Radical Candor – sammanfattning av boken: viktiga punkter för yrkesverksamma

Det finns många råd om hur man leder team och ger feedback, med olika åsikter, debatter och massor av diskussioner online om ämnet.

Mitt i allt detta brus är Radical Candor en bok som sticker ut med sin unika syn på saker och ting. Medan många chefer skulle hävda att feedback till anställda bör vara sockrad, håller författaren Kim Scott inte med.

I sin bok uppmanar hon chefer att utmana sina team och uppmuntra dem att lära sig och växa. För att göra det på ett effektivt sätt måste man dock bry sig om dem. Scott beskriver en kick ass-chef som en person som känner sina teammedlemmar väl – varje persons arbete och privatliv och vad som driver dem – och som är genuint intresserad av deras utveckling.

I denna sammanfattning av Radical Candor diskuterar vi de begrepp som förklaras i boken och de viktigaste slutsatserna från den. Dessutom ger vi praktiska tips för hur du kan tillämpa de viktigaste lärdomarna i din egen ledarskapsresa. Låt oss dyka in!

Radical Candor: Boken i korthet

Radical Candor av Kim Scott är en måste-läsning för alla teamledare och chefer, eftersom den presenterar en uppfriskande syn på att ge och ta emot feedback och planera karriärsamtal.

Författaren uppmanar chefer att vara vänliga och öppna när det gäller att ge ärlig feedback. Hon förklarar också vikten av negativ feedback och hur den hjälper yrkesverksamma att lära sig och utvecklas i sin karriär.

Scott beskriver också hur man ger sådan feedback – genom att bry sig om teammedlemmarna personligen, men också genom att utmana dem direkt.

Idén att utmana människor kan verka kontraintuitiv för många. Författaren delar dock med sig av djupt personliga erfarenheter och ger solida argument för detta. Hon förklarar att om du bryr dig om dina teammedlemmar kommer de att ta feedbacken med ro och förbättra sina svagheter.

Detta är bra både för individen och för teamet.

Viktiga slutsatser från Radical Candor av Kim Scott

I detta avsnitt av sammanfattningen av boken Radical Candor diskuterar vi några viktiga lärdomar från boken. Även om du inte läser boken ger denna sammanfattning dig en översikt över de viktigaste begreppen som diskuteras i boken.

1. Bry dig personligen; utmana direkt

Det första och viktigaste budskapet vi vill ta upp i denna boksammanfattning är att bry sig personligen och utmana direkt.

I sin bok Radical Candor betonar författaren vikten av att genuint bry sig om sina teammedlemmar samtidigt som man utmanar dem att prestera bättre.

När du visar att du bryr dig om dem kommer de att ta emot din feedback på rätt sätt och arbeta hårt för att förbättra sig och göra dig stolt.

Om du verkligen bryr dig men inte ger specifik konstruktiv feedback begränsar du deras utveckling. På samma sätt, om du är snabb att ge hård feedback men inte visar att du bryr dig, kommer den feedbacken sannolikt att vara ovänlig och improduktiv.

Du kanske (med rätta) känner att detta är lättare sagt än gjort. Inte alla teamledare känner sig bekväma med att ge negativ feedback på ett uppriktigt sätt; ledarstilar skiljer sig åt beroende på personlighet. Lösningen är att börja på ett sätt som känns icke-konfrontativt för dig och gradvis bygga upp din förmåga att ge feedback.

Proffstips: Det kan vara lättare att börja med skriftlig feedback. För att komma igång kan du prova att använda mallar för kommunikation tills du känner dig bekväm. Det är ett utmärkt sätt att börja, men se till att gå vidare till muntlig feedback för att bygga radikalt uppriktiga relationer med dina teammedlemmar.

2. Samarbeta med Get Stuff Done (GSD)-hjulet

En annan viktig lärdom och ett bra koncept från boken Radical Candor är GSD-hjulet för att fatta bättre beslut. Det innefattar en serie steg för att spendera mindre tid på möten och fatta snabbare beslut.

The Get Shit Done Wheel för bättre beslutsfattande via Radical Candor

Här är de sju stegen i GSD-hjulet:

Lyssna : Lyssna aktivt på ditt teams idéer, ställ frågor och svara. Låt inte teamen bara ge dig goda nyheter.

