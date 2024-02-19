De bästa teknikpodcastarna för teknikproffs 2025

Om du arbetar inom teknik eller ingenjörsvetenskap idag vet du hur viktigt det är att ständigt lära sig nya saker. Processer och tekniker förändras och förbättras hela tiden, och om du vill hålla dig relevant måste du hålla dig uppdaterad om alla nya utvecklingar och trender inom ditt område.

Teknikgemenskaper är effektiva kunskapskällor, men det är osannolikt att du får strukturerat stöd från sådana plattformar. De flesta av dessa forum har mycket spridd information, vilket innebär att det är upp till dig att gå igenom den för att hitta relevant kunskap.

En teknikpodcast är däremot en mer engagerande och konsekvent kunskapskälla. Det bästa är att du inte behöver söka i flera forum för att hitta praktiska insikter från branschexperter, de senaste trenderna och användbara ledningshemligheter som hjälper dig att höja din kompetens.

Ingenjörer, ingenjörsstudenter och teknikentusiaster har idag tillgång till olika informativa teknikpodcasts för att befästa sina kunskaper och lära sig värdefulla insikter från ledande tänkare.

Det kan vara svårt att välja ut de bästa podcastarna om teknik, så vi har sammanställt en kortlista för att underlätta för dig.

Podcasts inom teknikbranschen blir allt populärare

En teknikpodcast är en lättillgänglig källa till kunskap och ämnesexpertis – inte konstigt att de är enormt populära bland teknikstudenter och erfarna branschproffs.

Den globala podcastmarknaden beräknas nå 133,9 miljarder dollar år 2032, och teknikpodcasts förväntas bidra till denna tillväxt tack vare sitt specialiserade innehåll.

Podcasts är utmärkta lärorika resurser för ingenjörer som vill fortsätta att vidareutbilda sig och främja sin professionella utveckling. Här är varför:

Lär dig och tillämpa beprövade strategier

Innan poddar blev populära var ingenjörer och studenter tvungna att på egen hand lära sig nya programmeringsspråk, dataanalys och andra problemlösningstekniker. Även om erfarenhetsbaserat lärande är lovvärt är det en tidskrävande process som bygger på trial and error.

Podcasten erbjuder beprövade strategier för problemlösning när programledarna intervjuar inflytelserika och erfarna teknikledare för att diskutera deras erfarenheter. Du kommer sannolikt att uppnå dina mål snabbt och effektivt genom att lära dig och tillämpa dessa strategier i ditt arbete.

Få expertråd dygnet runt

Teknikgemenskaper är kända för att vara mycket stödjande. Om du delar en teknikfråga i en relevant gemenskap kommer du garanterat att få svar.

Dessa communityn har dock medlemmar spridda över olika tidszoner, så det kan ta lite tid innan du får svar på dina frågor. Däremot är poddar förinspelade och lättillgängliga när det passar dig.

Beroende på vilken typ av hinder du står inför kan du hitta relevant podcast, lyssna på experternas förslag och få svar på dina frågor inom några minuter.

Proffstips: Skapa en podcast-swipe-fil för att dokumentera specifika användningsfall för informativa podcasts. Lägg till tidsstämplar för dina fokusområden så att du snabbt kan komma åt dem nästa gång du har liknande frågor.

Ibland är det lättare att lyssna än att läsa.

Det finns massor av informativa teknikbloggar, men vissa föredrar att ta del av information i ljudformat snarare än i skrift.

Podcasts är också praktiska när du multitaskar. Även om du kanske vill avsätta särskild tid för mer tekniska podcasts, till exempel ett avsnitt om reverse engineering-hårdvaruprojekt, kan andra podcasts som behandlar ämnen som artificiell intelligens eller karriärplanering för ingenjörer spelas i bakgrunden medan du utför dina dagliga sysslor.

Så här hjälper poddar blivande ingenjörer att ligga steget före:

Värdarna för teknikpodcasts är i allmänhet experter och tekniska ledare som hjälper dig att hålla dig uppdaterad om de föränderliga trenderna inom den globala teknikbranschen.

Podcasts skapar en omedelbar gemenskap – tänk på dem som privata utrymmen där du kan interagera med podcastvärdar och gästtalare, få en inblick bakom kulisserna och komma i kontakt med andra lyssnare.

Teknikpodcasts är kostnadseffektiva och tär inte på plånboken, till skillnad från vissa fortbildningskurser.

