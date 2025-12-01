Slack vs. ClickUp: Vilket verktyg för teamkommunikation är bäst?

Under en brainstorming för några månader sedan sa en teammedlem skämtsamt: ”Slack är där vi pratar om att göra saker; ClickUp är där vi faktiskt gör dem.” Det fick alla att skratta, men fick mig också att fundera på hur olika dessa verktyg fungerar.

Som någon som har arbetat med båda förstår jag hur deras syften skiljer sig åt.

Att välja mellan dem handlar dock inte bara om att jämföra funktioner. Det är lika viktigt att förstå vad ditt team behöver.

Efter en grundlig utvärdering av båda verktygen har jag tagit fram en kort guide om Slack vs. ClickUp för att hjälpa dig att välja det som passar bäst för ditt team. 🎯

Vad är ClickUp?

Diskutera och följ upp arbetet i ClickUp Förena arbete och kommunikation smidigt med ClickUp

ClickUp, den universella appen för arbete, kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Verktyget är utformat för att hjälpa team och individer att organisera, följa upp och hantera sina uppgifter på ett och samma ställe, och erbjuder en flexibel verktygssvit som tillgodoser olika projektkrav. Plattformen integrerar målsättning, tidrapportering, visualisering och samarbete för att underlätta anpassningen av arbetsflöden.

ClickUps omfattande projektledningsfunktioner, såsom chatt i realtid, whiteboards och kraftfulla rapporteringsfunktioner, minskar behovet av flera verktyg för olika användningsområden som mjukvaruutveckling, marknadsföring och kundhantering.

Från hantering av dagliga uppgifter till storskaliga initiativ eliminerar det ineffektivitet, minskar silos och säkerställer att alla är samordnade.

🔍 Visste du att? 53 % av distansarbetare säger att det är svårare att känna samhörighet med kollegorna när man arbetar hemifrån. Detta belyser den avgörande roll som effektiva verktyg för onlinekommunikation, som ClickUp, spelar för att överbrygga klyftan mellan teammedlemmar som arbetar på distans.

ClickUp-funktioner

ClickUp, den universella appen för arbete, går utöver projektledning med en rad funktioner som är skräddarsydda för att möta behoven hos moderna team.

Låt oss titta på några specifika funktioner som gör ClickUp till det perfekta verktyget för att förenkla arbetet och maximera effektiviteten. 👇

Funktion nr 1: Chatt

ClickUp Chat omdefinierar hur team kommunicerar och samarbetar med varandra genom att kombinera realtidsmeddelanden med uppgifts- och projektledning i en kraftfull plattform.

Minns du den ständiga kampen med att växla mellan chattappar och arbetsverktyg? ClickUp Chat eliminerar det helt och hållet. Det låter dig diskutera idéer, hantera uppgifter och följa projekt utan att lämna konversationen.

Varje lista, mapp eller utrymme i ClickUp har automatiskt en egen kanal, vilket kopplar kommunikationen direkt till det arbete den stöder. Alla ändringar du gör i kanalen gäller för det utrymmet, den mappen eller listan.

För att säkerställa säkerheten låter Chat dig anpassa behörigheter till offentliga eller privata. Dessutom kan du med FollowUps tilldela chattmeddelanden som åtgärdspunkter, vilket säkerställer att ingen uppgift förbises.

Letar du efter ett specifikt ämne eller en fil i en lång tråd? Med funktionen Platsdetaljer kan du se allt på ett ögonblick – chattämnen, beskrivningar, följare och alla filer som delats i chatten.

Dessutom kan du lägga till en rubrik och en beskrivning till varje chatt för att definiera dess syfte. Oavsett om det handlar om brainstorming, att följa upp framsteg eller dela uppdateringar, håller rubrikerna viktiga uppdateringar i fokus, medan tydliga beskrivningar hjälper teammedlemmarna att omedelbart förstå vad som är i fokus.

Få AI-drivna sammanfattningar med ClickUp Brain i Chat

ClickUp Brain driver Chats funktioner, såsom omedelbar uppgiftsskapande från meddelanden, konversationssammanfattningar och snabba svar hämtade från din arbetsyta. Detta innebär att du kan hålla dig informerad och produktiv, även om du har missat tidigare konversationer.

Du kan starta ljud- eller videosamtal direkt i chatten för att besvara frågor eller diskutera projekt ansikte mot ansikte – inga extra appar krävs.