Klargör : Brainstorma idéer och ha enskilda diskussioner för att förfina dem tills de blir tydliga.

Debatt : Ge dina teammedlemmar tid och utrymme att öppet diskutera och debattera idéer för att hitta de bästa svaren eller lösningarna.

Besluta : Fatta beslut gemensamt, baserat på fakta och inte på dina personliga åsikter.

Övertala : Om vissa personer inte håller med om beslutet, använd fakta och logiska argument för att övertala dem tills du får allas stöd.

Implementera : Var en del av implementeringsprocessen för den valda idén och se till att du inte slösar bort ditt teams tid utan hjälper dem att bli mer produktiva.

Lär dig: Identifiera och lär dig av de misstag som gjorts och skapa en kultur av kontinuerligt lärande.

Proffstips: Använd ClickUp Whiteboards för att hålla virtuella brainstorming-sessioner och hitta de bästa lösningarna. Utmana idéer och ge hjälpsamma förslag så att hela teamet kan lära sig och växa med varje projekt.

Låt dina teammedlemmar samarbeta och brainstorma virtuellt i realtid med hjälp av ClickUp Whiteboards

3. Identifiera rockstjärnorna och superstjärnorna i ditt team

Denna sammanfattning av Radical Candor skulle vara ofullständig utan att nämna både rockstjärnor och superstjärnor – två typer av medarbetare som nämns i boken.

Rockstjärnor är konsekvent högpresterande personer som på ett pålitligt sätt bidrar till företagets framgång. Man kan lita på att de utför sitt arbete effektivt och de är ryggraden i framgångsrika team.

Superstjärnor är också artister, men de specialiserar sig på att tänja på gränserna och komma med innovativa idéer. De är perfekta för situationer där nytänkande krävs och traditionella metoder inte fungerar.

Enligt författaren måste du som en bra teamledare veta hur du identifierar rockstjärnorna och superstjärnorna bland dina direktunderställda och utnyttja deras unika förmågor och arbetsstilar.

Du bör också förstå deras motivation och mål. Superstjärnor föredrar till exempel en brant karriärutveckling och vill ha regelbundna befordringar. Å andra sidan föredrar rockstjärnor en gradvis karriärutveckling och vill kanske fortsätta i sina roller längre.

Att förstå dessa preferenser hjälper dig att skapa utvecklingsplaner som passar dem individuellt.

4. Lär dig att ta emot feedback, inte bara ge den

I Radical Candor förklarar författaren Kim Scott vikten av att söka feedback, inte bara ge den.

Att bygga en kultur av öppen kommunikation är en tvåvägskommunikation och kräver att teamledare är lika öppna för att ta emot feedback som de är för att ge det.

Hon rekommenderar att man skapar en arbetsmiljö där teammedlemmarna känner sig trygga med att utmana teamledaren. Detta hjälper teamet att hitta den bästa lösningen istället för att bara hålla med chefen, även om denne har fel.

En annan viktig slutsats är att chefer aktivt måste söka feedback från sitt team om hur de kan bli bättre ledare. Teammedlemmar kan tveka att ge negativ feedback till sina chefer, så det är viktigt att uttryckligen be om det.

Använd rätt kommunikationsstrategier för att underlätta detta. Ställ frågor som:

Finns det något jag kan göra för att underlätta för teamet?

Finns det något jag bör sluta göra som skadar teamets produktivitet eller moral?

Dessa frågor hjälper dig att inleda en konversation där ditt team känner sig bekväma med att ge dig feedback. Denna ömsesidiga feedbackloop främjar en kultur av radikal uppriktighet.

Ta ett steg längre genom att införa 360-graders feedback i din organisation. Detta gör att du kan få input från alla du arbetar med – direkt underordnade, kollegor och chefer.

ClickUp-handlingsplanmallen för 360-graders feedback kan hjälpa dig att implementera den och omsätta den i handling. Använd den för att skapa en handlingsplan för förbättringar för dig och ditt team baserat på feedback från kollegor. Den hjälper dig att omvandla förbättringsområden till uppgifter.

