjälp av betyg och mätbara mål.

Begränsningar vid användning av Google Sheets/Docs för prestationsutvärdering

Även om de ovan listade Excel-mallarna för prestationsutvärdering är användbara för att ge feedback, har de vissa nackdelar. Till exempel:

Begränsad automatisering: De flesta av dessa mallar saknar kraftfulla automatiseringsfunktioner och tenderar därför att vara tidskrävande och svåra att använda.

Skalbarhetsproblem: Dessa ark kan bli röriga och svåra att underhålla för företag som hanterar stora datamängder.

Dataintegritet: Ingen av dessa mallar för prestationsutvärdering av anställda erbjuder spårning i realtid eller versionskontroll, vilket kan leda till oavsiktliga överskrivningar eller fel.

Inkonsekvent formatering: Dessa ark saknar enhetlighet när det gäller formatering, vilket kan göra det svårt att analysera eller jämföra dem mellan olika avdelningar.

Alternativ till Excel-mallar för prestationsutvärdering

Här är sju alternativa och kostnadsfria mallar för prestationsutvärdering från projektledningsexperten ClickUp som förenklar hela prestationsutvärderingsprocessen:

1. ClickUp KPI Tracker-mall

Hämta denna kostnadsfria mall Mät och spåra ditt teams KPI:er med hjälp av ClickUp KPI Tracker-mallen.

Varje team i alla organisationer har en uppsättning prestationsmål att uppnå. För att följa upp deras framsteg har de specifika nyckeltal, mätvärden och standarder på plats. ClickUp KPI Tracker Template håller reda på dessa.

Mallen är mycket anpassningsbar och lättläst. Den visualiserar KPI:er på ett engagerande och enkelt sätt. Det finns tre huvudsakliga KPI-betygskategorier: Off Track, At Risk och On Track. Baserat på dessa definierar du dina kärnvärden och mätvärden samtidigt som du spårar deras framsteg på ett kvantifierbart sätt.

Eftersom dokumentet också är mycket samarbetsinriktat främjar det samarbete inom hela teamet och säkerställer att alla medlemmar har klarhet om varje mål och dess framsteg.

Här är varför du kommer att älska det:

Visualisera KPI:er med hjälp av kategorier som Off Track, At Risk och On Track.

Uppmuntra teamsamarbete genom att ge gemensam insyn i framstegen.

Anpassa mått och värden så att de passar olika team och roller.

Engagera ditt team med en tydlig och lättförståelig design för KPI-uppföljning.

Perfekt för: Att spåra teamets KPI:er med anpassningsbara mätvärden, vilket säkerställer tydlighet kring prestationsmål och övervakning av framsteg.

2. ClickUp-mall för kvartalsvis prestationsutvärdering

Hämta denna kostnadsfria mall Utvärdera dina anställdas prestationer var tredje månad på ett kortfattat men ändå omfattande sätt med ClickUps mall för kvartalsvis prestationsutvärdering.

Prestationsutvärderingar av anställda fungerar på ett enkelt sätt – ju fler du skapar, desto större är chansen att dina anställda förbättrar sin prestation och produktivitet.

Det kan dock vara krävande att skapa noggranna Excel-kalkylblad för att utvärdera medarbetarnas prestationer. Men inte om du har ClickUps mall för kvartalsvis prestationsutvärdering.

Denna mall är utformad speciellt för en kvartalslång utvärderingsperiod och är till stor hjälp för organisationer som vill optimera sina teams prestationer. Den gör det möjligt att följa upp mål, OKR och andra prestationsmått var tredje månad.

Dessutom kan du ge strukturerad feedback på varje kriterium och övervaka medarbetarnas framsteg i realtid. Detta dokument på en sida, som är utformat som ett CV, fångar på ett subtilt sätt all information som är viktig för att skapa en konsekvent ram för tillväxt i organisationen.

Här är varför du kommer att älska det:

Spåra kortsiktiga prestationsmått var tredje månad.

Optimera OKR-uppföljning och målsättning med strukturerad feedback.

Övervaka framstegen i realtid för att hålla medarbetarna fokuserade på målen.

