Hur man skalar upp ett mjukvaruutvecklingsteam: bästa praxis och strategier

Tillväxt är en oundviklig del av varje organisations plan. Oavsett hur liten du är när du startar är ditt mål alltid att utöka verksamheten och öka intäkterna. För att göra det måste varje organisation skala upp sina kritiska team.

Vi kan definiera tillväxt som en ökning av företagets värde över tid, men för att uppnå denna tillväxtpotential måste vi skala upp verksamheten. Detta innefattar att optimera befintliga processer, maximera resursutnyttjandet och hantera den ökande arbetsbelastningen.

Att utöka mjukvaruutvecklingsprocesserna för att passa ett större team kan dock vara en operativ utmaning.

För att skala upp mjukvaruutvecklingen måste man balansera tillväxt med flexibilitet. Chefer måste definiera mål, välja lämpliga verktyg, integrera bra kodningsrutiner, eventuellt anställa mer personal och effektivisera arbetsflöden för att upprätthålla produktiviteten trots en växande arbetsbelastning.

I den här artikeln diskuterar vi hur man effektivt skalar upp ett mjukvaruteam, med ett konsekvent fokus på utvecklarnas produktivitet.

När ska du skala upp ditt mjukvaruutvecklingsteam?

Ett mjukvaruteam bör utökas när det kämpar med arbetsbelastningen och börjar hamna efter i schemat. Det kan handla om allt från försenad driftsättning till höga kundförväntningar. Ett annat tecken är när du observerar brist på intern kompetens för att implementera alla nödvändiga funktioner på ett framgångsrikt sätt.

Om du är ett produktföretag vars huvudsakliga funktion är att utveckla mjukvaruverktyg och lansera dem behöver du ett robust utvecklingsteam som kan tillföra mervärde till dina produktutbud.

Om din primära affärsfunktion är att tillhandahålla mjukvaruutvecklingstjänster till andra företag är ditt mjukvaruteam mer beroende av hur mycket affärer du har. Det innebär att du bör skala upp teamet när du har större projekt på gång.

Några indikatorer på behov av skalning i både produkt- och tjänsteföretag är:

När kundförfrågningarna är för många för att hanteras av det befintliga teamet

När du inte kan passa in projektkraven i tidsplanen

Om din uppgiftsbacklog har vuxit sig stor

När du inte hinner med de nya teknikerna

När ditt befintliga teams kompetens eller erfarenhet inte räcker till för ett projekt

När du tvingas tacka nej till uppdrag på grund av bristande personalstyrka

Sammanfattningsvis kan man säga att om du har svårt att hålla deadlines, uppfylla kundkrav, ta dig an nya affärer eller genomföra planerade funktioner på egen hand, bör du överväga att skala upp teamet. Detta kan innebära att du behöver uppgradera din infrastruktur eller anställa ny personal med erfarenhet av relevanta tekniker.

Förberedelser för att skala upp ett mjukvaruutvecklingsteam

När du planerar att skala upp ditt mjukvaruutvecklingsteam finns det två huvudaspekter att ta hänsyn till: tekniska och affärsmässiga. Låt oss undersöka var och en av dem i detalj.

Tekniska aspekter

På den tekniska sidan måste du planera produktinfrastrukturen tydligt innan du skalar upp dina mjukvarusystem. Det innebär att du måste granska dina kodningsrutiner och den befintliga plattformens skalbarhet.

Din mjukvaruutvecklingsarkitektur måste baseras på högkvalitativ kod och vara utrustad för att enkelt kunna lägga till nya funktioner och hantera ökade belastningar. Om du har dålig kodkvalitet riskerar du att ditt system kraschar eftersom det inte klarar högre belastningar.

Du måste också planera i förväg så att du inte stöter på operativa problem på grund av brist på resurser under skalningen.

Nästa steg är att integrera automatisering i ditt produktutvecklingsflöde inom områdena kodtestning och distribution. Genom att minska det manuella arbetet kan teamen bättre hantera skalningskraven.

Det är bäst att använda agil metodik för att säkerställa att tekniska förändringar passar bra med skalningssystemet.

