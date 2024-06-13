Hur man hanterar Gen Z-anställda (15 strategier i korthet)

Generation Z har vuxit upp med ständiga krigsnyheter, en planet i kris och en global pandemi, och är inte en typisk generation. De är födda mellan 1995 och 2010, med tekniken inom räckhåll och överväldigande tillgång till information.

Gen Z följer inte de gamla reglerna. Medan din vanliga lednings- och kommunikationsstil kanske har fungerat bra för äldre generationer, längtar Gen Z efter nya tillvägagångssätt.

Så, hur hanterar man Gen Z på jobbet?

Vi har listat ut vad som fungerar för dem och sammanställt 15 praktiska tekniker som hjälper dig att hantera generation Z-anställda. Låt oss sätta igång! 💻

Hur skiljer sig Gen Z från andra generationer på arbetsplatsen?

Varje dag ansluter sig en ny grupp talanger från Gen Z till arbetsmarknaden, var och en med unika preferenser, till skillnad från tidigare.

Gen Z, som vuxit upp i en teknikdriven värld, värdesätter flexibla arbetsformer och digitala färdigheter och bryr sig mycket om sociala och miljömässiga frågor, vilket skiljer sig från vad äldre generationer prioriterar på jobbet.

Många i Gen Z tror att företag bara använder och bryr sig om sina anställda när de behöver dem.

Även om du kanske är duktig på att samarbeta med äldre generationer, kan det vara en unik utmaning att hantera yngre generationer som Gen Z.

Att leda Gen Z: Viktiga skillnader jämfört med andra generationer

I en undersökning av Adobe rankade 1 000 amerikanska Gen Z-medlemmar balans mellan arbete och privatliv, kontakt med kollegor och rättvis behandling som de viktigaste aspekterna av företagskulturen.

Det är uppenbart att vårt sätt att arbeta ständigt utvecklas, och ankomsten av den nyaste generationen Z till arbetsmarknaden kräver en förändring i ledarstilar.

Här är en sammanfattning av de viktigaste skillnaderna mellan Gen Z och Generation X (födda 1965–1980) och hur ledningsmetoderna behöver anpassas: 👇

Område Gen X-ledning Gen Z-ledning Kommunikation Top-down, e-postcentrerad Öppen, transparent, flerkanalig (chatt, videokonferenser) Feedback Årliga utvärderingar, begränsad feedback Regelbundna avstämningar, datadriven feedback Arbetsmiljö Strukturerad, tydlig hierarki Flexibel, samarbetsvillig, fokuserad på välbefinnande Lärande och utveckling Självstyrd, praktisk utbildning Program för kompetensutveckling och omskolning, med tonvikt på kontinuerligt lärande Motivation Karriärutveckling, ekonomisk trygghet Syftesdrivet arbete, göra skillnad

Egenskaper hos Gen Z-anställda

Ta en närmare titt på dessa egenskaper:

Bekant med modern teknik : Gen Z har vuxit upp omgiven av teknik och är otroligt bekväm med digitala verktyg och plattformar. De lär sig snabbt nya programvaror och anpassar sig. De trivs i miljöer som uppmuntrar öppen kommunikation och brainstorming. Gen Z söker också ständigt efter möjligheter att lära sig och utvecklas.

Motivation genom mening : Meningsfullt arbete är en viktig motivationsfaktor för Gen Z. De strävar efter karriärer som stämmer överens med deras värderingar och som gör det möjligt för dem att bidra till en större sak. Som en generation av självständiga tänkare med en talang för innovation är de alltid redo att utmana status quo med kreativa lösningar.

Drivs av fakta snarare än åsikter: De värdesätter bevis och förlitar sig på data för att fatta sina beslut. Detta gör dem skickliga på att analysera information och identifiera trender. Generationen är mycket medveten om sociala frågor och brinner för att påverka världen på ett positivt sätt. De dras också till företag med starka etiska principer och miljöinitiativ.

Gen Z:s inställning till balans mellan arbete och privatliv i USA

Gen Z kommer in på arbetsmarknaden med ett starkt fokus på balans mellan arbete och privatliv. Det står i kontrast till den hustle culture-mentalitet som kanske varit mer utbredd hos tidigare generationer.

En rapport från Pew Research Center bekräftar att Gen Z förväntas bli den största generationen i arbetslivet år 2026, med uppskattningsvis 61 miljoner Gen Z-medlemmar som förväntas vara anställda enbart i USA.