Chat integrerar alla delar av din arbetsplats, oavsett om du kopplar samman uppgifter, synkroniserar uppdateringar eller håller SyncUp-samtal för samarbete via video och ljud.

🔍 Visste du att? 68 % av alla tror att AI kommer att ha en betydande inverkan på kommunikationsbranschen inom de närmaste fem åren.

Omvandla kommentarer till uppgifter med ClickUp Assign Comments

ClickUp Assign Comments omvandlar feedback eller förfrågningar i diskussionstrådar till konkreta uppgifter. Istället för att missa viktiga detaljer kan du tilldela specifika kommentarer till teammedlemmar eller till och med dig själv. Detta säkerställer att all feedback spåras och hanteras, vilket ökar ansvarstagandet inom teamet.

Det bästa av allt? Det är enkelt att använda; med bara några klick kan du tilldela kommentarer direkt från diskussioner eller i ClickUp Docs utan att behöva bläddra igenom långa trådar eller dokument.

💡 Proffstips: Skapa en tydlig kommunikationsplan som anger hur och när ditt team ska kommunicera. Bestäm vilka huvudkanaler som ska användas och se till att alla förstår hur de ska hålla sig uppdaterade.

Funktion nr 3: Klipp

Dela skärminspelningar från din arbetsyta med ClickUp Clips

ClickUp Clips gör teamkommunikation och samarbete enkelt, så att du kan dela idéer, feedback och uppdateringar på ett tydligt och engagerande sätt. Slipp långa textmeddelanden – spela bara in och dela videor direkt i ClickUp.

Det gör det enkelt att dela en projektplan, gå igenom en uppgift eller ge feedback. Det är ett snabbt och visuellt sätt att förmedla dina idéer – perfekt för asynkron videokommunikation.

Integrationen med ClickUp Brain är ett utmärkt tillskott till den funktionsrika plattformen. Den AI-drivna assistenten transkriberar automatiskt varje inspelning. Transkriptionerna är sökbara och innehåller tidsstämplar, så att du snabbt kan hitta specifika detaljer utan att behöva titta på hela videon igen.

Dessutom kan du lämna kommentarer vid exakt rätt tidpunkt i klippet, vilket håller diskussionerna fokuserade och praktiskt användbara. Du kan bädda in dessa inspelningar i uppgifter, dokument eller kommentarer, eller skapa en offentlig länk för externa intressenter.

Priser för ClickUp

💡 Proffstips: Håll ordning på din ClickUp-chatt genom att använda trådar för specifika ämnen eller projekt.

Vad är Slack?

Slack är en meddelandeplattform för arbetsplatser som centraliserar teamsamarbete samt intern och extern kommunikation.

Det fungerar som en knutpunkt där team kan chatta via ”kanaler”, särskilda utrymmen för specifika ämnen eller projekt, eller via direktmeddelanden. Verktyget för samarbete på distans förenklar diskussioner på arbetsplatsen och minskar beroendet av e-post.

Slacks säkra, välorganiserade och flexibla miljö hjälper också teamen att hålla kontakten, samordna sig och arbeta effektivt.

🧠 Kul fakta: Slack står för ”Searchable Log of All Communication and Knowledge”. Det skapades 2009 av Stewart Butterfield.

💡 Proffstips: En framgångsrik kommunikationsstrategi bygger på regelbundna avstämningar, tydliga förväntningar och öppen feedback. Se till att teamet är samstämt genom att skapa strukturerade kommunikationsscheman och se till att viktiga uppdateringar är lättillgängliga för alla.

Slack-funktioner

Slack är i första hand en kommunikationsplattform som förbättrar effektiviteten i arbetsflödet och skapar en sammanlänkad arbetsmiljö. Låt oss titta på dess funktioner, från grundläggande funktioner som kanaler och direktmeddelanden till avancerade integrationer. 👇

Gå med i eller starta ett möte från direktmeddelanden eller kanaler

Slack använder kanaler för att samla konversationer kring specifika ämnen, projekt eller team. Dessa dedikerade utrymmen organiserar diskussioner, vilket gör det enklare att hitta relevant information eller beslut. Offentliga kanaler möjliggör samarbete inom hela organisationen, medan privata kanaler erbjuder avskilda utrymmen för känsliga diskussioner.