Ladda ner denna mall Omvandla den mottagna feedbacken till åtgärdspunkter och skapa en plan för förbättringar med hjälp av ClickUps åtgärdsplanmall för 360-graders feedback.

Här är några av funktionerna:

En visuell instrumentpanel för att hantera uppgifter och sortera dem efter prioritet och aktuell status

Färgkodning och taggar för att kategorisera uppgifter efter typ och komplexitet

Möjlighet att lägga till öppna kommentarer till varje uppgift

5. Bygg upp förtroende och långsiktiga arbetsrelationer

Den viktigaste premissen i denna sammanfattning av boken Radical Candor är att skapa en arbetsmiljö där människor utmanar och hjälper varandra att växa.

Varje koncept, verktyg och idé som diskuteras i boken leder till denna enda viktiga sak: att bygga genuina och fruktbara arbetsrelationer.

Bry dig om dina teammedlemmars välbefinnande, lärande och utveckling. Planera in enskilda samtal eller hitta andra sätt att hjälpa varje teammedlem att utvecklas både professionellt och personligt.

Var också ett föredöme och bygg upp förtroendet för ditt ledarskap. På så sätt behöver du inte övertala ditt team att följa dig, utan de kommer gärna att göra det.

Ett team där det finns ömsesidigt förtroende och respekt kommer att prestera bättre än team med giftiga miljöer och misstro.

Proffstips: Använd ClickUp for Human Resources för att hantera relationer och prestationer bland medarbetarna och bygga ditt drömlag. Det erbjuder olika funktioner för att tillämpa Radical Candor-filosofin i verkligheten, till exempel formulär för insamling av feedback och mallar för att ge användbar feedback.

ClickUp Form View är till exempel utmärkt för att samla in feedback från dina teammedlemmar.

Samla in feedback om din ledarstil och fråga ditt team vad du kan göra bättre med hjälp av ClickUp Form-vyn

De fyra kärnkomponenterna i Radical Candor

I detta avsnitt av sammanfattningen av Radical Candor kommer vi att diskutera de fyra kvadranterna i matrisen ”bry dig personligen och utmana direkt” från boken. Detta är kärnan i Radical Candor-ramverket.

Radical Candors kvadranter via Radical Candor

1. Obehaglig aggression

Detta är den nedre högra kvadranten i fyrkvadrantdiagrammet från boken Radical Candor. Den representerar situationer där teamledare eller chefer utmanar sina team direkt men inte bryr sig personligen om dem eller deras lärande och utveckling.

När någon uppvisar obehaglig aggressivitet är de brutalt ärliga eller raka i sin feedback utan att visa personlig omtanke. Detta resulterar i antingen oärlig beröm eller sårande kritik. Vägledningen känns obehagligt aggressiv.

2. Förödande empati

Detta är den övre vänstra kvadranten i diagrammet och är raka motsatsen till obehaglig aggression, där ledare bryr sig personligen men inte utmanar sina teammedlemmar direkt.

Detta tar sig oftast uttryck i form av ospecifik beröm eller kritik som är förskönad, vilket i båda fallen är meningslöst. Inget av detta bidrar till att hjälpa någon att lära sig och utvecklas i sin karriär.

3. Manipulativ oärlighet

Detta är ett annat okonstruktivt sätt att ge feedback. Chefer ger vag feedback utan att bry sig om sina teammedlemmar. Berömmet är oärligt och kritiken är ovänlig och inte konstruktiv.

De kan ge falska komplimanger för att få politiska fördelar eller bli omtyckta, men det är i slutändan inte till någon hjälp. Den negativa feedbacken kommer inte heller från en önskan att hjälpa en teammedlem att utvecklas och kan uppfattas som hård.

Ett sådant passivt-aggressivt beteende leder till en giftig arbetsmiljö och är varken produktivt eller hälsosamt.

4. Radical candor

Enligt författaren är detta kvadranten där ”personlig omtanke” möter ”direkt utmaning” och är det bästa av de fyra alternativen.

Radikal uppriktighet innebär att ge vänlig, specifik och konstruktiv feedback som hjälper ditt team att växa. Det innebär också att vara ärlig och direkt när du ger negativ feedback, men att stödja, inte såra, dina teammedlemmar.

