10 kostnadsfria mallar för resursfördelningsstruktur

Som projektledare vet du att effektiv resursfördelning kan avgöra om ditt projekt blir en framgång eller ett misslyckande. En resursfördelningsstruktur (RBS) är ett kraftfullt verktyg som ger en tydlig, hierarkisk översikt över alla resurser som behövs för att ditt projekt ska lyckas.

I det här inlägget presenterar vi 10 kostnadsfria RBS-mallar som du kan börja använda direkt för att:

Organisera dina projektresurser efter typ (t.ex. arbetskraft, utrustning, material). Identifiera resursbrister och överlappningar Beräkna kostnaderna mer exakt Förbättra kommunikationen med intressenterna

Oavsett om du leder ett litet team eller ett komplext företagsprojekt kan dessa mallar hjälpa dig att:

Visualisera dina resursbehov på ett ögonblick

Fatta välgrundade beslut om resursfördelning

Spåra resursanvändningen under hela projektets livscykel

Låt oss utforska hur dessa RBS-mallar kan förändra din projektledningsstrategi. Men först ska vi kort förklara vad en RBS är och varför den är avgörande för projektets framgång.

Vad är mallar för resursfördelningsstruktur?

En resursfördelningsstruktur (RBS) är ett resurshanteringsverktyg som hjälper till att analysera, kategorisera och visualisera alla resurser som behövs för ett projekt.

En korrekt resursfördelningsstruktur ger en tydlig och organiserad översikt över mänskliga och icke-mänskliga resurser som krävs för att uppnå utmärkta projektresultat.

Enkelt uttryckt är en RBS-mall ett hierarkiskt diagram eller ett träddiagram som delar upp ett projekts resursbehov i mindre, hanterbara komponenter, inklusive:

Personalresurser : Detta inkluderar nödvändiga resurser såsom chefer, teammedlemmar och entreprenörer, med detaljerad information om deras roller, ansvarsområden och expertis.

Materiella resurser : Består av fysiska föremål såsom byggmaterial, utrustning och förnödenheter.

Finansiella resurser : Fokus på fördelning av projektfinansiering för att säkerställa effektiv användning av finansiella resurser.

Informationsresurser : Inkluderar digitala resurser som informationssystem, verktyg, databaser och forskning som behövs för beslutsfattande.

Tidsresurser: Avgörande för framgång, omfattar tidshantering, schemaläggning och tidsplaner för att uppnå milstolpar.

En RBS-mall erbjuder ett gemensamt ramverk för kapacitetsplanering och resursfördelning för projektledare, vilket hjälper till att undvika framtida resursbegränsningar.

Oavsett om du hanterar ett byggprojekt, mjukvaruutveckling eller en marknadsföringskampanj kan en RBS anpassas efter just ditt projekts specifika behov.

Vad kännetecknar en bra mall för resursfördelningsstruktur?

En bra mall för resursfördelningsstruktur (RBS) bidrar till effektiv projektledning, ger projektets intressenter insyn och ordnar de resurser som behövs för att slutföra och leverera projekt i tid.

Här är några viktiga element som gör en RBS-mall effektiv:

Tydlighet och enkelhet : Mallen ska vara lätt att förstå och använda, med en överskådlig layout som tydligt visar alla resurser.

Omfattande kategorisering : Den bör omfatta alla typer av resurser, inklusive personal, material, ekonomi, information och tid. Varje kategori bör vara tydligt definierad och uppdelad i specifika komponenter.

Hierarkisk struktur : En effektiv RBS-mall presenterar resurser i ett hierarkiskt format, vilket gör det enkelt att se hur varje resurs relaterar till projektet som helhet. Detta hjälper till att identifiera beroenden och potentiella flaskhalsar.

Flexibilitet : Mallen ska kunna anpassas till olika projekt och branscher, så att den kan skräddarsys efter specifika projektkrav.

Ansvarstilldelning : Den bör innehålla avsnitt för tilldelning av roller till gruppresurser och ansvarsområden, så att alla vet vem som är ansvarig för vad.

Detaljerade beskrivningar : Varje resurs bör ha en detaljerad beskrivning, inklusive kvantiteter, kostnader och eventuella särskilda krav.

Visuell attraktionskraft : En visuellt tilltalande mall med färgkodning eller andra visuella hjälpmedel kan göra den lättare att läsa och förstå.

