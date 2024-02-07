Evernote vs GoodNotes: Vilket anteckningsverktyg är bäst?

Vilket är det perfekta verktyget för att anteckna dina geniala idéer klockan 3 på natten? Vilken plattform låter dig brainstorma strategier med dina arbetskamrater? Och vilken programvara förvandlar din röriga virvel av tankar till en snygg och ordnad plan?

Svaret på alla dina frågor är en anteckningsapp.

Oavsett om du sammanfattar ett möte, skapar en fantastisk marknadsföringsplan eller sparar artiklar som du måste läsa, är det viktigt att ha en förstklassig anteckningsapp.

Och om du är på jakt efter en app, så hjälper vi dig.

Vi jämför två populära anteckningsappar – Evernote och GoodNotes – och går igenom deras funktioner, priser och användarrecensioner.

Utforska de viktigaste funktionerna, väga för- och nackdelar och hitta din perfekta anteckningskompis. Dessutom har vi ett jokeralternativ som kan stjäla showen.

Låt oss sätta igång!

Vad är Evernote?

via Evernote

Evernote är en populär anteckningsapp som har funnits länge. Den är känd för sina funktioner för samarbete och uppgiftshantering, och du kan använda den för att göra dagliga anteckningar, ställa in påminnelser eller till och med för bullet journaling.

Evernote hjälper dig att hålla ordning med en central instrumentpanel där du kan spåra och kategorisera anteckningar med hjälp av staplar och taggar. Det gör att du snabbt kan hitta saker utan att behöva söka igenom hela databasen.

Dessutom kan du synkronisera anteckningar mellan olika enheter, så att de är tillgängliga var du än befinner dig. Det underlättar samarbete i teamprojekt utan att du behöver oroa dig för att enheterna inte är kompatibla.

Låt oss titta på några av Evernotes bästa funktioner och prisplaner.

Evernote-funktioner

Här är de bästa funktionerna i Evernote:

1. Web Clipper

via Evernote

Evernote Web Clipper är ett webbläsartillägg som låter dig hämta hela webbsidor, artiklar, bilder eller bara markerad text från internet och spara dem direkt i ditt Evernote-konto.

Om du hittar en intressant artikel kan du enkelt klippa in den i Evernote utan extra annonser och rubriker.

Dessa klipp sparas sedan snyggt i ditt Evernote-konto, så att du snabbt kan gå tillbaka till dem när du vill.

2. Mallar

via Evernote

Välj mellan över 50 förformaterade, färdiga Evernote-mallar för att spara tid och effektivisera dina uppgifter.

Oavsett om du behöver en daglig logg för ditt schema eller en mall för projektledning för att spåra milstolpar, har Evernote allt du behöver.

Evernotes mall för tacksamhetsdagbok är till exempel förifylld med tabeller för din morgondagbok, livserfarenheter och uttryck för tacksamhet. Det gör att du kan fokusera direkt på innehållet och inte behöva oroa dig för designen.

3. Anteckningspåminnelse

via Evernote

Med Evernotes påminnelsefunktion kan du ställa in datum och tider för dina uppgifter så att du får e-postaviseringar och kan hålla koll på tidsbegränsade aktiviteter.

När du har slutfört en uppgift markerar du den med ett enkelt tryck och hanterar uppgifterna effektivt utan att förlora den ursprungliga anteckningen.

Evernote hjälper dig också att hålla fokus genom att visa påminnelser högst upp i anteckningslistan, vilket ger enkel åtkomst till viktiga uppgifter.

4. Ljudinspelning

via Evernote

Evernote erbjuder praktiska ljudanteckningar eller en ljudinspelningsfunktion om du inte föredrar att skriva. Öppna en ny anteckning, tryck på inspelningsknappen och spela in anteckningar med din röst.

Denna funktion är ovärderlig när du behöver anteckna något snabbt under en konversation eller när du är för upptagen för att skriva. Dessutom kan du använda denna funktion både på din dator och din telefon.

Utöver dessa funktioner har Evernote även optisk teckenigenkänning (OCR), som omvandlar handskrivna anteckningar och lägger till dem i appen i digitalt format.

Priser för Evernote

Gratisversion: Gratis

Personligt: 14,99 $/månad

Professional: 17,99 $/månad

Vad är GoodNotes?

via GoodNotes

GoodNotes är en kraftfull anteckningsplattform som förvandlar vilken enhet som helst till en virtuell anteckningsbok.

Den är utformad för att efterlikna känslan av att skriva på papper, har ett enkelt användargränssnitt, fungerar bra med olika pennor och låter dig anpassa dina anteckningar i stor utsträckning.

