Hur man använder en situationsanpassad ledarskapsstil på jobbet

Om dina handlingar skapar ett arv som inspirerar andra att drömma mer, lära sig mer, göra mer och bli mer, då är du en utmärkt ledare.

Om dina handlingar skapar ett arv som inspirerar andra att drömma mer, lära sig mer, göra mer och bli mer, då är du en utmärkt ledare.

Countrymusik är kanske inte det första man tänker på när man letar efter lysande exempel på ledarskap. Ändå personifierar Dolly Parton, som vunnit 11 Grammy Awards, idén om en inspirerande ledare.

Parton förespråkar idén att människor ska vara fria att utforska, skapa och innovera. Hennes inkluderande approach till beslutsfattande skapar en känsla av tillhörighet och respekt inom hennes musikskrivande och samhällsbyggande team.

Hennes ledarskapshistoria visar tydligt att en universell ledarskapsstrategi är lika föråldrad som en skrivmaskin idag. Med andra ord behövs situationsanpassat ledarskap – att anpassa din ledarskapsstil efter dina medarbetares behov och situation.

Så, vad är situationsanpassat ledarskap? Och hur kan du använda det till din fördel?

Vad är situationsanpassad ledarstil?

Situationsanpassat ledarskap är en teori som utvecklats av Dr Paul Hersey och Dr Ken Blanchard i deras bok Management of Organizational Behavior. Det är en situationsanpassad metod som anpassar ledarskapsstilar efter teamets specifika behov.

Hersey Blanchard-modellen för situationsanpassat ledarskap säger att det inte finns någon enskild bästa ledarskapsstil. Ledare bör anpassa sig efter sitt teams mognad, kompetens och förmågor.

Den situationsanpassade ledarskapsmodellen använder ofta två dimensioner: uppgiftsbeteende (ledning) och relationsbeteende (närhet). Ledare anpassar sin approach och erbjuder mer vägledning till mindre mogna team och mer självständighet till erfarna team.

Teorier om situationsanpassat ledarskap

Situationsanpassat ledarskap betonar att effektivt ledarskap beror på faktorer som teamets förmågor, motivation och uppgiftens komplexitet. Det finns konkurrerande teorier som beskriver konceptet – ta en titt:

Först ut är den banbrytande teorin. Hersey och Blanchards situationella ledarskapsteori, som först introducerades 1969, föreslår att du anpassar din ledarskapsstil utifrån ditt teams mognad, med hjälp av fyra stilar: Att tala om, att sälja in, att delta och att delegera .

Daniel Goleman studerade den emotionella intelligensens roll i ledarskap. Han identifierade sex primära ledarskapsstilar: tvångsmässig (krävande och direktiv), auktoritär (inspirerar följare med visioner), affiliativ (fokuserar på att skapa harmoni), demokratisk (uppmuntrar teamets deltagande i beslut), tempo-sättande (sätter höga standarder genom personligt exempel) och coaching (ger vägledning och stöd för individuell utveckling)

Därefter betonar Path-Goal-teorin vikten av att ledare anpassar sitt beteende för att motivera sina följare. Path-Goal utgår från att följare motiveras av en kombination av faktorer, medan Hersey-Blanchard och Goleman inte uttryckligen diskuterar följares motivation.

Andra modeller, som Tannenbaum och Schmidts kontinuum eller Leader-Member Exchange Theory, utforskar ledarskap som en dynamisk relation mellan ledare och följare.

Genom att förstå dessa tillvägagångssätt kan du bättre anpassa din ledarstil för att möta ditt teams unika behov.

Egenskaper hos en situationsanpassad ledare

För att bli en framgångsrik situationsanpassad ledare måste du ha en unik kombination av egenskaper. Du måste vara anpassningsbar och kunna anpassa din stil efter situationen. Du måste också vara empatisk och förstå ditt teams behov samt vara flexibel när det gäller att utforska nya tillvägagångssätt. Tydlig kommunikation är avgörande. I slutändan måste du utvärdera ditt team och anpassa din ledarstil därefter.

Situationsanpassade ledarstilar

Den situationsanpassade metoden består av fyra ledarskapsstilar som du kan växla mellan beroende på ditt teams behov. Varje ledarskapsstil har en olika funktion och anpassas efter ditt teams behov för ett effektivt ledarskap.

Beordrande (dirigerande) : Denna stil med hög arbetsbelastning och låg relation används när teammedlemmarna saknar erfarenhet eller självförtroende. Ledarna ger tydliga, direkta instruktioner och utövar noggrann övervakning. Tänk på den gamla skolan, ledarskap uppifrån och ner.

