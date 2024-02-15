FigJam vs. Mural: Vilken samarbetswhiteboard är bäst?

Kämpar du med mardrömmar om missade leveransdeadlines eller strävar du efter maximal kreativitet i dina teamsessioner? Då behöver du ett bra verktyg för whiteboard och flödesscheman.

Oavsett om du behöver skapa komplexa digitala tvillingorganisationer, behärska processautomatisering i företagsklass eller helt enkelt söker ett smidigt utrymme för brainstorming, kan valet av en idealisk whiteboard förenkla ditt liv.

FigJam och Mural är populära verktyg som människor litar på för sådana användningsfall. Och vi kan hjälpa dig att välja det som passar bäst.

Men det här blogginlägget handlar inte bara om att välja rätt whiteboardverktyg, utan också om att utforska möjligheter som uppmuntrar till samarbetsflöden och framhäver ditt teams innovationsförmåga.

Följ med oss när vi analyserar dessa verktygs unika funktioner, prismodeller och feedback från verkliga användare. Låt oss ta reda på vilken plattform – FigJam eller Mural – som passar bäst för dig och ditt team.

Vad är FigJam?

via Figjam

FigJam är Figmas lösning för enkel och effektiv idéskapande och samarbete i team.

FigJam är en avancerad online-whiteboard som tack vare sin enkelhet och användarvänlighet har blivit ett populärt verktyg för visuellt samarbete i realtid, särskilt för team som arbetar på distans. Du kan använda den för att utveckla idéer, förtydliga och genomföra komplexa arbetsflöden, underlätta teamdiskussioner och anpassa projektplaneringen efter dina förväntningar.

FigJams intuitiva gränssnitt uppmuntrar alla teammedlemmar, både tekniska och icke-tekniska, att bidra och dela med sig av sina idéer. Glöm inte att du kan välja mellan över 300 befintliga mallar när du börjar designa whiteboarden.

FigJam-funktioner

FigJam erbjuder mer än bara ett tomt, expansivt utrymme för din fantasi. Här är verktygets viktigaste funktioner:

1. Interaktiva klisterlappar

via FigJam

FigJams virtuella klisterlappar gör dina online-möten mer kreativa. De hjälper även tvärfunktionella team att förenkla samarbetet.

Med FigJam kan du och ditt team lägga upp idéer, organisera dem och bestämma vad som är viktigast.

När du planerar projekt kan du använda anteckningarna för att kartlägga vad du behöver göra, filtrera idéer och uppgifter efter brådskande eller viktiga och börja genomföra dem. Dessa steg gör viktiga arbetsprocesser transparenta och alla känner sig delaktiga.

2. Fördesignade mallar

via FigJam

FigJams färdiga mallar hjälper team att arbeta snabbare och bättre.

Istället för att börja från scratch kan du använda färdiga layouter för saker som:

Starta ett projekt

Kartläggning av arbetsflöden

Hålla möten

Planera tidslinjer

Med mallarna är det till exempel enkelt att skapa en struktur baserad på low code-utvecklingsmetodik när du lanserar en ny produktfunktion.

De ger dig ett snabbt sätt att organisera projekt och processer utan att behöva bygga upp allt från grunden. Mallarna hjälper team att effektivisera sina system och förbättra sitt arbetssätt. De är en fantastisk funktion i FigJam som sparar tid och arbete.

3. Samarbete i realtid

via FigJam

Funktionen för realtidssamarbete gör det möjligt för spridda team att arbeta tillsammans utan fördröjningar.

Funktionen understryker vikten av hybridteam och stöder agila företagsprocesser genom att teammedlemmarna kan dela insikter och uppdateringar direkt. Med inbyggd ljudfunktion, livechatt och kommentarfunktion skapar funktionen ett interaktivt utrymme för aktivt deltagande. Emoticons och stämplar ger en personlig touch.

När du hanterar projekt för regelefterlevnad eller genomför webbseminarier om utbildningsdokumentation med FigJam kan till exempel alla deltagare bidra aktivt och omedelbart få tillgång till den senaste informationen.

via FigJam

FigJam låter varje team skräddarsy sin whiteboard efter sina specifika behov. Detta skapar den perfekta miljön för att tänka igenom planer och idéer.

Du kan utforma en unik arbetsyta som passar just ditt projekt. För komplexa projekt kan du använda FigJam som en digital tvillingorganisationsprogramvara för att visualisera arbetsflöden, se risker och spåra framsteg i strategiska initiativ.

FigJam-priser

Startpaket: Gratis

Professional: 3 $/månad per plats (faktureras årligen)

Organisation: 5 $/månad per plats (faktureras årligen)

Enterprise: 5 $/månad per plats (faktureras årligen)

FigJam, känt för sin användarvänlighet och integration med Figma, passar enkelt in i många designarbetsflöden. Men team som letar efter ytterligare funktioner eller andra samarbetsdynamiker har en hel värld av FigJam-alternativ till sitt förfogande.

