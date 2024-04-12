Hur man implementerar en strategi för digital transformation

Fram till för några år sedan var ”digital transformation” ett modeord eller en trend som endast de största och mest innovativa organisationerna ägnade sig åt. COVID-19-pandemin förändrade detta dramatiskt.

Sedan 2020 har 55 % av produkterna och tjänsterna – inom shopping, bank, spel och till och med beställning av mat på restaurang – digitaliserats globalt, enligt McKinsey. För att vara konkurrenskraftig idag behöver du digital transformation, snabbt och felfritt.

I det här blogginlägget diskuterar vi hur du kan uppnå detta med en robust strategi för digital transformation.

Vad är en strategi för digital transformation?

Digital transformationsstrategi är den övergripande strategi som en organisation använder för att införa digital teknik i sina affärsprocesser. Det innebär att man omprövar gamla affärsmodeller, processer och kundupplevelser för att skapa konkurrensfördelar i en digitaliserad värld.

Här är en snabb översikt över vad en strategi för digital transformation är och vad den inte är.

Hela organisationen, inte fragmenterat: Strategi tenderar att vara en organisationsomfattande filosofi, plan eller approach snarare än ett eller två små projekt. Så att ”automatisera kundfordringar” är inte en strategi.

Långsiktigt snarare än kortsiktigt: Strategin för digital affärstransformation sträcker sig över flera år och förändrar gradvis hela organisationen, även om förändringarna genomförs på ett agilt sätt.

Futuristisk snarare än omedelbar: Strategin för digital transformation fokuserar mer på att bygga upp en verksamhet för framtiden än på små omedelbara problem. Till exempel kan automatisering spara kostnader på kort sikt, men en bra strategi som innefattar automatisering kommer att skapa effektivitet och konkurrensfördelar för framtiden.

Välkomna förändring istället för att motstå den: En strategi för digital transformation driver förändring inom hela organisationen, både när det gäller människor, processer och teknik. Den medför både kulturella och digitala förändringar.

Digital transformation har potential att fundamentalt förändra ditt sätt att bedriva verksamhet. Det kan skapa nya möjligheter, affärsmodeller och intäktskanaler. Det kan bygga innovation och motståndskraft inom organisationen.

Här är de viktigaste komponenterna i digital transformation som möjliggör allt detta och mer.

Viktiga komponenter i en strategi för digital transformation

En digital transformationsstrategi för företag är en dokumentation av hur du går från en ambitiös vision till konkreta åtgärder. Det är ett dokument som samordnar VD:n och CTO:n med utvecklare, praktikanter och säljare ute på fältet.

Några av de viktigaste komponenterna i en strategi för digital transformation är följande.

1. Strategiskt tänkande

En digital strategi är mer än bara en plan. Den begränsar sig inte till att beskriva när du ska göra vad. Den ger ett ramverk för att navigera i komplexiteten i arbetet och säkerställer att digitala initiativ är i linje med affärsstrategin.

Organisationer konkretiserar sitt strategiska tänkande genom följande. Låt oss förstå detta med ett exempel från detaljhandeln.

Vision: En bild av hur slutresultatet skulle se ut.

Exempel: Sömlös integration av digitala och fysiska shoppingupplevelser (dvs. omnikanal-shopping) för kunden så att de kan köpa vad de behöver på det sätt de vill.

Färdplan: Den valda vägen och milstolparna som ska uppnås.

Exempel:

Skapa en webbplats för onlinehandel

Integrera maskininlärningsmodeller för att förbättra rekommendationerna

Digitalisera butiken så att kunderna kan skanna och få ytterligare information om produkterna från webbplatsen/mobilappen.

Implementera lojalitetsprogram i alla kanaler

Skapa digitala produkter, såsom spel eller communityn för bättre engagemang

Kontext: Konkurrens och marknadsundersökningar för att placera initiativen för digital transformation.

Exempel: Onlinehandlare som Amazon skapar ett monopol över hur kunderna handlar. Digital detaljhandel är det enda sättet vi kan konkurrera på det området och differentiera oss från konkurrenterna.