Slack har ”direktmeddelanden” (DM) för privata, direkta diskussioner i en-till-en-samtal eller i små grupper. Denna funktion är perfekt för snabb, informell kommunikation.

Dessutom har Slack en ”huddle”-funktion för ljud- och videomöten, som efterliknar informella kontorssamtal. Den stöder skärmdelning och samarbete i realtid, vilket ger användarna ett snabbt sätt att lösa problem eller brainstorma idéer.

🧠 Rolig fakta: Slack kan integreras med över 2 600 applikationer, inklusive Google Drive, Zoom, Trello, Jira och många fler.

Funktion nr 2: Sökfunktion och anpassningsbara aviseringar

Hitta relevanta filer och meddelanden

Med Slacks sökfunktion kan du snabbt hitta meddelanden, filer och kanalinhåll. Möjligheten att söka i all kommunikation inom arbetsytan säkerställer att du inte tappar bort någon information, inte ens i miljöer med hög trafik.

Dessutom har det anpassningsbara inställningar för aviseringar som hjälper användarna att prioritera meddelanden. Läget ”Stör ej” gör det möjligt att fokusera utan avbrott genom att stänga av aviseringar under angivna tider.

Slack har också en funktion för ”användargrupper” som möjliggör riktade meddelanden till flera personer inom ett arbetsutrymme. Denna funktion är användbar för teamledare som behöver kommunicera med specifika grupper utan att behöva tagga alla individuellt.

🧠 Kul fakta: Ett användbart Slack-knep är att trycka på uppåtpilen för att snabbt redigera ditt senaste meddelande, medan Option + klick (Mac) eller Alt + klick (PC) markerar ett meddelande som oläst.

Funktion nr 3: AI

Få enkla sammanfattningar av trådar med AI

Slacks Enterprise Grid-abonnemang innehåller AI-funktioner som sammanfattar trådar, kanaler och delade filer, så att du snabbt kan få en överblick över viktig information.

Det förbättrar även sökfunktionen, så att du kan ställa frågor på naturligt språk och få koncisa svar baserade på relevanta meddelanden eller filer inom plattformen. För dina lediga dagar tillhandahåller Slack AI dagliga sammanfattningar som sammanfattar aktiviteten i utvalda kanaler.

📮 ClickUp Insight: 12 % av arbetstagarna säger att helt distansarbete är idealiskt, medan 48 % föredrar hybridlösningar. Men för att samarbetet ska fungera bra i distans- eller hybridmiljöer behöver du rätt verktyg. Som den kompletta appen för arbete eliminerar ClickUp silos. Håll dina uppgifter, dokument, chattar och projekt centraliserade och sökbara inom ett enda arbetsutrymme, så att teamen håller sig samordnade – oavsett var de arbetar! 💫 Konkreta resultat: STANLEY Security upplevde en 80-procentig ökning av teamets nöjdhet tack vare ClickUps smidiga samarbetsverktyg.

Priser för Slack

Gratis

Pro: 8,75 $/månad per användare

Business+Pro: 15 $/månad per användare

Enterprise Grid-plan: Anpassad prissättning

ClickUp vs. Slack: Jämförelse av funktioner

Även om både ClickUp och Slack erbjuder unika funktioner för teamsamarbete, utmärker sig ClickUp som en allt-i-ett-plattform för uppgiftshantering, projektuppföljning och ökad teamproduktivitet.

Slack fokuserar däremot främst på kommunikation och erbjuder kanaler, direktmeddelanden och integrationer.

Låt oss jämföra deras viktigaste funktioner för att se vilket verktyg som bäst passar ditt teams behov. 💁

Kriterier ClickUp Slack Huvudsakliga funktioner Omfattande uppgifts- och projektledning med omfattande samarbetsfunktioner Kommunikation och samarbete i realtid Uppgiftshantering Avancerade funktioner, inklusive Gantt-diagram, beroenden och anpassade arbetsflöden Begränsad uppgiftshantering; förlitar sig på integrationer Anpassning Mycket anpassningsbara arbetsflöden, instrumentpaneler och fält Anpassningsbara kanaler och aviseringar Användargränssnitt Intuitivt, användarvänligt och fullspäckat med funktioner Användarvänligt för snabb introduktion Samarbetsfunktioner Kommentarer i uppgifter, dokumentredigering och gemensam målspårning Kanaler, direktmeddelanden och fildelning Bäst för Team som behöver robusta projektledningsverktyg Team som fokuserar på enkel kommunikation

Funktion nr 1: Anpassning och flexibilitet

Först ut är anpassning och flexibilitet. Här ser du hur ClickUp och Slack står sig när det gäller att utforma arbetsflöden och skräddarsy plattformen efter ditt teams behov.

