Hur man förklarar jobbhoppande i en intervjusituation

Förr i tiden hade våra föräldrar och farföräldrar en gyllene regel: hitta ett företag, lova att vara lojal och stanna där för alltid i utbyte mot anställningstrygghet och stabilitet.

Att byta från ett jobb till ett annat betraktades ofta som en varningssignal för arbetsgivare.

Sedan början av 2020-talet har dock jobbhoppande blivit mycket mer accepterat och till och med ses som ett sätt för individer (särskilt de i generation Z) att utforska nya möjligheter och utveckla sin karriär.

Men här är den verkliga frågan: kan dessa personer klara av anställningsintervjuer och förklara alla dessa snabba jobbbyten utan att väcka uppmärksamhet?

I den här artikeln delar vi med oss av några tips på hur du kan förklara jobbsprång i en intervju. Se till att du är redo att göra ett bra första intryck på rekryteringschefen!

Vad är jobbhoppning?

Jobbsprång är när du byter jobb ofta, ofta vartannat år eller oftare.

Denna trend har tagit fart bland dagens arbetskraft, där 86 % av de som deltog i en Hays-undersökning på LinkedIn instämde i att det är helt okej att lämna en tjänst inom 18 månader – över hälften av dem har själva gjort det!

Är det verkligen så dåligt att byta jobb ofta?

Även om rekryterare fortfarande kan vara skeptiska till ett CV fullt av korta anställningar, har jobbhoppande sina fördelar. Det ger dig möjlighet att utforska nya lärandemöjligheter, tjäna mer eller hitta en företagskultur som passar dig bättre.

Vissa arbetsgivare kan naturligtvis undra om du inte har haft möjlighet att ta itu med olika utmaningar eller fullfölja projekt om du byter jobb ofta.

Det finns alltid en risk att en rekryteringsansvarig oroar sig för att behöva upprepa rekryterings- och utbildningsprocessen tidigare än önskat om de anställer en person som är känd för att byta jobb ofta.

Men låt oss vara ärliga – dessa fördelar kan göra det värt att byta jobb ibland.

Allt fler arbetsgivare förstår varför arbetstagare kan byta jobb inom branscher som teknik, där tanken på ett ”jobb för livet” sedan länge är förlegad. Och denna inställning blir alltmer accepterad inom olika områden.

Varför man byter jobb ofta

Innan du börjar förbereda dig för den kommande anställningsintervjun är det bra att förstå varför jobbhoppning är så vanligt.

Låt oss utforska några av de viktigaste motivatorerna bakom dessa frekventa byten.

1. Karriärutveckling: Söka bättre möjligheter eller högre lön

Enligt en rapport från Federal Reserve Bank of Atlanta såg nästan hälften av jobbspringarna 2022 sina löner överträffa inflationen. Däremot fick mindre än hälften av dem som stannade kvar hos samma arbetsgivare löneökningar som höll jämna steg med de stigande kostnaderna. För att sätta det i perspektiv såg nästan en av fyra jobbhoppare i generation Z sin inkomst öka med 50 000 dollar på fem år.

Men att byta jobb handlar inte bara om lön.

För många är det ett sätt att utforska karriärmöjligheter och få varierande erfarenheter.

Genom att byta mellan olika roller och företag kan individer ta sig an nya utmaningar, utöka sina färdigheter och klättra snabbare på karriärstegen.

2. Branschdynamik: Korttidskontrakt eller gig-arbete i branscher som teknik eller marknadsföring

Vet du varför tidigare generationer troligen arbetade för samma företag hela livet? Lojalitet.

Hårt arbete och engagemang innebar att du sannolikt skulle belönas, befordras och tas om hand.

Men så är kanske inte fallet i de flesta scenarier just nu.

Sedan januari 2023 har hela 949 teknikföretag sagt upp över 200 000 anställda.

Massuppsägningar och distansarbete har bidragit till ökat jobbhoppande. Pandemin har också förändrat arbetstagarnas prioriteringar – de vill ses som individer, inte bara produktivitetsmaskiner.

Ökningen av gig-arbete och korttidskontrakt, särskilt inom teknik och marknadsföring, ger också arbetstagarna flexibilitet. 36 % av den amerikanska arbetskraften har gig-jobb och 39 % av vuxna är frilansare.

