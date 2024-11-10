De 10 bästa programvarorna för visning av Microsoft Project för 2025

När jag började som projektledare insåg jag snabbt att Microsoft Project visserligen är ett kraftfullt verktyg, men att dess höga kostnad och komplexa licensiering var en utmaning för vissa.

Det var överväldigande att navigera bland volymlicenser – skulle mitt team använda alla funktioner, eller betalade vi bara för extrafunktioner? Dessutom gjorde obehöriga filändringar det svårt att behålla kontrollen.

Jag behövde en enklare lösning, så jag tittade på Microsoft Project Viewer för att hjälpa mitt team att komma åt och dela projektinformation utan krångel med fullständiga licenser.

I den här artikeln delar jag med mig av mina 10 bästa val av programvara för visning av Microsoft Project-filer samt deras bästa funktioner och begränsningar, så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

Låt oss dyka in!

Vad ska du leta efter i programvara för visning av Microsoft Project?

Alla Microsoft Project-visningsprogram ger åtkomst till projektfiler, men vissa erbjuder extra funktioner som gör dem till verkliga alternativ till Microsoft Project. Dessa extra funktioner kan avsevärt förbättra teamsamarbetet och informationsdelningen.

Här är några funktioner som projektledare bör överväga:

Öppna MPP-filer: Säkerställ kompatibilitet med olika filformat (. mpp, . mpt, . mpx, . xml) för fullständig åtkomst till projektet.

Dela projektfiler: Leta efter alternativ för att exportera MPP-filer som Excel eller CSV för enkel delning med användare som inte har Microsoft Project.

Skriv ut projektfiler: Se till att visningsprogrammet gör det enkelt att skriva ut papperskopior som du behöver för möten.

Stödda operativsystem: Kontrollera kompatibiliteten med ditt operativsystem, oavsett om det är Windows, Mac eller Linux.

Visa diagram och rapporter: Kontrollera viktiga projektvisualiseringar som Gantt-diagram och resursallokeringsrapporter.

Åtkomst till anpassade vyer: Se till att programmet kan öppna anpassade vyer som skapats i Microsoft Project för korrekt datapresentation.

Exportera filer: Se efter möjligheten att exportera filer tillbaka till Microsoft Project eller Excel för enkel uppdatering.

Hantera stora filer: Var medveten om eventuella filstorleksbegränsningar som kan begränsa åtkomsten till större projekt.

Integrera med molntjänster: Kontrollera kompatibiliteten med SharePoint, Google Drive och OneDrive.

Stöd för specifika versioner: Kontrollera kompatibiliteten med de versioner av Microsoft Project som du använder.

De 10 bästa programvarorna för visning av Microsoft Project

Här är mina 10 bästa Microsoft Project-visningsprogram som låter dig visa och dela Microsoft-projektplaner i detalj: 👇🏼

1. ClickUp (Bäst för övergripande projektledning med integrationer)

ClickUp erbjuder både visningsfunktioner för Microsoft Project-filer och omfattande projektledningsfunktioner, vilket gör det till ett utmärkt val för team som vill arbeta med MS Project-filer och samtidigt ha tillgång till ytterligare projektledningsverktyg.

Även om den inte är specifikt utformad som en MS Project-visare, är ClickUp Project Management Software en mångsidig plattform som är värd att överväga när du hanterar dina projekt.

Jag valde ClickUp som mitt förstahandsval eftersom det kombinerar integrationsfunktioner med samarbetsverktyg, vilket gör det till det bästa projektledningsverktyget.

ClickUp Tasks

Med ClickUp Tasks kan du dela upp komplexa projekt i hanterbara uppgifter och anpassa dem efter ditt arbetsflöde. Lägg till anpassade fält, länka beroende uppgifter och kategorisera dem efter uppgiftstyp för att säkerställa att allt är organiserat precis som du vill ha det.

Denna anpassning går utöver att bara visa filer till att aktivt hantera dina projekt.

