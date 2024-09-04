Hur man implementerar människoorienterade ledarskapsstrategier

Melanie Perkins, grundare och VD för Canva, säger:

Som ledare anser jag att min uppgift är att fastställa visioner och mål för företaget och sedan samarbeta med alla för att stärka dem så att de kan drömma stort och våga drömma vilt.

Som ledare anser jag att min uppgift är att fastställa visioner och mål för företaget och sedan samarbeta med alla för att stärka dem så att de kan drömma stort och våga drömma vilt.

Hennes människoorienterade ledarskap har gjort Canva till ett av de mest framgångsrika startup-företagen någonsin. År 2023 utnämndes Canva till den bästa arbetsplatsen för innovatörer av FastCompany.

Hur gick det till?

Canva har från början använt en strategi som sätter människor i första rummet, även under rekryteringsprocessen. Kandidater som når en viss nivå i intervjun får ett gratis 6-månadersabonnemang på Canva Pro, även om de inte blir antagna till jobbet.

Alphabet och Etsy har en liknande strategi – de fokuserar på att hjälpa sina anställda att upprätthålla en god balans mellan arbete och privatliv.

En ny undersökning från World Economic Forum visar att 48 % av de anställda skulle lämna sina jobb om de hindrade dem från att ”njuta av livet”.

Undrar du hur även du kan göra din organisation mer människoorienterad? Låt oss börja med grunderna.

Vad är människoorienterat ledarskap?

En människoorienterad ledarstil är ett proaktivt tillvägagångssätt för att skapa meningsfulla interpersonella relationer med medarbetarna samtidigt som man fungerar som mentor för dem. Det handlar om att sätta medarbetarnas bästa i centrum.

Ledare som sätter människor i första rummet behandlar sin personal som sin viktigaste tillgång. De fokuserar på att skapa en varm och välkomnande arbetsmiljö där medarbetarna trivs, personalomsättningen är låg och idéer och innovationer frodas.

Vikten av ett människofokuserat ledarskap i arbetsmiljön kan vara enorm. Gallups rapport State of the Global Workplace: 2023 Report avslöjade att oengagerade medarbetare kostar amerikanska företag mellan 450 och 550 miljarder dollar årligen.

Vi kan alltså alla vara överens om att en människoorienterad ledare gör underverk för sitt team, sitt företag och sig själv. Låt oss nu se hur människoorienterat ledarskap ser ut.

Kännetecken för människoorienterat ledarskap

En människoorienterad ledare har följande EGENSKAPER:

Rättvisa: De är rättvisa och opartiska när de hanterar alla sina teammedlemmar och favoriserar inte någon. De hanterar också frågor som ersättning, ledighet, övertid och befordringar på ett rättvist sätt, med medarbetarnas intressen i främsta rummet.

Tillgänglighet: Sådana ledare gör det tydligt att alla i deras team kan vända sig till dem och dela med sig av sina bekymmer, idéer och synpunkter. De bemöter ärlig feedback med tacksamhet och ödmjukhet.

Samarbetsinriktat tänkesätt: När det gäller att dela idéer, planer och funderingar med sina teammedlemmar är de proaktiva.

Empati: De kan sätta sig in i sina anställdas situation och se saker ur deras perspektiv.

Emotionell intelligens : De uppskattar regelbundet människors bidrag och : De uppskattar regelbundet människors bidrag och ger konstruktiv feedback på ett taktfullt sätt.

Stärkande tankesätt : Ledarna ser sin roll som mentorer och : Ledarna ser sin roll som mentorer och stärker sina medarbetare att lära sig, växa och ta ansvar, samtidigt som de fortsätter att finslipa sina egna ledarskapsfärdigheter.

Förtroende: De har förtroende för sina teammedlemmars integritet.

Lösningsorientering: De identifierar förbättringsområden i sina processer främst genom att ta itu med sina anställdas problemområden.

Dessa FACETS är en människoorienterad ledares viktigaste tillgångar!