Presentera prestationsdata på ett tydligt sätt i ett CV-liknande dokument på en sida.

Perfekt för: Att följa upp medarbetarnas prestationer och säkerställa omfattande utvärderingar var tredje månad.

3. ClickUp-mall för prestationsutvärdering

Hämta denna kostnadsfria mall Utvärdera alla dina anställdas prestationer med tydliga mål och målsättningar med hjälp av ClickUp-mallen för prestationsutvärdering.

Om du letar efter en mall som gör din prestationsutvärderingsprocess enklare, mer uttömmande och mer koncis är ClickUps mall för prestationsutvärdering det bästa alternativet.

Det är enkelt att använda och navigera. Formatet är också mycket överskådligt, med ett betygssystem som kärna för att förmedla feedback på ett koncist sätt. Som chefer har ni faktiskt också möjlighet att be om en anställds personliga åsikt och deras kollegors åsikt om deras prestationer.

Det bästa med det hela? Anpassningsbarheten! Denna ClickUp-mall erbjuder otroliga möjligheter till personalisering när det gäller mål och mätvärden, vilket gör den lämplig för alla roller och befattningar.

Här är varför du kommer att älska det:

Anpassa dem så att de passar alla roller och titlar inom din organisation.

Förenkla utvärderingsprocessen med ett tydligt betygssystem och en användarvänlig design.

Inför kollegial utvärdering och självutvärdering för 360-graders feedback.

Integrera smidigt med ClickUp för prestationsuppföljning i realtid.

Perfekt för: Små och medelstora team som söker en enkel mall för prestationsutvärdering för att effektivt hantera medarbetarnas prestationer.

4. ClickUp-mall för prestationsutvärdering av korrigerande åtgärder

Hämta denna kostnadsfria mall Registrera och implementera korrigerande åtgärder i tabellformat med hjälp av ClickUps mall för prestationsutvärdering av korrigerande åtgärder.

Chefer behöver ofta hjälp med att identifiera och implementera korrigerande åtgärder för att förbättra teamets prestanda. ClickUps mall för prestationsutvärdering med korrigerande åtgärder är till för att hjälpa dig!

Denna mall förenklar prestationsbedömningen och uppföljningen genom att låta dig organisera data på ett användarvänligt sätt. Fälten listar förbättringsområden, problem, möjliga lösningar etc.

Anta att du vill förbättra ditt teams kommunikationsförmåga. Med den här mallen kan du lista de viktigaste orsakerna som hindrar effektiv kommunikation och samla tips för att eliminera dem i punktform. Du kan också tilldela dessa uppgifter till specifika teammedlemmar och ställa in KPI:er för att mäta deras framsteg.

Här är varför du kommer att älska det:

Identifiera områden som kan förbättras med detaljerade fält för korrigerande åtgärder.

Presentera data i ett visuellt, användarvänligt format för att förenkla uppföljningen.

Tilldela specifika uppgifter och KPI:er till teammedlemmar för mätbara förbättringar.

Anpassa avsnitt för att lista problem, lösningar och uppdateringar om framsteg.

Perfekt för: Chefer som vill identifiera förbättringsområden och genomföra korrigerande åtgärder med hjälp av en strukturerad, visuell metod.

5. ClickUp – omfattande mall för prestationsutvärdering

Hämta denna kostnadsfria mall Ge varje anställd en detaljerad prestationsanalys med relevanta åtgärdspunkter med hjälp av ClickUps omfattande mall för prestationsutvärdering.

Vill du ha en mall som sammanfattar och underlättar hela prestationsutvärderingsprocessen samtidigt som du kan ge detaljerad feedback till varje anställd separat? Välj ClickUps omfattande mall för prestationsutvärdering.

Det finns ett brett utbud av anpassningsbara fält, vilket gör det enkelt att tilldela och följa upp medarbetarnas prestationer. Du kan till exempel ange vilken avdelning som behöver förbättras, definiera vilka områden de behöver arbeta med, följa upp framstegen och så vidare.

