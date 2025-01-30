De 15 bästa verktygen för hantering av programvarutillgångar som du måste prova 2025

53 % av IT-teamen saknar fullständig insyn i sina teknikresurser. Och det är en väckarklocka för CTO:er!

Genom mitt nära samarbete med IT-team har jag sett hur företag spenderar för mycket på teknik utan att känna till hur deras programvarutillgångar används. Resultatet? De kan inte utnyttja sin IT-budget optimalt och utsätts för risker när det gäller efterlevnad och cybersäkerhet.

Men att implementera rätt verktyg för hantering av programvarutillgångar förändrar hela spelplanen. Verktyg för hantering av programvarutillgångar gör det enkelt att spåra och hantera dina IT-tillgångar. De ger insikt i tillgångarnas användning och hjälper dig att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Tillsammans med ClickUps IT-experter har jag sammanställt en lista över de bästa verktygen för hantering av programvarutillgångar så att du kan fatta smartare IT-beslut.

Låt oss sätta igång!

Vad är programvara för hantering av programvarutillgångar (SAM)?

SAM-programvara är en omfattande plattform för att spåra och hantera programvarutillgångar under hela deras livscykel. Den hjälper dig att automatiskt anskaffa, distribuera och hantera programvarulicenser och prenumerationer samt spåra programvaruanvändningen för att få ut maximalt värde av dina programvaruinvesteringar.

Här är några skäl till varför plattformar för hantering av programvarutillgångar är viktiga för din organisation: Optimerar utgifterna : Identifiera oanvända programvarulicenser och optimera utgifterna för programvarulicenser genom att investera i de licenser du faktiskt behöver.

Minska risken för bristande efterlevnad : Se till att programvarulicenserna alltid efterlevs för att undvika böter och rättstvister till följd av bristande efterlevnad.

Säkerställ säkerheten : Övervaka och hantera programvarutillgångar, identifiera obehöriga appar och ta bort dem från systemet för att upprätthålla säkerheten.

Välgrundade beslut: Få insikt i trender för programvaruanvändning, uppgraderingar, avveckling och andra detaljer för att fatta välgrundade beslut om IT-investeringar och budget.

Nu när du vet varför SAM-verktyg är viktiga för ditt företag, låt oss titta på de bästa verktygen för att effektivisera spårning och hantering av programvarutillgångar.

1. ClickUp (bäst för hantering av programvarulicenser, optimering av programvaruanvändning och automatisering av arbetsflöden)

Snabba upp mjukvaruutvecklingen och effektivisera tillgångshanteringen med ClickUp

Oavsett hur många verktyg vårt team provar, när det gäller att få saker gjorda väljer vi ClickUp. ClickUps allt-i-ett-lösning för projektledning och IT förenklar mjukvaruutvecklingscykeln. Vi använde ClickUp för att optimera våra IT-arbetsflöden med kraftfulla automatiseringar.

Det ger fullständig insyn i IT-tillgångar och hjälper oss att hålla koll på det som är viktigt, utan att behöva övervaka mätvärden i olika verktyg.

Samla splittrade arbetsflöden från olika appar på en enda plattform med ClickUp

ClickUp for Software Teams samlar IT-tillgångskartläggning, samarbete, IT-processer och sprintvisualiseringar på ett och samma ställe, vilket effektiviserar hela programvarans livscykel. Det hjälper vårt team att samarbeta enklare internt med andra avdelningar och externt med leverantörer, tillgångsägare etc. i realtid.

Det är inte allt! ClickUp erbjuder också många IT-mallar, till exempel ClickUp Asset Management Template, som spårar alla tillgångsdetaljer – från användning till licenser – i en intuitiv, centraliserad databas.

Organisera och visualisera IT-tillgångar med ClickUp Asset Management Template

ClickUps bästa funktioner

Samarbete i realtid: Samarbeta mellan avdelningar och med externa intressenter genom att upprätthålla tydlig, uppdaterad dokumentation på : Samarbeta mellan avdelningar och med externa intressenter genom att upprätthålla tydlig, uppdaterad dokumentation på ClickUp Docs.