De bästa teknikpodcastarna för att utveckla din karriär

Efter att ha lyssnat på dussintals populära teknikpodcasts har vi gjort ett urval och skapat en lista över de bästa podcasts som finns tillgängliga idag.

99 % osynlig

Den första podcasten på vår lista är 99% Invisible. Denna podcast, som leds av den tidigare Ted Talk-talaren Roman Mars, belyser aldrig tidigare avslöjade överraskande fakta eller outnyttjade områden inom ingenjörsvärlden. Podcasten har funnits i över ett decennium och har nästan 500 miljoner lyssnare på iTunes, Pandora, Stitcher och andra plattformar.

Du kan utforska processen och kraften i design och arkitektur inom åtta kategorier, inklusive historia, teknik, städer, objekt, ljud och mycket mer. Varje avsnitt behandlar intressanta ämnen som inte kräver att du är expert på området.

Podcasten har också en Discord-community där lyssnarna kan diskutera idéer och interagera med varandra.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna säger

Dessa poddar får mig att ställa viktiga frågor om livet och vår värld!

Dessa poddar får mig att ställa viktiga frågor om livet och vår värld!

Teknikhjältar

Engineering Heroes lanserades 2018 av Melanie och hennes man Dom och handlade främst om utmaningar och framtida teknisk hälsa för ingenjörsstudenter i det moderna samhället.

Denna podcast, som för närvarande inte sänds, bjöd in erfarna ingenjörer från olika branscher och expertområden för att diskutera de senaste trenderna och utmaningarna inom teknik, mjuka färdigheter inom teknik, frustrationer som de flesta ingenjörer kan relatera till och olika sätt att leda teknikteam.

Även om det senaste avsnittet av podcasten Engineering Heroes sändes i maj 2021 är den fortfarande relevant för ingenjörer över hela världen tack vare sina ärliga diskussioner om viktiga aspekter av ingenjörsyrket.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna säger

Jag gillade den här podcasten! En uppfriskande stil som fokuserar på de tysta prestationerna i samhället.

Jag gillade den här podcasten! En uppfriskande stil som fokuserar på de tysta prestationerna i samhället.

Podcasten Engineering Career Coach

De erfarna ingenjörerna Anthony Fasano och Jeff Perry startade podcasten The Engineering Career Coach när de insåg att den höga personalomsättningen inom tekniksektorn kunde hänföras till bristen på ett strukturerat ramverk för professionell utveckling i de flesta teknikföretag.

Med över 2,3 miljoner lyssnare syftar podcasten The Engineering Career Coach till att hjälpa ingenjörsstudenter med värdefulla karriärråd. Podcasten har en särskild serie för varje ingenjörskategori och gästar som diskuterar sina lärdomar, strategier och erfarenheter.

Programledarna uppmuntrar lyssnarna att skicka in frågor, som de diskuterar med gästerna i kommande poddavsnitt.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna säger

Denna podcast är precis vad ingenjörer behöver just nu. Med ett brett spektrum av ämnen som täcker personlig och professionell utveckling, tillhandahåller de nödvändigt värde för att bygga upp och påverka ingenjörssamhället.

Denna podcast är precis vad ingenjörer behöver just nu. Med ett brett spektrum av ämnen som täcker personlig och professionell utveckling, tillhandahåller de nödvändigt värde för att bygga upp och påverka ingenjörssamhället.

The Engineering Leadership Podcast (ELC)

Engineering Leadership Podcast (ELC) är en del av ELC-communityn för teknikledare och bjuder varje vecka in framgångsrika teknikledare för att dela med sig av sina erfarenheter och praktiska ledarskapslektioner. ELC leds av Patrick Gallagher och finns tillgängligt på alla större podcastplattformar, inklusive Apple, Spotify och Google.

ELC har en stark gemenskap med över 9000 verksamma mjukvaruutvecklare, världens ledande teknikchefer och ledare. Podcasten är idealisk för entusiaster som vill lära sig de grundläggande och avancerade teknikkoncept och strategier som används av globala teknikledare.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna säger

Fortsätt med det här! Bra samtal och mycket informativt.

Fortsätt med det här! Bra samtal och mycket informativt.

Software Engineering Daily

En annan utmärkt podcast som du måste lägga till i din bevakningslista är Software Engineering Daily. I varje avsnitt diskuterar en teknikledare mjukvarulösningar som förändrar världen och driver den ständigt pågående teknikrevolutionen och tekniska innovationer.

