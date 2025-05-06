10 alternativ till Pictory för att skapa AI-videor 2025

AI-verktyg har idag penetrerat nästan alla områden, och den kreativa världen är inget undantag. Man kan säga att AI har etablerat sig som oumbärligt inom detta område.

Generativ AI har också påverkat traditionell videoproduktion. Från programvara för videoproduktion till onlineverktyg för videoredigering som förfinar hur du ser ut på skärmen – artificiell intelligens kan hjälpa dig att producera videor av professionell kvalitet idag. Skapare och innehållsmarknadsförare kan publicera högkvalitativt innehåll på halva tiden med en plattform för videoproduktion.

Dessa verktyg kan göra mycket – vissa hjälper dig att skapa anpassade avatarer med hjälp av AI, andra kan generera fantastiska videor med bara korta instruktioner, medan andra fokuserar på att förfina videor genom att ta bort bakgrunder och mer.

Pictory är ett sådant verktyg som har blivit en favorit bland kreatörer världen över. Användarna har dock börjat utforska alternativ på grund av dess begränsade automatiseringsfunktioner och klumpiga gränssnitt.

Om du är en av dem är den här bloggen något för dig.

Vi har sammanställt de 10 bästa Pictory-alternativen för dig att överväga. Vi täcker viktiga funktioner, för- och nackdelar samt prisplaner och ger dig all information du behöver för att välja den perfekta plattformen för ditt varumärke.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Pictory?

Innan du gör ditt val finns det några funktioner som du bör tänka på när du letar efter alternativ till Pictory.

Användarvänligt gränssnitt: Ett väl utformat gränssnitt och dra-och-släpp-funktioner förenklar den kreativa processen. Se också efter tydlig navigering och en kort inlärningskurva.

Ett brett utbud av anpassningsalternativ: Välj Pictory-alternativ som låter dig ersätta tillgångar och erbjuder en mängd olika Välj Pictory-alternativ som låter dig ersätta tillgångar och erbjuder en mängd olika storyboardmallar , teman, typsnitt, färger, musiktillgångar och övergångar så att du enkelt kan producera personliga videor.

Olika videostilar och -typer: Välj din AI-videokreatör utifrån den specifika stil du behöver, oavsett om det är animerade videor, infografik, marknadsföringsvideor eller annonser för sociala medier.

AI och automatisering: Ditt ideala Pictory-alternativ bör kunna automatisera videoproduktionsprocessen med förslag och text-till-tal-berättarröst. Se dessutom till att AI-resurserna är korrekta och relevanta.

Omfattande mediebibliotek och tillgångar: Gör en kortlista över Pictory-alternativ med ett omfattande mediebibliotek som innehåller premiumstockbilder, filmer, ljudspår och grafik. Kontrollera också om det finns möjlighet att ladda upp dina egna medier för att förbättra det visuella intrycket.

Videoredigeringsfunktioner: Se till att de utvalda Pictory-alternativen erbjuder redigeringsfunktioner som trimning, beskärning, tillägg av textöverlägg och tillämpning av filter för mer engagerande videor.

Export- och delningsalternativ: Enkla delningsalternativ som stöder olika utdataformat och upplösningar för kompatibilitet är avgörande. Leta därför efter integration med sociala medier och direktdelningsfunktioner som hjälper dig att nå din målgrupp.

De 10 bästa alternativen till Pictory 2024

Nu när du vet vilka funktioner du ska hålla utkik efter, låt oss ta en titt på de 10 bästa alternativen till Pictory.

1. Lumen5

via Lumen5

Lumen5 är ett lättanvänt alternativ till Pictory och ett smart verktyg för videoproduktion som använder AI för att omvandla långa bloggar eller artiklar till engagerande videor, oavsett om det är för utbildning, nyheter, underhållning eller videomarknadsföring.

Detta AI-drivna verktyg är skräddarsytt för småföretag med begränsade redigeringsbudgetar och är utmärkt för team som inte har avancerade videokunskaper men ändå vill ha professionella videor.

Lumen5 är utformat för att vara användarvänligt med dra-och-släpp-redigering, mallar och möjligheten att automatiskt omvandla bloggar och RSS-flöden till videor. Dessutom erbjuder det coola funktioner som uppladdning av varumärkespaket, flera arbetsytor och anpassningsbara färger, typsnitt och vattenstämplar.