Visualisera arbetet i flera listor för att hantera tvärfunktionella uppgifter och planera sprints med ClickUp Tasks.

ClickUp-integrationer

Som ClickUp-användare uppskattar jag hur ClickUp Integrations, som har över 1 000 verktyg, gör det enkelt att importera och exportera data.

Oavsett om du importerar uppgifter från Asana, Trello eller Jira, eller synkroniserar med Google Drive, Slack och HubSpot, håller ClickUp allt strömlinjeformat och tillgängligt på ett ställe.

Förena dina verktyg med ClickUp Integrations och hantera alla dina projekt från en enda plattform.

Gantt-diagram är utmärkta för att spåra tidslinjer, medan Kanban-tavlor är perfekta för att visualisera arbetsflöden och hantera uppgiftsprioriteringar.

ClickUp Views

Medan många Microsoft Project-visningsprogram huvudsakligen låter dig visa .mpp-filer, går ClickUp Views längre än så. Det låter dig aktivt hantera dina projekt med anpassningsbara vyer som Gantt-diagram och Kanban-tavlor.

Håll koll på kritiska vägar med Critical Path View i ClickUp Gantt och se till att dina projekt når alla milstolpar.

Ladda ner den här mallen Öka din produktivitet med ClickUp-mallen för projektledning

ClickUp Project Management Template gör planeringen enkel med ett fördefinierat utrymme som organiserar arbetet i projektfasmappar.

Här är vad det kan hjälpa dig att uppnå:

Visualisera och spåra resurser: Få en tydlig översikt över projektresurserna

Hantera och prioritera uppgifter: Tilldela och prioritera uppgifter med flera arbetsflödesvyer

Sömlöst samarbete: Synkronisera enkelt med intressenter och ditt team

Denna kostnadsfria mall har flexibla list- och Kanban-liknande tavelvyer för omedelbar spårning av framsteg, tillsammans med sex anpassade uppgiftsstatusar för att ange om åtgärdspunkter är pågående, öppna eller slutförda.

Jämfört med konventionella Microsoft Project-visningsprogram erbjuder denna ClickUp-mall ett mer interaktivt tillvägagångssätt, som gör att du kan hantera uppgifter och samarbeta med ditt team, istället för att bara visa data.

🌟 Mallarkiv: Utforska vårt utbud av projektledningsmallar för alla behov, från agila arbetsflöden till marknadsföringsstrategier.

ClickUps bästa funktioner

Kontrollera åtkomst: Ställ in behörigheter och kontrollera vem som kan visa eller redigera dina projekt genom att skapa delbara länkar för listor eller dokument.

Centralisera information: Organisera ditt arbete på ett strukturerat sätt över utrymmen, projekt, listor, uppgifter och deluppgifter. Du kan också lägga till anpassade fält för mer detaljerad spårning och organisering.

Spåra tid: Optimera ditt projektledningsflöde med hjälp av funktioner Optimera ditt projektledningsflöde med hjälp av funktioner för tidsspårning och rapportering , som ger detaljerad information om uppgifters varaktighet och resursallokering.

Samarbeta med ditt team: Använd kommentarer, chattar och @mentions för att hålla kontakten och se till att alla är på samma sida under hela projektets livscykel.

Spåra framsteg: Håll alla uppdaterade, inklusive externa intressenter, med anpassningsbara Håll alla uppdaterade, inklusive externa intressenter, med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler som visar framsteg i realtid för viktiga projektmått för att förstå vilka områden som kan förbättras.

Anpassa och spåra ditt teams gemensamma mål med paketmål i ClickUp Dashboards.

Använd AI-kunskapshanteraren: Få omedelbar tillgång till svar om uppgifter, dokument och teammedlemmar via Få omedelbar tillgång till svar om uppgifter, dokument och teammedlemmar via ClickUp Brain , så att du slipper söka igenom flera källor för att hitta information.

Utnyttja ClickUp AI för att effektivisera projektledningen genom att automatisera uppgifter, generera insikter och skapa innehåll.

