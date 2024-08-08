Hur du främjar prestationsinriktat ledarskap på din arbetsplats

Den amerikanske singer-songwritern Dennis DeYoung skrev: ”Vinnare är förlorare som reste sig upp och försökte en gång till.” I grund och botten är vinst eller måluppfyllelse inte en engångsföreteelse. Det är ett sätt att arbeta, en inställning och en kontinuerlig övning.

En ledares uppgift är att styra teamet mot sina mål, det är klart. Men det är mycket mer än så. En ledares ansvar är att skapa en kultur präglad av fokus, drivkraft och hög prestanda. Det är precis vad prestationsinriktat ledarskap möjliggör.

I det här blogginlägget utforskar vi vad det innebär att vara en prestationsorienterad ledare, varför och hur man blir en.

Vad är prestationsinriktat ledarskap?

Som namnet antyder är prestationsinriktat ledarskap en metod för att motivera ett team att sätta upp, sträva efter och uppnå ambitiösa mål.

Ursprunget till prestationsinriktat ledarskap

Prestationsorienterat ledarskap är ett koncept som utvecklades på 1970-talet av forskarna Martin Evans och Robert House och är ett av de fyra beteenden som kännetecknar ledare enligt path-goal-teorin.

Låt oss ta ett steg tillbaka.

Path-goal-teorin är en ledarskapsfilosofi som undersöker hur ledare motiverar sina följare/teammedlemmar att uppnå mål. I denna process identifierar forskare fyra typer av ledarskapsbeteenden.

Direktiv : Direktiv ledarskap guidar teammedlemmarna i vad de ska göra, hur de ska göra det och när de ska slutföra det.

Stödjande : En stödjande ledare behandlar sina teammedlemmar som jämlikar, tar hänsyn till deras behov och ger dem stöd.

Deltagande : Deltagande ledarskap är samarbetsinriktat och inkluderar varje teammedlem under hela resan mot målen.

Prestationsinriktad: En prestationsinriktad ledare strävar efter excellens, söker kontinuerlig förbättring och styr teamet mot sina mål.

För att vara rättvis finns det dussintals ledarskapsstilar och teorier. Laissez-faire-ledarskap, förändringsledarskap, ENTP-ledarskap, tjänande ledarskapsteori etc. är alla populära på moderna arbetsplatser. Vad erbjuder prestationsinriktat ledarskap som inte finns i de tidigare ramverken?

Hur prestationsinriktat ledarskap bidrar till hög prestanda

Det största bidraget från prestationsinriktat ledarskap till affärsframgång är tydlighet i riktningen. Prestationsinriktat ledarskap möjliggör:

Tydlighet: Definitionen av ”prestation” är kristallklar. Det innebär att varje teammedlem vet vilka mål de själva, deras team och organisationen har – vilket hjälper dem att nå dessa mål på ett effektivt sätt.

Riktning: Till skillnad från tjänande ledarskap gör ett prestationsinriktat tillvägagångssätt det möjligt för ledare att ge riktlinjer, undervisa teammedlemmar och fokusera på mål. Som ett resultat kan teammedlemmarna prestera utan hinder.

Motivation: En avgörande faktor i denna ledarskapsmetod är att motivera teamet och ge dem verktyg och resurser för att uppnå sina mål. Ledare tar ansvar för att hålla sina team på tårna.

Struktur: Prestationsinriktat ledarskap ger en struktur utifrån den aktuella situationen, kompetensen och planerna för att nå målen. Det eliminerar behovet för teammedlemmarna att ta omvägar för att utföra sitt arbete.

Utmaning: Ledare tror på kontinuerlig förbättring och uppmuntrar teammedlemmarna att alltid prestera bättre. De sätter upp utmanande mål under hela projektet.

Vi vet att prestationsinriktat ledarskap fungerar i många konkurrensutsatta situationer. Om du till exempel arbetar med försäljning är ditt arbete inriktat på att uppnå specifika och återkommande mål. En prestationsinriktad ledare fungerar utmärkt i denna situation.

Denna ledarskapsstil fungerar även när du har ont om tid eller budget, behöver lösa en kris eller slutföra kortfristiga projekt, som att bygga ett hus eller anställa en teknikchef.

