Vi har testat de bästa CRM-programvarorna i Malaysia

Efter att ha tillbringat många år inom försäljning och marknadsföring har jag granskat en hel del CRM-system. Från att hantera komplexa pipelines till att vårda leads – ett bra CRM-system kan göra hela skillnaden.

Men med så många alternativ på marknaden, särskilt i Malaysia, kan det vara svårt att välja rätt. Denna blogg skär igenom bruset och ger dig en översikt över de 10 bästa CRM-programvarorna i Malaysia som du bör överväga 2024.

Vad ska du leta efter i CRM-programvara i Malaysia?

När du väljer rätt CRM-programvara för ditt företag i Malaysia bör du ta hänsyn till följande faktorer:

Lokalisering: Är programvaran anpassad för den malaysiska marknaden, inklusive stöd för bahasa malaysia och regionala prissättningsalternativ?

Skalbarhet: Kan den växa med ditt företag och tillgodose framtida behov?

Integrationer: Kan programvaran integreras smidigt med dina befintliga affärsverktyg?

Funktioner: Erbjuder den de funktioner du behöver, såsom hantering av försäljningspipeline, lead scoring och marknadsföringsautomatisering?

Användarvänlighet : Har programvaran ett intuitivt gränssnitt som minimerar utbildningstiden?

Kundsupport : Erbjuder programvaran pålitlig och tillgänglig kundsupport för att snabbt lösa eventuella problem?

Anpassning: Kan du anpassa CRM-programmet efter dina specifika affärsbehov?

Enligt PWC:s Global Consumer Insights Pulse Survey 2023 är över 73 % av de malaysiska konsumenterna oroliga för integriteten för sina personuppgifter. Mer än hälften av de tillfrågade vill inte dela mer personuppgifter än nödvändigt. För att hantera detta behöver du ett CRM-system som möjliggör detaljerade inställningar för hur data samlas in, används och lagras.

De 10 bästa CRM-programvarorna att använda i Malaysia

Låt oss nu utforska de bästa CRM-programmen som kan hjälpa dig att effektivisera dina försäljnings- och marknadsföringsinsatser:

1. ClickUp

ClickUp är inte bara en projektledningslösning, utan har även robusta CRM-funktioner. Dess allt-i-ett-koncept gör ClickUp unikt och gör det möjligt för företag att hantera projekt, uppgifter och kundrelationer inom en och samma plattform.

Förvandla din affärsverksamhet med ClickUps CRM-projektledningssystem

En av de mest framstående funktionerna i ClickUps CRM är dess höga anpassningsgrad. Du kan skräddarsy CRM-verktygen så att de passar dina affärsprocesser perfekt. Från att anpassa fält och statusar till att skapa unika arbetsflöden har du fullständig kontroll över hur ditt CRM fungerar. Med ClickUp Views kan du också visualisera hur dina leads utvecklas från första kontakten till att affären avslutas. ClickUps CRM hjälper dig att se statusen för varje lead – till exempel ”prospektering” eller ”redo att avslutas”.

Effektivisera ditt arbetsflöde och förbättra kundrelationerna med ClickUps allt-i-ett-CRM

Varför ClickUp är det bästa allt-i-ett-systemet för CRM-projektledning i Malaysia

Med ClickUp blir samarbetet mellan säljare enkelt. Plattformen gör det möjligt för säljteamets medlemmar att kommunicera inom uppgifterna, dela dokument och hålla alla uppdaterade med realtidsuppdateringar.

För att ge dig djupare insikter i dina processer erbjuder ClickUp kraftfulla rapporterings- och analysverktyg. Du kan skapa detaljerade rapporter om försäljningsresultat, spåra viktiga mätvärden, utvinna försäljningsdata och få insikter om kundbeteende.

Plattformen integreras också med över 1 000 andra verktyg, inklusive Slack, Google Drive och Zoom. Detta gör det enkelt att synkronisera all din data från olika applikationer till ClickUp CRM, vilket säkerställer ett smidigt arbetsflöde.

Det bästa av allt? Du behöver inte bygga upp systemet från grunden. ClickUp erbjuder en gratis CRM-mall som innehåller alla fält som behövs för att hantera dina försäljningsflöden.