Begränsningar för ClickUp

Det kan vara en brant inlärningskurva på grund av ClickUps omfattande projektledningsfunktioner.

Mobilappen är fortfarande under utveckling och matchar ännu inte webbversionens prestanda och funktionalitet.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Jag letade efter en plattform för projektledning och hittade den bästa. Jag kände genast att ClickUp kunde lösa alla våra problem och skapa färdiga lösningar som gav oss fördelar jag inte ens hade kunnat föreställa mig.

Jag letade efter en plattform för projektledning och hittade den bästa. Jag kände genast att ClickUp kunde lösa alla våra problem och skapa färdiga lösningar som gav oss fördelar jag inte ens hade kunnat föreställa mig.

✨ Bonustips: Vill du förbättra din projektuppföljning? Vår samling av exempel på projektdashboards hjälper dig att utforma intuitiva visualiseringar som förvandlar ditt arbetsflöde och ökar teamets effektivitet.

2. Project Plan 365 (bäst för Microsoft Project-kompatibilitet på alla enheter)

Project Plan 365, utvecklat av Housatonic Software, är ett projektledningsverktyg som är kompatibelt med Microsoft Project (. mpp)-filer.

Med dessa program kan du öppna och redigera Microsoft Project-filer direkt utan att importera eller exportera, vilket gör samarbetet smidigt och problemfritt.

Detta verktyg erbjuder smidig planering och samarbete, särskilt för användare som är bekanta med Microsoft Projects. Oavsett om du hanterar traditionella projekt eller använder moderna agila metoder gör detta verktyg det enkelt att följa framstegen och hålla allt organiserat.

Project Plan 365 bästa funktioner

Kom åt dina projekt på vilken enhet som helst – PC, Mac, iOS, eller Android

Anslut till alla större molntjänster som Google Drive, Dropbox, OneDrive och SharePoint, så att dina data alltid är tillgängliga och säkra.

Beräkna kostnader, deadlines och kritiska vägar med dess avancerade schemaläggningsmotor.

Skapa imponerande Gantt-diagram och visuella rapporter för att följa projektets framsteg.

Begränsningar för Project Plan 365

Du kan ibland uppleva krascher när du arbetar med komplexa diagram.

Vissa användare har rapporterat synkroniseringsproblem med Dropbox.

Priser för Project Plan 365

Standard: 10 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 16 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Project Plan 365

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡Proffstips: Planera regelbundna uppdateringar i visningsprogramvaran för att hålla projektets intressenter informerade om framsteg och förändringar. Detta kan förhindra missförstånd och hålla alla på samma sida.

3. MOOS Project Viewer (bäst för lättviktig visning av Microsoft Project-filer)

MOOS Project Viewer är en användarbaserad licensieringsprogramvara som körs på alla Java-kompatibla plattformar, inklusive Windows, Mac OS X och Linux. Det är en kostnadseffektiv lösning för projektledare och intressenter, vilket gör det till ett flexibelt alternativ för användare på flera system.

Även om den inte har utvecklats av Microsoft® är denna Microsoft Project-visningsprogramvara utformad för att ge dig alla visningsfunktioner du behöver för att hantera dina projekt effektivt.

MOOS Project Viewers bästa funktioner

Öppna Microsoft® Project-filer i olika format (. mpp,. mpt,. xml) och versioner från 2000 till 2019, vilket ger dig flexibilitet när det gäller att komma åt projektdata i olika versioner.

Skriv ut valfri projektvy direkt, så att du enkelt kan dela rapporter eller spara papperskopior som referens.

Ladda automatiskt masterprojekt och delprojekt för en mer effektiv projektledning.

Filtrera uppgifter för bättre fokus, så att du kan markera specifika uppgifter eller faser i ditt projekt.

Begränsningar för MOOS Project Viewer

Bristen på avancerade funktioner gör det mindre lämpligt för komplexa projekt.

Denna programvara är i hög grad beroende av integration med annan programvara.

