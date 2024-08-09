Slack vs Discord: Vilken chattapp är bäst?

När vi tänker på teamkommunikation är Slack och Discord två av de namn som kommer att tänka på.

Slack, som ursprungligen var utformat för kommunikation på arbetsplatsen, har utvecklats till en mångsidig samarbetsplattform för team av alla storlekar. Discord blev populärt bland spelare, men har också expanderat till communityn och intressegrupper.

Båda är asynkrona kommunikationsverktyg som erbjuder snabbmeddelanden, röstchatt och funktioner för att bygga gemenskap, men de riktar sig till olika målgrupper och användningsområden.

I den här artikeln jämför vi Slack och Discord för att ta reda på vilken som är den bästa chattappen och varför. Vi tittar också på Reddit för att se vad Reddit-användarna tycker om Slack och Discord.

Låt oss börja med Slack. 👇

Förstå Slack

via Slack

Slack är en molnbaserad kommunikationsplattform utformad för samarbete på arbetsplatsen. Det är i huvudsak en digital arbetsplats där team kan kommunicera, dela filer och samarbeta i projekt.

Slack ersätter traditionella e-post- och teamkommunikationsappar genom att centralisera din kommunikation på ett ställe. Några grundläggande funktioner är:

Delade och privata kanaler: Dessa är organiserade utrymmen för specifika ämnen eller projekt.

Slack Huddles: Starta omedelbara röst-/videosamtal med ditt team

Direktmeddelanden: Skicka meddelanden i enskilda chattar eller gruppchattar

Fildelning: Dela och öppna enkelt alla typer av filer med små förhandsvisningar.

Integrationer: Anslut din Slack-arbetsplats inom Slack till andra appar och tjänster.

Låt oss diskutera detta mer ingående.

Slack-funktioner

1. Kanaler och meddelanden

via Slack

Med Slacks kanaler kan du skapa dedikerade utrymmen för specifika projekt, avdelningar eller allmänna ämnen. Kanalerna håller konversationerna fokuserade och gör dem lätta att söka i.

Med Slack kan du skapa offentliga och privata kanaler:

# Offentliga kanaler: Tillgängliga för alla medlemmar i en arbetsplats, vilket främjar öppen kommunikation och kunskapsdelning.

🔒Privata kanaler: Kanaler som endast är tillgängliga för inbjudna medlemmar för känsliga eller konfidentiella diskussioner, vilket garanterar informationssäkerhet.

Slack erbjuder även direktmeddelanden för privata konversationer, vilket är perfekt för snabba diskussioner, delning av känslig information eller samarbete mellan två personer. Slack-trådar fungerar som X (Twitter)-trådar och hjälper till att organisera konversationer inom direktmeddelanden för bättre fokus.

2. Snabba och enkla möten

Via: Slack

Slack Huddles är en uppfriskande ny tolkning av det traditionella mötesformatet. Dessa spontana ljudsamtal är utformade för snabba, informella konversationer inom din arbetsplats.

Huddles är perfekta för spontana diskussioner. De erbjuder:

Snabbhet och spontanitet: Starta ett möte på några sekunder utan att behöva skicka kalenderinbjudningar eller dela länkar.

Fokus på ljud: Prioritera tydlig kommunikation via ljud, minimera distraktioner och maximera effektiviteten.

Flexibilitet: Övergång mellan chatt, ljud och video beroende på konversationens behov.

Integration: Fungerar smidigt inom Slack-ekosystemet, vilket gör det tillgängligt för alla teammedlemmar.

3. Fildelning

via Slack

Slack gör det enkelt att dela och komma åt alla filtyper, vilket möjliggör smidigt samarbete och dokumentutbyte. Den har filhanteringsfunktioner, såsom:

Filuppladdningar och förhandsgranskningar: Dra och släpp filer direkt i kanaler eller direktmeddelanden

Filorganisation: Skapa mappar för att hålla ordning på dina filer

Filsökning: Hitta snabbt specifika filer med hjälp av nyckelord eller filter.

Integration med molnlagring: Anslut till tjänster som Google Drive eller Dropbox för smidig åtkomst.