3. Personliga skäl: Flytt, familjeansvar eller att hitta rätt jobb

Oavsett om det handlar om att flytta, hantera familjeansvar eller hitta ett företag som känns rätt, är det ofta personliga mål som driver jobbsprång när anställda söker roller som bättre passar deras livsstil och värderingar.

Enligt Deloitte skulle nästan hälften av arbetstagarna i generation Z avvisa en potentiell arbetsgivare om den inte stämmer överens med deras personliga värderingar, och en betydande del skulle överväga att sluta om deras nuvarande jobb inte prioriterar sociala frågor.

4. Kompetensutveckling: Byta jobb för att få nya färdigheter eller erfarenheter

Visste du att mer än hälften av den globala arbetskraften riskerar att förlora sitt jobb bara för att de inte håller sig à jour med nya färdigheter?

Så viktigt är det att utveckla sina färdigheter.

En studie från McKinsey visar att bristande karriärutveckling är en av de främsta anledningarna till att människor säger upp sig från sina jobb.

Det handlar inte bara om att behöva nya färdigheter – det handlar också om att hitta rätt vägledning.

Om du byter jobb för att utveckla nya färdigheter och skaffa erfarenheter som passar dina karriärmål är det en värdefull information att dela med dig av vid din nästa anställningsintervju.

Vanliga farhågor som arbetsgivare har om jobbhoppning

Trots alla fördelar som jobbhoppande kan medföra är det ingen hemlighet att vissa arbetsgivare kommer att rynka på näsan åt ditt CV om de ser att du bytt jobb flera gånger på kort tid.

Låt oss undersöka varför de kan känna så och hur du kan hantera det.

Problem nr 1: Stabilitet och engagemang

När rekryterare ser att någon byter jobb ofta kan de undra om du kommer att stanna tillräckligt länge för att göra en bestående inverkan. Rädslan är att jobbhoppare kan störa teamets stabilitet och lämna företaget efter bara en kort tid.

Jobbsprång kan också göra det svårare att etablera långsiktiga relationer med kollegor och chefer. Utan dessa kontakter kan det bli svårt att avancera inom företaget.

Men här är den goda nyheten: med rätt tillvägagångssätt kan jobbhoppande hjälpa dig att skaffa värdefulla färdigheter, främja din karriär och till och med förhandla fram högre lön.

Om du kan visa att dina tidigare jobbbyten var strategiska och tillväxtinriktade beslut kan du vända dessa vanliga farhågor till en positiv berättelse. Betona de färdigheter du har förvärvat och din förmåga att snabbt anpassa dig till nya miljöer.

Problem nr 2: Kostnader för rekrytering och utbildning

Här är den främsta anledningen till att HR-avdelningar är skeptiska till jobbhoppare: kostnaden för att anställa och utbilda nya medarbetare.

Det finns ingen universell formel för att beräkna anställningskostnader för alla positioner och branscher, men att anställa en ny medarbetare kan ibland kosta mer än deras årslön.

Tänk på det: du har HR-kostnader, timmar som läggs på att intervjua kandidater och sedan finns det utbildningsperioden, under vilken produktiviteten är låg medan den nyanställde kommer igång.

Avkastningen på en nyanställd förbättras dock ju längre de stannar. Att investera 40 000 dollar för att anställa en säljare som kommer att bidra till att driva upp försäljningen med miljoner under de kommande fem åren? Det är en ganska bra affär.

Men om samma 40 000 dollar spenderas på någon som slutar efter bara åtta månader, ser avkastningen plötsligt ganska mager ut.

Hur man framställer jobbhoppande på ett positivt sätt i intervjuer

Nu när vi har pratat om de vanligaste orsakerna till att byta jobb – låt oss utforska det spännande – hur man hanterar jobbhoppning under de viktiga anställningsintervjuerna.

Här är några strategier som hjälper dig att ge en positiv bild av din karriär.

Framhäv fördelarna med mångsidig erfarenhet

Saken är den att dina arbetsgivare förmodligen värdesätter professionell utveckling lika mycket som du.

Utgå från den antagandet och framställ dina jobbbyten som en serie strategiska steg för karriärutveckling.

Berätta om tillfällen när du antog nya utmaningar eller tog på dig ansvar utanför din officiella roll. Visa hur din anpassningsförmåga har hjälpt dig att hantera olika uppgifter och gjort dig till en mångsidig kandidat.

Glöm inte att nämna eventuella yrkesutbildningar eller certifieringar som du har genomgått under din karriär. De visar att du är engagerad i att ständigt lära dig nya saker.

