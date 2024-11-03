De 13 bästa molnbaserade kommunikationsprogrammen för 2025

Livet i affärsvärlden går i en otroligt snabb takt, oavsett om du skalar upp från ett team på 1 till 10, 100 eller 1000 personer. Under det senaste decenniet har jag sett molnbaserade kommunikationsplattformar utvecklas för att möta kraven från växande team och ökade arbetsbelastningar, vilket gör det enklare att hantera båda.

Men med så många alternativ tillgängliga idag, hur kan du hitta rätt lösning för ditt företag? Varje lösning har sina egna funktioner och fördelar, men alla passar inte ditt teams arbetsflöden eller kommunikationsstrategier.

Efter att ha testat ett stort antal plattformar har jag valt ut 13 mångsidiga alternativ som tillgodoser en rad olika affärsbehov. Låt oss dyka in i dem för att hjälpa dig att hitta det perfekta alternativet.

Vad ska du leta efter i molnbaserad kommunikationsprogramvara?

Du vill inte investera i något som bara ersätter lokal hårdvara. Du måste välja en plattform som erbjuder omfattande funktioner för teamhantering, förbättrar samarbetet och ökar den operativa effektiviteten.

Här är de viktigaste funktionerna att prioritera när du utvärderar dina alternativ:

Chat: Välj ett verktyg med integrerad chattfunktion för att centralisera teamkommunikationen och hålla meddelanden, filer och uppdateringar organiserade på ett ställe.

Fildelning: Välj en plattform som möjliggör snabb fildelning inom ditt team och externt med intressenter, vilket säkerställer Välj en plattform som möjliggör snabb fildelning inom ditt team och externt med intressenter, vilket säkerställer samarbetsinriktad kommunikation.

CRM-integration: Välj ett verktyg som integreras sömlöst med ditt CRM-system, vilket effektiviserar kundkommunikationen och förbättrar effektiviteten genom att minska behovet av att växla mellan flera verktyg.

Samtal med inspelning: Välj en plattform som låter dig spela in och lagra samtal, så att viktiga konversationer och beslut dokumenteras och är tillgängliga för framtida referens.

Redigeringshistorik och tidsstämplar: Det verktyg du väljer bör erbjuda transparent redigeringshistorik och tidsstämplar, så att ditt team kan spåra ändringar, följa uppgiftssekvenser och hålla deadlines med ansvarighet.

Delade instrumentpaneler och uppgiftshantering: Välj en lösning med delade instrumentpaneler som möjliggör uppgiftsfördelning, spårning av framsteg i realtid och enkel åtkomst till viktiga dokument för alla teammedlemmar.

De 13 bästa molnbaserade kommunikationsprogrammen

1. ClickUp (Bäst för enhetlig kommunikation)

Om du letar efter ett molnbaserat kommunikationsverktyg som enkelt kombinerar samarbete, uppgiftshantering och feedback i realtid, är ClickUp en av de mest dynamiska plattformarna på marknaden – och låt mig förklara varför i detalj.

En av mina favoritfunktioner i ClickUp är funktionen Collaboration Detection. Oavsett om du skriver ett utkast till en uppgift, lägger till kommentarer eller arbetar med dokumentation, vet du alltid när någon annan skriver eller visar samma uppgift.

Eliminera missförstånd med ClickUps funktion för samarbetsdetektering.

Detta gör samarbetet till en barnlek, särskilt när flera teammedlemmar är involverade i ett snabbt föränderligt projekt.

Med ClickUp Whiteboards blir brainstorming-sessioner mer dynamiska eftersom teamet samarbetar i realtid på en delad digital canvas. Jag har använt detta för att kartlägga agila arbetsflöden, strategisessioner och till och med för enkla idébrainstorms.

Förvandla idéer till handling direkt med ClickUp Whiteboards

Du kan skapa uppgifter direkt från whiteboardtavlan och länka dem till relevanta filer, uppgifter eller till och med dokument. Dessutom kan du med hjälp av dra-och-släpp-gränssnittet i denna visuella samarbetsprogramvara enkelt länka idéer och skapa kopplingar mellan begrepp på några sekunder.

ClickUp Chat är den kompletta appen som förenar chatt och arbete.

Genom att samla dina diskussioner och uppgifter på en enda plattform säkerställer du att allt du behöver för att kommunicera och samarbeta är sömlöst integrerat. Detta leder till bättre produktivitet, tydligare kommunikation och ett mer fokuserat arbetsflöde – utan att du behöver växla mellan olika appar.

