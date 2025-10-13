De 15 bästa verktygen för pulsundersökningar bland medarbetare 2026

Medarbetarundersökningar handlar förstås inte om att kolla om allas hjärtan fortfarande slår på jobbet (även om det kanske inte vore en dum idé en tuff måndag!😊).

Så, vad är egentligen pulsundersökningar bland medarbetarna?

En pulsundersökning är en kort frågeformulär som skickas ut till medarbetarna med jämna mellanrum.

Precis som att mäta pulsen ger en inblick i din fysiska hälsa, hjälper dessa regelbundna undersökningar HR-avdelningen att övervaka medarbetarnas arbetsmoral och identifiera områden som kan förbättras.

Med hjälp av programvara för pulsundersökningar kan de effektivt samla in feedback från medarbetarna om aspekter som arbetstillfredsställelse, relationer på arbetsplatsen och den övergripande arbetsmiljön.

Dessa verktyg för medarbetarundersökningar är avgörande för att skapa en mer engagerande och stödjande arbetsplats. För att hitta det perfekta alternativet för dig ska vi nu titta närmare på de 15 bästa verktygen för pulsundersökningar bland medarbetarna.

När du rekryterar personal genomför du flera intervjuer för att hitta den perfekta kandidaten, eller hur? Tja, det är precis samma sak med ett verktyg för medarbetarundersökningar vars huvudsyfte är att samla in feedback från medarbetarna.

Här är vad du bör tänka på när du väljer ett verktyg för pulsundersökningar.

Anpassning : Personalisering är nyckeln! Bra verktyg för pulsundersökningar låter dig anpassa frågor och enkäter efter dina behov och till och med lägga till ditt logotyp för att hålla det i linje med varumärket

Data och analys : Leta efter verktyg som ger dig värdefulla insikter. Effektiv data och analys hjälper dig att följa trender, mäta medarbetarengagemanget och underbygga dina HR-strategier

Användarvänlighet : Komplicerad : Komplicerad programvara för medarbetarengagemang är inte det smidigaste alternativet – välj verktyg med ett enkelt, användarvänligt gränssnitt och mallar som hjälper dig att få igång undersökningarna på nolltid

Automatisering: Automatisera utskick och bearbetning av undersökningar, vilket sparar tid och säkerställer att du alltid har färska insikter till hands

Okej, HR-proffs och arbetsplatsambassadörer, det är dags att prata verktyg.

Ta en kopp kaffe, slå dig ner och låt oss utforska de 15 bästa verktygen för pulsundersökningar som kommer att få dina medarbetare att säga: ”Äntligen är det någon som lyssnar!”

1. ClickUp (Bäst för att skapa och visualisera undersökningsdata)

Medarbetarundersökningar består av tre delar: utformning, genomförande och analys.

Och ClickUp sköter alla dessa steg!

Med ClickUp Forms kan du samla in feedback från medarbetarna utan det vanliga krånglet. Du kan snabbt skapa enkäter som medarbetarna kan fylla i på några minuter, vilket är perfekt för pulsundersökningar som måste vara snabba och frekventa.

Skapa och hantera enkätformulär enkelt i ClickUp med ett förenklat formulärmeny

Du kan anpassa dessa formulär med specifika frågor som är skräddarsydda för din organisations behov, till exempel för att utvärdera medarbetarengagemanget eller förstå balansen mellan arbete och privatliv.

Sedan finns ClickUp Docs, som gör det enkelt att sammanställa och presentera undersökningsresultaten.

Samarbeta effektivt kring dokument med ClickUp Docs och följ ändringar i realtid

Med dessa dokument kan du formatera informationen på ett lättläst sätt och dela den i realtid med andra intressenter.

Samtidigt sparar ClickUps färdiga mallar massor av tid på design och formatering och ger dig en bra utgångspunkt. Lägg bara till eventuella ytterligare frågor, så är du redo att sätta igång!

ClickUp-mall för undersökning om medarbetarengagemang

Förbättra företagskulturen och öka medarbetarnas tillfredsställelse med ClickUps mall för undersökning av medarbetarengagemang

ClickUps mall för medarbetarundersökning är det perfekta verktyget för att få en korrekt bild av medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang. Med den här mallen kan du:

Få tydliga, praktiskt användbara insikter om hur ditt team mår

Skapa personliga undersökningar med anpassade frågor

Samla in feedback i realtid från medarbetarna på vilken enhet som helst

Med detta smidiga formulär kan du samla in och analysera helhetsbilden av medarbetarnas feedback, mäta nöjdheten och bättre förstå företagskulturen.

