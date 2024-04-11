ESTJ-ledarskap: viktiga egenskaper och strategier för framgång

Martha Stewart är författare och affärskvinna.

Michelle Obama är advokat, författare och före detta första dam i USA.

Dr Laura Schlessinger är en amerikansk radiopratare och författare.

Vad har dessa personer gemensamt trots sina tydligt olika vägar och karriärer? Alla tre är fantastiska ledare med utmärkta ledarstilar och ett beslutsamt och disciplinerat tillvägagångssätt.

Och allt går tillbaka till deras personlighetstyp – ESTJ (Extraversion, Sensing, Thinking och Judging). ESTJ-personer är naturliga ledare och utgör 17 % av alla ledare i världen – den högsta andelen av alla 16 personlighetstyper.

Oavsett om du är en ESTJ eller någon som vill förstå och förbättra sina ledaregenskaper, kommer denna blogg att ge dig den kunskap du behöver för att bli en bättre ledare.

Förstå ESTJ-ledarskap

ESTJ står för Extraversion, Sensing, Thinking och Judging. Personer med ESTJ-personlighet är logiska, självsäkra, följer regler och är ledare som tar ansvar. Myers-Briggs Foundation definierar ESTJ på följande sätt:

”Praktisk, realistisk, saklig. Beslutsam, går snabbt vidare för att genomföra beslut. Organiserar projekt och människor för att få saker gjorda och fokuserar på att uppnå resultat på ett så effektivt sätt som möjligt. Tar hand om rutinmässiga detaljer. Har en tydlig uppsättning logiska standarder, följer dem systematiskt och vill att andra också gör det. Kraftfull när det gäller att genomföra sina planer.”

För att bättre förstå ESTJ måste vi förstå MBTI.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är ett av de mest populära verktygen för personlighetsbedömning. Det klassificerar människor i 16 olika personlighetstyper (ESTJ är en av personlighetstyperna) baserat på följande:

Extraversion kontra introversion

Sensing vs. intuition

Tänkande vs. Känsla

Bedöma vs. uppfatta

Personer med ESTJ-personlighet är ofta engagerade i föreningar, klubbar och företag som ledare. Som ledare är de uppgiftsfokuserade, transaktionsinriktade och övervakande. De vet hur saker och ting ska fungera och är villiga att göra allt för att se till att det blir så. De uppskattar framför allt ordning, organisation och struktur.

ESTJ-personligheten

ESTJ-personlighetstypen har fyra egenskaper: extraversion, sensing, thinking och judging. Låt oss förstå dem:

Extraversion: De är utåtriktade och tycker om att vara i centrum. De gillar att vara i en snabbrörlig miljö och arbeta med de bästa idéerna tillsammans med andra.

Sensing: De fokuserar på verkligheten och uppmärksammar konkreta fakta och praktiska idéer.

Tänkande: De är balanserade, värdesätter rättvisa framför allt annat och fattar beslut på ett logiskt sätt.

Bedömning: De respekterar regler och deadlines, ger steg-för-steg-instruktioner och gör detaljerade planer.

ESTJ-personer är mycket pålitliga och hårt arbetande. De respekterar regler och auktoriteter och föredrar att slutföra sitt arbete i tid. Här är några andra egenskaper hos personer med ESTJ-personlighetstyp. De:

Ge precisa och detaljerade instruktioner

För samman samhällen och familjer genom att förstå rätt och fel

Ha en mentormentalitet

Skapa och följ planer noggrant

Ha en ihärdig attityd, även under stressiga perioder, och motivera och inspirera teamen

Engagerad i traditioner, lagar och normer

Förvänta dig att andra ska följa samma principer som du själv

Fråga sällan om de uppgifter de måste utföra

Lägger vikt vid att upprätthålla status quo

Anses ibland vara envis och oböjlig.

Förutsägbar, praktisk, engagerad, uppriktig och ärlig

Föredrar att ta sig an utmanande projekt

Även om alla dessa egenskaper är viktiga för personer med ESTJ-personlighetstyp, har inte alla dem. Vissa har kanske bara några av dessa egenskaper. På samma sätt kan personer med dessa egenskaper ha vissa motsatta egenskaper.

ESTJ-ledaregenskaper

Tack vare alla ovanstående egenskaper är personer med ESTJ-personlighet bra ledare. Deras engagemang för att följa regler och respektera auktoriteter hjälper dem att utmärka sig i chefs- och ledningspositioner.