Filversionshistorik: Spåra ändringar i filer över tid

4. Integrationer

Slacks mångsidighet förstärks genom dess omfattande integrationsmöjligheter. Anslut till verktyg och tjänster från tredje part med:

Appkatalog: Upptäck och lägg till appar för olika funktioner, såsom projektledning, kundsupport och analys.

Anpassade integrationer: Skapa anpassade integrationer med hjälp av Slacks API för unika behov.

Automatisering av arbetsflöden: Anslut till verktyg som Zapier för att automatisera uppgifter och minska manuellt arbete.

Förbättrad funktionalitet: Integrera med viktiga verktyg som Google Drive, Trello och Zoom för smidig samverkan.

Slack-priser

Gratis för alltid

Pro: 8,75 $/användare/månad

Business+: 15 $/användare/månad

Enterprise Grid: Anpassade priser

Förstå Discord

Discord är utformat som ett kommunikationsverktyg för spelare, men det är också perfekt för att umgås med vänner och bygga en gemenskap.

Discord var ursprungligen en communityplattform avsedd för gamers, men utvecklades under pandemin till en mångsidig kommunikationsplattform för olika communityn.

Idag har den blivit ett populärt alternativ till Slack.

Discord erbjuder en plats där människor kan kommunicera via servrar – virtuella nav som är anpassade efter specifika intressen, ämnen eller grupper. Den erbjuder gruppchatt, röstsamtal, videosamtal, inbyggda spel och verktyg, vilket gör den populär för både informella och organiserade grupper.

Men, men, men... det är inte bara Slack.

Discord-funktioner

1. Servrar

Via: Discord

Discord bygger på servrar, som i huvudsak är virtuella utrymmen där grupper av likasinnade individer kan samlas. Dessa servrar kan skräddarsys efter specifika intressen, spel eller till och med professionella nätverk.

Serverupprättande: Användare kan skapa egna servrar med anpassade namn, ikoner och beskrivningar.

Serveranpassning: Justera serverinställningar, roller och behörigheter för att hantera medlemmar och innehåll.

Serverupptäckt: Hitta och gå med i offentliga servrar baserat på intressen med hjälp av Discords upptäcktsfunktion.

Serverinbjudningar: Dela inbjudningar med vänner för att utöka din servergemenskap.

Serverkategorier och kanaler: Organisera din server i olika sektioner och ämnen.

2. Röst- och videochatt

Discord utmärker sig inom realtidskommunikation med sina högkvalitativa röstsamtals- och videokommunikationsfunktioner med låg latens.

En snabb skillnad mellan Slack-huddles och Discord-samtal är dock att Discord tillåter upp till 25 deltagare, medan Slack begränsar till två deltagare med gratisplanen.

Andra funktioner inkluderar:

Röstkanaler: Skapa dedikerade röstkanaler för olika grupper eller aktiviteter.

Skärmdelning: Dela din skärm med andra för spelstreaming eller samarbete.

Push-to-talk: Undvik bakgrundsljud med push-to-talk-funktionen.

3. Textkanaler

Via: Discord

Discords textkanaler möjliggör skriftlig kommunikation inom servrar, vilket möjliggör diskussioner, meddelanden och fildelning.

Du kan lägga till anpassade emojis, klistermärken, ljudeffekter, ställa in din egen varumärkesavatar och en anpassad status samt skriva din egen profil för att visa dig i chatten på ditt sätt.

4. Gruppchattar och direktmeddelanden

Via: Discord

Utöver serverbaserad kommunikation erbjuder Discord direktmeddelanden för privata konversationer mellan individer eller små grupper.

En-till-en-chattar: Skicka privata meddelanden till andra Discord-användare

Direktmeddelanden i grupp: Skapa gruppchattar med flera personer, titta på videor, spela spel, lyssna på musik eller spamma memes.

Röst- och videochattar: Starta röst- eller videosamtal i direktmeddelanden, hoppa enkelt in och ut ur röst- eller textchattar utan att behöva ringa eller bjuda in någon.

Läsbekräftelser och skrivindikatorer: Se när meddelanden har lästs och när andra skriver.