Med ett betyg på 4,4 på Apple Podcasts är Software Engineering Daily en inspirerande podcast om teknik. Den tar dig genom karriärfaserna hos kända mjukvaruutvecklare och delar med sig av många praktiska lärdomar om hur de närmar sig produktutveckling och problemlösning.

Intressant nog tar denna podcast också emot ansökningar från erfarna teknikproffs som vill vara gästvärd för ett avsnitt.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna säger

En av de bästa poddarna om mjukvaruutveckling som finns.

En av de bästa poddarna om mjukvaruutveckling som finns.

The Backend Engineering Show med Hussein Nasser

Hussein Nasser, produktingenjör på Esri, startade Backend Engineering Show för att diskutera allt som har med backend-utveckling att göra. I sin insiktsfulla podcast analyserar Nasser backend-arkitekturen i populära applikationer, delar med sig av tips för att bli en framgångsrik backend-ingenjör och diskuterar de senaste trenderna inom mjukvaruutveckling.

Denna podcast är en värdefull resurs för blivande ingenjörsstudenter och yrkesverksamma, och erbjuder möjligheter att vidareutbilda sig och återuppta grundläggande begrepp.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna säger

Berättar det som det ska berättas!

Berättar det som det ska berättas!

De bästa poddarna om civilingenjörsvetenskap

Letar du efter den bästa podcasten om byggteknik? Här är våra rekommendationer:

The Civil Engineering Podcast: Anthony Fasano är värd för denna podcast om civilingenjörskonst, där han delar med sig av framgångsrika ingenjörshistorier och karriärråd från några av världens mest framgångsrika civilingenjörer.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna säger

Jag rekommenderar definitivt denna podcast för alla som är involverade i eller intresserade av teknik. Den balanserar på ett utmärkt sätt information om tekniska och mjuka färdigheter med personliga berättelser.

Jag rekommenderar definitivt denna podcast för alla som är involverade i eller intresserade av teknik. Den balanserar på ett utmärkt sätt information om tekniska och mjuka färdigheter med personliga berättelser.

ASCE Plot Points: ASCE:s podcast om byggnadsteknik, Plot Points, lanserades 2018 och riktar sig till nya generationens byggnadsingenjörer och ingenjörsstudenter som vill lära sig mer om informativa berättelser om byggnadsteknik och de föränderliga tekniska trenderna som omdefinierar civilingenjörskonsten.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna säger

En skattkista av resurser för ingenjörer

En skattkista av resurser för ingenjörer

Engineering Change : Yvette E. Pearson startade podcasten Engineering Change för att omdefiniera hur civilingenjörer bör utbildas. Denna podcast fokuserar på att utbilda dagens civilingenjörer i mer hållbara och inkluderande civilingenjörsmetoder.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna säger

Kan inte rekommendera dem nog, särskilt till ingenjörsdesignbranschen.

Kan inte rekommendera dem nog, särskilt till ingenjörsdesignbranschen.

Är du intresserad av civilingenjörsvetenskap? Här är några certifieringar inom byggbranschen som du bör känna till.

Ledande poddar om el och elektronik

Om du är elektro- eller elektronikingenjör och vill vidareutbilda dig och utveckla din karriär är här de bästa poddarna för dig:

The Amp Hour Electronics Podcast : Denna podcast om elektronik av Dave Jones och Chris Gammell tar en rolig approach för att förklara de senaste trenderna och bästa praxis från de föränderliga trenderna inom elektronikteknik.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna säger

Jag har lyssnat i flera år. Om du är elektroingenjör och ännu inte prenumererar på dem missar du något.

Jag har lyssnat i flera år. Om du är elektroingenjör och ännu inte prenumererar på dem missar du något.

Moore’s Lobby : I denna podcast, som kommer ut varannan vecka, delar värden Daniel Bogdanoff med sig av några av de mest inspirerande berättelserna och trenderna inom den globala elektronikbranschen. Teman kan vara allt från chipdesign till AI och allt däremellan.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna säger

Denna podcast hjälper dig verkligen att umgås mentalt med ingenjörer.

Denna podcast hjälper dig verkligen att umgås mentalt med ingenjörer.

Geared Up : Den erfarne teknikrecensenten Andru Edwards och teknikjournalisten Todd Bishop är programledare för podcasten Geared Up. De underhållande avsnitten handlar om de senaste och mest spännande tekniska prylarna. Programledarna diskuterar olika funktioner hos nya konsumentteknikprodukter och hjälper användarna att fatta välgrundade beslut när de köper teknik.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna säger

Jag har lyssnat på Geared Up sedan det var ett radioprogram, och det har blivit mycket bättre sedan dess.

Jag har lyssnat på Geared Up sedan det var ett radioprogram, och det har blivit mycket bättre sedan dess.

The Electropages Podcast : Denna podcast intervjuar varje vecka världsledande tekniker, projektledare och opinionsbildare. Gästerna delar med sig av sina tekniska kunskaper och prognoser om de senaste trenderna inom elektronikteknik. Lyssna för att få branschinsikter och diskussioner om de senaste materialinnovationerna.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna säger

Långa samtal med branschledare är mycket intressanta att lyssna på!

Långa samtal med branschledare är mycket intressanta att lyssna på!

Noterbara poddar för mjukvaru- och datoringenjörer

Om du är mjukvaruutvecklare med karriärmål kan dessa poddar hjälpa dig att lära dig de senaste och mest efterfrågade teknik- och ledarskapsfärdigheterna:

The Changelog : The Changelog bjuder in ledande teknikförespråkare för att dyka in i världen av öppen källkod. Denna podcast, som leds av Adam Stacoviak och Jerod Santo, är högt rankad för sina ärliga och relaterbara interaktioner mellan värdarna och gästtalarna. Är det konstigt att podcasten redan har passerat 500 avsnitt?

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna säger

Denna podcast är en samlingsplats för mycket relevanta uppdateringar inom teknikekosystemet.

Denna podcast är en samlingsplats för mycket relevanta uppdateringar inom teknikekosystemet.

Dev Interrupted : Denna podcast syftar till att förbättra utvecklarnas upplevelser och bjuder in kända ingenjörer från teknikjättar som Atlassian och Drata för att samla praktiska insikter om mjukvaruteknik.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna säger

Det jag gillar mest är att Conor har med sig erfarenheter från en bransch utanför teknikvärlden innan han började fokusera på teknik.

Det jag gillar mest är att Conor har med sig erfarenheter från en bransch utanför teknikvärlden innan han började fokusera på teknik.

CodeNewbie : Denna podcast om mjukvaruutveckling har ett passande namn och fokuserar på de bästa mjukvaruutvecklarnas kodningsresa. Det är en nybörjarvänlig podcast som fungerar som en guide för blivande ingenjörsstudenter och de som är nya inom kodning.

Episoder du inte får missa:

Vad lyssnarna säger

Jag älskar den här podcasten. Om du är ny i programmeringsvärlden, gör dig själv en tjänst och lyssna på den.

Jag älskar den här podcasten. Om du är ny i programmeringsvärlden, gör dig själv en tjänst och lyssna på den.

Om du gillade dessa förslag, kolla även in våra förslag på poddar om projektledning och produktivitet!

Teknisk projektledning med ClickUp

Genom att lyssna på teknikpodcasts kan du identifiera de viktigaste färdigheterna som en ingenjör behöver idag. En av dessa nyckelfärdigheter är projektledning.

Dagens ingenjörer måste hantera flera projekt, organisera och analysera stora mängder data och arbeta tvärfunktionellt med flera team.

Du kan underlätta ditt arbete genom att använda projektledningsprogramvara för att:

Förenkla samarbetet med större team

Hantera teknikprojekt på ett enda ställe för att öka teamets synlighet

Samla in, organisera och visualisera data

Håll en anpassningsbar projektledningspanel med snabb åtkomst till alla resurser

Vi rekommenderar projektledningsplattformen ClickUp för allt detta och mycket mer.

Här är några sätt på vilka ingenjörer kan använda ClickUp för att arbeta snabbare och smartare:

Få en samlad översikt för att bättre kunna förutse och organisera ditt dagliga arbete, påminnelser och kalenderhändelser med ClickUp Home.

Planera och hantera projekt effektivt

Oavsett vilket ingenjörsområde du specialiserar dig på kommer du säkert att behöva hantera stora och komplexa projekt inom ditt arbetsområde.

Beroende på projektet kan du behöva arbeta med projektplanering, resurshantering, leverantörshantering, projektlansering, budgetering, prestationsövervakning och mycket mer.

Oavsett om du använder ClickUp för att hantera ett byggprojekt eller ett mjukvaruutvecklingsteam hjälper ClickUp dig att planera, följa upp och hantera varje steg samt noggrant övervaka budgeten och tidsplanen.

Effektivisera ingenjörsverksamheten

ClickUps omfattande teknikmallar hjälper blivande och erfarna ingenjörer att brainstorma nya idéer, utveckla teamets färdplaner och skapa apputvecklingsplaner.