Syfte: Varför dessa digitala transformationsinsatser är nödvändiga och varför just nu

Exempel: Digital transformation och de omnikanaliga shoppingupplevelser som blir resultatet anpassar sig till kundernas föränderliga behov. Om vi inte gör det nu kommer vi att förlora vår befintliga kundbas till nya alternativ.

Mål: Affärsmål som denna strategi för digital transformation ska tjäna.

Exempel: Kommer senare i detta avsnitt.

2. Processomvandling

Ledare antar ofta att digital transformation bara handlar om att köpa och implementera programvara för att utföra vissa uppgifter. Detta stämmer sällan.

Verklig digital transformation är en grundläggande förändring av hur verksamheten fungerar internt. Det är här agila metoder och DevOps kommer in i bilden.

Agil mjukvaruutveckling är ett nytt sätt att bygga mjukvara som fokuserar på att skapa och lansera små stegvisa förändringar i snabba omgångar. DevOps stöder denna hastighet och skala genom att automatisera mjukvaruleverans och infrastrukturförändringar, vilket gör det möjligt för organisationer att snabbt iterera och distribuera nya funktioner, applikationer och tjänster.

I stället för att till exempel spendera två år på att utveckla en mobil shoppingapp och sedan lansera den med stor pompa och ståt en dag, skulle återförsäljaren välja de viktigaste funktionerna för den minsta möjliga produkten och lansera den snabbt. Under de närmaste åren kommer de att driva på funktionsökningar i korta sprintar på 2–4 veckor.

3. Förändrad inställning

Traditionellt tänkande inom mjukvaruutveckling kan ofta hindra framsteg i moderna digitala transformationsinitiativ. Det är därför organisationer väljer lean-principer för mjukvaruutveckling, som är utformade för att fokusera på:

Maximera kundvärdet : Skapa programvara som uppfyller kundernas och marknadens behov, även om dessa förändras snabbt.

Eliminera slöseri : Identifiera och eliminera aktiviteter som inte tillför något värde till utvecklingsprocessen eller kunden.

Stärka teamen : Skapa självständiga team som betonar välgrundade beslut och samarbete.

Optimera helheten : Beakta interaktionerna och kopplingarna mellan olika rörliga delar och optimera hela processen.

Förstärkt lärande: Integrera kontinuerligt lärande i processen

4. Innovation och kreativitet

Innovation och kreativitet är kärnan i digital transformation, vilket gör det möjligt för organisationer att navigera i den digitala tidsålderns komplexitet, dra nytta av nya möjligheter och möta kundernas föränderliga förväntningar.

Vid digital transformation måste innovation gå utöver det uppenbara. Precis som Amazon gjorde när de gick från att vara en onlinebokhandlare till att bli ledande inom molntjänster (AWS), AI och logistik.

5. Analys

En av de största fördelarna med digital teknik är dess förmåga att erbjuda hittills omöjliga insikter baserade på data. Som en del av strategin för digital transformation kan analysverktyg hjälpa organisationer att:

Identifiera nya möjligheter baserat på kundbeteende

Observera trender och gör förutsägelser för framtiden.

Se återkommande fel och problem för att optimera processerna.

6. Effektiv målsättning

Digitala transformationsinitiativ tar flera år att genomföra. Ofta är de pågående och förbättrar produkterna kontinuerligt över tid. Under denna tid är det möjligt att tappa fokus på varför vi började.

För att undvika detta är det viktigt att sätta upp tydliga mål som är i linje med bredare affärsmål och ger konkreta resultat.

Det detaljhandelsföretag vi diskuterade ovan kan sätta upp mål som:

Uppnå 50 % årlig omsättningstillväxt genom den nya webbplatsen senast 2024.

Öka tiden som spenderas på webbplatsen till 15 minuter

Minska den genomsnittliga tiden vid kassakontrollen i butiken till 90 sekunder.

Öka självutcheckningen i butiker till 80 %.

7. Mätning och prestationsindikatorer

Medan målen fokuserar på vad företaget behöver uppnå, gör nyckeltal (KPI) det möjligt att följa framstegen under den digitala transformationsresan, vilket är en viktig del av verksamhetsstrategin. Låt oss titta på några exempel.