Populära citat från Radical Candor

Här är några av de mest kända citaten från boken Radical Candor.

Radikal uppriktighet är förmågan att bry sig personligen och utmana direkt.

Radikal uppriktighet är förmågan att bry sig personligen och utmana direkt.

Detta belyser den grundläggande principen som förklaras i boken Radical Candor. Det handlar om att utmana medarbetarna att prestera bättre, men på ett omtänksamt och genuint sätt.

Rädsla för konflikter är det som förstör kreativiteten mest.

Rädsla för konflikter är det som förstör kreativiteten mest.

Författaren förklarar att undvikande av konflikter också hämmar den kreativa processen. När teammedlemmarna fritt kan diskutera idéer öppet flödar kreativiteten. Att tveka att yttra sig på grund av rädsla för konflikter har motsatt effekt.

Om du måste välja mellan att vara omtyckt och att vara effektiv, välj alltid att vara effektiv.

Om du måste välja mellan att vara omtyckt och att vara effektiv, välj alltid att vara effektiv.

Med detta citat råder författaren chefer att inte tveka att göra något bra för teamet av rädsla för att bli impopulär. Effektiva chefer bygger produktiva team, vilket är bra för alla inblandade.

Kritisera inte inför andra; beröm offentligt, kritisera privat.

Kritisera inte inför andra; beröm offentligt, kritisera privat.

Enligt författaren är det bästa sättet att ge negativ feedback att göra det i enrum. På så sätt undviker man att skämma ut medarbetare som inte presterat bra, och feedbacken tas i detta fall emot väl. Scott betonar också vikten av att berömma människor offentligt för att höja moralen.

En bra tumregel för alla relationer är att lämna tre oviktiga saker osagda varje dag.

En bra tumregel för alla relationer är att lämna tre oviktiga saker osagda varje dag.

Detta citat belyser vikten av att inte säga negativa saker som är oviktiga och inte påverkar teamets produktivitet. Om det inte är viktigt och kommer att såra någon, är det bättre att låta bli att säga det.

Vad läsarna säger

”Radical Candor är skriven för chefer/arbetsgivare, men jag rekommenderar den till alla som arbetar. Kim Scotts iakttagelser har bred tillämpning och prioriterar på ett utmärkt sätt behovet av att behandla alla som människor i första hand”.

”En bok som alla chefer borde läsa. Den hjälper till att skapa en kultur där man ger och tar emot ärlig feedback och skapar fantastiska team. Den innehåller många sanningar, och du kommer att märka många av dem om du arbetar för ett stort företag. Du kanske inte håller med om vissa delar beroende på hur du ser på arbete och människor, men om du verkligen bryr dig om människors karriärer och ditt teams prestationer är den mycket meningsfull”.

Tillämpa lärdomarna från Radical Candor med ClickUp

ClickUp är en robust projektledningsprogramvara som hjälper team att samarbeta bättre och bli mer produktiva.

Eftersom målet med Radical Candor är att bygga starkare och mer produktiva team är det ett klokt val att ha rätt verktyg för att nå målet.

Projektledningslösningen ClickUp är perfekt för att sätta upp teammål och uppmuntra alla att arbeta för att uppnå dem.

Låt oss diskutera hur man kan tillämpa bokens lärdomar i verkliga livet och vilka ClickUp-funktioner som kan vara till hjälp.

Sätt upp tydliga mål

Det första steget i prestationshantering är att sätta upp mål. Du kan skapa planer för tillväxt, följa varje medarbetares prestationer och ge ärlig feedback baserat på dessa.

Använd ClickUp Goals för att sätta upp mål för ditt team och tilldela specifika mål och uppgifter till varje teammedlem. Det gör att du kan följa varje måls framsteg och status på individuell nivå.

Tilldela mål till varje teammedlem och se framstegen med hjälp av ClickUps visuella resultatkort

Dessutom kan du använda ClickUp Team Management Plan Template för att sätta upp mål för ditt team och schemalägga olika möten. Den låter dig också planera teambuildingaktiviteter för att förbättra teamdynamiken.