Här är en sammanfattning av hur Gen Z ser på balansen mellan arbete och privatliv i USA:

Burnout-vittne: Gen Z växte upp under uppkomsten av hustle-kulturen och har sannolikt sett de negativa effekterna av överbelastning på jobbet med egna ögon. De prioriterar välbefinnande och undviker utbrändhet.

Studielån: Många Gen Z-akademiker har studielån. Skuldtrycket gör att de värdesätter arbete för den inkomst det ger, men inte på bekostnad av sitt privatliv.

Entreprenörsanda: Många individer i Gen Z är intresserade av sidoverksamheter eller entreprenörsprojekt. Att upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv ger dem tid och energi att ägna sig åt dessa passioner utanför sitt huvudsakliga arbete.

Integritet på internet och Gen Z: En titt på beteende online och påverkan på arbetet

Efter att ha bevittnat dataintrång och integritetsskandaler är Gen Z generellt mer medveten om hur deras information samlas in och används online. De är bekväma med att använda integritetsverktyg som inkognitosurfning, kryptering och integritetsfokuserade appar.

Gen Z-anställda och chefer kommer sannolikt att uppskatta tydliga företagspolicyer om dataanvändning, uppförande på sociala medier och övervakning av anställda.

Respektera deras gränser online och undvik att sudda ut gränserna mellan deras professionella och privata liv på sociala medier.

Vikten av medarbetarengagemang och personalbehållning för Gen Z-arbetare

Att förlora medarbetare kan vara en stor ekonomisk förlust, inklusive kostnader för rekrytering, utbildning och produktivitetsbortfall under övergången.

Med en stram arbetsmarknad blir det ännu viktigare att behålla dina talanger från Gen Z.

ClickUp for Human Resources är en ClickUp-funktion som är särskilt utvecklad för att öka medarbetarnas engagemang. Spåra dina medarbetares prestationer, engagemang och utveckling med hjälp av anpassningsbara vyer som hjälper dig att samordna din personalstyrka och hantera rekryteringen av talanger.

Organisera din HR-process och spara tid med ClickUp HR Project Management

Engagerade medarbetare är nöjda medarbetare, och nöjda medarbetare tenderar att stanna kvar. Detta gäller för alla generationer av chefer och kollegor, men det är särskilt viktigt när det gäller att behålla talanger från Gen Z.

15 strategier för att leda generation Z på arbetsplatsen

Vi har skapat en användbar lista med 15 strategier för att hantera din Gen Z-personal och samtidigt hålla dem nöjda på arbetsplatsen.

Här är de: 👇

1. Implementera transparens och öppen kommunikation

Gen Z längtar efter tydlighet och äkthet. Var öppen och ärlig med dina anställda om företagets mål, utmaningar och framgångar. Skapa möjligheter för anställda att dela med sig av sina idéer och synpunkter.

ClickUp Docs hjälper till här, eftersom det låter dig utforma tydliga projektöversikter och uppgiftsbeskrivningar och ge realtidsuppdateringar till dina teammedlemmar. Flera teammedlemmar kan redigera dokument samtidigt, vilket säkerställer att alla är på samma sida och att ändringarna införlivas sömlöst.

Samarbeta och håll din kunskapsbas uppdaterad med ClickUp Docs

Spåra dokumentändringar och återgå enkelt till tidigare versioner om det behövs. Sådan transparens främjar förtroende och ger dina medarbetare en känsla av ägarskap och kontroll.

2. Gör arbetstiderna mer flexibla

Gen Z värdesätter flexibilitet och föredrar att inte vara begränsad till den traditionella 9-till-5-arbetsdagen. De är mer benägna att vara produktiva när de själva bestämmer sina arbetstider och arbetar från valfri plats.

ClickUp Chat möjliggör asynkron kommunikation genom diskussioner och kommentarer inom uppgifter. För att alla ska vara på samma sida kan du skicka meddelanden direkt till enskilda teammedlemmar eller skapa gruppchattar för specifika projekt eller team.

Implementera snabb kommunikation och samarbete mellan teammedlemmar med ClickUp Chat

Nämn teammedlemmar för att få deras uppmärksamhet och använd emojis för att ge dina meddelanden personlighet och tydlighet. Konversationer organiseras i trådar, vilket gör det enkelt att följa diskussioner och hitta specifik information i en chatt.