Du kan omvandla meddelanden till uppgifter med ett enda klick och behålla sammanhanget genom att automatiskt länka relaterade dokument, chattar och uppgifter. Dessutom kommer den med kraften i AI för att effektivisera din kommunikation.

Upptäck oöverträffad produktivitet med ClickUp Chat

Istället för långa e-posttrådar eller förlorade meddelanden är allt i ClickUp sammankopplat – meddelanden, uppdateringar och uppföljningar.

Om du vill anpassa hur du visar uppgifter och projekt på plattformen kommer ClickUp Views att överträffa dina förväntningar.

Jag växlar mellan list-, tavel- och kalendervyer beroende på projektfas, och var och en fyller sin funktion perfekt. Att organisera uppgifter efter prioritet, förfallodatum eller anpassade taggar har aldrig varit enklare – tack vare ClickUps över 15 anpassningsbara vyer.

Se ditt arbete på ditt sätt med ClickUp Views

Dessutom är lagring inget problem tack vare ClickUps molnlagringsintegrationer med tjänster som Google Drive, Dropbox, Box och OneDrive. Detta gör det enkelt att bifoga filer till uppgifter.

Oavsett om jag arbetar på resande fot eller samarbetar med kunder kan jag hämta viktiga filer från flera konton och hålla allt centraliserat inom plattformen.

Och när tydlighet är viktigt finns det inget bättre än ClickUp Clips. Istället för att lämna långa kommentartrådar kan jag snabbt spela in min skärm, förklara mina idéer och dela dem direkt. Jag kan ge feedback eller visa en kollega hur man navigerar i en specifik funktion.

Säkerställ snabb och tydlig videokommunikation med ClickUp Clips

Jag älskar hur ClickUp Clips gör kommunikationen kristallklar.

Bästa funktioner

Skapa ClickUp-dokument , wikis och kunskapsbaser med kapslade sidor, formateringsalternativ och mallar.

Kontrollera stavningen i dina dokument och uppgifter automatiskt, utan plugins eller tillägg, med ClickUp Brain

Håll dig uppdaterad med automatisk tidslinje och framstegsspårning, så att alla är på samma sida med ClickUp Goals.

Effektivisera kommunikationsarbetet med färdiga mallar för kommunikationsplaner som är anpassade för olika användningsområden.

Dra nytta av plattformens robusta säkerhetsfunktioner, inklusive 256-bitars SSL-kryptering, fysisk säkerhet i datacentret och tvåfaktorsautentisering.

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta lite tid att vänja sig vid ClickUp, eftersom det finns många funktioner att utforska.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per person och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 800 recensioner) 4,7/5 (över 9 800 recensioner)

Capterra : 4,6/5 (över 4 200 recensioner) 4,6/5 (över 4 200 recensioner)

via GoogleWorkspace

Google Workspace kombinerar kommunikations- och produktivitetsverktyg i en plattform och är utformat för att stödja team som arbetar på distans och på kontoret, oavsett om du hanterar små uppgifter eller stora projekt.

Google Workspaces bästa funktioner

Få tillgång till viktiga molnbaserade kommunikationsverktyg som Gmail, Google Chat och Google Meet tillsammans med samarbetsappar som Google Docs, Sheets och Drive – allt i ett enda abonnemang.

Lägg enkelt till nya användare, hantera behörigheter och dela dokument på ett säkert sätt utan att kompromissa med säkerheten.

Håll kontakten med ditt team var du än befinner dig med hjälp av mobilappar för alla Workspace-verktyg. Samarbeta när du är på språng.

Begränsningar i Google Workspace

Du måste vara starkt beroende av internetuppkopplingen för att kunna utföra nästan allt arbete i Google Workspace.

Google Docs, Sheets och Slides saknar några av de viktiga funktionerna i Microsofts verktyg som Word, Excel och PowerPoint.

Priser för Google Workspace

Gratis för alltid

Business Starter: 7,20 $/månad per användare

Business Standard: 14,40 $/månad per användare

Business Plus: 21,60 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2: 4,6/5 (över 42 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 16 000 recensioner)

3. Zoom Workplace (bäst för videokonferenser och samarbete)

via Zoom

Om videosamtal är viktiga för ditt teams samarbete är Zoom Workplace ett måste i din verktygslåda. Det gör diskussionerna engagerande med funktioner som breakout-rum, live-whiteboards och säkra möteskontroller på plattformen. Det är perfekt för att hålla stora webbseminarier och små teammöten.

Zoom Workplace – bästa funktioner

Ring upp för att kommunicera med dina teammedlemmar via ljudsamtal med Zoom Phone.