Med ClickUps CRM-mall kan du:

Organisera dina kontakter och leads i separata listor

Anpassa hela din försäljningscykel. Om din försäljningsprocess har steg som "Upptäcktsamtal" och "Offert skickad" kan du enkelt lägga till dessa med hjälp av anpassade fält.

Tilldela uppgifter till teammedlemmar och bifoga relevanta dokument till affärer och kontakter.

Ladda ner den här mallen Förenkla ditt arbetsflöde med ClickUps CRM-mall utan ansträngning.

Det fina med ClickUps CRM är att det är flexibelt. Du kan lägga till eller ta bort funktioner från mallen för att anpassa den efter dina specifika behov. Behöver du ett steg för "väntar på feedback från kunden"? Enkelt! Vill du ha en separat lista över tidigare kunder? Inga problem!

ClickUps bästa funktioner

Centralisera kunddata: Samla all din kontaktinformation, inklusive namn, e-postadresser, telefonnummer och till och med anpassade fält, på ett enda, organiserat ställe. Slösa inte längre tid på att söka igenom spridda kalkylblad efter viktiga detaljer.

Hantera din försäljningspipeline visuellt: Få tydlig insyn i dina leads resa genom försäljningspipeline med ClickUp Views och anpassningsbara steg. Dra och släpp leads enkelt mellan steg som "Prospektering", "Kvalificering" och "Avslut", så att hela teamet är på samma sida.

Automatisera repetitiva uppgifter: Effektivisera dina arbetsflöden med ClickUps automatiseringsfunktioner . Ställ in automatiserade uppgifter som utlöses baserat på specifika åtgärder, till exempel att skicka ett uppföljningsmejl när en lead når ett visst stadium, vilket sparar ditt team värdefull tid och minimerar manuellt arbete.

Samarbeta smidigt med kunder: Främja bättre kommunikation och kundrelationer med inbyggd chatt- och e-postfunktion. Diskutera förslag, besvara frågor och samla all kommunikation centralt i CRM-systemet med hjälp av Främja bättre kommunikation och kundrelationer med inbyggd chatt- och e-postfunktion. Diskutera förslag, besvara frågor och samla all kommunikation centralt i CRM-systemet med hjälp av chattvyn och trådade kommentarer, så slipper du spridda e-posttrådar.

Följ dataskyddspolicyn: ClickUp uppfyller SOC 2-kraven och har certifieringar enligt ISO 27001, ISO 27017 och ISO 27018, vilket garanterar att höga internationella standarder för säkerhet, tillförlitlighet och kvalitet uppfylls.

Begränsningar för ClickUp

Kan vara överväldigande för nya användare på grund av dess omfattande funktioner.

Begränsade rapporteringsfunktioner för komplexa behov

Priser för ClickUp

ClickUp erbjuder fyra prisplaner som passar alla team:

Gratis: För alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 USD per medlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

”Clickup hjälper mig och mitt team att hantera varje enskild order från kunder till stora affärer med alla befintliga och nya kunder. Vi kan anpassa alla fält efter vilken affärsmodell som helst och vi kan också integrera med externa appar i webbaserad programvara från tredje part med hjälp av webhook. Jag gillar verkligen att använda det här.”

”Clickup hjälper mig och mitt team att hantera varje enskild order från kunder till stora affärer med alla befintliga och nya kunder. Vi kan anpassa alla fält efter vilken affärsmodell som helst och vi kan också integrera med externa appar i webbaserad programvara från tredje part med hjälp av webhook. Jag gillar verkligen att använda det här.”

2. Salesforce

via Salesforce

Salesforce är en CRM-jätte som är känd för sina robusta funktioner och skalbarhet. Den passar särskilt bra för stora företag med komplexa försäljningsprocesser och en stor mängd kundinformation och interaktioner.

En av de bästa funktionerna är de avancerade rapporterings- och analysverktygen, som ger djupgående insikter om försäljningsresultat, pipeline-hälsa och enskilda teammedlemmars bidrag.

Jag gillar också automatiseringsfunktionerna, som effektiviserar repetitiva uppgifter som uppföljningsmejl och uppdateringar, vilket frigör mer tid för mig att bygga relationer.

Salesforces bästa funktioner

Använd anpassningsbara instrumentpaneler för att skapa interaktiva rapporter och visualisera viktiga försäljningsmått.