Säljande (coaching) : En metod med hög arbetsbelastning och starka relationer. Ledarna styr fortfarande uppgifterna, men erbjuder mer stöd och motivation för att uppmuntra villiga men tveksamma teammedlemmar. Ledtråden finns i namnet: det är som din tuffa men rättvisa fotbollstränare i high school!

Deltagande (stödjande) : Denna stil med få uppgifter och mycket relationer är avsedd för team som har kompetens men saknar självförtroende. Ledare fokuserar på : Denna stil med få uppgifter och mycket relationer är avsedd för team som har kompetens men saknar självförtroende. Ledare fokuserar på att fatta beslut genom samarbete, erbjuda stöd och uppmuntran.

Delegering: När man arbetar med erfarna, självständiga team erbjuder ledare minimal övervakning. Denna stil med få uppgifter och få relationer ger teamet möjlighet att ta fullt ansvar för sitt arbete.

Kom ihåg: beroende på vad ditt team går igenom och hur mycket eller lite erfarenhet de har, kan du behöva växla mellan dessa stilar – beroende på situationen.

Tillämpa situationsanpassat ledarskap i verkligheten

Situationsanpassat ledarskap passar olika arbetsmiljöer och ledare på alla nivåer, vilket gör att du kan anpassa din stil efter sammanhanget. Här är när du ska använda varje ledarskapsstil:

Introduktion av nya medlemmar : Använd berättande stil för att ge tydlig vägledning och detaljerade instruktioner till nyanställda, så att de snabbt kommer igång.

Komplexa projekt : För projekt som involverar flera intressenter kan försäljningsstilen hjälpa till att motivera ditt team och säkerställa samarbete samtidigt som det guidar dem genom projektets komplexitet.

Tider av förändring : Under tider av deltagande stilen för att involvera ditt team i beslutsprocessen. : Under tider av organisatoriska förändringar , såsom omstruktureringar eller fusioner, tillämpa denstilen för att involvera ditt team i beslutsprocessen.

Stärka högpresterande team: Använd delegering för att överlåta befogenheter och självständighet till kompetenta team, så att de kan ta fullt ansvar för sina uppgifter.

Läs också: Hur du blir en effektiv projektledare för ditt team

Använda projektledningsprogramvara i situationsanpassat ledarskap

Projektledningsprogramvara kan hjälpa situationsanpassade ledare att skräddarsy sin strategi efter teamets specifika behov. De kan hantera situationen genom att följa teamets framsteg, identifiera områden som kan förbättras och ge nödvändigt stöd och vägledning.

ClickUp är till exempel ett mångsidigt projektledningsverktyg som kan hjälpa situationsanpassade ledare att anpassa sig till teamets behov genom att tillhandahålla funktioner som spårar framsteg, sätter upp mål och underlättar samarbete. Så här fungerar det:

Målsättning : Fastställ tydliga mål och följ framstegen i realtid med hjälp av : Fastställ tydliga mål och följ framstegen i realtid med hjälp av ClickUps målsättningsfunktion , så att ditt team kan arbeta mot mätbara mål.

Uppgiftsfördelning : Fördela uppgifter utifrån teammedlemmarnas styrkor och utvecklingsbehov via : Fördela uppgifter utifrån teammedlemmarnas styrkor och utvecklingsbehov via ClickUp Tasks

Progress tracking : Övervaka individuella och teamets prestationer för att identifiera områden som kan förbättras och ge stöd i rätt tid via : Övervaka individuella och teamets prestationer för att identifiera områden som kan förbättras och ge stöd i rätt tid via ClickUp Dashboards.

Automatisering : Automatisera repetitiva uppgifter med : Automatisera repetitiva uppgifter med ClickUp Automations , vilket frigör tid för ledare att fokusera på coaching och mentorskap.

Kommunikation: Använd : Använd ClickUp Chat och kommentarer för feedback och samarbete i realtid.

Med sitt breda utbud av funktioner låter ClickUp dig skräddarsy din approach efter varje teammedlems behov och den specifika situationen. Låt oss utforska några av dessa nyckelfunktioner i detalj.

ClickUp-instrumentpaneler

ClickUp Dashboards är ett kraftfullt verktyg som stöder situationsanpassat ledarskap. Skapa personliga vyer som Kanban-tavlor, listor eller kalendrar för att visualisera ditt teams arbete och följa framstegen. Använd det för att övervaka viktiga mätvärden och identifiera områden som kan förbättras.