Utvecklingshastighet

Antalet funktioner som mjukvaruutvecklingsteamet levererar i varje sprint. Detta hjälper till att mäta produktiviteten, vilket bidrar till organisationens konkurrensfördelar.

Felprocent

Antal fel per hundra rader kod. Att minska felfrekvensen har en positiv inverkan på mjukvarans kvalitet, vilket i sin tur påverkar kundupplevelsen.

Implementeringsfrekvens

Hur ofta teknikteam implementerar kod i produktionen. Högre frekvens gör det möjligt för organisationen att snabbt reagera på förändringar och återhämta sig från eventuella fel.

Genomsnittlig tid till återställning (MTTR)

Genomsnittlig tid det tar för ett team att återställa tjänsten efter ett systemfel. Lägre MTTR garanterar bättre drifttid och tillgänglighet för kunden.

Om allt detta låter komplicerat, så är det också det. En effektiv strategi för digital transformation är en matris av vision, mission, mål, planer, färdplaner, genomförandeinstruktioner och mycket mer. Att implementera detta medför naturligtvis en rad utmaningar.

Utmaningar med att implementera en strategi för digital transformation

De utmaningar du möter när du implementerar strategier för digital transformation kan vara tekniska, organisatoriska eller kulturella. De vanligaste utmaningarna är följande.

Motstånd mot förändring: Anställda kan motsätta sig nya tekniker eller processer på grund av rädsla för det okända, potentiella förluster av arbetstillfällen eller preferens för nuvarande arbetsmetoder. Till exempel kan team som är vana vid att skapa innehåll/dokumentation med verktyg som de föredrar vara motståndare till en ny programvara för innehållsflöde.

Övervinna motståndet mot förändring genom att:

Engagera medarbetarna tidigt i transformationsprocessen

Sprid budskapet om fördelarna

Diskutera hur det kommer att bidra till deras personliga utveckling och effektivitet.

Främja en kultur av kontinuerligt lärande och förbättring

Brist på digital kompetens: För att effektivt implementera en strategi för digital transformation behöver du nya kompetenser som du kanske inte har. Undvik detta genom att:

Investera i kompetensutveckling för befintliga medarbetare

Bygg upp kapacitet genom att anställa nya medarbetare eller ta in konsulter

Samarbeta med startups och produktföretag som har de kompetenser du behöver

Överväg automatisering/AI för relevanta uppgifter

Silos: Avdelningssilos kan hindra det smidiga informationsflöde och samarbete som krävs för en framgångsrik digital transformation. Lös detta genom att:

Skapa tvärfunktionella team för bättre informationsdelning

Utnyttja digitala verktyg för samarbete

Uppmuntra kunskapsdelning mellan avdelningar

Marknadsutveckling: Dagens marknader utvecklas snabbt, med smidiga konkurrenter som ständigt utvecklar nya lösningar. För att förbli konkurrenskraftig måste du:

Bygg upp agilitet och motståndskraft i organisationen

Använd agila utvecklingsmetoder för enklare anpassningsbarhet.

Gör det möjligt för affärs- och teknikteam att arbeta nära varandra

Kommunikationsbrister: Som organisationsomfattande initiativ genomförs digital transformation i stor skala. Detta kan leda till informationsförlust mellan olika steg. Förhindra detta genom att:

Engagera alla medarbetare redan från de tidiga stadierna av transformationen

Utnyttja guider för förändringshantering för att underlätta processen.

Skapa transparens i organisationen med öppen kommunikation och dokumentation

Uppmuntra frågor och besvara dem öppet

Vi har föreslagit några taktiker för att övervinna dessa utmaningar, men de kan vara sporadiska. För att framgångsrikt implementera en strategi för digital transformation behöver du rätt verktyg. Här är vad de är och hur du kan använda dem.

Hur man implementerar en strategi för digital transformation

Som vi har diskuterat hela tiden är digital transformation ett långsiktigt, komplext och mångfacetterat initiativ. För att hantera implementeringen av en sådan strategi krävs en specialutvecklad projektledningsprogramvara som ClickUp.