Utnyttja Einstein Analytics för att få försäljningsprognoser, identifiera riskfaktorer i affärer och besluta om nästa steg för att arbeta smartare och avsluta affärer snabbare.

Automatisera tråkiga säljuppgifter med Salesforces kraftfulla arbetsflöden och automatiseringsmotor.

Använd sandlådemiljöer för att testa anpassningar och integrationer utan att påverka dina live-data.

Begränsningar i Salesforce

Salesforces omfattande funktionsuppsättning kan vara överväldigande för nya användare.

Salesforces anpassningsmöjligheter kan kräva intern teknisk expertis eller hjälp av Salesforce-konsulter.

Salesforce kan vara dyrare än vissa konkurrenter, särskilt för mindre företag.

Priser för Salesforce

Salesforce erbjuder priser i olika kategorier, såsom småföretag, försäljning, marknadsföring och molntjänster för försäljning etc. Priserna för Sales är:

Startpaket: 24 $/månad per användare

Professional : 80 USD/månad per användare

Enterprise : 165 USD/månad per användare

Obegränsat: 330 $/månad per användare

Einstein 1 Sales: 500 USD/månad per användare

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 15 000 recensioner)

När vi påbörjade denna resa för fyra år sedan hade vi ett stort antal manuella processer och det tog längre tid att utföra uppgifterna. Vi saknade också förståelse för och insyn i kundernas utmaningar och prioriteringar. Vi har utvecklats avsevärt, och Salesforce har blivit avgörande för att öka kundintimiteten och förbättra den upplevelse kunderna får av oss som lösningsleverantör. Med Salesforce som används för att automatisera de processer som tidigare gjordes manuellt kan vi rikta vårt fokus på det som är viktigast, våra värdefulla kunder, säger Wan.

När vi påbörjade denna resa för fyra år sedan hade vi ett stort antal manuella processer och det tog längre tid att utföra uppgifterna. Vi saknade också förståelse för och insikt i kundernas utmaningar och prioriteringar. Vi har utvecklats avsevärt, och Salesforce har blivit avgörande för att öka kundintimiteten och förbättra den upplevelse kunderna får av oss som lösningsleverantör. Med Salesforce som används för att automatisera de processer som tidigare gjordes manuellt kan vi rikta vårt fokus på det som är viktigast, våra värdefulla kunder, säger Wan.

3. HubSpot

via HubSpot

HubSpot har skapat sig en nisch som en användarvänlig CRM-plattform som integreras sömlöst med sina verktyg för marknadsföringsautomatisering. Det är ett utmärkt alternativ för företag som vill vårda leads, automatisera marknadsföringsinsatser och hantera kundrelationer från en enda plattform.

Det som verkligen ger HubSpot ett försprång är dess pipelinehantering. Med den kan jag enkelt visualisera varje affärs framsteg med anpassningsbara steg, och realtidsdata ger mig en tydlig bild av läget. Detta gör att jag kan prognostisera möjligheterna noggrant och prioritera mina leads mer effektivt.

HubSpots bästa funktioner

Lagra kontakter, spåra affärer och hantera uppgifter, allt utan initiala kostnader. Detta gör det till ett attraktivt alternativ för nystartade företag och småföretag.

Skapa automatiserade e-postsekvenser, vårda leads med riktat innehåll och betygsätt leads baserat på deras engagemang för att kvalificera dem för försäljningskontakt.

Designa landningssidor med hög konverteringsgrad och skapa effektiva formulär för att fånga upp leads direkt i HubSpot.

Schemalägg och publicera inlägg på sociala medier direkt från HubSpot och spåra deras resultat för att få värdefull information om ditt engagemang på sociala medier.

HubSpots begränsningar

Den kostnadsfria CRM-nivån erbjuder grundläggande rapportering, men för djupgående försäljningsanalyser och anpassade rapporter krävs en uppgradering till en betald plan.

HubSpots fullständiga marknadsföringsautomatisering och försäljningsfunktioner kräver abonnemang på högre nivå, vilket kan bli dyrt för företag med komplexa behov.

