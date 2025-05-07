10 alternativ till Tempo för att spåra tid och produktivitet 2025

Föreställ dig följande scenario: du uppskattade att en uppgift skulle ta en timme att slutföra. Men när du började arbeta med den upptäckte du några utmaningar, och det tog ungefär två timmar att slutföra jobbet.

I sådana situationer blir det svårt att hantera tiden och sätta en deadline för din kund. Det är där tidsplaneringsverktyg som Tempo kommer in i bilden.

Tidrapporteringsprogram gör det enkelt att registrera fakturerbara timmar och hjälper dig att förbättra din personliga produktivitet.

Oavsett om du är frilansare eller har ett 9-5-jobb är det viktigt att fastställa hur lång tid varje uppgift tar. Att veta hur lång tid det tar att slutföra en viss uppgift hjälper dig att uppskatta arbetsinsatsen och ange realistiska tidsplaner, vilket i sin tur hjälper dig att uppnå högre framgångsgrader.

Tempo kan hjälpa dig med detta, men Tempos tidrapporter har vissa begränsningar, till exempel:

Oförmåga att kontrollera anställdas inaktivitetstid

Mobilappen saknar intuitiva funktioner och låter dig inte schemalägga arbetspass för anställda.

Oförmåga att få fram avancerade rapporter om medarbetarnas produktivitet, vilket är avgörande för all projektledning.

Om du letar efter ett alternativ till Tempo har vi sammanställt en lista över de 10 bästa alternativen.

Vad ska du leta efter i alternativ till Tempo Timesheet?

Tempo är ett verktyg för tidrapportering som ingår i Atlassians molnplattform. Det omfattar olika tjänster, bland annat Tempo Planner, Tempo Budgets, Tempo Cost Tracker och Tempo Timesheets.

Även om det är utmärkt för att spåra tid och utföra enkla projektledningsuppgifter, kan vissa alternativ hjälpa dig att gå längre. Du måste hitta ett alternativ som erbjuder alla viktiga funktioner som Tempo erbjuder och mer därtill. Några av de viktigaste funktionerna som du måste leta efter i Tempo-alternativ är:

Enkel tidrapportering : Om du arbetar med flera projekt kan det hämma produktiviteten att manuellt starta och pausa timern varje gång du växlar mellan uppgifter eller möten. Men med rätt tidrapporteringsverktyg kan du registrera, hantera och summera den tid du lägger på alla dina uppgifter utan att behöva göra detta manuellt.

Projektledningsfunktioner: Se till att det verktyg du väljer har effektiva projektledningsfunktioner som uppgiftskapande, tilldelning och beroendehantering. Dessa funktioner är avgörande för att hålla ditt team organiserat och projekten på rätt spår.

Samarbetsfunktioner: Ett starkt team är produktivt, och rätt verktyg kan främja ett smidigt samarbete. Detta inkluderar brainstorming, användning av chatt för att få snabba svar, delning av filer eller tillägg av anteckningar för att hjälpa andra teammedlemmar att få insikter om ett projekt.

Formler : Se till att verktyget för tidshantering låter dig snabbt beräkna och använda formler för din tidrapportering, inklusive veckoarbetstid, kostnadsberäkningar och mer.

Taggar och filter: Du ska enkelt kunna hitta viktiga datapunkter med hjälp av taggar, anteckningar eller andra filter, vilket hjälper dig att kategorisera tidsposter för dina projekt och team i plattformen.

De 10 bästa alternativen till Tempo

Nu när du vet vilka funktioner du ska leta efter kan vi dyka in i de 10 bästa alternativen till Tempo för att spåra tid och öka produktiviteten.

1. ClickUp

Förenkla tidrapporteringen med ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-produktivitetsprogramvara som hjälper dig att samla alla dina aktiviteter i en enda applikation. Detta inkluderar att spåra tid som spenderats på en viss uppgift, hantera tidrapporter, tilldela uppgifter och hantera andra projektledningsaktiviteter.

Dessa robusta produktledningsfunktioner och samarbetsmöjligheter gör det till ett kraftfullt alternativ till Tempo eller Toggl och kan användas av team i alla storlekar.

Dessutom hjälper ClickUp Project Time Tracking-funktionen dig att spåra tiden för varje aktivitet i projektet. Detta gör att du kan ställa in exakta uppskattningar, lägga till anteckningar och visa rapporter över din tid i detalj.

ClickUp Project Time Tracking stöder flera enheter och Chrome-tillägget

ClickUps bästa funktioner

Spåra tid från valfri enhet, fönster, app eller uppgift med den globala timern.

Multitaska och registrera endast tiden för ditt arbete med hjälp av start-/stopp-timers och automatisk tidsloggning.

Skapa uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar, ställ in beroenden och följ framstegen visuellt med Kanban-tavlor, Gantt-diagram och listvyer.