Gör det tydligt att du inte byter jobb bara för skojs skull – du väljer medvetet roller som stämmer överens med dina karriärmål och din personliga utveckling.

Anpassa jobbhoppande efter karriärutveckling

En av de bäst bevarade hemligheterna för en framgångsrik jobbsökning?

Fokusera på vad du har, inte på vad du "saknar".

Kanske visar din arbetshistorik kortare anställningar på flera olika jobb, men vet du vad? Du har byggt upp en imponerande kompetens som spänner över olika roller!

När du diskuterar dina erfarenheter, lyft fram de färdigheter du har tillägnat dig. Lyft sedan fram hur dessa färdigheter har bidragit till din professionella utveckling.

Betona till exempel din anpassningsförmåga, din förmåga att lära dig snabbt och hur du genom att hoppa mellan olika roller har blivit en mångsidig kandidat som kan hantera nästan vad som helst.

Fortsätt att bygga vidare på detta tema i dina jobbintervjuer och ansökningsbrev genom att dela med dig av konkreta exempel på när du tagit risker eller provat nya saker som lett till din utveckling.

Förklara frivilliga kontra ofrivilliga jobbbyten

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan frivilliga och ofrivilliga jobbbyten.

Att förmedla det är ännu viktigare.

Alla byten är inte frivilliga, och det är viktigt att förklara din situation för potentiella arbetsgivare.

Frivilliga förändringar är sådana som du själv initierar – till exempel att byta jobb för att du söker nya utmaningar, bättre karriärmöjligheter eller helt enkelt något som passar bättre för dina personliga mål.

Du kanske har hittat en tjänst som ger dig möjlighet att utveckla färdigheter som passar din karriärbana, eller så har du tagit chansen att tjäna en högre lön.

Ofrivilliga förändringar är däremot sådana som sker utanför din kontroll. Uppsägningar, företagsnedläggningar och till och med kontraktsanställningar som avslutas enligt plan faller alla under denna kategori.

Många människor byter jobb på grund av yttre faktorer som massuppsägningar eller nedskärningar. När du förklarar dessa situationer kan du framställa dem som värdefulla lärdomar som har hjälpt dig att forma din karriärväg.

Om du till exempel blev uppsagd kan du berätta hur du använde den tiden för att omvärdera dina mål och lära dig nya färdigheter.

Håll fast vid dina värderingar på jobbet

Millennials och Gen Zers vet vad de står för, och de vill att dessa värderingar ska vara centrala i deras dagliga arbete.

Med verktyg som Blind och Fishbowl är det enklare än någonsin att ställa företag till svars. Dessa anonyma plattformar är populära platser för ofiltrerade rykten om arbetsplatsen, där du hittar människor som ställer de stora frågorna: "Hur mycket tjänar du?"; "Ska jag ta aktier istället för löneförhöjning?"; "Bryr sig vårt företag ens om oss?"

Om du har bytt jobb från företag som inte stämde överens med dina grundläggande värderingar, dela det med potentiella arbetsgivare på ett sätt som lyfter fram ditt engagemang för öppenhet och integritet.

Och om en rekryteringsansvarig inte uppskattar din ärlighet – särskilt när det gäller allvarliga frågor – se det som en varningssignal.

Använd ClickUp för att förbereda dig inför din jobbintervju

Du kanske tror att det räcker med att läsa om dessa strategier för att förbereda dig inför din jobbintervju, men låt oss vara ärliga – det kan lätt leda till pinsam tystnad under samtalet.

Det bästa sättet att förbereda sig är att öva på dessa strategier med ett omfattande verktyg för produktivitet och uppgiftshantering som ClickUp.

Här är några bra sätt att förbereda dig inför din intervju med hjälp av ClickUp.

Planera förberedelsetiden med ClickUp Reminders

Det första steget är att avsätta tid för dina förberedelser.

Använd ClickUp för att ställa in påminnelser för provintervjuer, research eller bara för att öva på de allestädes närvarande frågorna av typen ”Berätta om en gång när...”.

Med schemalagda påminnelser kan du se till att du kontinuerligt förbättrar dina färdigheter och håller fokus.

Planera regelbundna provintervjuer med vänner, kollegor eller proffs med hjälp av återkommande påminnelser i ClickUp

Spåra framsteg med ClickUp-checklistor

ClickUp gör det enkelt att organisera allt du behöver.