Agil metod

En agil metod innebär att man delar upp projekt i dynamiska faser eller sprintar, med tonvikt på kontinuerlig utveckling och samarbete. Genom en ständig cykel av planering, genomförande och utvärdering av ramverket kan du uppnå högre skalbarhet och förbättrat arbetsflöde.

ClickUp för mjukvaruteam är ett agilt verktyg för mjukvaruutveckling och projektledning som hjälper dig med dina skalbarhetsbehov. Det förenklar hela utvecklingscykeln med en allt-i-ett-plattform som centraliserar tvärfunktionella verktyg, kunskap och team.

Planera produkt- och teamutvidgning med ClickUp Software

Med ClickUp kan du:

Samarbeta kring projektplaner

Hantera sprintuppgifter och backloggar

Spåra problem

Automatisera arbetsflöden

Integrera Git-verktyg

Följ utvecklingen i realtid med Agile-dashboards och så vidare.

Molntjänster, distribuerade system och automatisk skalning

Med ökade belastningar uppstår frågan om ytterligare tryck på servrar och domäner. För att minska detta kan du välja molnbaserade datorsystem. Dessa system bygger på principen om distribuerade system, vilket innebär att de delar resurser mellan flera system i ett nätverk.

Molntjänster tillhandahåller lagring, applikationer och datorkraft via internet på begäran, så du behöver inte utöka hårdvaran när du skalar upp teamen. Du får det också som SaaS (software as a service), vilket innebär att du inte behöver hantera systemet aktivt.

Distribuerade system möjliggör lastbalansering och automatisk skalning. Lastbalansering hjälper till att hantera ökade arbetsbelastningar genom att fördela dem över servrarna, så att om en server går ner kan de andra kompensera för det. På samma sätt möjliggör automatisk skalning justering av resurser utifrån efterfrågan.

Genom att utnyttja beräkningsresurser över flera noder och decentralisera funktionerna kan du minska fel och driftstopp samtidigt som du skalar upp.

Affärsmässiga aspekter

Nu när du förstår de tekniska övervägandena kan vi ta itu med de affärsmässiga aspekterna av att skala upp ett mjukvaruteam.

Definiera en färdplan

För att lyckas skala upp ditt mjukvaruteam måste du först skapa en färdplan som beskriver riktningen för verksamheten samt mål, tidsplaner och aktiviteter över tid. Detta kan vara din handlingsplan på lång och kort sikt som också ger insikt i hur du planerar att uppnå dina affärsmål.

Genom att skapa en färdplan kan du prioritera initiativ, ta hänsyn till alla variabler och smidigt kommunicera framstegen till ledningen. Mallar för mjukvaruutvecklingsplaner kan vara till hjälp.

Ladda ner den här mallen Planera produktens framtid och skalningsbehov med ClickUps mall för produktplanering.

Ta till exempel ClickUps produktplaneringsmall. Det är ett perfekt verktyg för att visualisera och bygga upp din produkts resa medan du skalar upp teamet. Du kan få en överblick över alla dina initiativ och spåra deras framsteg för regelbunden rapportering.

Identifiera nyckeltal (KPI)

KPI:er mäter ditt teams prestanda i förhållande till uppsatta mål. Du bör identifiera de kritiska KPI:erna för mjukvaruutveckling när du beslutar dig för att skala upp ditt mjukvaruteam. För att uppnå skalbarhet är de vanligaste KPI:erna kundförvärvsfrekvens, intäktstillväxt, kundnöjdhet, personalomsättning etc.

Om du kan fastställa prestationsmått och spåra KPI:er på ett effektivt sätt kan du förutse de utmaningar som är förknippade med skalning. Detta hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras och hitta lösningar för att utöka ditt team utan att kompromissa med lönsamheten.

DevOps och testautomatisering

Att skala upp ett mjukvaruteam innebär mer utveckling, testning och snabbare distribution. DevOps-testautomatisering hjälper till med detta genom att använda förskrivna tester och verktyg för att minska mänsklig inblandning.