Idag kolliderar ofta människoorienterade ledarstilar med uppgiftsorienterade tillvägagångssätt. Till skillnad från människoorienterade ledare prioriterar en uppgiftsorienterad ledare att effektivt slutföra uppgifter för att uppnå affärsmål. Varje stil har sina för- och nackdelar, och båda har sina anhängare och motståndare. Låt oss jämföra de två tillvägagångssätten.

Människoorienterat kontra uppgiftsorienterat ledarskap

Begreppen ”personorienterat ledarskap” och ”uppgiftsorienterat ledarskap” har sitt ursprung i Fred Fiedlers kontingensmodell för ledarskapseffektivitet från 1960-talet. Fiedler föreslog att ledarskapseffektivitet beror på samspelet mellan ledarens stil och den specifika situationen.

Se hur de två tillvägagångssätten skiljer sig åt:

Område Uppgiftsorienterat ledarskap Människoorienterat ledarskap Fokus Uppnå mål och slutföra uppgifter effektivt Bygg starka relationer och stödja teammedlemmarna Ledarskapsstil Direktiv, strukturerad och ofta auktoritär Samarbetsvillig, empatisk och stödjande Kommunikation Tydlig, ofta enkelriktad; betonar direktiv Öppen, dubbelriktad; uppmuntrar feedback och dialog Beslutsfattande Beslutsam och ofta ensidig Inkluderande; tar hänsyn till teamets synpunkter och konsensus Motivation Resultatdriven; kan använda prestationsmått Relationsdriven; främjar en positiv arbetsmiljö Teamdynamik Rollklarhet; kan leda till en mekanisk atmosfär Teamkohesion; uppmuntrar kommunikation, samarbete och kreativitet Anpassningsförmåga Mindre flexibel; fokuserar på etablerade processer Mycket flexibel; tar hänsyn till teamets behov Potentiella nackdelar Kan leda till utbrändhet, låg moral och mikrostyrning. Kan ha svårt med ansvarstagande och beslutsfattande Idealiska situationer Högpressade miljöer som kräver snabba resultat Miljöer som kräver innovation och teamengagemang

Vilken stil skulle fungera bäst för dig? Skulle du och din organisation gynnas av en förändring i ledarskapsstil? Och måste du välja den ena eller den andra?

Balansera en människoorienterad och en uppgiftsorienterad ledarstil

Företag drivs av resultatet. Inget företag kan överleva om målen inte uppnås. Men de utmaningar som företag idag står inför när det gäller att anställa och behålla kompetent personal, i kombination med den föränderliga arbetsmarknaden – mellan 2020 och 2023 ökade antalet heltidsfrilansare med 91 % – innebär att ingen ledare har råd att ignorera den mänskliga faktorn.

Så, hur kan du hitta en balans? Följ dessa tips:

När du planerar ett nytt projekt, fördela resurser och personal med omtanke. Snåla inte på detta! Kom ihåg Murphys lag: ”Om något kan gå fel, så kommer det att göra det. ”

Kommunicera mål. Ange förväntningarna från början, ge dina anställda de verktyg och resurser de behöver för att uppfylla dessa förväntningar, följ regelbundet upp deras framsteg och ingrip när de behöver hjälp.

Gör det inte. Mikrostyr inte! Ingen gillar att se sin chef hänga över sig.

Implementera och finjustera metoder som är anpassade efter ditt teams specifika behov. Till exempel värdesätter yngre medarbetare flexibilitet, möjligheter till lärande och en företagskultur som stämmer överens med deras värderingar, medan äldre medarbetare tenderar att föredra konkurrenskraftig ersättning och förmåner, mentorskap och tydliga förväntningar. (Naturligtvis vill alla ha balans mellan arbete och privatliv!)

Belöna medarbetare för bra arbete. När medarbetare arbetar övertid, visar initiativförmåga eller går den extra milen, ser bra ledare – oavsett ledarstil – till att de får erkännande och belöning.

Styrkor och svagheter med människoorienterat ledarskap

Som ledarskapsstil låter människofokuserat ledarskap som en vinn-vinn-strategi för att öka medarbetarnas tillfredsställelse och lyckas med personalhanteringen. Ibland stämmer det, andra gånger inte riktigt.