Färdiga, helt anpassningsbara mallar för tidsanalys som hjälper dig att komma igång med projektledning och tidrapportering på ett enkelt sätt.

Ladda ner denna mall Övervaka framstegen medan du vidtar åtgärder för att lösa problem

Organisera spårad tid, lägg till anteckningar och ange exakt vad du har spenderat din tid på.

Synkronisera din tid som spåras i andra verktyg som Toggle, Time Doctor, Everhour, Timely, Harvest, Tempo eller andra till ClickUp för en helhetsbild av projektet.

Visa din tidspunkter per dag, vecka, månad och andra anpassade intervall för att få detaljerade tidrapporter för enskilda uppgifter, teammedlemmar eller specifika projekt.

Begränsningar för ClickUp

Det krävs lite tid att lära sig, med tanke på alla funktioner som ClickUp erbjuder.

Vissa vyer kanske inte är tillgängliga på smartphones och andra enheter.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Clockify

via Clockify

Clockify är ett populärt program för tidrapportering för småföretag och team. Det låter dig hantera tidrapporter, spåra tid och uppskatta timmar för olika projekt. Även med gratisversionen kan du spåra tid för ett obegränsat antal användare och skapa exakta rapporter, vilket kan hjälpa dig att uppskatta projektbudgetar och förstå varje teammedlems produktivitet.

Clockifys bästa funktioner

Spåra tiden enkelt med start-/stoppur på flera enheter och plattformar.

Spåra tid för ett obegränsat antal användare och få tillgång till grundläggande tidsregistreringsfunktioner med gratisplanen, vilket gör den idealisk för team med begränsade budgetar.

Få ytterligare funktioner för projektledning, resurshantering, spårning av fakturerbara timmar och fakturor genom att uppgradera till premiumplanerna.

Begränsningar för Clockify

Denna programvara är enkel att använda för små team, men kan bli komplex för större företag.

Brist på offlineanvändning och ibland kraschar om du integrerar det med verktyg som Notion och andra CRM-system.

Mindre intuitivt gränssnitt

Clockify-priser

Basic : 4,99 $/månad per användare

Standard : 6,99 $/månad per användare

Pro : 9,99 $/månad per användare

Enterprise: 14,99 $/månad per användare

Clockify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (161+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4000 recensioner)

3. Hubstaff

via Hubstaff

Hubstaff är en omfattande programvara för tidrapportering och personalhantering för distansarbetande team och byråer. Det är ett utmärkt alternativ till Clockify eller Tempo, eftersom det är mer än bara en enkel programvara för tidrapportering och hjälper dig att hantera tid, produktivitet, löner och fakturor.

Hubstaffs bästa funktioner

Spåra tid med automatiska timers, manuella inmatningar och detektering av inaktiv tid för exakt projektkostnadsberäkning och fakturering.

Hantera projekt, tilldela uppgifter och följ upp framsteg med funktioner som Kanban-tavlor, arbetsbevis (skärmdumpar) och tidrapporter.

Få omfattande funktioner för medarbetarövervakning, såsom GPS-positionering och automatiserade löneverktyg, vilket gör det idealiskt för teamledning på distans och på kontoret.

Hubstaffs begränsningar

Vissa användare tycker att gränssnittet är rörigt, särskilt för mindre team.

Den kostnadsfria planen har begränsade funktioner och begränsar antalet användare.

Funktioner för övervakning av anställda kan väcka frågor om integritet

Hubstaffs priser

Startpaket: 7 $/månad per plats

Grow : 9 $/månad per licens

Team: 10 USD/månad per plats

Företag: 25 USD/månad per plats

Hubstaff-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 530 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1450 recensioner)

4. TimeCamp

via TimeCamp

TimeCamp är ett verktyg för att mäta tid och medarbetares produktivitet med ett gratisabonnemang för frilansare och små team. Gratisabonnemanget erbjuder grundläggande funktioner, medan betalda abonnemang ger ytterligare funktioner för växande team som behöver verktyg för rapportering, budgetering och fakturering.

TimeCamps bästa funktioner

Spåra tiden enkelt med en timer som startar och stannar med ett enda klick.

Ställ in nyckelord för att automatisera tidrapporteringen och koppla din tidsrapportering till relevanta uppgifter eller projekt.

Kopiera återkommande tidsposter till din tidrapport för snabb rapportering

Integrera dina tidsrapporter med andra projektledningsverktyg för att effektivt spåra den totala projekttiden.

Skapa detaljerade tidsrapporter för att analysera projektets lönsamhet och budgetverktyg för att hålla projekten på rätt spår ekonomiskt.

Begränsningar för TimeCamp

Begränsade anpassningsmöjligheter för rapportering och instrumentpaneler jämfört med vissa konkurrenter

Den kostnadsfria planen har begränsade funktioner och begränsar antalet användare.