Förutom anteckningsfunktionerna utmärker sig appen för sin exakta omvandling av handskrift till text, dokumentkommentarer, interaktiva studier och anpassningsbara mallar i Goodnotes.

Dina anteckningar hålls uppdaterade på alla dina Apple-enheter genom molnsynkronisering. GoodNotes är nu tillgängligt för Android- och Windows-enheter, vilket gör det ännu mer tillgängligt.

GoodNotes funktioner

Här är de bästa funktionerna i GoodNotes:

1. Konvertering av handskrift till text

via GoodNotes

GoodNotes omvandlar handskrivna anteckningar till maskinskriven text med hög precision. Använd lassoverktyget för att markera det du vill ha, klicka på "Konvertera" och se dina anteckningar förvandlas till maskinskrivna ord.

Du kan enkelt flytta denna text till andra appar, till exempel en uppgiftslista, vilket gör ditt arbetsflöde mer flexibelt.

Eftersom GoodNotes stöder en mängd olika pennor kan du skriva eller rita med dina favoritverktyg. Den har också funktioner som handflatsavvisande och stöd för vänsterhänta.

2. Lasso-verktyget

via GoodNotes

GoodNotes lassoverktyg är en praktisk funktion för att hantera innehåll i appen. Med detta verktyg kan du enkelt markera specifikt innehåll genom att rita en slinga runt det.

När du har valt kan du välja mellan olika åtgärder, såsom att flytta, klippa, kopiera, radera, ändra storlek och rotera det valda innehållet.

Lasso-verktyget är ett mångsidigt och effektivt sätt att hantera och redigera dina anteckningar och ritningar utan att behöva skriva om eller skriva in allt på nytt.

3. Dokumentanteckningar

Via GoodNotes

Med funktionen för dokumentanteckningar kan du markera, rita och skriva på PDF-filer. Du kan zooma in för att lägga till anteckningar med precision, rita pilar och former snabbt samt justera och flytta dina markeringar efter behov. Skriv var som helst i dokumentet och dela enkelt dina tankar med andra.

Det är också superenkelt att dela dina redigerade PDF-filer; du kan mejla dem, spara dem eller dela dem med andra fildelningsappar.

4. Presentationsläge

via GoodNotes

GoodNotes erbjuder ett praktiskt presentationsläge som förvandlar din enhet till en digital tavla för tydliga demonstrationer. När den är ansluten till en större skärm håller den tittarna engagerade och fokuserade.

Det finns tre visningsalternativ: "Spegla hela skärmen" för fullständig synlighet, "Spegla presentatörssidan" för zoomning och rörelser och "Spegla hela sidan" för att visa bredare innehåll.

Dessutom kan du med laserpekarfunktionen, som finns i lägena Dot eller Trail, betona specifika punkter. Det här läget är särskilt användbart under styrelsemöten och teamdiskussioner.

Priser för GoodNotes

Gratis: 3 anteckningsböcker

Alla plattformar årligen: 9,99 $/år

Engångsbetalning till Apple: 29,99 $/engång

Android och Windows årspris: 6,99 $/år

Evernote vs. GoodNotes: Jämförelse av funktioner

Även om både Evernote och GoodNotes har solida funktioner och en hängiven skara fans, är de långt ifrån identiska.

Här är en snabb jämförelse mellan funktionerna i Evernote och GoodNotes:

Funktion Evernote GoodNotes Handskriftsigenkänning Ja Ja Ljudinspelning Ja Nej PDF-anteckningar Ja Ja Synkronisering av anteckningar Ja Ja Plattformsoberoende kompatibilitet Ja Ja Organisation Anteckningsböcker, taggar och sökning Anteckningsböcker och mappar Mallar Ja Ja Samarbete Ja Nej Skissning Ja Ja Pris Gratis och betalda abonnemang Betald app

Anteckningsfunktioner

Anteckningar innebär olika åtgärder – från att skriva ner tankar till att skanna papperskopior. Sedan finns det uppgiften att organisera massor av information. En bra anteckningsapp ska kunna göra allt detta utan problem.

Både Evernote och GoodNotes är ganska bra på dessa funktioner, men på lite olika sätt.

Evernote

Oavsett om du skriver eller antecknar för hand, går Evernote det där extra steget längre. Du kan spara Slack-meddelanden och anteckningar från e-postmeddelanden och justera bildplaceringar för att hålla ordning på din text och dina medier.

Den är också bra på att skanna och omvandla dina anteckningar till en snygg PDF-fil. Men nackdelen är att du inte kan göra anteckningar i denna PDF-fil.

Alla dina anteckningar organiseras i en hierarki med tre lager i denna plattform: anteckningar, anteckningsböcker och anteckningsbokstackar. Denna typ av organisation kan dock vara lite komplicerad, vilket gör det svårt att snabbt hitta dina anteckningar.