Detta minskar tiden till marknaden inom DevOps och agil utveckling, eftersom du kan automatisera flera funktioner, såsom att hitta buggar och utföra tester. Några exempel på DevOps-testautomatisering är:

Integrationstestning för kod-, bygg- och testfasen

Prestandatestning för att kontrollera belastningskapacitet och andra funktioner

Regressionstestning för att kontrollera om den utvecklade mjukvaran fungerar som förväntat efter uppdateringar

Dessa automatiserade tester kan fastställa dina resursbehov efter skalningen så att du kan tilldela uppgifter därefter och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra driftstopp och prestandaproblem.

Strategier för att skala upp mjukvaruteam

Nu när du känner till de tekniska och affärsmässiga aspekterna som du bör ta hänsyn till när du skalar upp ditt mjukvaruutvecklingsteam, följer här några tips och strategier som hjälper dig att genomföra detta på ett effektivt sätt. Dessa steg visar dig hur du skalar upp ett mjukvaruteam på ett effektivt sätt.

Sätt upp tydliga mål och målsättningar

Innan du utformar en skalningsplan måste du definiera målen för ditt utvecklingsteam. För att göra det behöver du svar på specifika frågor.

Hur vill du utöka verksamheten – genom fler platser eller bara fler projekt?

Vilka nya roller planerar du att införa?

Saknar ditt team erfarenhet eller innovationskraft?

Är din nuvarande mjukvaruinfrastruktur redo att hantera ökade belastningar?

Lägg till dina företagsspecifika frågor i listan och hitta lämpliga svar för att sätta upp välgrundade mål. Dessa mål kommer att ange tonen för vad du ska fokusera på, vilka områden som ska skalas upp mer och vad du kan förvänta dig efter expansionen.

Förbered teamet och systemen

Nästa strategi är att se till att ditt team och ditt mjukvarusystem är väl förberedda för förändringen. Ofta är ett internt team fast i sina processer och ovilliga att anamma nya arbetsflöden.

Du måste underlätta för dem genom att lyssna på deras farhågor, anordna workshops eller utbildningar och diskutera de nya processerna med dem. Se också till att din nuvarande teamstruktur och arbetsflöde är optimerade för en högre utvecklingsnivå.

Om inte, överväg att införa nya arbetsflöden och metoder baserade på dina behov. Men innan du slutför några förändringar, se till att ditt team är bekvämt med förändringarna.

Gör rätt tekniska val

Större teknikteam behöver stöd av bättre och effektivare lösningar. Se till att du väljer rätt verktyg för dina nya teammedlemmar, som syftar till att underlätta deras arbetsuppgifter. En dag i livet för en mjukvaruutvecklare består redan av många tekniska aktiviteter; deras mjukvarustack bör inte bromsa deras produktivitet.

Automatisera repetitiva och tidskrävande processer, integrera en standardiserad kommunikationsplattform och skaffa centraliserad projektledningsprogramvara för att minska den tid och ansträngning som krävs för administrativa uppgifter.

ClickUp är den perfekta lösningen för att uppnå detta. Dess allt-i-ett-funktioner för samarbete och produktledning, i kombination med mallar och automatisering, gör dina dagliga uppgifter mer effektiva. Lita på denna plattform för ledningsuppgifterna så att dina utvecklare kan fokusera på intäktsgenererande uppgifter!

Integrera effektiva kodningsmetoder

Kvalitet går alltid före kvantitet inom mjukvaruutveckling. Högkvalitativ kod garanterar effektiv lösningsprestanda. För att säkerställa detta bör du fastställa branschkompatibla kodningsrutiner för utvecklare.

Uppmuntra utvecklare att utforska kodningsriktlinjer för bättre kodstruktur, effektivitet, samarbete och mycket mer.

Välj projekt- och produktledare

Med fler projekt kommer du att ha fler ledarroller att fylla, såsom teamledare, projektledare, produktledare etc. Det är en bra idé att välja kandidater till ledarroller inom ditt team.

Du kan också anställa lämpliga kandidater för dessa roller om ditt team är litet och inte har tillräcklig erfarenhet. Genom att utse dedikerade teamledare i förväg säkerställer du att dina viktigaste uppgifter hanteras väl under skalningen. Det hjälper också till att överbrygga kompetensluckor, organisera dina arbetsflöden och ge struktur åt tekniska team.

Optimera utvecklingsprocesserna

Utvecklingsprocesser anpassas vanligtvis efter teamets storlek och behov. När dessa ökar måste du också förbättra hela arbetsflödet i utvecklingsprocessen. Ta bort silos, automatisera uppgifter och dela upp större projekt i dynamiska uppgifter för effektivare prestanda.

Integrera avancerade verktyg i ditt arbetsflöde och skapa nya processer som passar dina behov, till exempel sprintplanering, granskningar, kvalitetssäkringsrundor, dagliga standups och så vidare. Du behöver också övervaka backloggar och tilldela dem till experter för ett tydligare och snabbare utvecklingssystem.

Att ha ett AI-drivet verktyg till hands kan underlätta dessa uppgifter. ClickUp Brain är din kompletta lösning för att optimera affärsprocesser, spara tid och minska det administrativa arbetet. Med ClickUps AI-funktioner kan du tilldela uppgifter, spåra framsteg, automatisera scheman och uppdateringar och mycket mer. ClickUp Brain automatiserar till exempel repetitiva uppgifter som datainmatning och schemaläggning, vilket frigör tid för utvecklare att fokusera på kärnverksamheten.

Förbättra kommunikationskanalerna

Förändringar i teamets storlek och struktur kan automatiskt leda till förändringar i kommunikationsmetoderna. Särskilt om du anställer distansmedarbetare eller externa utvecklingsteam måste du hitta effektiva kommunikationskanaler för uppdateringar i realtid.

ClickUp Chat är en smart kommunikationskanal som du kan använda för att utöka mjukvaruteam. Med detta verktyg kan du samla teamkommunikationen under ett tak, dela uppdateringar, länka resurser och samarbeta i realtid genom åtgärdspunkter och uppgiftsfördelning.

Samarbeta i realtid med ClickUp Chat

Håll dig till Agile

Agile-metoden passar bäst för skalbara, agila team, så se till att du håller fast vid Agile när ditt utvecklingsteam växer. Det innebär att du måste ge dina teammedlemmar möjlighet att arbeta med en viss grad av självorganisering och självständighet.

Agile är en tvärfunktionell metod som bygger på delat ansvar så att ditt team kan uppnå mål genom effektivt samarbete och granskningscykler. På så sätt kan du prioritera uppgifter och börja med de som ger mest värde för ditt växande team inom en fastställd budget och tidsram.

Analysera uppgiftsstatus, ansvarig, prioritet och arbetsinsats för att få värdefull information om ditt teams framsteg med ClickUp

ClickUp for Agile Teams erbjuder flera funktioner som kan effektivisera ditt agila arbetsflöde, inklusive sprintledning, sprintrapporter, anpassningsbara vyer och automatisering. Visualisera agila arbetsflöden och sprints för att få insikter, övervaka framsteg och identifiera potentiella hinder. Flera vyer som Kanban-tavlor, listor och kalendrar hjälper dig att ytterligare optimera uppgiftsflödet. Du kan också ställa in automatisering för att flytta oavslutade uppgifter till nästa sprint, uppdatera uppgiftsstatus eller meddela teammedlemmar.

Denna förbättrade översikt och automatisering av repetitiva uppgifter hjälper mjukvaruteam att anpassa sig till arbetsflödena när de skalas upp på ett effektivt sätt.

Överväg att utöka personalstyrkan

Istället för att anställa personal till alla roller på en gång kan du överväga att utöka personalstyrkan för att möta dina behov. På så sätt kan du anställa extern personal tillfälligt för att tillgodose dina specifika behov. Denna metod passar bäst för små team som vill expandera men är osäkra på produkt- och intäktskanaler.

Personalförstärkning hjälper företag att få tillgång till specialiserade kompetenser och erfarenheter utan att behöva ingå långsiktiga åtaganden. Det är också ett flexibelt sätt att skala upp eller ner ditt team utifrån projektets krav. Externa ingenjörer bidrar med nya perspektiv och talanger, vilket kan förbättra projektets kvalitet och innovation.

Du behöver bara se till att den externa personalen överensstämmer med ditt företags värderingar och krav och samarbetar smidigt med ditt befintliga team.

Följ framstegen i realtid

Att skala upp ett mjukvaruteam är en komplicerad process som kräver en väl genomtänkt plan och process. När du genomför uppskalningsuppgifter är det viktigt att övervaka hur nyanställda och nya processer integreras med den befintliga organisationen.

Detta kan göras med hjälp av projektledningsplattformar och mallar för att skapa tydliga riktlinjer för nästa steg. Du kan använda mallar för tillväxtplaner för att skapa en skalningsstrategi med uppgifter, deluppgifter, resurser och deadlines. Detta hjälper dig att strukturera din plan och ger transparens för alla som är involverade i förändringen.

Få en heltäckande bild av projektberoenden och den övergripande framstegen med ClickUps Gantt-vy

Du kan också följa framstegen i realtid genom insiktsbaserade instrumentpaneler och vyer. ClickUps över 15 vyer erbjuder helt anpassningsbara metoder för uppgiftshantering, projektuppföljning och visualisering av arbetsflöden. Från den enkla listvyn som omedelbart återspeglar uppgiftsändringar till den dynamiska kalendervyn som spårar deadlines, ger varje vy en unik inblick i ditt projekts hälsa.

Få en tydlig och aktuell bild av var ditt team befinner sig vid varje given tidpunkt med ClickUp Dashboards

Dessutom kan du med ClickUp Dashboards prioritera arbetet, förbättra teamets prestanda och hantera sprints för maximal produktivitet. Dashboards låter dig filtrera data efter specifika kriterier som ansvarig, prioritet eller projekt. På så sätt kan du zooma in på specifika områden och se hur framstegen utvecklas inom dessa segment.

Misstag att undvika när man skalar upp mjukvaruutvecklingsteam

Strategier för att skala upp mjukvaruutveckling kan hjälpa dig att uppnå önskade resultat, men du måste undvika följande vanliga misstag i processen:

Fler utvecklare innebär snabbare utveckling

Ofta tror projektledare och produktägare att fler anställda leder till en snabbare utvecklingscykel. Det kan stämma i vissa fall, men det fungerar inte om du inte anställer rätt personer eller fördelar ansvaret utifrån kompetens.

Om ditt team till exempel saknar en QA-resurs och du fortsätter att anställa utvecklare kommer du fortfarande att fastna i granskningsfasen, vilket försenar din tid till marknaden. Se därför till att du anställer talanger som passar dina behov och kan leverera de kompetenser du saknar.

Att ignorera utbildning och kompetensutveckling för anställda

Oavsett hur skickliga och erfarna dina anställda är, behöver de utbildas i nya verktyg, mjuka färdigheter och processer. Att anordna regelbundna utbildningar och kompetensutvecklingsinitiativ kan bara gynna ditt mjukvaruteam.

Med ökande behov och projektkrav kan dessa utbildningar fungera som en standard inom teamet och säkerställa att all personal arbetar konsekvent inom företagets mission och ramverk.

Att förbise skalbarhet vid arkitekturplanering

Alla mjukvaruföretag strävar efter att växa och expandera över tid. När du planerar den initiala arkitekturen för ditt mjukvaruteam bör du därför alltid ta hänsyn till skalbarhet. Det gör det enklare att utöka verksamheten i framtiden utan att behöva byta ut den centrala infrastrukturen.

Om den primära arkitekturen förblir densamma blir det lättare för utvecklare att anpassa sig till förändrade krav. Om du förbiser skalbarheten under arkitekturplaneringen kan du tvingas ändra kodbasen och servermodellen helt i framtiden, vilket leder till förlust av tid och pengar.

Skala upp ditt mjukvaruteam nu

Intäkterna från mjukvara är högre än någonsin och beräknas nå 698,80 miljarder dollar 2024. Nya tekniktrender med större projekt kommer att driva marknaden ytterligare. I en så konkurrensutsatt miljö kan man öka intäkterna genom att ta reda på hur man effektivt skalar upp ett mjukvaruteam.

Fastna inte i planeringsloopar och förseningar – ge ditt mjukvaruutvecklingsteam rätt drivkraft med de bästa agila verktygen och kommunikationskanalerna för högpresterande projekt.

ClickUp är ett effektivt projektledningsverktyg för att bygga och upprätthålla högpresterande team med en grund av samarbete, målsättning och kontinuerlig förbättring för maximal produktivitet.

Registrera dig för ett gratis konto nu!