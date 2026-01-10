28 användningsfall och tillämpningar för AI för företagsteam år 2026

Artificiell intelligens (AI) slutar aldrig att överraska.

Idag finns det AI-verktyg och appar som löser alla produktivitetsproblem, både för privatpersoner och företag. Det finns till och med en samlingsplats för AI-användningsfall som heter There’s an AI for that. Det är en enorm databas med över 10 000 AI-lösningar tillgängliga för mer än 2 500 uppgifter!

Från att skapa personliga kundupplevelser till att förutsäga underhållsbehov – tillämpningarna för AI är oändliga. Kostnads- och tidsbesparingarna från förenklade arbetsflöden, optimerade processer och intelligenta insikter gör AI-tekniken till ett måste för företag.

Om du är nyfiken på hur du kan tillämpa artificiell intelligens inom din bransch, sektor eller i ditt användningsfall har vi precis rätt lista för dig.

Men innan vi dyker rakt in i användningsfall och tillämpningar för företag, låt oss först förstå hur artificiell intelligens fungerar.

Vad är artificiell intelligens?

Artificiell intelligens är ett forskningsområde som efterliknar mänsklig intelligens och resonemang genom att analysera enorma datamängder, identifiera mönster och göra förutsägelser baserade på en fördefinierad uppsättning komplexa regler.

Hur kan AI hjälpa företag?

AI är utmärkt på att ta hand om rutin- och administrativa uppgifter så att du kan fokusera på arbete som skapar högre värde. När AI sköter tidskrävande dataanalys, kundtjänstärenden och optimering av projektledning får dina medarbetare mer tid att tänka mer strategiskt och kreativt.

Resultatet blir en personalstyrka som lägger mindre tid på repetitiva uppgifter och mer tid på att utnyttja mänskliga styrkor som fantasi, empati och problemlösning. Med hjälp av AI kan teamen driva innovation och bidra till att föra verksamheten framåt.

Men det är inte allt.

AI kan också bearbeta logik för att fatta objektiva, opartiska beslut och utföra avancerade uppgifter inom olika områden – de analyserar en patients sjukdomshistoria, använder prediktiv analys för jordbruksförvaltning och optimerar marknadsföringskampanjer – snabbare än mänskliga medarbetare.

Men att se igenom hypen kring AI och identifiera dess praktiska tillämpningar för affärsteam kan kännas överväldigande. Från försäljning och marknadsföring till drift samt forskning och utveckling (FoU) använder AI i tysthet processautomatisering för att förändra hur teamen arbetar.

28 användningsfall för AI som optimerar din verksamhet

Låt oss överbrygga klyftan mellan det futuristiska löftet om artificiell intelligens och dess verkliga påverkan, och upptäck hur ditt team kan använda denna teknik för att öka den dagliga effektiviteten på jobbet.

1. AI för marknadsföring

Massmarknadsföring är död. Du kan inte längre undvika att sprida samma budskap till alla och hoppas att något fastnar. Marknadsföring i AI-åldern handlar om personlig precision.

Användningsfall

Användningsfall

Du kan också använda det för att spara tid på att dokumentera anteckningar och nästa steg – det kan generera sammanfattningar av uppgiftsuppdateringar, kommentartrådar och mötesanteckningar nästan omedelbart.

Användningsfall

Användningsfall

Här är några exempel på hur AI-marknadsföringsverktyg kan underlätta ditt arbete.

Användningsfall

Prediktiv analys: Förutse kundbeteende och fatta välgrundade beslut om marknadsföringsstrategier. Walmart använder till exempel AI för att prognostisera efterfrågan på produkter, vilket hjälper dem att optimera lagret och förhindra att varor tar slut, medan Nike använder AI för att förutsäga kundbortfall, vilket hjälper dem att identifiera och behålla högvärdiga kunder

Personanpassade annonser: Cosabella, ett underklädesmärke, använder AI för att skapa personanpassade annonskampanjer för kunderna. Företagets AI-algoritm analyserar kunddata, inklusive köphistorik, surfhistorik och interaktioner på sociala medier. Algoritmen genererar sedan personanpassade annonskampanjer som är skräddarsydda efter varje kunds intressen och preferenser