Priser för Discord

Gratis för alltid

Nitro Basic: 2,99 $/månad

Nitro: 9,99 $/månad

Slack vs. Discord: Jämförelse av funktioner

Låt oss gå rakt på sak och jämföra Slack och Discord. Vi går igenom allt från chatt till fildelning, så att du kan bestämma vilken plattform som bäst passar dina behov.

Funktioner Slack Discord Vem är den avsedd för? Företag och organisationer använder vanligtvis Slack för professionell kommunikation. Discord är populärt bland spelare, hobbyister och communityn för avslappnad chatt och umgänge. Språkalternativ Slack stöder 11 språk, vilket täcker en stor del av världen. Discord är mer inkluderande, med stöd för 29 språk. Chatta och ringa Slack utmärker sig inom textbaserad kommunikation med obegränsade kanaler och ett överskådligt gränssnitt. Det är utmärkt för att dela dokument och få jobbet gjort. Discord handlar om röst och video. Du kan chatta med upp till 25 vänner samtidigt i kristallklar kvalitet. Meddelandehistorik Slack sparar din chattlogg i 90 dagar med gratisabonnemanget (kan uppgraderas) för längre lagring. Discord är generöst med tidlös lagring av meddelandehistorik. Anpassningsalternativ Slack låter dig anpassa din arbetsyta med färgteman eller till och med skapa dina egna. Discord erbjuder ett enklare tillvägagångssätt med ljusa, mörka eller systemanpassade teman. Fildelningsstorlek Slack låter dig dela stora filer, upp till 1 GB, vilket gör det enklare att dela dokument och media. Discord är bättre för snabb delning av bilder och korta videoklipp, med en gratis gräns på 8 MB per fil. Videosamtal Slack är gratis för upp till två personer i ett möte, medan du behöver ett betalt abonnemang för att vara värd för större videomöten. Discord är utformat för gruppvideosamtal och låter upp till 25 personer chatta ansikte mot ansikte samtidigt utan kostnad. Lagringsgränser Slacks kostnadsfria plan erbjuder 5 GB lagringsutrymme, medan betalda planer erbjuder upp till 1 TB lagringsutrymme. Discord erbjuder obegränsat lagringsutrymme. Konversationstrådar ✅ ✅ Integrationer Slack tillåter integration med endast 10 appar i gratisversionen, men du kan integrera med ett obegränsat antal appar i den betalda versionen. Discord integreras med Twitch, Steam och andra. Det maximala antalet appar som en server kan integrera är dock 50. Kundsupport Slack erbjuder gedigen kundsupport dygnet runt för betalande användare. Discord förlitar sig mer på sin community för hjälp, vilket kan vara osäkert.

Funktion nr 1: Kanaler

Kanaler är byggstenarna i både Slack och Discord, men de har något olika syften.

Slack

Slack utmärker sig när det gäller kanalorganisation. Med både offentliga och privata alternativ kan du skapa dedikerade utrymmen för specifika team, projekt eller allmänna diskussioner.

Denna strukturerade approach gör att konversationerna förblir fokuserade och lätta att söka i, vilket gör den idealisk för arbetsplatser.

Discord

Discord har också kanaler med både offentliga och privata alternativ. Dess servercentrerade modell erbjuder större flexibilitet, vilket är perfekt för att bygga online-communityn kring gemensamma intressen.

Du kan skapa flera kanaler inom en server, vilket möjliggör olika ämnen och diskussioner.

Funktion nr 2: Direktmeddelanden

Direktmeddelanden är en central funktion för både Slack och Discord. Båda plattformarna erbjuder denna funktionalitet, men det finns några nyanser att ta hänsyn till.

Slack

Slack erbjuder robusta funktioner för direktmeddelanden, vilket gör det möjligt för användare att delta i enskilda konversationer eller skapa gruppchattar för specifika projekt eller team.

Funktioner som trådade svar hjälper till att organisera konversationer och hålla diskussionerna fokuserade.