Det kanske inte är det bästa alternativet för stora kreativa team som arbetar tillsammans, men det är ett bra val för enskilda personer, soloprenörer och frilansare som hanterar innehåll för flera varumärken.

Lumen5:s bästa funktioner

Sammanfatta blogginnehåll till videor med ett klick

Konvertera inlägg eller manus till video med AI Voiceover eller din inspelade röst

Skapa ett enhetligt varumärke genom att ladda upp typsnitt, färger och en logotyp för att skapa ett anpassat varumärkespaket.

Anpassa videor med det inbyggda mediebiblioteket för foton, videor, ljud och AI-röstpålägg.

Lumen5:s begränsningar

Videor med 1080p-upplösning är endast tillgängliga i de dyrare abonnemangen.

Vissa användare tycker att gränssnittet är förvirrande och videolayouten föråldrad.

Priser för Lumen5

Gratis

Grundläggande: 29 $/månad

Startpaket: 79 $/månad

Professionell: 199 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Lumen5-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

2. Fliki

via Fliki

Fliki är en användarvänlig mjukvaruplattform för att skapa videor, poddar och ljudböcker genom att omvandla text till ljudfiler och videor. Det är ett av de mest tillgängliga Pictory-alternativen för användare utan avancerade tekniska kunskaper.

Användarna berömmer konsekvent dess realistiska och vältajmade ljud, vilket skiljer det från andra AI-videogeneratorer. Dessutom erbjuder dess samling av över 1 000 röster på 75 språk ett brett utbud av alternativ för berättarröst.

En av Flikis mest slående funktioner är dess generösa gratispaket, som erbjuder fem minuters gratis video per månad. Det ger tillgång till viktiga verktyg för att skapa text-till-video-innehåll, flerspråkiga röster, olika dialektalternativ och ett omfattande bibliotek med bilder, videoklipp och musikvideor.

Flikis bästa funktioner

Använd röstkloning för att införliva din naturliga röst i AI-genererade videor.

Få tillgång till ett rikt utbud av media (integrerat med Pixabay) och mallar för skapande av varierat innehåll.

Använd tweets, blogginlägg och PowerPoint-presentationer som AI-prompter.

Använd verktyget för mångsidiga användningsområden, från YouTube-videor till bloggkonverteringar.

Förbättra berättandet genom att använda olika röststilar och känslor.

Flikis begränsningar

Saknar transparent användning av krediter

Begränsade videoredigeringsfunktioner

Flikis priser

Gratis

Standard: 28 $/månad per användare

Premium: 88 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Fliki-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 240 recensioner)

3. Synthesia

via Synthesia

En annan generativ AI-produkt, Synthesia, utmärker sig med sina över 140 AI-avatarer, som användarna kan välja från biblioteket eller till och med skapa själva.

Det är utmärkt för att omvandla textskript till videor med ljud på olika språk och röster. Användare kan anpassa bakgrunder och varumärkesfärger, lägga till musik och infoga markörer för enkla animationer.

Det har många användningsområden, från utbildning till försäljning och videomarknadsföring. Synthesias popularitet kommer från dess enkelhet, rika funktioner, naturligt klingande AI-avatarer och samarbetsverktyg. När ett videoutkast är klart kan skaparna enkelt dela det med andra, få feedback på plattformen och sedan bädda in eller ladda ner videon.

Synthesias bästa funktioner

Förvandla din text till engagerande videor på några minuter

Få tillgång till en mängd naturligt klingande AI-röster på över 120 språk.

Publicera och dela videor enkelt med en genererad delbar länk

Skapa anpassade AI-avatarer för videoprojekt, utbildningsmaterial och mycket mer.

Skapa videoskript med AI-skriptassistent

Spela in din skärm för instruktions- och utbildningsvideor

Lägg till undertexter på flera språk och anpassa animationer till ljudinnehållet.

Synthesias begränsningar

Att redigera videor och lägga till bildtexter är tidskrävande

Antalet scener du kan lägga till i varje video beror på ditt prisplan.

Synthesias priser

Startpaket: 22 $/månad (faktureras årligen)

Skapare: 67 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Synthesia-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (110+ recensioner)

4. Descript

via Descript

Descript är ett unikt AI-drivet videoredigeringsprogram online som låter dig redigera dina videor precis som du skulle redigera ett dokument.

Den automatiska transkriptionsfunktionen innebär att alla ändringar du gör i texten, såsom att radera, flytta eller kopiera, direkt översätts till din video. Det är perfekt för innehållsskapare som letar efter en allt-i-ett-lösning för redigering.