Om du letar efter något lite mer praktiskt har ClickUp det perfekta verktyget för dig – ClickUps mall för handlingsplan för engagemangsundersökningar. Den hjälper dig att identifiera viktiga engagemangsfaktorer, genomföra effektiva förändringar och säkerställa ansvarstagande för resultaten.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Form View : Förenklar skapandet och hanteringen av formulär, vilket gör datainsamlingen smidig

Frågegenerator : AI-drivet verktyg som hjälper dig att skapa relevanta och engagerande enkätfrågor anpassade efter dina mål

ClickUp Dashboards : ClickUp Dashboards är perfekta för att visualisera undersökningsdata, med anpassade widgets för att spåra specifika mätvärden och jämföra resultat över tid

ClickUp Docs : Perfekt för att dela sammanfattningar av undersökningar och insikter, med funktioner för samarbete och uppföljning i realtid

ClickUps Gantt-diagramvy : Denna är perfekt för att fastställa tidsplaner, hantera undersökningsscheman och följa upp framstegen från start till slutförande

ClickUps begränsningar

Mobilappens funktionalitet: ClickUps mobilapp har ännu inte samma fullständiga funktionalitet som datorversionen, vilket kan vara lite utmanande om du behöver göra justeringar när du är på språng

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. SurveySparrow (Bäst för automatiserade pulsundersökningar)

via SurveySparrow

SurveySparrow erbjuder en intuitiv plattform för att genomföra pulsundersökningar bland medarbetarna, vilket gör det enkelt för organisationer att mäta medarbetarnas engagemang.

En av de mest framstående funktionerna är den automatiska schemaläggningen av undersökningar, som gör att du kan ställa in undersökningar och låta plattformen sköta resten.

Plattformen har även ett konversationsgränssnitt som gör undersökningarna mer personliga och engagerande, vilket enligt rapporter har lett till en 40-procentig ökning av andelen besvarade undersökningar.

Vissa användare har dock upplevt att det kan vara lite krångligt att flytta runt textfält i enkäterna, och dessa avancerade funktioner kan kosta extra.

SurveySparrows bästa funktioner

Automatiserad schemaläggning av undersökningar : Ställ in regelbundna pulsundersökningar och låt systemet sköta påminnelserna, så att du kan fokusera på andra saker

Konversationsgränssnitt : Engagerar medarbetarna genom en personlig upplevelse, vilket ökar andelen besvarade enkäter

Omfattande rapporteringspanel : Ger snabba insikter och skickar uppdateringar i realtid så att du alltid är informerad om undersökningsresultaten

Datainsamling via flera kanaler : Samla in feedback från flera källor, såsom e-post, webben och sociala medier, på ett och samma ställe

Avancerad villkorslogik: Skräddarsy undersökningar utifrån svaren, vilket gör upplevelsen smidig och anpassad för användarna

SurveySparrows begränsningar

Svårigheter att omorganisera textfält : Att ordna textfält kan vara knepigt och kan påverka undersökningens layout

Långsam sidladdning : Vissa användare rapporterar att inbäddade undersökningar gör att webbsidorna de besöker laddas långsammare

Höga kostnader för avancerade funktioner: För att få tillgång till avancerade funktioner krävs ett uppgraderat abonnemang, vilket kan bli dyrare än väntat

Priser för SurveySparrow

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för SurveySparrow

G2 : 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

3. ThriveSparrow (Bäst för flexibla pulsundersökningar)

via ThriveSparrow

ThriveSparrow syftar till att främja kontinuerligt medarbetarengagemang genom att tillhandahålla regelbundna pulsundersökningar som hjälper organisationer att förstå engagemangsnivåerna och snabbt reagera på förändrade behov.

Med ThriveSparrow är det enkelt att anpassa frekvensen för dessa undersökningar – oavsett om du vill ha veckovisa uppdateringar eller månatliga trender anpassar sig verktyget efter dina HR-program.

Det är dock värt att notera att ThriveSparrow kanske inte är det bästa valet för större företag; det passar bäst för små och medelstora företag.