Fördelar med människoorienterat ledarskap

”Människoorienterat ledarskap” kanske låter som ett new age-mantra, men det har prövats och testats i åratal och har sina rötter i studier som publicerades på 1960- och 1970-talet. Undrar du varför det är så populärt? Svaret är dessa fördelar:

Bygga ett effektivt team: Genom att möjliggöra öppen kommunikation, förtroende och ömsesidigt stöd hjälper människoorienterade ledare till att bygga starka och sammanhållna team som effektivt kan uppnå sina mål. De uppmuntrar medarbetarna att dela med sig av sina idéer, farhågor och perspektiv, vilket skapar en känsla av delaktighet och engagemang.

Öka motivationen: När medarbetare känner sig uppskattade, erkända och stödda är de mer benägna att vara motiverade att prestera sitt bästa. Människoorienterade ledare strävar aktivt efter att förstå sina teammedlemmars behov och ambitioner och förse dem med de resurser och möjligheter de behöver för att lyckas. Detta tillvägagångssätt kan leda till ökad arbetsglädje, högre engagemang och förbättrad produktivitet.

Bygga psykologisk resiliens i team: Genom att skapa en stödjande och empatisk arbetsmiljö hjälper människoorienterade ledare medarbetarna att hantera stress, motgångar och utmaningar. De uppmuntrar resiliens genom att främja positivt tänkande, erbjuda möjligheter till tillväxt och utveckling samt ge emotionellt stöd när det behövs.

Personalbehållning: Personorienterade ledare prioriterar att skapa en positiv arbetskultur där medarbetarna känner sig uppskattade, respekterade och stärkta. Detta tillvägagångssätt ökar medarbetarnas lojalitet, minskar personalomsättningen och skapar en mer stabil arbetsstyrka.

Med tanke på dessa fördelar använder effektiva ledare människofokuserade teamledningsmetoder för att bygga starka team som konsekvent uppnår sina mål.

Nackdelar med människoorienterat ledarskap

En människoorienterad strategi passar kanske inte i alla situationer. Ibland kan den leda till utmaningar:

Långsammare beslutsfattande: Ledare som söker input från alla teammedlemmar måste komma ihåg dessa synpunkter när de fattar beslut. Detta kan vara tidskrävande och ineffektivt.

Minskad ansvarsskyldighet: Ledare som bygger nära relationer med sina medarbetare kan ha svårt att ta i med hårdhandskarna när det behövs, till exempel när de hanterar en underpresterande medarbetare.

Grupptänkande: ”Grupptänkande” avser när teammedlemmar är överens med varandra enbart för att anpassa sig. Denna flockmentalitet kan leda till att kritik undertrycks och värdefulla insikter går förlorade.

Missnöje bland medarbetarna: Medarbetare som är vana vid att deras röster hörs kan känna missnöje om deras synpunkter inte beaktas.

Kulturell obalans: I större eller mer strukturerade organisationer kan arbetets natur kräva en mer uppgiftsfokuserad I större eller mer strukturerade organisationer kan arbetets natur kräva en mer uppgiftsfokuserad ledarstil för att upprätthålla effektivitet och produktivitet.

Detta är dock värsta tänkbara scenarier. Väl utformade metoder och verktyg för teamledning kan minska risken för att något av detta inträffar. ClickUp – en heltäckande lösning för HR-projektledning som kan hjälpa dig att implementera människoorienterade metoder i din organisation – kan vara precis vad du letar efter.

Hur man implementerar människoorienterat ledarskap i organisationer

Låt oss titta på några steg du kan ta för att integrera människofokuserade ledarskapsmetoder i din arbetsmiljö:

1. Odla empati och förståelse

Lyssna uppriktigt på dina medarbetares perspektiv, behov och bekymmer. Det visar att du värdesätter deras åsikter och är engagerad i att förstå deras erfarenheter.