Men hur ser en prestationsorienterad ledare ut? Låt oss ta reda på det.

Viktiga egenskaper hos prestationsinriktade ledare

En prestationsorienterad ledare är inte någon utomjording från en annan värld, utan en vanlig person med specifika egenskaper, karaktärsdrag och beteenden. Låt oss titta på några av dem.

Målfokus

Prestationsinriktade ledare fokuserar på, ja, prestationer. De definierar tydliga mål, gör dem synliga och arbetar målmedvetet i den riktningen. De erbjuder allt stöd, all vägledning och all motivation som teamet behöver för att uppnå sina mål.

Höga standarder

Prestationsinriktade ledare har höga krav på sig själva och andra. De är högpresterande och förväntar sig liknande prestationer från sitt team. De prioriterar högkvalitativt arbete och strävar ständigt efter förbättringar.

Kommunikation

En prestationsorienterad ledare måste eliminera distraktioner. Därför kommunicerar de öppet och transparent. De går rakt på sak och diskuterar problem på ett praktiskt sätt. De är bekväma med att ge feedback och coacha människor regelbundet.

Ansvar

Prestationsinriktade ledare har en stark ansvarskänsla. De tar ansvar för sitt arbete, ser det som sin uppgift att bana väg för sina teammedlemmar att glänsa och erkänner öppet teamets bidrag.

Vision

För att vara prestationsinriktad måste en ledare ha en vision för framtiden. En bra prestationsinriktad ledare tenderar att vara visionär och ha beredskapsplaner för alla utmaningar som kan uppstå på vägen mot målen.

Medan du arbetar med att utveckla och öva på dessa egenskaper, ska vi titta på hur du kan implementera dem i din organisation.

Hur man främjar prestationsinriktat ledarskap

Även om ledarskap ofta är beteendemässigt kan det organiseras med en plan och ett robust projektledningsverktyg som ClickUp. Låt oss se hur.

Bli prestationsorienterad genom att sätta upp mål

Att sätta rätt mål är det första steget i att implementera prestationsinriktade ledarskapsstilar. Detta är den ledstjärna som du kommer att styra teamet mot. För att sätta rätt mål:

Samla tvärfunktionellt teamledarskap för att identifiera viktiga resultatområden och prestationsindikatorer.

Sätt upp mål för chefer och teammedlemmar

Se till att dina mål är SMART, dvs. specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna.

Gör målen och dina framsteg mot dem synliga

Sätt upp mål, organisera dem och dela dem med ditt team – allt på ClickUp

ClickUp Goals är ett utmärkt sätt att sätta upp och följa upp mål för prestationsinriktat ledarskap. Använd ClickUp Goals för att dela upp dina mål i uppgifter baserat på brådskandehet, prioritet och påverkan. Organisera dem i mappar och gör dem synliga för alla berörda intressenter.

Om du är nybörjare när det gäller målsättning kan du prova några av dessa mallar för målsättning som utgångspunkt.

Kommunicera tydligt och effektivt

Nästa steg är kommunikation. Skapa strategier och möjligheter för att informera ditt team om allt de behöver veta.

Organisera: Skapa en tydlig och begriplig struktur för dina team att arbeta efter. Använd till exempel ett program för uppgiftshantering som ClickUp Tasks för att dela upp komplexa projekt i genomförbara uppgifter och tilldela dem till rätt personer.

Delegera: Lär dig hur du delegerar arbete. Skriv detaljerade beskrivningar och acceptanskriterier för varje uppgift. I detta steg definierar du vad ”prestation” innebär.

Använd checklistor för att säkerställa enkel åtkomst. För projektövergripande förväntningar eller standardrutiner (SOP) kan du använda längre dokument i ett verktyg som ClickUp Docs.

Samarbeta: Prestationsinriktat ledarskap måste stödja och motivera teammedlemmarna i varje steg på vägen mot målen. Detta kräver att teamledaren uppmuntrar samarbete för att stärka teamet.

Diskutera arbetet med hjälp av inbäddade kommentarer i uppgifterna. Använd ClickUp Chat-vyn för att se alla dina meddelanden på ett ställe och svara i sitt sammanhang.