Discord

Discord erbjuder också direktmeddelanden, vilket gör det möjligt för användare att kommunicera med vänner eller andra medlemmar i sina communityn. Nyligen tillkom den efterlängtade tråd-funktionen i chattsektionen.

Även om den kanske inte har samma nivå av organisatoriska funktioner som Slack, fyller den effektivt sitt syfte för informella och gemenskapsbaserade interaktioner.

Funktion nr 3: Fildelning och filhantering

Att dela filer är viktigt för samarbete, oavsett om det är för arbete eller nöje. Låt oss se hur Slack och Discord står sig mot varandra.

Slack

Slack erbjuder ett robust system för fildelning, vilket gör det till ett populärt val för professionella miljöer. Med generösa filstorleksbegränsningar kan du enkelt dela dokument, kalkylblad och andra stora filer.

Dessutom förbättrar Slacks organisationsfunktioner, som möjligheten att skapa mappar och söka efter specifika filer, den övergripande filhanteringsupplevelsen.

Discord

Discords fildelningsfunktioner är mer lämpade för snabb och informell delning, med huvudsakligt fokus på GIF-bilder, bilder och mediefiler.

Det är bekvämt för att dela memes eller skärmdumpar, men det saknar förmågan att hantera större dokument eller samarbetsprojekt.

Funktion nr 4: Sök

Att söka efter en konversation du hade för en månad sedan är som att leta efter en nål i en höstack. En effektiv sökfunktion är avgörande för att navigera genom en plattforms enorma mängd information. Låt oss se hur Slack och Discord står sig i jämförelse.

Slack

Slacks sökfunktion är en utmärkande funktion som gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt hitta specifik information. Du kan söka igenom meddelanden, filer och kanaler med hjälp av olika filter och nyckelord.

Discord

Discords sökfunktion är mer begränsad och fokuserar främst på text i meddelanden och kanaler. Även om den kan vara användbar för att hitta specifika konversationer, saknar den djupet och precisionen hos Slacks sökfunktioner.

Funktion nr 5: Integrationer

Integrationer är nyckeln till att maximera en plattforms användbarhet. Låt oss jämföra Slack och Discord inom detta område.

Slack

Slack delar integrationer med populära affärs- och produktivitetsverktyg. Från projektledningsprogramvara till molnlagring kan Slack smidigt anslutas till ett stort antal applikationer, vilket förbättrar arbetsflödeseffektiviteten och effektiviserar processerna för Slack-användare.

Denna mångsidighet gör Slack till ett populärt val för företag och organisationer.

Discord

Discord erbjuder utmärkta integrationer, men fokuserar främst på spelgemenskaper och streamingplattformar. Detta stämmer överens med dess huvudsakliga användarbas och ger värdefulla integrationer för spelare och innehållsskapare.

När det gäller verktyg för företag och produktivitet är Slack dock klart överlägset Discord.

Funktion nr 6: Gamification och användarupplevelse

En grundläggande skillnad mellan Slack och Discord ligger i deras målgrupper och motsvarande funktionsuppsättningar.

Slack

Slack är utformat för företag och professionella team. Fokus ligger på effektivitet och samarbete snarare än underhållning.

Även om den erbjuder vissa grundläggande gamification-element, såsom reaktioner och emojis, är de främst avsedda att underlätta kommunikation och engagemang i ett arbets sammanhang.

Discord

Discord, som har sina rötter i spelvärlden, prioriterar funktioner som förbättrar social interaktion och underhållning. Detta märks tydligt i:

Anpassningsbara avatarer och profiler: Användare kan anpassa sin onlineidentitet med olika alternativ.

Nitro-fördelar: Betalda nivåer erbjuder ytterligare funktioner som anpassade emojis, animerade avatarer och högre uppladdningsgränser, vilket ger en extra dimension av exklusivitet.

Servernivåering: Servrar kan nivåeras upp baserat på användaraktivitet, vilket skapar en känsla av gemenskap och progression.

Belöningar i appen: Användare kan tjäna belöningar eller märken för specifika åtgärder, vilket uppmuntrar engagemang.

