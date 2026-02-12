De bästa AI-skrivtipsen för marknadsförare och skribenter

Det är år 2024, och generativa AI-skrivverktyg är inte längre framtidsfantasier. De är praktiska verktyg med en rad tillämpningar på arbetsplatsen som underlättar våra liv.

Marknadsförare och innehållsproffs använder kanske AI-skrivverktyg mer än andra – användningen har mer än fördubblats bland marknadsförare, enligt en rapport från McKinsey.

Om du använder GenAI-verktyg för att komma på idéer, utforma strategier, skriva utkast eller redigera marknadsföringsinnehåll har du förmodligen hört mycket om ”generativa förtränade transformatorer”, det vill säga ”GPT” i ChatGPT. GPT:er är avancerade språkmodeller som tränats på enorma mängder textdata, vilket gör att de kan förstå och generera människoliknande text inom ett brett spektrum av ämnen och stilar.

Även om de tekniska detaljerna i GPT:er är komplexa, ligger nyckeln till att utnyttja deras kraft i ett enklare koncept: uppmaningar. Uppmaningar är de instruktioner du ger till AI-skrivverktyg, och fungerar som en bro mellan din kreativa avsikt och AI:ns resultat.

Och tumregeln för att skapa bra innehåll är enkel: Ju bättre skrivuppgift, desto bättre resultat.

Välformulerade uppmaningar hjälper AI-skrivverktyg att generera relevant och effektivt innehåll genom att tillhandahålla sammanhang, specificera önskade resultat och ställa in parametrar som AI:n ska arbeta inom.

Genom att bemästra konsten att skriva uppmaningar kan du utnyttja AI-skrivverktygens fulla potential och säkerställa att resultatet stämmer överens med dina mål och tilltalar din målgrupp.

I det här blogginlägget ska vi titta närmare på några av de bästa AI-skrivuppgifterna som är skräddarsydda för marknadsförare och skribenter.

Förstå AI-skrivtips

AI-skrivprompter är användarinmatningar som styr generativa verktyg för artificiell intelligens i skapandet av specifikt innehåll. En AI-prompt är en uppsättning instruktioner som styr AI:n mot vad du behöver – oavsett om du skapar innehåll, analyserar data eller simulerar en konversation.

Tänk på att skapa AI-skrivuppslag som att beställa på en restaurang: du skulle inte bara säga att du är hungrig, utan du skulle specificera vad du vill äta och hur du vill ha rätten. Du skulle förmodligen ange vilka ingredienser du är allergisk mot och välja en dryck eller en dessert till rätten. På samma sätt måste du ge tydliga och specifika instruktioner när du interagerar med en AI.

Du kan till exempel skriva in uppmaningen ”Skriv ett vänligt påminnelsemejl om ett teammöte nästa tisdag kl. 10.” Verktyget använder sedan din uppmaning för att skapa ett skräddarsytt svar som uppfyller dina krav.

Typer av AI-uppslag

AI-verktyg kan vara otroligt mångsidiga, men det är viktigt att förstå de olika typerna av uppmaningar för att kunna använda dem effektivt. Varje typ av uppmaning riktar sig till en specifik målgrupp och har ett specifikt syfte, från att söka faktabaserad information till att inspirera till kreativitet:

1. Informativa uppslag

Informativa uppmaningar används för att söka efter specifik information eller faktiska detaljer. De liknar sökningar i en sökmotor, där du ber modellen om specifika data eller förklaringar.

Exempel: ”Vilka är de viktigaste funktionerna i en framgångsrik e-handelsapp?”

2. Kreativa uppslag

Kreativa skrivuppslag inspirerar till kreativitet och genererar nya idéer. De kan användas för att skriva berättelser, skapa marknadsföringsinnehåll eller brainstorma innovativa koncept.

Exempel: ”Skriv en novell om en futuristisk stad.”

3. Instruktionsuppslag

Instruktionsuppslag ger steg-för-steg-instruktioner eller beskriver processer. De är perfekta för att förklara hur man utför en uppgift eller använder ett verktyg.

Exempel: ”Förklara hur man skapar ett användarvänligt gränssnitt för en mobilapp.”

4. Förtydligande uppmaningar

Förtydligande uppmaningar uppmuntrar till ytterligare förklaringar eller detaljer. De är användbara när du behöver mer information eller en djupare förståelse för ett visst ämne.