Samarbeta med tillgångsägare, leverantörer och andra med hjälp av ClickUp Docs

Processkartläggning : Kartlägg processer för tillgångshantering, inklusive godkännanden av IT-förfrågningar, inköp av ny programvara, budgetändringar etc. med : Kartlägg processer för tillgångshantering, inklusive godkännanden av IT-förfrågningar, inköp av ny programvara, budgetändringar etc. med ClickUp Whiteboards.

Spårning av tillgångars status : Visualisera och spåra tillgångars status och teamets prestanda inom mjukvaruutveckling med anpassade rapporter via : Visualisera och spåra tillgångars status och teamets prestanda inom mjukvaruutveckling med anpassade rapporter via ClickUp Dashboards.

Uppgiftshantering: Planera och prioritera IT-uppgifter som programvaruabonnemang, incidenthantering och buggfixar etc. med : Planera och prioritera IT-uppgifter som programvaruabonnemang, incidenthantering och buggfixar etc. med ClickUp Tasks.

Hantera flera IT-uppgifter och projekt smidigt med ClickUp Tasks

Automatisering av arbetsflöden: Automatisera processer för tillgångshantering som efterlevnadskontroller, påminnelser om licensförnyelse, användningsövervakning och mycket mer med : Automatisera processer för tillgångshantering som efterlevnadskontroller, påminnelser om licensförnyelse, användningsövervakning och mycket mer med ClickUp Automations.

Automatisera efterlevnadskontroller och godkännanden med ClickUp Automations

Enkel automatisering, spårning av tillgångar och rapportering: Skapa färdplaner, automatisera IT-processer, hämta information om tillgångar, sammanfatta IT-budgetar och tillgångsrapporter etc. med hjälp av : Skapa färdplaner, automatisera IT-processer, hämta information om tillgångar, sammanfatta IT-budgetar och tillgångsrapporter etc. med hjälp av ClickUp Brains AI-assistans.

Begränsningar för ClickUp

Med så många funktioner har ClickUp en något brant inlärningskurva.

I början kan nybörjare ha svårt att utnyttja ClickUps anpassningsalternativ till fullo.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad/användare

Företag : 12 USD/månad/användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till AI till valfri betald plan för 7 $/användare/månad

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag och mitt team använder ClickUp dagligen som en ticketinglösning och även som informationsbas. Som DevOps gillar jag dess API 🙂 Det gör det möjligt att skapa alla typer av automatiseringar och integrationer: från automatiserad uppgiftsskapande till anslutning till Outlook och andra ITSM-verktyg. Anpassning av utrymmen görs också enkelt och intuitivt.

2. Snow Commander (bäst för tillgångssynlighet och upptäckt över flera molnplattformar)

via Snow Commander

Snow Commander är ett utmärkt verktyg för hantering av molnresurser. Det låter dig spåra företags användning av molnplattformar och applikationer för att optimera prestanda och minska kostnader genom att omfördela resurser.

Det bästa med Snow Commanders hybridmolnhanteringsverktyg är automatiseringen. Det eliminerar väntetiden i samband med godkännanden och gör det möjligt för teamen att hålla igång arbetet genom att automatisera godkännandeprocesserna för programvaruförfrågningar, budgetar och tvärfunktionella granskningar.

Snow Commanders bästa funktioner

Minska IT-teamets arbetsbelastning med en självbetjäningsportal och agentlös upptäckt.

Implementera och integrera programvaran med hjälp av en konfigurationsguide.

Få insikter om kostnadsoptimering för att använda din IT-budget effektivt.

Begränsningar för Snow Commander

Några användare rapporterar att sökgeneratorn har datafel som kräver manuella justeringar och konfiguration.

Priser för Snow Commander

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Snow Commander

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Snow Commander?

Det är fantastiskt att ha ett gränssnitt för att hantera olika programvaruleverantörer. Förutom att programvaran är mycket flexibel ger den mig möjlighet att styra licensinformationen. Den underlättar övervakning och varnar när licensen och avtalet löper ut. Det är värt att notera att jag kan fråga om en programvara har använts och verifiera användningen.