🏆Vinnare: Den sista omgången i diskussionen Discord vs. Slack och Discord vinner. Discord lägger stor vikt vid gamification och community-byggande. Slack erbjuder viktiga samarbetsverktyg, men har en mer seriös och professionell approach.

Slack vs. Discord på Reddit

Vi har jämfört Slack och Discord funktion för funktion, men vad tycker riktiga användare?

Vi sökte efter Slack vs. Discord på Reddit för att se hur online-communityn bedömer dessa två populära plattformar. Vi hittade en kommentar som sammanfattade det perfekt:

”Dessa två produkter riktar sig till två mycket olika målgrupper, vilket återspeglas i deras gränssnitt, så det är som att jämföra äpplen med apelsiner i en fruktträdgård.

Discord är utmärkt för gamers, men det finns i princip ingen klassintegration och inga plugins, så anpassade bots kompenserar för den förlorade chattfunktionaliteten. IMO Discord är utmärkt för röstchattar, jag har haft mycket bättre upplevelser med röstsamtal på Discord jämfört med Slack. Discord har dock massor av funktioner som är direkt kopplade till gaming – såsom anpassade aktivitetsstatusar, anpassade spelinbjudningar etc.

Slack passar bättre för företag i start-up-fasen. Det är inte särskilt lämpligt för enskilda personer, utan för team som önskar en mer organiserad miljö som integrerar annan arbetsrelaterad programvara som Drive och Outlook.

Man kan inte jämföra de två utan att ta hänsyn till vem de är avsedda för.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Slack och Discord

Slack och Discord är utmärkta för chatt, men vad händer när du faktiskt behöver få saker gjorda? Att jonglera med flera verktyg för kommunikation, projektledning och uppgiftshantering kan förstöra din produktivitet.

ClickUp är en kraftfull plattform som går utöver enkel kommunikation. Den kombinerar de bästa aspekterna av projektledning, uppgiftshantering och kommunikation i ett enda, enhetligt arbetsutrymme.

Låt oss utforska hur ClickUp kan revolutionera ditt sätt att arbeta.

ClickUps One-Up #1: Chatta och samarbeta

Använd ClickUps chattvy för att samarbeta med ditt team i realtid.

ClickUps chattvy är utformad för att fungera som en central knutpunkt för teamets kommunikation och samarbete. Till skillnad från fristående chattverktyg erbjuder ClickUp flera mallar för kommunikationsplaner och integreras smidigt med ditt befintliga arbetsflöde, vilket ger en mer holistisk approach till produktivitet.

Viktiga funktioner i ClickUps chattvy

Samarbete i realtid: Delta i snabbmeddelanden, dela uppdateringar och samarbeta utan ansträngning. Delta i snabbmeddelanden, dela uppdateringar och samarbeta utan ansträngning.

Uppgiftsintegration: Tilldela enkelt åtgärder i chattar och se till att inga uppgifter faller mellan stolarna.

Avancerad formatering: Anpassa dina meddelanden med olika formateringsalternativ för tydlig kommunikation.

Organisation: Skapa chattkanaler för olika team eller projekt och håll konversationerna fokuserade.

Centraliserad plattform: Undvik att jonglera med flera verktyg genom att hantera all din kommunikation och ditt arbete inom ClickUp.

ClickUps fördel nr 2: Videomeddelanden, på ett helt nytt sätt

Med ClickUps Clips kan du spela in videor och dela dem med dina kollegor direkt.

ClickUps Clips erbjuder en unik approach till kommunikation och samarbete som går utöver traditionell skärminspelningsprogramvara. Genom att integreras sömlöst i ClickUp-ekosystemet erbjuder Clips ett kraftfullt sätt att dela idéer, samla in feedback och effektivisera arbetsflöden.

Viktiga funktioner i ClickUp Clips

Omedelbar delning: Ta snabbt skärmdumpar och dela din skärm, så slipper du långa e-postkedjor eller förvirrande förklaringar.

AI-driven transkription: Konvertera videoklipp automatiskt till text med hjälp av Konvertera videoklipp automatiskt till text med hjälp av ClickUp Brain , vilket gör det enkelt att söka efter specifik information.