HubSpot-priser

Sales Hub Professional: 90 $/månad per användare

Sales Hub Enterprise: 150 USD/månad per användare

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

”Vi behövde implementera ett CRM-system och hantera marknadsföring, försäljning och service på ett mer systematiskt sätt. HubSpot gör det möjligt för våra team att utföra sitt arbete med bättre produktivitet. Administrativa uppgifter går snabbare och de kan sköta mycket mer själva, med mindre beroende av IT.”

”Vi behövde implementera ett CRM-system och hantera marknadsföring, försäljning och service på ett mer systematiskt sätt. HubSpot gör det möjligt för våra team att utföra sitt arbete med bättre produktivitet. Administrativa uppgifter går snabbare och de kan självständigt utföra mycket mer, med mindre beroende av IT.”

4. Sage

via Sage

Sage CRM erbjuder potentiella kunder en kraftfull CRM-lösning som integreras sömlöst med Sage-redovisningsprogram. Detta gör det till ett attraktivt val för malaysiska företag som redan har investerat i Sage-ekosystemet.

För mig utmärker sig Sage som ett verktyg med sina anpassningsbara, interaktiva instrumentpaneler. Jag kan skräddarsy dem så att de visar de mätvärden som är viktigast för mig, till exempel affärsförlopp eller kommande uppgifter. Dessutom integreras Sage sömlöst med min kalender, vilket gör att jag kan schemalägga möten och skicka inbjudningar direkt från plattformen.

Sages bästa funktioner

Sage är känt för sin användarvänlighet, vilket gör det till ett bra alternativ för team med begränsad CRM-erfarenhet.

Planera, spåra och analysera marknadsföringskampanjer direkt i Sage CRM. Mät kampanjernas resultat , hantera marknadsföringsbudgetar och identifiera förbättringsområden för att optimera dina marknadsföringsinsatser.

Få tillgång till viktig CRM-data och hantera kundinteraktioner med Sage CRMs mobilapp.

Sage erbjuder branschspecifika versioner av sitt CRM-system som är anpassade efter behoven inom specifika sektorer som bygg-, tillverknings- och distributionsbranschen.

Flerspråkigt stöd för att underlätta din verksamhet i Malaysia.

Sage-begränsningar

Skalbarhet för mycket stora organisationer med komplexa behov kan vara ett problem.

Sage CRM fungerar endast med Sage-redovisningsprogramvara.

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med mer öppna CRM-plattformar

Sage-priser

Sage On Cloud: 45 USD/månad per användare

Sage On-Premise: Kontakta oss för prisuppgifter

Sage-betyg och recensioner

G2: 3,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 3,5/5 (över 50 recensioner)

Proffstips: För företag som är verksamma inom detaljhandeln är Phygital ett koncept att ha i åtanke när det gäller malaysiska konsumenter. Medan 43 % av den tillfrågade befolkningen anger en trend mot online-shopping, skulle många fortfarande vilja kombinera det bästa av fysisk och online-shopping om möjligt, till exempel genom att använda tjänster som ”klicka och hämta”.

5. Andra CRM

via Second CRM

Second CRM, en malaysiskutvecklad plattform för kundrelationshantering, tillgodoser behoven hos medelstora och stora företag. Den fokuserar på att automatisera arbetsflöden och centralisera affärsverksamheten för att öka effektiviteten.

Verktyget utmärker sig med sina omfattande funktioner för e-post- och SMS-marknadsföring, inklusive anpassningsbara mallar och alternativ för massmarknadsföring. Dessa funktioner hjälper mig att kontakta och följa upp mina leads på ett mer engagerande sätt och driva effektiva konverteringar.

Andra bästa CRM-funktioner

Möjliggör stegvis automatisering, där uppgifter automatiseras gradvis för att minimera störningar och maximera användaracceptansen.

Ställ in automatiska triggers, aviseringar och åtgärder för att spara tid och säkerställa en konsekvent genomförande av viktiga processer.

Hantera kundinteraktioner och få tillgång till viktig CRM-data även när du är offline med Second CRMs mobilapp.

Det omfattar automatisering av uppgifter inom olika avdelningar, inklusive marknadsföring, ekonomi och personal, vilket främjar en mer holistisk approach till affärsautomatisering.