Det är som att redigera ett Word-dokument—ladda upp media eller spela in ljud, få en omedelbar transkription och redigera sedan dina medieklipp genom att justera texten.

Du kan skapa en realistisk röstberättelse baserad på din röst med AI-röster. Dessutom känner Green Screen automatiskt igen din videobakgrund, så att du kan ändra den till vad du vill.

Descripts bästa funktioner

Generera transkriptioner automatiskt med upp till 95 % noggrannhet

Redigera ljud och video med hjälp av textbaserade redigeringssignaler

Fokusera blicken med funktionen Eye Contact, som är särskilt användbar när du läser från ett manus.

Ta bort fyllnadsord och tystnader med ett enda klick

Descripts begränsningar

Användargränssnittet saknar intuitivitet

Uppmaningarna tolkas ofta felaktigt.

Descript-priser

Gratis

Skapare: 15 $/månad per användare

Pro: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Descript

G2: 4,6/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 160 recensioner)

5. Steve. ai

Steve. ai är ett kraftfullt AI-drivet verktyg för videoproduktion som erbjuder live- och animerade videoalternativ. Det kommer med olika arkivbilder, karaktärer och ljudspår, vilket gör att du kan anpassa textlayouten, justera scenernas längd och använda färgmallar.

Steve. ai är utformat för företag, marknadsföringsteam och lärare och garanterar en användarvänlig upplevelse. Oavsett om du är en bloggare som återanvänder innehåll eller en nybörjare inom videoproduktion har Steve. ai en blogg-till-video-funktion som breddar din publik.

Du kan också lägga till musik, ljudeffekter och text för att skräddarsy dina videor efter specifika behov.

Steve. ai bästa funktioner

Producera förstklassiga animerade och livevideor med AI

Spara tid med automatiskt genererade manus för dina videor

Förbättra dina videor genom att infoga en animerad nyhetsuppläsare

Skapa mer inkluderande innehåll med hjälp av AI-karaktärer som representerar olika åldrar, etniciteter och yrken.

Steve. ai-begränsningar

Begränsade mallar

Saknar en direkt "dela"-knapp

Priser för Steve. ai

Gratis

Grundläggande: 20 $/månad

Startpaket: 60 $/månad

Pro: 80 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Steve. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. RunwayML

via RunwayML

Runway, ett annat populärt alternativ till Pictory, använder AI-baserade ”magiska verktyg” för att skapa videor, bilder, 3D-animationer och förbättra ljudet, allt till en mycket lägre kostnad än mänskligt ledda projekt.

Den erbjuder över 30 dedikerade AI-funktioner för videoproduktion, och dess senaste Gen-2-funktioner gör det möjligt att skapa innovativa videor från text och/eller bilder.

Du kan också lägga till ljud genom att ladda upp en separat fil och enkelt synkronisera den med din video. Runway fungerar både på stationära och mobila enheter.

Runways bästa funktioner

Skapa eller förbättra media med text-till-video- och video-till-video-prompting.

Kan användas av både stora företag och enskilda underhållare.

Anpassa Runway genom att träna din AI-modell så att den matchar din varumärkesstil och dina ämnesriktlinjer.

Begränsningar

Inga AI-avatarer

Runway-prissättning

Grundläggande: Gratis

Standard: 15 $/månad per användare

Pro: 35 $/månad per användare

Obegränsat: 95 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Runway-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

7. DeepReel

via DeepReel

Tänk dig att klona dig själv för att skapa personliga videor i stor skala.

Med DeepReel kan du skriva ditt manus och se din avatar läsa upp det med din röst, och det finns tillgängligt på över 30 språk. Detta gör plattformen till ditt självklara val för att skapa personliga relationer med kunder och potentiella kunder, vilket får ditt varumärke att sticka ut.

Skalera din process för att skapa videoinnehåll samtidigt som du ökar försäljningsproduktiviteten genom att interagera med enskilda kunder. Du kan också anpassa e-postmeddelanden och videolandningssidor med dina varumärkesresurser.

DeepReels bästa funktioner

Skapa ljudberikade videor från text

Förbättra dina videor med AI-avatarer för en touch av studiokvalitet.

Importera videor genom att ansluta ditt Canva-konto

Lansera personliga videokampanjer för att nå din målgrupp på ett effektivt sätt.