Skapa valfri instrumentpanel på några sekunder för att omvandla dina projekt till en flexibel arbetsyta med data, listor, kort, diagram och grafer som är anpassade efter ditt arbete.

Om du till exempel arbetar med en ny teammedlem kan du skapa en Kanban-tavla med tydliga steg och deadlines för att ge en visuell representation av deras uppgifter och förväntningar.

ClickUp-mål

ClickUp Goals är ovärderligt för att implementera situationsanpassat ledarskap. Genom att sätta upp SMART-mål för dina teammedlemmar kan du ytterligare finjustera din ledarskapsstrategi för att ge dem det stöd och den vägledning de behöver.

Sätt upp och följ mål och milstolpar enkelt i ClickUp Goals.

Med funktionen Målmappar kan du organisera mål i kategorier, till exempel sprintcykler, OKR, veckovisa medarbetarutvärderingar eller andra relevanta teammål.

Med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg för varje teammedlem kan du effektivt övervaka teamets prestanda och samtidigt visa starkt ledarskap.

ClickUp-uppgifter

Planera, organisera och samarbeta i alla projekt med specifika uppgifter som anpassas till alla arbetsflöden och typer av arbete.

ClickUp Tasks är ett kraftfullt verktyg för att delegera uppgifter baserat på varje teammedlems styrkor och utvecklingsområden. Att tilldela ansvar för dessa uppgifter säkerställer tydligt att teammedlemmarna tar ansvar, utvecklas och når sin fulla potential samtidigt som de uppnår dina mål på ett effektivt sätt.

ClickUp Automation

Använd ClickUps fördefinierade automatiseringar eller anpassa dem efter dina behov så att ditt team kan fokusera på det arbete som är viktigast.

ClickUp Automation hanterar repetitiva uppgifter som att skicka påminnelser eller uppdatera uppgiftsstatus. Genom att automatisera regelbundna men monotona uppgifter kan du frigöra tid för att fokusera på coaching, mentorskap och att bygga solida relationer med dina teammedlemmar.

ClickUp Chat

Inget mer jonglerande med flera verktyg och spridda konversationer: Använd ClickUp Chat för att dela uppdateringar, länka resurser och samarbeta smidigt.

Kommunikationsverktyg som ClickUp Chat och ClickUp Assigned Comments gör det möjligt för dig att ge omedelbar feedback, svara på frågor och erbjuda ytterligare support, så att ditt team har de resurser det behöver för att lyckas.

Prova följande funktioner som kan underlätta kommunikationen mellan teammedlemmarna:

Lägg till vem som helst i arbetsdiskussioner med @mentions och använd kommentarer för att hålla ditt team igång med åtgärdspunkter.

Bädda in webbsidor, kalkylblad, videor och mer i specifika uppgifter eller dokument för enkel åtkomst.

Dessa kommunikationskanaler är viktiga för att implementera situationsanpassat ledarskap, eftersom de gör det möjligt för dig att snabbt anpassa ditt ledarskap utifrån de specifika situationer som dina teammedlemmar står inför. Smidig kommunikation kan också ha en markant positiv inverkan på teamdynamiken.

Slutligen är ClickUps mall för teamhanteringsplan en mångfacetterad lösning som kan hjälpa situationsanpassade ledare att tydligt definiera roller, tilldela uppgifter och se till att alla är på samma sida.

Ladda ner den här mallen Planera och hantera projekt med tydlighet, kommunikation och samordning med hjälp av ClickUps mall för teamhanteringsplan.

Några av de viktigaste fördelarna med denna mall är:

Tydliga roller : En väl definierad plan : En väl definierad plan för teamledning kan bidra till att tydliggöra varje teammedlems roller och ansvar, vilket minskar förvirring och missförstånd.

Förbättrat samarbete : Genom att fastställa tydliga förväntningar och riktlinjer kan du främja en mer produktiv och sammanhållen arbetsmiljö.

Ökad produktivitet : Genom att tydligt definiera uppgifter och deadlines kan du hjälpa teamet att hålla sig på rätt spår och undvika flaskhalsar.

Ökat ansvarstagande: Genom att tydligt definiera roller och ansvarsområden och följa upp framstegen mot målen kan ledare säkerställa att alla tar ansvar för sina handlingar.

Läs också: De 20 bästa verktygen för uppgiftshantering som förbättrar dina arbetsflöden

Exempel på situationsanpassat ledarskap och fallstudier

Många framgångsrika politiska och affärsledare har genom historien använt situationsanpassat ledarskap. Låt oss titta på två framstående exempel: Steve Jobs och Jacinda Ardern.

Steve Jobs

Steve Jobs, medgrundare av Apple, var en annan inflytelserik person som använde situationsanpassade ledarstilar med gott resultat.

Han var känd för sin krävande och karismatiska personlighet, men han visade också en remarkabel förmåga att anpassa sin ledarstil efter teamets och företagets behov.

Situationen : Jobs stod inför utmaningen att återuppliva Apple efter företagets nära kollaps i slutet av 1990-talet.

Uppgiften : Han behövde introducera innovativa nya produkter, återuppbygga Apples varumärke och återställa företagets finansiella hälsa.

Åtgärden : Han antog inledningsvis en mer direktiv och auktoritär ledarstil, krävde excellens och pressade sitt team till deras gränser. Men när Apple återhämtade sig övergick Jobs gradvis till en mer samarbetsinriktad och stärkande ledarstil, som uppmuntrade innovation och kreativitet inom företaget.

Resultatet: Jobs ledarskap hjälpte Apple att återuppbygga sig till en av de ledande aktörerna på marknaden.

Jacinda Ardern

Jacinda Ardern var premiärminister i Nya Zeeland under COVID-19-pandemin, en mycket prövande tid för länder över hela världen. Hennes ledarskap under denna svåra tid citeras ofta som ett exempel på enastående krishantering.

Situationen : Ardern ledde Nya Zeelands initiala respons på COVID-19-pandemin 2020. Under de tidiga faserna försökte folkhälsomyndigheterna fortfarande ta reda på vilka åtgärder som var bäst, och det var svårt att få tag på tillförlitlig information om sjukdomens utveckling och dess större inverkan på landets hälso- och sjukvårdssystem och ekonomi.

Uppgiften : Situationen behövde hanteras med öppenhet för att bygga upp förtroende och tillit hos allmänheten.

Åtgärden : Ardern var öppen och ärlig mot medborgarna och fick deras förtroende när det gällde landets pandemiplan i varje skede. Även när Nya Zeeland endast hade rapporterat sex fall stängde Ardern modigt landets gränser för utlänningar. När det stod klart att antalet COVID-19-fall långt översteg landets sjukvårdskapacitet, tillkännagav hon ett varningssystem för att kommunicera folkhälsoåtgärder till allmänheten och införde åtgärder som ”stanna hemma för att rädda liv”. Hon uttryckte empati för dem som drabbats av störningar i familjelivet och arbetslivet. Hon talade också utförligt med nyhetsmedierna och höll alla informerade.

Resultatet: Jacinda Arderns hantering av den offentliga hälsovårdskrisen har hyllats som ” : Jacinda Arderns hantering av den offentliga hälsovårdskrisen har hyllats som ” en mästarklass i krisledarskap ”. Genom att balansera beslutsamma åtgärder med en empatisk kommunikationsstil exemplifierade hon den situationella ledarskapsmetoden att anpassa sin stil efter situationens specifika behov.

Genom att anpassa sig till situationen och göra personalhantering till sin högsta prioritet lyckades dessa ledare få ut det bästa av svåra situationer och nå framgång.

Läs också: Hur emergent ledarskap hjälper team att växa

Begränsningar och kontroverser kring situationsanpassat ledarskap

Situationsanpassat ledarskap erbjuder visserligen en flexibel och anpassningsbar ledningsstrategi, men det är inte utan kritiker.

Vissa hävdar att teorin kan vara alltför förenklad och inte fånga nyanserna i verkligt ledarskap. Det finns också specifika sammanhang där situationsanpassat ledarskap kanske inte är den mest effektiva metoden.

Förstå kritiken mot situationell ledarskapsteori

Kritiker av situationsanpassat ledarskap pekar ofta på följande begränsningar:

Överförenkling : Vissa hävdar att teorin förenklar ledarskapets komplexitet och inte tar hänsyn till individuella skillnader och kulturella nyanser.

Brist på empiriska bevis : Även om teorin har vunnit popularitet ifrågasätter vissa kritiker styrkan och tillförlitligheten hos de empiriska bevis som stöder dess påståenden.

Svårigheter att bedöma beredskap : Det kan vara svårt att korrekt bedöma teammedlemmarnas beredskapsnivå, eftersom det handlar om både förmåga och avsikt.

Risk för inkonsekvens: Frekventa förändringar i ledarskapsstil baserat på situationella faktorer kan ibland leda till inkonsekvens och förvirring bland teammedlemmarna.