Andra CRM-begränsningar

Begränsad varumärkeskännedom utanför Malaysia

Färre integrationer jämfört med större aktörer

Brant inlärningskurva för komplexa automatiseringar

Andra CRM-priser

Second CRM Foundation: 4,25 $/månad per användare

Valfria andra CRM-tillägg

Försäljning (för säljteam) : 25,50 $/månad per användare

Service (för serviceteam): 25,50 $/månad per användare

Andra CRM-betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (Begränsat antal recensioner på grund av att det är en regional aktör)

Capterra: Inga recensioner

”Vår verksamhet är ganska komplex, och Second CRM kunde erbjuda en helhetslösning som var skräddarsydd för att tillgodose alla våra behov. Snabb support och en pålitlig teknikpartner.”

”Vår verksamhet är ganska komplex, och Second CRM kunde erbjuda en helhetslösning som var skräddarsydd för att tillgodose alla våra behov. Snabb support och en pålitlig teknikpartner.”

6. Monday CRM

via Monday CRM

Monday CRM är känt för sitt unika visuella gränssnitt och fokus på teamsamarbete. Det är ett utmärkt val för företag som söker ett användarvänligt CRM-program som möjliggör tydlig kommunikation och förenklar komplexa försäljningsprocesser.

Mondays visuella tillvägagångssätt gör framstegen kristallklara, vilket gör att jag kan se flaskhalsar med ett ögonkast och prioritera uppgifter effektivt. Men Monday nöjer sig inte med att organisera din information. Med sina unika funktioner som "item card" kan du få tillgång till en omfattande översikt över varje affär, inklusive kommunikationshistorik, anteckningar och till och med bifogade filer i kortvy. Detta eliminerar onödiga kontextbyten och gör all viktig information lättillgänglig.

Monday CRM:s bästa funktioner

Använder en Kanban-tavla som hjälper dig att hantera affärer i din försäljningspipeline med drag-and-drop-funktionalitet.

Anpassa tavlor, lägg till anpassade fält och automatisera arbetsflöden för att skräddarsy CRM-systemet efter din försäljningsprocess.

Koppla Monday CRM till populära affärsverktyg som e-postmarknadsföringsplattformar, bokföringsprogram och projektledningsappar.

Samarbeta direkt kring affärer genom att bifoga dokument och dela anteckningar. Främja bättre kommunikation inom teamet genom att eliminera spridda e-posttrådar.

Begränsningar för Monday CRM

Brantare inlärningskurva för komplexa automatiseringar

Begränsade rapporteringsfunktioner jämfört med andra CRM-programvaror

Utmärker sig i visuell organisation, men vissa användare kanske önskar mer detaljerad information.

Priser för Monday CRM

Grundläggande: 12 USD/månad per användare

Standard : 14 $/månad per användare

Pro : 28 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Monday CRM-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

Möjligheten att integrera med många andra appar, hämta data från dem och därefter kunna skapa automatiseringslogik för att bearbeta dessa data. Till exempel kan jag hämta kundärenden från Zendesk när de kommer in, starta en timer, skicka förinställda uppgifter och deadlines till relevanta avdelningar beroende på typ av ärende och stänga ärendet när det är klart.

Möjligheten att integrera med många andra appar, hämta data från dem och därefter kunna skapa automatiseringslogik för att bearbeta dessa data. Till exempel kan jag hämta kundärenden från Zendesk när de kommer in, starta en timer, skicka förinställda uppgifter och deadlines till relevanta avdelningar beroende på ärendetyp och stänga ärendet när det är klart.

7. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive är ett försäljningsinriktat CRM-program som är känt för sin intuitiva visuella pipeline och aktivitetsbaserade approach till leadhantering. Det riktar sig till företag som prioriterar en tydlig överblick över sina försäljningsprocesser och fokuserar på att driva affärer framåt.

Dess omfattande uppsättning aktivitetshanteringsfunktioner hjälper mig att hålla koll på arbetsflödet genom att lägga till anpassade aktiviteter som samtal, e-postmeddelanden eller möten till en specifik lead, föreslå uppföljningsuppgifter baserat på historik och mycket mer.

Pipedrives bästa funktioner

Dra och släpp affärer mellan olika steg, se deras framsteg på ett ögonblick och identifiera flaskhalsar för att optimera din försäljningsprocess.