ClickUp

ClickUp erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter, vilket gör det möjligt för team att utforma arbetsflöden, fält och instrumentpaneler så att de passar deras specifika processer. Från anpassade uppgiftsstatusar och anpassade fält till detaljerade instrumentpaneler kan du skapa en miljö som speglar dina unika arbetsflöden.

Slack

Slack låter användare anpassa aspekter som kanaler, aviseringar och integrationer, vilket hjälper till att effektivisera kommunikationen. Dess anpassningsmöjligheter är dock främst begränsade till dessa kommunikationsinriktade funktioner. Det saknar den djupare anpassningen av projektarbetsflödet som ClickUp erbjuder.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner denna omgång med sina anpassningsbara och robusta projektledningsfunktioner.

Funktion nr 2: Samarbete

Därefter tittar vi på samarbete. Hur hjälper dessa verktyg ditt team att hålla kontakten och arbeta tillsammans?

ClickUp

ClickUp är ett samarbetsverktyg för projektledning som integrerar dokumentdelning, kommentartrådar och chatt direkt i sin plattform. Diskussioner kopplas till specifika projekt för att hjälpa teamen att hålla sig samordnade. ClickUps chattfunktion låter dig länka uppgifter direkt i konversationer, vilket säkerställer att sammanhanget inte går förlorat mellan verktygen – ett vanligt problem i Slack.

Slack

Slack är utmärkt för konversationer i realtid och direktmeddelanden, men saknar djupt integrerade samarbetsfunktioner. Uppgifter, dokument och arbetsflöden ingår inte i Slacks grundläggande funktionalitet, vilket gör det mindre lämpligt för team som behöver ha allt på ett ställe.

🏆 Vinnare: ClickUp tar ledningen med sina integrerade samarbetsfunktioner, som samlar allt från uppgifter till diskussioner på ett och samma ställe.

🧠 Kul fakta: Den klassiska ”öppna dörren”-policyn, som en gång var populär på kontor för att uppmuntra kommunikation mellan anställda och ledningen, har utvecklats i den digitala tidsåldern. Med verktyg som ClickUp kan ledare nu ha en ”öppen digital dörr”, vilket gör dem mer tillgängliga för snabb feedback eller råd.

Funktion nr 3: Användarupplevelse

Oavsett om du behöver något enkelt och intuitivt eller funktionsrikt och omfattande, så ser vi vilken plattform som gör det enklast för ditt team att komma igång.

ClickUp

ClickUps funktionsuppsättning erbjuder betydligt större funktionalitet men har en brant inlärningskurva. Dess avancerade verktyg för uppgiftshantering och projektflöden kan kräva mer tid att bemästra, vilket gör det bättre lämpat för team som söker en omfattande allt-i-ett-plattform.

Slack

Slacks enkla och intuitiva gränssnitt gör det enkelt för team att komma igång snabbt. Dess fokus på användarvänlig design uppmuntrar till avslappnade interaktioner och främjar en gemenskapskänsla.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Om du letar efter ett enkelt verktyg för vardagliga konversationer kan du välja Slack. Om du däremot behöver ett funktionsrikt verktyg som effektiviserar alla arbetsrelaterade konversationer är ClickUp det rätta valet.

Funktion nr 4: Målsättning och uppföljning

Låt oss jämföra Slack och ClickUp när det gäller målsättning och uppföljning av uppgiftsförlopp.

ClickUp

ClickUp är utmärkt för att hjälpa team att hålla fokus på sina mål med inbyggda funktioner för målsättning och uppföljning. Team kan definiera tydliga mål, dela upp dem i mindre delmål och följa framstegen i realtid.

Denna funktion är praktisk för att hålla långsiktiga projekt på rätt spår och säkerställa att du håller deadlines.