Låt oss se hur du kan implementera en strategi för digital transformation med ClickUp.

1. Definiera din vision och dina mål

En bra strategi för digital transformation delar upp en storskalig vision i mindre enheter. Din vision kan till exempel vara att ”utnyttja artificiell intelligens för att leverera differentierade kundupplevelser”.

Din minsta enhet kan vara att ”implementera stora språkmodeller (LLM) för att hjälpa kunderna att handla på webbplatsen”. Resan från vision till uppgifter kräver god organisation.

Med ClickUp-uppgifter kan du dela upp din strategi för digital transformation i arbetsytor, mappar, listor, uppgifter, deluppgifter och checklistor. Använd detta för att skapa en hierarki för ditt arbete.

Använd sedan ClickUp Goals för dina prestationsindikatorer. Ställ in mål som siffror, procenttal eller ja/nej. Få en heltäckande översikt över alla mål på ett ställe och övervaka framstegen utan ansträngning.

Sätt upp och följ dina mål i verkliga livet med ClickUps måldashboard

2. Utvärdera nuvarande kapacitet och utveckla din färdplan

Innan du transformerar något, förstå vad du redan har. Gör en grundlig utvärdering av nuvarande digitala kapacitet, processer och teknikinfrastruktur. Identifiera luckor mellan nuläget och önskat framtida läge.

Detta är det första steget i omstruktureringen av dina affärsprocesser. Utifrån detta utvecklar du en strategisk färdplan som beskriver de viktiga initiativ, projekt och tekniker som krävs för att uppnå målen för den digitala transformationen.

Om du är ny på detta område finns här ett praktiskt ramverk. ClickUps mall för digital transformationsstrategi och plan erbjuder allt du behöver för att hantera hela processen, från att definiera mål till att övervaka framsteg.

Skapa en komplett strategi för digital transformation med ClickUp

3. Samla ett team och starta ett pilotprojekt

Organisera ett tvärfunktionellt team av experter för att driva den digitala transformationen. Involvera representanter från affärsenheter, mjukvaruutveckling, ITOps och andra relevanta avdelningar.

Starta ett pilotprojekt som visar potentialen i digital transformation.

Involvera förespråkare som tror på digital transformation och kommer att sprida budskapet.

Ge regelbundna uppdateringar till alla intressenter för att få deras stöd.

Bygg upp en kunskapsbas med lärdomar och visualisera dem med hjälp av processkartläggningsverktyg för senare optimering.

Kartlägg dina affärsprocesser med ClickUp Whiteboard

4. Implementera och skala upp

När pilotprojekten har varit framgångsrika kan du börja implementera digitala initiativ i större skala, kontinuerligt övervaka framstegen och justera strategierna efter behov. ClickUps verktyg är utformade för att stödja dig i varje steg på vägen.

Organisera: Skapa uppgifter, skriv detaljerade beskrivningar, tilldela användare, spåra beroenden, sätt deadlines och övervaka framsteg med ClickUp-uppgifter.

Samarbeta: Samla teamet för att lämna kommentarer, svara på frågor, diskutera feedback och omvandla idéer till åtgärdspunkter med ClickUp Chat-vyn. Du kan också ge begränsad åtkomst till konsulter eller läsbehörighet till affärsintressenter för att övervaka framstegen.

Hantera teamsamarbete med ClickUp

Effektivisera: Skapa anpassningsbara arbetsflöden och anpassade fält för att hantera dina projekt på ditt sätt. Använd ClickUps tidsspårning för att noggrant övervaka produktivitets- och effektivitetsmått.

Automatisera: Använd någon av de över 100 ClickUp-automatiseringarna för att påskynda projektledningens rutinarbete. Eller hämta inspiration från några av dessa exempel på automatisering av affärsprocesser. Fokusera på det som är viktigt.

Automatisera projektledningens rutinarbeten

Schema: Använd ClickUp-kalendervyn för att övervaka projektets schema på lång sikt och på detaljnivå. Se alla dina milstolpar över tid och justera efter behov.

Fördela resurser: Se vem som är tillgänglig, vem som arbetar med vad osv. på ett och samma ställe och välj rätt resurs för rätt uppgift med ClickUp Workload-vyn.