Skapa en checklista över de färdigheter och erfarenheter du vill lyfta fram under intervjun.

Spåra dina framsteg med en ClickUp-lista – skapa en checklista för ”Projektledningsfärdigheter” med punkter som riskhantering och kommunikation med intressenter, och bocka av dem efterhand som du övar.

Organisera din förberedelse inför intervjun om projektledning genom att skapa en ClickUp-lista

Förenkla din research med ClickUp Brain

ClickUp Brain är ditt verktyg för att undersöka företag och jobb.

Klistra in en jobbeskrivning i ClickUp Brain och låt AI-assistenten sammanfatta den för att identifiera viktiga färdigheter, kvalifikationer, anställningshistorik och erfarenheter från tidigare arbetsgivare som du behöver lyfta fram under intervjun. Du kan också använda den för att undersöka företagets bakgrund, få insikter om branschtrender och granska specifika jobbkrav.

ClickUp Brain kan till och med hjälpa dig att brainstorma potentiella intervjufrågor för ett nytt jobb. Skriv in ämnen som "ledarskapsutmaningar" så föreslår det frågor som passar rollen.

Låt ClickUp Brain sammanfatta jobbannonser och hjälpa dig att hitta det perfekta jobbet

Perfektera dina svar i intervjun

För de knepiga beteendefrågorna kan ClickUp Brain hjälpa dig att brainstorma och förfina dina svar.

Om du är osäker på specifika termer eller begrepp kan ClickUp Brain också hjälpa dig att förstå branschjargong och förbereda svar på tekniska frågor så att du kan prata flytande om vilket ämne som helst.

Formulera frågor och anpassa dig till företagskulturen

Undrar du vad du ska fråga din intervjuare?

ClickUp Brain kan hjälpa dig att formulera insiktsfulla, öppna frågor baserade på företagets värderingar och kultur.

Genom att öva på dessa frågor i förväg kan du visa äkta intresse och göra ett minnesvärt intryck.

Öva på personliga intervjufrågor med ClickUp Brain

Hantera dina ansökningar med ClickUps mall för jobbsökning.

Ladda ner den här mallen Öka effektiviteten i din jobbsökning med denna omfattande mall för jobbsökning.

Känns jobbsökandet komplicerat och är du osäker på var du ska börja?

ClickUps mall för jobbsökning förenklar processen genom att ge dig ett praktiskt utrymme där du kan organisera allt du behöver för att göra din ansökan och intervjuträning perfekt.

Med den här mallen kan du samla jobbannonser från flera källor och hantera dem på ett och samma ställe, vilket ger dig en tydlig översikt över dina alternativ. Den har också en funktion för att spåra konversationer med rekryterare och anställningschefer.

Du kan börja organisera din jobbsökning med bara några klick med hjälp av anpassade vyer, såsom prioriterade ansökningar, företagslista och ansökningsstadium. Du kan skapa en komplett handlingsplan för varje jobbannons du söker, inklusive att skicka in ansökningar, boka intervjuer, undersöka företaget och följa upp kontakter.

Genom att hjälpa dig att hålla koll på deadlines säkerställer vi att du inte missar viktiga uppgifter eller glömmer att följa upp dem.

Tips för att hantera jobbhoppande under intervjun

Här är några tips på hur du kan omvandla eventuella farhågor om jobbhoppande till en berättelse om målmedveten karriärutveckling.

Tips nr 1: Var ärlig och självsäker

Istället för att dansa runt din arbetshistorik, stå för dina val med självförtroende.

Att ta itu med dina karriärval visar att du är självmedveten och inte är rädd för att diskutera den resa som har fört dig hit.

Det ger också rekryteringschefen en chans att se dina andra kvaliteter och förstå dina erfarenheter från tidigare jobb.

Tips nr 2: Visa långsiktigt engagemang

När arbetsgivare frågar ”Var ser du dig själv om fem år?” vill de veta om du planerar att stanna eller om du redan funderar på nästa karriärsteg.

Det är det perfekta tillfället att visa att du inte bara tänker kortsiktigt.

Du kan säga något i stil med: ”Sedan jag först såg den här tjänsten har jag varit ivrig att hoppa in och bidra med mina kunskaper till ert team. Jag ser fram emot att använda mina kundservicekunskaper för att vinna över kunder och hjälpa företaget att växa. På sikt skulle jag gärna ta på mig extra ansvar, kanske till och med utbilda nyanställda eller leda ett team. Om fem år hoppas jag kunna kalla mig projektledare – eller något lika coolt!”

