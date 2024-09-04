Yammer (Viva Engage) och Microsoft Teams: Vad är skillnaden?

Oavsett om du leder ett litet projektteam eller arbetar med flera team i en stor organisation kan de verktyg för teamkommunikation du väljer vara avgörande för din produktivitet.

Men alla verktyg erbjuder inte samma funktioner eller fördelar, och med så många alternativ, hur bestämmer du vilket som är rätt? Två av de mest populära valen bland kommunikationsverktyg är Yammer (nu Viva Engage) och Microsoft Teams.

Yammer fokuserar på att bygga starka interna gemenskaper och säkerställa bred kommunikation inom hela organisationen, vilket hjälper nya medarbetare att knyta kontakter och dela idéer. Microsoft Teams, å andra sidan, handlar om samarbete i realtid och erbjuder kraftfulla verktyg för teammöten, chatt och fildelning.

I den här artikeln undersöker vi de viktigaste funktionerna, priserna och unika fördelarna med Yammer och Microsoft Teams för att hjälpa dig att välja.

Vad är Yammer (Viva Engage)?

via Microsoft

Yammer, som nyligen bytte namn till Viva Engage, är ditt självklara verktyg för sociala nätverk som förenar hela din organisation. Dess integration med Microsoft 365, möjligheten att redigera dokument direkt i plattformen och flexibla gruppalternativ gör det till ett mångsidigt kommunikationsverktyg för arbetsplatsen.

Föreställ dig en plattform där medarbetare från olika avdelningar enkelt kan delta i konversationer, dela idéer och samarbeta i projekt. Det är Yammer – som kopplar samman alla i ditt företag, oavsett var de befinner sig.

Yammer-funktioner

Yammer (Viva Engage) har funktioner som förbättrar kommunikationen och bygger en stark företagskultur. Låt oss utforska vad som gör det till ett enastående verktyg:

1. Socialt nätverk för företag

Yammer förvandlar hela din organisation till en blomstrande gemenskap. Det är som att ha ett socialt nätverk bara för din arbetsplats, där alla kan koppla upp sig och kommunicera utan problem. Denna funktion är perfekt för att bryta ner silos och se till att alla är med i loopet.

Ett marknadsföringsteam i New York kan till exempel enkelt dela kampanjidéer och få feedback från produktteamet i London, så att alla är samordnade.

2. Integration med Microsoft 365

En av Yammer bästa funktioner är dess sömlösa integration med Microsoft 365. Du kan redigera Word-dokument, samarbeta i Excel-ark och dela filer direkt i Yammer. Denna integration gör att allt är centraliserat, vilket gör samarbetet smidigare och effektivare.

Till exempel kan ditt ekonomiteam samarbeta i realtid på ett budgetkalkylblad utan att lämna Yammer-plattformen.

3. Privata och offentliga grupper

Behöver du diskutera känslig information? Skapa privata grupper. Vill du dela spännande nyheter eller starta en diskussion som alla kan delta i? Välj en offentlig grupp. Yammer är flexibelt med privata och offentliga grupper, vilket innebär att du kan anpassa konversationerna efter dina behov.

En privat grupp kan till exempel användas för konfidentiella HR-diskussioner, medan en offentlig grupp kan användas för meddelanden eller sociala aktiviteter för hela företaget.

Priser för Yammer

Gratis

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/användare per månad

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/användare per månad

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/användare per månad

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/användare per månad

Vad är Microsoft Teams?

via Microsoft

Microsoft Teams är ett kraftfullt kommunikationsverktyg som är utformat för att förbättra kommunikation och projektledning. Det integreras sömlöst med Microsoft 365, vilket gör det perfekt för kollegor som behöver hålla kontakten, dela filer och samarbeta effektivt.

Teams hjälper till att säkerställa att alla är på samma sida, oavsett om du arbetar på distans eller på kontoret.

Funktioner i Microsoft Teams

Microsoft Teams erbjuder en rad funktioner som förbättrar teamets kommunikation och samarbete. Här är några av de viktigaste funktionerna:

1. Kommunikation i realtid

Microsoft Teams är utmärkt för kommunikation i realtid. Ditt team kan hålla kontakten och samarbeta direkt via chatt, videosamtal eller möten.

Ett projektteam kan till exempel snabbt starta ett videosamtal för att diskutera brådskande frågor eller använda chattfunktionen för dagliga konversationer.

2. Integration med andra appar

Teams kan integreras med olika tredjepartsapplikationer och Microsoft 365-verktyg. Du kan komma åt OneDrive som en lösning för fildelning, använda SharePoint för dokumenthantering och till och med integrera med andra applikationer som Trello eller Asana.

Till exempel kan ditt team samarbeta på dokument som lagras i OneDrive utan att lämna Teams-appen.