3. FlexNet Manager (bäst för hantering av företagslicenser)

via FlexNet Manager

FlexNet Manager är utmärkt för att förstå den aktuella statusen för programvarulicenser. Det hjälper dig att få insikt i hur många licenser eller paket du bör köpa för olika programvaror, vilket säkerställer kostnadseffektivitet.

Vi testade det för att hantera leverantörsrelationer och samla alla rättigheter på ett ställe, samtidigt som vi spårade aktiva och inaktiva licenser. Det bästa är att det förenklar förnyelse av programvara och förberedelser inför revisioner.

FlexNet Managers bästa funktioner

Automatisera licensavstämning – matcha programvarulicenser med faktisk programvaruanvändning för att förhindra fel och säkerställa licensöverensstämmelse.

Optimera licenspositioner med detaljerad information för att få ut maximalt värde av dina IT-utgifter och använda din budget effektivt.

Automatisera effektiv programvarulicensiering med FlexNets licensbibliotek med över 900 000 appar för att identifiera över- och underlicensiering och optimera programvarukostnaderna.

Begränsningar för FlexNet Manager

Popup-fönstret Agent Inventory skapar distraktioner under insamlingen av programvaruinventeringsdata.

Det finns prestandaproblem med AWS-integrationen.

Priser för FlexNet Manager

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av FlexNet Manager

G2 : 4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om FlexNet Manager?

Det bästa med FlexNet Manager Suite är att du kan samla alla rättigheter på ett ställe och hålla koll på aktiva och inaktiva licenser.

4. Certero (bäst för automatisering av licensieringsuppgifter)

via Certero

Certero ger en realtidsbild av hela ditt företags IT-landskap. Använd det för att spåra programvarutillgångar och hantera livscykler effektivt. Programvaran har en snabb datainsamlingsprocess, flera distributionsalternativ och effektiva licenser som erbjuder flexibilitet för att skala upp verksamheten.

Jag gillar hur Cetero minskar IT-teamens arbetsbelastning genom att automatisera dokumenthanteringsuppgifter, såsom uppladdning av licensavtal. Det matchar också den effektiva licenspositionen med relevant data såsom avtal, installationsregister och användningsdata från olika källor, vilket hjälper dig att fatta mer välgrundade beslut om efterlevnad och programvaruinköp.

Certeros bästa funktioner

Skapa ett tillgångsregister för att hantera alla IT-tillgångar på ett ställe och spåra nya och okända enheter.

Få en exakt bild av efterlevnaden av dina programvarulicenser med Certeros Effective License Positions (ELP).

Få insikt i tillgångarna med en inbyggd instrumentpanel och anpassade analyser.

Certeros begränsningar

Appen tar tid att återspegla förändringar

Integrationsinställningarna kan vara något komplicerade.

Certeros prissättning

Anpassad prissättning

Certeros betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Certero?

Hjälper till att ge full täckning av programvaruleverantören utöver att ge full plattformstäckning för en smidig upplevelse. Dessutom, precis som andra SAM-verktyg, erbjuder det även licenshanteringsfunktioner som är mycket användbara för licenshanterare för att få insikter om optimering av licenskostnader.

5. ServiceNow (bäst för IT-programvaruhantering i stor skala)

via ServiceNow

ServiceNow är ett äldre AI-verktyg för tillgångshantering som spårar och hanterar programvarutillgångslicenser för hela organisationen. Plattformens mångsidighet, realtidsvisibilitet och uppdateringar samt anpassningsmöjligheter gör att den sticker ut från ServiceNows konkurrenter.

ServiceNow är ett utmärkt verktyg för hantering av hela tillgångscykeln. Det erbjuder flexibilitet för varje standardprocess, stöder mjukvaruutvecklingscykeln (inklusive agil utveckling) och ansluter till flera tredjeparts-API:er.

ServiceNows bästa funktioner

Se rekommenderade aktiviteter, varningar och praktiska insikter på ett och samma ställe.