Exempel: ”Kan du berätta mer om fördelarna med att använda AI inom hälso- och sjukvården?”

5. Jämförande uppslag

Jämförande uppmaningar ber modellen att jämföra två eller flera objekt eller begrepp. Denna typ av uppmaning är utmärkt för att väga olika alternativ och fatta välgrundade beslut.

Exempel: ”Jämför fördelarna och nackdelarna med elbilar och hybridbilar.”

6. Hypotetiska uppslag

Hypotetiska uppslag utforskar möjliga scenarier eller utfall. De är användbara för att föreställa sig framtida möjligheter eller analysera tänkbara situationer.

Exempel: ”Vad skulle hända om människor kunde bo på Mars?”

7. Analytiska uppslag

Analytiska uppslag handlar om att analysera eller tolka data och situationer. De används för att ge insikter, dra slutsatser eller lösa problem utifrån den givna informationen.

Exempel: ”Analysera hur distansarbete påverkar medarbetarnas produktivitet.”

8. Åsiktsbaserade uppslag

Åsiktsbaserade uppslag efterfrågar subjektiva åsikter eller perspektiv. De är perfekta för att samla in olika synpunkter eller personliga reflektioner om olika ämnen.

Exempel: ”Vilka är de bästa metoderna för att upprätthålla balansen mellan arbete och privatliv?”

Att förstå dessa typer av uppmaningar kan hjälpa dig att använda AI-verktyg effektivt och få de mest träffsäkra, kreativa och insiktsfulla svaren för just dina behov.

Hur AI-skrivtips används inom innehållsmarknadsföring och SEO

Från brainstorming av kreativa idéer till finjustering av SEO-strategier – AI-verktyg för skrivande förändrar digital marknadsföring.

Så här kan AI-verktyg förbättra din innehållsskapandeprocess och hjälpa dig att utforma en effektiv SEO-strategi:

1. Skapa idéer till innehåll

Att publicera konsekvent innehåll av hög kvalitet är avgörande för alla SEO-strategier. Men det kan vara svårt att komma på nya idéer. AI-skrivtips kan hjälpa dig att brainstorma oändligt många innehållsämnen, vilket säkerställer att ditt innehåll förblir engagerande och relevant för din målgrupp.

Exempel på uppgift: ”Skriv ett blogginlägg om hållbart boende med fokus på huvudnyckelordet ’miljövänlig livsstil’. Ge en lista på unika och kreativa infallsvinklar för att behandla detta ämne samtidigt som du uppfyller läsarens huvudsakliga sökintention.”

2. Skapa smarta dispositioner

AI kan hjälpa till att skapa detaljerade dispositioner som innehåller viktiga element samtidigt som det lämnar utrymme för din unika synvinkel. Denna balans säkerställer att ditt innehåll sticker ut från konkurrenterna och följer bästa praxis för SEO.

Exempel på uppgift: ”Utifrån rubriken ’Fördelarna med en växtbaserad kost’ och huvudnyckelordet ’växtbaserad kost’ ska du skapa en omfattande disposition för ett blogginlägg på 1 500 ord. Inkludera vanliga aspekter av ämnet och förslag på hur det kan förbättras med unika insikter.”

3. Skapa fängslande rubriker och metabeskrivningar

Rubriker och metabeskrivningar är avgörande för att locka läsare till ditt innehåll. AI-skrivtips kan generera olika alternativ, vilket gör det enklare att hitta den perfekta kombinationen som fångar uppmärksamheten och förbättrar klickfrekvensen.

Exempel på uppgift: ”Jag vill rikta in mig på sökordet ’digital detox’. Ge mig en lista med intressanta förslag på bloggtitlar som innehåller detta sökord och som korrekt återspeglar ämnet.”

4. Skapa engagerande inledningar

AI kan skapa kortfattade och effektfulla inledningar med hjälp av beprövade ramverk för copywriting, såsom PAS-modellen (problem-agitation-solution).

Exempel på uppgift: ”Utifrån rubriken ’Hur man minskar skärmtid för bättre sömn’ ska du skapa en slagkraftig och fängslande inledning till ett LinkedIn-inlägg med hjälp av modellen problem-agitation-lösning.”