Genom att koppla dina mål till företagets framtid visar du att du är där för mer än bara en kortare vistelse. Du är där för att göra skillnad och växa tillsammans med teamet.

Tips nr 3: Fokusera på framtiden

”Berätta hur den här rollen passar in i din livsplan.”

Arbetsgivare vill veta att du ser det här jobbet som en del av dina karriärmål. Redogör för din vision för de närmaste åren, men med en blinkning till hur det också gynnar dem.

Nämn att du är ivrig att ta dig an nya utmaningar och ge teamet lite extra energi.

Exempel på hur du svarar på frågor om jobbhoppning

Nedan följer några exempel på hur du kan svara med självförtroende på svåra frågor om jobbhoppande och visa att varje karriärsteg var en del av en större, medveten karriärplan.

Exempel på svar baserade på olika scenarier

1. Karriärinriktat svar

Om du har bytt jobb ofta för att få nya möjligheter att lära dig nya saker kan du framställa det som ett engagemang för professionell utveckling.

Så här kan du svara: ”Varje tidigare tjänst har gett mig möjlighet att utveckla nya färdigheter och skaffa erfarenheter som stämmer överens med mina karriärmål. Jag bytte jobb när jag kände att jag hade lärt mig det jag behövde och såg en möjlighet att ta mig an nya utmaningar. I mitt senaste jobb fokuserade jag till exempel på projektledning, ett område jag inte hade utforskat tidigare. Nu är jag redo att sammanföra alla dessa färdigheter och bidra till en roll som erbjuder tillväxt och en chans att göra en långsiktig inverkan. Denna position passar perfekt för det. ”

2. Familjeskäl eller personliga skäl som svar

Om du har bytt jobb på grund av flytt eller personliga omständigheter är det bäst att lyfta fram din anpassningsförmåga och fokusera på ditt engagemang för din karriär:

”Jag har bytt jobb några gånger under åren på grund av familjens behov och flyttar, men varje flytt har lärt mig att snabbt anpassa mig och få ut det mesta av nya situationer. När jag flyttade fick jag till exempel chansen att arbeta med ett helt nytt team, vilket utökade mitt professionella nätverk och breddade mina färdigheter . Nu när jag har kommit till rätta och fokuserar på mina långsiktiga karriärmål ser jag fram emot att hitta en roll där jag kan växa med företaget och bidra på ett meningsfullt sätt på lång sikt. ”

Vad du bör undvika när du förklarar jobbsprång

När det gäller jobbhoppande är det viktigt att undvika några vanliga misstag.

Först och främst: tala inte illa om dina tidigare arbetsgivare! Även om ditt senaste jobb inte var drömjobbet, håll dig till klass.

Att tala negativt om tidigare roller kan få dig att verka oprofessionell, och ingen vill anställa någon som kommer att tala illa om dem i framtiden.

Låt dig inte framstå som obeslutsam eller som om du bara hoppar från ett jobb till ett annat. Framställ istället varje karriärsteg som ett genomtänkt val du gjort för att utvecklas och lära dig nya saker.

Du vill framstå som någon som vet vad de vill, inte som någon som hoppar från jobb till jobb bara för att de inte kan bestämma sig.

Byta till ditt nästa jobb på ClickUp-vis

Den grekiske filosofen Herakleitos sa klokt: ”Förändring är det enda konstanta i livet. ”

Om du har bytt jobb flera gånger finns det en anledning till det, och det bästa sättet att lyckas i framtida jobbintervjuer är att förklara den anledningen tydligt och självsäkert.

ClickUp kan underlätta denna process avsevärt för dig. Det håller allt organiserat och hanterbart, oavsett hur komplex din jobbsökning kan kännas.

Med verktyg som ClickUp Brain kan du effektivisera din research genom att sammanfatta jobbeskrivningar och få insikter om företag och branschtrender.

Dessutom är ClickUp-mallarna perfekta för att spåra ansökningar, hantera kontakter och hålla deadlines – allt från en och samma praktiska plattform.

Med anpassningsbara påminnelser och checklistor hjälper ClickUp dig att vara förberedd, oavsett om du förbereder dig för en provintervju eller fräschar upp din kompetenslista.

Ta kontroll över din jobbsökning – registrera dig på ClickUp idag!