Ladda ner denna mall Gör en lista över alla teamaktiviteter, möten och enskilda samtal som du vill ha med varje person i ditt team med hjälp av ClickUps mall för teamhanteringsplan.

Denna mall använder ett enkelt checklistaformat för att lista de olika möten och enskilda samtal du planerar att ha med dina teammedlemmar. När varje uppgift är klar markerar du den som slutförd.

Det är enkelt men effektivt. Det bästa är att det är helt anpassningsbart, så att du kan lägga till valfri aktivitet eller uppgift i din teamledningsplan för året.

Ge radikalt uppriktig vägledning

Att ge ärlig och konstruktiv feedback är ett av de viktigaste koncepten som diskuteras i boken, och ClickUp kan hjälpa till med det.

ClickUp erbjuder många funktioner och mallar som gör det enkelt att ge feedback.

ClickUps mall för kvartalsvis prestationsutvärdering är till exempel idealisk för att ge formell feedback till dina teammedlemmar.

Ladda ner denna mall Tilldela betyg, ge specifik feedback och lyft fram varje teammedlems prestationer med hjälp av denna anpassningsbara mall.

I linje med filosofin i Radical Candor gör den det möjligt för dig att ge specifik och detaljerad positiv och negativ feedback. Dessutom kan den tilldela ett övergripande prestationsbetyg, vilket är till hjälp vid årssamtal.

För att verkligen ta till sig filosofin i Radical Candor behöver du dock mer frekventa och informella sätt att ge och få feedback. Naturligtvis fungerar också personliga karriärsamtal, men de kan vara obekväma för vissa människor, särskilt introverta.

Det är här ClickUp Chat-vyn kommer in i bilden. Det är precis vad du och ditt team behöver för att ge informell feedback på ett avslappnat men ändå hjälpsamt sätt. Utmana idéer, ge förslag och hitta de bästa lösningarna som team medan ni chattar i ClickUp.

Låt alla i teamet komma med idéer och förslag eller ge feedback på uppgifter med hjälp av ClickUps chattvy

Om du är ny på att ge feedback, studera exempel på feedback från anställda för att lära dig hur du ger konstruktiv feedback som är både vänlig och användbar.

Sök aktivt feedback från dina kollegor

Slutligen uppmuntrar boken teamledare och chefer att aktivt be om feedback och bygga en kultur av förtroende och ärlig kommunikation. ClickUp kan hjälpa till med detta genom att ge dig enkla alternativ för att samla in feedback från dina teammedlemmar.

ClickUp Start Stop Continue Template är precis vad du behöver för att ge ditt team ett icke-konfrontativt sätt att ge dig feedback.

Ladda ner denna mall Be om feedback från vårt team på ett icke-konfrontativt och strukturerat sätt med hjälp av ClickUp Start Stop Continue Template.

Den använder ett enkelt format där dina teammedlemmar berättar för dig:

Saker du bör börja göra för att förbättra teamets produktivitet och moral

Saker du måste sluta göra, eftersom de kan skada teamets produktivitet

Saker du gör bra och bör fortsätta med

Genom att inte lämna saker öppna och tillhandahålla en struktur gör denna mall det möjligt för medarbetare att ge feedback till sina chefer utan att tveka.

Ge radikalt ärlig feedback och led ditt team effektivt med ClickUp

Radikal uppriktighet är ett enkelt koncept med två sidor. Den första dimensionen är att bry sig personligen, den andra är att utmana direkt.

Teamledare har olika ledarstilar, men filosofin i Radical Candor gäller för alla. Kim Scott hävdar att du som chef är skyldig ditt team mer än bara ditt arbetsjag. Du måste först framstå som en människa och bry dig om dem personligen för att utveckla en förtroendefull relation.

Använd lärdomarna från denna sammanfattning av Radical Candor för att förbättra ditt teams produktivitet, ha produktiva karriärssamtal, bygga radikalt uppriktiga relationer och bli en grym chef.

ClickUp är en programvara för projektledning, teamsamarbete och medarbetarhantering i ett snyggt paket. Den hjälper till att praktisera radikal uppriktighet enligt boken Radical Candor, från att ge ärlig feedback till att bygga starka relationer på arbetsplatsen.

Registrera dig idag för att lära dig mer!