Deras handlingskraftiga attityd, självförtroende, beslutsamhet och övertygelse gör dem till ledare som inte är rädda för att göra det rätta och säkerställa rättvisa.

Som ESTJ-ledare ser de till att standarder alltid uppfylls, att förväntningarna är tydliga och att slutprodukten motsvarar kraven. De har också en otroligt detaljorienterad arbetsstil.

Dessa egenskaper kan dock också göra dem oflexibla och rigida, eftersom de sätter exceptionellt höga krav på sig själva och alla omkring dem.

Fastställa vision och mål

Kärnan i ESTJ-ledarskapet är en stark vision och målmedvetenhet. ESTJ-ledare är skickliga på att formulera en tydlig vision för sina team och organisationer, vilket hjälper andra att uppnå gemensamma mål och syften.

Med en djup förståelse för organisationens uppdrag och värderingar ger de en tydlig riktning och har en klar vision. Denna vision är vanligtvis uppdelad i tydliga, specifika och små steg. De klargör sina krav och förväntningar.

Ladda ner denna mall Dela upp stora, komplexa mål i små, hanterbara steg med ClickUps SMART Goals-mall.

ESTJ-personer använder tillgängliga resurser när de sätter upp mål, inklusive programvara för strategisk planering och mallar för målsättning och produktivitet, för att minska tidsåtgången och öka effektiviteten.

De kan dock uppleva det som svårt att motivera sitt team och sin personal. Detta beror på att de sätter upp små och specifika mål som ofta inte förmedlar helhetsbilden.

Skapa kontakt med andra

ESTJ-ledare är mycket uppgiftsorienterade och organiserade. De tror på att följa deadlines och leverera uppgifter i tid. De vill också att alla uppgifter ska utföras med hög standard och påpekar för teammedlemmarna om deras arbete inte håller måttet.

Håll ordning, underlätta teamsamarbete och hantera komplexa projekt med ClickUps Kanban-tavla

De tror på att främja öppen och transparent kommunikation och prioriterar en tydlig och konsekvent stil. Detta hjälper dem att skapa autentiska relationer med teammedlemmar och intressenter.

Den raka approachen kan dock också få ESTJ-ledare att verka kontrollerande och överlägsna för vissa känsliga teammedlemmar. Därför är det viktigt att använda strategier och tips för teamledning för att säkerställa att eventuella problem löses omedelbart.

Utveckla ledarskapsförmågor

Även om personer med ESTJ-personlighet redan har många starka ledaregenskaper finns det specifika färdigheter som de behöver utveckla. Dessa inkluderar:

Dela övergripande mål

ESTJ-personer värdesätter mindre, hanterbara uppgifter och mål, medan många andra värdesätter det motsatta. Att känna till den större och slutgiltiga visionen hjälper dem att ge sitt bästa på jobbet.

Därför är det viktigt att dela med sig av varför när man delar med sig av vad. Att informera teamet om hur en viss uppgift bidrar till att uppnå den större visionen motiverar dem att göra sitt bästa.

Ge adekvat förstärkning och beröm

Att lära sig att berömma teamet och ge positiv förstärkning hjälper till att motivera teammedlemmarna. Det är viktigt att tacka dem för deras hårda arbete och erkänna deras engagemang.

Om du inte vet var du ska börja, här är ett användbart tips från en artikel i Forbes: ”Du bör berömma den process som leder till prestation. Om det finns tydliga kriterier kan du berömma människor på ett mer produktivt sätt.”

Förstå andras omständigheter

ESTJ-ledare tenderar att vara dömande. Om någon inte presterar enligt deras standarder kan de därför vara överdrivet kritiska. Det är dock viktigt att förstå deras omständigheter och söka mer information innan man bildar sig en åsikt. Detta hjälper dem att skapa bättre relationer med sitt team.

Styrkor och svagheter hos en ESTJ-ledare

Precis som alla andra personlighetstyper har även ESTJ-ledare både styrkor och svagheter. Att förstå dem hjälper till att förbättra ledarskapet och övervinna utmaningar.

Styrkorna med ESTJ-ledarstilen

Några av styrkorna med ESTJ-ledarskap är:

Effektivitet

ESTJ-personer är naturliga ledare som strävar efter att optimera processer och uppnå maximal effektivitet. De är duktiga på att effektivisera verksamheten, identifiera ineffektiviteter och implementera strategiska lösningar för att öka produktiviteten.