Denna mall för prestationsutvärdering ger unik inblick i en anställds prestationer. Låt oss säga att en anställd anser sig vara bra på att leda projekt eller ta initiativ. Med självutvärderingsfunktionen kan de lyfta fram denna aspekt av sin professionella personlighet, som du sedan kan fördjupa dig i genom gemensamma karriärsamtal.

Här är varför du kommer att älska det:

Tilldela och spåra prestationsmått med ett brett utbud av anpassningsbara fält.

Ge individuell feedback och möjliggör självutvärdering för tillväxtmöjligheter.

Övervaka framstegen i olika team och avdelningar för bättre organisatorisk samordning.

Underlätta karriärsamtal och långsiktiga prestationsdiskussioner med lätthet.

Idealisk för: Att tillhandahålla en övergripande prestationsbedömning med detaljerade insikter och personliga åtgärdspunkter för varje anställd.

6. Mall för prestationsutvärderingsformulär från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Samla in information om dina medarbetares prestationer från ditt team med ClickUps mall för prestationsutvärdering.

Om du vill ha en enkel men ändå insiktsfull mall för årlig prestationsutvärdering är denna mall för prestationsutvärdering från ClickUp något för dig.

Denna mall är inte en traditionell form för medarbetarutvärdering i sig. Det är snarare ett dokument som låter dig samla in information om medarbetarna och feedback från ditt team för att analysera deras prestationer.

Med dess hjälp kan du följa varje medarbetares individuella framsteg och identifiera områden som kan förbättras. Mallen är enkel att använda och navigera i, mångsidig och lämplig för användning i olika team.

Här är varför du kommer att älska det:

Spåra individuella framsteg med anpassade prestationsmått.

Samla in och analysera feedback enkelt från flera team och avdelningar.

Navigera enkelt med en mångsidig mall som är utformad för årliga prestationsutvärderingar.

Säkerställ noggrannhet och tydlighet när du utvärderar både kvalitativa och kvantitativa prestationer.

Perfekt för: Team som behöver ett mångsidigt, lättanvänt formulär för att utvärdera medarbetarnas prestationer och samla in insiktsfull feedback.

7. ClickUp-mall för daglig aktivitetsrapport för anställda

Hämta denna kostnadsfria mall Spåra den dagliga produktiviteten för varje anställd som deltar i ett projekt med hjälp av ClickUps mall för dagliga aktivitetsrapporter för anställda.

Om du är en chef som hanterar flera projekt är det viktigt, men svårt, att se till att alla gör framsteg. ClickUps mall för dagliga aktivitetsrapporter för anställda kan göra detta mycket enklare.

Med dess hjälp är det möjligt att utvärdera prestationen hos varje teammedlem som är involverad i ett projekt genom att kvantifiera deras produktivitet. Du kan definiera uppgifter, spåra tid och ange datumet då de slutfördes.

Du utvärderar prestationer för att säkerställa att projektet som helhet är lönsamt och att alla teammedlemmar – inklusive du själv – följer dess rutiner och mål.

Här är varför du kommer att älska det:

Spåra daglig produktivitet med detaljerade funktioner för uppgiftshantering.

Förenkla tidsplaneringen genom att dokumentera slutförda uppgifter och arbetade timmar.

Möjliggör självutvärdering för att anpassa team och projekt till övergripande mål.

Samarbeta enkelt genom att spåra individuella bidrag i olika projekt.

Idealisk för: Övervakning av arbetsprestanda genom att spåra dagliga aktiviteter och säkerställa att teamet är i linje med projektmålen.

Gör prestationsutvärderingar till en barnlek med ClickUp

Prestationsutvärdering av anställda är avgörande för alla organisationer. Det gör det möjligt för ditt företag att ge feedback till sina medarbetare och skapa en känsla av tillväxt och förbättring.

För chefer handlar dock ofta prestationsutvärderingsprocessen bara om att hantera kalkylblad!

Om detta också gäller dig, vänd dig till ClickUp. ClickUp är en allt-i-ett-lösning för arbetshantering som erbjuder många gratis mallar och resurser som förbättrar din organisations prestationshanteringssystem.

Registrera dig idag och upptäck hur ClickUp underlättar prestationsutvärderingar av anställda!