Enkel uppdatering: Mallen ska vara enkel att uppdatera allteftersom projektet fortskrider, så att dynamiska förändringar i resursfördelningen kan göras.

10 kostnadsfria mallar för resursfördelningsstruktur

En enkel Google-sökning ger massor av mallar för resursfördelningsstrukturer. Men alla strukturmallar är inte lika bra.

Vi har gjort grovjobbet åt dig. Här är de bästa mallarna för resursfördelningsstruktur som förenklar projektledningen:

1. ClickUp-mall för resurshantering av personer

Ladda ner denna mall Kombinera rätt resurser med rätt personal med ClickUps mall för resurshantering av personal.

Effektiv resurshantering är avgörande för alla företag och organisationer. ClickUps mall för resurshantering av personal är utformad för att hjälpa personalavdelningen att säkerställa att alla är samordnade när det gäller personalhantering och resursfördelning.

Så här kan du använda mallen på bästa sätt med dess olika inbyggda vyer:

Tidslinjevy: Planera scheman för slutförande av uppgifter

Granskningsstatusvy: Håll koll på vem som behöver granska uppgifter och när.

Startguide : Ge nya medlemmar en översikt över teamet och deras roller.

Teamets arbetsbelastning: Övervaka varje teammedlems arbetsbelastning för att förhindra överbelastning.

Resursvy: Lagra och organisera resurser som behövs för uppgifter

Uppgiftsstatus: Kategorisera uppgifter som Slutförda, Pågående, Granskade och Att granska för att följa framstegen.

Statusuppdateringar: Håll teammedlemmarna informerade genom att uppdatera uppgiftsstatusar allteftersom du gör framsteg.

Uppgiftsövervakning och analys: Säkerställ maximal produktivitet genom att regelbundet övervaka och analysera uppgifter.

Denna mall är ett omfattande verktyg som underlättar resurshantering och förbättrar teamets effektivitet.

2. ClickUp-mall för resursfördelning

Ladda ner denna mall Spåra ditt företags resurser och personal med ClickUp-mallen för resursallokering.

Utan en ordentlig mall för resursfördelning riskerar projekt att bli ineffektiva och försenade. Det är här ClickUps mall för resursfördelning kommer in!

Denna mall hjälper dig att driva projektet framåt genom att säkerställa att rätt resurser, tid och budget tilldelas projektet.

Här är några av de viktigaste funktionerna i denna mall:

Anpassade statusar: Skapa uppgifter med anpassade statusar (t.ex. Kundgranskning, Klar, Pågående) för att effektivt spåra resursfördelningens framsteg.

Anpassade fält: Kategorisera och lägg till attribut (t.ex. totalbudget, resursanteckningar, kund, projektfaser) för att hantera resurser effektivt.

Anpassade vyer: Få tillgång till olika vyer (t.ex. teamets arbetsbelastning, introduktionsguide, efter projekt) som är anpassade efter dina behov för att enkelt kunna hämta information.

Projektledning: Använd funktioner som kommentarreaktioner, taggning, kapslade deluppgifter och e-postmeddelanden för att förbättra spårningen av resursallokering.

En effektiv mall för resursfördelning hjälper dig att leverera högkvalitativt projektarbete genom att fördela rätt resurser.

Du kan också använda ClickUps resurshanteringsprogramvara för att skapa en resursfördelningsstruktur (RBS) för dina projekt.

Utnyttja företagets resurser, tidrapportering och formulärhantering på ett och samma ställe med ClickUps resurshanteringsprogramvara.

Så här kan det hjälpa dig:

Identifiera de resurser som behövs för varje deluppgift (t.ex. utvecklare, designers, testare).

Tilldela teammedlemmar specifika uppgifter för att säkerställa ansvarstagande och följa upp framsteg.

Fastställ deadlines för varje uppgift för att hålla projektet på rätt spår. Med ClickUp kan du ställa in förfallodatum för uppgifter och hantera tidsplaner på ett effektivt sätt.

Använd arbetsbelastningsvyn för att fördela resurser effektivt. Övervaka teamets kapacitet och balansera arbetsbelastningen mellan olika projekt.

Läs också: Lär dig hur du hanterar olika typer av projektledningsresurser .

3. ClickUp-mall för resursplanering

Ladda ner denna mall Fördela och visualisera resurser med ClickUps mall för resursplanering.