Samarbetsfeedback: Lämna kommentarer direkt på videon, vilket främjar effektiv kommunikation och idéutbyte.

Uppgiftsintegration: Konvertera klipp till praktiska uppgifter på ett smidigt sätt och se till att idéer omvandlas till resultat.

Centraliserad hantering: Håll alla dina klipp organiserade på ett ställe med Håll alla dina klipp organiserade på ett ställe med Clips Hub.

Omvandla enkelt kommentarer till genomförbara uppgifter med ClickUps tilldelade kommentarer.

ClickUps Assign Comments förvandlar vardagliga konversationer till genomförbara uppgifter. Genom att tilldela specifika kommentarer kan teamen säkerställa att inga uppgifter eller förfrågningar faller mellan stolarna. Denna centraliserade metod för kommentarhantering främjar ansvarstagande och effektivitet.

Tydligt ansvar: Tilldela kommentarer till specifika teammedlemmar för tydligt ansvar.

Förbättrad organisation: Håll koll på alla tilldelade kommentarer på ett och samma ställe.

Ökad produktivitet: Omvandla kommentarer till genomförbara uppgifter för att driva projektet framåt.

Mindre överväldigande: Undvik att gå vilse i en flod av kommentarer genom att prioritera och hantera dem effektivt.

ClickUps fördel nr 4: Visuellt samarbete med whiteboards

ClickUps whiteboards ger team möjlighet att tänka kreativt och samarbeta effektivt på ett och samma ställe.

ClickUps whiteboards erbjuder en dynamisk arbetsyta där team kan komma med idéer, samarbeta och genomföra projekt. De kombinerar realtidssamarbete, uppgiftshantering och kreativa verktyg.

ClickUps whiteboards förvandlar brainstorming-sessioner till genomförbara planer.

Viktiga funktioner i ClickUp Whiteboards

Samarbete i realtid: Arbeta smidigt tillsammans med teammedlemmarna, oavsett var ni befinner er.

Uppgiftsintegration: Omvandla idéer till genomförbara uppgifter för att driva projektet framåt.

Mångsidiga verktyg: Använd en rad verktyg för att förverkliga dina idéer, från frihandsteckning till formskapande.

Visuell organisation: Koppla ihop idéer och skapa visuella representationer av arbetsflöden och processer.

Ytterligare funktion

Se vem som arbetar med dokumentet när som helst med ClickUps samarbetsdetektering.

ClickUps funktion för live-samarbete förbättrar simultant arbete genom att ge insikt i teamets aktiviteter i realtid. Den visar när teammedlemmarna tittar på eller redigerar uppgifter, vilket gör ClickUp till en mer sammankopplad och effektiv arbetsmiljö.

Viktiga fördelar med live-samarbete

Realtidsinformation: Se när dina teammedlemmar aktivt arbetar med samma uppgifter.

Förbättrad samordning: Samordna arbetet smidigt med uppdateringar i realtid.

Förbättrad kommunikation: Minska fram- och återkommande meddelanden genom att se vem som arbetar med vad.

Med Collaboration Detection ger ClickUp team möjlighet att samarbeta mer effektivt och produktivt.

Om du vill ha en mer detaljerad jämförelse av funktionerna, kolla in vår omfattande jämförelse av ClickUp och Slack.

En enkel chattapp räcker inte för att få jobbet gjort

Slack och Discord har utan tvekan revolutionerat vårt sätt att kommunicera, och båda tillgodoser specifika behov och målgrupper.

Slack, med sitt fokus på produktivitet och organisation, utmärker sig i professionella miljöer. Discord, å andra sidan, trivs i community-drivna miljöer och erbjuder robusta röst- och videofunktioner.

Men den föränderliga arbetsvärlden kräver mer än bara kommunikationsverktyg. Plattformar som ClickUp erbjuder en heltäckande lösning som kombinerar de bästa aspekterna av chatt, projektledning och samarbete.

Funktioner som ClickUp Chat, Clips, Assigned Comments och Whiteboards ger en mer holistisk approach till teamwork och överstiger begränsningarna hos traditionella chattplattformar.

Skaffa ClickUp till ditt team redan idag!