3. Kanaler och flikar

Teams organiserar konversationer i kanaler, vilket gör det enkelt att hantera diskussioner om specifika ämnen. Du kan också lägga till flikar för snabb åtkomst till viktiga verktyg och dokument.

Ett marknadsföringsteam kan till exempel ha separata kanaler för kampanjer i sociala medier, innehållsskapande och analys, var och en med relevanta flikar för enkel åtkomst.

Priser för Microsoft Teams

Gratis

Microsoft Teams Essentials: 1,39 USD/användare per månad

Microsoft 365 Business Basic: 1,76 USD/användare per månad

Microsoft 365 Business Standard: 9,33 USD/användare per månad

Yammer vs. Microsoft Teams: Jämförelse av funktioner

Nu när vi har utforskat de enskilda funktionerna och priserna för Yammer (Viva Engage) och Microsoft Teams kan vi jämföra dem för att se vilken plattform som passar bäst för din organisation.

Här är en snabb jämförelse av deras viktigaste funktioner:

Funktion Yammer (Viva Engage) Microsoft Teams Socialt nätverk för företag Ja Nej Kommunikation i realtid Nej Ja Privata och offentliga grupper Ja Ja Integration med Microsoft 365 Ja Ja Kanaler och flikar Nej Ja Integration med appar från tredje part Nej Ja Fildelning Ja Ja Videosamtal Nej Ja Uppgiftshantering Nej Ja Kontinuerlig chatt Nej Ja Mötesplanering Nej Ja Samarbete på dokument Ja Ja Anpassningsbara aviseringar Nej Ja Mobilapp Ja Ja Säkerhet och efterlevnad Ja Ja AI-funktioner Nej Ja

Låt oss nu jämföra dessa funktioner i detalj:

Funktion nr 1: Kommunikationsstil

Yammer (Viva Engage) fokuserar på att bygga ett socialt nätverk inom organisationen, vilket gör det idealiskt för bred kommunikation och engagemang. Det är perfekt för att dela uppdateringar, delta i konversationer och skapa en känsla av gemenskap.

Microsoft Teams utmärker sig inom realtidskommunikation med verktyg för snabbmeddelanden, videosamtal och möten. Det är det självklara valet för team som behöver snabb, synkroniserad samverkan.

Vinnare: Det beror på dina behov. För kommunikation i realtid är Microsoft Teams vinnaren. Om du vill öka engagemanget i hela organisationen är Yammer det bättre valet. Denna omgång slutar alltså oavgjort.

Funktion nr 2: Integration och samarbete

Yammer (Viva Engage) , när det integreras sömlöst med Microsoft 365, gör det möjligt för användare att samarbeta på dokument inom plattformen. Det är utmärkt för att dela och redigera filer som Word-dokument och Excel-ark.

Microsoft Teams integreras också med Microsoft 365 och erbjuder ytterligare integrationer med olika tredjepartsappar, vilket gör det mycket mångsidigt för olika arbetsflöden och projektledningsuppgifter. Dessutom erbjuder Microsoft Teams flera integreras också med Microsoft 365 och erbjuder ytterligare integrationer med olika tredjepartsappar, vilket gör det mycket mångsidigt för olika arbetsflöden och projektledningsuppgifter. Dessutom erbjuder Microsoft Teams flera mallar för kommunikationsplaner som hjälper till att effektivisera och standardisera teamkommunikationen.

Vinnare: Microsoft Teams, tack vare dess omfattande integrationsmöjligheter och mångsidighet.

Funktion nr 3: Grupp- och kanalhantering

Yammer (Viva Engage) gör det möjligt att skapa privata och offentliga grupper, vilket är utmärkt för skräddarsydd kommunikation. Det saknar dock en strukturerad metod för att hantera specifika projektsamtal.

Microsoft Teams organiserar diskussioner i kanaler, vilket gör det enkelt att hantera och följa konversationer om specifika ämnen. Tillägget av flikar möjliggör snabb åtkomst till relevanta verktyg och dokument.

Vinnare: Microsoft Teams för sin organiserade approach och enkla hantering av projektspecifika konversationer.

Funktion nr 4: Uppgiftshantering

Yammer (Viva Engage) har inga funktioner för uppgiftshantering. Det fokuserar mer på kommunikation och sociala nätverk inom organisationen.

Microsoft Teams integreras med Microsoft Planner och andra verktyg för uppgiftshantering, vilket gör det möjligt för användare att skapa, tilldela och spåra uppgifter direkt i plattformen. Detta gör det till ett lämpligt alternativ för dem som söker integreras med Microsoft Planner och andra verktyg för uppgiftshantering, vilket gör det möjligt för användare att skapa, tilldela och spåra uppgifter direkt i plattformen. Detta gör det till ett lämpligt alternativ för dem som söker asynkrona kommunikationsverktyg

Vinnare: Microsoft Teams, tack vare dess inbyggda funktioner för uppgiftshantering.