Resursplanering är ett av de första stegen i projektledning, eftersom det säkerställer att alla nödvändiga resurser identifieras, fördelas och schemaläggs innan projektet genomförs.

ClickUp Resource Planning Template hjälper dig att ta ett proaktivt grepp och förhindra brister, undvika konflikter och optimera resursanvändningen. Genom att upprätta en tydlig resursplan kan teamen sätta upp realistiska tidsplaner, hantera budgetar effektivt och förbättra den övergripande projektkoordineringen och framgången.

Denna mall är fullspäckad med kraftfulla funktioner som kan hjälpa dig att:

Förhindra överallokering av resurser : Se till att resurserna används effektivt och undvik överallokering och utbrändhet.

Maximera projektresultatet : Öka antalet projekt som slutförs inom en given tidsram genom att optimera resursanvändningen.

Identifiera och lösa konflikter : Upptäck potentiella resurskonflikter i ett tidigt skede och utveckla effektiva strategier för att hantera dem.

Anpassa efter affärsmål: Förbättra organisationens anpassning efter affärsmål och målsättningar genom effektiv arbetsbelastningsplanering.

4. ClickUp-mall för projektresursmatris

Ladda ner denna mall Spåra och hantera resurser med ClickUp-mallen för projektresursmatris.

Effektiv resursplanering är avgörande för projekt, eftersom den avgör den totala förväntade kostnaden för resurser.

En projektresursmatris kan hjälpa dig att visualisera och hantera de resurser som behövs för varje projekt på ett enkelt sätt, vilket säkerställer bättre organisation och optimala resultat.

Med ClickUps mall för projektresursmatris kan du:

Visualisera resursbehov: Se resursbehovet för flera projekt

Hantera arbetsbelastning och kapacitet: Övervaka hela teamets arbetsbelastning och kapacitet

Optimera teamsamarbetet: Se till att alla är samordnade och arbetar effektivt tillsammans.

Det erbjuder också flera andra fördelar:

Omfattande resursöversikt: Ger en detaljerad översikt över alla resurser som finns tillgängliga för ett projekt.

Effektiv resursanvändning: Spårar tillgänglighet och användning för att säkerställa att resurserna används effektivt.

Exakt projektplan: Hjälper till att upprätthålla en exakt tidsplan för projektets slutförande.

Förbättrad kommunikation med intressenter: Underlättar enklare och tydligare kommunikation med intressenter.

5. ClickUp-mall för anställdas arbetsbelastning

Ladda ner denna mall Hantera teamets arbetsbelastning effektivt med ClickUps mall för medarbetarnas arbetsbelastning.

Funderar du på om du ska ta på dig ytterligare arbete eller nya projekt? Sök inte längre! Med ClickUps mall för medarbetarnas arbetsbelastning kan du effektivt hantera ditt teams arbetsbelastning genom att fördela kapaciteten varje vecka.

Så här kan du använda mallen:

Steg 1: Börja med att analysera varje teammedlems uppgifter och roller. Dela upp deras arbetsuppgifter i allmänna kategorier (t.ex. projektledning, kundkommunikation och forskning). Använd tilldela dem procentuella vikter . Börja med attDela upp deras arbetsuppgifter i allmänna kategorier (t.ex. projektledning, kundkommunikation och forskning). Använd ClickUps tabellvy för att skapa en lista över uppgifter och

Steg 2: När du har identifierat de specifika uppgifterna och rollerna, uppskatta hur lång tid varje uppgift kommer att ta. Du kan uppskatta i timmar eller dagar. Visualisera dessa uppskattningar med hjälp av När du har identifierat de specifika uppgifterna och rollerna,Visualisera dessa uppskattningar med hjälp av ClickUps Gantt-diagram

Steg 3: Definiera tydligt förväntningarna för slutförandet av uppgifterna. Ange deadlines och konsekvenser för att inte uppfylla dem. Se till att alla i teamet är medvetna om dessa förväntningar. Använd Definiera tydligtför slutförandet av uppgifterna. Ange deadlines och konsekvenser för att inte uppfylla dem. Se till att alla i teamet är medvetna om dessa förväntningar. Använd ClickUps milstolpar för att sätta deadlines och skapa en tidsplan för slutförandet av uppgifterna.

Steg 4: Baserat på de beskrivna uppgifterna, rollerna och förväntningarna, tilldela specifika uppgifter till teammedlemmarna. Var tydlig med vem som är ansvarig för varje uppgift och sätt upp realistiska tidsplaner. Hantera uppgiftsfördelningen med hjälp av Baserat på de beskrivna uppgifterna, rollerna och förväntningarna,Var tydlig med vem som är ansvarig för varje uppgift och sätt upp realistiska tidsplaner. Hantera uppgiftsfördelningen med hjälp av ClickUps tavelvy.

Steg 5: Övervaka framstegen regelbundet för att säkerställa att uppgifterna slutförs i tid. Ställ in avstämningar, påminnelser och automatiska uppdateringar. Skapa Ställ in avstämningar, påminnelser och automatiska uppdateringar. Skapa återkommande uppgifter i ClickUp för att hålla koll på framstegen och använd ClickUp Automations för att få påminnelser i rätt tid.

6. ClickUp-mall för bakåtplanering på whiteboard

Ladda ner denna mall Planera och visualisera uppgiftstidslinjer med ClickUps mall för bakåtblickande resurshantering.

Bakåtplanering är en projektledningsteknik där projektets tidsplan planeras baklänges, med utgångspunkt från slutmålet och bakåt till nuet. Denna metod säkerställer att alla nödvändiga uppgifter och resurser identifieras och fördelas effektivt för att uppfylla den slutliga tidsfristen.

ClickUp Backward Planning Whiteboard Template är en verktygsdriven mall för bakåtplanering av resurser som hjälper dig att identifiera viktiga milstolpar, hantera beroenden och säkerställa att projektmålen uppnås i tid, vilket minskar risken för problem i sista minuten.

Denna mall hjälper dig att:

Planera åtgärder: Upptäck och beskriv de specifika åtgärder som krävs för att uppnå projektmålen.

Spåra teamets framsteg: Använd visuella verktyg för att övervaka framstegen och säkerställa att projektets uppgifter är på rätt spår.

Hantera uppgifter: Dela upp komplexa uppgifter i mindre och mer hanterbara delmål.

Utvärdera varje steg: Få en tydlig förståelse för hur varje steg bidrar till projektets totala framgång.

Från brainstorming till fastställande av projektmål – med den här mallen får du kontroll över alla viktiga element för ett framgångsrikt projekt.

7. ClickUp-mall för arbetsfördelning

Ladda ner denna mall Spåra enkelt leveranser med ClickUp Work Breakdown Template.

Med ClickUp Work Breakdown Template kan du organisera komplexa projekt i hanterbara uppgifter. Den beskriver varje steg i detalj för att säkerställa tydlighet, förbättra teamets samordning och förhindra att uppgifter förbises.

Med mallen för arbetsfördelning kan du:

Få en fullständig översikt över viktiga projektelement som leveranser, uppgifter och tidsplaner för att effektivisera din projektplaneringsprocess.

Förstå styrkor och potentiella flaskhalsar i förväg och skapa en strategi för att förbereda dig för oförutsedda situationer.

Skapa uppgifter med anpassade statusar (t.ex. "Att göra", "Pågår", "Slutfört") för att effektivt följa projektets framsteg.

Kategorisera uppgifter och lägg till relevanta attribut (som prioritet, förfallodatum eller teamuppdrag) för att hantera projekt effektivt. Börja med att använda ClickUps whiteboardvy. Anpassa den efter ditt specifika arbetsflöde och införliva andra vyer efter behov.

Utnyttja tidsregistreringsfunktioner , taggar, beroendevarningar och e-postmeddelanden. Håll alla informerade och förbättra den övergripande projektledningen.

Uppskatta projektkostnader och resursfördelning noggrant för att maximera effektiviteten.

8. ClickUp Pi-planeringsmall

Ladda ner denna mall Skapa en omfattande plan för alla projekt med ClickUp Pi-planeringsmallen.

Med denna Pi-planeringsmall kan du guida ditt team mot ett gemensamt mål och välja vilka berättelser ni ska fokusera på under en viss sprint. Mallen ger en tydlig översikt över teamets backlog, inklusive arbetsbelastning, kapacitet och potentiella risker för att optimera sprintplaneringen.

ClickUp Pi Planning Template är ett interaktivt verktyg som är utformat för att hjälpa team att:

Dela upp uppgifter: Förenkla komplexa uppgifter genom att dela upp dem i mindre, hanterbara delar.