Synkronisera din kalender med ClickUp för att säkerställa att alla teammedlemmar känner till varandras scheman och kan samordna sig bättre.

Att införa AI-drivna verktyg kan öka effektiviteten för Gen Z-anställda, minska arbetsuppgifterna och erbjuda datadrivna insikter. Dessa verktyg använder automatisering och prediktiv analys, vilket passar Gen Z:s förkärlek för teknikdrivna lösningar för att effektivisera deras arbetsflöde.

Påverka deras kreativitet med ClickUp Brains AI-drivna sök- och förslagsfunktioner.

Använd ClickUp Brain för att automatisera uppgifter, förbättra projektledningens effektivitet och effektivisera arbetsflöden.

Den har en inbyggd brainstormingkompis som tillhandahåller relevant information, väcker nya idéer och hjälper användarna att koppla ihop punkterna för att lösa problem på ett innovativt sätt.

4. Underlätta smidigt samarbete mellan flera plattformar

Att ta till sig Gen Z:s bekvämlighet med att navigera i olika digitala verktyg och plattformar kan strategiskt utnyttjas för att underlätta ett smidigt samarbete mellan flera plattformar på arbetsplatsen.

Med tanke på deras skicklighet i att använda ett brett utbud av digitala verktyg kan organisationer anta en strategi som utnyttjar dessa färdigheter för att optimera kommunikationen och samarbetet mellan Gen Z-anställda.

ClickUp integreras sömlöst med kommunikationsverktyg som Slack och många andra. När integrationen är aktiverad kan enskilda användare välja att ta emot ClickUp-meddelanden i Slack.

Samarbeta enkelt inom dina favoritplattformar, dela idéer och driv projekt framåt på ett effektivt sätt.

5. Utnyttja flexibiliteten med en anpassningsbar arbetsplats

Gen Z värdesätter möjligheten att anpassa sin arbetsupplevelse. De vill kunna välja hur de arbetar och vilka verktyg de använder.

ClickUp har anpassningsbara instrumentpaneler och vyer, vilket gör det möjligt att anpassa arbetsytor för att maximera effektiviteten.

ClickUp låter dig anpassa ditt arbetsflöde precis som du vill ha det

Dina anställda kan använda det för att prioritera uppgifter, ordna information visuellt och anpassa sin ClickUp-upplevelse efter sin arbetsstil och sina preferenser.

6. Samla in feedback genom praktiska mallar

Att känna till och förstå Gen Z:s behov hjälper dig att bli framgångsrik i din ledarroll. De värdesätter transparens och feedback, så det är viktigt att skapa en kultur med öppen kommunikation.

Ett sätt att göra detta är att använda praktiska mallar som gör det enkelt för Gen Z-anställda att ge feedback. Dessa mallar kan samla in feedback om allt från teamets prestationer till enskilda projekt.

Ladda ner denna mall ClickUps mall för medarbetarfeedback är utformad för att hjälpa dig att samla in och hantera feedback från dina medarbetare.

ClickUps mall för medarbetarfeedback är ett utmärkt exempel på en mall som kan hjälpa dig att samla in värdefulla insikter.

En sådan HR-mall gör det lättare att arbeta med den insamlade feedbacken, så att du kontinuerligt kan förbättra arbetsmiljön, ta itu med medarbetarnas problem och hålla dem engagerade.

7. Investera i tillväxt och utveckling

Tillväxt är inte bara en förmån utan en nödvändighet för Gen Z-arbetare. Anställda från denna generation värdesätter kontinuerligt lärande och möjligheter till professionell utveckling. De söker företag som investerar i deras tillväxt och ger dem chanser att förbättra sina färdigheter och kunskaper.

Att investera i utbildning och mentorskap håller dem engagerade, utvecklar framtida ledare och visar att du värdesätter deras potential.

Ladda ner denna mall ClickUps mall för karriärvägar är utformad för att hjälpa dig att visualisera och följa karriärutvecklingen inom en organisation.

Gen Z önskar möjligheter att lära sig och växa. Implementera ClickUp Career Path Template för att kartlägga tydliga karriärutvecklingsmöjligheter. Det är en investering i deras framtid som håller dem motiverade och engagerade på lång sikt.

8. Prioritera mobil tillgänglighet

Låt dina Gen Z-anställda veta att du är engagerad i att skapa en bekväm arbetsmiljö för alla. Använd samarbetsverktyg som gör deras arbete tillgängligt på mobila enheter.