Spåra alla dina försäljningsaktiviteter, sätt upp dagliga aktivitetsmål och få insikter om vilka aktiviteter som korrelerar med avslutade affärer.

Logga automatiskt e-postmeddelanden till relevanta affärer, schemalägg e-postmeddelanden direkt från CRM-systemet och upprätthåll en centraliserad kommunikationshub för alla kundinteraktioner.

Skapa och dela bästa praxis inom ditt team genom att bygga anpassningsbara säljmanualer.

Skapa prognoser baserade på din pipeline, aktivitetsdata och historiska trender för att få värdefulla insikter som hjälper dig att förutsäga din försäljningsprestanda.

Begränsningar i Pipedrive

Marknadsföringsautomatiseringsfunktionerna är grundläggande jämfört med mer omfattande CRM-plattformar.

Detaljerade datavyer eller avancerade rapporteringsfunktioner är inte tillgängliga.

Begränsade anpassningsmöjligheter

Pipedrive-priser

Väsentligt: 14 USD/månad per användare

Avancerad : 29 $/månad per användare

Professional : 59 $/månad per användare

Kraft: 69 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2500 recensioner)

”Ett stabilt CRM-system för små och medelstora företag. Mycket enkelt att använda och hålla reda på. Lätt att hantera och strukturera som chef, samtidigt som det är lätt att komma åt och använda som säljare.”

”Ett stabilt CRM-system för små och medelstora företag. Mycket enkelt att använda och hålla reda på. Lätt att hantera och strukturera som chef, samtidigt som det är lätt att komma åt och använda som säljare.”

8. Freshsales

via Freshsales

Freshsales är ett CRM-system som använder artificiell intelligens (AI) för att öka försäljningseffektiviteten, personalisera kundinteraktioner och automatisera repetitiva uppgifter. Det är ett utmärkt val för företag som söker ett CRM-system som främjar en konversationsbaserad approach till försäljning och kundengagemang.

En av de saker jag har svårast för är att skriva fängslande e-postmeddelanden. Med Freddy, Freshsales AI-assistent, blir processen enklare än någonsin. Den kan hjälpa dig att snabbt skriva personliga och fängslande e-postmeddelanden. Ange bara ett huvudtema eller önskad ton, så genererar Freddy ämnesrader och brödtext baserat på dina preferenser.

Freshsales bästa funktioner

Använder AI för att automatiskt betygsätta leads baserat på deras engagemang och beteende online.

Samla alla dina kundkommunikationskanaler, inklusive e-post, telefonsamtal och meddelanden på sociala medier, i en enda inkorg.

Automatisera repetitiva uppgifter och få försäljningsinsikter i realtid med Freddy, Freshsales AI-assistent. Freddy kan föreslå nästa steg för affärer, identifiera potentiella hinder och till och med förutsäga försäljningsresultat.

Freshsales erbjuder ett inbyggt telefonsystem, vilket eliminerar behovet av separata VoIP-integrationer.

Bädda in en översättningswidget i Freshsales med hjälp av Freshworks Localize Integration för bättre språkstöd.

Begränsningar för Freshsales

Begränsad skalbarhet för mycket stora företag med komplexa behov

Freshsales styrka ligger i dess AI-drivna funktioner och automatiseringsmöjligheter. Företag som söker ett mer traditionellt CRM-system med omfattande rapportering eller djup integration kanske föredrar en alternativ lösning.

Priser för Freshsales

Gratisversion (upp till 3 användare)

Tillväxt: 11 $/månad per användare

Pro: 47 $/månad per användare

Enterprise: 71 $/månad per användare

Freshsales betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

9. Bitrix24

via Bitrix24

Bitrix24 positionerar sig som en allt-i-ett-lösning och erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för kommunikation, olika CRM-system, projektledning och till och med HR-funktioner. Den riktar sig till företag som söker en enda plattform för att hantera flera aspekter av sin verksamhet. Plattformen är också utformad för att hjälpa dig att skala upp din leadgenereringsprocess.

Om du till exempel vill öka din internationella leadgenerering kan Bitrix24 hjälpa dig att hyra avgiftsfria, lokala och internationella telefonnummer i 43 länder via ditt Bitrix24-konto. Detta är särskilt användbart för malaysiska företag som försöker etablera sig i USA eller andra globala marknader.