ThriveSparrows bästa funktioner

Flexibel schemaläggning av pulsundersökningar : Välj undersökningsfrekvenser som passar din organisations behov, från veckovisa pulsundersökningar till månatliga trendanalyser

eNPS-undersökningar : Undersökningar med en enda fråga som mäter medarbetarnas lojalitet och hjälper till att identifiera förbättringsområden

Omfattande rapporter : Ger praktiska insikter om engagemangstrender, vilket gör det möjligt för ledare att fatta datadrivna beslut

Sömlös integration : Integreras med Slack, Google Workspace och fler tjänster, vilket gör det enkelt att integrera i din befintliga HR-teknikstack

Flerspråkigt stöd: Möjliggör undersökningar på flera språk, perfekt för globala team

ThriveSparrows begränsningar

Begränsade integrationer : Har färre integrationer med tredjepartstjänster jämfört med andra verktyg för pulsundersökningar, vilket kan begränsa användningen inom ett bredare tekniskt ekosystem

Grundläggande gränssnitt : Gränssnittet är visserligen användarvänligt, men saknar avancerade funktioner, vilket kanske inte uppfyller behoven hos större organisationer

Begränsad skalbarhet: ThriveSparrow är utformat med små och medelstora företag i åtanke och kanske inte kan skalas lika effektivt för större företag

Priser för ThriveSparrow

Pris : 5 dollar per månad per medarbetare

Engage : 3 dollar per månad per medarbetare

Kudos: 2 dollar per månad per medarbetare

4. CultureMonkey (Bäst för omfattande insikter om medarbetarengagemang)

via CultureMonkey

CultureMonkey erbjuder en rad funktioner som är utformade för att främja en positiv arbetsplatskultur. Genom olika undersökningar om medarbetarengagemang och hantering av feedback i realtid hjälper CultureMonkey organisationer att förstå vad som motiverar deras medarbetare.

En av CultureMonkeys styrkor är användningen av värmekartor och sentimentanalys. Dessa verktyg gör det möjligt för ledare att snabbt identifiera trender i engagemanget och vidta meningsfulla åtgärder.

CultureMonkey riktar sig dock främst till medelstora till stora företag, vilket kan återspeglas i dess anpassade prismodell och funktioner som är skräddarsydda för mer omfattande organisatoriska behov.

CultureMonkeys bästa funktioner

Mångsidiga undersökningsalternativ : Inkluderar eNPS, anpassade undersökningar och pulsundersökningar för att tillgodose olika organisatoriska behov

Datadrivna insikter : Tillhandahåller värmekartor, sentimentanalys och jämförelsetal för att identifiera problemområden och följa upp förbättringar över tid

Anonym feedback : Garanterar 100 % anonymitet, vilket möjliggör ärlig feedback via säkra kanaler som uppfyller GDPR-kraven

Omfattande rapporteringsverktyg : Erbjuder exportalternativ till CSV och PPT för djupgående dataanalys och anpassade rapporter

Automatiserad schemaläggning av undersökningar: Gör det möjligt att ställa in automatiska undersökningar, vilket minskar det manuella arbetet och maximerar deltagandegraden

CultureMonkeys begränsningar

Anpassad prismodell : Bristen på prisinformation i förväg kan göra det svårare att bedöma kostnadseffektiviteten, särskilt för mindre företag

Potentiell komplexitet : Plattformen kan vara mer komplex än nödvändigt för små team eller nystartade företag på grund av dess omfattande funktioner

Begränsade integrationsmöjligheter med tredjepartsprogram: Även om plattformen erbjuder ett brett utbud av inbyggda verktyg är integrationsmöjligheterna med annan programvara relativt begränsade

Priser för CultureMonkey

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för CultureMonkey

G2: 4,7/5 (över 50 recensioner)

5. 15Five (Bäst för lättanvända undersökningar)

via 15Five

15Five är utformat för HR-chefer som vill åstadkomma konkreta resultat och erbjuder lättanvända, vetenskapligt underbyggda undersökningar som kan sättas igång med bara två klick, och svaren samlas in på cirka sex minuter.

Med funktioner som benchmarking och detaljerade HR-resultatpaneler hjälper 15Five dig att mäta engagemanget på alla nivåer – företag, avdelning eller team – och följa utvecklingen över tid.

Plattformens omfattande funktioner gör den till ett utmärkt val för medelstora till stora organisationer, men dess enkelhet kanske inte räcker för dem som söker mycket anpassningsbara lösningar.