Hantera din väg mot måluppfyllelse

Under projektets gång är du också en ledare. Led därför ditt team mot dina mål.

Hantera arbetsbelastningen: Se till att dina teammedlemmar använder ett verktyg för arbetsbelastningshantering, till exempel ClickUp, och uppmuntra dem att ange sin tillgänglighet. Använd ClickUps arbetsbelastningsvy för att säkerställa att ingen är över- eller underbelastad.

Hantera teamet: Se till att alla tvärfunktionella teammedlemmar är på samma sida med ClickUp. Använd ClickUps mall för teamhantering för att skapa en virtuell arbetsplats, tilldela uppgifter, samarbeta och uppnå mål.

Ladda ner denna mall Samordna teamet, planera och hantera projekt samt kommunicera uppgifter med ClickUp Team Management Plan Template.

Hantera risker: Övervaka prestationen noggrant för att identifiera risker och utmaningar. Prova programvara för milstolpsuppföljning för att få viktiga insikter.

Använd ClickUp Dashboards för att mäta framsteg på viktiga mätvärden. Om du inte gör framsteg på något av dem, begär en retrospektiv och justera dina projektplaner.

Skapa mål och följ framstegen på ClickUp-instrumentpanelen.

Hantera tiden: Prestationsinriktat ledarskap handlar också om att uppnå målen i tid. Använd ClickUps Gantt-diagram eller kalendervy för att hantera ditt schema. Markera beroenden och planera för överlappningar.

Leverera projekt i tid och få ditt team att dra åt samma håll med ClickUp

Bonus: Planera dina projekt snabbt och effektivt med dessa milstolpsmallar.

När du implementerar prestationsinriktat ledarskap är det viktigt att komma ihåg att du också kan möta utmaningar. Innan vi avslutar ska vi titta närmare på fördelarna och utmaningarna med denna ledarskapsstrategi.

Fördelar och utmaningar med prestationsinriktat ledarskap

Prestationsinriktat ledarskap fokuserar på excellens. Denna approach till teamets prestationer ger ledare möjlighet att frigöra teamets fulla potential för framgång, vilket har extraordinära fördelar.

Prestanda: Tydlighet, riktning och höga förväntningar uppmuntrar teamen att prestera bättre. Det ökar produktiviteten och resultaten.

Medarbetarnas tillfredsställelse: Att arbeta med en prestationsorienterad ledare ger teamen en tydlig riktning och fokus. Avsaknaden av tvetydighet gör livet enklare för teamen, vilket ökar deras tillfredsställelse.

Tillväxt: Prestationsinriktade ledare uppmuntrar sina team att ständigt förbättras. Det är nästan oundvikligt att varje teammedlem upplever personlig tillväxt i sin karriär.

Detta medför också utmaningar, såsom:

Risk för utbrändhet: Att uppfylla höga förväntningar och ambitiösa mål kan kännas som att springa i ett hamsterhjul, vilket kan leda till utbrändhet.

Brist på uppskattning: Fokus på kontinuerlig förbättring kan ibland innebära att ledare inte uppskattar små framgångar, vilket kan vara kontraproduktivt och demotiverande.

Inflexibilitet: När man är prestationsorienterad tenderar teamledningen att sätta upp strikta strukturer och hårda ramar för hur arbetet ska utföras. Detta kan hindra innovation och experimenterande, även när organisationen är framgångsrik.

Led dina team mot måluppfyllelse med ClickUp

Alla företags främsta mål är att tjäna pengar. För att uppnå det målet måste man uppfylla olika mål inom produktutveckling, marknadsföring, försäljning, kundservice osv. För att fungera som ett urverk och överträffa förväntningarna behöver företag prestationsinriktade ledare.

Ibland behöver du sätta upp mål, skapa system, ge råd, lösa problem, övervaka prestationer, optimera arbetsplatsen och mycket mer. För att göra detta behöver du ett robust, mångsidigt verktyg som ClickUp.

Använd ClickUp för att göra det immateriella konkret. Gör målen synliga. Automatisera processer. Skapa system. Samla in insikter. Allt på ett ställe med ClickUp.

Prova ClickUp gratis idag.