Organisera för tydlighet : Ordna uppgifter i respektive sprintar baserat på prioritet för bättre förståelse och fokus.

Fördela resurser: Planera och fördela resurser effektivt för ett framgångsrikt projektgenomförande.

Denna whiteboardmall erbjuder även följande funktioner:

Skräddarsydd uppgiftsuppföljning: Skapa anpassade statusar för att noggrant övervaka sprint- och projektframsteg.

Flexibel organisation: Använd anpassade fält för att kategorisera och lägga till detaljer för effektiv projektplanering och visualisering.

Mångsidiga vyer : Skapa ditt ideala ClickUp-arbetsflöde genom att börja med den här mallen och anpassa den med vyerna Lista, Gantt, Arbetsbelastning och Kalender.

Omfattande projektledning: Förbättra projektplaneringen med taggar, beroendevarningar, e-postmeddelanden och andra viktiga verktyg.

9. Excel-mall för resursplanering av Tactical Project Manager

via Tactical Project Manager

Utnyttja Excel-mallen för resursplanering från Tactical Project Manager för att säkerställa projektets framgång med optimal användning av resurser.

Med denna mall för resursfördelningsstruktur kan du hantera arbetsbelastningen och tilldela rätt uppgifter till rätt personer vid rätt tidpunkt.

Här är några av de mest populära funktionerna i denna mall:

Skapa automatiskt ett fullständigt utformat planeringsark för önskad tidsram. Visar teammedlemmar och projektuppgifter i en intuitiv layout.

Håll ordning på din projektlista och tilldela anställda till specifika projekt. Verktyget genererar ett planeringsark baserat på dina uppgifter.

Spåra fakturerbara timmar utan ansträngning. Övervaka fakturerbara timmar för tydlig rapportering till kunderna.

Spåra veckovisa resursfördelningar för välgrundad projektfördelning

Redovisning av semester och frånvaro; spåra med projektet ”Semester/lediga dagar”

Genom att använda denna mall för resursplanering får du en fullständig bild av ditt teams arbetsbelastning och kan utforma en strategi för att maximera effektiviteten hos varje teammedlem, vilket säkerställer överlägsna projektresultat.

10. Mall för resursplanering i Google Sheets från Google Workspace Marketplace

via Google Workspace Marketplace

Mallen för resursplanering i Google Sheets från Google Workspace Marketplace är en verktygsdriven projektledningsmall som är populär bland affärsanalytiker och projektledare.

Från budgetkontroll till uppgiftsuppföljning, projektplanering till resurskategorier – den här mallen har många funktioner som kan hjälpa dig att hålla koll på viktiga projektledningsmått.

Här är några av de mest kraftfulla funktionerna i denna mall som finns tillgänglig i gratisversionen:

Arbetsfördelningsstruktur : Planera, fördela och utför bättre med en fullständig översikt över uppgifter och deluppgifter.

Spåra framsteg : Utnyttja Gantt-diagram, färgvarningar och framstegsfunktioner för att hålla koll på uppgiftsstatus.

Hantera tid: Använd tidsplaner för att visa och justera start- och slutdatum och lägg till milstolpar för att slutföra viktiga projektfaser i tid.

Med denna mall för projektledningsstruktur kan du hantera projektets omfattning och utveckla viktiga strategier för att säkerställa önskvärda projektresultat.

Välj rätt mall för resursfördelningsstruktur

Att hantera projektresurser kan ofta kännas överväldigande, men med rätt verktyg kan det göra stor skillnad. De 10 kostnadsfria mallarna för resursfördelningsstrukturer som vi har gått igenom idag är utformade för att förtydliga, effektivisera arbetsflöden, förbättra arbetsfördelningsstrukturer och säkerställa en effektiv resursfördelning.

Från ClickUps mångsidiga resursuppföljning, projektledningsverktyg och projektplaneringsmallar till praktiska lösningar från Excel och Google Sheets – dessa verktyg kan hjälpa dig att få en heltäckande översikt över ditt projekts behov och framsteg.

Men ClickUp erbjuder inte bara en av de största samlingarna av mallar för resursplanering. Det innehåller också projektledningsfunktioner som ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards och ClickUp Resource Management Software.

Genom att utnyttja dessa funktioner kan du förbättra kommunikationen inom ditt team, undvika resursbegränsningar och hålla dina projekt på rätt spår för ett framgångsrikt slutförande.

Registrera dig på ClickUp idag !