GoodNotes

GoodNotes ger anteckningsfunktionerna en kreativ twist med möjligheten att lägga till former – rektanglar, cirklar, trianglar, vad du vill. Den har också en bokmärkesikon. Med ett klick sparas dina specifika anteckningar i dina bokmärken eller favoriter.

Precis som Evernote är GoodNotes också praktiskt för att skanna dokument och omvandla dem till PDF-filer. Till skillnad från Evernote kan du dock göra anteckningar i PDF-filerna utan problem.

Det är enkelt att organisera med GoodNotes – det har speciella, anpassningsbara mappar där dina anteckningar lagras. Vill du hitta en anteckning från för flera månader sedan? Ett klick, och där är den.

Samarbete

När du arbetar med flera team är det oundvikligt att samarbeta kring de anteckningar du har gjort. Därför är det viktigt att förstå de samarbetsfunktioner som finns i din anteckningsplattform.

Både Evernote och GoodNotes möjliggör teamsamarbete på sina egna sätt.

Evernote

Evernote erbjuder många funktioner som underlättar samarbete och ger dig fullständig kontroll över hur andra ser och redigerar dina anteckningar.

Förutom grundläggande länkdelning har Premium- och Business-versionerna av plattformen verktyg för uppgifts- och arbetsflödeshantering samt brainstorming. Dessa hjälper dig främst att hantera stora uppgifter och ansvarsområden samtidigt som du hanterar deadlines.

GoodNotes

GoodNotes erbjuder också värdefulla samarbetsfunktioner för att arbeta med kollegor och teammedlemmar.

Den viktigaste samarbetsfunktionen är länkdelning, som gör att du kan dela flera länkar till alla dina anteckningar och dokument i appen med ett enda klick.

Dessutom kan du spara länkar som delas av andra direkt i dina anteckningar, vilket gör det till en bekväm plattform för enkelt samarbete.

Integrationer

Om du jonglerar med uppgifter på olika plattformar vill du att din anteckningsapp ska fungera bra med dem. Vem vill byta app hela dagen, eller hur?

En anteckningsapp med solida integrationer sparar tid och effektiviserar ditt arbete.

Både Evernote och GoodNotes erbjuder stöd för användbara integrationer.

Evernote

Evernote förstår vikten av integrationer, särskilt i en arbetsmiljö.

Den kan integreras med populära arbetsrelaterade plattformar som Microsoft Teams, Gmail, Outlook och Slack så att du kan komma åt information från dem utan att behöva växla mellan uppgifter manuellt.

GoodNotes

På samma sätt erbjuder GoodNotes stöd för plattformsoberoende integration, vilket gör att du kan visa GoodNotes från olika enheter med webbläsare som Safari, Firefox, Google Chrome och andra.

Dessutom stöder den integration med appar som Microsoft PowerPoint, Microsoft Word och iCloud.

Jämfört med Evernote är dock integrationsstödet från GoodNotes begränsat. Det ansluter endast till ett fåtal allmänna plattformar.

Evernote vs. GoodNotes: Vem är mästaren?

Det är svårt att välja en vinnare mellan GoodNotes och Evernote, eftersom båda anteckningsapparna har sina egna begränsningar.

Evernote är utmärkt för professionella miljöer. Den kan hantera stora dokument, administrera uppgifter effektivt och integreras smidigt med populära arbetsplattformar som Slack, Microsoft Teams och Gmail.

Dessutom erbjuder den verktyg som förenklar arbetsflöden och stimulerar kreativa idéer.

Å andra sidan är GoodNotes mer lämpligt för akademiskt och personligt bruk. Det har verktyg som inbyggda flashkort för att förbättra interaktivt studerande, vilket gör det till ett utmärkt komplement för studenter.

Evernote vs. GoodNotes på Reddit

Vi undersökte vad Redditors hade att säga om GoodNotes vs. Evernote. Många av dem använder både Evernote och GoodNotes, men för olika användningsområden.

Vissa användare kan inte få nog av Evernote.

”Jag älskar webbklipparen, att organisera mina anteckningar med anteckningsböcker och taggar, möjligheten att hitta anteckningar från innehållet i bifogade dokument, möjligheten att skicka e-post till Evernote till utvalda anteckningsböcker, och dokumentkameran är riktigt cool. Synkroniseringen är smidig.”

En annan användare nämner att GoodNotes är en idealisk akademisk lösning tack vare dess anpassningsbarhet, organisation och kompatibilitet med Apple-enheter.