Integrera: Sammankopplade projekt behöver data från olika verktyg. Använd ClickUps över 1000 integrationer för att anpassa din projektledning direkt till din organisations struktur.

Övervaka och optimera: Spåra framstegen i realtid mot de uppsatta KPI:erna med ClickUp Dashboards. Välj de mätvärden du vill spåra och skapa widgets för dem på din instrumentpanel. Använd någon av dessa mallar för processförbättring för att optimera dina arbetsflöden.

Spåra flödeseffektiviteten på ClickUp-instrumentpanelen

5. Hantera kulturell förändring

Bra strategier för digital transformation måste också omfatta kulturella förändringar och förändringar i tankesätt. Använd ClickUp för att främja en smidig övergång till en digital kultur.

Berätta historien om digital transformation för hela organisationen. Var öppen om framgångar och misslyckanden. Använd ClickUp Docs för att skriva och dela historien. För dem som inte gillar att läsa för mycket kan du använda ClickUp Brain för att generera sammanfattningar direkt.

Dokumentera din digitala transformationsresa med ClickUp Docs.

Be om feedback från anställda. Lansera produkter/tjänster till små grupper av betaanvändare och samla in feedback. ClickUp Forms är utformade för att samla in denna information. Om du lanserar till interna användare kan du också använda uppgiftskommentarer för detta.

Utbilda användarna. Skapa utbildningsmaterial och dokumentation för att möjliggöra självstudier. Planera också in utbildnings- och introduktionssessioner med användarna, om de behöver det.

Registrera transformationsambassadörer som kommer att utbilda och stödja användarna i sina team/avdelningar.

Nu när du har ett ramverk för digital transformation att implementera, här är några exempel på hur det har fungerat i specifika sektorer.

Strategi för digital transformation inom specifika sektorer

Behovet av transformation har uppstått i nästan alla sektorer. Resan kan dock skilja sig något från sektor till sektor. Låt oss utforska några av branscherna och deras transformationsstrategier.

Hälso- och sjukvård

Digitala hälsoprodukter hjälper vårdgivare och patienter att hantera sjukdomar, minska risker och främja allmän hälsa. Från cancerforskning till läkemedelsprövningar använder organisationer digitala produkter i alla processer inom hälso- och sjukvården.

Vanliga strategier för digital transformation inom hälso- och sjukvården är:

AI-driven diagnostik förbättrar vårdkvaliteten och tillgängligheten

Datadriven folkhälsostrategi för förebyggande vård och primärvård

Personlig medicinsk rådgivning baserad på långsiktiga hälsodata

Bärbara enheter för övervakning och akuta insatser

Telemedicin för medicinska konsultationer på distans

Finans

Fintech-startups och digitala banker har lett till en snabb digital transformation på marknaden. Några av de vanligaste användningsområdena är:

Omnikanalbanker : En smidig och enhetlig bankupplevelse online, i mobilen, på kontoret och på tredjepartsplattformar.

Analys : Insikter för personalisering av kundupplevelser, bedrägeriupptäckt och förutsägelser av marknadstrender

Blockchain: Säkra, transparenta transaktioner och smarta kontrakt för att minska kostnaderna för internationella penningöverföringar.

Tillverkning

Tillverknings- och leveranskedjeindustrin befinner sig i en förändringsfas med tanke på de makroekonomiska störningarna över hela världen. Initiativ för digital transformation som erbjuder värde inom tillverkningen är:

Digital tvilling : Digital simulering av den fysiska monteringslinan/leveranskedjan för bättre övervakning och riskminimering.

IoT : Uppkopplade enheter för smidig insamling och överföring av information mellan olika system

Analys: Detaljerad datainsamling genom hela tillverknings- och leveranskedjan för att identifiera möjligheter till optimering.

Organisationer har implementerat sådana innovativa projekt inom olika branscher under paraplyet digital transformation. Men hur hjälper det egentligen verksamheten?

Mäta avkastningen på en strategi för digital transformation

Att implementera en strategi för digital transformation kräver betydande resurser, inklusive tid, pengar och arbete. Hur vet du att det har varit värt det?