Planera möten och lägg till dem i delade kalenderappar från plattformen.

Håll dina mötesrum säkra, eftersom Zoom ger värdar möjlighet att kontrollera vem som deltar och när, vem som får delta i mötet och enkelt flytta medlemmar mellan olika grupprum.

Begränsningar för Zoom Workplace

Zoom erbjuder inte den bästa videokvaliteten, så 4K-upplösning kanske inte är möjlig.

Uppdateringar sker automatiskt, och ibland kan du behöva vänta på att de ska slutföras innan du går med i ett viktigt möte.

Priser för Zoom Workplace

Gratis för alltid

Pro: 14,99 $/månad per användare

Företag: 21,99 $/månad per användare

Zoom Workplace – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 55 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 900 recensioner)

4. Twilio (Bäst för anpassningsbara molnbaserade kommunikationslösningar)

via Twilio

Twilio utmärker sig som en flexibel kommunikationsplattform med en prismodell där man betalar efter användning, vilket gör att företag bara betalar för de funktioner de använder.

Oavsett om du vill anpassa kundresan eller automatisera viktiga kommunikationsuppgifter ger det dig verktygen för att bygga skräddarsydda molnbaserade kommunikationssystem utan att binda dig till långsiktiga kontrakt.

Twilios bästa funktioner

Använd sökfunktionen för att säkerställa att samtalen kommer från verifierade källor.

Utnyttja den dynamiska kunddataplattformen för att skapa personliga upplevelser baserade på realtidsdata.

Spara tid genom att automatisera uppgifter som samtalsinspelningar, transkriptioner och aviseringar.

Twilios begränsningar

Den passar bättre för tekniskt kunniga personer.

UI-integrationen är komplex och inte lätt att förstå.

Twilio-priser

Gratis för alltid

Företag: Anpassade priser

Twilio-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (470+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 450 recensioner)

5. Vonage (Bäst för kommunikation på företagsnivå)

via Vonage

Vonage är en kraftfull kommunikationssvit för företag som erbjuder en rad olika API:er för röst, video, meddelanden och mycket mer. Oavsett om du driver ett litet företag eller ett globalt företag kommer du att uppskatta det intuitiva gränssnittet som gör det enkelt att anpassa programvaran efter dina behov.

Det finns också en möjlighet att integrera din Vonagedesktop och mobilapp med ledande programvara som Salesforce, Slack och G Suite.

Vonages bästa funktioner

Få driftssäkerhet i företagsklass för din kommunikation

Spåra och analysera din tillväxt med hjälp av funktionen "Rapport", som ger dig olika diagram och grafer för insikter.

Dra nytta av Vonages mobilitetsfunktioner för att vidarebefordra samtal och samarbeta med team, oavsett var de befinner sig.

Vonages begränsningar

Användargränssnittet kan vara lite komplicerat för dem som inte är vana vid API-baserade plattformar.

Vissa användare har rapporterat problem med samtalskvaliteten, särskilt i områden med dålig nätverkstäckning.

Vonages priser

Gratis för alltid

Unified Communications Basic: 13,99 $/månad per linje

Unified Communications Basic: 20,99 $/månad per linje

Unified Communications Basic: 27,99 $/månad per linje

Kontaktcenterplaner: Anpassade priser

Vonage-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (460+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 300 recensioner)

6. Telnyx (Bäst för högkvalitativ kommunikation och tillförlitlighet)

via Telnyx

Telnyx är känt för att tillhandahålla kommunikationstjänster av högsta kvalitet, inklusive röst-, meddelande- och dataöverföring via privata IP-nätverk. Med sitt fokus på att leverera konsekvent och pålitlig service är Telnyx ett utmärkt val för företag som behöver hålla kontakten med kunder över hela världen, dygnet runt, med minimal driftstopp.

Telnyx bästa funktioner

Betala bara för det du använder med Telnyx flexibla prismodell.

Anpassa kundinteraktioner med AI-drivna interaktioner

Spåra samtals- och meddelandeanalyser i realtid för förbättrat beslutsfattande.

Telnyx begränsningar

Installationen kan vara komplicerad, särskilt för användare utan tekniska kunskaper.

Begränsad kundsupport för mindre abonnemang

Telnyx priser

Betala efter användning: Varierande priser baserat på användning

Volymbaserad prissättning: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Telnyx betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (410+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 110 recensioner)

7. Webex Suite (bäst för säkra och tillförlitliga videokonferenser)

via Webex Suite

Bland alla molnbaserade samarbetsverktyg på marknaden utmärker sig Webex Suite med sina avancerade säkerhetsfunktioner och integrationer med olika affärsverktyg. Det erbjuder välbehövlig tillförlitlighet för distansarbetande team och stora företag. Jag uppskattade särskilt hur enkelt det var att hålla högupplösta video- och ljudsamtal med Webex Suite.