En av dessa är Mural.

Vad är Mural?

via Mural

Mural är en omfattande digital arbetsyta för visuellt samarbete som förvandlar brainstorming-sessioner till praktiska resultat.

Mural är känt för processautomatisering i företagsklass och är idealiskt för att effektivisera storskaliga projekt och strategiska initiativ samt hybrid- och distansarbetsgrupper.

Det gör det möjligt för användare att dela planer på en interaktiv dra-och-släpp-duk, lägga till kommentarer och anteckningar samt få tillgång till hundratals ikoner och gif-bilder för engagerande teambuilding-aktiviteter.

Den är mångsidig och stöder allt från regelefterlevnad till virtuella evenemang i en molnmiljö.

Mural-funktioner

Här är de viktigaste Mural-funktionerna att tänka på för dina projektplaneringsbehov:

via Mural

Mural är utformat för tydlighet och effektivitet. Team kan enkelt skapa och dela visuellt innehåll, från flödesscheman och mötesanteckningar till fullfjädrade projektarbetsflöden och interaktiva tankekartor.

Denna funktion är viktig för processplanering och kapacitetsplanering i företag, där personer med olika befattningar samlas för att dela idéer.

I en strategisk planeringssession kan teamen till exempel visuellt kartlägga sina affärsprocesser för tydlig förståelse och samordning och dela dem med andra team eller personer. Allt detta görs utan att kompromissa med filernas säkerhet.

2. Avancerade integrationer

via Mural

Inget företag arbetar med bara ett verktyg, och Mural vet det! Därför integreras det med verktyg som Microsoft Teams, Google Workspace, Webex och Zoom, vilket ytterligare stärker dess samarbetsfunktioner.

Dessa integrationer förbättrar arbetsflödeshanteringen och är avgörande för processautomatisering i företagsklass, eftersom de säkerställer att alla verktyg och data är sammankopplade.

Det är särskilt användbart för team som är beroende av tekniska resurser och kontinuerlig förbättring av sin verksamhet.

3. Dynamiska faciliteringsfunktioner

via Mural

Med funktioner som omröstning, timers och presentationsläge förbättrar Mural teammöten och beslutsfattande. Detta tillvägagångssätt uppmuntrar öppen kommunikation och kreativitet inom gruppen.

Du kan hålla fokus och följa schemat genom att tidsbestämma teamaktiviteterna, säkerställa konsekvens för alla deltagare, skydda konfidentiell information och låsa en tavla för att förhindra grupptänkande.

Den dynamiska faciliteringsfunktionen är perfekt för att hantera online-möten, underlätta fjärrstyrda datorsessioner och säkerställa effektiv projektledning.

4. Interaktiv omröstning och röstning

via Mural

Mural ökar teamets engagemang med interaktiva omröstnings- och röstningsfunktioner. Detta är särskilt användbart när det gäller att prioritera uppgifter eller fatta viktiga beslut under strategiska initiativ.

Föreställ dig ett team som diskuterar olika funktioner för en ny programvara för föreningshantering. Murals omröstningsfunktion gör det möjligt för dem att rösta snabbt och se resultaten i realtid, vilket underlättar en demokratisk och effektiv beslutsprocess.

En sådan strategi främjar snabb handläggning och lika möjligheter för alla inblandade.

Priser för Mural

Gratis: Gratis

Team+: 12 $/månad per medlem

Företag: 17,99 $/månad per medlem (faktureras årligen)

Företag: Anpassade priser

Mural är tack vare sina funktioner ett starkt alternativ för hantering av komplexa projekt, men team som utforskar olika verktyg kan fortfarande söka efter alternativ till Mural som passar deras unika behov.

Ett alternativ är ClickUp, en omfattande plattform för projektledning och visuellt samarbete. Innan vi pratar om ClickUp, låt oss ta några minuter för att jämföra Mural och FigJam, sida vid sida.

FigJam vs. Mural: Jämförelse av funktioner

Här är en snabb jämförelse mellan FigJams funktioner och Mural:

Funktion FigJam Mural Visuellt samarbete Ja Ja Mallar Fördesignad och intuitiv Omfattande och anpassningsbar Samarbete i realtid Ja Ja Integrationer Begränsat till Figma-ekosystemet Avancerad, med flera plattformar Faciliteringsverktyg Realtidsmarkör, kommentarer Omröstningar, röstningar, timers Skissning och ritning Ja Ja Organisation Enkelt och användarvänligt gränssnitt Flexibla arbetsytor, flera ramverk Pris Gratis och differentierade betalda abonnemang Gratis och differentierade betalda abonnemang

Integrationsmöjligheter

Integration med andra verktyg är en superkraft för alla programvaror, och både Mural och FigJam utnyttjar denna kraft på olika sätt.