Deras organiserade tankesätt gör det möjligt för dem att skapa väldefinierade arbetsflöden, vilket säkerställer att uppgifter utförs smidigt och att mål uppnås inom utsatta tidsramar. Dessutom vet de hur man prioriterar uppgifter och avgör mellan brådskande och viktiga ansvarsområden, vilket gör att de kan fördela resurser på ett klokt sätt.

Noggrannhet

Noggrannhet är kännetecknande för ESTJ-ledarskap. Det återspeglar ESTJ:s engagemang för att fatta välgrundade och precisa beslut. De är duktiga på att samla in och analysera relevant information. Deras beslutsfattande baseras på insamlade data, vilket minimerar risken för misstag.

Deras engagemang för noggrannhet och vägran att kompromissa med kvaliteten på besluten bidrar till att skapa förtroende bland teammedlemmarna och intressenterna.

Engagemang

Att ge 100 % i allt de gör är lika naturligt som att andas för ESTJ-personer. Oavsett om de bygger ett tvärfunktionellt team eller tar itu med utmaningar, är de orubbligt engagerade i att uppnå optimala resultat.

Man kan lita på att de upprätthåller organisationens vision och regler och hjälper andra att göra detsamma. De inspirerar till en kultur av hårt arbete, uthållighet och ständig förbättring.

Integritet

ESTJ-personer agerar med en stark moralisk kompass och integritet. De respekterar auktoriteter och följer order till punkt och pricka. De anpassar alltid sina handlingar efter sina värderingar och är konsekventa i både ord och handling.

Detta bidrar till att organisationen och teamet känner respekt och plikt gentemot varandra.

Viljestark

ESTJ-personer har en stark vilja och förmågan att arbeta målmedvetet mot ett mål. De ger inte upp sina övertygelser utan tydliga bevis. De visar beslutsamhet inför utmaningar och övervinner dem med övertygelse.

Direkt och ärlig

ESTJ-ledare värdesätter fakta och bevis framför abstrakta idéer. De anser därför att data är extremt viktigt. Deras kommunikationsstil är också direkt och ärlig, vilket säkerställer att det inte finns någon tvetydighet.

Denna direkthet bidrar till att skapa en miljö där öppenhet och ärlighet frodas. Som ledare ger de konstruktiv feedback och kommunicerar förväntningar.

Organisatörer

Med en medfödd talang för att organisera strävar ENTJ-ledare efter att göra sin omgivning så ordnad och strukturerad som möjligt. De är duktiga på att skapa väldefinierade system och processer, från projektplanering till teamkoordinering.

De skapar ordning genom att fastställa tydliga roller och regler och fördela uppgifter på ett rättvist sätt. En organiserad approach hjälper till att utföra uppgifter effektivt, utnyttja resurserna på ett effektivt sätt och uppnå precisa mål.

Svagheter

Även om ovanstående styrkor gör ESTJ-personer till fantastiska ledare, kan de utgöra stora utmaningar om de inte bearbetas. Några av dem är:

Oflexibel

ESTJ-personer följer regler och är engagerade i att följa traditionella sätt att göra saker. Detta kan göra dem rigida och oflexibla. Så när någon presenterar bättre eller innovativa metoder kan de ha svårt att acceptera dem.

Denna rigiditet kan påverka deras förmåga att vara kreativa och öppensinnade, eftersom de kan känna att det kan äventyra deras tillförlitlighet att prova något oprövat och nytt.

Perfektionism

ESTJ:s strävan efter excellens leder också till en tendens till perfektionism. Detta kan dock leda till ökad stress, potentiell utbrändhet och en ovilja att delegera uppgifter.

Att hitta en balans mellan att upprätthålla höga standarder och erkänna behovet av flexibilitet är avgörande för att skapa en hälsosam arbetsmiljö.

Dömande

ESTJ-ledare drivs av sin starka värdegrund och övertygelser. De glömmer dock ofta att deras övertygelser inte nödvändigtvis delas av deras team. Därför kan de döma människor som väljer okonventionella och nya sätt att uppnå resultat.

På lång sikt kan detta påverka teamets moral och samarbete. Därför är det viktigt att vara öppen för olika åsikter och metoder.