5. Skriva långa texter

En annan utmaning är att producera långformigt innehåll. För att få ett kvalitativt resultat från ett AI-verktyg bör du inkludera all nödvändig information, såsom relaterade nyckelord, bakgrundsinformation och specifika data i din uppmaning. Genom att ange riktlinjer för tonfall, målgrupp och nyckelord säkerställer du att AI genererar relevant innehåll.

Exempel på uppgift: Bloggtema: ”Experttips på hur man skapar exceptionellt innehåll med Ahrefs” Tonfall: ”Professionellt” Målgrupp: ”SEO-experter, marknadsförare, webbplatsägare”

6. Omvandla sökordslistor till ämneskluster

För att förbättra SEO är det viktigt att bygga ämneskluster kring relaterade sökord. AI kan organisera dina sökord i meningsfulla kluster, vilket hjälper dig att planera och strukturera ditt innehåll på ett effektivt sätt.

Exempel på uppgift: ”Jag planerar strukturen för en ny webbplats med fokus på privatekonomi. Jag har laddat ner en fil med nyckelord relaterade till ”budgetering”. Vänligen organisera dessa nyckelord i ämneskluster och presentera dem i tabellformat.”

7. Förbättra din auktoritet inom ämnet

För att uppnå auktoritet inom ett ämne krävs det att du konsekvent publicerar högkvalitativt innehåll om ett specifikt ämne. AI kan utvärdera ditt befintliga innehåll och föreslå förbättringar för att stärka din auktoritet inom din nisch.

Exempel på uppgift: ”Jag vill analysera min webbplats ämnesauktoritet inom digital marknadsföring. Den bifogade filen innehåller en kopia av den fullständiga webbplatskartan. Utvärdera hur varje blogginlägg stämmer överens med kärnämnena inom SEO och innehållsmarknadsföring. Markera alla inlägg som kan försvaga ämnesfokuset.”

8. Anpassa din skrivstil

Genom att träna AI på dina tidigare arbeten kan du se till att det genererade innehållet stämmer väl överens med din personliga röst och ton.

Exempel på uppgift: ”Jag skriver en artikel om produktivitet vid distansarbete. Jag har skrivit några avsnitt, men behöver hjälp med de återstående delarna. Beskriv stil, röst, ton och struktur och generera ett nytt avsnitt i samma stil.”

Exempel på AI-skrivtips

Oavsett om du vill öka din närvaro på sociala medier eller finjustera din e-postmarknadsföring kan dessa exempel på AI-skrivtips hjälpa dig att uppnå önskade resultat:

1. Brainstorming och idégenerering

En av de mest spännande tillämpningarna av AI-skrivverktyg är deras förmåga att hjälpa dig att brainstorma och generera idéer. Du kan till exempel använda några av följande uppmaningar:

Kreativa idéer: ”Ta fram innovativa koncept för ett projekt för hållbart stadsliv, med miljövänlig teknik och engagemang från lokalsamhället.”

Produktinnovation: ”Brainstorma nya funktioner för en smart hem-enhet av nästa generation som ökar bekvämligheten och energieffektiviteten”

Idéer till marknadsföringskampanjer: ”Skapa kreativa idéer till marknadsföringskampanjer för en ny serie miljövänliga modeaccessoarer riktade till en ung, miljömedveten målgrupp”

2. Lokalanpassning av innehåll

Anpassa uppmaningarna för att skräddarsy innehållet så att det talar till specifika regionala marknader eller målgrupper. Du kan till exempel be AI att generera lokalanpassade varianter av innehåll som diskuterar trender inom mobilbanker, anpassade efter kulturella preferenser eller geografiska förhållanden.

3. Blogginlägg med utbildningsinnehåll

Skapa skrivuppslag för informativa blogginlägg som utbildar din målgrupp. Begär till exempel AI-genererat innehåll eller inlägg på sociala medier om hur AI kan förbättra kundservicen inom banksektorn, med praktiska insikter och branschanalyser.

Uppgift: ”Skriv ett informativt blogginlägg med titeln ”AI:s roll i omvandlingen av kundtjänsten inom banksektorn”. Inkludera fallstudier och expertinsikter om trender inom AI-implementering.”