15Fives bästa funktioner

HR-resultatpanel : Ger en heltäckande översikt över engagemangsmätvärden tillsammans med andra viktiga affärsdata, vilket underlättar datadrivna beslut

Anpassningsbara undersökningar och jämförelser: Erbjuder vetenskapligt underbyggda mallar och jämförelseverktyg för att jämföra engagemang över tid och mellan branscher

Intern coaching och rådgivning : Inkluderar experthjälp för att skapa strategier för engagemang och utveckla chefernas effektivitet

Feedback i realtid och sentimentanalys : Gör det möjligt att snabbt identifiera medarbetarnas bekymmer, från utbrändhet till DE&I-initiativ

Slack-integration för kollegialt erkännande: Gör det möjligt för medarbetarna att ge beröm och fira prestationer, vilket främjar en positiv arbetsplatskultur

15Fives begränsningar

Stör arbetsflödet : Vissa användare upplever plattformens frekventa aviseringar som störande, särskilt när de integreras i deras dagliga rutiner

Saknar fullständig anpassning : Verktyget är visserligen användarvänligt, men kan vara otillräckligt för dem som behöver mycket specifik anpassning eller ytterligare verktyg

Funktioner som saknas i basplanerna: Vissa viktiga funktioner finns endast tillgängliga i högre nivåer, vilket kräver en större investering för att få full tillgång till alla funktioner

Priser för 15Five

Engage : 4 dollar per användare och månad

Perform : 10 dollar per användare och månad

Total plattform: 16 dollar per användare och månad

15Five-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 700 recensioner)

6. Workleap Officevibe (Bäst för veckovisa insikter och feedback från medarbetarna)

via Workleap Officevibe

Workleap Officevibe är ett kraftfullt verktyg för pulsundersökningar bland medarbetare som är utformat för att ge ledare praktiska insikter med minimal ansträngning.

Bland Officevibes utmärkande funktioner finns möjligheten till anonym feedback, vilket uppmuntrar medarbetarna att svara ärligt.

Dessutom förenklar Officevibes integrationer med Slack och Google undersökningsupplevelsen.

Användare har dock noterat att Slack-integrationen kan vara buggig, vilket ibland stör arbetsflödet.

Workleap Officevibes bästa funktioner

Veckovisa pulsundersökningar : Ställer fem riktade frågor varje vecka, vilket ger kontinuerlig insikt utan att överbelasta medarbetarna

Anonym feedback : Samlar in anonymiserade svar för att uppmuntra ärlighet och förbättra noggrannheten i engagemangsdata

Rapportering i realtid : Ger tydliga och sammanställda data som hjälper HR och chefer att fokusera på viktiga förbättringsområden

Fullständig transparens : Delar undersökningsdata med hela teamet, vilket ger medarbetarna möjlighet att bidra till att förbättra arbetsplatskulturen

Integrationer med Slack och Google: Ger enkel åtkomst till undersökningar och resultat direkt i välbekanta plattformar

Workleap Officevibes begränsningar

Förvirring vid den första installationen : Vissa användare tycker att installationsprocessen är förvirrande, särskilt när det gäller att skapa ett konto och hantera lösenord

Problem med Slack-integrationen : Slack-integrationen kan vara inkonsekvent, vilket kan leda till att vissa användare av misstag loggar in med Google istället

Begränsad gratisversion: Gratisversionen har begränsad datahistorik och stöder endast ett team, vilket kanske inte räcker för större organisationer

Priser för Workleap Officevibe

Gratis : 0 $

Essential : 3,50 dollar per person och månad

Pro : 5 dollar per person och månad

Tillägg för prestationshantering: 6 dollar per person och månad

Workleap Officevibe-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)

7. TINYpulse (Bäst för anonym feedback och erkännande mellan kollegor)

via TINYpulse

Det bästa med TINYpulse är att det ger medarbetarna möjlighet att säga vad de tycker utan att behöva oroa sig för att bli identifierade.

Plattformens unika funktion ”Cheers for Peers”, där kollegor kan ge varandra beröm, bidrar också till att främja en kultur av erkännande.

Å andra sidan tycker vissa användare att navigeringen är lite förvirrande, särskilt med regelbundna appuppdateringar som ibland leder till trasiga länkar.

Dessutom kan små team uppleva att anonymiteten blir ett problem, eftersom medarbetarna ibland undrar: ”Vem gav det låga betyget?”

TINYpulse:s bästa funktioner

Anpassningsbara enkätfrågor : Gör det möjligt för administratörer att skräddarsy frågorna efter organisationens specifika behov

Trender och rapportering kring välbefinnande : Följer upp medarbetarnas arbetsmoral över tid och identifierar mönster som kan behöva uppmärksammas

Alternativ för anonym feedback : Främjar ärliga svar, med möjlighet för administratörer att svara privat utan att avslöja identiteter

Cheers for Peers : Uppmuntrar erkännande mellan kollegor och skapar en mer sammanhållen och uppskattande arbetsplatskultur

Konkreta rekommendationer: Ger datadrivna förslag för att öka medarbetarnas engagemang och eliminera gissningar när det gäller förbättringar