Motstå förändring

En annan viktig utmaning för ESTJ-ledare är motståndet mot förändring. De föredrar stabilitet och etablerade rutiner framför nya omständigheter. Detta kan dock leda till stagnation och minskad produktivitet.

För att övervinna denna utmaning måste de fokusera på att odla en anpassningsbar inställning, förstå fördelarna med förändringar och vara flexibla i sina ledarskapsstrategier.

Obehag med att uttrycka känslor

ESTJ-ledare har ofta svårt att uttrycka och hantera känslor, eftersom de prioriterar logik och objektivitet. Detta kan få dem att verka hårda och okänsliga. Denna låga EQ skapar också missförstånd och får dem att tro att det är en svaghet att uttrycka känslor.

Det är viktigt att utveckla kommunikationsförmågan för att hantera känslomässiga problem inom teamet och främja en kultur som värdesätter rationalitet och känslomässigt uttryck.

Hur man övervinner utmaningar och implementerar ledarskapsstrategier

Det blir lättare att övervinna utmaningar med rätt verktyg, en strategisk plan och en resilient attityd. Medan du kan hantera många av dem med vissa beteendeförändringar, behöver du projektledningsverktyg som ClickUp för att lösa andra.

ClickUp är ett av de bästa verktygen för projektledning. ClickUp hjälper dig att vara produktiv, hantera flera projekt, följa upp framsteg och uppnå mål i tid – allt på en och samma plattform.

Här är några ledarskapsstrategier som kan hjälpa dig att bemästra ESTJ-ledarskapet:

Definiera visionen

Att definiera och kommunicera visionen är viktigt för att förbättra teamets samarbete och motivation. Använd ClickUp Goals för att dela upp uppgifter utifrån prioriteringar.

Sätt upp och organisera mål med lättanvända mappar i ClickUp Goals

Den gör det möjligt för dem att sätta upp mätbara och uppnåbara mål, automatisera uppföljningen av framstegen och hålla sig till tidsplanen samtidigt som de kopplar dem tillbaka till visionen. Funktionen gör det möjligt för dem att dela målen med sina teammedlemmar och relevanta intressenter. Dessutom kan de sätta upp uppgifter på daglig, veckovis, månadsvis och kvartalsvis basis.

ESTJ-personer utgör cirka 9 % av befolkningen. På arbetsplatsen kan de alltså arbeta med andra ESTJ-personer, men också med personer med andra personlighetstyper.

ESTJ-personer tenderar att avfärda andras perspektiv om de anser att de är mindre effektiva och inkompetenta. På lång sikt leder detta till missförstånd och missnöje. Därför är empati och förståelse för andra perspektiv och tankesätt avgörande.

Inse att människor tänker och agerar på olika sätt. Och oftast är det värt att förstå och lyssna på dessa åsikter.

Kommunicera med ditt team

Detta är en förlängning av föregående punkt. Sund kommunikation är avgörande för ett teams framgång. Även om ärlig och direkt kommunikation är ESTJ:s styrka, krävs det mer än så för att skapa en god relation med teamet.

Kommunicera med dina teammedlemmar med hjälp av ClickUps chattvy

Här kan ClickUp for Teams hjälpa till. ESTJ-ledare kan påskynda sina projekt, använda automatisering för att öka effektiviteten och planera och prioritera på ett effektivt sätt.

De kan dela uppdateringar och samarbeta smidigt med sitt team med hjälp av ClickUps chattvy. Dessutom kan de använda ClickUp Whiteboard för att hålla brainstorming-sessioner med sitt team och förstå deras synpunkter.

Sätt realistiska förväntningar

ESTJ-ledare har höga krav på kvaliteten i arbetet. De sätter upp ambitiösa mål för sig själva och sina kollegor. Även om denna metod kan verka vara ett utmärkt sätt att säkerställa kvalitetsarbete, kan den också leda till besvikelse.

Det påverkar också deras förmåga att delegera. Det är viktigt att komma ihåg att inte alla kan prestera på samma nivå. Vissa människor behöver mer tid för att lära sig en färdighet, medan andra behöver mindre.

Att ta ett steg tillbaka och inse detta kan hjälpa dem att prestera bättre och vara mer tålmodiga med andra.