Priser för MOOS Project Viewer

Ordinarie pris: 25 $/licens

Uppgradering: 12,50/licens

Förnyelse: 7,50 $/licens

MOOS Project Viewer-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. Steelray Project Viewer (bäst för avancerad visning och rapportering av MS Project)

Steelray Viewer lanserades år 2000 och är ett prisvärt visningsprogram för Microsoft Project, perfekt för teammedlemmar som bara behöver visa projektfiler.

Det är perfekt för dem som inte behöver alla funktioner men ändå behöver tillgång till viktiga projektdetaljer.

Du kan enkelt hitta uppgifter, resurser eller datum och skriva ut projektplaner i önskad skala. Steelray är en lokal lösning, vilket innebär att du måste ladda ner den till din dator, men dess enkelhet och kostnadseffektivitet gör den till ett utmärkt val för dem som behöver en pålitlig projektvisare.

Steelray Project Viewers bästa funktioner

Få tillgång till projektvisning på företagsnivå för branscher med stora projektplaner, såsom flyg- och rymdindustrin och byggbranschen.

Öppna Microsoft Project-filer från versionerna 1998 till 2019, samt Oracle Primavera P6. XER-filer, för sömlös kompatibilitet.

Navigera i projektdetaljer med ett enda klick och visa uppgifter, resurser eller viktiga datum med lätthet.

Förhandsgranska och skala projektplaner enkelt med förbättrade utskriftsalternativ. Kontrollera sidstorlek, orientering och andra utskriftsdetaljer för effektivare utskrifter.

Begränsningar för Steelray Project Viewer

Steelray riktar sig endast till användare som vill visa MPP-filer.

Det kanske inte stöder nyare format eller funktioner fullt ut.

Priser för Steelray Project Viewer

Visningsprogram för Microsoft Project: 20 USD/år per användare

Ultimate Edition: 35 USD/år per användare

Visningsprogram för Primavera: 20 USD/år per användare

Betyg och recensioner av Steelray Project Viewer

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

❓Visste du att? Många Microsoft Project Viewer-verktyg erbjuder nu molnintegration, vilket gör det möjligt för team att komma åt och samarbeta på projektfiler var som helst, vilket förbättrar möjligheterna till distansarbete.

5. Seavus Project Viewer (bäst för säker projektvisning med full MS Project-funktionalitet)

Seavus Project Viewer är ett praktiskt verktyg för att öppna och visa MS Project-filer, som erbjuder ett enkelt och prisvärt sätt för din organisation att få smidig åtkomst till projektdata.

Denna Microsoft Project-visare har ett gränssnitt som liknar Microsoft Project, vilket gör det enkelt för användarna att navigera och hantera projektplaner.

Jag gillar att den erbjuder över 27 vyer, kan anpassas för olika projektroller och innehåller Gantt-diagram, kritiska vägscheman och uppgiftshanteringsvyer, vilket gör den till ett bra instegsprogram för uppgiftshantering.

Seavus bästa funktioner

Dela projektdata på ett säkert sätt utan att lagra dem externt, vilket garanterar integritet och dataskydd.

Använd den på ditt språk med stöd för flera språk, tillgänglig på 11 olika språk som engelska, tyska, japanska och fler.

Integrera med Skype for Business och förbättra din projektkommunikationsplan för direkt teamkommunikation inom projektvisaren.

Extrahera detaljerade projektrapporter om framsteg, kostnader och uppdateringar av uppgifter, vilket ger dig tydlig insikt i projektets status.

Seavus begränsningar

Seavus Project Viewer är begränsat till visning av MPP-filer, och du kan inte skapa eller redigera filer.

Integrationsgraden med andra vanliga projektledningsverktyg kan vara begränsad.

Seavus prissättning

Enskild licens: 30 USD per licens (enskild)

Samtidig licens: 89 USD per licens (enskild)

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise Unlimited: Anpassad prissättning

Seavus betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. GanttProject (Bäst för skapande och hantering av Gantt-diagram med öppen källkod)

Jag är ett stort fan av öppen källkodslösningar, så jag gillar att använda GanttProject. Detta mångsidiga projektledningsverktyg gör det enkelt och effektivt att skapa och hantera projekt.

