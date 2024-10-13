Zendesk vs Salesforce: Hitta rätt CRM-system för ditt företag

Att välja rätt CRM-system kan förändra hur ditt team interagerar med kunderna och hanterar den dagliga verksamheten.

Verktyg som Zendesk och Salesforce sticker ut eftersom de erbjuder unika funktioner som tillgodoser olika affärsbehov och användarpreferenser. Dessa försäljnings- och marknadsföringsverktyg dominerar diskussionen om kundkommunikation och relationshantering och lovar att automatisera dina affärsprocesser.

Men det är inte enkelt att välja mellan dem. Båda plattformarna erbjuder användbara funktioner, men deras användarupplevelser och specifika tillämpningar skiljer sig åt avsevärt.

I den här bloggen kommer vi att gå igenom styrkorna och begränsningarna hos båda verktygen och se vilket CRM som passar bäst för ditt team. Är du redo? Då kör vi.

Vad är Zendesk?

Zendesk är ett mångsidigt CRM-verktyg som är utformat för att förbättra kundtjänstens effektivitet och interaktionshantering.

Det kombinerar en mångsidig uppsättning funktioner, inklusive AI-driven automatisering, livechatt, ärendehantering och en omfattande kunskapsbas. Bland andra kundsupportverktyg är det ett bra val för företag som vill förbättra kundnöjdheten och den operativa produktiviteten.

Genom att integrera kunddata och tillhandahålla användbara insikter hjälper Zendesk företag att leverera personliga och snabba kundupplevelser, vilket säkerställer att varje interaktion tillför värde och bygger lojalitet. Det har också tillgängliga communityforum där användare kan utbyta idéer, lösa problem och dela med sig av bästa praxis.

Zendesk-funktioner

Zendesk erbjuder en kraftfull uppsättning funktioner som är utformade för att optimera kundinteraktioner och öka teamets effektivitet.

Låt oss utforska dess mest effektiva CRM-funktioner.

1. Funktion nr 1: Fullständig insyn i pipeline

via Inetsoft

Zendesk CRM erbjuder insyn i försäljningspipeline, en viktig funktion för alla säljteam som vill undvika överraskningar i slutet av kvartalet. Denna funktion gör det möjligt för dig att prognostisera och hantera din försäljningspipeline effektivt i realtid.

Med hjälp av helpdeskverktyg för att planera, spåra och analysera varje del av din försäljningsprocess kan du identifiera potentiella problem innan de påverkar dina resultat. Denna nivå av insikt hjälper dig att effektivisera verksamheten och säkerställa att du alltid ligger steget före.

Ditt team kan fatta välgrundade beslut som optimerar prestandan och driver en jämn intäktstillväxt med hjälp av realtidsdata och analyser.

2. Funktion nr 2: Funktioner för teamets produktivitet

via Softwareadvice

Så här effektiviserar Zendesks produktivitetsfunktioner dina försäljningsprocesser:

Kontakt- och affärshantering: Hantera kontakter och affärer i Zendesk, där all viktig kundinformation lagras på ett enda lättillgängligt ställe. Hantera kontakter och affärer i Zendesk, där all viktig kundinformation lagras på ett enda lättillgängligt ställe. Zendesk-integrationer säkerställer att ditt team har den information de behöver för att fatta välgrundade beslut och anpassa interaktioner.

Aktivitetsuppföljning: Oavsett om det gäller samtal, e-post eller möten ger Zendesks aktivitetsuppföljningsfunktion en tydlig översikt över varje teammedlems aktiviteter.

Leadgenerering och hantering: Från Från kundsegmentering till automatisering av uppföljningsmejl – dessa verktyg ser till att ditt team kan fokusera på de mest lovande leads.

Uppgiftsautomatisering och triggers: Oavsett om det handlar om att skicka ett välkomstmejl till en ny kontakt eller varna säljare om en affär som närmar sig slutdatum, säkerställer automatisering konsekvens i kommunikation och verksamhet.

3. Funktion nr 3: AI-drivna bots

via Venturebeat

Zendesk AI använder intelligenta agenter för att hantera komplexa kundinteraktioner mer effektivt än vanliga bots. Dessa AI-agenter löser självständigt vanliga frågor och supportärenden. Med den här funktionen kan dina kundtjänstagenter fokusera på mer komplicerade och värdefulla interaktioner.

AI-drivna bots är avgörande för att skala upp kundsupporten utan att kompromissa med kvaliteten, vilket gör det möjligt för företag att upprätthålla hög kundnöjdhet även under högsäsong.

Zendesk-priser

Team: 25 USD/agent per månad

Tillväxt: 69 $/agent per månad

Professional: 149 USD/agent per månad

Enterprise: Från 169 USD/användare per månad

Vad är Salesforce?

Salesforce är en molnbaserad plattform för kundrelationshantering (CRM) som gör det möjligt för dig att hantera alla dina kundinteraktioner och affärsprocesser på ett och samma ställe.

Det förbättrar din förmåga att kommunicera med kunder, potentiella kunder och partners genom att centralisera data, automatisera uppgifter och leverera användbara insikter inom olika affärsfunktioner.

Plattformen är skalbar och passar företag av alla storlekar och branscher, vilket hjälper dig att växa och anpassa dig på en marknad i ständig förändring.

Salesforce CRM-funktioner

Salesforce CRM-funktionerna är utformade för att tillgodose alla kontaktpunkter i kundresan, vilket gör det till en viktig plattform för företag som vill skala upp och förnya sig.

Låt oss ta en titt på de framstående funktionerna i Salesforce Service Cloud:

1. Funktion nr 1: Avancerade rapporterings- och analysfunktioner

via Salesforce

Salesforce har avancerade rapporterings- och analysverktyg som omvandlar stora mängder data till användbara insikter. Genom att analysera kundinteraktioner och försäljningsresultat kan du identifiera trender och mönster som leder till datadrivna beslut.

Dessa funktioner gör det möjligt för dig att förutse marknadsförändringar och förfina dina CRM-strategier i realtid, så att ditt företag alltid ligger steget före.

2. Funktion nr 2: Salesforce CRM:s produktivitetsfunktioner

Salesforce CRM är utformat för att öka produktiviteten i hela din organisation genom att integrera avancerade serviceverktyg som effektiviserar olika försäljningsprocesser.

Här är en närmare titt på några av de viktigaste produktivitetsfunktionerna i Salesforce CRM:

Omfattande kundprofiler: Få detaljerade kundprofiler med datapunkter från hela kundens livscykel. Denna integration gör det möjligt för företag att få en 360-graders bild av varje kund, inklusive tidigare interaktioner, köphistorik och framtida behov.

Kundengagemang: Förbättra interaktionen med potentiella kunder genom skräddarsydda engagemangsstrategier som är inbyggda i ditt CRM-system. Denna funktion gör det möjligt för dig att genomföra personliga kontakter och uppföljningar, vilket säkerställer effektivare kommunikation och högre konverteringsgrader.

Försäljningsanalys: Använd integrerade verktyg som Tableau för att visualisera försäljningstrender, spåra teamets prestationer och prognostisera intäkter med större noggrannhet.

Intäktsinformation: Interna verktyg ger djup insyn i din pipeline, vilket hjälper dig att identifiera flaskhalsar, förutsäga affärsresultat och förfina strategier i realtid.

3. Funktion nr 3: AI-drivna insikter (Salesforce Einstein)

Salesforce Einstein, AI-komponenten i Salesforce CRM, levererar kraftfulla insikter genom att analysera dina servicemolndata i realtid.

Denna funktion automatiserar prediktiv analys, hjälper till att personalisera kundinteraktioner och optimerar processer, vilket gör det möjligt för ditt team att fatta beslut snabbare.

Einsteins funktioner gör det möjligt för dig att förutse kundernas behov och trender, så att dina strategier alltid är anpassade efter kundernas förväntningar och marknadens dynamik.

Salesforce-priser

Starter Suite: 25 USD/användare per månad

Pro Suite: 100 USD/användare per månad

Enterprise: 165 USD/användare per månad

Obegränsat: 330 $/användare per månad

Einstein 1 Sales: 500 USD/användare per månad

Zendesk vs. Salesforce: Jämförelse av funktioner

Både Zendesk och Salesforce erbjuder kraftfulla CRM-verktyg som är utformade för att lösa kundfrågor och effektivisera försäljningsprocesser. Även om de har många likheter, tillgodoser deras funktioner olika affärsbehov och användningsfall.

Här är en jämförelse mellan dem inom viktiga områden:

Funktion nr 1: Översikt över pipeline

Zendesk

Zendesk ger fullständig insyn i försäljningsprocessen, vilket gör det möjligt för säljteam att bättre prognostisera och hantera försäljningsprocessen. Det kan hjälpa till att planera, spåra och analysera alla delar av försäljningsprocessen, vilket gör det lättare att identifiera potentiella problem innan de påverkar resultatet.

Salesforce

Salesforce erbjuder också god översikt över försäljningsprocessen med avancerade analyser som hjälper dig att spåra kundinteraktioner och försäljningsresultat. Integrationen med Salesforces egen AI, Einstein, förbättrar dessa funktioner och ger förutsägbara insikter och rekommendationer.

🏆Vinnare: Det är oavgjort. Båda plattformarna är utmärkta när det gäller att ge insyn i pipeline, men Salesforces AI-integration kan ge dem ett försprång framför Zendesk för organisationer som behöver djupare analysfunktioner och prediktiva insikter.

För mindre team med enkla försäljningsprocesser kan Zendesks enklare, användarvänliga gränssnitt vara mer tilltalande.

💡 Proffstips: Få ut mesta möjliga av din kundlojalitetsresa genom att förstå skillnaden mellan klienter och kunder, så att du kan använda de bästa teknikerna för att attrahera nya kunder till ditt varumärke!

Zendesk

Zendesk ökar produktiviteten genom att centralisera viktiga försäljningsverktyg som kontakt- och affärshantering, aktivitetsuppföljning och leadhantering. Dess automatiseringsfunktioner och anpassningsbara triggers effektiviserar rutinuppgifter, vilket frigör tid för säljarna att fokusera på försäljningen.

Salesforce

Salesforce ökar produktiviteten med en omfattande uppsättning verktyg, såsom automatisering av säljstyrkan och samarbete via plattformar som Slack. Dess skalbara funktioner är utformade för att hantera tillväxt och komplexa försäljningscykler.

🏆Vinnare: Vinnaren här beror på dina behov. Salesforce fungerar bra, särskilt för större företag eller företag med komplexa försäljningsprocesser. Zendesk kan vara mer lämpligt för företag som prioriterar användarvänlighet och enkelhet framför omfattande anpassningsmöjligheter.

Funktion nr 3: AI-funktioner

Zendesk

Zendesk använder AI för att förbättra kundservicen genom intelligenta bots som hanterar rutinmässiga förfrågningar och supportuppgifter. Detta gör att mänskliga agenter kan fokusera på komplexa och värdefulla interaktioner, vilket förbättrar den totala effektiviteten i kundsupporten.

Salesforce

Salesforce Einstein tar AI ett steg längre genom att integrera djupinlärning och prediktiv analys direkt i CRM-systemet, vilket ger personaliserade kundinsikter och automatiserar en rad olika uppgifter inom försäljning och marknadsföring.

🏆Vinnare: Om din prioritet är avancerad AI som inte bara stöder servicemedarbetare utan också driver försäljnings- och marknadsföringsstrategier genom prediktiv analys, är Salesforce den klara vinnaren. Zendesks riktade AI-verktyg är dock mer än tillräckliga för organisationer som främst behöver AI för att förbättra effektiviteten i sina kundsupportverktyg.

Zendesk vs Salesforce: Recensioner på Reddit

På Reddit diskuterar användarna ingående fördelar och nackdelar med CRM-verktyg som Zendesk och Salesforce, ofta utifrån sina olika erfarenheter och användningsfall.

Låt oss ta reda på vad folk säger om de båda apparna på Reddit. Om Salesforce nämnde en användare:

Salesforce såldes till oss som ett system som till 90 % uppfyller våra behov direkt, med bara lite konfigurering för att få det precis rätt. Men vi upplever att det snarare uppfyller 30 % av våra behov och kräver mycket utveckling – särskilt omnikanal, som vi använder för att dirigera specifika typer av ärenden till specifika typer av agenter.

Salesforce såldes till oss som ett system som till 90 % uppfyller våra behov direkt, med bara lite konfigurering för att få det precis rätt. Men vi upplever att det snarare uppfyller 30 % av våra behov och kräver mycket utveckling – särskilt omnikanal, som vi använder för att dirigera specifika typer av ärenden till specifika typer av agenter.

Detta återspeglar en allmän uppfattning om att Salesforce visserligen är kraftfullt, men ofta kräver omfattande anpassning och utveckling för att uppfylla specifika behov.

Å andra sidan uttryckte en användare frustration över Zendesk:

Zendesk är hemskt. Efter att du har undertecknat inköpsordern är Zendesks supportverktyg obefintligt. Vi har många problem och ingen svarar oss... Nu har de debiterat oss fyra gånger så mycket som i vårt avtal och ingen svarar.

Zendesk är hemskt. Efter att du har undertecknat inköpsordern är Zendesks supportverktyg obefintligt. Vi har många problem och ingen svarar oss... Nu har de debiterat oss fyra gånger så mycket som i vårt kontrakt och ingen svarar.

En annan användare som bytte från Zendesk till Salesforce delade med sig av en omfattande synpunkt:

Så vi bytte från Zendesk till Salesforce och vårt driftsteam hatar det. Besvikelsen förgiftade i stort sett hela organisationen mot Salesforce. Efter ett ganska långdraget projekt för att överföra ärenden från Zendesk till Salesforce slutade de faktiskt med att spendera ännu mer pengar på att anlita en tredje part som integrerar med Salesforce för att hantera ärenden på ett mer driftsvänligt sätt.

Så vi bytte från Zendesk till Salesforce och vårt driftteam hatar det. Besvikelsen förgiftade i stort sett hela organisationen mot Salesforce. Efter ett ganska långdraget projekt för att överföra ärenden från Zendesk till Salesforce slutade de faktiskt med att spendera ännu mer pengar på att anlita en tredje part som integrerar med Salesforce för att hantera ärenden på ett mer driftsvänligt sätt.

Dessa diskussioner visar att valet mellan Zendesk och Salesforce ofta beror på specifika organisatoriska behov och förväntningar.

Salesforce uppfattas som ett mycket anpassningsbart men potentiellt komplext och kostsamt verktyg att implementera. Zendesk ses däremot som enklare och mer användarvänligt, men kan sakna kundsupport efter det initiala köpet.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Zendesk och Salesforce

ClickUp erbjuder en mångsidig plattform som kombinerar hög flexibilitet med kraftfulla funktioner för att öka produktiviteten och kundengagemanget.

Låt oss ta reda på varför ClickUp är ett av de bästa alternativen till Zendesk och Salesforce för att hantera dina kundrelationer och försäljningsprocesser.

1. ClickUps One Up #1: CRM för team

Ladda ner den här mallen Hantera försäljningspipelines och kundengagemang med ClickUps CRM för team.

ClickUps CRM-lösning för team är utformad för att påskynda kundtillväxt och kundnöjdhet. Den erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för att visualisera din försäljningspipeline, spåra och hantera konton samt effektivisera kundflöden.

Med ClickUp kan ditt team samarbeta effektivt och se till att varje kundinteraktion blir meningsfull. Med ClickUp kan du:

Skapa ditt ideala CRM-system med anpassningsbara fält och kopplingar mellan uppgifter, dokument och andra datapunkter.