Var man inte ska använda situationsanpassat ledarskap

Här är några scenarier där denna ledarskapsstil kan vara mindre effektiv:

Högt reglerade branscher

I branscher som hälso- och sjukvård, finans eller luftfart, där efterlevnad av strikta regler och protokoll är obligatoriskt, måste ledare ofta följa en fast, auktoritär strategi för att säkerställa säkerhet och efterlevnad av regler.

Situationsanpassat ledarskaps flexibilitet kan leda till inkonsekvent beslutsfattande, vilket äventyrar efterlevnaden av viktiga standarder. Till exempel är ett beslutsamt och direktiv ledarskap viktigare i en sjukhusmiljö än att anpassa sig till enskilda teammedlemmars åsikter vid en medicinsk nödsituation.

Kriser eller situationer med hög press

Ledare måste agera snabbt och beslutsamt i tider av kris eller betydande instabilitet, såsom naturkatastrofer, affärsmässiga misslyckanden eller ekonomiska nedgångar. Det finns ofta inte tid att utvärdera teammedlemmarnas mognadsnivåer eller kompetensnivåer för att anpassa ledarstilen till individuella behov, särskilt för dem som leder tvärfunktionella team.

En robust och auktoritär strategi som ger tydlig riktning kan vara mer lämplig än situationsanpassat ledarskap, som kan bromsa beslutsprocesserna. Till exempel måste ledningen vid en finansiell kollaps i företaget fatta snabba beslut utan att konsultera alla nivåer i organisationen eller anpassa stilarna efter teamets behov.

Miljöer som är kulturellt oförenliga med idén

Situationsanpassat ledarskap kan också vara mindre effektivt i kulturer eller arbetsmiljöer (t.ex. armén) som värdesätter hierarkiska ledarskapsmetoder. I vissa regioner eller organisationer med stor maktdistans kan medarbetarna förvänta sig ett tydligt, direktivt ledarskap och reagera negativt på frekventa förändringar i ledarskapsstilar.

Det flexibla tillvägagångssättet inom situationsanpassat ledarskap kan orsaka förvirring eller till och med motstånd i miljöer där auktoritet och riktlinjer värderas högre än anpassningsförmåga.

Fördelarna med att anta situationsanpassat ledarskap

Här är några viktiga fördelar med att anta en situationsanpassad ledarskapsmodell.

Teamets prestanda

Genom att anpassa din ledarstil efter varje teammedlems behov kan du bidra till att öka produktiviteten. När ditt team känner sig stödda med rätt nivå av vägledning blir de mer motiverade att nå sina mål. Genom att anpassa sin approach efter teammedlemmarnas specifika behov kan situationsanpassade ledare optimera prestanda och produktivitet.

Anpassningsförmåga och flexibilitet

Situationsanpassat ledarskap gör ditt team mer anpassningsbart. Genom att ändra din strategi när omständigheterna förändras hjälper du ditt team att förbli flexibelt i snabbföränderliga miljöer, vilket gör att du kan ta itu med nya utmaningar på ett effektivt sätt.

Medarbetarnas engagemang och motivation

När du visar att du har en tydlig förståelse för ditt teams behov och erbjuder rätt stöd, känner medarbetarna sig uppskattade. Detta leder till högre engagemang, större lojalitet och ett mer motiverat team. Faktum är att organisationer med högt medarbetarengagemang har 59 % lägre personalomsättning.

Teamutveckling och tillväxt

Du kommer också att uppmuntra teammedlemmarna att utvecklas genom att erbjuda dem möjligheter till lärande. Denna investering gynnar inte bara deras karriärer utan förbättrar också den totala prestationen på lång sikt.

Ta ditt ledarskap till nästa nivå!

En situationsanpassad ledarskapsstil kan skapa ett mer produktivt, engagerat och motståndskraftigt team och i slutändan en mer effektiv arbetsmiljö. Nyckeln är att bedöma dina teammedlemmars styrkor och behov och anpassa din strategi därefter.

Att använda ett projektledningsverktyg som ClickUp för att effektivt implementera situationsanpassat ledarskap kan underlätta ditt arbete och hjälpa ditt team att fokusera på det de kan bäst. ClickUps anpassningsbara arbetsflöden och uppgiftshanteringsfunktioner kan hjälpa dig att följa teamets framsteg, identifiera områden som kan förbättras och ge dem nödvändigt stöd och vägledning.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och förbättra din situationsanpassade ledarstil!