Utnyttja AI för att organisera data på ett mer exakt, konsekvent och lättillgängligt sätt.

Markera obehörig personlig programvara och ta bort den av säkerhetsskäl.

Dela rapporter, tilldela deluppgifter och interagera med ärenden i portalen.

Begränsningar i ServiceNow

Det erbjuder inga kodfria anpassningar.

Det kan vara svårt att utföra avstämning av tillgångar eller generera komplexa rapporter när antalet tillgångar ökar.

Priser för ServiceNow

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av ServiceNow

G2 : 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ServiceNow?

ServiceNow är det ledande ITSM-verktyget på marknaden. Det erbjuder ett omfattande utbud av funktioner och möjligheter som kan tillgodose alla affärsbehov. Det uppdateras ständigt med nya versioner som ger kunderna mer innovation och mervärde. Det är dock inte ett billigt alternativ när det gäller ITSM-verktyg och kräver en lång implementeringsprocess.

6. Oomnitza (Bäst för hantering av livscykeln för företagsteknik)

via Oomnitza

Oomnitza fungerar som ett centraliserat system för hantering av företagsteknik. Det säkerställer bättre datahygien och noggrannhet i kontrollen av programvaruinventarier, vilket minskar IT-kostnaderna och efterlevnadsriskerna.

Oomnitza samlar din teknikinventering och förenklar åtkomsten med sitt rena, lättanvända användargränssnitt. Det automatiserar hundratals arbetsflöden dagligen och eliminerar felbenägna manuella uppgifter som onboarding och offboarding, validering av efterlevnad, rapportgenerering och prognoser. Dessutom sparar verktygets snabba integration med ärendehanteringsprogram tid och hjälper till att hantera ärenden effektivt.

Oomnitza bästa funktioner

Skapa och anpassa arbetsflöden utifrån dina behov

Hantera teknikanvändning och livscykel och utnyttja IT-budgetar effektivt med prognoser.

Skapa ett centralt system för inventering av tekniska tillgångar för att eliminera silos

Begränsningar för Oomnitza

Den initiala installationsprocessen kan vara komplex och tidskrävande.

Oomnitza-prissättning

Anpassad prissättning

Oomnitza-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 130 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Oomnitza?

Oomnitza är ett så enkelt verktyg som samlar alla våra tillgångar på ett ställe, vilket gör det enkelt att använda och spåra våra tillgångars livscykel. Det var mycket enkelt för oss att implementera och integrera med våra andra verktyg för att få en heltäckande bild i realtid av våra tillgångars status. Rapporteringsgränssnittet kunde dock förbättras.

7. AWS License Manager (bäst för hantering och optimering av moln- och lokala licenser)

via AWS License Manager

AWS License Manager är ett bra alternativ om du är användare av AWS molnplattform. Det gör det möjligt att ställa in licenskontroller med anpassade regler för att styra licensernas tillämplighet. Dessutom kan användare skapa sökinställningar för flera lager där de kan få varningar om överträdelser av licensanvändningsgränser. Sammantaget hjälper det till att hantera och optimera moln- och lokala programvarulicenser.

Verktygets instrumentpanel är också en stor fördel. Den ger bättre insyn i hur dina programvarulicenser används. Den minskar risken för bristande efterlevnad genom att implementera begränsningar för licensanvändning, blockera nya startar och andra kontrollfunktioner.

AWS License Managers bästa funktioner

Få en översiktlig bild av licenser och bristande efterlevnad med hjälp av instrumentpaneler.

Skapa licensavtal och använd dem för flera programvarulicenser

Automatisera licensupptäckt, spårning och rapportering för att minska manuellt arbete.

Begränsningar för AWS License Manager

Några användare rapporterar att gratispaketet endast är lämpligt för att testa tjänsten. Du behöver ett betalt paket för att kunna dra full nytta av verktygets fördelar. Dessutom är priset ganska högt med tanke på att det endast är avsett för licenshantering.

Priser för AWS License Manager

Inga extra kostnader; det ingår gratis i Amazon Web Services-abonnemanget. För att få tillgång till alla funktioner krävs dock betalda abonnemang.

Betyg och recensioner av AWS License Manager

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Ej tillgängligt

Vad säger verkliga användare om AWS License Manager?

En sak som jag tyckte var mycket användbar var centraliserad licenshantering, eftersom AWS License Manager gör det möjligt för mig att hantera programvarulicenser över flera AWS-konton och miljöer. Detta ger mig kontroll och tydlighet över licensanvändningen.

8. USU (Bäst för stora företag som söker omfattande lösningar för IT-tillgångshantering)

via USU

USU är ett omfattande verktyg för hantering av programvarutillgångar som säkerställer transparens och efterlevnad. Det följer din organisations IT-policyer och procedurer samtidigt som det upprätthåller flexibel datainsamling, delning och hantering.

Under testningen kunde vi med hjälp av verktyget visualisera kostnaderna och komplexiteten för licensiering av servrar och kluster. Det erbjöd ett testsystem med ”vad händer om”-scenarier för att hitta de mest kostnadseffektiva och fördelaktiga alternativen.

Slutligen vore det orättvist att inte nämna USU:s betydelsefulla roll i IT-försäljningsfaserna under projekten. Det är fördelaktigt för att få insikt i kundernas programvarumiljöer och förstå deras infrastruktur för att kunna utforma skräddarsydda lösningar.

USU:s bästa funktioner

Få en centraliserad översikt över din SaaS-miljö för att spåra och hantera appar

Utvärdera leverantörers regler och mått för att beräkna efterlevnaden av produkter.

Automatisera SaaS-återvinning för att spåra licenser och appanvändning och sedan optimera programvarukostnaderna.

Begränsningar för USU

Några användare rapporterar att verktygets diskutrymme är begränsat och att priset är något högre för småföretag.

Ibland återspeglar inte sorterings-, filtrerings- och kvalitetskontrollfunktionerna de ändringar som gjorts.

USU-prissättning

Anpassad prissättning

USU-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om USU?

Jag gillar att det är ett detaljerat verktyg för att visa licensöverensstämmelse, att det kan anpassas efter alla organisationers behov och att det gör det möjligt att hantera filer konsekvent från flera datakällor och i stora volymer.

9. Google Cloud Asset Inventory (bäst för övervakning av programvarutillgångar i Google Cloud)

via Google Cloud Asset Inventory

Är alla dina appar och varumärkestillgångar lagrade i Google Cloud? Då bör du överväga Google Cloud Asset Inventory. Det hjälper dig att övervaka Google Cloud-inventeringen och analysera tillgångar på olika nivåer.

Verktyget lagrar också en 35-dagars historik över tillgångsmetadata, vilket innebär att det är lättare att hålla sig uppdaterad om förändringar i tillgångarna med realtidsvarningar, exportera ögonblicksbilder av tillgångarna inom denna period samt söka och exportera tillgångsmetadata för dokumentation.

De bästa funktionerna i Google Cloud Asset Inventory

Sök efter tillgångar med hjälp av anpassat frågespråk

Övervaka förändringar i tillgångarna med realtidsmeddelanden

Integrera BigQuery för omfattande dataanalys

Begränsningar för Google Cloud Asset Inventory

Begränsat till Google Cloud Platform

Det är svårt att förstå vad man debiteras för; det krävs mycket research för att förstå faktureringssystemet.

Priser för Google Cloud Asset Inventory

Gratis med Google Cloud Platform, som har en prismodell där du betalar efter användning.

Betyg och recensioner av Google Cloud Asset Inventory

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 1900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Cloud Asset Inventory?

Det möjliggör övervakning och analys av GCP-tillgångar för att kontrollera status och analysera den. Det viktigaste är att vi enkelt kan skriva SQL-frågor och få de data vi behöver baserat på vår fråga.

10. Alloy Navigator (Bäst för företag som börjar med hantering av IT-tillgångar och tjänster)

via Alloy Navigator

Alloy Navigator är en komplett programvarulösning för hantering av programvarutillgångar och servicedesk.

Det jag gillar mest med Alloy är att det samlar flera funktioner under ett och samma tak. Du kan använda det för att skanna dina system efter information om programvaruinventering, hålla dig uppdaterad om licensernas utgångsdatum och förnya dem automatiskt, spåra efterlevnad och hantera bristande efterlevnad genom att konvertera dem till IT-ändringsbegäranden för att säkerställa efterlevnad.

Dessutom hjälper Alloy till att hantera IT-servicetickets, kartlägga användarrelationer, automatisera arbetsflöden och effektivt tillgodose kundernas behov.

Alloy Navigators bästa funktioner

Automatisera systemsökning i hela organisationen för att hämta information om programvaruinventeringen på några minuter.

Få automatiska e-postmeddelanden och aviseringar om appar som har installerats, tagits bort och uppdaterats.

Optimera licensanvändningen för att förhindra över- och underköp av programvara.

Alloy Navigators begränsningar

Dokumentationen är bristfällig. Det finns bara texter och inga bilder, videor eller personlig vägledning för att förstå produkten.

Flikarna för aktivitet/historik och backend-funktionen i Alloy kan vara förvirrande och överväldigande.

Priser för Alloy Navigator

Alloy Navigator Explorer : 19 USD/tekniker/månad

Alloy Navigator Express: 49 USD/tekniker/månad

Alloy Navigator Enterprise: 89 USD/tekniker/månad

Alloy Navigator – betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/6 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Alloy Navigator?

Det har många användbara funktioner, såsom utlåningsbibliotek för utrustning och funktioner för tillgångshantering. Jag gillar också att användarna kan skicka ärenden via helpdeskportalen, vilket har gjort det enklare för oss att hålla reda på arbetsorder.

11. Zluri (Bäst för upptäckt och optimering av SaaS-appar)

via Zluri

Det värsta med ett allvarligt oorganiserat SaaS-system är skugg-IT. Du vet inte vilka appar som används, vilka som är obehöriga och vilka som är döda sedan länge, även kallade zombieappar.

Vi testade Zluris programvara för tillgångshantering för att organisera vårt SaaS-system. Det hjälpte oss att klassificera programvara utifrån risk och betydelse, upptäcka icke auktoriserade appar och spåra appanvändning och utgifter på ett och samma ställe.

Det bästa med verktyget? Det upptäcker nya appar som kommer in i miljön, identifierar riskabel programvara och förhindrar högriskanvändare, vilket minskar cybersäkerhetshoten. Dessutom automatiserar verktyget åtkomstvyer för att säkerställa efterlevnad av IT-styrning och lagar.

Zluri bästa funktioner

Få 360°-översikt över utgifts-/licensdata – utgiftsverktyg, ekonomisystem och programvarukontrakt.

Identifiera högriskappar och meddela berörda parter så att de kan vidta omedelbara åtgärder.

Få tillgång till all information om appar – tilldelade och otilldelade licenser, användaraktivitet, säkerhet, utgifter osv. – för att fatta välgrundade beslut.

Zuri-begränsningar

Relativt ny produkt; saknar omfattande funktioner

Installationen kräver mycket manuellt arbete, till exempel att stämma av användaråtkomst. Du måste kontrollera användaråtkomst och kontroller manuellt för att säkerställa att de är korrekta och giltiga.

Zluri-priser

Anpassad prissättning

Zluri-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zluri?

Zluri är utmärkt för att upptäcka SaaS och registrera vilka användare som har tillgång till applikationer. Beroende på storleken på SaaS-miljön i din organisation kan det dock också vara en enorm uppgift att implementera Zluri, särskilt om du byter från en ganska oorganiserad och opålitlig källa som Excel eller Google Sheets. Zluri erbjuder ett stort antal integrationer som är till stor hjälp i detta avseende, men det kommer fortfarande att krävas en stor mängd manuell avstämning av användaråtkomst för allt annat.