Överväg också att erbjuda empatiutbildning för att hjälpa ledare att utveckla sin emotionella intelligens och skapa bättre relationer med sina teammedlemmar. En öppen dörr-policy kan också uppmuntra öppen kommunikation och göra det lättare för medarbetarna att uttrycka sina tankar och känslor.

2. Bygg upp förtroende och relationer

Förtroende leder till en stark och positiv arbetsplatskultur. Öppenhet är nyckeln; var öppen och ärlig om organisationens mål, beslut och utmaningar. Detta skapar förtroende och hjälper medarbetarna att känna sig informerade och delaktiga.

Ärlighet är också viktigt; kommunicera öppet och ärligt med dina teammedlemmar. Detta främjar förtroende och respekt.

Skapa en kultur präglad av empati och förståelse i din organisation med ClickUp Chat-vyn.

Du kan använda ClickUp Chat-vyn för att kommunicera med team och individer – asynkront och i realtid. Använd den för att gratulera dem till ett väl utfört arbete, ge dem konstruktiv feedback och dela viktiga uppdateringar. Detta ger också dina anställda en plattform för att förmedla sina idéer och dela sina bekymmer med dig.

3. Prioritera medarbetarnas välbefinnande

En människoorienterad ledare förstår vikten av medarbetarnas välbefinnande. Du kan främja en sund balans mellan arbete och privatliv genom flexibla arbetsformer och policyer.

Genom att erbjuda hälsoprogram, såsom workshops om stresshantering och hälsokontroller, visar du ditt engagemang för dina anställdas fysiska och mentala hälsa. Att erbjuda stödprogram för anställda (EAP) kan också hjälpa anställda i behov att hantera personliga utmaningar.

4. Stärk och delegera

Att lita på att dina medarbetare tar ansvar för sitt arbete och fattar beslut visar att du tror på deras förmågor. Delegera uppgifter på ett lämpligt sätt för att stärka medarbetarna, minska arbetsbelastningen och främja ansvarskänslan. Ge regelbunden feedback och erkännande för att motivera och uppmuntra medarbetarna. Positiv förstärkning kan bidra stort till att höja moralen och produktiviteten.

ClickUps mall för uppgiftshanteringsplan kan hjälpa dig med detta.

Ladda ner den här mallen Håll ditt team organiserat och fokuserat på sina mål med ClickUps mall för uppgiftshantering.

Denna mall är användbar för att klargöra roller och ansvarsområden bland teammedlemmarna, vilket ökar produktiviteten. Den hjälper chefer och anställda att skräddarsy statusrapporter, uppgiftsvyer och kategorier för att följa upp framstegen.

Det hjälper också till att skissa upp och sätta upp mål som underlättar uppgiftshantering och prioriteringar. Alla dessa särskiljande egenskaper gör tillsammans kommunikationen med medarbetarna smidig genom att definiera ansvar och fastställa förväntningar på resultat.

Här är en översikt över vad den här mallen erbjuder:

Använd agendavyn för att planera och organisera teammöten .

Organisera möten per avdelning så att allas tid används effektivt med agendan per avdelningsvy.

Håll koll på framsteg och uppgifter för varje avdelning med vyn Status per avdelning.

Ge teammedlemmarna en vägkarta till framgång med introduktionsguiden Visa

Organisera uppgifter i fem olika statusar – Avbruten, Klar, Fastnat, Att göra, Arbetar med, för att hålla koll på framstegen.

Uppdatera statusen allteftersom du avancerar i uppgifterna för att hålla intressenterna informerade om framstegen.

Övervaka och analysera uppgifter för att säkerställa maximal produktivitet

5. Främja en positiv arbetskultur

Skapa en inkluderande miljö där alla känner sig uppskattade och respekterade. Fira framgångar, både individuella och teamets prestationer, för att höja moralen och skapa en känsla av tillfredsställelse. Genom att uppmuntra kontinuerligt lärande och utveckling visar du ditt engagemang för dina medarbetares tillväxt och professionella utveckling.