4. Interaktiva frågesporter och omröstningar

Skapa engagerande uppmaningar för interaktiva frågesporter eller omröstningar som ökar publikens engagemang. Du kan till exempel använda AI för att ta fram frågor till frågesporter om tips för hantering av privatekonomin eller omröstningar om kundernas preferenser när det gäller digitala banktjänster.

5. Innehåll i nyhetsbrev via e-post

Utveckla uppslag för nyhetsbrev via e-post som fångar uppmärksamheten och uppmuntrar till interaktion. Begär ämnesrader, preheaders och innehåll som främjar tips om finansiell kunskap eller annonserar kommande webbseminarier om investeringsstrategier.

Uppgift: ”Skapa ett nyhetsbrev som annonserar kommande webbseminarier om ’avancerade investeringsstrategier’. Inkludera engagerande ämnesrader, förhandsrubriker och information om webbseminarierna.”

6. Kampanjer i sociala medier

Skapa uppmaningar för inlägg på sociala medier som ökar varumärkets synlighet och engagemang. Till exempel kan du be AI att skapa bildtexter på Instagram med kundernas framgångshistorier eller inlägg på LinkedIn som diskuterar fintech-innovationer och deras inverkan på finansiella tjänster.

7. Idéer till videomanus

Använd AI för att skapa utkast till manus för informationsvideor eller produktdemonstrationer. Skapa ett manus som effektivt förmedlar funktionerna och fördelarna med en budgetapp för hantering av privatekonomin.

Uppgift: ”Skissa på ett manus till en informationsvideo som visar hur vår AI-drivna chattbot förbättrar kundservicen hos finansinstitut.”

8. Dispositioner för vitböcker eller e-böcker

Skapa skrivuppslag för att skriva eller utforma omfattande vitböcker eller e-böcker om branschspecifika ämnen. Du kan till exempel be AI att skapa dispositioner som fördjupar sig i nya trender inom digital bankteknik eller forskningsresultat om konsumentbeteende inom finansiella tjänster.

Uppgift: ”Skapa en disposition för en vitbok om ”framtiden för digitala betalningar”. Inkludera avsnitt om blockkedjeteknik, mobila plånböcker och regleringens inverkan.”

9. SEO-optimerat innehåll

Skapa uppslag för att utveckla SEO-vänligt innehåll som förbättrar synligheten i sökmotorerna. Begär till exempel AI-genererade artikeltitlar och dispositioner för blogginlägg som fokuserar på praktiska tips för finansiell planering eller investeringsstrategier optimerade för relevanta sökord.

Uppgift: ”Skapa SEO-vänliga rubriker och dispositioner för artikeln ”De 10 bästa apparna för privatekonomi 2024”. Fokusera på användarvänlighet, funktioner och användarrecensioner.”

10. Kundutlåtanden och fallstudier

Använd AI för att skapa autentiska kundomdömen och fallstudier. Be AI:n att skapa innehåll som visar verkliga framgångshistorier och illustrerar hur din produkt löser specifika utmaningar.

Uppgift: ”Skapa kundrecensioner som visar hur våra fintech-lösningar har hjälpt företag att öka sin operativa effektivitet och kundnöjdhet.”

11. Korrekturläsning och finjustering av innehåll

AI-verktyg för korrekturläsning förenklar granskningen av innehåll genom att snabbt kontrollera grammatik, interpunktion och stil. Vissa av dem går längre än vanliga stavningskontroller och förbättrar läsbarheten samt anpassar tonen till ditt varumärkes röst.

Uppgift: ”Granska följande text med avseende på grammatik, interpunktion och stilfel. Se till att tonen är konsekvent och lämplig för en professionell företagsblogg. Markera komplexa meningar och föreslå enklare alternativ för att förbättra läsbarheten. Kontrollera även att texten är tydlig och sammanhängande.”

Utforska exempel på framgångsrikt AI-genererat innehåll

Låt oss titta på några anmärkningsvärda exempel på framgångsrikt AI-genererat innehåll och lyfta fram hur olika organisationer har använt AI för att uppnå enastående resultat:

1. Bankrates innehåll med finansiella råd

Bankrate, en ledande webbplats för finansiell rådgivning, har använt AI för att skapa informativa artiklar. Genom att använda AI för att ta fram första utkast, som sedan granskas och finjusteras av mänskliga redaktörer, säkerställer Bankrate att innehållet är korrekt och relevant.

Denna kombination av AI-effektivitet och mänsklig expertis har resulterat i hundratusentals besök varje månad från organiska sökningar. Bankrate-domänens trovärdighet och auktoritet, i kombination med noggrann redaktionell granskning, har varit avgörande för att upprätthålla höga rankningar och förtroende.

2. TV 2 Fyns förbättring av klickfrekvensen (CTR)

En dansk nyhetskanal, TV 2 Fyn, experimenterade med AI-genererade rubriker för att öka engagemanget för artiklarna. Med hjälp av ChatGPT skapade de flera olika rubrikvarianter och genomförde A/B-tester för att jämföra deras resultat med mänskligt skapade rubriker.

Resultaten var imponerande: AI-genererade rubriker uppnådde en ökning av klickfrekvensen (CTR) på 59 %. Denna framgång understryker AI:s potential att skapa fängslande och klickvänliga rubriker, vilket leder till högre engagemangsnivåer för onlineinnehåll.

3. Sammanfattningar av Bloombergs resultatrapporter

Bloomberg använder AI för att förbättra arbetsflödena för innehållsskapande och research. De har introducerat AI-drivna sammanfattningar av resultatrapporter och en förbättrad dokumentsökning i sina mobilappar, inklusive Bloomberg Professional-apparna för iOS och Android.

De AI-drivna sammanfattningarna av resultatrapporter gör det möjligt för analytiker att snabbt extrahera viktiga insikter från komplex finansiell information. I kombination med funktionen Dokument sökning, som använder naturlig språkbehandling för att söka igenom miljontals tillförlitliga dokument, minskar dessa verktyg avsevärt den tid som krävs för att hitta viktig information, vilket förbättrar det övergripande forskningsflödet.

4. Grammarlys AI-drivna skrivassistent

Grammarly har blivit ett oumbärligt verktyg för miljontals användare världen över och erbjuder skrivhjälp i realtid för att förbättra grammatik, stavning och tydlighet. Genom att integrera AI-algoritmer hjälper Grammarly användare att skapa välskrivet och professionellt innehåll på olika plattformar, från e-postmeddelanden och dokument till inlägg på sociala medier. Detta verktyg förbättrar inte bara den enskilda användarens skrivförmåga utan säkerställer också att innehållet är felfritt och lättläst.

Tips för att skriva effektiva AI-promptar

Att skapa effektiva uppmaningar för AI-skrivande innebär flera strategiska tillvägagångssätt för att säkerställa tydlighet, specificitet och relevans i det genererade innehållet. När du skapar uppmaningar för ChatGPT finns det flera steg som säkerställer att de svar du får är användbara och relevanta.

Låt oss gå igenom dessa steg i detalj:

1. Tilldela en roll

Till att börja med, utnyttja tekniken ”Agera som om…” och tilldela ChatGPT en roll. Detta hjälper AI-modellen att förstå vilket perspektiv den ska anta. Du kan till exempel säga: ”Du ska ta rollen som en [roll]”, och ange om du vill att ChatGPT ska agera som en expert på sociala medier, en empatisk talare, en coach inom personlig utveckling eller något annat.

2. Ge en tydlig, beskrivande och korrekt uppgift

Var sedan specifik om vad du vill att ChatGPT ska göra. Istället för att säga ”Skriv ett blogginlägg åt mig” kan du till exempel säga ”Skriv ett blogginlägg i första person med sex stycken, riktat till en publik av kattälskare, som innehåller en rolig historia, avslutas med en fråga, nämner min rödhåriga katt Orlando och refererar till [varumärke] kattmat. Om det behövs, dela upp stora uppgifter i mindre delar, till exempel genom att först be om rubrikalternativ, sedan sammanfattningar och slutligen huvudinnehållet.

3. Ge sammanhang

Inkludera allt i din uppmaning som kan hjälpa ChatGPT att prestera bättre. Ange detaljer om vad du behöver och inkludera information om din önskade skrivstil, textens syfte och eventuell bakgrundsinformation för att sätta scenen.

4. Ge exempel

Exempel hjälper AI:n att efterlikna önskad stil och uppfylla dina förväntningar. Om du ber om tweets, dela tweets som har fungerat bra tidigare. För en SOP, inkludera en som passar den önskade stilen. Exempel kan komma från flera källor och behöver inte vara dina egna.