12. Microsoft Volume Licensing (bäst för hantering av licenser för Microsoft-produkter)

via Microsoft Volume Licensing

Om du är starkt beroende av Microsofts produkter och tjänster är Microsoft Volume Licensing det rätta valet för dig. Denna programvara gör det möjligt för IT-team att hantera Microsofts produktlicenser.

Det finns en rad olika prenumerationsalternativ och erbjuder stor flexibilitet. IT-team av alla storlekar och inom alla branscher kan använda programvaran för att hantera bulklicenser, kontrollera avtal och minska risker som förlust av åtkomst, driftstopp och avbrott i tjänster.

De bästa funktionerna i Microsoft Volume Licensing

Få tillgång till utbildning i volymlicensiering för att få ut mesta möjliga av verktyget.

Lagra programvarutillgångar på en centraliserad plattform för enkel åtkomst

Utnyttja prisvärda webbaserade verktyg för applikationshantering för att spara in på licenskostnader.

Begränsningar för Microsofts volymlicenser

Att öppna en lokal licensserver stör uppdateringen av onlineversionen av VLSC (Volume Licensing Service Center), vilket leder till att informationen inte stämmer överens.

Programvarnycklarna som används i ett system kan inte återanvändas, vilket innebär extra kostnader när man byter maskin.

Priser för Microsofts volymlicenser

Microsoft Licensing erbjuder fyra anpassade prisplaner:

Office LTSC Standard 2024

Office LTSC Professional Plus 2024

Office LTSC Standard för Mac 2024

Microsoft 365 Apps för företag

Betyg och recensioner av Microsoft Volume Licensing

G2 : Det finns inte tillräckligt med recensioner tillgängliga.

Capterra: Ej tillgängligt

Vad säger verkliga användare om Microsofts volymlicenser?

Jag har använt volymlicenser i över två år och tycker att det är väldigt användbart. När jag behöver installera en viss programvara behöver jag bara gå till webbplatsen, installera ISO-filen och hämta nyckeln. Du behöver inte komma ihåg licensnyckeln, allt finns där.

13. SymphonyAI IT Service Management (bäst för automatisering av IT-drift med AI)

via Symphony AI

SymphonyAI:s verktyg för hantering av programvarutillgångar är utmärkt för företagsteam som vill finjustera arbetsflöden med automatisering. Det hjälper till att optimera IT-processer, skapa anpassade arbetsflöden och underlätta samarbetet inom företaget för att påskynda verksamheten.

Jag gillar att verktyget har ett centralt gränssnitt med all information om hårdvaru- och programvarutillgångar. Det hjälper dig att spåra statusen för mina IT-tillgångar efter plats, historik, ägarskap och användning. Dessutom kan du upptäcka underutnyttjade resurser och minska slöseriet under hela programvarans livscykel.

Kort sagt hjälper SymphonyAI dig att utnyttja IT-budgeten mer effektivt. Det säkerställer effektiv hantering av IT-tillgångar, förbättrar tillgångarnas synlighet, upptäckt, licenshantering och efterlevnad.

SymphonyAI IT Service Management – de bästa funktionerna

Distribuera tillgångar på distans när du är på resande fot via programuppdateringar

Skaffa en enhetlig serviceportal för att hantera slutanvändarnas problem på ett och samma ställe.

Förbättra arbetsflöden och skapa personliga upplevelser med Design Studio med 50 inbyggda kontroller för formulär, arbetsflöden, affärsregler och SLA:er.

Begränsningar för SymphonyAI IT Service Management

Installationsprocessen är utmanande och tidskrävande.

Du måste rensa programvarulicenser för att lägga till nytt inventarium när du fördelar tillgångar.

Priser för SymphonyAI IT Service Management

Anpassad prissättning

SymphonyAI IT Service Management – betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om SymphonyAI IT Service Management?