TINYpulse:s begränsningar

Problem med navigeringen i gränssnittet : Vissa användare tycker att layouten är svår, särskilt efter appuppdateringar

Anonymitetsproblem i små team : I mindre team kan det vara svårt att upprätthålla verklig anonymitet, vilket kan leda till nyfikenhet kring vem som lämnat feedbacken

Förvirring kring prismodellen: Användare rapporterar om förändringar i prisstrukturen över tid, vilket leder till vissa missförstånd om användarkostnaderna

Priser för TINYpulse

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för TINYpulse

G2 : 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 45 recensioner)

8. Culture Amp (Bäst för datadriven medarbetarengagemang och personalanalys)

via Culture Amp

Culture Amp är en mångsidig plattform för medarbetarengagemang som är utformad för att hjälpa organisationer att fatta strategiska beslut med hjälp av datastödda insikter.

Med över 40 undersökningsmallar som täcker områden som engagemang, mångfald, jämställdhet och inkludering (DE&I) och mycket mer, gör Culture Amp det möjligt för HR-team att skräddarsy undersökningar efter specifika organisatoriska behov.

Culture Amp erbjuder visserligen omfattande funktioner, men plattformens anpassade prismodell och komplexitet kanske inte är idealisk för mindre organisationer eller de som söker enklare lösningar.

Culture Amps bästa funktioner

Omfattande undersökningsbibliotek : Erbjuder över 40 vetenskapligt underbyggda, anpassningsbara undersökningsmallar för olika engagemangsområden

AI-driven analys : Ger säkra, objektiva insikter som hjälper till att prioritera initiativ och inspirera till handling

Personalanalys : Tillhandahåller datadrivna beslutsverktyg för HR, vilket möjliggör en djupare förståelse av medarbetarnas inställning

Beprövade handlingsplaner : Dessa planer bygger på insikter från ledande organisationer och hjälper dig att hantera viktiga utmaningar när det gäller engagemang

Flexibla rapporteringsverktyg: Möjliggör detaljerad analys med möjlighet att dela upp och gruppera data samt erbjuder intuitiva visualiseringar

Culture Amps begränsningar

Anpassad prismodell : Priserna offentliggörs inte, vilket kan göra det svårt för organisationer att i förväg uppskatta kostnaderna

Kan vara komplicerat för mindre team : Med sitt breda utbud av funktioner kan plattformen kännas överväldigande för mindre organisationer eller nystartade företag

Utmaningar med plattformsintegration: Användare har påpekat att det kan vara besvärligt att hantera flera HR-plattformar och att det kan leda till problem med rapporteringen

Priser för Culture Amp

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Culture Amp

G2 : 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

9. Qualtrics (Bäst för flexibel schemaläggning av undersökningar)

via Qualtrics

Qualtrics är känt för sin anpassningsförmåga och gör det möjligt för organisationer att övervaka medarbetarengagemanget med flexibla pulsundersökningar.

Dessa kan anpassas för att fokusera på områden som välbefinnande och mångfald, jämställdhet och inkludering utan att man behöver lansera ett helt nytt program.

Qualtrics kan dock ibland vara svårt att navigera för nya användare, och kundtjänstens svarstider uppfyller inte alltid förväntningarna.

Qualtrics bästa funktioner

Flexibel schemaläggning av pulsundersökningar : Möjliggör snabba justeringar av undersökningens fokusområden, vilket gör det möjligt att följa engagemanget i realtid

AI-drivna dashboards : Ger rollspecifika insikter som underlättar snabba beslut och effektiva uppföljningar

Enkätbibliotek och jämförelsetal : Erbjuder över 300 färdiga frågor och branschjämförelsetal för en heltäckande utformning av enkäter

HR-systemintegration : Håller medarbetardata säkra och uppdaterade med befintliga HR-verktyg

Manager Assist Hub: Förser chefer på fältet med personliga insikter för att hantera teamspecifika brister i engagemanget

Qualtrics begränsningar

Brant inlärningskurva för nya användare : Plattformen kan vara svår att navigera i början, särskilt för dem som inte är vana vid programvara för medarbetarupplevelse

Fördröjningar i kundtjänsten : Vissa användare rapporterar långa väntetider för support, vilket kan vara frustrerande när man behöver omedelbar hjälp

Eventuella problem med e-postleveransen: Några användare har upplevt problem med att enkätmejlen inte nått fram till medarbetarna, möjligen på grund av spamfilter.