Det är här ClickUps mobilapp kommer in i bilden.

Appen låter dem hantera uppgifter, få tillgång till information och samarbeta smidigt från sina enheter. Denna flexibilitet gör det möjligt för dem att arbeta på distans eller när de är på resande fot, vilket förbättrar rörligheten och användarvänligheten.

9. Ge meningsfullt arbete och syfte

Gen Z söker arbete som stämmer överens med deras värderingar och gör skillnad. Definiera tydligt projektmål och målsättningar för dina Gen Z-anställda på ett sätt som ger dem en känsla av ansvar. Projektledningsverktyg skulle förenkla denna process för dig.

ClickUp är ett mångsidigt verktyg som erbjuder olika illustrativa verktyg, såsom Gantt-diagram och Kanban-tavlor, för att illustrera mål och syften.

Hantera projektrelaterat arbete mer effektivt med hjälp av ClickUps Kanban Board-vy

Genom att använda verktygen kan de förstå betydelsen av sina bidrag i ett större sammanhang, vilket främjar motivation och ett varaktigt engagemang i sina projekt.

10. Ge regelbunden feedback och erkännande

Gen Z trivs med feedback och erkännande. De värdesätter insikter om sina prestationer och konstruktiv vägledning för förbättring. De uppskattar att få erkännande för sina bidrag och ansträngningar.

Att främja en kultur med regelbunden feedback och erkännande håller Gen Z-anställda engagerade. Det odlar en känsla av mening och motivation inom teamet, vilket leder till ökad produktivitet och ett starkare engagemang för organisationens mål.

Tagga rätt teammedlem och ge feedback med ClickUp-kommentarer

Använd ClickUp-kommentarer och omnämnanden för att ge snabb feedback och offentligt erkännande för prestationer. Denna positiva förstärkning håller dem motiverade, bekräftar deras hårda arbete och odlar en kultur av uppskattning på arbetsplatsen.

11. Främja en kultur av lärande och experimenterande

Gen Z-generationen är livslånga lärare som längtar efter möjligheter att växa och utvecklas. De är inte rädda för att prova nya saker och ta risker. Därför är det viktigt att skapa en arbetsplatskultur som uppmuntrar lärande och experimenterande.

Ge tillgång till utbildnings- och utvecklingsprogram, uppmuntra medarbetarna att dela med sig av sina idéer och erfarenheter och låt dem experimentera med nya arbetssätt.

Implementera kunskapsdelning inom ClickUp Docs och kommentarer.

Skriv, redigera och samarbeta med kollegor i ett enda dokument med ClickUp Docs

En samarbetsinriktad inlärningsmiljö gör det möjligt för anställda att experimentera, dela idéer och tänja på gränserna.

12. Uppmuntra självständighet och förtroende för ditt teams förmågor

Lita på ditt teams förmågor och talanger och ge dem en känsla av att ha ansvaret. Ge dem äganderätt till sina uppgifter, förtydliga projekt och ge dem möjlighet att leda. Detta stimulerar förtroende, självständighet och en känsla av prestation.

13. Införa glädje och firande på arbetsplatsen

Gen Z värdesätter en positiv arbetskultur. De vill arbeta där de kan ha roligt och känna sig uppskattade.

Att skapa en rolig och festlig arbetsmiljö kan hjälpa till att attrahera och behålla talanger från Gen Z.

Använd verktyg för att följa framstegen och fira milstolpar tillsammans. Det håller deras moral hög, erkänner prestationer och gör arbetet till en trevligare upplevelse. ClickUp Goals förenklar hur du uppnår detta!

Se hur ClickUp Goals kan hjälpa dig:

Följa framsteg : Visualisera framsteg med framstegsindikatorer, fira milstolpar med konfetti-animationer och se hur Gen Z:s moral stiger när de ser sina ansträngningar ge resultat.

Teamerkännande och hyllningar : ClickUp Goals låter dina teammedlemmar lämna kommentarer och fira varandras prestationer direkt inom målen.

Transparens och delade prestationer : ClickUp Goals ger alla insyn i framstegen i realtid. Gen Z kommer att kunna se helheten, förstå hur deras arbete bidrar till teamets framgång och fira kollektiva prestationer.

Anpassningsbar måldesign: Anpassa målen med emojis, bilder och anpassade färger för en visuellt tilltalande upplevelse.