FigJam

FigJam drar nytta av sin integration i Figma-miljön och erbjuder en sammanhängande upplevelse för design- och prototyputvecklingsteam som redan använder Figma-ekosystemet.

Mural

Mural har ett bredare utbud av integrationer med verktyg från tredje part, såsom Microsoft Teams, Slack, Google Drive, Adobe, Asana, Github och Figma. Det gör det till ett mångsidigt val för team som behöver ett verktyg som passar in i deras olika teknikstack.

Samarbete

När projekt blir agila är samarbete inte bara en funktion, utan en nödvändighet.

Mural och FigJam gör sitt yttersta för att säkerställa att team kan arbeta tillsammans på ett smidigt sätt, men låt oss se hur de närmar sig samarbete.

FigJam

FigJam erbjuder en användarcentrerad samarbetsupplevelse med fokus på enkelhet och omedelbarhet. Dess verktyg för realtidssamarbete är intuitiva, vilket gör att teammedlemmarna kan hoppa in och börja arbeta tillsammans med minimal installation.

Denna omedelbarhet är perfekt för team som värdesätter snabba interaktioner och spontana brainstorming-sessioner.

Mural

Mural erbjuder en mer strukturerad approach till samarbete. Det inkluderar realtidsredigering och faciliteringsfunktioner som omröstning och timer, vilket kan bidra till mer organiserade och fokuserade kommunikationssessioner.

För team som behöver hantera komplexa arbetsflöden och detaljerade samarbetssessioner är Murals funktionsuppsättning ett kraftpaket.

Båda verktygen har sina fördelar, men Mural är idealisk för team som behöver detaljerade och vägledda samarbetsinsatser, medan FigJam kan vara det bästa valet för dem som söker enkelt och smidigt teamarbete.

Mallar

Mallar är grunden för effektivitet och konsekvens i digitala arbetsytor, och både FigJam och Mural erbjuder dessa med sina distinkta stilar.

FigJam

FigJams mallar är roliga och funktionella, utformade för att kickstarta dina projekt med snabbhet och en dos kreativitet.

Den innehåller över 300 fördesignade layouter, inklusive wireframe-kit, produktutvecklingsplaner, kvartalsvisa planeringsmallar och ikon-design.

De är användarvänliga och kräver ingen inlärningskurva.

Mural

Mural har ett robust och varierat mallbibliotek som är utformat för att passa olika komplexa scenarier. Du kan välja mellan mallar för agil utveckling, brainstorming, utbildning och design.

De är särskilt användbara för strukturerade sessioner som kräver en djupare detaljnivå och anpassning.

När det gäller mallar kan Mural ta ledningen för omfattande, detaljorienterade teamsessioner, medan FigJam utmärker sig för dem som söker en snabb och lättillgänglig installation.

FigJam vs. Mural: Vem är mästaren?

Det slutgiltiga omdömet? Ditt team måste bestämma vem som vinner mellan Mural och FigJam. FigJam vinner när det gäller användarvänlighet och designsynergi. Det passar snabbt, kreativt arbete inom Figma-ekosystemet.

Mural utmärker sig med sin detaljerade verktygslåda för komplexa uppgifter och varierande integrationer. Den är idealisk för distansbaserade, mångfacetterade teamprojekt.

Välj FigJam för enkelhet och Mural för omfattande funktioner.

FigJam vs. Mural på Reddit

Reddit sjuder av användarupplevelser och omdömen om FigJam och Mural. Reddit-användare, kända för sina ofiltrerade åsikter och praktiska insikter, ger tillräckligt med information för att välja mellan dessa två samarbetsverktyg.

På subreddits som ägnas åt produktivitet och design får FigJam beröm för sitt eleganta gränssnitt och Figma-integration, vilket gör det till en favorit bland designentusiaster som längtar efter en smidig övergång från wireframes till samarbetswhiteboard.

Mural får däremot beröm för sin omfattande verktygslåda och anpassningsförmåga, vilket gör den lämplig för att underlätta detaljerade, storskaliga projekt.

Redditor Smegjunkey lyfter fram Murals effektivitet i upptäcktsfasen och noterar dess ”obegränsade whiteboards och fördefinierade mallar” som avgörande för att visuellt förmedla komplexa idéer.

Denna bredd av funktioner, integrationer och samarbetsverktyg som omröstningar och kommentarer gör Mural till ett favoritverktyg för team som behöver en mer strukturerad approach till brainstorming och planering.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till FigJam vs. Mural

Samla teamen och arbeta tillsammans med ClickUp

Om du fortfarande är osäker på om du ska välja FigJams enkelhet eller Murals omfattande funktioner, låt oss presentera ett verktyg som kombinerar det bästa av två världar.