Hantering av sociala medier: Hootsuites OwlyWriter AI automatiserar uppgifter på sociala medier såsom att publicera uppdateringar, schemalägga innehåll och svara på kommentarer. Sprinklr AI stödjer företagsmarknadsföring genom att analysera data från sociala medier, spåra omnämnanden av varumärket och identifiera möjligheter med influencers

Optimering av marknadsföringskampanjer: Adobe Sensei använder artificiell intelligens för att automatiskt optimera annonskampanjer i sociala medier baserat på användarengagemang och prestationsdata. IBM:s AI, Watson, kan identifiera och rikta in sig på högvärdiga kunder, anpassa marknadsföringsbudskap och optimera kampanjresultatet

2. AI för skrivande

AI:s förmåga inom naturlig språkbehandling (NLP) gör den utmärkt på att skriva högkvalitativa texter. Finjustera, träna och ge AI-skrivverktygen en komplett uppsättning riktlinjer att följa, så kan du producera artiklar, blogginlägg, vitböcker och till och med hela romaner och originella låttexter.

Användningsfall

Tjänster som Grammarly använder AI för att upptäcka fel och föreslå förbättringar, vilket gör skrivandet mer effektivt och felfritt

Jasper AI:s skrivassistent genererar blogginlägg, marknadsföringstexter och till och med manus utifrån dina instruktioner

Med rollspecifika uppmaningar kan ClickUps AI-skrivverktyg generera välskrivet innehåll som passar dina behov. Det kan skriva marknadsföringsfallstudier, försäljningsmejl och tekniska dokument, samt skapa säljpresentationer och blogginlägg

Använd verktyg som Copyleaks för att upptäcka AI-skrivet innehåll om du arbetar med frilansskribenter

3. AI för försäljning

AI:s förmåga att analysera stora mängder historiska försäljningsdata, identifiera mönster och göra prognoser skapar nya möjligheter för säljteam att anpassa sitt tillvägagångssätt, optimera sina insatser och avsluta fler affärer.

Användningsfall

Användningsfall

Salesforce Einstein kan analysera stora mängder kunddata för att förutsäga köpmönster och föreslå de mest effektiva försäljningsstrategierna

Gong spelar in och transkriberar säljsamtal och använder AI för att identifiera förbättringsområden och coacha säljare så att de kan avsluta fler affärer

Drift använder chattbottar för att kvalificera leads dygnet runt, vilket frigör personal för interaktioner med högt värde

4. AI för kundservice

AI-drivna lösningar förbättrar kundservicen genom att göra det möjligt för teamen att hantera fler förfrågningar effektivt, anpassa kundinteraktionerna och lösa problem proaktivt. Detta leder till ökad kundnöjdhet och lojalitet.

Användningsfall

Användningsfall

Domino’s Pizzas chattbot, Dom, tar emot beställningar, spårar leveranser och underhåller till och med kunderna med skämt

Hilton Hotels AI-assistent, Connie, svarar på gästernas frågor, rekommenderar aktiviteter och bokar även spabesök

L’Oreals virtuella frisör använder AI för att föreslå personliga hårvårdsrutiner baserat på en selfie

5. AI för turism

Turismens framtid är AI-driven. AI kan guida dina reseäventyr, skapa personliga resplaner och till och med erbjuda virtual reality-turer som tar dig till fjärran länder.

Användningsfall

Emirates AI-drivna ”Travel Assistant” hjälper passagerare att hitta på flygplatser, boka flyg och till och med hantera sitt bagage

Trip.com:s AI-verktyg, TripGen, föreslår personliga resepaket och aktiviteter som är skräddarsydda efter dina intressen och din budget

AI-drivna verktyg som Hopper använder algoritmer för maskininlärning för att förutsäga flygpriser och rekommendera den bästa tidpunkten för bokning, vilket hjälper dig att spara pengar och undvika stress

6. AI för underhållning

Från att skapa hyperpersonliga upplevelser till att tänja på kreativa gränser – AI förbättrar underhållningen. AI-algoritmer sammanställer musikspellistor som passar ditt humör, rekommenderar filmer du kommer att älska och genererar berättelser som anpassar sig efter dina val. AI låter dig kliva in i fantastiska världar och interagera och leka med karaktärer i realtid.

