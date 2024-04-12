Agila prioriteringstekniker: Behärska Scrum- och RICE-metoderna

En av principerna för agilitet är enkelhet, vilket även innefattar ”konsten att maximera mängden arbete som inte utförs”. Ett effektivt sätt för agila team att uppnå detta är genom prioritering.

Prioritering är en grundläggande komponent i agila metoder, Scrum-projektledning, lean-utveckling, extrem programmering och andra liknande teknikmodeller. Låt oss se vad det är, hur det fungerar och hur du kan optimera ditt arbete med god agil prioritering.

Förstå agil prioritering

Agila prioriteringstekniker hjälper team att avgöra vilka uppgifter, funktioner eller användarberättelser de ska fokusera på först – så att det mest värdefulla arbetet levereras snabbt. Populära metoder är MoSCoW, Kano-modellen, relativ viktning, RICE-poängsättning och matrisen värde kontra insats. Dessa verktyg hjälper team att fatta smartare och snabbare beslut baserat på påverkan, insats och användarbehov.

Varför är agil prioritering viktigt?

Prioritering utgör grunden för det som agila team arbetar med under varje iteration. Detta hjälper till att:

Välj funktioner som ger maximalt kundvärde

Bygg inkrement som tillgodoser kundernas behov

Optimera resursfördelningen mot det som är viktigt

Minska projektriskerna genom tidig och konsekvent leverans av högvärdiga funktioner

Anpassa dig till förändringar på marknaden

Hur skiljer sig agil prioritering från traditionella utvecklingsplaneringsmodeller?

Även om resultaten är desamma skiljer sig den agila metodiken fundamentalt i sitt tillvägagångssätt. Här är hur.

Traditionell prioritering Agil prioritering Alla funktioner är nödvändiga, men med olika tidsramar. Endast ett fåtal funktioner är nödvändiga, medan resten kontinuerligt uppdateras. Byggt kring att göra ovälkomna "förändringar" i förutbestämda planer Byggt för att anpassa sig till marknadens föränderliga krav Baserat på förutbestämda kriterier som passar in i planerna Baserat på dynamiska och iterativa processer Fokusera på förutsägbarhet Fokusera på anpassningsförmåga Behandlar feedback som ett hinder på vägen Välkomnar feedback som en möjlighet att korrigera kursen

Fyra prioriteringsnivåer

I de flesta modeller prioriterar teamen sina uppgifter genom att dela in dem i fyra nivåer.

Kritiskt/brådskande: Uppgifter som kräver omedelbar uppmärksamhet på grund av sin betydelse och tidsmässiga känslighet.

Hög: Uppgifter som är viktiga men mindre tidskänsliga än kritiska uppgifter.

Medium: Uppgifter som är viktiga men som kan skjutas upp vid behov.

Låg: Uppgifter som är mindre brådskande eller kritiska än andra

Innan vi går in på hur du kan tillämpa en agil prioriteringsteknik i ditt team, låt oss se vad det innebär.

Komponenter i agil prioritering

Agil prioritering tar hänsyn till olika komponenter för att avgöra vad teamet ska arbeta med.

Kundbehov: Kundens behov och krav såsom de framgår av UX-undersökningar, användarfeedback eller observationer av ärenden/felrapporter.

Marknadstrender: Marknadens utveckling, trender, bästa praxis och säkerhetsbrister

Affärsvärde: Intäkter, lönsamhet, kundnöjdhet och annat affärsvärde som härrör från varje funktion.

Användbarhet: Eventuella problem eller brister i kundens förmåga att använda produkten fullt ut och effektivt.

Avvägningar: Vad bör teamet ge upp som ett resultat av att välja en viss funktion?

Statistik: Agila team använder ett antal statistiska tekniker såsom Pareto-analys, kostnads-nyttoanalys och riskanalys för att hjälpa dem att prioritera. De använder också olika beprövade modeller i processen.

Prioriteringsmodeller i agil utveckling

Trots att beslutsparametrarna är tydliga kan prioritering vara svårt. UX-undersökningar kan till exempel visa att kunderna efterfrågar två saker – en mobilapp och personalisering – i lika hög grad. Hur prioriterar du i sådana situationer?

Använd de olika agila prioriteringsmodellerna som finns tillgängliga. Låt oss diskutera några av dem nedan.

1. Modell för prioritering av krav

Modellen för prioritering av krav hjälper till att utvärdera och rangordna funktioner utifrån deras betydelse, värde och inverkan på projektmålen.

I denna modell rangordnar teamen vanligtvis den aktuella funktionen på en skala från låg, medel, hög och brådskande utifrån dess potential att påverka projektmålen.

2. Kano-modellen

Kano-modellen prioriterar funktioner som har maximal inverkan på kundnöjdhetspoängen.

Liksom de flesta andra modeller fokuserar Kano strikt på kunden. Det hjälper team att identifiera funktioner som ger hög kundnöjdhet, som sedan kan prioriteras genom att genomföra en kostnads-nyttoanalys.

3. MoSCoW-prioritering

MoSCoW-prioritering kategoriserar krav i fyra prioritetsnivåer: Måste ha, Bör ha, Kan ha och Kommer inte att ha.

Med detta ramverk kan team tydligt skilja mellan det som är viktigt just nu och det som kan byggas upp på lång sikt. Det hjälper också till med agil kapacitetsplanering.

ClickUps mall för agil projektledning

4. Prioritetspoker

Priority poker, även känt som planning poker, är en spelifierad strategi där varje teammedlem använder kort för att uppskatta tid/insats/story points för varje uppgift i produktbackloggen.

Priority poker är ett transparent sätt att fatta gruppbeslut genom att ta hänsyn till allas uppskattningar och synpunkter.

5. 100-dollartestet

100-dollartestet liknar prioriteringspoker, men med vissa skillnader. Varje teammedlem får en hypotetisk budget på 100 dollar, som de kan spendera på funktioner baserat på deras upplevda värde. Det är en viktad prioriteringsmetod som passar utmärkt för grupparbete.

Det primära fokuset för 100-dollartestet är kundvärde, vilket hjälper team att fokusera på att fördela begränsade resurser på saker som ger maximal avkastning.

6. Stack Ranking

Stack ranking sorterar varje uppgift efter prioritet, där viktiga uppgifter tilldelas högsta rang och mindre viktiga uppgifter tilldelas lägsta rang. För varje sprint väljer teamet ut uppgifter med hög rang för utveckling.

När ett nytt objekt läggs till i backloggen jämför produktägaren det med befintliga uppgifter och tilldelar det en rangordning, varefter det läggs in i prioritetslistan.

7. Kostnaden för förseningar

Prioriteringsmodellen för kostnaden av förseningar fokuserar på konsekvenser istället för vinster.

I modellen för kostnaden för förseningar kvantifierar teamen effekterna av att skjuta upp uppgifter eller funktioner. De prioriterar sedan uppgifterna utifrån den potentiella kostnaden för försenad leverans. Att beakta de ekonomiska konsekvenserna av förseningar hjälper till att fatta välgrundade beslut om prioritering och resursfördelning.

8. Prioritetsmatris

Den agila prioriteringsmatrisen är ett visuellt verktyg som Scrum-team kan använda för att prioritera uppgifter efter vikt och brådskandehet. Den förmedlar prioriteringar till intressenter och säkerställer organisatorisk samordning genom att ge teamen en tydlig bild av prioriteringarna, vilket hjälper dem att fokusera på att slutföra högvärdiga uppgifter först.

Nu när du är bekväm med några agila prioriteringsmodeller kan vi utforska några fler tekniker som du kan tillämpa på dina sprintplaneringsmöten.

Fördela resurser och planera sprints effektivt med ClickUps arbetsbelastningsvy.

Agila prioriteringstekniker

Några av de mest populära teknikerna för projektplanering har anpassats till det agila arbetssättet för att ge extraordinära resultat. Några av de vanligaste är följande.

Eisenhower-matrisen: 4 kvadranter Agil tidshantering

Eisenhower-matrisen delar upp uppgifter i fyra kvadranter: Brådskande och viktigt, varken brådskande eller viktigt, inte brådskande men viktigt, och brådskande men inte viktigt.

Denna enkla modell hjälper team att klargöra svaren på två frågor: Är det viktigt att göra det? Måste det göras nu?

RICE: Balanserade agila prioriteringstekniker

RICE (Reach, Impact, Confidence och Effort) rangordnar funktioner efter deras potentiella påverkan och insats.

Räckvidd: Hur många personer förväntar du dig att nå inom den givna tidsramen?

Effekt: Hur många konverteringar/försäljningar/åtgärder förväntar du dig?

Säkerhet: Hur säker är du på dina uppskattningar av de två ovanstående faktorerna?

Ansträngning: Hur mycket ansträngning krävs för att slutföra denna funktion?

Viktad kortaste uppgift först [WSJF]

Den agila filosofin utgår från att uppgifter med högst värde och kortast varaktighet måste slutföras först. Weighted shortest job first bygger på den teorin.

WSJF (uppskattning) = Relativ kostnad för försening / relativ arbetstid

Värde kontra komplexitet/insatsmatris

Modellen för värde kontra komplexitet jämför helt enkelt det potentiella affärsvärdet (intäkter, vinster, kundförvärv etc.) av en ny funktion med den insats/komplexitet som krävs för att utveckla den.

Denna modell delar också in alternativen i fyra kvadranter, där de med högt värde och låg insats prioriteras i början.

Agil prioritering i Scrum

Bara för att vi har talat om detta som ”agil” prioritering betyder det inte att det inte är tillämpligt för mjukvaruutvecklingsteam som följer andra metoder.

Prioritering i Scrum

Agila Scrum-team använder regelbundet prioriteringsmallar och -tekniker som en del av sitt arbete. Teamen hämtar funktioner/buggar från produktbackloggen för arbete under varje sprint. Besluten om vilka objekt som ska hämtas från backloggen fattas med hjälp av en agil prioriteringsmetod.

Använd ClickUps mall för prioriteringsmatris för att utvärdera uppgifter utifrån deras påverkan och svårighetsgrad.

Här utvärderar produktägaren tillgängliga objekt med hjälp av backlog grooming. De använder någon av de prioriteringsmodeller/tekniker som vi diskuterar nedan för att rangordna uppgifter.

Om de till exempel använder Kano-modellen tittar de på användarberättelser för att hitta de funktioner som efterfrågas mest. Om de använder WSJF-modellen tar de hänsyn till tillgängliga person-timmar så att de kan optimera tidsplaneringen.

Prioritering i lean-utveckling

Lean mjukvaruutveckling prioriterar värde framför volym, flexibilitet och kontinuerlig förbättring. Prioritering spelar en viktig roll för att följa dessa principer.

Det hjälper teamen att hitta de mest värdefulla uppgifterna istället för att bara öka hastigheten. Regelbunden omprioritering bidrar till att bygga in anpassningsförmåga i processen. Lean-team använder också granskningsmöten för att förfina själva prioriteringsprocessen och väva in kontinuerlig förbättring i allt.

Om det känns som mycket teori, låt oss se hur de fungerar i praktiken.

Agil prioritering: exempel från verkligheten

Prioritering är en grundläggande del av agil mjukvaruutveckling. Det hjälper till att skilja agnarna från vetet. Det är användbart och värdefullt i en rad olika situationer. Nedan diskuterar vi några av dem.

Uppnå ett minimalt fungerande produkt (MVP)

En minimalt fungerande produkt är en produkt med precis tillräckligt många funktioner för att vara attraktiv för en tidig användare, som kan använda den, validera idén och ge meningsfull feedback.

Men hur vet du vilka funktioner som gör en produkt minimalt livskraftig? Det är där prioriteringstekniker kan hjälpa till.

Funktionsprioriteringsmatrisen hjälper dig att identifiera vilka funktioner som behöver utvecklas nu och vilka som kan vänta.

WSFJ hjälper till att identifiera funktioner som ger maximala fördelar på kortast möjliga tid.

Matrisen värde kontra komplexitet hjälper dig att identifiera funktioner som ger maximal effekt på kortast möjliga tid.

Skapa användarcentrerad design i agil prioritering

Alla agila team strävar efter att skapa användarcentrerad design. De börjar med avsikten att tillgodose kundens behov. Men med tiden, när alla komplexiteter i produktledningen kommer in i bilden, tar budgetar, resurser och konkurrens krav överhanden. Som ett resultat kan teamen bli distraherade.

Agil prioritering erbjuder ett ramverk som hjälper team att hålla sig på den valda vägen. Verktyg som personas, användarberättelser och feedback-sessioner hjälper till att återföra fokus till kunden. Team kan spela prioriteringspoker eller ge story points från sitt 100-dollars-test till användarberättelser som de tror kommer att vara viktigast.

Använd Kano-modellen för kundnöjdhet

Kundnöjdhet betraktas alltid som något som inträffar i efterhand. Organisationer genomför undersökningar för att förstå nöjdhetsnivån efter att produkten/tjänsten har levererats. Detta fördröjer din förmåga att utveckla agila produkter som proaktivt tillgodoser användarnas behov.

Agil prioritering vänder denna trend. Den uppmuntrar teamen att fokusera på uppgifter som de tror att kunden kan behöva och vilja ha. Kano-prioriteringsmodellen är särskilt effektiv för att skapa användarcentrerad design genom att fokusera på funktioner som har störst inverkan på kundnöjdheten.

Fastställa avkastningen på investeringar i agil produktutveckling genom prioritering

Vi har hela tiden pratat om att skapa affärsvärde med agil prioritering. Ett av sätten som team mäter affärsvärde på är genom ROI. I slutet av varje sprint eller kvartal kan teamen fråga sig:

Vilka nya funktioner har bidragit till att vi fått nya kunder?

Vilka funktioner används mest och bidrar till kundnöjdheten?

Vilka särskiljande egenskaper leder till kundlojalitet?

På så sätt kan du kvantifiera avkastningen på investeringen, lära dig av tidigare beslut och fortsätta att prioritera effektivt.

Agil prioritering för säkerhetsfunktioner

En av de viktigaste aspekterna av att prioritera funktioner som ska byggas är att förstå deras inverkan på cybersäkerheten. Certifierade informationssäkerhetsspecialister (CISSP) identifierar och prioriterar säkerhetsrelaterade funktioner som behöver mest uppmärksamhet.

De fokuserar på säkerhetsfunktioner samt säkerhetsaspekterna av varje funktion i kod, nätverk och integrationer för att bygga upp ett robust försvar för kunden.

Genom dessa processer får agila team en rad fördelar och står inför utmaningar när det gäller prioritering. Låt oss se vilka.

Fördelarna med agil prioritering

Tydlighet för ökad kundnöjdhet: Agil prioritering samlar hela teamet för att fatta beslut om vad som är viktigt för kunden. Detta skapar tydlighet i tankarna, vilket leder till konsekventa åtgärder och resulterar i en smidig kundupplevelse.

Samarbete: Prioritering är inte en uppgift för en enda person. Agila team samarbetar med affärsintressenter för att fatta gemensamma beslut. Detta stärker samarbetet och skapar gemenskapskänsla.

Fokusera på avkastning på investering: Agila team använder prioritering för att kalibrera sitt fokus mot avkastning på investering, vare sig det gäller kundvalidering, intäkter eller lönsamhet. Ett team som bygger en MVP kan till exempel fokusera på minimalt livskraftiga funktioner.

Anpassningsbara och dynamiska förändringar: När team prioriterar funktioner som ska byggas för varje sprint kan de svara på marknadens krav, kundernas behov, säkerhetsincidenter eller vändpunkter.

Retrospektiver: Att fatta välgrundade beslut med hjälp av prioriteringstekniker hjälper till att övervaka prestanda. I retrospektiver kan teamen diskutera avsikten och resultaten för att justera den framtida handlingsplanen. Med tiden kan de skapa agila mallar för repeterbarhet och konsekvens.

Skapa sprintar som sträcker sig från en vecka till en månad med den agila metoden i ClickUp

Utmaningar med agil prioritering och hur man övervinner dem

För många kockar: När du involverar alla intressenter kan det ofta leda till för många åsikter, orealistiska förväntningar och olösta debatter.

En produktägare eller Scrum-mästare måste fastställa tydliga standarder, underlätta produktiva samtal och tidsbegränsade diskussioner för att komma fram till ett beslut.

Förvirring i sammanhanget: Det är vanligt att teammedlemmarna uppfattar samma funktion på olika sätt, vilket leder till att var och en rangordnar/prioriterar den på sitt eget sätt.

Produktägare måste investera tid och energi i att skapa ett tydligt sammanhang. Att skriva detaljerade användarberättelser, beskriva acceptanskriterier och klargöra vad ”måste ha” och ”bör ha” innebär är bra sätt att uppnå detta.

Balans: Vid all prioritering kan det vara en utmaning att balansera kortsiktiga vinster med långsiktiga mål.

Projektledningsverktyg som ClickUp Goals hjälper dig att skapa en tydlig överblick över projektet och samtidigt följa upp framstegen.

Sätt upp mål och följ framstegen på ClickUp Goals

Resursfördelning: Att vara anpassningsbar kan ibland kännas som att vi arbetar mot ett rörligt mål. Detta påverkar resursfördelningen och teamets moral.

Teamledare måste kommunicera proaktivt för att hjälpa teamen att förstå fördelarna med att vara anpassningsbara. När du gör en förändring, ta med teamet i beslutsprocessen så att de kan se varför det är viktigt.

Med det ur vägen, så här kan du implementera effektiva agila prioriteringsmetoder i din organisation.

Implementera agil prioritering

Agil prioritering är i grunden förmågan att tydligt och effektivt fatta beslut om vad man inte ska göra. Detta kan skapa rädsla och ånger som endast kan lindras med en stark process.

Här är en översikt över processen du kan följa.

Fastställ dina mål

Mål är, som namnet antyder, det du vill uppnå med din produkt. Att förstå detta hjälper dig att planera rätt färdplan med prioriteringar. I detta skede bör du också skissera dina gränser/begränsningar, såsom budget, resurser, tidsplaner etc.

ClickUp Docs är ett utmärkt sätt att dokumentera detta kvalitativt, utifrån vilket du kan sätta upp mål på ClickUp Goals.

Dokumentera alla mål enkelt med ClickUp Docs.

Identifiera intressenter

För att kunna prioritera projekt på rätt sätt behövs rätt beslutsfattare. Identifiera och involvera intressenterna i processen. Vanligtvis omfattar intressenterna:

Affärsteam, projektsponsor eller kundrepresentant

Produktägare

Scrum-mask

Tekniska team

Viktigast av allt, användare

Skapa backloggar

För att kunna prioritera behöver du en rad olika alternativ. Produkt- och sprintbackloggarna i den agila/Scrum-metodiken är utformade för att möjliggöra just detta.

Genom att skapa en lista över funktioner som ska övervägas i ClickUps agila projektledningsverktyg kan du visualisera alla uppgifter på ett och samma ställe. Använd ClickUp Whiteboard för att samarbeta. Dra och släpp funktioner till olika steg med hjälp av Kanban-vyn.

Samarbeta enkelt med ClickUp Whiteboards

Välj din prioriteringsmodell

Som du har sett ovan finns det dussintals sätt att prioritera uppgifter för din sprint. Välj ett som fungerar för dig. Involvera intressenterna och se till att alla förstår processen. Genomför ett par provprioriteringssessioner för att reda ut eventuella barnsjukdomar.

Granska och revidera

Följ noga resultaten av din prioritering. Samla in feedback från intressenter och optimera kontinuerligt.

Prioritera och skapa framgångsrika produkter med ClickUp

Om du ser något prioriteringsramverk handlar det mer om vad man inte ska bygga än vad man ska bygga. Från Eisenhower-matrisen till MoSCoW-modellen handlar bara en av de många nivåerna om att vidta åtgärder nu.

Ändå kämpar utvecklingsgrupper regelbundet med agil prioritering. ClickUps projektledningsverktyg vill förhindra just det. ClickUps omfattande funktioner för mjukvaruutvecklingsgrupper gör det möjligt för dig att bygga rätt produkt på rätt sätt vid rätt tidpunkt.

Funktionslistor, uppgiftstyper, beroenden, Kanban-tavla, checklistor etc. är alla utformade för att ge dig den information du behöver för att fatta beslut.

Vanliga frågor om agil prioritering

1. Vad är prioriteringsmodellen i Scrum?

Prioritering i Scrum innebär att välja eller ”plocka” rätt objekt från produktbackloggen att arbeta med under en sprint. De mest använda modellerna är riskbaserad, värdebaserad, möjlighetsbaserad och beroendebaserad prioritering.

2. Vilken är prioriteringsmetoden i Agile?

Agil prioritering använder olika metoder såsom Kano, MosCoW, prioritetspoker, kostnad för försening, RICE etc.

3. Vad är prioriteringsmatrisen i Agile?

Prioriteringsmatrisen i Agile kategoriserar uppgifter i en kvadrant baserat på vikt och hur brådskande/krävande de är.

4. Vad är modellen för prioritering av krav?

Modellen för prioritering av krav hjälper till att utvärdera och rangordna funktioner utifrån deras betydelse, värde och inverkan på projektmålen.

5. Vad är den högsta prioriteten i agil metodik?

Den högsta prioriteten i agil metodik är ”kritisk”. Om du använder en annan prioriteringsmodell, till exempel MoSCoW, skulle din högsta prioritet vara ”måste ha”.

6. Vad är prioritering av systemkrav?

Prioritering av systemkrav innebär att identifiera de mest värdefulla funktionerna som ditt system måste leverera. Detta hjälper till att undvika scope creep, prioritering av lågvärdiga objekt, slöseri med resurser etc.

7. Vad prioriteras i Agile?

Agila team prioriterar vad som ska byggas i nästa sprint/iteration. Det kan vara nya funktioner, förbättringar eller buggfixar.

8. Vilka är de fyra nivåerna för prioritering av uppgifter?

Kritisk/brådskande, hög, medel och låg