Oavsett om du använder Windows, macOS eller Linux är GanttProject snabbt att installera och hjälper dig att enkelt organisera uppgifter och resurser.

Programmet släpps under GPL3-licensen och källkoden är tillgänglig för nedladdning, modifiering och vidare distribution. Denna flexibilitet gör det till ett kostnadseffektivt val för små och medelstora företag som letar efter den bästa Microsoft Project-visningsprogramvaran.

GanttProjects bästa funktioner

Börja skapa projekt direkt utan komplicerade installationsprocesser.

Dela upp uppgifter, tilldela resurser och skapa Gantt-diagram utan ansträngning.

Exportera projektfiler till Microsoft Project-format eller arbeta med CSV- och Excel-filer. Du kan också skapa PDF- och PNG-rapporter.

Spåra framsteg och jämför dem direkt med baslinjer för att identifiera avvikelser.

Begränsningar för GanttProject

Detta verktyg är inte idealiskt för komplexa analyser.

Gränssnittet känns gammalt och lite krångligt att använda.

Priser för GanttProject

Gratis

Frivilliga bidrag från 5 dollar och uppåt.

GanttProject-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 150 recensioner)

7. MPP Viewer (bäst för enkel och snabb visning av MPP-filer)

Om du letar efter ett enkelt sätt att komma åt MS Project-filer är MPP Viewer ett bra val. Med denna enkla visningsprogramvara kan du öppna, exportera och skriva ut MPP-filer utan problem.

Den är kompatibel med olika versioner av Microsoft Project, inklusive 2016, 2007, 2003 och 2000. Dessutom har den ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att navigera i dina projektdata.

MPP Viewer 4. 0 kräver . NET Framework 4. 6. 2 för att fungera smidigt. Om du använder Windows XP behöver du MPP Viewer 1. 0, som stöder . NET 4. 5.

MPP Viewers bästa funktioner

Visa din projektstruktur med en tydlig, hierarkisk layout för att enkelt förstå uppgiftsrelationer.

Arbeta med flera projektdokumentationsfiler samtidigt, vilket möjliggör smidig jämförelse och hantering av uppgifter.

Filtrera uppgifter efter slutförandestatus, oavsett om de är slutförda, ofullständiga eller förfaller idag, med lätthet.

Håll koll på deadlines genom att automatiskt markera försenade uppgifter.

Begränsningar för MPP Viewer

Du kan inte öppna projektfiler från 2007, och utan en fellogg är felsökningsalternativen mycket begränsade.

Priser för MPP Viewer

Gratis att använda eftersom det är en öppen källkodsplattform.

Betyg och recensioner av MPP Viewer

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Project Reader (bäst för kostnadseffektiv visning av MS Project-filer)

Project Reader ser till att du har verktygen du behöver för att hantera projekt effektivt, särskilt när du hanterar stora mängder data.

Du kan öppna flera projekt med olika Microsoft Project-filtyper, inklusive MPP-filer, MPT, XML och till och med filer från versioner som går tillbaka till 1998.

Denna lätta visningsprogramvara efterliknar upplevelsen av att använda MS Project och erbjuder viktiga funktioner som Gantt-diagram, uppgiftsanvändning, spårning av Gantt och resurshantering för både Windows- och Mac-användare.

Project Readers bästa funktioner

Gör anteckningar om uppgifter, sortera tabeller och exportera data till Excel för enkel delning och analys.

Välj mellan flera språk – engelska, spanska, portugisiska, italienska, tyska och franska – vilket gör det tillgängligt för en bredare publik.

Hitta snabbt data i stora projekt med hjälp av sökfunktionen, vilket sparar värdefull tid.

Anpassa din visningsupplevelse genom att välja från befintliga tabeller eller skapa egna.

Begränsningar för Project Reader

Saknar flexibilitet när det gäller att stänga filer på den sparade nivån och öppna dem igen på den högsta nivån.