Priser för TimeCamp

Gratis

Starter : 3,99 $/månad per användare

Premium : 6,99 $/månad per användare

Ultimate : 10,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

TimeCamp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (190+recensioner)

Capterra: 4,7/5 (590+ recensioner)

5. Productboard

via Productboard

Productboard är en produktplattform som är idealisk för utvecklingsteam och SaaS-organisationer. Det är inte ett dedikerat verktyg för tidrapportering, men det utmärker sig inom projektledning, vilket gör det till ett värdefullt alternativ för team som prioriterar effektiviserade arbetsflöden och visuell organisation.

Den gör det möjligt för dig att planera dina utvecklingsprojekt, använda datadriven prioritering och spåra tid för att uppskatta arbetsinsats och tid till färdigställande.

Productboards bästa funktioner

Organisera projekt med funktioner som Kanban-tavlor, roadmaps och mind maps. Denna visuella metod främjar tydlig kommunikation och gör att alla är på samma sida.

Prioritera uppgifter, samla in feedback från intressenter och iterera effektivt med funktioner som uppgiftsviktning och kommentarer i appen.

Ansluter smidigt till populära design- och utvecklingsverktyg, vilket gör ditt arbetsflöde centraliserat och effektivt.

Begränsningar för Productboard

Faktureringsmekanismen för individuella planer är inte transparent, och flera användare har klagat på att appen automatiskt debiterar kortet utan korrekt meddelande.

Priser för Productboard

Essentials : 25 $/månad per tillverkare

Pro: 75 $/månad per tillverkare

Företag: Kontakta oss för anpassade priser

Produktbordsbetyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (145+ recensioner)

6. Harvest

via Harvest

Harvest är ett intuitivt program för tidrapportering och fakturering som är perfekt för frilansare och byråer. Det hjälper dig att spåra tid över olika projekt, generera omedelbara rapporter och smidigt hantera fakturering och betalningar, vilket gör det idealiskt för projektledning från början till slut.

Harvests bästa funktioner

Spåra tid med den enkla och intuitiva tidsregistreringslösningen som kan användas på datorn eller i mobilappen och som även har funktioner för tidsregistrering offline.

Skapa omfattande tidsrapporter för att analysera projektets lönsamhet och skapa professionella fakturor direkt i Harvest.

Hantera team, tilldela projekt, följ upp framsteg och fastställ budgetar för att säkerställa att projekten håller sig inom budget.

Harvests begränsningar

Flera klagomål angående appens oförmåga att integreras eller synkroniseras med andra appar

Komplex användargränssnitt, vilket gör det svårt att använda för förstagångsanvändare

Harvest-priser

Gratis

Harvest Pro: 12 $/månad per licens

Harvest-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (790+recensioner)

Capterra: 4,6/5 (570+ recensioner)

7. Toggl Track

via Toggl Track

Toggl Track är ett tidrapporteringsverktyg som är känt för sitt enkla och användarvänliga gränssnitt. Det gör det möjligt för användare att enkelt spåra den tid de lägger på olika uppgifter och generera detaljerade rapporter och analyser av sin tidsanvändning, vilket hjälper dem att identifiera områden där de kan förbättra effektiviteten och produktiviteten.

Det bästa med detta tidsspårningsverktyg är dess enkelhet och förmåga att integreras med över 100 verktyg, inklusive GitLab, Notion, Adobe XD och många fler.

Toggl Tracks bästa funktioner

Spåra tid med enkla start-/stopp-timers, integrationer för stationära och mobila appar samt webbläsartillägg för enkel tidsregistrering.

Skapa enkelt räkningar och fakturor utifrån fakturerbara timmar och dela dem med dina kunder för att få betalt i tid.

Skapa insiktsfulla rapporter för att analysera teamets produktivitet, identifiera tidstrender och följa projektets framsteg över tid.

Begränsningar för Toggl Track

Flera buggar har rapporterats i desktop-tillägget.

Det går inte att pausa en session mitt i, vilket kan vara besvärligt för vissa användare.

Priser för Toggl

Gratis

Startpaket: 10 USD/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Toggl Track-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2200 recensioner)

8. Replicon PSA

via Replicon PSA

Replicon PSA är en självstyrande programvara för automatisering av professionella tjänster som utvecklats av Deltek. Detta omfattande verktyg eliminerar manuell tidrapportering och ger teamen realtidsinsyn i sin produktivitet och resursallokering. Det är den perfekta lösningen för stora byråer och företag som hanterar komplexa projekt med omfattande resurs- och faktureringskrav.

Replicon PSA:s bästa funktioner

Hantera komplexa projekt med funktioner som resurshantering, uppgiftsberoenden, budgetering och spårning av framsteg i realtid.