Användningsfall

Lucasfilms Industrial Light & Magic använder AI för att skapa specialeffekter och väcka varelser som Baby Yoda till liv

Netflix använder en AI-motor som rekommenderar serier och filmer baserat på din tittarhistorik, vilket leder till en engagerande tittarupplevelse

MuseNet AI komponerar musik i olika stilar, från klassiska symfonier till moderna pophits, och utmanar gränserna för kreativt uttryck

Epic Games MetaHuman-teknik skapar realistiska virtuella karaktärer för spel och filmer, vilket suddar ut gränserna mellan den verkliga och den imaginära världen

7. AI för fastighetsbranschen

Tänk dig virtuella visningar som låter dig utforska bostäder var du än befinner dig, chattbottar som svarar på frågor dygnet runt och algoritmer som förutsäger marknadstrender med otrolig precision. Artificiell intelligens förser fastighetsbranschen med insikter, automatisering och superkrafter som effektiviserar din resa.

Användningsfall

Zillows Zestimates använder AI för att förutsäga bostadsvärden med imponerande noggrannhet, vilket gör det möjligt för köpare och säljare att fatta välgrundade beslut

Redfins AI-drivna sökmotor filtrerar bostadsannonser utifrån dina behov och din budget, vilket hjälper dig att spara tid och minska frustrationen

Automatiserade verktyg för fastighetsförvaltning hanterar uppgifter som hyresinkassering, underhållsförfrågningar och hyresgästprövning, vilket frigör värdefull tid för fastighetsförvaltare

8. AI för projektledning

Projektledning är ett komplext nätverk av uppgifter, deadlines och resurser. Men tänk om du hade en outtröttlig assistent som kunde analysera data, förutsäga risker och optimera arbetsflöden? Det är där AI kommer in och revolutionerar hur vi planerar, genomför, fattar beslut och levererar projekt.

Användningsfall

Användningsfall

Microsoft Project Cortex använder AI för att utvinna insikter från projektdokument och data, vilket ger praktiska rekommendationer och förbättrar teamsamarbetet

Wrike Analyze använder AI för att förutsäga projektresultat, identifiera potentiella förseningar och föreslå korrigerande åtgärder innan det är för sent

WorkBoard använder AI för att visualisera projektets framsteg i realtid, vilket gör att du snabbt kan identifiera områden som kräver uppmärksamhet och fatta datadrivna beslut

Monday.com integrerar AI-drivna funktioner som automatiserade lägesrapporter och sentimentanalys för att hålla teamen informerade och på rätt spår hela tiden

9. AI för mjukvaruutveckling

AI automatiserar uppgifter som kodgenerering, kodgranskning, kommentering och buggfixning. Den erbjuder även designhjälp. Utvecklare kan nu fokusera på att koppla sin kod till helheten medan deras AI-partners sköter de rutinmässiga uppgifterna.

Användningsfall

GitHub Copilot är en AI-assistent som föreslår kod baserat på ditt aktuella sammanhang, vilket sparar tid och arbete för utvecklare

DeepCode är ett AI-drivet verktyg för kodgranskning som identifierar potentiella säkerhetsbrister och kodningsfel, vilket förbättrar kodkvaliteten

IntelliJ IDEA använder AI för att föreslå variabelnamn, omstrukturera kod och till och med identifiera potentiella buggar, vilket avsevärt ökar utvecklarnas produktivitet

10. AI för AI

Att utveckla artificiell intelligens kräver expertis, noggrann planering och mycket trial and error. Men AI kan i sig själv ge värdefull hjälp i denna process. Den kan sätta ihop pusselbitar, föreslå nya, identifiera saknade bitar och förbättra designen. AI är det ultimata verktyget för att skapa mer kraftfull AI.

Användningsfall

AutoML-plattformar som Google AutoML och Amazon SageMaker automatiserar hela maskininlärningsprocessen, från datapreparering till modellval och implementering

OpenAI Gym erbjuder en simulerad miljö för träning och testning av algoritmer för förstärkningsinlärning, vilket påskyndar forskning och utveckling

Verktyg för förklarbar AI (XAI) som LIME och SHAP hjälper utvecklare att förstå hur AI-modeller fattar beslut, vilket gör det möjligt för dem att identifiera och åtgärda potentiella partiskheter och fel

Generativa AI-modeller som Stable Diffusion och Dall-E 3 skapar realistiska bilder och text, vilket ger värdefull träningsdata för andra AI-modeller

11. AI för personaladministration

AI-drivna verktyg för personalhantering automatiserar tråkiga uppgifter, förenklar processer och tillför värdefulla datadrivna insikter i varje steg av medarbetarens livscykel. HR-personal kan frigöra sig från administrativa bördor och fokusera på att bygga en dynamisk, engagerad och högpresterande personalstyrka.