Priser för Qualtrics

Anpassad prissättning

Qualtrics betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

10. Vantage Pulse (Bäst för feedback i realtid)

via Vantage Pulse

Vantage Pulse är perfekt för organisationer som vill öka medarbetarnas engagemang och minska personalomsättningen. Verktyget undviker årliga undersökningar och underlättar istället kontinuerlig lyssning med feedback i realtid.

Plattformen är utrustad med en användarvänlig instrumentpanel som ger intuitiva visualiseringar av trender och jämförelsetal.

Vissa användare har dock påpekat att plattformen skulle kunna dra nytta av en större variation i undersökningsmallarna och ett mer dynamiskt belöningssystem för kollegialt erkännande.

Vantage Pulses bästa funktioner

Feedback i realtid och visualisering av trender : Ger kontinuerlig insikt med en dynamisk översiktspanel som visar medarbetarnas stämningsläge och trender i engagemanget

Helt anonyma undersökningar : Säkerställer att medarbetarna kan dela med sig av ärlig feedback, med garanterad anonymitet under hela processen

Automatiska påminnelser om undersökningar : Ställ in påminnelser som hjälper till att öka deltagandet i undersökningar utan manuell uppföljning

Stöd för flera språk : Stöd för över 14 språk, vilket gör det tillgängligt för globala team

Färdiga undersökningsmallar: Erbjuder över 25 mallar för olika ändamål, inklusive introduktions-, DE&I- och avgångsundersökningar

Vantage Pulses begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter : Vissa användare upplever att undersökningsmallarna och belöningskatalogen kan kännas repetitiva med tiden

Tillfälliga problem med uppföljningen : Användare har noterat att poänguppföljningen för belöningar ibland kan vara inkonsekvent

Förvirrande gränssnitt för nya användare: Även om det i allmänhet är användarvänligt tycker vissa att gränssnittet ibland är svårt att navigera i

Priser för Vantage Pulse

Anpassad prissättning

Vantage Pulse-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 5 100 recensioner)

11. Glint (Bäst för undersökningar om medarbetarnas livscykel)

via Glint

Med alternativ som kvartalsvisa engagemangsundersökningar, undersökningar om mångfald och inkludering samt undersökningar om chefers effektivitet ger Glint organisationer verktyg för att fånga upp medarbetarnas synpunkter inom olika områden och i olika skeden av deras karriär.

Dessutom erbjuder Glint 360-graders feedback och Anytime Feedback-program som stödjer kontinuerlig tillväxt och utveckling på alla nivåer.

Plattformen kan dock vara svår att navigera i, och användare har påpekat att det saknas detaljerad dokumentation, vilket gör det svårare för nya användare att komma igång.

Glints bästa funktioner

Ett varierat utbud av undersökningar : Erbjuder olika undersökningsprogram, bland annat inom engagemang, mångfald, jämställdhet och inkludering (DE&I), ledarskapseffektivitet samt patientsäkerhet, för att tillgodose specifika organisatoriska behov

Livscykelundersökningar : Samlar in feedback vid viktiga milstolpar i medarbetarnas karriär och ger insikter från introduktion till avgång som främjar personalbehållning och engagemang

Program för feedback när som helst och 360-graders feedback : Möjliggör kontinuerlig feedback i realtid för ständig medarbetarutveckling och effektivitet i teamet

Undersökningar baserade på personalvetenskap : Varje program stöds av Glints expertteam, vilket säkerställer att undersökningarna ger användbara insikter

Integration med HR-system: Synkroniseras med befintliga HR-plattformar för att hålla medarbetardata korrekta och uppdaterade

Glints begränsningar

Komplicerad navigering : Vissa användare uppger att plattformen kan vara svår att navigera, särskilt för dem som inte är bekanta med Glints funktioner

Begränsad dokumentation : Några användare har påpekat att det saknas detaljerade resurser som förklarar specifika funktioner, vilket kan försvåra installation och användning

Farhågor om anonymitet: Även om Glint erbjuder anonym feedback anser vissa användare att medarbetarna fortfarande kan vara tveksamma till att dela med sig av sina ärliga åsikter

Priser för Glint

Anpassad prissättning

Glint-betyg och recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 25 recensioner)

12. Weekdone (Bäst för OKR-anpassning och veckovisa framstegsrapporter)

via Weekdone

Med Weekdone kan organisationer samordna teamets mål genom Objectives and Key Results (OKR).

Detta gör det möjligt för alla i ditt team att se vad som behöver åstadkommas varje vecka och kvartal.

Dessutom inkluderar Weekdone pulsenkäter och 1:1-feedback, vilket stödjer kontinuerlig prestationshantering och medarbetarengagemang.