14. Skapa en miljö för lärande

Gen Z förkroppsligar en kultur av ständigt lärande. De söker ständigt efter ny information och nya erfarenheter som hjälper dem att växa och utvecklas. Skapa en miljö som stöder kontinuerligt lärande för att attrahera och behålla talanger från Gen Z. Detta kan inkludera:

Erbjuder ersättning för studieavgifter och andra utbildningsstödprogram

Upprätta mentorprogram och program för kollegialt lärande

Tillhandahålla tillgång till online-resurser och plattformar för lärande

Uppmuntra medarbetarna att ta sig an nya utmaningar och ansvarsområden

15. Skydda deras integritet

Gen Z-generationen är mycket medveten om integritetsfrågor online. De har vuxit upp i en värld där teknik alltid har varit en del av deras liv, och de känner till riskerna med att dela personlig information online.

De uppskattar företag som tar deras integritet på allvar och försöker skydda deras data. Skapa förtroende och visa respekt för deras digitala närvaro genom att öppet kommunicera hur deras data används.

ClickUps programvara för projektledning för distansarbetande team erbjuder robusta funktioner för att främja effektiv och tydlig teamkommunikation.

Transparenta dataskyddspolicyer skapar förtroende och bekräftar ditt engagemang för att skydda deras online-avtryck.

Gen Z och organisationskultur

Gen Z:s närvaro i arbetslivet ger en ny perspektiv på vad som är viktigast i en arbetsmiljö.

För medlemmarna i Gen Z är företagskultur mer än gratis luncher och fotbollsspel (även om det kan vara trevligt!). De prioriterar arbetsplatser som verkligen stämmer överens med deras värderingar. Detta innebär:

Öppenhet: Ett Ett ledarskap med tydlig kommunikation , öppna diskussioner om företagets mål och en känsla av att deras röst blir hörd.

Psykologisk trygghet: Att känna sig uppskattad som individ och veta att man kan göra misstag utan rädsla för repressalier skapar en trygg miljö för att lära och växa.

Stödjande arbetsmiljö: Att ha tillgång till resurser, mentorskap och möjligheter till professionell utveckling är en betydande bonus.

Mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI): Varför dessa värden är viktiga för Gen Z

Mångfald, jämlikhet och inkludering handlar inte bara om anställningskvoter, utan om att skapa en kultur som hyllar olikheter och främjar en känsla av tillhörighet. Detta inkluderar:

Aktiva insatser: Rekrytera aktivt arbetssökande med olika bakgrund och implementera program för att säkerställa rättvisa möjligheter till avancemang.

Inkluderande miljö: Skapa en miljö där alla känner sig välkomna och respekterade och kan bidra med sina unika perspektiv och färdigheter för att attrahera och behålla Gen Z-arbetare.

Hållbarhetens roll för att attrahera och behålla Gen Z-anställda

Gen Z är djupt engagerad i miljöfrågor. Organisationer med starka hållbarhetsrutiner tilltalar dem. Detta inkluderar:

Miljövänliga initiativ: Att införa åtgärder som att minska pappersavfallet, använda återvunnet material och ha energieffektiva byggnader visar på ett engagemang för miljöansvar.

Minskat koldioxidavtryck: En tydlig plan för att minimera företagets miljöpåverkan visar Gen Z att företaget aktivt arbetar för en hållbar framtid.

Hur ledarstilen påverkar Gen Z:s nivå av arbetsglädje

Mikrostyrning är ett säkert sätt att förlora Gen Z-anställda. De trivs i samarbetsmiljöer med tillgängliga ledare som erbjuder:

Tydlig kommunikation: Att sätta förväntningar, beskriva Att sätta förväntningar, beskriva projektmål och ge regelbundna uppdateringar är avgörande för Gen Z:s framgång.

Regelbunden feedback: Både positiv förstärkning och konstruktiv kritik är viktigt för tillväxt. Gen Z uppskattar frekvent feedback för att förstå sina styrkor och områden som kan förbättras.

Tillväxtmöjligheter: Genom att erbjuda mentorprogram, möjligheter till kompetensutveckling och chansen att bidra på ett meningsfullt sätt till projekt hålls Gen Z engagerad och motiverad.