Hantera och visa din försäljningspipeline med hjälp av Kanban-tavlor, listor eller tabellvyer för att säkerställa en smidig process från prospekt till kund.

Automatisera repetitiva uppgifter och skapa anpassade arbetsflöden för att säkerställa konsekvens och effektivitet i alla kundinteraktioner.

Använd över 50 anpassningsbara widgetar på instrumentpanelen för att spåra försäljningsresultat, kundengagemang och andra viktiga affärsindikatorer.

Organisera konton med hjälp av anpassade taggar och filter för att snabbt navigera och komma åt specifika kunddata eller konton.

2. ClickUps fördel nr 2: ClickUp för kundsupport

Ladda ner den här mallen Delegera flera ansvariga för omedelbar hjälp med ClickUp för kundsupport

ClickUp för kundsupport ökar kundernas framgång genom att effektivisera organiseringen av kundinformation. Denna plattform stärker dina kundframgångsteam genom att hålla kundinteraktioner och data välorganiserade och tillgängliga, vilket möjliggör en förstklassig serviceupplevelse.

Med ClickUp kan du effektivt hantera alla aspekter av kundrelationer och supportuppgifter i ett enda intuitivt gränssnitt. Det förbättrar effektiviteten i hanteringen av kundförfrågningar och problem.

Här är vad du kan göra med ClickUp:

Anpassa arbetsflöden med specifika anpassade fält baserade på ärenden.

Prioritera uppgifter för att fokusera på kritiska frågor genom att använda taggar för att markera och länka vanliga frågor.

Integrera smidigt med verktyg från tredje part som Slack, Google Drive och mycket mer.

Effektivisera e-posthantering och konverteringar med Outlook och Gmail

Förbättra uppgiftshanteringen med bilagor från Dropbox och OneDrive

3. ClickUp One Up #3: ClickUp CRM-mall

Ladda ner den här mallen Kom igång med ditt CRM-arbete med ClickUps färdiga, helt anpassningsbara CRM-mall.

ClickUp CRM-mallen är perfekt för nybörjare (och även ledare) som vill effektivisera sin leadhantering, kundrelationer och försäljningspipeline. Den innehåller en färdig, helt anpassningsbar mapp som du kan komma igång med på några sekunder.

Mallen möjliggör snabb implementering av ett fullfjädrat kundrelationshanteringssystem under ett och samma tak. Med denna CRM-mall kan dina team:

Organisera och spåra leads systematiskt för att förbättra konverteringsgraden och uppföljningens noggrannhet.

För detaljerade register över all kundkommunikation för att förbättra relationshanteringen och anpassa tjänsterna.

Anpassa CRM-systemet efter ditt företags specifika behov, så att du kan anpassa arbetsflöden och dataorganisation.

Implementera snabbt ett fullt fungerande CRM-system med förkonfigurerade inställningar som är redo att användas omedelbart.

Hitta rätt CRM-system: Balansera kapacitet med dina användningsfall

Att välja rätt CRM-programvara är avgörande för att öka effektiviteten och effektivisera kommunikationen inom din organisation. CRM-programvaror som Zendesk och Salesforce erbjuder kraftfulla programvarulösningar med unika funktioner, men implementeringen kan vara komplex och kräva betydande investeringar.

Detta gör dem till en utmanande lösning för små och medelstora företag och nystartade företag med begränsade budgetar.

ClickUp framstår som ett mångsidigt och kostnadseffektivt alternativ som erbjuder en heltäckande plattform som tillgodoser en rad olika CRM-behov med anpassningsbara mallar och integrationer.

För företag som vill optimera kundinteraktioner utan att betala ett högt pris erbjuder ClickUp en skalbar lösning som växer med ditt team. Dess användarvänliga gränssnitt och flexibla funktioner gör det möjligt att smidigt anpassa det till dina specifika arbetsflöden.

Utforska ClickUp idag och upptäck hur det kan förändra dina CRM-rutiner.

Börja din kostnadsfria provperiod nu!