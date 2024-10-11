Enligt en undersökning från McKinsey anser 89 % av de anställda att psykologisk trygghet är avgörande för deras tillfredsställelse och produktivitet på arbetsplatsen. Utan den kan arbetsmiljön snabbt bli giftig.

Tänk på det – du arbetar i en miljö där dina kollegor tvekar att dela med sig av idéer eller uttrycka oro, av rädsla för motreaktioner eller hån. I ett sådant scenario ersätts kreativitet och innovation av ångest och misstro, vilket hämmar individens utveckling och hela teamets potential.

Psykologisk trygghet är motgiftet mot allt detta!

Låt oss utforska hur du kan skapa psykologisk trygghet på din arbetsplats och främja en miljö där alla känner sig trygga med att bidra, samarbeta och utvecklas.

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är avsedd att ge allmän information om hur man skapar psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Den är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling.

Vad är psykologisk trygghet på arbetsplatsen?

Psykologisk trygghet på arbetsplatsen är övertygelsen att individer kan säga vad de tycker, ifrågasätta saker och ta risker utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser.

Amy Edmondson, professor vid Harvard Business School, definierar det som:

Avsaknad av rädsla för mellanmänskliga relationer. När psykologisk trygghet finns kan individer utan tvekan uttrycka sig om arbetsrelaterade frågor.

Denna känsla av tillit och öppenhet inom ett team eller en organisation gör att individer kan känna sig trygga med att uttrycka sina tankar och idéer, även om de är annorlunda eller potentiellt utmanande.

Historiskt sett har företag fokuserat på att förbättra produktiviteten och effektiviteten, utan att ägna tillräcklig uppmärksamhet åt medarbetarnas välbefinnande – ett allvarligt misstag.

Nästan 24 % av de anställda lämnar sina jobb på grund av misstro, medan 25 % ifrågasätter sin organisations förmåga att skapa en trygg arbetsmiljö.

Att prioritera psykisk hälsa är ett måste för företag som vill skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö. Googles Project Aristotle, som studerade strukturen och dynamiken hos framgångsrika team, identifierade psykologisk trygghet som en av de viktigaste faktorerna för att skapa en effektiv arbetsmiljö.

Detta kan inte betonas nog – psykologisk trygghet är lika viktigt som fysisk trygghet och måste behandlas som sådant.

Vikten av psykologisk trygghet på arbetsplatsen

Psykologisk trygghet främjar en hälsosam och produktiv arbetsplats. När anställda känner sig trygga med att uttrycka sig själva är det mer sannolikt att de:

Var innovativ: Psykologisk trygghet uppmuntrar individer att tänka kreativt och ta risker, vilket leder till nya idéer och lösningar.

Samarbeta effektivt: Psykologiskt trygga team har lättare att arbeta tillsammans, dela kunskap och lösa problem.

Var engagerad: Anställda som känner sig uppskattade och stödda är mer benägna att engagera sig i sitt arbete och känna lojalitet gentemot organisationen.

Upplev högre arbetstillfredsställelse: En psykologiskt trygg miljö kan leda till högre arbetstillfredsställelse och lägre personalomsättning.

Utforska de fyra stadierna av psykologisk trygghet

Dr Timothy R. Clark har utvecklat en fyrstegsmodell för att beskriva utvecklingen av psykologisk trygghet inom team.

Steg 1: Inkluderande säkerhet

Innan de kan känna sig trygga med att bidra måste medarbetarna känna sig inkluderade, respekterade och uppskattade som teammedlemmar. Detta kan bara ske om arbetsgivarna skapar en mångfaldig och inkluderande miljö, främjar öppen kommunikation och säkerställer rättvis behandling.

Steg 2: Elevernas säkerhet

Anställda kan gå vidare till lärandets säkerhetsstadium när de känner sig inkluderade.

Här känner sig medarbetarna trygga att lära sig, växa och utveckla sina färdigheter utan rädsla för att bli dömda eller misslyckas. Detta kräver en stödjande och uppmuntrande miljö samt möjligheter till lärande och utveckling.

Steg 3: Säkerhet för medarbetare

I detta skede känner sig medarbetarna trygga med att bidra med sina idéer, kunskaper och färdigheter utan rädsla för att bli avfärdade eller ignorerade. Detta skede innebär att man erkänner och uppskattar bidrag, uppmuntrar samarbete och stärker medarbetarna.

Steg 4: Utmanarens säkerhet

I detta skede känner sig medarbetarna trygga med att utmana status quo, ifrågasätta antaganden, ta interpersonella risker och föreslå nya idéer. Detta kräver en kultur präglad av innovation, experimentlust och tolerans för misslyckanden.

Emotionell intelligens spelar en avgörande roll för att skapa psykologisk trygghet. Personer och ledare med hög emotionell intelligens kan bättre känna empati med andra, hantera sina känslor och kommunicera effektivt.

Teamdynamiken påverkar också den psykologiska tryggheten. När teammedlemmarna känner sig sammankopplade och stödda är det mer sannolikt att de litar på varandra och känner sig trygga med att dela med sig av sina tankar.

Att bygga starka relationer inom teamet genom aktiviteter som teambuildingövningar och att uppmuntra kamratskap kan bidra till en psykologiskt trygg miljö.

De negativa effekterna av bristande psykologisk trygghet på arbetsplatsen

Brist på psykologisk trygghet kan ha djupgående negativa effekter på både individer och organisationer. När anställda känner sig otrygga med att uttrycka sig kan det leda till följande resultat:

Bristande engagemang: Enskilda individer kan dra sig undan från teamdiskussioner och aktiviteter, vilket leder till minskad moral och en betydande produktivitetsnedgång.

Hämmad kreativitet och innovation: Rädslan för att utmana status quo eller föreslå nya idéer kan hämma kreativiteten och hindra organisationens förmåga att förnya sig och anpassa sig.

Kronisk stress och ångest: En En giftig arbetsmiljö kan leda till ökad stress och ångest på arbetsplatsen. Anställda kan känna sig instängda och utan stöd, vilket kan yttra sig i fysiska och psykiska hälsoproblem.

Utbrändhet: Långvarig exponering för en ostödjande atmosfär kan leda till utbrändhet, där medarbetarna blir emotionellt och fysiskt utmattade, vilket minskar deras totala effektivitet.

Hög personalomsättning: Anställda som känner sig undervärderade och utan stöd är mer benägna att söka möjligheter på andra håll, vilket leder till ökad personalomsättning och därmed förknippade kostnader för rekrytering och utbildning.

Steg för att skapa en psykologiskt säker arbetsplats

Forskning visar att 17,5 % av de anställda känner att de inte kan uttrycka sina åsikter på arbetsplatsen. För att motverka detta måste ledare vidta proaktiva åtgärder för att skapa en respektfull och stödjande miljö.

Att bygga förtroende inom team kräver konsekventa handlingar som visar respekt, ärlighet och öppenhet.

Här är några viktiga steg du kan ta för att förbättra den psykologiska tryggheten på arbetsplatsen:

Steg-för-steg-guide till att skapa psykologisk trygghet

Att främja psykologisk trygghet kräver ett mångfacetterat tillvägagångssätt som involverar ledarskap och åtgärder på teamnivå. Här är en steg-för-steg-guide för hur du gör detta:

1. Definiera och utvärdera

Formulera tydligt vad psykologisk trygghet innebär inom din organisation och kommunicera det till alla anställda. Använd programvara för medarbetarengagemang och genomför en behovsbedömning för att identifiera områden där det saknas psykologisk trygghet och där du kan göra förbättringar för att främja den.

Proffstips: Använd ClickUp Form View för att samla in svar från dina anställda.

Samla in svar från anställda med hjälp av ClickUp Forms.

2. Svara med empati

Som ledare är det viktigt att utveckla förmågan att bemöta andra med empati och uppmuntra ditt team att göra detsamma.

Du är till exempel teamledare på ett teknikföretag och en av dina teammedlemmar kämpar med ett personligt problem som har lett till missade deadlines och sämre kvalitet på arbetet. En ledare som saknar empati kan reagera genom att påpeka teammedlemmens dåliga prestationer eller hota med disciplinära åtgärder. Men denna strategi bidrar inte till att främja den psykologiska tryggheten. Att leda med empati innebär istället att ta en annan väg. Istället för att anta att teammedlemmen helt enkelt är lat eller improduktiv, ta dig tid att ha ett öppet och ärligt samtal med dem. Förstå deras situation och behov, och arbeta tillsammans för att skapa en handlingsplan för att komma vidare.

Att låta ditt team veta att du verkligen bryr dig om dem, värdesätter deras känslor och behov och vill skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö är ett effektivt sätt att främja psykologisk trygghet inom dina team.

3. Hantera konflikter och ge stöd

Hantera konflikter snabbt och rättvist för att förhindra att de eskalerar och skadar förtroendet. När en oenighet uppstår mellan två anställda i ett projekt kan chefen ordna ett möte för att diskutera frågan öppet och respektfullt. Detta hjälper till att förhindra att konflikten eskalerar och skadar förtroendet.

4. Utvärdera och förbättra kontinuerligt

Mät den psykologiska tryggheten på din arbetsplats genom att regelbundet övervaka nivån av förtroende, öppenhet och stöd bland medarbetarna. Samla in insikter genom att genomföra undersökningar, medarbetarfeedback eller anonyma utvärderingar.

Använd dessa data för att identifiera områden som kan förbättras och genomföra riktade åtgärder.

Strategier för att upprätthålla psykologisk trygghet i distansarbetsmiljöer

Distansarbete har blivit allt vanligare, vilket medför unika utmaningar för HR när det gäller att upprätthålla den psykologiska tryggheten. Här är några strategier att överväga:

1. Prioritera öppen och transparent kommunikation

Regelbundna avstämningar, aktivt lyssnande och transparent beslutsfattande kan hjälpa dig att skapa en kultur präglad av öppenhet och ärlighet.

Du kan schemalägga veckovisa teammöten för att diskutera projekt, dela uppdateringar och ta itu med problem. Ledare kan föregå med gott exempel genom att lyssna aktivt, ge sina medarbetare sin fulla uppmärksamhet och svara genomtänkt på deras frågor och kommentarer.

Allmänna möten kan vara ett kraftfullt verktyg för att främja öppen kommunikation inom ett företag. Genom att tillhandahålla en plattform för transparenta, fria interaktioner gör dessa möten att anställda känner sig kopplade till företagets mål, förstår beslutsprocessen och ser hur deras bidrag passar in i helheten. Denna transparens kan bidra till att bygga upp förtroende och lojalitet bland anställda.

2. Främja en kultur av förtroende och respekt

En kultur präglad av tillit och respekt är grundläggande för psykologisk trygghet. Ledare kan skapa detta genom att visa sårbarhet, ge respektfull feedback och erkänna och uppskatta teammedlemmarnas prestationer.

Som ledare kan du dela med dig av dina utmaningar och misstag för att visa att det är okej att göra misstag och lära sig av dem. Upprätta riktlinjer för konstruktiv feedback för att skapa en trygg och respektfull miljö. Att erkänna och uppskatta teammedlemmarnas bidrag kan höja moralen och främja en känsla av tillhörighet.

3. Uppmuntra sociala kontakter och teambuilding

Fysiska eller virtuella teambuildingaktiviteter, sociala chattar och företagssponsrade evenemang kan bidra till att stärka teamkänslan och minska känslan av isolering.