Teknik- och produktteam använder de fördefinierade mallarna för att hantera arbetsflödesbackloggar på ett ställe, identifiera buggar, skicka in förfrågningar via ärenden och generera detaljerade buggrapporter.

Till exempel hjälper Agile Team Roadmap Template från ClickUp dig att kommunicera din produktstrategi med intressenter. Oavsett om du är nybörjare eller har en etablerad process hjälper den här mallen dig och ditt agila team att sätta upp mål, följa upp framsteg och hålla ordning – allt på ett och samma ställe.

Ladda ner denna mall Kommunicera din produktstrategi med intressenterna med hjälp av ClickUp Agile Product Roadmap Template.

Kommunicera och samarbeta

Att arbeta i ett team kräver ett högt mått av samarbete och kommunikation. ClickUp är medvetna om detta och tillhandahåller de verktyg du behöver för att göra detta på ett effektivt sätt.

Använd ClickUp Whiteboards för att samarbeta i realtid med ditt team i allt från brainstorming och skapande av mindmaps till att bygga upp dina utvecklingsarbetsflöden eller genomföra en sprint retro. Lägg till anteckningar och dokument och skapa ClickUp-uppgifter direkt från whiteboardtavlan.

Delegera enkelt arbete i ClickUp genom att tilldela uppgifter direkt till teamet eller @nämna dem i en kommentar för att omvandla dina tankar till åtgärder.

Teammedlemmarna kan använda kommentarer och ClickUp Chat för att kommunicera om produktlanseringar, prioriteringar, produktutvecklingsbehov och status för tilldelade uppgifter. Chefer kan också använda dessa funktioner för att ge feedback om uppgifter i realtid.

Samla teamkommunikationen på ett ställe med ClickUp Chat och dela uppdateringar, länka resurser och samarbeta enkelt.

Övervaka och följ framstegen

Ofta kan förståelse och hantering av projektets omfattning vara det största bekymret för ett ingenjörsteam. När flera projekt pågår samtidigt finns det hundratals uppgifter att hantera, och viktiga detaljer kan falla mellan stolarna. Ett effektivt spårningssystem skapar tydlighet, och teamen kan behålla fokus och motivation för att uppnå enastående resultat.

Det är där ClickUps plattform för programvaruteamhantering gör saker och ting tydligare. Agila team använder ClickUps Board View för att förstå allt som händer inom varje projekt. Kanban Board visualiserar alla uppgifter enligt projektets aktuella status, vilket hjälper chefer att hålla koll på allt.

Om du leder ett teknikprojekt kan du använda ClickUps produktledningsprogramvara för att skapa nya uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och lägga till leveranstider, prioritera uppgifter efter hur brådskande de är och övervaka framstegen på en enda instrumentpanel utan att kompromissa med kvaliteten eller kreativiteten.

Du kan också använda ClickUps anpassningsbara instrumentpanel för att visualisera och dela framstegsrapporter med intressenter i realtid.

Skapa detaljerade ClickUp-instrumentpaneler och lägg enkelt till kort för att se sprintpoängens framsteg, uppgifter per status och buggar per vy.

En allt-i-ett-programvara för projektledning inom teknik

ClickUp är ett multifunktionellt projektledningsverktyg för agila team. Det gör det möjligt för dem att uppleva alla fantastiska möjligheter som en karriär inom teknik erbjuder utan att bli utbrända.

Vi ser att ingenjörsteam använder ClickUp för flera olika ändamål, till exempel effektiv resursplanering, projektrapportering och produktivitetshantering, förbättring av affärsprocesser, budgethantering, teamsamarbete etc.

Om du vill förbättra din produktivitet eller bli en mer effektiv ingenjör kan du registrera dig gratis på ClickUp.

Vanliga frågor

Varför ska ingenjörer lyssna på poddar?

Alla nuvarande och blivande ingenjörer bör lyssna på poddar för att få praktiska tips och strategier och hålla sig uppdaterade om de föränderliga trenderna inom teknikrelaterade företag.

Vilka är de bästa poddar som studenter bör lyssna på för att förbättra sin ingenjörsutbildning?

Några av de bästa poddarna för studenter är 99% Invisible, Software Engineering Daily och The Engineering Career Coach Podcast.

Vilken teknikpodcast är mest användbar för entusiaster?

Några poddar för teknikentusiaster är Engineering Reimagined, Amp Hour, Software Engineering Daily och The Backend Engineering Show.