Webex Suites bästa funktioner

Säkra dina möten med end-to-end-kryptering

Använd AI-drivna funktioner som brusreducering och automatisk transkription för att förbättra kvaliteten på dina möten.

Streama dina möten direkt till plattformar som Facebook eller YouTube, så att du lättare når en större publik.

Begränsningar för Webex Suite

Priserna är höga för avancerade abonnemang jämfört med konkurrenterna.

Gränssnittet kan kännas föråldrat för vissa användare.

Priser för Webex Suite

Gratis

Meet: 14,50 $/månad per användare

Paket: 25 USD/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Webex Suite

G2: 4,2/5 (över 18 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 7 300 recensioner)

8. Wrike (Bäst för projektledning och kommunikation)

via Wrike

Wrike är ett mångsidigt molnbaserat projektledningsverktyg som kombinerar uppgiftshantering med kommunikationsfunktioner. Det är ett bra val för team som vill samarbeta effektivt och samtidigt ha koll på uppgifter och deadlines.

Det jag gillade mest med det här verktyget var dess användarvänliga gränssnitt. Det integreras också med andra lösningar som Google Workspace och Slack, vilket hjälper dig att uppnå dina kommunikationsmål på ett effektivt sätt.

Wrikes bästa funktioner

Dela filer och uppdateringar i realtid för bättre samordning inom teamet.

Prioritera uppgifter för smidig distansarbete och samarbete, särskilt när deadlines är snäva.

Spåra dagliga framsteg med anpassningsbara instrumentpanelsvyer, som ger dig full kontroll över hur du visualiserar dina projekt.

Wrike-begränsningar

Avancerade funktioner är endast tillgängliga med högre prisnivåer.

Uppdateringar av uppgifter delas inte när du omfördelar uppgiften till en annan teammedlem.

Wrike-priser

Gratis: 0 $/månad per användare

Team: 9,80 $/månad per användare

Företag: 24,80 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Pinnacle: Anpassade priser

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 600 recensioner)

9. Ringover (Bästa molntelefon- och kommunikationssystem)

via Ringover

Ringover är ett molnbaserat telefonsystem som erbjuder VoIP-tjänster skräddarsydda för företag. Om försäljning och kundsupport är en mycket viktig del av din verksamhet kan Ringover hjälpa dig att effektivisera arbetsflödena och förbättra effektiviteten för dina team.

Ringovers bästa funktioner

Ring obegränsat till över 90 destinationer och håll kommunikationen igång över gränserna.

Spåra prestanda med detaljerade samtalsanalyser och rapporteringsfunktioner.

Spela in samtal och transkribera röstmeddelanden för enkel uppföljning

Ringovers begränsningar

Anpassningsmöjligheterna för mindre företag är begränsade.

Ibland har användare märkt en fördröjning i röstsamtal.

Ringovers priser

Smart: 29 $/månad per användare

Företag: 54 $/månad per användare

Avancerad: 64 $/månad per användare

Ringover-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (470+ recensioner)

10. Runrun.it (Bäst för uppgiftshantering och kommunikation)

Runrun. Det är en molnbaserad lösning för uppgiftshantering som hjälper dig att effektivt spåra uppgifter, tid och projektets framsteg. Dess visuella uppgiftstavlor och anpassningsbara funktioner gör den idealisk för samarbete på arbetsplatsen, så att alla håller sig uppdaterade om mål och deadlines.

Jag gillade särskilt att man kan spara beslut, bilagor och konversationer med både interna och externa intressenter på ett och samma ställe.

Runrun. it bästa funktioner

Skapa automatiseringar som fördelar uppgifterna mellan teamet, skapar deadlines och begär godkännanden.

Skapa formulär för att få nödvändig information för ditt projekt; slipp onödigt fram och tillbaka.

Organisera och optimera ditt arbetsflöde i en smart Kanban-tavla med avancerade sökfilter.

Runrun. it-begränsningar

Det saknas tydliga förklaringar av alla funktioner, särskilt för förstagångsanvändare.

Duplicerade aviseringar är vanliga, vilket orsakar förvirring.

Runrun. it-priser

Gratis

Företag: 10 USD/månad per användare

Företag: 25 USD/månad per användare

Runrun. it betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

11. Avaya (Bäst för molnbaserade kommunikationssystem på företagsnivå)

via Avaya

Avaya är ett välkänt namn inom molnbaserad företagskommunikation.