5. Skapa regler

Ange dina regler tydligt, till exempel att du vill ha resultatet i en tabell med två kolumner, med versaler i början av varje mening, eller förklarat så enkelt att en 5-åring förstår. Ju mer specifika dina regler är, desto mer kreativt kan ChatGPT arbeta inom dem.

6. Skapa begränsningar

Skill på vad du vill att AI:n ska göra och vad du inte vill att den ska göra. Lista begränsningar för att undvika oönskade resultat. Dessa kan vara så specifika som ”Använd inte två ord när ett räcker” eller ”Använd inte idiom”. Begränsningar hjälper AI:n att hålla sig inom de önskade parametrarna.

7. Utvärdera och iterera

Var beredd på att finjustera dina uppmaningar. Tålamod och iteration är nyckeln. Utvärdera varje uppsättning resultat, gör ändringar och se om resultatet förbättras. Spara dina uppmaningar för att finjustera dem över tid tills du hittar det perfekta receptet.

8. Använd nyckelord och nyckelfraser

Använd termer som är direkt relaterade till ditt ämne eller din bransch. Till exempel, i en uppgift om digital marknadsföring, inkludera specifika termer som ”SEO”, ”innehållsstrategi” eller ”engagemang i sociala medier” för att säkerställa att AI:n förstår sammanhanget och levererar relevanta insikter.

9. Kombinera flera skrivuppslag

Att kombinera flera uppmaningar kan öka djupet och omfattningen hos AI-genererat innehåll. Börja med en bred uppmaning för att etablera sammanhanget, följ sedan upp med en mer detaljerad uppmaning och specifika instruktioner för att förfina resultatet. Till exempel, kan du använda uppmaningen, ”Förklara grunderna i blockkedjeteknik. Ge exempel på dess tillämpningar inom finans och hälso- och sjukvård.”

10. Använd ”gör” och ”gör inte” med AI-skrivtips

Inkludera tydliga riktlinjer i dina uppmaningar för att styra AI-svaren i önskad ton och riktning. Till exempel: ”Beskriv fördelarna med förnybara energikällor. FRAMHÄV miljöfördelarna. NÄMNA INTE specifika varumärken.”

Det är bra att ha dessa tips i åtanke när du skapar bra uppslag, men du behöver ett kraftfullt AI-verktyg för att skapa innehåll som är perfekt anpassat efter dina behov.

Till exempel är ClickUps AI-drivna assistent, ClickUp Brain, utformad för att förenkla och förbättra ditt arbetsflöde för innehållsskapande.

Skapa bloggdispositioner på några sekunder med ClickUp Brain

Här är de specifika funktioner som kan hjälpa dig:

AI Writer for Work

Skrivassistent : Ger förslag i realtid om grammatik, stil, ordförråd och övergripande sammanhang för att förbättra kvaliteten på ditt skrivande Ger förslag i realtid om grammatik, stil, ordförråd och övergripande sammanhang för att förbättra kvaliteten på ditt skrivande

Inbyggd stavningskontroll: Kontrollerar automatiskt om det finns stavfel i dina dokument och uppgifter, så att ditt innehåll blir felfritt

Snabba AI-svar: Genererar snabba, kontextuellt lämpliga svar på meddelanden, vilket hjälper dig att upprätthålla den perfekta tonen

Skapa tabeller: Gör det möjligt att skapa tabeller med omfattande data och insikter, vilket är till hjälp för att organisera information

Skapa mallar: Genererar omedelbart mallar för uppgifter, dokument och projekt som är anpassade efter dina specifika behov

Skapa transkriptioner: Omvandlar röst till text och använder AI för att besvara frågor från dina möten och klipp

AI Knowledge Manager

Omedelbara svar: Ger omedelbara, korrekta svar baserade på sammanhanget från alla arbeten inom och kopplade till ClickUp

Frågor och svar för arbetsytan: Här kan du skapa och hitta innehåll som är relevant för din arbetsyta, vilket sparar tid jämfört med manuella sökningar

Du kan också använda ClickUp Docs för att lagra alla dina dokument på ett ställe, vilket gör det enkelt att organisera och komma åt ditt innehåll. För att strukturera dina dokument effektivt kan du skapa kapslade sidor, använda mallar och lägga till avancerad formatering.