Slack

Slack erbjuder inga dedikerade verktyg för måluppföljning. Även om det underlättar kommunikationen kring mål saknar det den struktur som ClickUp erbjuder för att definiera, hantera och mäta framgång.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner denna jämförelse tack vare sina robusta verktyg för målsättning och uppföljning, som håller ditt team samstämt och på rätt spår.

🔍 Visste du att? Om ditt team använder Slack kommer du att bli glad att veta att ClickUp integreras sömlöst med det. Integrationen mellan ClickUp och Slack gör att du kan koppla ihop båda plattformarna, så att ditt team kan hålla sig synkroniserat.

Funktion nr 5: Påminnelser och aviseringar

Slutligen ska vi titta på påminnelser och aviseringar och hur varje verktyg hjälper ditt team att hålla koll på uppgifter och deadlines.

ClickUp

ClickUps påminnelsefunktioner hjälper dig att hålla koll på uppgifterna. Du kan ställa in dem för förfallodatum eller anpassade tidsramar, så att du alltid vet vad som står på tur och håller ditt team på rätt spår.

Slack

Slack är visserligen en effektiv app för teamkommunikation, men fokuserar främst på inställningar för aviseringar av meddelanden och omnämnanden. Den erbjuder inte funktioner för påminnelser om uppgifter som ClickUp gör.

🏆 Vinnare: ClickUp tar ledningen med sitt kraftfulla påminnelsesystem, som ser till att ditt team har koll på uppgifter och deadlines.

Slack vs. ClickUp på Reddit

Vi besökte Reddit för att se vad folk tycker om Slack jämfört med ClickUp. Även om det inte finns några specifika trådar som jämför de två, ska vi ta en titt på vad användarna säger om dem.

Vid första anblicken gör Slack ett enkelt jobb på ett enkelt sätt… Produkten har en djupare funktionalitet som håller sig i bakgrunden om du bara vill ha ett enkelt kommunikationsverktyg.

Vid första anblicken gör Slack ett enkelt jobb på ett enkelt sätt… Produkten har en djupare funktionalitet som håller sig i bakgrunden om du bara vill ha ett enkelt kommunikationsverktyg.

Den nya ClickUp-chatten finns högst upp, både på datorn och i mobilen. Det är väldigt enkelt att hoppa in och chatta, för att se om det finns något att svara på osv.

Den nya ClickUp-chatten finns högst upp, både på datorn och i mobilen. Det är väldigt enkelt att hoppa in och chatta, för att se om det finns något att svara på osv.

På frågan om Slack var värt det.

Vi provade Slack förra året, men det blev ingen succé. Det var stora problem med att folk inte fick sina aviseringar.

Vi provade Slack förra året, men det blev ingen succé. Det var stora problem med att folk inte fick sina aviseringar.

En Reddit-användare delade sin entusiasm över de nya funktionerna i ClickUp Chat:

Hej! ClickUp Chat innehåller de funktioner du nämnde ovan och mycket mer. De viktigaste funktionerna inkluderar chattar och kanaler, direktmeddelanden, trådar, röst- och videosamtal, aktivitetsflöde, push-meddelanden, påminnelser, anpassad sidofält, utkast och skickade meddelanden, integrationer och mycket mer!

Hej! ClickUp Chat innehåller de funktioner du nämnde ovan och mycket mer. De viktigaste funktionerna inkluderar chattar och kanaler, direktmeddelanden, trådar, röst- och videosamtal, aktivitetsflöde, push-meddelanden, påminnelser, anpassad sidofält, utkast och skickade meddelanden, integrationer och mycket mer!

🔍 Visste du att? 74 % av rekryterarna säger att kunskaper i digitala kommunikationsverktyg och videokonferenser är avgörande för jobbsökande.

Vilket kommunikationsverktyg är bäst?

Resultaten är klara, och vi har en klar vinnare. 💪

Det blir ClickUp! 🤩

Slack har länge varit ett populärt val för kommunikation, men fokuserar uteslutande på meddelanden. Det är utmärkt för att hålla teamen sammankopplade, men kan inte mäta sig med konkurrenterna när det gäller projektledning, uppföljning av uppgifter och integrering av arbetsflöden.

ClickUp är en allt-i-ett-app för arbete, kommunikation och projektledning. Det är en heltäckande lösning som omfattar allt från målsättning till dokumentdelning och automatisering av arbetsflöden.

Varför inte prova? Registrera dig gratis på ClickUp idag!