DeepReels begränsningar

Saknar dedikerade mobil- och datorappar

DeepReel-priser

Startpaket: 5 $/månad

Skapare: 19 $/månad

Creator plus: 39 $/månad

Pro: 99 $/månad

Företag: 199 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

DeepReel-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

8. Hour One

via Hour One

Hour One sticker ut bland Pictory-alternativen tack vare sitt användarvänliga gränssnitt och globala kompatibilitet. Plattformen möjliggör skapandet av AI-videor på över 100 språk, med 200 röster med realistiska accenter och uttal.

Förutom sina flerspråkiga funktioner erbjuder Hour One unika funktioner som 3D-projektmallar och AI Wizard-verktyg. Dessa verktyg, som drivs av ChatGPT, hjälper användare att skapa mer intelligenta videor, manus och översättningar i stor skala.

Hour Ones självbetjäningsplattform för videoredigering, Reals, är minimalistisk och användarvänlig, med starkt fokus på manus. Den har över 30 AI-avatarer som erbjuder berättarröst på 19 språk, vilket gör att användare snabbt kan skapa högkvalitativa videor från textbaserade manus.

Hour Ones bästa funktioner

Skapa engagerande videor med AI-avatarer på flera språk

Skapa bilder från text i videoredigeraren

Skapa videor med hjälp av 2D- och 3D-videomallar eller till och med enkla AI-prompter.

Använd varumärkeskit och varumärkesintroduktioner/avslutningar för ett enhetligt varumärkesutseende.

Begränsningar under den första timmen

Begränsat utbud av mallar

Avatarer saknar realism

Priser för Hour One

Gratis

Lite: 30 $/månad

Företag: 112 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Hour One-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Pipio

via Pipio

Pipio är ett enkelt alternativ till Pictory som låter dig skapa professionella AI-videor genom att helt enkelt skriva, klicka och dra element på skärmen.

Med över 100 virtuella talespersoner som kan anpassas är Pipio lämpligt för olika ändamål som marknadsföring, försäljning och utbildning. Dessa AI-avatarer talar på över 40 språk med olika accenter och erbjuder en mångsidig lösning för dina videobehov.

Pipio är populärt bland filmskapare, marknadsförare, entreprenörer och många andra, och skapar professionella videor med anpassningsbar utseende, röst och språk.

Pipios bästa funktioner

Anpassa ett brett utbud av digitala avatarer för dina videor

Skapa högkvalitativa videor direkt från ditt manus

Anpassa din video med din favoritröst, visuella effekter osv.

Pipios begränsningar

Videokvaliteten är inte lika hög som hos de andra på denna lista.

Pipios priser

Premium: 25 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Pipios betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Veed

via Veed

Veed är en favorit bland innehållsskapare på sociala medier och är en användarvänlig onlineplattform utformad för nybörjare och proffs som snabbt vill skapa och redigera videor.

Drag-and-drop-redigeraren, i kombination med funktioner som automatisk undertextning, skärminspelning och teleprompter, gör det enkelt att skapa videor med hjälp av generativ AI-teknik.

Anpassa text, teckensnitt, färger och musik för att skapa unika videor och välj mellan olika teman för att förmedla specifika budskap. Plattformen förenklar videotranskription – ladda bara upp din video, klicka på "Auto Transcribe" och ladda ner transkriptet.

Veed bästa funktioner

Förenkla redigeringen med en intuitiv tidslinje och verktyg som kan användas med ett enda klick.

Spara tid genom att använda AI-videomanusgeneratorn för att strukturera din videos berättelse.

Lägg till undertexter eller transkribera ljud till text direkt

Förbättra videor genom att införliva royaltyfria stockmedier

Konvertera text till röst utan ansträngning med en anpassad avatar

Veed-begränsningar

Plattformen är för långsam, särskilt för videor som är längre än 10 minuter.

Begränsade anpassningsalternativ

Veed-priser

Gratis

Grundläggande: 290 $ per månad per användare

Pro: 599 $/månad per användare

Företag: 1 500 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Veed-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 3,4/5 (över 40 recensioner)

Till skillnad från Pictory-alternativ som fokuserar på att generera professionella videor med hjälp av AI, erbjuder produktivitetsplattformar för hantering av videoprojekt, såsom ClickUp, ett mycket bredare utbud av AI-drivna verktyg. Dessa verktyg förenklar ditt kreativa arbetsflöde, förbättrar samarbetet och ökar produktiviteten.