Även om Weekdone är användarvänligt har vissa användare upplevt problem med att navigera mellan flikar och komma åt veckosammanfattningar, vilket kan försämra upplevelsen.

Weekdones bästa funktioner

OKR-samordning och uppföljning : Organisera och samordna individuella mål och teammål med ett visuellt OKR-hierarkiträd, vilket hjälper teamen att hålla fokus på företagsövergripande mål

Veckorapportering : Ger automatiska veckorapporter som gör det möjligt för medarbetarna att följa sina egna framsteg och prioritera uppgifter

Pulsundersökningar och check-ins : Erbjuder undersökningar med 5-stjärnigt betygssystem och pulscheck-ins för att övervaka medarbetarnas engagemang och välbefinnande

Enskilda samtal och teammeddelanden : Underlättar privata enskilda samtal och teammeddelanden, vilket bidrar till bättre kommunikation och feedback

Verktyg för målsättning och uppföljning: Innehåller verktyg för att sätta upp och följa upp OKR, KPI och initiativ, med anpassningsbara mallar för ökad flexibilitet

Weekdones begränsningar

Navigeringsproblem : Vissa användare tycker att det är svårt att navigera mellan flikarna, särskilt när de tittar på veckosammanfattningar

Problem med återbetalningspolicyn : Användare har rapporterat problem med återbetalningsförfrågningar, vilket kan påverka kundnöjdheten

Begränsad kundsupport: Några användare har påpekat att kundsupporten kan vara svår att få tag på i kritiska situationer

Priser för Weekdone

Gratis för upp till 3 användare : Inget kreditkort krävs för gratisversionen

4–10 användare: 108 $ per månad, faktureras månadsvis, med en kostnad per användare på 10,80 $ för paket med 10 användare

Weekdones betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

13. Lattice (Bäst för kontinuerlig feedback och prestationshantering)

via Lattice

Lattices engagemangsundersökningar och pulsundersökningar hjälper team att samla in kontinuerlig feedback.

Samtidigt erbjuder Analytics Explorer detaljerade datavisualiseringar som stöd för datadrivet beslutsfattande.

Dessutom integrerar Lattice 1:1-möten och prestationbedömningar i sin plattform, vilket hjälper chefer att effektivisera sin verksamhet och utnyttja tiden med sina direktunderställda på bästa sätt.

Vissa användare upplever dock att Lattices navigering är svår, särskilt när de ska komma åt funktioner som 1:1-anteckningar, vilket kan påverka den övergripande användarvänligheten.

Lattices bästa funktioner

Puls- och engagemangsundersökningar i realtid : Samla in löpande feedback för att identifiera och åtgärda potentiella problem innan de påverkar arbetsmoralen

Omfattande uppföljning av mål och OKR : Samordnar individuella mål och teammål med företagets prioriteringar, vilket stödjer strategisk påverkan

AI-drivna insikter och analyser : Ger omedelbar, användbar data som underlag för beslut och förbättringar av medarbetarupplevelsen

Integrerade 1:1-samtal och prestationsutvärderingar : Främjar meningsfulla interaktioner mellan chefer och medarbetare med verktyg för kontinuerlig feedback och kompetensutveckling

Tilläggsmodul för lönehantering: Centraliserar löneöversyner och jämförelser, vilket säkerställer rättvisa och konsekventa lönepraxis

Lattices begränsningar

Komplex navigering : Vissa användare tycker att det är svårt att navigera mellan funktionerna, till exempel att hitta specifika 1:1-anteckningar

Begränsningar i anpassningen av utvärderingar : Användare rapporterar att anpassningsmöjligheterna för prestationsutvärderingar är begränsade, vilket gör det svårt att skräddarsy utvärderingarna efter specifika behov

Tillfälliga förseningar i supporten: Även om supporten i allmänhet är snabb har vissa användare noterat förseningar under perioder med hög efterfrågan

Priser för Lattice

Talent Management : 11 dollar per användare och månad

Tillägg för engagemang : +4 $ per användare och månad

Grow-tillägg : +4 $ per användare och månad

Tillägg för ersättning: +6 $ per användare och månad;

Lattice-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

14. Leena AI (Bäst för AI-driven sentimentanalys)

via Leena AI

Med fokus på att förstå vad som driver engagemanget i varje fas – från introduktion till avgång – använder Leena AI:s undersökningar avancerad AI för att analysera öppen feedback.