Bitrix24:s bästa funktioner

Bitrix24 erbjuder ett gratisabonnemang med överraskande robusta funktioner. Detta inkluderar CRM-funktioner, verktyg för uppgiftshantering, interna kommunikationskanaler och till och med begränsad online-lagring.

Går utöver traditionell CRM genom att integrera sociala intranätfunktioner. Främja medarbetarnas engagemang med ett företagsövergripande socialt flöde, skapa diskussionsgrupper och främja en mer samarbetsinriktad arbetsmiljö.

Erbjuder inbyggda funktioner för telefoni och videokonferenser.

Hantera kundinteraktioner och få tillgång till viktig CRM-data med Bitrix24:s mobilapp.

Bitrix24:s begränsningar

Det stora utbudet av funktioner i Bitrix24 kan innebära en brantare inlärningskurva för vissa affärsanvändare.

För mindre team eller företag med enklare behov kan det stora antalet funktioner som Bitrix24 erbjuder vara överväldigande och förbli underutnyttjade.

Priser för Bitrix24

Gratis plan

Grundläggande : 49 $/månad

Standard : 99 $/månad

Professional: 199 $/månad

Bitrix24-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 800 recensioner)

10. Oracle NetSuite CRM

via Oracle NetSuite CRM

Oracle NetSuite CRM riktar sig till stora företag som utnyttjar den bredare NetSuite-sviten av molnbaserade affärsapplikationer (ERP, redovisning, lagerhantering). Det utmärker sig genom att erbjuda integrerad CRM-programvara för företag som är specifikt utformad för att fungera sömlöst inom NetSuite-ekosystemet.

Det jag gillar mest med det här verktyget är funktionen för intäktsredovisning. NetSuite kan hjälpa mig att automatisera hela min intäktsredovisningsprocess. Genom att ange mina avtalsvillkor, inklusive milstolpar och leveransscheman, kan jag låta motorn beräkna rätt intäktsbelopp för varje redovisningsperiod.

Detta eliminerar manuella beräkningar och säkerställer efterlevnad av intäktsredovisningsstandarder som Malaysian Financial Reporting Standard (MFRS) 15.

Oracle NetSuite CRM:s bästa funktioner

Sömlös integration med NetSuite-ekosystemet

Erbjuder avancerade funktioner för hantering av intäktsredovisning. Det gör det möjligt för företag att automatisera och effektivisera den komplexa processen att redovisa intäkter enligt redovisningsstandarder.

Hantera försäljningsorder direkt i NetSuite CRM. Offert på produkter, skapa order och spåra leveransprocesser smidigt, utan att behöva växla mellan olika system.

Hantera kraven från stora företag med hög försäljningsvolym och komplexa försäljningsprocesser.

Begränsningar för Oracle NetSuite CRM

NetSuite CRM är känt för sina höga priser, vilket gör det till ett mindre lämpligt alternativ för mindre företag eller företag med begränsade budgetar.

De omfattande funktionerna och anpassningsmöjligheterna kan vara överväldigande för användare med begränsad teknisk expertis.

Det verkliga värdet med NetSuite CRM ligger i dess integration med andra NetSuite-applikationer. Om du inte använder den bredare NetSuite-applikationssviten blir denna integrationsfördel irrelevant.

Priser för Oracle NetSuite CRM

Kontakta Oracle för prisinformation.

Oracle NetSuite CRM-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner

Capterra: 4,1/5 (över 1500 recensioner)

Bli en proffs på CRM med ClickUp

Den bästa CRM-lösningen är den som passar ditt team och hjälper dig att avsluta fler affärer, helt enkelt.

ClickUp framstår som ett starkt alternativ för företag som söker en användarvänlig och anpassningsbar CRM-lösning. Den går utöver traditionella CRM-funktioner och låter dig hantera uppgifter, projekt, kommunikation och, naturligtvis, kundrelationer – allt inom en och samma plattform.

Dessutom gör ClickUps intuitiva gränssnitt och rimliga priser det till ett attraktivt alternativ för företag av alla storlekar i Malaysia.

Registrera dig gratis på ClickUp för att uppleva den bästa CRM-programvaran i Malaysia och avsluta fler affärer!