Var öppen för innovation

Innovation är det enda som är konstant i världen – det är absolut nödvändigt att vara öppen för förändring. ESTJ-personer har svårt för förändring, men att odla en anpassningsbar inställning kan hjälpa dem. Verktyg som ClickUp Brain kan också hjälpa dem att omfamna innovation.

ClickUp Brain, den första AI-tekniken någonsin som kopplar samman dina projekt, dokument, medarbetare och företagets kunskap, kan hjälpa dem att öka innovation och produktivitet.

Skapa unikt innehåll och få insyn i ditt teams arbetsbelastning

Den främjar innovation genom att skapa unikt innehåll, fastställa nästa steg för alla projekt och ge kontextuella svar.

Du kan också använda mallar som ClickUps mall för hantering av innovationsidéer. Mallen hjälper dig att hantera flera nya idéer, organisera dem och spåra dem i realtid.

Utveckla dina färdigheter i konfliktlösning

ESTJ-personer har svårt att uttrycka känslor och förstå andra. Detta leder ofta till konflikter när de arbetar i en samarbetsmiljö. För att hantera detta kan de utveckla sina konflikthanteringsfärdigheter med lite övning.

Omfamna känslor och förstå att de spelar en viktig roll i våra liv. Genom att utveckla emotionell intelligens, främja öppen kommunikation om känslor och erkänna vikten av empati kan de skapa en balanserad ledarstil.

Dessa färdigheter kan hjälpa dem att visa solidaritet med andra och hitta en balans mellan känslor och logik.

Balansera arbete och välbefinnande

ESTJ:s största styrka och svaghet är deras orubbliga strävan efter excellens. Det kan hjälpa dem att nå framgång, men det kan också leda till att de försummar sitt välbefinnande.

Effektiv tidshantering, realistiska förväntningar på arbetet och att prioritera egenvård är avgörande för att upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. ESTJ-ledare kan också förbättra sitt ledarskap genom att inse vikten av personlig välbefinnande.

Delegera effektivt

Många personer med ESTJ-personlighetstyp har svårt att delegera. De anser att om de kan göra något, så bör de göra det. Att göra allt på egen hand kan dock hindra dem från att lyckas.

Deras strävan efter perfektion kan hindra dem från att delegera, men det är absolut nödvändigt. Genom att använda ett avancerat verktyg som ClickUp Tasks för att organisera och samarbeta i projekt säkerställer du att delegering prioriteras. Tilldela kommentarer som åtgärdspunkter, visualisera ditt arbete i olika vyer, håll koll på återkommande uppgifter och mycket mer med Tasks.

Kontrollera dina framsteg och deadlines på ClickUp

ClickUp erbjuder också över 15 anpassningsbara vyer som användarna kan skräddarsy efter sina preferenser. Detta ger bättre insyn i teamets styrkor och framsteg, vilket hjälper dem att delegera uppgifter på ett mer effektivt sätt.

Utnyttja kraften i ESTJ-ledarskapet med ClickUp

ESTJ-ledare är engagerade i effektivitet, noggrannhet och integritet. De tror på ordning, struktur och traditioner. Att förstå ESTJ-ledarstilen hjälper dem att utnyttja dessa styrkor och sticka ut professionellt.

Kom dock ihåg att MBTI-personlighetstyperna inte är absoluta. Du kan ha andra egenskaper och aspekter av din personlighet än de som beskrivs i testet.

Genom att utnyttja verktyg som ClickUp kan du optimera dina strategier, effektivisera processer och säkerställa att ditt team arbetar effektivt.

Se själv genom att registrera dig gratis!

Vanliga frågor

Vad är ESTJ-ledarskapstypen?

ESTJ-typen är en av de 16 personlighetstyper som identifierats av MBTI. Det står för Extraversion, Sensing, Thinking och Judging. Vanliga egenskaper hos ESTJ-ledarskapstypen är sällskaplighet, praktiskhet, logiskt beslutsfattande och en preferens för struktur.

Vad är speciellt med ESTJ?

ESTJ-personer är kända för sin starka organisationsförmåga, effektivitet och strävan efter excellens. De är naturliga ledare tack vare sin förmåga att sätta upp tydliga mål, fatta logiska beslut och vara pålitliga.

Vilka är svagheterna hos ESTJ?

ESTJ-personer är ofta perfektionister, dömande och motståndskraftiga mot förändringar. De kan också ha svårt att uttrycka känslor.