Dessutom, med stöd för flera kanaler och flerspråkiga funktioner på över 100 språk, säkerställer Leena AI att feedbacken är tillgänglig och inkluderande för en global personalstyrka.

Även om plattformen erbjuder kraftfulla funktioner kan vissa organisationer uppleva att den anpassade prismodellen är mindre transparent.

Leena AI:s bästa funktioner

AI-driven sentimentanalys : Använder generativ AI för att analysera öppen feedback, vilket ger insikter i medarbetarnas stämningsläge och identifierar områden som behöver uppmärksammas

Åtgärdsplanering inom plattformen : Gör det möjligt för HR-team att hantera projekt, följa upp förbättringar och tilldela uppgifter direkt i plattformen för en effektiv hantering av medarbetarengagemanget

Insikter och dashboards i realtid : Erbjuder intuitiva, AI-drivna dashboards som visar engagemangsdata i realtid, vilket underlättar snabba beslut

Stöd för flera kanaler och flera språk : Integreras med befintliga kommunikationskanaler och stöder över 100 språk, vilket gör det perfekt för globala organisationer

Integration med andra HR-system: Synkroniseras med prestationshantering, introduktionsprogram och andra system för en sammanhängande medarbetarupplevelse

Leena AI:s begränsningar

Anpassad prismodell : Prisinformation är inte lättillgänglig, vilket kan göra det svårt för organisationer att i förväg bedöma om tjänsten är ekonomiskt överkomlig

Komplexitet för små organisationer : De avancerade AI-funktionerna och den omfattande analysen kan vara mer än vad som behövs för mindre team

Begränsat antal recensioner från tredje part: Plattformen har fått positiva omdömen, men har färre användarrecensioner jämfört med större konkurrenter, vilket kan påverka köparnas förtroende

Priser för Leena AI

Anpassad prissättning

Leena AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

15. WorkTango (Bäst för anpassningsbara undersökningar under hela medarbetarens karriär)

via WorkTango

WorkTango gör det möjligt för organisationer att samla in feedback i olika skeden, med mallar som täcker områden som engagemang, mångfald, inkludering och jämställdhet, introduktion och avslutning av anställning.

Plattformens AI-drivna analyser och Sentiment Cloud hjälper HR-team och ledare att snabbt identifiera teman och trender från fritextsvar, medan anonyma konversationer möjliggör en djupare undersökning av medarbetarnas frågor.

Vissa användare har dock påpekat att plattformens analys- och instrumentpanelalternativ kunde vara mer intuitiva, och att gränssnittet kan vara svårt att navigera för nya användare.

WorkTangos bästa funktioner

Obegränsat antal anpassningsbara undersökningar : Genomför undersökningar med forskningsbaserade frågor och mallar för varje fas i medarbetarens livscykel

Sentiment Cloud och analys : Visualisera fritextsvar och få tillgång till insikter i realtid för att identifiera trender och stödja åtgärdsplanering

Anonyma samtal : Delta i uppföljande samtal för att få djupare insikter samtidigt som du upprätthåller sekretessen

Erkännande och belöningar : Skala upp erkännandet av medarbetarna med automatiserade program för milstolpar och prestationer

Prediktiv analys för ledare: Stöder chefer med rekommenderade åtgärder baserade på prediktiva insikter, vilket underlättar beslutsfattande och professionell utveckling

WorkTangos begränsningar

Komplex navigering : Vissa användare rapporterar att det är svårt att växla mellan flikar och navigera på plattformen, särskilt inom avsnittet för konversationer

Anpassning av grundläggande analysfunktioner : Även om analys- och instrumentpanelsalternativen är robusta kan de kännas begränsade och inte lika anpassningsbara som vissa användare skulle önska

Poänghantering: Den kvartalsvisa ”använd eller förlora”-policyn för belöningspoäng kan vara begränsande för vissa användare

Priser för WorkTango

Anpassad prissättning

WorkTango-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 850 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

Håll fingret på pulsen med ClickUp

I en långsiktig studie upplevde företag med starka företagskulturer som värdesatte medarbetare, kunder och ledarskap en omsättningstillväxt på 682 %.

Medarbetarundersökningar kan hjälpa dig att få en bild av hur det ser ut på arbetsplatsen just nu och ge dig möjlighet att identifiera förbättringsområden med hjälp av effektiva strategier.

ClickUps funktioner, såsom anpassningsbara undersökningsmallar, insamling av feedback i realtid och praktiska insikter, ger dig allt du behöver för att uppnå den nivån av medarbetarengagemang och -nöjdhet.

Är du redo att få realtidsinsikter om ditt teams upplevelser?