Yammer vs. Microsoft Teams på Reddit

Vi besökte Reddit för att se vad folk tycker i debatten om Yammer kontra Teams. När man söker på ”Yammer kontra Teams” på Reddit är många användare överens om att Microsoft Teams erbjuder en mer omfattande uppsättning funktioner för samarbete och kommunikation i realtid:

Vi använder det för kommunikation med andra team när vi gör förändringar inom IT

Vi använder det för kommunikation med andra team när vi gör förändringar inom IT

Andra Reddit-användare lyfter fram hur Microsoft Teams har påverkat deras arbetsflöde och produktivitet positivt:

Teams är en av de sällsynta programvarorna som verkligen verkar användbar och förändrar mitt arbetssätt till det bättre.

Teams är en av de sällsynta programvarorna som verkligen verkar användbar och förändrar mitt sätt att arbeta till det bättre.

Många användare uppskattar Microsoft Teams för dess integration med andra Microsoft 365-verktyg och dess förmåga att hantera olika aspekter av projektledning, vilket gör det till ett mångsidigt val för många organisationer.

Å andra sidan beröms Yammer (Viva Engage) ofta för sina sociala nätverksfunktioner inom stora organisationer. Användarna noterar att Yammer-grupper är särskilt effektiva för att bygga gemenskap mellan avdelningar och uppmuntra gemenskap och öppen kommunikation mellan olika avdelningar, vilket är viktigt för engagemanget i hela företaget.

När det gäller det dagliga teamsamarbetet och projektledningen är dock konsensus på Reddit att Microsoft Teams är det mest effektiva verktyget.

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till Yammer och Microsoft Teams

Yammer och Microsoft Teams har båda sina styrkor, men ClickUp erbjuder en heltäckande lösning som förbättrar kommunikation, samarbete och projektledning på ett och samma ställe.

Här är varför ClickUp kan vara det perfekta valet för din organisation:

1. ClickUps fördel nr 1: Chattvy

Håll kontakten och förbättra kommunikationen med ClickUp Chat View

ClickUps chattvy möjliggör smidig kommunikation i realtid inom teamen. Precis som i Microsoft Teams kan du chatta direkt med teammedlemmar, dela uppdateringar och hålla alla uppdaterade utan att behöva växla mellan olika appar.

Denna funktion säkerställer att snabba diskussioner och viktiga meddelanden aldrig missas, vilket förbättrar teamets samordning och ökar engagemanget.

Här är några ytterligare funktioner:

ClickUp @mentions och Tilldela uppgifter : Tagga specifika personer eller uppgifter för direkt uppmärksamhet

Formatering av rik text: Använd fetstil, kursiv stil, listor och kodblock för att göra meddelanden tydligare.

Bilagor : Dela filer, bilder och andra medier direkt i chatten.

Unfurled-länkar : Förhandsgranska länkat innehåll utan att lämna chatten

Emojis och reaktioner: Uttryck känslor och ge snabb feedback

/Slash-kommandon : Använd genvägar för vanliga åtgärder som att skapa uppgifter eller söka efter information. Använd genvägar för vanliga åtgärder som att skapa uppgifter eller söka efter information.

Integrationer: Anslut till andra verktyg som Slack, Google Drive och mer.

2. ClickUps fördel nr 2: Klipp

Förbättra teamkommunikationen, möjliggör detaljerade videomeddelanden för asynkron samverkan med ClickUp Clips.

Med funktionen ClickUp Clips kan du skapa och dela videomeddelanden. Detta är en kraftfull funktion för asynkron kommunikation, som gör det möjligt för teammedlemmar att ge detaljerade förklaringar eller uppdateringar som kan återkommas till när som helst. Det är som att ha ett virtuellt mötesrum där alla kan hänga med i sin egen takt, vilket är särskilt användbart för team som arbetar på distans eller i olika tidszoner.

Så här kan ClickUp Clips-funktionerna hjälpa dig:

Skärminspelning: Spela in din skärm för att visa uppgifter, förklara begrepp eller dela bilder.

Röstmeddelanden: Spela in ljudmeddelanden för snabb och informell kommunikation.

Uppgiftsintegration: Bifoga enkelt klipp till specifika uppgifter för kontext och referens.

AI-transkription: Transkribera dina klipp automatiskt för sökbarhet och tillgänglighet.

Delning och samarbete: Dela klipp med teammedlemmar eller externa medarbetare

Kommentarer och feedback: Lämna kommentarer direkt på Clips för diskussioner och förslag.

Omvandla kommentarer till genomförbara uppgifter med ClickUp Assign Comments.