Hur Gen Z påverkar arbetskraften positivt

Gen Z:s inträde på arbetsmarknaden är inte bara en generationsväxling, utan innebär också en positiv förändring. Här är några av deras utmärkande värderingar och egenskaper som förändrar arbetsmiljön till det bättre:

Teknisk kunnighet och innovation

Gen Z är född in i en digital värld med exceptionella tekniska färdigheter och en naturlig affinitet för innovation. De kan snabbt lära sig ny programvara, anpassa sig till förändrade arbetsflöden och identifiera möjligheter att effektivisera processer med hjälp av den senaste tekniken.

Detta kommer att gynna ditt företag genom att främja en kultur av kontinuerlig förbättring och utvidga gränserna för vad som är möjligt.

Samarbete och kommunikation

Gen Z har vuxit upp i en hyperuppkopplad värld och vet hur man samarbetar och kommunicerar effektivt. De trivs med att arbeta i team, dela idéer öppet och använda digitala verktyg för att kommunicera smidigt med kollegor.

En samarbetsanda leder till en mer inkluderande teamledning och en dynamisk arbetsmiljö, vilket leder till bättre problemlösning och starkare teamkänsla.

DEI för lika möjligheter och för att uppskatta olikheter

Gen Z är den mest mångfaldiga generationen hittills och värdesätter arbetsplatser som speglar denna mångfald.

De förespråkar lika möjligheter och hyllar olikheter. Fokusera på mångfald, jämlikhet och inkludering för att få tillgång till en större och bättre talangpool. Det inspirerar till och med till kreativitet eftersom alla har en miljö som möjliggör olika perspektiv.

Framtiden för ledarskap av Gen Z

Gen Z:s inflytande på arbetsplatsen är oundvikligt, och effektiva ledningsstrategier måste utvecklas för att hålla jämna steg. Här är en inblick i framtiden för Gen Z-ledningen:

1. Framväxten av distans- och hybridarbetsmodeller

Traditionella 9-till-5-kontorsstrukturer kan komma att bli mindre framträdande eftersom Gen Z värdesätter flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv. Företag kommer sannolikt att anamma distans- och hybridarbetsmodeller, vilket ger anställda större kontroll över sina scheman och arbetsplatser.

2. Fokusera på kompetensutveckling och vidareutbildning

Livslångt lärande är en hörnsten i Gen Z:s arbetsmoral.

Investera i robusta program för kompetensutveckling och omskolning. Detta gör det möjligt för medlemmarna i Gen Z att förbli relevanta i ett snabbt föränderligt teknologiskt landskap och hålla dem engagerade i sina roller.

3. Datadriven prestationshantering

Gen Z behöver transparens och feedback.

Mer frekventa, datadrivna avstämningar kan ersätta traditionella prestationsutvärderingar. Projektledningsverktyg och dataanalys möjliggör objektiv feedback och målinriktade utvecklingsplaner.

4. Prioritera mental hälsa och välbefinnande

Gen Z är öppen om frågor som rör mental hälsa.

Prioritera medarbetarnas välbefinnande genom att erbjuda resurser för mental hälsa, flexibla arbetstider och arbetsformer samt genom att främja en kultur som uppmuntrar öppen kommunikation om utmaningar inom mental hälsa.

5. Betoningen på syfte och påverkan

Gen Z söker arbete som stämmer överens med deras värderingar och gör skillnad.

Formulera tydligt din mission och dina initiativ för social påverkan. Att låta Gen Z-anställda bidra till meningsfulla projekt kommer att öka deras engagemang och tillfredsställelse. Att använda programvara för medarbetarengagemang förenklar processen.

Anta en empatisk approach för att hantera Gen Z

De yngre generationernas intåg är inte bara en demografisk förändring utan också en katalysator för positiv förändring. Deras betoning på flexibilitet, mångfald, hållbarhet och välbefinnande driver företag att skapa en mer progressiv och framgångsrik arbetsmiljö för alla.

Du måste dock anta en empatisk ledningsstrategi för att lyckas tillsammans med Gen Z.

Empati går utöver att förstå deras behov. Företag som prioriterar transparens, investerar i kompetensutveckling och erbjuder möjligheter till meningsfullt arbete kommer att attrahera och behålla denna begåvade generation.

ClickUp förenklar denna process med instrumentpaneler, dokument, chattar, mål och fler funktioner. Det är ett allt-i-ett-verktyg för produktivitet som effektiviserar varje steg i ditt arbetsflöde. Kom igång gratis idag!