Möt ClickUp, det ultimata samarbetsverktyget där varje projekt hittar sin väg till framgång.

ClickUp är inte bara ytterligare ett tillskott till din digitala verktygslåda, utan en helhetsplattform som kombinerar FigJams snabba, intuitiva samarbete med Murals djup och mångsidighet.

Tänk på ClickUp som en kombination av alla dina viktiga arbetsverktyg. Du kan lita på att det konsoliderar ditt arbetsflöde till en enda plattform, med funktioner som dynamiska whiteboards, detaljerade dokumentationsfunktioner, omfattande mindmapping-verktyg och mycket mer.

Men det är inte allt!

ClickUp Tasks gör det också enkelt att hantera dina projekt, så att ditt team kan fokusera på det som verkligen är viktigt.

Resultatet? Du klarar deadlines, förenklar ditt arbetsflöde och ökar produktiviteten, allt i en enda användarvänlig miljö.

ClickUps mångsidiga verktyg stöder dessutom design thinking -metoder och underlättar idégenerering och prototyputveckling.

Det är den perfekta kompanjonen för alla projekt, från akademiska satsningar till omfattande affärsplanering.

ClickUp Whiteboards

Visualisera, samarbeta och skapa på en enhetlig arbetsyta med ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards är mer än bara ett utrymme för att klottra. De är en dynamisk, multimediarik plattform för brainstorming, strategibyggande och utveckling av agila arbetsflöden. De är också perfekta för att skapa moodboards som ger liv åt ditt teams vision.

Du kan samarbeta och brainstorma på en oändlig arbetsyta, dra in relevanta uppgifter och projekt för att kartlägga arbetsflöden. Whiteboards integreras sömlöst med andra ClickUp-funktioner, så att du kan bifoga media, lägga till kommentarer, tilldela åtgärdspunkter och mycket mer.

Oavsett om du skissar diagram, länkar processer eller införlivar bilder och videor, håller ClickUp-whiteboards alla engagerade med redigeringsverktyg i realtid. Resultatet är ett gemensamt kreativt utrymme där team kan innovera, organisera och driva projekt framåt i ett dynamiskt visuellt format.

ClickUp Docs

Skapa och redigera dokument, wikis och mycket mer tillsammans med ClickUp Docs.

Föreställ dig ett dokumentationsverktyg som är så mångsidigt att du inte bara kan skissa och dela idéer, utan också samarbeta i realtid. ClickUp Docs gör just det! Det erbjuder en rik textredigeringsupplevelse som stöder alla former av media, inbäddning och till och med kod.

ClickUp Docs har förbättrats med AI-funktioner och hjälper dig att skapa innehåll för flera roller och användningsfall – från detaljerade designriktlinjer till steg-för-steg-handlingsplaner för lansering av nya funktioner. ClickUps AI-skrivassistent ger också förslag på hur du kan förbättra tonen, stavningskontrollerar innehållet och sammanfattar komplexa dokument åt dig.

Att väcka nya idéer och förfina innehåll ökar den totala produktiviteten och kreativiteten.

Det är en bro mellan enkelheten hos anteckningsappar och komplexiteten hos projektledningsverktyg, som säkerställer att din dokumentation är både omfattande och tillgänglig.

ClickUp Mind Maps

Strategisera, organisera och koppla ihop idéer med ClickUp Mind Maps

Lös upp komplexiteten i dina projekt med ClickUp Mind Maps.

Visuell organisation och strategisk planering används för att bryta ner idéer, uppgifter och projekt i lättsmälta, sammankopplade komponenter.

Oavsett om du planerar en ny marknadsföringsstrategi eller organiserar projektets milstolpar, ger ClickUp Mind Maps dig den tydlighet och riktning som behövs för att driva ditt team framåt.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid: Gratis

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

Gå bortom vanliga whiteboardtavlor

Generiska whiteboardverktyg som FigJam och Mural har sin plats, men varför nöja sig med en begränsad lösning när du kan få tillgång till en allt-i-ett-plattform för att hantera projekt, organisera uppgifter och stimulera teamets kreativitet?

ClickUp uppfyller alla krav – whiteboard, dokumentation, uppgiftshantering och mycket mer – i ett kraftfullt arbetsutrymme.

Det kombinerar FigJams enkelhet med Murals omfattande funktioner i ett flexibelt, funktionsrikt program för arbetsflödeshantering.

Nöj dig inte med en whiteboard – revolutionera teamarbetet, ett projekt i taget. Registrera dig för ClickUp idag!