Användningsfall

Användningsfall

Workday använder AI för att automatisera uppgifter som lönehantering, förmånsadministration och prestationsutvärderingar, vilket frigör tid för HR-personal att fokusera på strategiska initiativ

LinkedIn Talent Insights använder AI för att analysera data från LinkedIn, vilket ger företag insikter om sin personal och potentiella kandidater och hjälper dem att fatta bättre rekryteringsbeslut

Eightfold AI matchar effektivt kandidater med lediga tjänster, vilket minskar rekryteringstiden och förbättrar rekryteringskvaliteten

12. AI för juridiska team

AI underlättar forskning och dokumentgranskning. Jurister kan använda det för att förutsäga utfallet av ärenden och optimera juridiska strategier. Detta gör det möjligt för juridiska team att arbeta smartare och snabbare för att leverera bättre resultat till kunderna med AI-drivna juridiska verktyg.

Användningsfall

Luminance använder maskininlärning för att analysera avtal, extrahera viktig information och identifiera potentiella risker, vilket avsevärt minskar granskningstiden och juridiska kostnader

Kira Systems är specialiserat på e-discovery och hjälper juridiska team att gå igenom stora mängder elektroniska data för att snabbt och effektivt hitta relevanta dokument

Lex Machina analyserar omfattande databaser med rättspraxis och juridiska yttranden och förser jurister med personliga rekommendationer och insikter

13. AI för cybersäkerhet

Artificiell intelligens har blivit ett kraftfullt verktyg inom cybersäkerhet. Den analyserar data, upptäcker hot och hanterar datasäkerhetsproblem i realtid, vilket skyddar dina digitala tillgångar.

Användningsfall

Darktrace använder avvikelsedetektering för att identifiera och neutralisera cyberattacker i realtid, vilket skyddar organisationer mot även de mest sofistikerade hoten

Palo Alto Networks Cortex XDR analyserar data som samlas in från hela din säkerhetsinfrastruktur, vilket ger dig en samlad bild av potentiella hot och gör det möjligt för dig att reagera snabbt och effektivt

14. AI för utbildning

AI har haft en positiv inverkan på utbildningen och ersatt rigida läroplaner och standardiserade prov. Nu erbjuder den personliga och engagerande inlärningsupplevelser som tillgodoser individuella behov.

Användningsfall

DreamBox Learning använder ett AI-verktyg som hjälper eleverna att utvärdera sina styrkor och svagheter och skapar personliga inlärningsvägar för att fylla kunskapsluckor

Kahoot! använder AI för att skapa engagerande frågesporter och utvärderingar, vilket gör inlärningen interaktiv och spännande för elever i alla åldrar

Minecraft Education Edition skapar uppslukande simuleringar och interaktiva uppgifter som engagerar eleverna i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM-ämnen) samt problemlösning med hjälp av AI-drivna verktyg

Duolingo använder AI för att anpassa lektionerna efter elevens framsteg och mål, vilket gör språkinlärningen rolig och effektiv

15. AI för myndigheter och offentlig förvaltning

AI inom den offentliga sektorn effektiviserar processer, ökar transparensen och levererar personanpassade offentliga tjänster. Den förutser behov, löser komplexa problem snabbt och säkerställer effektiva offentliga tjänster för medborgarna.

Användningsfall

Dubais AI-drivna polisstyrka använder drönare utrustade med AI för att analysera trafikmönster och förutsäga brottsintensiva områden, vilket förbättrar den allmänna säkerheten

New York Citys hjälplinje 311 använder naturlig språkbehandling för att förstå medborgarnas förfrågningar och vidarebefordra dem till rätt instans, vilket förbättrar svarstiderna och serviceleveransen

16. AI för byggbranschen

Med AI som partner kan du förändra varje steg i byggprocessen. AI kan analysera ritningar, optimera materialanvändningen och förutsäga risker. Drönare och robotar utrustade med datorseende hjälper till med mätning, inspektion och fysiska uppgifter för att förbättra säkerheten och effektiviteten.