För att stärka banden mellan medarbetarna kan du anordna virtuella happy hours, frågesport på fredagar eller matlagningskurser. Ett tips är att skapa en särskild kanal på din kommunikationsplattform för informella samtal, och att dela personliga uppdateringar kan bidra till att utveckla kamratskapskänslan.

Läs mer: Över 100 roliga virtuella teambuildingaktiviteter för att höja teamets moral

Att förse medarbetarna med nödvändiga verktyg och stöd är avgörande för deras framgång och välbefinnande. Detta inkluderar tillgång till programvara för medarbetarnas välbefinnande, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter samt resurser för mental hälsa.

5. Sätt upp tydliga förväntningar och gränser

Att fastställa gränser mellan arbete och privatliv och erbjuda flexibla arbetsformer kan minska överbelastningen för anställda, förebygga utbrändhet och främja en positiv balans mellan arbete och privatliv.

Du bör tillhandahålla tydliga riktlinjer för arbetstider, kommunikationsförväntningar och leveranser. Att uppmuntra anställda att sätta upp sunda gränser mellan arbete och privatliv kan också bidra till att förebygga utbrändhet och upprätthålla en positiv balans mellan arbete och privatliv. Flexibla arbetsformer, såsom flexibla arbetstider, kan bidra till att tillgodose individuella behov och preferenser.

Inför principen om förtroende i beslutsprocesser för att främja psykologisk trygghet.

När medarbetarna litar på sina ledare och kollegor är det mer troligt att de känner sig trygga med att uttrycka sina tankar och idéer.

En strategi för att öka förtroendet är att involvera medarbetarna i beslutsfattandet. Innan du genomför organisationsomfattande initiativ bör du överväga att göra en undersökning bland dina medarbetare för att få deras feedback.

Öppenhet och öppen informationsdelning bygger också förtroende. De kan bidra till att förebygga missförstånd.

Dessutom är det mer troligt att anställda litar på konsekventa och pålitliga ledare. Varje gång du får feedback och agerar på den, kommunicera hur den anställdas feedback omvandlades till en genomförbar strategi. Du kan använda allhandsmöten som en plattform för att visa upp sådana initiativ.

Chefer på alla nivåer bör undvika detaljstyrning och ge medarbetarna möjlighet att ta ansvar för sitt arbete. Detta visar att du litar på deras omdöme och kompetens.

Slutligen är det viktigt att erkänna och uppskatta medarbetarnas insatser för att skapa en positiv arbetsmiljö.

Organisationskulturens inflytande på psykologisk trygghet

Organisationskulturen spelar en viktig roll för att forma det psykologiska säkerhetsklimatet på en arbetsplats.

Organisationer med en öppen och inkluderande kultur uppmuntrar sina anställda att dela med sig av sina tankar och idéer utan rädsla för att bli dömda eller utsatta för repressalier.

En kultur som stöder medarbetarnas tillväxt och utveckling och ger dem möjlighet att ta initiativ kan främja en känsla av psykologisk trygghet.

En organisation som värdesätter öppenhet, respekt och förtroende kan främja psykologisk trygghet, medan en hierarkisk, rigid eller bestraffande kultur kan hindra den.

En kultur som värdesätter respekt, integritet och etiskt beteende kan skapa en trygg och pålitlig miljö.

Organisationer som är bekväma med att ta risker och lära sig av misslyckanden kan skapa en mer öppen och innovativ kultur, vilket bidrar till psykologisk trygghet.

Ledningens och medarbetarnas roll i att säkerställa psykologisk trygghet

Som ledare bör du visa öppen och ärlig kommunikation, aktivt lyssna på medarbetarna och uppmuntra andra att göra detsamma. Genom att föregå med gott exempel när det gäller psykologisk trygghet kan du skapa en kultur där medarbetarna känner sig bekväma med att uttrycka sig. Detta kan uppnås genom att skapa tydliga förväntningar på respektfullt beteende, öppen kommunikation och konstruktiv feedback.

Anställda kan bidra till att skapa en positiv och psykologiskt trygg arbetsmiljö genom att stödja och uppmuntra sina kollegor. Uppmuntra dina teammedlemmar att säga ifrån om de bevittnar eller upplever negativt beteende som undergräver den psykologiska tryggheten på arbetsplatsen.

Hur ClickUp kan förbättra den psykologiska tryggheten i arbetsmiljön

ClickUp är ett projektledningsverktyg som kan fylla många funktioner. Genom att tillhandahålla en strukturerad och transparent plattform för kommunikation, samarbete och uppgiftshantering kan ClickUp HR Management System bidra till att skapa en mer öppen, stödjande och inkluderande miljö, vilket bidrar till psykologisk trygghet på din arbetsplats.

Så här hjälper det:

Genom att möjliggöra direkt, tillgänglig och säker kommunikation mellan anställda, deras chefer och HR-personal kan du hålla kommunikationskanalerna öppna.

Genom att följa upp medarbetarnas prestationer över tid kan du upptäcka plötsliga förändringar – en minskning av produktiviteten, upprepad frånvaro – som kan vara tecken på att medarbetarna är missnöjda eller olyckliga.

Plattformen främjar också effektivt samarbete genom funktioner som ledighetshanteringssystem som effektiviserar ansökningar och godkännanden. När du tar hand om grunderna på ett effektivt sätt känner medarbetarna en trygghet.

ClickUp innehåller också olika verktyg som är utformade för att förbättra medarbetarnas engagemang, till exempel enkäter och feedbackmekanismer, som du kan använda för att aktivt söka medarbetarnas synpunkter och feedback om deras uppfattning om psykologisk trygghet.

Andra funktioner, som ClickUps inbyggda AI-assistent ClickUp Brain, kan hjälpa dig att skapa dessa undersökningar baserat på ditt kompletta informationsarkiv om anställda, ställa in dem, samla in och bearbeta data och sedan visa insikter genom en mängd olika grafer och diagram.

Skapa och tilldela uppgifter enkelt för att främja samarbete och laganda.

Att skapa en stark känsla av samarbete och laganda är viktigt för en produktiv arbetsmiljö. Medlemmarna i ett team måste samarbeta när de arbetar med sina uppgifter.

Du kan använda ClickUp Tasks för att skapa och tilldela uppgifter på ett effektivt sätt. ClickUp Tasks kan anpassas och tilldelas relevanta teammedlemmar. Det gör det också möjligt för teammedlemmar att lämna kommentarer och klargöra eventuella frågor direkt i uppgifter och dokument.

Att skapa uppgifter, se varandras uppgifter och samarbeta kring dem går smidigt i ClickUp, vilket främjar en känsla av lagarbete och öppenhet.

Skapa uppgiftschecklistor på språng i ClickUp Tasks.

Proffstips: Använd ClickUp Clips för att spela in din skärm och snabbt visa specifika arbetsflöden. Detta är särskilt användbart för team som arbetar på distans eller är spridda över olika platser.

Spela in din skärm och dela den med medarbetarna via ClickUp Clips.

Använd transparent och öppen kommunikation

ClickUps samarbetssvit – som inkluderar funktioner som ClickUp Chat, @mentions och kommentartrådar – möjliggör kommunikation och samarbete i realtid. Detta gör det enkelt för teammedlemmarna att dela idéer, ställa frågor och ge feedback.

Initiera enskilda samtal och gruppdiskussioner med teammedlemmar, dela filer och ge sammanhang för diskussioner med hjälp av ClickUp Chat.

Det kan också hjälpa team att samarbeta mer effektivt inom ramen för specifika uppgifter, vilket förbättrar produktiviteten, minskar konflikter och förbättrar moralen.

Team kan använda ClickUp Docs för att redigera dokument tillsammans i realtid, tilldela åtgärder till enskilda ägare som uppgifter och konvertera text till spårbara uppgifter för att hålla koll på idéer.

Främja samarbete med live-redigering av dokument i ClickUp.

Genom att koppla samman dokument och uppgifter kan teamen centralisera sitt arbete på ett ställe och skapa anpassade arbetsflöden för att öka effektiviteten.

💡Proffstips: HR-chefer kan använda Docs för att ta fram och dela policyer, SOP:er och andra viktiga dokument med företaget.

Följ projektets framsteg men upprätthåll också balansen mellan arbete och privatliv.

Dagens team hanterar flera projekt samtidigt, vilket gör det viktigt att ha en centraliserad hubb för att övervaka framstegen. Det är där ClickUp Dashboards kommer in. Tänk på dem som ditt kommandocenter för att effektivt hantera många anställda och projekt.

ClickUp Dashboards ger en realtidsvy av teamets aktiviteter och uppgiftsframsteg, vilket säkerställer att alla är på samma sida. Genom att visualisera resultat och insikter kan du förbättra samarbetet och höja teamets moral.

Se projektstatus, uppgiftsstatus och teamets insatser på ett och samma ställe med ClickUp Dashboards.

Om du vill spåra beroenden och hantera prioriteringar på en delad visuell tidslinje kan du använda ClickUp Gantt Charts.

ClickUp Gantt Charts ger en visuell tidslinje över uppgifter och beroenden, vilket bidrar till att minska osäkerheten och förbättra teamets samordning och planering.

Gantt-diagram ger teammedlemmarna en känsla av kontroll över sitt arbete. Genom att förstå sin roll och sitt ansvar, samt uppgifternas beroenden inom projektet, kan teammedlemmarna känna sig mer befogade att fatta beslut och ta initiativ.

💡 Proffstips: För att förebygga utbrändhet i ditt team kan du erbjuda förmåner som främjar mental hälsa, till exempel gratis gymkort, prenumerationer på meditationsappar och samtalsterapi.

Anpassa dig efter olika arbetsflöden för team

Att ge ditt team självständighet är fantastiskt, men det är lika viktigt att låta dem arbeta på ett sätt som passar dem.

Förenkla dina aktiviteter med ClickUp Views

ClickUps vyer och arbetsflöden ger en tydlig översikt över uppgifter, ansvarsområden och deadlines, vilket minskar arbetsplatsens oro på grund av oklarheter och osäkerhet. Dessutom erbjuder det över 15 anpassningsbara vyer!

Om du har distansanställda eller medarbetare som arbetar asynkront ger funktionen ClickUp Views dem en snabb översikt över sina uppgifter. Den erbjuder flera vyer, såsom ClickUp Board-vy, ClickUp List och ClickUp Calendar View, så att teamen kan välja den vy som bäst passar deras arbetsflöde och preferenser.

Gör det lika enkelt att se uppgifter som att kolla kalendern med ClickUp.

Använd ClickUp för att övervaka hälsan på arbetsplatsen och sätta upp hälsoinitiativ.

ClickUps mall för medarbetarfeedback är användbar för att samla in medarbetarnas synpunkter och främja en psykologiskt trygg arbetsmiljö.

Ladda ner den här mallen Med ClickUps mall för medarbetarfeedback kan du snabbt samla in meningsfull feedback från medarbetarna och följa deras inställning över tid.

Så här kan du använda mallen:

Snabb installation: Färdig att använda, anpassningsbar mall för omedelbar insamling av feedback

Sentiment tracking: Kraftfulla visualiseringar för att övervaka medarbetarnas sentiment över tid.

Anpassade fält: Samla in olika typer av feedback med hjälp av attribut som företagskultur och rolltydlighet.

Flera vyer: Få tillgång till svaren genom olika konfigurationer för effektiv analys. Få tillgång till alla svarande, svarslistan och undersökningsvyerna.

Inbyggda projektledningsverktyg: Använd taggning, automatisering och anpassade statusar för att effektivisera uppföljningen.

Medarbetarnas engagemang är en viktig indikator på det allmänna välbefinnandet på arbetsplatsen, som visar hur sammanhållna och motiverade ditt team känner sig. ClickUps mall för undersökning av medarbetarnas engagemang hjälper dig att följa upp och förbättra medarbetarnas motivation.

Ladda ner den här mallen Effektivisera personalhanteringen, förbättra HR-arbetet och öka teamets engagemang med ClickUps mall för medarbetarengagemang.

Med den här mallen kan du:

Genomför regelbundna undersökningar bland medarbetarna för att utvärdera deras engagemangsnivå.

Hantera detaljerade medarbetarprofiler och effektivisera introduktionsprocesser.

Samla insiktsfulla prestationsutvärderingar för att förbättra teamdynamiken.

Skapa en starkare och säkrare arbetsplats med ClickUp

När medarbetarna känner sig trygga med att uttrycka sig själva är de mer benägna att vara engagerade, kreativa och samarbetsvilliga. En psykologiskt trygg miljö kan leda till högre arbetstillfredsställelse, lägre personalomsättning och förbättrad organisationsprestanda.

Genom att integrera ClickUp på din arbetsplats kan du ta ett viktigt steg mot att skapa en psykologiskt trygg miljö.

ClickUps samarbetsfunktioner är utformade för att stödja öppen kommunikation, transparenta arbetsflöden, erkännande, feedback och uppgiftshantering, vilket allt kan bidra till att främja förtroende, samarbete och en positiv arbetskultur.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag.

Vanliga frågor

Vad är bristande psykologisk trygghet på arbetsplatsen?

Psykologisk trygghet på arbetsplatsen uppstår när medarbetarna kan uttrycka sina tankar, ställa frågor, ta upp problem eller ta risker (allt inom professionella gränser, förstås) utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. Brist på psykologisk trygghet på arbetsplatsen kan leda till en kultur präglad av rädsla, misstro och bristande engagemang bland medarbetarna.

Vad är oacceptabla arbetsförhållanden?

Oacceptabla arbetsförhållanden kan omfatta en rad olika faktorer som påverkar anställdas hälsa, säkerhet eller välbefinnande negativt. Detta kan inkludera följande:

Farliga miljöer: Exponering för farliga ämnen, maskiner eller förhållanden

Osäkra rutiner: Brist på lämpliga säkerhetsrutiner eller utrustning

Överdriven arbetsbelastning : Överväldigande arbetsbelastning leder till stress och utbrändhet.

En diskriminerande eller fientlig arbetsmiljö: Trakasserier, mobbning eller diskriminering

Brist på psykologisk trygghet: En kultur präglad av rädsla, misstro eller bristande engagemang

Vad är ett exempel på psykologisk trygghet?

Ett exempel på psykologisk trygghet är när anställda känner sig bekväma med att dela med sig av sina farhågor om ett projekt utan rädsla för att bli tillrättavisade eller hånade. Detta möjliggör öppen kommunikation, problemlösning och en positiv arbetsmiljö.

Vad är definitionen av en osäker arbetsmiljö?

I en osäker arbetsmiljö utsätts anställda för risker som kan orsaka skador eller sjukdomar. Dessa risker inkluderar fysiska risker som felaktig utrustning, kemisk exponering, ergonomiska problem och psykologiska risker som överdriven stress eller en fientlig arbetsmiljö.

Vad är OSHA:s definition av en osäker handling?

Arbetsmiljöverket (OSHA) definierar en osäker handling som varje åtgärd eller beteende som utsätter oss själva eller andra för risk att skadas. Detta kan innefatta att använda olämpliga verktyg, att inte använda lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), att arbeta utan lämplig behörighet, att inte följa säkerhetsrutiner, att använda utrustning på fel sätt, att göra misstag eller helt enkelt att vara ouppmärksam på jobbet.