Denna lösning erbjuder en centraliserad plats som förenklar integrationen av olika funktioner. Den tillhandahåller ett lättnavigerat system som effektiviserar processen från tillgångshantering till serviceförfrågningar och vidare till incidenthantering. Den är utformad för att vara enkel att använda i den dagliga verksamheten och säkerställer att användarna kan ta sig igenom varje steg på ett effektivt sätt utan komplikationer. ”

14. IFS assyst (Bäst för IT-tjänstehantering i företag)

via IFS assyst

IFS assyst erbjuder IT-tjänster och tillgångshantering i en enda plattform – från strategisk hantering till drift och säkerhet. Denna webbaserade programvara för IT-driftshantering hjälper dig att automatisera repetitiva uppgifter, programvaruupptäckt och hantering av säkerhetsincidenter, så att du kan maximera avkastningen på dina IT-tillgångar. Dessutom erbjuder verktyget en användarvänlig portal där slutanvändarna kan lösa problem snabbare.

IFS assysts bästa funktioner

Automatisera efterlevnadskontroller för att undvika påföljder för bristande efterlevnad

Övervaka hårdvaru- och mjukvaruinformation – från arbetsflöden till supportärenden – för att bättre förstå din infrastruktur.

Automatisera säkerhetsåtgärder för att säkerställa 100 % efterlevnad och sömlös säkerhet för alla tillgångar och data.

Begränsningar för IFS assyst

Användargränssnittet är klumpigt och gammaldags, vilket kan vara en nackdel för användarna.

IFS assyst-prissättning

Anpassad prissättning

IFS assyst betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om IFS assyst?

Det fungerar ganska bra för hantering av tillgångar. Gränssnittet är dock klumpigt och gammaldags. Behöver bättre och tätare integration med system för hantering av slutpunkter.

15. Matrix42 (Bäst för erfarna IT-proffs som hanterar flera appar och licenser)

via Matrix42

Om du har problem med isolerad tillgångsinformation bör du överväga Matrix42. Det ger 360 graders insyn i din programvara och dina licenser. Det låter dig se vad du betalar för, identifiera onödiga appar och spara pengar genom att nedgradera oanvända verktyg. Du kan också använda det för att köra inventeringsskanningar på flera plattformar, så att dina system alltid är uppdaterade.

Det jag gillade med verktyget var att jag enkelt kunde logga in och hitta all information, oavsett vilken programvara jag ville veta mer om. Det gjorde det möjligt för vårt team att dokumentera, implementera, uppdatera och avaktivera varje programvara.

Matrix42:s bästa funktioner

Spåra molnutgifter och verifiera kostnader och budgetar för att förhindra överkonsumtion.

Skapa detaljerade rapporter om appanvändning för att fatta välgrundade inköpsbeslut.

Identifiera icke auktoriserade programvarutillgångar och beställ extra licenser genom integrering med servicekatalogen.

Matrix42:s begränsningar

Verktyget är komplext; nybörjare behöver intensiv utbildning innan de kan utnyttja dess fulla potential.

Matrix42-priser

Anpassad prissättning

Matrix42-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Matrix42?

Min totala upplevelse är mycket bra. Som administratör av programvarutillgångar i ett stort företag är det jag gillar mest med Matrix42 kontrollen över programvarans livscykel, från installation till uppdatering och borttagning om det behövs. Verktyget är mycket komplext och det är svårt att utbilda nya administratörer.

Minska risken för bristande efterlevnad med programvaruhantering

Nu när du vet mer om de 15 bästa SAM-verktygen på marknaden idag hoppas vi att det blir lättare för dig att bedöma de viktigaste faktorerna – automatisering av arbetsflöden, hantering av programvarulicenser, centraliserad plattform, funktioner, integrationer och anpassning som fungerar för ditt företag. När du gör ditt val, glöm inte att implementera de bästa metoderna för hantering av programvarutillgångar.

Alla lösningar på denna lista är värda att prova, men ClickUp är min favorit. Den har alla funktioner som behövs för att effektivisera hanteringen av programvarutillgångar och utvecklingscykler samt hantera licensavtal. Kort sagt ger den dig en kraftfull plattform som säkerställer varaktig effektivitet i alla affärsprocesser och arbetsflöden.

Vill du veta mer?