Begränsade alternativ för filhantering kan störa användarens arbetsflöde.

Priser för Project Reader

Standard: 29 $ (licens för en arbetsstation)

Standard: 92 $ (samtidig licens)

Professional: 40 $ (licens för en arbetsstation)

Professional: 115 $ (samtidig licens)

Betyg och recensioner av Project Reader

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Smartsheet (bäst för samarbetsbaserad arbetshantering och automatisering)

Smartsheet kombinerar det välbekanta med kalkylblad med funktioner från verktyg för projektsamarbete och projektledning, vilket gör det till ett praktiskt alternativ till traditionella Microsoft Project-visningsprogram, inklusive Microsoft Project Server.

För att kunna importera en .mpp-fil måste du ta bort begränsningar som "måste slutföras senast" och se till att alla kolumner är expanderade. Dessa steg hjälper till att förhindra problem under importprocessen.

Smartsheets bästa funktioner

Integrera sömlöst med en mängd olika applikationer, inklusive Microsoft- och Google-appar, Jira, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box och Tableau.

Använd Smartsheets AI för att automatiskt fylla i formler eller text i dina kalkylbladsceller, vilket effektiviserar din datainmatning och minskar fel.

Dela filer, ställ in aviseringar och skapa konversationstrådar för att hålla ditt team sammankopplat och förbättra teamkommunikationen.

Exportera enkelt Gantt-diagramdata tillbaka till kalkylblad, vilket möjliggör snabb analys och bearbetning av din projektinformation.

Begränsningar för Smartsheet

Endast ett kalkylblad är tillåtet per fil.

Det finns en gräns för hur mycket data du kan lagra i rader och kolumner.

Smartsheet-priser

Pro: 9 $/månad per användare

Företag: 32 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Smartsheet-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 200 recensioner)

10. Project Viewer 365 (bäst för plattformsoberoende visning av MS Project-filer)

Project Viewer 365 är ett praktiskt verktyg för att öppna, läsa och dela MS Project-filer. Oavsett om du är en del av ett litet team eller samarbetar med externa partners förenklar denna MS Project-visare processen och ger snabb åtkomst till projektdetaljer utan komplexiteten hos fullständig projektledningsprogramvara.

Det fungerar perfekt med MS Project-versioner från 2021 tillbaka till 2010. Dessutom är dess Office 365-liknande gränssnitt användarvänligt, vilket gör det enkelt för alla att använda.

Project Viewer 365:s bästa funktioner

Använd gratisversionen för att visa dina projekt utan kostnad, vilket gör det till ett utmärkt val för team som bara behöver se uppgiftsdetaljer.

Öppna dina .mpp-filer smidigt på Windows, Mac och mobila enheter, så att du kan arbeta var du än befinner dig.

Anslut enkelt till Google Drive, OneDrive, Dropbox och SharePoint för smidig filhantering och delning.

Begränsningar för Project Viewer 365

Den kostnadsfria versionen kan begränsa åtkomsten till avancerade funktioner.

Detta verktyg är inte avsett för redigering eller skapande av projektfiler.

Priser för Project Viewer 365

Permanent licens: Från 29,99 $/användare

Project Viewer 365 betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Kombinera projektvisare med ClickUp för bättre organisation

Att välja rätt Microsoft Project-visningsprogram kan förbättra din projektledning avsevärt. Det är en kostnadseffektiv lösning för att visa och dela projektfiler utan komplexiteten med fullständiga licenser.

Var och en av de tio MS Project-visningsverktygen vi har täckt har unika funktioner, från smidig samverkan till robust rapportering.

Men om du vill ha mer än bara en MS Project-visare är ClickUp den klara vinnaren. Med sin intuitiva uppgiftshantering och anpassningsbara vyer, såsom Gantt-diagram och Kanban-tavlor, låter ClickUp dig skräddarsy ditt arbetsflöde perfekt efter dina behov.

Registrera dig på ClickUp och uppgradera din projektledningsupplevelse redan idag!