Användningsfall

Autodesk BIM 360 använder AI för att hantera byggprojekt från planering till genomförande, vilket underlättar kommunikation, samarbete och dataanalys

SiteAware använder drönare och sensorer för att övervaka byggarbetsplatser i realtid, vilket förbättrar säkerheten, spårar framsteg och identifierar potentiella risker

BuildingConnected kopplar samman byggföretag med AI-lösningar, inklusive robotutrustning och programvara för materialoptimering

17. AI för bank- och finanssektorn

AI-verktyg för redovisning och ekonomi anpassar finansiell rådgivning, effektiviserar transaktioner, upptäcker bedrägerier och hjälper dig att fatta smartare investeringsbeslut. Det finns AI-chattbottar som tillhandahåller kundservice och robotrådgivare för förmögenhetsförvaltning.

Användningsfall

Intuit Mint använder AI för att kategorisera dina utgifter, följa upp budgetar och erbjuda personliga ekonomiska insikter, vilket hjälper dig att ta kontroll över din ekonomi

Upstart är en AI-driven låneplattform som använder alternativa datapunkter för att bedöma kreditvärdighet, vilket ökar tillgången till finansiering för underförsörjda samhällen

Jumio är en AI-driven plattform för identitetsverifiering som använder ansiktsigenkänning och annan biometrisk teknik för att upptäcka bedrägerier och säkerställa säkra online-transaktioner

18. AI för miljön

Artificiell intelligens är ett kraftfullt verktyg för att hantera klimatförändringar, skydda den biologiska mångfalden och optimera resurshanteringen. Den spelar en avgörande roll för att skapa en hållbar och motståndskraftig framtid för mänskligheten och planeten.

Användningsfall

OceanMinds AI-plattform analyserar satellitbilder och havsdata för att spåra olagligt fiske och skydda marina ekosystem

World Wildlife Fund använder AI-drivna verktyg för att studera djurens rörelsemönster och hur de utnyttjar sin livsmiljö, vilket ligger till grund för bevarandestrategier för utrotningshotade arter

Xyonix använder AI för att identifiera och optimera platser för lagring av koldioxid under jord för att mildra klimatförändringarnas påverkan

19. AI för ideella organisationer

AI ökar effektiviteten, förbättrar räckvidden och maximerar effekten av välgörande ändamål. AI-drivna plattformar för volontärmatchning kopplar ihop volontärer med rätt uppdrag utifrån deras kompetens och intressen, vilket avsevärt ökar volontärernas engagemang och tillfredsställelse.

Användningsfall

Kindful är en AI-driven insamlingsplattform som använder maskininlärning för att anpassa givarupplevelsen och optimera insamlingskampanjer, vilket ökar donationerna och givarretentionen

Charity Navigator är en AI-driven plattform som analyserar finansiella data och styrningsrutiner hos ideella organisationer, vilket hjälper givare att fatta välgrundade beslut

20. AI för textil- och klädbranschen

Använd AI för att skapa innovativa och personanpassade kläddesign baserade på trender, kundpreferenser och kroppsmått, samtidigt som du minskar svinnet genom optimering av leveranskedjan.

Användningsfall

Zeekit använder 3D-kroppsskanning och djupinlärning för att skapa personliga avatarer för virtuella provningar och skräddarsydd klädpassform, vilket sparar tid och resurser

Unspun skräddarsyr de bäst passande jeansen på beställning åt dig utifrån 3D-skanningar av din kropp som tas med en smartphone, med målet att uppnå noll lager och noll modeavfall

Textile Exchange är en ideell organisation som använder AI för att spåra och analysera textilers miljöpåverkan, vilket hjälper varumärken att fatta hållbara beslut

21. AI för transport

AI-verktyg optimerar trafikflödet, underlättar ruttplanering, förbättrar säkerheten och förändrar våra resor på land, i luften och till sjöss.

Användningsfall

Tesla Autopilot är ett avancerat förarassistanssystem som använder AI för att styra, accelerera och bromsa, vilket gör körningen säkrare och bekvämare

Waymo är en pionjär inom självkörande bilar som använder AI för att navigera på stadens gator och motorvägar och erbjuder autonoma taxitjänster på utvalda platser

Siemens Mobility är ett transportföretag som använder AI för att förutsäga underhållsbehov för tåg och bussar, vilket säkerställer säkerheten och förebygger haverier

22. AI inom hälso- och sjukvården

Artificiell intelligens är en välsignelse för hälso- och sjukvårdsbranschen. Den ger mer exakta diagnoser, främjar läkemedelsutveckling och optimerar behandlingar. Den kan också övervaka patienters hälsa och förutsäga utfall.

Användningsfall

DeepMinds AlphaFold förutsäger proteinstrukturer med hög precision, vilket revolutionerar läkemedelsutvecklingen och den personanpassade medicinen

BlueDot spårar utbrott av smittsamma sjukdomar i realtid och hjälper hälso- och sjukvårdssystemen att förbereda sig och hantera potentiella epidemier

Babylon Health använder virtuella assistenter och chattbottar för att ge patienter rådgivning, fördiagnos och stöd inom hälso- och sjukvård dygnet runt

23. AI för jordbruket

AI-drivna lösningar optimerar skördarna, övervakar markens hälsa, upptäcker skadedjur och automatiserar jordbruksuppgifter. Denna teknik ger jordbrukare möjlighet att skapa en mer effektiv, produktiv och hållbar framtid.

Användningsfall

Plantix analyserar bilder av grödor för att diagnostisera sjukdomar och skadedjur, vilket gör det möjligt för jordbrukare att vidta omedelbara åtgärder för att skydda sina skördar

HarvestAI använder flygbilder och algoritmer för maskininlärning för att övervaka grödornas hälsa och förutsäga skörden, vilket ger värdefulla insikter för beslut inom jordbruksförvaltningen

Terramera använder AI för att analysera markdata och rekommendera skräddarsydda gödnings- och näringsplaner, vilket optimerar grödans tillväxt och minimerar miljöpåverkan

24. AI för tillverkningsindustrin

AI-verktyg optimerar produktionslinjer och förutsäger maskinfel för att förbättra kvalitetskontrollen och automatisera uppgifter. Med AI kan du skapa en ljusare, effektivare och mer produktiv fabriksmiljö och därmed inleda en ny era av tillverkningskompetens.

Användningsfall

Siemens MindSphere är en AI-plattform som sammanför och analyserar data från fabriksutrustning, vilket optimerar driften och möjliggör prediktivt underhåll

GE Predix är en industriell AI-plattform som använder data från sensorer och maskiner för att förutsäga utrustningsfel och optimera underhållsscheman, vilket minskar driftstopp och kostnader

25. AI för gruvdrift

Med AI-styrda drönare kan du noggrant skanna landskap och kartlägga mineralfyndigheter. Prediktiva modeller kan analysera seismiska data och historiska uppgifter för att identifiera de bästa gruvplatserna, vilket sparar resurser. Självkörande lastbilar arbetar outtröttligt i komplexa gruvtunnlar, vilket förbättrar effektiviteten och produktiviteten.

Användningsfall

Komatsus autonoma lastbilar navigerar självständigt i gruvorna, vilket maximerar effektiviteten och minimerar mänskliga fel.

Descartes Labs analyserar satellitbilder och geologiska data med AI för att identifiera potentiella mineralfyndigheter, vilket förbättrar prospekteringsinsatserna

MineSense använder AI och robotteknik för att automatisera uppgifter inom underjordsbrytning, vilket ökar produktiviteten och minskar riskerna för arbetarna

26. AI för fiske

Optimera fiskerutter, förutsäg fångststorlekar, bekämpa olagligt fiske och skydda det marina livet med hjälp av AI. Låt AI hjälpa dig att dra nytta av lönsamhet och hållbarhet inom fisket.

Användningsfall

Marine Stewardship Council är en ideell organisation som använder AI för att spåra fiskefartyg och säkerställa att de följer standarder för hållbart fiske, vilket skyddar marina ekosystem

Projektet Fully Documented Fisheries (FDF) identifierar fiskarter i realtid, vilket förhindrar bifångst och främjar hållbara fiskemetoder

27. AI för flyg- och rymdindustrin

Genom att utnyttja AI kan flygindustrin öka flygsäkerheten och tillförlitligheten, minska underhållskostnaderna, optimera flygplanens bränsleeffektivitet, automatisera repetitiva uppgifter och frigöra personalresurser för innovation.

Användningsfall

NASA:s AI-drivna helikopter Ingenuity flög framgångsrikt på Mars och visade därmed AI:s potential för autonom utforskning i utmanande miljöer

NASA:s system för detektering av avvikelser i rymden övervakar data från rymdfarkoster för att upptäcka avvikelser, skydda sonder och säkerställa framgångsrika uppdrag över interstellära avstånd

Airbus Skywise samlar in och analyserar flygplansdata för att hjälpa flygbolag att förbättra underhåll och drift

28. AI för energi (produktion och distribution)

AI är också till hjälp inom energisektorn, där det gör nätet mer miljövänligt och bättre rustat för förändrade energibehov.

Användningsfall

GridBeyond använder AI för att hantera distribuerade energiresurser som solpaneler och batterier, vilket möjliggör ett mer flexibelt och motståndskraftigt elnät

Sentient Energy analyserar data från smarta mätare för att upptäcka avvikelser och potentiella strömavbrott, vilket gör det möjligt för energibolag att agera proaktivt och säkerställa en oavbruten strömförsörjning

DeepMind för Google Energy förutsäger energibehovet med hög precision, vilket hjälper Google och andra energibolag att optimera elproduktionen och minska koldioxidutsläppen

Även om AI har långtgående och potentiellt livsförändrande tillämpningar inom olika sektorer och branscher, förbättrar vissa av dess tillämpningar också vår vardag på de enklaste – men ändå mest effektfulla – sätten.

ClickUp AI: Den ultimata produktivitetsförstärkaren

Har du någonsin önskat att du hade superkraften att hinna med alla dina uppgifter långt före deadline? Det har vi också.

Företagsteam letar ständigt efter verktyg för att förenkla processer och förbättra den övergripande prestandan.

Upptäck ClickUp AI. Det är en kraftfull AI-assistent som är integrerad i ClickUps projektledningsplattform och är den perfekta lösningen för att öka produktiviteten under hela arbetsdagen.

Här är en glimt av hur ClickUp AI kan ge dig de superkrafter du längtar efter.

Få skrivhjälp anpassad efter din roll

Oavsett om du är en säljare som arbetar med den perfekta säljpresentationen eller en produktchef som arbetar med en lanseringsplan, får du den skrivhjälp du behöver med ClickUp AI. Den förstår sammanhanget för olika organisatoriska roller och projekt, vilket ger dig skräddarsydda idéer och förslag för ditt skrivande.

Samarbeta smidigt

Låt ClickUp förbättra samarbetet med sina AI-funktioner. Det erbjuder generativa skrivfunktioner för att utforma e-postmeddelanden, sammanfatta dokument och föreslå bättre formuleringar och grammatik. Du kan också skapa åtgärdspunkter baserade på sammanhanget i dina uppgifter och använda verktyget för att brainstorma med ditt team.

Övervinna kommunikationsbarriärer

ClickUp AI gör tvärfunktionellt och tvärkulturellt samarbete mer effektivt. Använd det för att översätta meddelanden till över 10 språk i realtid. Dessutom upptäcker det otydliga eller tvetydiga uttalanden och ger förslag för att förbättra tydligheten.

Automatisera dina repetitiva uppgifter med ClickUp och frigör tid för ditt team så att de kan fokusera på mer strategiska initiativ. Från att skapa mötesanteckningar till att sammanfatta rapporter – ClickUp AI förenklar ditt arbetsflöde och förbättrar effektiviteten och produktiviteten.

Ta in den smartaste AI:n i ditt team med ClickUp

Även om AI-appar och -verktyg är en välsignelse för produktiviteten överallt, är det ibland det bästa du kan göra för att få mer gjort att... använda färre appar. Istället kan du investera i en enda, specialbyggd app som ClickUp.

ClickUp AI är inte en vanlig AI-assistent. Den anpassar sig efter din roll, med forskningsbaserade uppmaningar som är integrerade direkt i plattformen.

Det kan hjälpa dig att minimera överbelastning och AI-trötthet genom att centralisera allt ditt arbete på en enda plattform. Om du fortfarande behöver fler lösningar kan du använda vår uppdaterade lista över AI-programvara för att snabbt hitta rätt verktyg.

P.S. ClickUp AI utvecklas ständigt, drivet av en strävan att göra teamen smartare, snabbare och mer robusta. Prova ClickUp nu.