Kom igång med ClickUp Utforska ClickUp för att hantera dina projekt med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

ClickUp är en projektledningsprogramvara och ett centraliserat produktivitetscenter som samlar allt ditt arbete på ett ställe. Med flexibla projekt- och uppgiftshanteringsfunktioner, ett mallbibliotek och över 1000 integrationer är ClickUp den perfekta plattformen för team som vill effektivisera sina videoprojekt och uppgifter inom ett enda, samarbetsinriktat arbetsutrymme.

Använd ClickUp Brain för att ta hand om alla dina AI-relaterade uppgifter, allt från skrivande till administrativt arbete.

ClickUp Brain, med sin AI Knowledge Manager, AI Project Manager och AI Writer for Work, erbjuder kontextuella insikter och tidsbesparingar för ökad produktivitet.

Använd den AI-drivna skrivassistenten för att generera videoidéer, dispositioner och manus på några sekunder. Den kan korrigera stavning och grammatik, till och med översätta din text till flera språk och ändra den efter dina önskemål – oavsett om du vill ha den längre, kortare, mer engagerande eller enklare.

ClickUp erbjuder också verktyg för gemensam brainstorming, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig och ditt kreativa team att komma på idéer till videor och bygga upp storylines.

Använd ClickUp Brain för att återanvända stycken i bloggar till fängslande bildtexter/prompter för dina videor.

Använd ClickUp Docs som din samarbetsyta för att spara manusidéer, inspirationskällor, kreativa briefs och mycket mer. Du kan också använda det för att dela videor med ditt team och intressenter för kommentarer och korrekturläsning.

Om du har svårt att hålla reda på dina många kreativa projekt har vi precis det du behöver. Med ClickUp Tasks kan du organisera och spåra alla dina projekt med tillhörande uppgifter, sätta prioriteringar, tilldela dem till respektive ägare, lägga till kommentarer och påminnelser och till och med automatisera repetitiva uppgifter. Du kan spåra framstegen genom olika vyer, till exempel tavelvyn i Kanban-stil, Gantt-diagramvyn eller tidslinjevyn.

För design- och kreativa team erbjuder ClickUp ett omfattande bibliotek med utvalda mallar för att skapa arbetsflöden som speglar dina ideala processer, vilket främjar effektivitet och kreativitet.

Speciellt för videoproduktion har ClickUp denna mall för videoproduktion som hjälper dig att komma igång med dina videoprojekt. Använd den för att organisera och spåra dina videoprojekt efter typ, status, förfallodatum etc.

Ladda ner denna mall Planera, hantera och anpassa dina videor med ClickUps mall för videoproduktion.

ClickUps bästa funktioner

Få tillgång till över 100 inbyggda uppmaningar i ClickUp Brain för precisa resultat redan vid ditt första försök att skapa innehåll med hjälp av AI.

Skapa AI-genererade manus, videoutkast och storyidéer på några sekunder

Övervinna språkbarriärer med hjälp av översättningsfunktionen och leverera nästan perfekta tolkningar på 12 språk.

Dela dina manus och videor med intressenter för kommentarer och korrekturläsning inom plattformen.

Samla in idéer till storylines och manus med ditt team med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Spåra effektivt alla dina olika kreativa projekt, tidslinjer, beroenden etc. med hjälp av ClickUp Tasks med anpassade fält och statusar.

Anslut enkelt till över 1 000 integrationer med ledande arbetsverktyg.

Utforska ett ständigt växande mallbibliotek med färdiga och anpassningsbara resurser för att komma igång med alla processer i ClickUp.

ClickUps begränsningar

Det finns en inlärningskurva i början eftersom det finns ett stort utbud av funktioner som erbjuds.

Mobilappen erbjuder inte alla tillgängliga vyer.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Skapa videor med rätt AI-plattform

Rätt AI-plattform kan bli din mest pålitliga partner när det gäller videoproduktion. Att välja det perfekta verktyget från vår lista över alternativ till Pictory är dock bara det första steget.

Dessa alternativ erbjuder fantastiska funktioner för videoproduktion, men du behöver också ett verktyg för att hantera dina kreativa arbetsflöden och ditt innehåll.

Det är där ClickUp kommer in med sitt arsenal av projekt- och uppgiftshanteringsfunktioner.

Med ClickUp kan du effektivisera din videoproduktionsprocess, samarbeta med ditt team och se till att dina projekt håller sig på rätt spår från start till mål. Registrera dig för ClickUp gratis idag och förändra hur du arbetar med dina videoprojekt!