Om ditt företag behöver en kraftfull molnbaserad kommunikationsplattform för röst, video, meddelanden och teamsamarbete är Avaya värt att överväga – särskilt om du arbetar med tvärfunktionella team eller hanterar komplexa arbetsflöden.

Avayas bästa funktioner

Använd Avaya som en fysisk telefon eller som en digital plattform på stationära datorer.

Skydda dina känsliga data med säkerhetsfunktioner i företagsklass.

Ställ in röstmeddelandeinspelningar och skicka enkelt fax direkt från din dator, integrerat med verktyg som Salesforce och Microsoft Teams.

Avayas begränsningar

Programvaran är inkonsekvent, kraschar ofta och kräver att användarna loggar ut och startar om.

Supporten är opålitlig, och användarna skickas ofta mellan olika supportagenter som verkar vara obekanta med systemet.

Avayas priser

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Avaya-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

12. Connecteam (Bäst för hantering av distans- och mobila arbetsgrupper)

via Connecteam

För företag inom branscher som tillverkning, logistik och andra där de flesta roller går utöver traditionella kontorsjobb måste molnbaserad kommunikationsprogramvara uppfylla de unika behoven hos dessa arbetskraftsgrupper. Det är där Connecteam utmärker sig.

Den är speciellt utvecklad för mobila team utan fasta arbetsplatser och ger ditt företag de verktyg som behövs för att alla ska kunna hålla kontakten och synkronisera sitt arbete, oavsett var de befinner sig.

Connecteams bästa funktioner

Förenkla hanteringen av arbetsskift, tilldelning av utrustning, godkännande av ledighetsansökningar och mycket mer – allt från en enda plattform.

Få en fullständig översikt över schemalagda meddelanden och redigera eller ta bort dem enkelt i chattappen.

Spåra anställdas arbetstimmar och koppla dem till ditt lönesystem för enkel hantering.

Begränsningar för Connecteam

Chefer kan inte göra teammedlemmar otillgängliga när de behövs

Integrationerna behöver förbättras, särskilt med QuickBooks Online (QBO), eftersom tidsposterna inte stämmer överens med QBO:s format.

Priser för Connecteam

Gratis: 0 $

Grundläggande: 29 $/månad per användare

Avancerad: 49 $/månad per användare

Expert: 99 $/månad per användare

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (760+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 330 recensioner)

13. TextP2P (Bäst för SMS-marknadsföring och kommunikation)

via TextP2P

Om din kundrelationshantering främst bygger på chattjänster och inte kräver videokonferenser, telefonsystem eller ens de bästa e-postalternativen, är TextP2P ett utmärkt val för att hantera kundkommunikation.

Det är ett av de bästa samarbetsverktygen för små och medelstora företag som söker en strömlinjeformad och effektiv lösning.

TextP2P:s bästa funktioner

Ställ in drip-kampanjer för att skicka textmeddelanden, e-postmeddelanden och ringlösa röstmeddelanden med fördefinierade intervall.

Skicka automatiserade SMS-enkäter för att enkelt få feedback från kunderna.

Lagra och hantera ett obegränsat antal kontakter i TextP2P:s databaser.

Begränsningar för TextP2P

Det saknar möjligheten att ringa röst- eller videosamtal, vilket begränsar kommunikationsalternativen.

Teckenbegränsningar för SMS kan begränsa längden på meddelanden.

Priser för TextP2P

Starter 500: 21 $/månad

Pro 1000: 42 $/månad

Business 2000: 84 $/månad

Betala efter användning: 5 $/månad

TextP2P-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,9/5 (över 110 recensioner)

Enhetlig kommunikationsplattform för mångsidiga team

Du har inte råd att låta bristfällig eller långsam kommunikation bromsa din verksamhet.

Föreställ dig följande: ditt produktteam är upptaget med leverantörsförhandlingar och kostnadsberäkningar, medan ditt driftsteam sitter fast och väntar på uppdateringar för att ladda upp produkter till marknadsplatsen, utan någon tydlig tidsplan i sikte.

Det är här ClickUp kan göra en stor skillnad.

Genom att främja smidig och transparent kommunikation säkerställer den att dina team håller kontakten och är uppdaterade i realtid. Oavsett om du vill skala upp ditt företag eller optimera din interna och externa kommunikation erbjuder ClickUp en plattform som stödjer alla dina behov.

Låt inte kommunikationsbrister hindra dig – registrera dig gratis på ClickUp och kom igång redan idag.