Spara AI-genererat innehåll och samarbeta i realtid med ditt team i ClickUp Docs

Här är några av de andra funktionerna som ClickUp Docs erbjuder:

Docs Hub: Docs Hub är en central plats där du kan hantera alla dina dokument. Du kan söka, sortera och filtrera dina dokument, vilket gör det enkelt att hitta den information du behöver

Versionshantering: ClickUp Docs stöder versionshistorik, vilket gör att du kan spåra ändringar och återställa till tidigare versioner vid behov

Samarbete i realtid: Redigera dokument i realtid tillsammans med ditt team. Du kan tagga andra med Redigera dokument i realtid tillsammans med ditt team. Du kan tagga andra med kommentarer , tilldela åtgärder och omvandla text till spårbara uppgifter för att se till att alla är på samma sida

Delbara länkar: Skapa länkar till dina dokument så att du kan dela innehåll med personer utanför ditt arbetsutrymme. Du kan styra vilken åtkomst de har, från endast läsbehörighet till fullständiga redigeringsrättigheter

Integration med uppgifter: Koppla dina dokument till uppgifter , projekt och arbetsflöden i ClickUp. Denna integration säkerställer att ditt innehåll alltid är kopplat till relevant arbete, vilket gör det enklare att genomföra idéer

Med den här mallen kan du:

Generera idéer: Kom snabbt på nya idéer till artiklar, blogginlägg och olika typer av innehåll

Skapa fängslande berättelser: Utveckla unika och engagerande berättelser som fångar dina läsares uppmärksamhet

Brainstorma nya ämnen: Utforska nya ämnen och innovativa tillvägagångssätt för att förbättra ditt skrivande

Här är de viktigaste funktionerna i den här mallen:

Uppgifter : Få tillgång till 200 allmänna skrivuppgifter i ett inbäddat ClickUp-dokument

Anpassade vyer: Organisera och hantera dina berättelser med hjälp av olika Organisera och hantera dina berättelser med hjälp av olika ClickUp-vyer , såsom Board eller Calendar, vilket gör det enkelt att komma åt och följa dina texter

Projektledning: Förbättra dina skrivprojekt med funktioner som tidrapportering, påminnelser, kopplingar och tidsuppskattningar

Framtida tillämpningar och potential för AI-skrivtips

AI-skrivtips står inför en omvälvande utveckling, vilket framgår av ChatGPT:s rekordartade användartillväxt. Företagens användning av generativ AI har nyligen ökat från 54 % till 72 %. Denna teknik är inte bara utbredd utan också mycket populär, med stort engagemang från millenniegenerationen och generation Z.

Utöver sina nuvarande funktioner lovar de att bli sofistikerade verktyg för innehållsskapande. Vi kan förvänta oss framsteg inom:

Hyperpersonliga skrivuppslag: AI skräddarsyr skrivuppslag utifrån enskilda användares preferenser, skrivstilar och målgrupper

Flerspråkig och kulturell anpassning: Uppgifterna hanterar språkliga och kulturella nyanser på ett smidigt sätt, vilket möjliggör skapandet av globalt innehåll

Kreativt utforskande: AI kommer att generera innovativa och okonventionella uppslag som utvidgar de kreativa gränserna

Datadrivna insikter: AI kommer att erbjuda datastödda förslag genom att analysera stora datamängder och optimera innehållets prestanda

Branschspecifika uppslag: Skräddarsydda uppslag för områden som juridik, medicin och ekonomi ökar precisionen och effektiviteten

Denna utveckling kommer att göra det möjligt för innehållsskapare att producera mer relevant innehåll av högre kvalitet i snabbare takt.

AI:s roll i omvandlingen av innehållsskapande

AI förändrar snabbt landskapet för innehållsskapande. Genom att automatisera de inledande stegen, föreslå idéer och förbättra skrivkvaliteten gör AI det möjligt för kreatörer att fokusera på strategi och kreativitet på en högre nivå.

Verktyg som ClickUp Brain, med sina AI-drivna funktioner, visar hur du kan integrera dessa framsteg för att förenkla arbetsflöden och öka produktiviteten. Allteftersom AI utvecklas kan vi förutse en framtid där mänsklig uppfinningsrikedom och artificiell intelligens samverkar sömlöst för att producera exceptionellt innehåll i stor skala.