6. Led genom att föregå med gott exempel

Som ledare talar dina handlingar högre än dina ord. Föregå därför med gott exempel genom att uppvisa det beteende du förväntar dig av ditt team, såsom empati, tillit och respekt. Att vara genuin och autentisk i dina interaktioner med medarbetarna skapar tillit och trovärdighet.

Servant leadership bör också beaktas när man utvecklar en människoorienterad strategi. När en ledare tjänar sina medarbetare kallas det servant leadership. Att vara uppmärksam på medarbetarnas tid och respektera deras gränser är en bra början. Visa vägen till att tjäna, så kommer de att följa ditt exempel.

7. Mät och utvärdera

Det är viktigt att mäta och utvärdera dina insatser för att bedöma effektiviteten i ditt människoorienterade ledarskap. Genomför regelbundna medarbetarundersökningar för att få värdefull feedback om din ledarstil och arbetsmiljö. Spåra också nyckeltal (KPI) för att mäta effekten av ditt människoorienterade tillvägagångssätt på organisationens resultat.

Tilldela uppgifter och följ utvecklingen av dina ledarskapsstrategier med ClickUps plattform för personalhantering.

ClickUps plattform för personalhantering kan göra detta enkelt för dig. Den erbjuder en centraliserad plattform för att följa medarbetarnas framsteg, underlätta öppen kommunikation och samordna team – viktiga element i människoorienterat ledarskap.

Det erbjuder flera funktioner som kan hjälpa dig att genomföra regelbundna medarbetarundersökningar och spåra nyckeltal (KPI) för att förbättra din ledarstil och den övergripande arbetsmiljön.

Här är några av ClickUps viktigaste funktioner:

Anpassningsbara enkäter: Skapa skräddarsydda enkäter med Skapa skräddarsydda enkäter med ClickUp Forms som kan distribueras till medarbetarna. Denna anpassning hjälper till att samla in specifik feedback om ledarskapsstilar och arbetsplatskultur.

Engagemangsspårning: Övervaka medarbetarnas engagemangsnivåer, som kan kopplas direkt till undersökningsresultaten. Genom att analysera engagemangsdata kan du identifiera områden som kan förbättras i ditt ledarskap.

Uppgiftshantering: Tilldela ansvar och följ projektets framsteg, och se till att feedback från undersökningar följs upp med Tilldela ansvar och följ projektets framsteg, och se till att feedback från undersökningar följs upp med ClickUp Tasks.

Prestationsmått: Spåra olika prestationsmått via Spåra olika prestationsmått via ClickUp Dashboards . Denna funktion möjliggör realtidsövervakning av nyckeltal (KPI) relaterade till medarbetarnas tillfredsställelse och produktivitet.

Målsättning och målhantering: Stödjer målsättning på både individ- och teamnivå med Stödjer målsättning på både individ- och teamnivå med ClickUp Goals . Anpassa dessa mål efter medarbetarnas ambitioner och organisationens resultat och mät framstegen genom regelbundna avstämningar och uppdateringar.

Sammantaget erbjuder ClickUp en omfattande uppsättning verktyg som kan hjälpa dig att effektivt samla in feedback från medarbetarna och mäta effekten av ditt ledarskap på organisationens resultat. Dessa funktioner stöder människoorienterade ledarskapsfärdigheter och främjar en mer engagerad och produktiv personalstyrka.

Behovet av mer människoorienterade ledare

Om du sätter människor före uppgifter kommer de att sätta företaget i första rummet. När du uppmuntrar och engagerar dina medarbetare dagligen med hjälp av rätt ledarskapsstrategier kommer de att prestera mer effektivt .

Ett leende, ett grattis, transparent och rättvis kommunikation samt tydliga förväntningar gör dig till en bättre, människoorienterad ledare. Och om du har läst så här långt i artikeln kan du vara säker på att du är halvvägs där!

Det är dock avgörande att hitta rätt programvara som passar ditt företags mål. Om du redan har börjat leta rekommenderar vi ClickUp, eftersom dess funktioner hjälper dig att förbättra din ledarstil.

Registrera dig för ClickUp idag!