Det finns tre typer av mätvärden som kan hjälpa till att mäta avkastningen på en strategi för digital transformation.

Finansiella mått

Intäktsökning

Ökning av intäkter som kan hänföras till digitala initiativ, såsom nya digitala produkter, e-handelsförsäljning eller digitalt förbättrade tjänster.

Ett talande exempel på intäktsökning som avkastning på investeringar i digital transformation är Walmart, som investerade miljarder i sin e-handelskapacitet och optimering av den digitala leveranskedjan. Företaget förvärvade Jet.com, utvecklade Walmart+ och implementerade avancerad analys för optimering av lager och leveranser.

Dessa initiativ förbättrade Walmarts e-handelstillväxt, effektiviserade verksamheten och förbättrade kundupplevelsen med snabbare leveranstider och ökad produkttillgänglighet. Under räkenskapsåret 2021 ökade Walmarts e-handelsförsäljning i USA med 79 %.

Kostnadsbesparingar

Kostnadsminskningar till följd av effektivare drift, minskat manuellt arbete, lägre felfrekvens eller total ägandekostnad (inklusive initial investering, implementering, utbildning, underhåll och uppgraderingar).

Återbetalningstid

Tid som projektet tar för att återvinna sin initiala investering genom realiserade nettovinster.

Kundmått

Kundupplevelse: Förbättrad kundnöjdhet (CSAT) och nettopromotorscore (NPS) som ett resultat av digitala initiativ.

Kundanskaffningskostnad (CAC): Kostnaden för att skaffa nya kunder.

Kundens livstidsvärde: Totala inköp som kunden sannolikt kommer att göra under hela sin relation med företaget.

För att skapa bättre relationer med kunderna och öka deras livstidsvärde skiftade Nike fokus mot direktförsäljning till konsumenter. Som en del av den strategin omdesignade Nike sin webbplats, mobilapp och sitt medlemsprogram.

Denna strategi för digital transformation ökade onlineförsäljningen dramatiskt, förbättrade kundengagemanget och stärkte varumärkeslojaliteten. Under räkenskapsåret 2021 ökade Nikes digitala försäljning med 41 %.

Tack vare satsningen på digitala försäljningskanaler kunde Nike hantera utmaningarna inom detaljhandeln under covid-19-pandemin och positionera sig för fortsatt tillväxt i den digitala ekonomin.

Operativa mätvärden

Operativ effektivitet: Förbättringar av mått som cykeltider, medarbetarnas produktivitet eller lageromsättning.

Kvalitet: Minskning av fel, förbättring av efterlevnadsgraden eller förbättring av leveranshastigheten för tjänster

Accelerera dina digitala transformationsinitiativ med ClickUp

Världsekonomiskt forum förutspår att värdet av digital transformation för samhället och industrin kommer att uppgå till 100 biljoner dollar år 2025. Alla använder digital teknik för en rad olika ändamål.

Även om de potentiella affärsresultaten kan vara betydande är de inte lätta att uppnå. Deloitte har konstaterat att 70 % av alla transformationsinsatser misslyckas.

Ett av de viktigaste sätten att undvika misslyckanden är att ha ett robust projektledningssystem för att planera, organisera, schemalägga, spåra, övervaka och optimera dina initiativ.

ClickUp är utformat för att möjliggöra just det. Oavsett om du driver ett litet pilotprojekt eller ett organisationsomfattande program för digital transformation med tusentals användare kan ClickUp hantera allt.

Se ClickUp i aktion själv. Prova ClickUp gratis idag.

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vad är den strategiska modellen för digital transformation?

En strategisk modell för digital transformation guidar organisationer genom deras resa och tillhandahåller ett ramverk för att integrera digital teknik i verksamheten. Den hjälper till att utforma initiativ för att uppnå mål som att förbättra kundupplevelsen, den operativa effektiviteten, kostnadseffektiviteten, medarbetarnas engagemang etc.

2. Vilka är de sex kärnelementen i digital transformation?

De sex kärnkomponenterna i digital transformation omfattar vanligtvis: