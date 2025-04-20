Tidsplaneringsspel: En introduktion

Forskning har visat att nästan 49 % av arbetstagarna känner sig mindre produktiva idag än före pandemin. Samtidigt känner 71 % av cheferna pressen att förbättra teamets produktivitet.

Är det ens möjligt att övervinna denna produktivitetsparadox?

På den mest grundläggande nivån kan du till exempel använda mallar för dagliga planerare eller skapa prioriteringslistor för teamet.

Men istället för att anamma traditionella strategier för produktivitet kan du överväga att spela tidshanteringsspel med teamet. Det låter roligare, eller hur? Och du kommer att bli förvånad över resultaten.

Vi har sammanställt information om de 10 bästa tidsplaneringsspelen för att förbättra teamets tidsplaneringsförmåga på ett roligt och interaktivt sätt. Nu kör vi!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Problemet : 49 % av arbetstagarna känner sig mindre produktiva efter pandemin, och 71 % av cheferna känner sig pressade att förbättra teamets produktivitet.

Lösningen : Tidsplaneringsspel erbjuder ett roligt och interaktivt sätt att förbättra tidsplaneringsförmågan, resursfördelningen och lagarbetet.

Fördelar med tidsplaneringsspel : Förbättra fokus och produktivitet genom att öva på att prioritera uppgifter och hantera resurser Förbättra teamwork, problemlösning och kritiskt tänkande Minska stress samtidigt som du främjar bättre tidsmedvetenhet och organisation

Öka fokus och produktivitet genom att öva på att prioritera uppgifter och hantera resurser.

Förbättra teamwork, problemlösning och kritiskt tänkande.

Minska stressen samtidigt som du främjar bättre tidsmedvetenhet och organisation.

Populära spel : Vad jag gjorde igår (Bäst för att koppla aktiviteter till prestation): Jämför dagliga uppgifter med prestationsmål Dygnsrytm (Bäst för att identifiera timmar med högsta produktivitet): Kartlägg energinivåer under dagen Tid i kvadrat (Bäst för att upptäcka tidstjuvar): Visualisera produktiv kontra icke-produktiv tid Helhetsbildsutmaning (Bäst för målinriktning): Lös pussel för att belysa vikten av tydliga mål Mayo Jar Activity (Bäst för prioritering): Lär dig att fokusera på viktiga uppgifter först The Ribbon of Life (Bäst för att värdesätta tid): Visualisera hur lite tid som finns kvar för meningsfullt arbete $86,400 (Bäst för att använda tiden klokt): Relatera dagliga sekunder till att spendera pengar effektivt

Vad jag gjorde igår (Bäst för att koppla aktiviteter till prestation): Jämför dagliga uppgifter med prestationsmål

Dygnsrytm (Bäst för att identifiera timmar med högsta produktivitet): Kartlägg energinivåerna under dagen

Time Squared (Bäst för att upptäcka tidstjuvar): Visualisera produktiv kontra icke-produktiv tid

Big Picture Challenge (Bäst för måluppfyllelse): Lös pussel för att belysa vikten av tydliga mål.

Mayo Jar-aktivitet (Bäst för prioritering): Lär dig att fokusera på viktiga uppgifter först

The Ribbon of Life (Bäst för att värdesätta tid): Visualisera hur lite tid som återstår för meningsfullt arbete.

86 400 dollar (Bäst för att använda tiden klokt): Relatera dagliga sekunder till att spendera pengar effektivt

Verktyg som ClickUp har AI-driven schemaläggning, tidsspårning och Gantt-diagram som hjälper team att hantera sin tid bättre och optimera sina arbetsflöden.

ClickUp kombinerar projektledning, tidrapportering och samarbetsverktyg för att effektivisera ditt teams totala produktivitet. Öka fokus och produktivitet genom att öva på att prioritera uppgifter och hantera resurser. Förbättra teamwork, problemlösning och kritiskt tänkande. Minska stressen samtidigt som du främjar bättre tidsmedvetenhet och organisation. Vad jag gjorde igår (Bäst för att koppla aktiviteter till prestation): Jämför dagliga uppgifter med prestationsmål Dygnsrytm (Bäst för att identifiera timmar med högsta produktivitet): Kartlägg energinivåerna under dagen Time Squared (Bäst för att upptäcka tidstjuvar): Visualisera produktiv tid kontra icke-produktiv tid Big Picture Challenge (Bäst för måluppfyllelse): Lös pussel för att belysa vikten av tydliga mål. Mayo Jar-aktivitet (Bäst för prioritering): Lär dig att fokusera på viktiga uppgifter först The Ribbon of Life (Bäst för att värdesätta tid): Visualisera hur lite tid som återstår för meningsfullt arbete. 86 400 dollar (Bäst för att använda tiden klokt): Relatera dagliga sekunder till att spendera pengar effektivt

Vad är tidsplaneringsspel?

Ett tidsplaneringsspel är ett spel där spelarna använder kritiskt tänkande och kommunikationsförmåga för att slutföra uppgifter inom en viss tidsgräns.

Spelarna jonglerar flera uppgifter inom en viss tidsram och hanterar begränsade resurser för att få högsta poäng. Det är ett utmärkt sätt att utveckla och förbättra sina tidsplaneringsfärdigheter utan press.

Att spela tidshanteringsspel hjälper dig att:

Hantera dina arbetstimmar bättre och slutför uppgifter snabbare.

Bli mer medveten om hur du använder din tid och hanterar din arbetsbelastning.

Samarbeta med ditt team och öva på effektiv resursplanering.

Minska din stressnivå på ett roligt sätt

Oavsett om du vill hålla deadlines eller ta dig an nya utmaningar, kan du genom att spela ett eller två spel få en mycket bättre förståelse för hur du hanterar tiden effektivt.

Fördelar med att använda tidshanteringsspel i din dagliga rutin

Det är ingen hemlighet att koncentrationsförmågan har sjunkit till en historiskt låg nivå idag. På jobbet kämpar människor ständigt med distraktioner från appmeddelanden, telefonsamtal, e-postaviseringar, sporadiska besök vid vattenkylaren för skvaller och mycket mer.

Fokus och produktivitet står på spel.

Enter: Tidsplaneringsspel.

Du kommer att bli glad att veta att även rekreationsspel är värdefulla för att förbättra tidsplaneringsförmågan och hantera resurser effektivt.

Dessa spel hjälper till att omforma ditt teams tankesätt – så att medarbetarna kan förändra sitt sätt att arbeta och använda sin tid på ett effektivt sätt, även utanför arbetstid.

Glöm inte adrenalinkicken när du får högsta poäng!

Att spela tidshanteringsspel har även andra fördelar:

Resurshanteringsspel hjälper dig att öva på effektiv fördelning av begränsade resurser, delegering och att hålla deadlines.

Att spela videospel som ett team hjälper till att förbättra lagarbetet.

Du och ditt team vässar era färdigheter inom problemlösning och kritiskt tänkande.

Genom att låta dig öva på att hantera rutinmässiga aktiviteter inom en viss tidsram förbättrar de dina tidsplaneringsfärdigheter

Teamen förbättrar sin förmåga att prioritera uppgifter, fördela tid och delegera viktiga uppgifter.

Spelarna lär sig att vara organiserade i verkliga situationer och hantera olika uppgifter utan att svettas.

Den gemensamma nämnaren för högproduktiva team är en tidsplaneringsaktivitet (mer om detta senare).

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare använder personliga strategier för tidshantering. Men de flesta verktyg för arbetsflödeshantering erbjuder ännu inte robusta inbyggda funktioner för tidshantering eller prioritering, vilket kan hindra effektiv prioritering. ClickUps AI-drivna schemaläggnings- och tidsspårningsfunktioner kan hjälpa dig att omvandla gissningar till datadrivna beslut. Det kan till och med föreslå optimala fokusfönster för uppgifter. Skapa ett anpassat tidshanteringssystem som anpassar sig efter hur du faktiskt arbetar!

Populära typer av tidsplaneringsspel

Några av de mest populära tidsplaneringsspelen efterliknar verkliga situationer, vilket får dig att tänka snabbt och arbeta produktivt.

Tidsplaneringsspel kan vara av två slag – online eller offline.

Onlinespel är multiplayerspel där du deltar i lag för att uppnå ett angivet mål. De omfattar allt från restaurang- och jordbruksutmaningar till populära videospel som Clash of Clans, Game Dev Story och Youtuber Life.

Offline-tidshanteringsspel är roliga aktiviteter som du kan organisera med dina team var som helst, utan att behöva specifika videospelprogram.

Låt oss titta på några exempel på offline-tidshanteringsspel och se hur de lär dig (och ditt team) att använda tiden på ett klokt sätt.

De 10 bästa tidsplaneringsspelen att spela med ditt team

Här är 10 gratis tidshanteringsspel som kan träna ditt team att arbeta smartare och uppnå mer, och hjälpa dem att klara sin nästa prestationsutvärdering med bravur:

Spel nr 1: Vad jag gjorde igår

Perfekt för: Att förstå hur prestanda hänger samman med aktiviteter

Spelregler:

Be spelarna att skriva ner tio saker de gjorde på jobbet igår och rangordna dem efter hur brådskande och viktiga de är. De kan använda ClickUp Task Checklists för att skapa en lista med enkla uppgifter genom att enkelt dra och släppa objekt.

Organisera din checklista och slutför uppgifter effektivt med ClickUp

Be dem sedan skriva ner fem saker som de förväntar sig att se i sin nästa prestationsutvärdering.

Jämför de två listorna för varje individ tillsammans och hitta kopplingar mellan dem.

Lärande: Detta tidsplaneringsspel hjälper spelarna att se om de aktiviteter de lägger tid på direkt påverkar deras prestationer. Om det finns en skillnad kan de ändra riktning och fokusera på uppgifter som hjälper dem att uppnå önskade resultat.

Spel nr 2: Dygnsrytm

Perfekt för: Att identifiera den bästa tiden att arbeta

Spelregler:

Be teamet att beskriva sin rutin i form av en tidsplan, från när de vaknar till när de går och lägger sig. Använd ClickUp Calendar View – en flexibel kalender för att visualisera och dela din tidsplan med andra.

Visa din ClickUp-kalender per dag, vecka eller månad

Be dem sedan skriva ner timmarna och deras energinivå bredvid för den specifika delen av dagen.

Använd följande energitabell som referens: A – Mycket energisk B – På autopilot C – Energinivå (75 %) D – Distraherad E – Lat, hungrig F – Utmattad

A – Mycket energisk

B – På autopilot

C – Energinivå (75 %)

D – Distraherat sinnestillstånd

E – Lat, hungrig

F – Utmattad

Varje teammedlem måste avsätta timblock för sin arbetstidshantering.

Stimulera samtal och hjälp spelarna att tänka med dessa frågor: Under vilken timme är du mest aktiv? Vid vilken tidpunkt under dagen kan du enkelt slutföra uppgifter? Vid vilken tidpunkt kan du slutföra komplexa och kritiska uppgifter? När känner du dig distraherad under dagen? Vid vilken tidpunkt vill du ta en paus?

Under vilken timme är du mest aktiv?

Vid vilken tidpunkt under dagen kan du enkelt utföra uppgifter?

Vid vilken tidpunkt kan du utföra komplexa och kritiska uppgifter?

När känner du dig distraherad under dagen?

När vill du ta en paus?

A – Mycket energisk

B – På autopilot

C – Energinivå (75 %)

D – Distraherat sinnestillstånd

E – Lat, hungrig

F – Utmattad

Under vilken timme är du mest aktiv?

Vid vilken tidpunkt under dagen kan du enkelt utföra uppgifter?

Vid vilken tidpunkt kan du utföra komplexa och kritiska uppgifter?

När känner du dig distraherad under dagen?

När vill du ta en paus?

Lärande: Lär dig mer om teamets dygnsrytm, identifiera deras individuella arbetsmönster och bedöm när människor är mest produktiva. Genom att förbättra självmedvetenheten kan du hjälpa teamet att förbättra sina tidsplaneringsfärdigheter.

Lär dig hur du avsätter tid för viktiga uppgifter så att saker och ting faktiskt blir gjorda! Titta på denna korta, hjälpsamma förklaring👇🏽

Spel nr 3: Time Squared

Perfekt för: Att identifiera tidstjuvar och lära sig hur man ökar produktiviteten

Spelregler:

Ge deltagarna tre sidor i olika färger med 24 rutor tryckta på varje sida (där 24 representerar timmarna i dygnet); se till att inga färger matchar varandra.

På första sidan måste spelarna fylla i detaljer om sin dagliga rutin. Till exempel, 8 timmars sömn = 8 rutor, 3 timmars måltider = 3 rutor osv.

Du kan till och med använda ClickUp Whiteboard för att få alla att kartlägga idéer tillsammans.

Brainstorma, utarbeta strategier eller planera arbetsflöden med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards

På den andra sidan ber du dem skriva om sina icke-produktiva aktiviteter, såsom toalettpauser, kaffepauser, telefonsamtal etc.

På den tredje sidan ber du dem att lägga ihop allt och sammanställa aktiviteterna från de två första sidorna.

När man räknar betyder de tomma rutorna som finns kvar i slutet deras produktiva tid.

Lärande: Detta enkla tidsplaneringsspel hjälper spelarna att förstå hur produktivt de använder sin tid och hur de kan utnyttja den på bästa sätt.

Spel nr 4: Utmaningen med helhetsbilden

Perfekt för: Att lära sig hur tydliga mål kan hjälpa team att arbeta snabbare

Spelregler:

Ge spelarna bitar av ett pussel att lägga ihop – visa dem inte den färdiga bilden ännu.

Be teamet att samarbeta och lösa pusslet – utan att veta hur det färdiga pusslet ser ut.

Uppmuntra dem att slutföra uppgiften så snabbt som möjligt.

Efter tre minuter avbryter du deltagarna och frågar dem vad som gör aktiviteten utmanande.

Vanligtvis är oförmågan att se hela pusslet det vanligaste svaret.

Vid detta tillfälle visar du den färdiga bilden och ber dem att lägga pusslet.

Lärande: Detta tidsplaneringsspel förbättrar samarbetsförmågan eftersom spelarna arbetar i grupp. Det vässar också deras problemlösningsförmåga, beslutsförmåga och förmåga att sätta upp mål. Den största fördelen med detta spel är att det visar alla hur viktigt det är att ha tydligt definierade mål som teamet kan enas om. ClickUp Goal Tracking kan hjälpa team att skapa spårbara mål och hålla sig på rätt spår med tydliga tidsplaner.

Att sätta upp mål i ClickUp Goals är enkelt, snabbt och resultatinriktat

Spel nr 5: Aktivitet med majonnäsburk

Perfekt för: Att förstå hur man gör det viktigaste först

Spelregler:

Dela upp deltagarna i små grupper.

Ge varje grupp en tom burk (t.ex. en majonnäsburk), golfbollar/stenar, grus och sand.

Be teammedlemmarna fylla burken med det material som tillhandahålls enligt deras önskemål.

När de är klara, visa dem rätt ordning – de ska fylla den med golfbollar/stora stenar först, sedan grus och därefter sand. Om de fyller med sand först, får de inte plats för grus och stenar.

Avsluta aktiviteten med att förklara vad varje material representerar: Burk = vårt dagliga liv Stora stenar/golfbollar = prioriterade uppgifter som hälsa, arbete, familj etc. Grus = mindre värdefulla saker som att äga en bil, uppfylla mindre åtaganden etc. Sand = oviktiga saker

Burk = vårt dagliga liv

Stora stenar/golfbollar = prioriterade uppgifter såsom hälsa, arbete, familj etc.

Grus = mindre värdefulla saker som att äga en bil, uppfylla mindre åtaganden etc.

Sand = det oviktiga

Burk = vårt dagliga liv

Stora stenar/golfbollar = prioriterade uppgifter såsom hälsa, arbete, familj etc.

Grus = mindre värdefulla saker som att äga en bil, uppfylla mindre åtaganden etc.

Sand = det oviktiga

Lärande: Denna tidsplaneringsaktivitet kopplar spelarnas vardagliga aktiviteter till materialet. Den hjälper dem att förstå hur de bör lägga sin energi och tid på prioriterade uppgifter genom att sätta viktiga saker först!

Ett annat sätt att utnyttja din tid på bästa sätt (förutom att använda beprövade tips för tidshantering ) är att använda ett verktyg som ClickUp Brain, som tar hand om dina repetitiva uppgifter så att du kan fokusera på viktigare saker.

Ta itu med viktiga uppgifter först med smarta påminnelser med hjälp av ClickUp Bains AI-funktioner

Du kan också brainstorma med AI-assistenten för att bättre prioritera dina uppgifter. Den ger dig användbara, kontextmedvetna förslag baserade på dina mål och befintliga uppgifter.

Håll koll på deadlines med AI-driven uppgiftsprioritering i ClickUp.

Spel nr 6: Spader ess

Perfekt för: Att lära sig hur goda organisationsförmågor hänger samman med tidsplaneringsförmågor.

Spelregler:

Ge två deltagare två kortlekar (berätta inte för dem om skillnaden mellan kortlekarna).

En deltagare ska få en blandad och slumpmässig kortlek.

Den andra spelaren måste få ett sekventiellt organiserat kortlek.

De måste tävla och hitta spader ess först!

Den som har det sekventiella kortleken når målet snabbare, vilket understryker vikten av att vara organiserad.

Lärande: Detta är ett av de enklaste kortspelen och visar hur organiserat arbete ger snabbare och effektivare resultat.

Förutom att använda kortspel kan du också organisera dig med ClickUp Notepad.

Skapa att göra-listor och checklistor på språng med ClickUp

Spel nr 7: Livets band

Perfekt för: Att mäta hur mycket tid teammedlemmarna har på sig att slutföra uppgifter

Spelregler:

Ta ett 100 cm långt band; notera att en centimeter här representerar ett år.

Klipp bandet enligt människans beräknade livslängd (vanligtvis mellan 75 och 85 år).

Anpassa sedan spelet efter deltagarnas genomsnittsålder i gruppen.

Fortsätt att trimma den för aktiviteter som familjetid, sömn, måltider och andra personliga åtaganden.

Till slut har du en kort bandsträng kvar – som symboliserar den tid som återstår att arbeta.

Lärande: Detta enkla spel visar oss hur lite tid vi har på oss att slutföra uppgifter och uppnå mål. I genomsnitt har vi alla bara sex till sju år på oss. Det hjälper oss att fokusera på vikten av att hantera vår tid väl. Team som förstår värdet av tid och snabba beslut använder ClickUp för optimal tidshantering.

Förenkla din tidrapportering och öka din arbetsproduktivitet med ClickUp

Spel nr 8: Hur lång är en minut?

Idealisk för: Att identifiera hur olika personer i samma team uppfattar tid på olika sätt.

Spelregler:

Samla teamet i ett rum utan klockor.

Samla in teamets klockor, telefoner och bärbara datorer.

Be teammedlemmarna att ställa sig upp och blunda.

Be dem att öppna ögonen när de tror att 60 sekunder har gått.

Lärande: Vissa spelare kanske öppnar ögonen redan innan en minut har gått, medan andra kan ha en fördröjd reaktion.

Med denna tidsplaneringsaktivitet kan du hjälpa teammedlemmarna att förstå hur de uppfattar tid och använda dessa insikter för att förstå tid bättre. Med en detaljerad förståelse för hur du använder din tid kan du använda ClickUp Mind Maps för att bli mer organiserad med dina uppgifter, projekt, idéer och, naturligtvis, tid:

Skapa kopplingar mellan tidsanvändning och uppgifter för att arbeta smartare med ClickUp.

Spel nr 9: Färgade block

Perfekt för: Att betona vikten av prioritering

Spelregler:

Ordna block i olika färger tillsammans på ett bord

Tilldela blocken numeriska värden beroende på deras färg (till exempel rött = 1, blått = 2, orange = 3 och så vidare).

Be spelarna att samla så många poäng som möjligt på en minut – men genom att bara samla en block i taget med sin icke-dominanta hand.

Lärande: Att sätta prioriteringar är grunden för framgångsrik tidshantering. Detta tidshanteringsspel lär team att ta itu med de viktigaste sakerna först. För att underlätta ditt arbete kan du använda ClickUp Gantt Charts och hantera prioriteringar samtidigt som du alltid har en bra överblick över arbetsförloppet.

Sortera prioriteringar utan att missa ett slag med ClickUp Gantt View

Spel nr 10: 86 400 dollar

Perfekt för: Att förstå hur man använder tiden på ett klokt sätt

Spelregler:

Ge varje teammedlem ett tomt papper.

Be dem föreställa sig att de har 86 400 dollar att spendera under en dag.

Förklara regeln: Användarna kan inte överföra det de inte har spenderat under dagen – pengar som inte har spenderats går förlorade.

Be alla skriva ner vad de skulle spendera pengarna på.

Diskutera vad alla har skrivit och fråga dem om deras skäl till det.

Slutligen, förklara hur 86 400 dollar relaterar till de 86 400 sekunder som människor får på en dag.

Lärande: Denna tidsplaneringsaktivitet förstärker vikten av att använda tiden klokt och hur varje sekund är för värdefull för att slösas bort.

Ge ditt team kraftfulla arbetsplaneringsappar och tidsbesparande funktioner som ClickUp Universal Search för att påskynda deras arbete.

Denna funktion sparar användarna värdefull tid som annars skulle gå åt till att söka efter filer, dokument osv.

Ha dina favoritappar, filer, dokument osv. nära till hands med ClickUp

Få tiden att arbeta för dig och förbättra ditt teams tidsplaneringsförmåga med ClickUp

I dagens snabba tempo måste chefer och team hantera flera deadlines och hela tiden hålla sig på rätt spår för att nå målen.

Utan en organiserad inställning blir detta en svår uppgift.

Du kan dock organisera ditt arbete bättre och förbättra din produktivitet med rätt tidsplaneringsstrategier och några väl valda tidsplaneringsverktyg. Det bästa sättet att börja med tidsplanering är att spåra vad du lägger tid på. Ta tillbaka förlorad tid och få mer gjort med ClickUps funktioner för projektets tidsspårning.

Spåra tid, ange uppskattningar, lägg till anteckningar och visa rapporter över din tid var du än befinner dig med den globala timern i ClickUp

Registrera tiden från din dator, smartphone eller webbläsare och få en överblick över hur din tid fördelas mellan olika uppgifter. Lägg till personliga anteckningar till dina tidsregistreringar och ange exakt vad du har ägnat tiden åt.

När det tråkiga arbetet med tidrapportering är avklarat blir det enkelt att fokusera på de viktigaste uppgifterna.

Med den globala timern kan du starta och stoppa tiden från vilken enhet som helst och hoppa mellan olika uppgifter. Verktyget gör det också möjligt att lägga till tid retroaktivt och skapa poster efter datumintervall med manuell tidsspårning.

Tack vare ClickUps projekt- och tidsspårningsfunktioner kan team enkelt koppla den spårade tiden till de uppgifter de arbetar med i ClickUp. Arbeta smartare och utnyttja din tid på jobbet maximalt – ersätt flera tidsspårnings-, projektlednings- och andra appar i din teknikstack med ClickUp – en allt-i-ett-plattform för dina produktivitetsbehov. Registrera dig idag för en gratis provperiod.