Spåra tiden noggrant med funktioner som tidrapporter, projektbudgetering och flexibla faktureringsalternativ för olika kundbehov.

Skapa djupgående rapporter för att analysera projektets lönsamhet, identifiera trender i resursanvändningen och fatta datadrivna beslut.

Begränsningar för Replicon PSA

Brantare inlärningskurva jämfört med enklare tidrapporteringsverktyg

Genererade rapporter kan ha olika marginaler för vissa sidor, vilket leder till manuell formatering innan rapporten kan delas för affärsbruk.

Flera användare klagar över att de inte kan se kommentarer till specifika poster i rapporten.

Replicon PSA-prissättning

Tid och närvaro : 6 $/månad per användare

Projektets tidsspårning : 12 $/månad per användare

PSA och PPM: 29 $/månad per användare

Replicon PSA-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

9. Paymo

via Paymo

Paymo är en plattform för projektledning och fakturering med inbyggda funktioner för tidrapportering. Detta gör det möjligt för företag att spåra hur mycket tid deras team lägger på en viss aktivitet, spåra fakturerbara timmar och automatiskt synkronisera detta för att skapa kundfakturor. Eftersom allt detta sker på en enda plattform blir det enklare att skapa korrekta och transparenta fakturor och spåra fakturerbar respektive icke-fakturerbar tid.

Paymos bästa funktioner

Hantera projekt, tilldela uppgifter, följ upp framsteg och samarbeta med teammedlemmar på en centraliserad plattform.

Spåra tid med start-/stoppur, ange budgetar för projekt och övervaka projektkostnader för att säkerställa lönsamhet.

Skapa professionella fakturor direkt i Paymo och ta emot onlinebetalningar för en smidig faktureringsupplevelse.

Paymos begränsningar

Begränsad funktionalitet för mobilappen

Användarklagomål om faktureringsproblem

Gränssnittet saknar intuitivitet och den komplexa användargränssnittet gör det svårt att navigera i appen.

Paymo-priser

Gratis

Starter : 9,9 $/månad per användare

Litet kontor : 15,90 $/månad per användare

Företag: 23,9 $/månad per användare

Paymo-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 550 recensioner)

Capterra: 4,7 (450+ recensioner)

10. Time Doctor

via Time Doctor

Time Doctor är ett program för produktivitet och tidshantering som hjälper privatpersoner och företag att spåra hur de använder sin tid. När du installerar appen på din dator eller mobila enhet körs den i bakgrunden och håller reda på hur mycket tid du spenderar på varje applikation eller webbplats.

Denna automatiserade tidrapportering gör det enkelt att registrera den faktiska tiden som spenderas på en viss aktivitet samtidigt som du får insikt i distraktioner som kan åtgärdas.

Time Doctors bästa funktioner

Spåra tid med funktioner som automatiska timers, övervakning av webbplatser och applikationer samt detektering av inaktiv tid för att få en heltäckande bild av teamets aktivitet.

Ställ in arbetsscheman, spåra övertid och uppmuntra fokuserat arbete med funktioner som webbplatsblockering och produktivitetsvarningar.

Använd åtkomstkontroller och behörighetsinställningar för att låta varje användare ställa in regler för vilka appar som kan användas under arbetstid.

Begränsningar för Time Doctor

Flera användare har klagat på ständiga popup-meddelanden via appen.

Appen är inte användarvänlig och har en brant inlärningskurva, särskilt för nya användare.

Priser för Time Doctor

Basic : 7 $/månad per användare

Standard : 10 USD/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Time Doctor

G2: 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Välj ett bättre Tempo-alternativ för dina team

Om du känner dig fast på grund av begränsningarna i Tempo eller annan tidrapporteringsprogramvara finns det flera produktivitets- och projektledningslösningar på marknaden. Vår lista över de 10 bästa alternativen till Tempo hjälper dig att hitta det perfekta alternativet för ditt team.

ClickUp-funktioner för tidshantering och spårning

Men om du fortfarande funderar på vilket verktyg du ska välja är ClickUp den perfekta programvaran för projektledning och tidrapportering. Med ClickUp Time Management kan du få mycket mer gjort och hålla dig på rätt spår med dina mål för tidshantering.

Den har en applikation för stationära datorer, mobila enheter och Chrome-webbläsare som gör att du kan starta och stoppa tiden när du hoppar mellan uppgifter eller lägga till detaljer om hur du har använt din tid.

Visa dina projekt i kalendervyn, Gantt-vyn, tidslinjevyn eller arbetsbelastningsvyn, vilket hjälper dig att planera dina projektets tidslinjer och hantera tiden.

Dessutom kan du med färdiga mallar för tidsloggning öka din effektivitet och effektivisera dina dagliga aktiviteter.

Kontakta vårt team eller registrera dig gratis för att nå dina mål snabbare och utnyttja din tid på bästa sätt!