”Jag använder GoodNotes 5 för akademiska anteckningar och…

Jag gillar det stora utbudet av papperstyper som finns i GoodNotes (t.ex. rutigt papper, linjerat papper, vanligt papper) och hur enkelt det är att ladda ner olika mallar (t.ex. kemipapper) från olika källor. Jag gillar också att appen låter dig organisera dina anteckningar i mappar och "anteckningsböcker". Den fungerar otroligt bra med andra generationens Apple Pencil och har många användbara funktioner...

Det finns ingen klar vinnare; användarna försöker välja det verktyg som passar bäst för deras dagliga arbete. Båda anteckningsapparna har sina egna fans. Men det finns en app som kan ge dem båda en match.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Evernote vs. GoodNotes

Evernote passar alltså bäst för yrkesverksamma, medan GoodNotes fungerar bra för studenter. Men vad händer om du vill ha egenskaperna hos båda i ett och samma verktyg?

Möt ClickUp – en kraftfull produktivitetsplattform som är det perfekta alternativet till Evernote och GoodNotes.

ClickUp är inte bara ännu en hyllad app, utan en allt-i-ett-lösning för anteckningar och projektledning.

Tänk dig att ersätta flera verktyg med en användarvänlig plattform fullspäckad med funktioner som rich text-redigering, robust uppgiftshantering och starka integrationer med över 1000 appar, som hjälper dig att slutföra uppgifter långt före deadlines, effektivisera arbetsflödet och öka produktiviteten.

ClickUp är utformat för att tillgodose flera personliga och affärsmässiga användningsfall, oavsett om du arbetar med ett skolprojekt eller planerar lanseringen av en ny produkt. Med ClickUp kan du enkelt visualisera, samarbeta och följa dina projekts framsteg – allt under ett och samma tak.

Hantera idéer och uppgifter med ClickUp Docs

Hantera och samarbeta på dina dokument med ClickUp Docs

ClickUp Docs är idealiskt för att hantera dina anteckningar, skapa wikis, lägga till tabeller, bädda in bokmärken och länka dina uppgifter eller att göra-listor till anteckningar. Med detta verktyg kan du arbeta med, skriva och redigera dokument tillsammans med ditt team i realtid, så att alla är på samma sida (bokstavligt talat!). Du kan också tagga medlemmar, tilldela dem åtgärder, begära uppdateringar och lämna kommentarer på de dokument som skapats.

Samtidigt kan du med den inbyggda redigeraren lägga till widgets för att uppdatera projektstatus, tilldela uppgifter och ändra projekt. Och om du är orolig för att konfidentiell information ska läcka ut, kan du vara lugn. Sekretess är högsta prioritet hos ClickUp Docs. Du kan skapa delbara länkar och hantera behörigheter för åtkomstkontroll också.

Utöver detta förbättrar tidsbesparande funktioner som ClickUp-mallar och fokusläget din skrivupplevelse.

📮 ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsskapande och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

Skriv snabbare med ClickUp AI

Skriv, sammanfatta och skapa e-postsvar på några sekunder med ClickUp AI.

Till skillnad från många andra AI-skrivverktyg utmärker sig ClickUp med sin AI-assistent för anteckningar, som kan sammanfatta dina 30-minutersuppgifter på 30 sekunder.

Oavsett om du skissar på ett projekt, förbereder statusrapporter för kundsupport eller planerar nästa e-post för en marknadsföringskampanj, så har ClickUp AI allt du behöver.

Den hjälper dig att skriva anteckningar mer effektivt, assisterar vid redigering av innehåll och säkerställer perfekt formatering med förstrukturerade tabeller, rubriker och mycket mer. Det finns verkligen inget bättre verktyg för dokumentautomatisering!

Organisera allt med ClickUp Notes

Använd ClickUp Notes för att skapa checklistor och uppgifter från dina anteckningar.

Att skapa checklistor från dina anteckningar behöver inte längre vara tråkigt.

ClickUp Notes förenklar organisering och uppföljning av uppgifter, även om du inte har gjort det tidigare. Med redigeraren kan du enkelt konvertera dina anteckningar till spårbara uppgifter och organisera dem som åtgärdspunkter i en checklista.

Eftersom anteckningarna synkroniseras automatiskt mellan mobilappen och Chrome-tillägget kan du skapa dem när du är på språng och enkelt komma åt dem var du än arbetar.

ClickUp-priser

Börja ta anteckningar med ClickUp idag!

Om du letar efter en allt-i-ett-lösning för anteckningar för ditt hektiska yrkes- eller studieliv är ClickUp det rätta valet.

Den förenklar anteckningsskrivandet och erbjuder omfattande funktioner för att samarbeta i projekt och hantera uppgifter effektivt.

Med ClickUp kan du förbättra din anteckningsupplevelse, organisera dina tankar och enkelt hålla koll på alla dina aktiviteter.

Kom igång med ClickUps gratisplan redan idag!