Med ClickUp Assign Comments kan du omvandla kommentarer direkt till genomförbara uppgifter. Denna funktion säkerställer att viktiga anteckningar och förslag inte går förlorade i långa konversationstrådar. Genom att omvandla kommentarer till uppgifter säkerställer du att all feedback spåras och hanteras, vilket förbättrar ansvarstagandet och uppföljningen av projekt.

Viktiga funktioner i ClickUp Assign Comments inkluderar:

Direkt tilldelning: Tilldela kommentarer till enskilda personer för tydlig delegering av uppgifter.

Uppgiftskontext: Kommentarer kopplas till specifika uppgifter, vilket säkerställer att de är i linje med projektmålen.

Meddelanden: Tilldelade teammedlemmar får meddelanden, vilket säkerställer att de får information i rätt tid.

Uppföljning: Spåra framsteg och se till att uppgifterna slutförs

Samarbete: Underlätta teamarbete och förbättra kommunikationen

ClickUp erbjuder flera andra unika funktioner som kan förbättra ditt teams samarbete och produktivitet avsevärt, till exempel:

ClickUp Whiteboards

Samarbeta visuellt och brainstorma effektivt med ClickUp Whiteboards

Samarbeta visuellt med ditt team med hjälp av ClickUp Whiteboards. Denna funktion är perfekt för brainstorming, planering och visuell projektkartläggning och hjälper team att visualisera sina idéer och arbetsflöden.

Här är några andra funktioner:

Oändlig arbetsyta: Arbeta på en stor, utvidgbar arbetsyta utan begränsningar.

Ritverktyg: Använd pennor, markörer och former för att skapa visuella representationer.

Stickies : Lägg till anteckningar eller idéer i form av klisterlappar.

Bilder och filer: Infoga bilder, dokument eller andra medier

Samarbete : Arbeta i realtid med flera teammedlemmar

Integration: Anslut till andra ClickUp-funktioner för ett smidigt arbetsflöde.

ClickUp Samarbetsdetektering

Säkerställ smidiga, samordnade insatser med ClickUp Collaboration Detection.

Undvik överlappande arbete med Collaboration Detection i ClickUp. Denna funktion varnar en teammedlem när någon annan arbetar med samma uppgift, vilket säkerställer smidigare och mer samordnade insatser.

Det kan hjälpa dig att:

Redigera dokument samtidigt med andra

Visa detaljerade register över användaråtgärder, inklusive kommentarer till uppgifter, fildelning och meddelandeutbyte.

Få en djupare förståelse för hur olika team eller individer samarbetar.

Varför ClickUp gör skillnad

Allt-i-ett-plattform: ClickUp kombinerar de bästa funktionerna från Yammer sociala nätverk, Microsoft Teams realtidskommunikation och kraftfulla projektledningsverktyg. Det innebär att du inte behöver jonglera mellan flera appar – allt du behöver finns på ett och samma ställe.

Ökad produktivitet: Genom att integrera verktyg för kommunikation, uppgiftshantering och samarbete hjälper ClickUp till att effektivisera arbetsflöden och minska den tid som går åt till att växla mellan två plattformar.

Anpassning och flexibilitet: Med ClickUp kan du anpassa din arbetsyta efter ditt teams behov. Oavsett om du hanterar uppgifter, samarbetar på dokument eller planerar projekt kan du med ClickUp skapa arbetsflöden som passar dig bäst.

Bättre samordning inom teamet : Funktioner som chattvy, klipp och tilldelningskommentarer säkerställer att alla är på samma sida, vilket minskar missförstånd och säkerställer att alla teammedlemmar är samordnade och arbetar mot samma mål.

Skalbarhet: Oavsett om du är ett litet team eller ett stort företag, så skalar ClickUp med dig. Dess breda utbud av funktioner och anpassningsalternativ gör det lämpligt för team av alla storlekar, vilket säkerställer att du kan växa utan att dina verktyg blir för små.

Hantera all kommunikation och alla uppdateringar inom ett enda ClickUp-arbetsutrymme.

Välj rätt verktyg för ditt team

Att välja rätt verktyg för ditt team är avgörande för att förbättra kommunikation, samarbete och övergripande produktivitet. Yammer (Viva Engage) och Microsoft Teams erbjuder båda unika funktioner som tillgodoser olika organisatoriska behov. Yammer är utmärkt för att skapa en gemenskapskänsla i stora organisationer, medan Microsoft Teams är perfekt för realtidssamarbete och projektledning.

Om du letar efter ett alternativ till Yammer eller Microsoft Teams som kombinerar det bästa av två världar är ClickUp det perfekta valet. ClickUp erbjuder ett kraftfullt kommunikationsverktyg, omfattande projektledningsfunktioner och smidiga samarbetsfunktioner i en och samma plattform.

Registrera dig på ClickUp nu och ta ditt samarbete och din projektledning till nästa nivå!