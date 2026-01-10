28 användningsfall och tillämpningar för AI för företagsteam år 2026

Artificiell intelligens (AI) slutar aldrig att överraska.
Idag finns det AI-verktyg och appar som löser alla produktivitetsproblem, både för privatpersoner och företag. Det finns till och med en samlingsplats för AI-användningsfall som heter There’s an AI for that. Det är en enorm databas med över 10 000 AI-lösningar tillgängliga för mer än 2 500 uppgifter!
Från att skapa personliga kundupplevelser till att förutsäga underhållsbehov – tillämpningarna för AI är oändliga. Kostnads- och tidsbesparingarna från förenklade arbetsflöden, optimerade processer och intelligenta insikter gör AI-tekniken till ett måste för företag.
Om du är nyfiken på hur du kan tillämpa artificiell intelligens inom din bransch, sektor eller i ditt användningsfall har vi precis rätt lista för dig.
Men innan vi dyker rakt in i användningsfall och tillämpningar för företag, låt oss först förstå hur artificiell intelligens fungerar.
Vad är artificiell intelligens?
Artificiell intelligens är ett forskningsområde som efterliknar mänsklig intelligens och resonemang genom att analysera enorma datamängder, identifiera mönster och göra förutsägelser baserade på en fördefinierad uppsättning komplexa regler.
Hur kan AI hjälpa företag?
AI är utmärkt på att ta hand om rutin- och administrativa uppgifter så att du kan fokusera på arbete som skapar högre värde. När AI sköter tidskrävande dataanalys, kundtjänstärenden och optimering av projektledning får dina medarbetare mer tid att tänka mer strategiskt och kreativt.
Resultatet blir en personalstyrka som lägger mindre tid på repetitiva uppgifter och mer tid på att utnyttja mänskliga styrkor som fantasi, empati och problemlösning. Med hjälp av AI kan teamen driva innovation och bidra till att föra verksamheten framåt.
Men det är inte allt.
AI kan också bearbeta logik för att fatta objektiva, opartiska beslut och utföra avancerade uppgifter inom olika områden – de analyserar en patients sjukdomshistoria, använder prediktiv analys för jordbruksförvaltning och optimerar marknadsföringskampanjer – snabbare än mänskliga medarbetare.
Men att se igenom hypen kring AI och identifiera dess praktiska tillämpningar för affärsteam kan kännas överväldigande. Från försäljning och marknadsföring till drift samt forskning och utveckling (FoU) använder AI i tysthet processautomatisering för att förändra hur teamen arbetar.
28 användningsfall för AI som optimerar din verksamhet
Låt oss överbrygga klyftan mellan det futuristiska löftet om artificiell intelligens och dess verkliga påverkan, och upptäck hur ditt team kan använda denna teknik för att öka den dagliga effektiviteten på jobbet.
1. AI för marknadsföring
Massmarknadsföring är död. Du kan inte längre undvika att sprida samma budskap till alla och hoppas att något fastnar. Marknadsföring i AI-åldern handlar om personlig precision.
ClickUps AI-assistent är unikt anpassad för att ge dina marknadsföringskampanjer fördelarna med personaliserade meddelanden. Den erbjuder marknadsföringsteam en uppsättning färdiga förslag för att effektivisera innehållsskapandet, optimera kampanjer och förbättra marknadsföringsavkastningen. Du kan använda den för att snabbt skapa intressanta blogginlägg, skriva engagerande bildtexter för sociala medier eller skapa övertygande ämnesrader för e-post.
Du kan också använda det för att spara tid på att dokumentera anteckningar och nästa steg – det kan generera sammanfattningar av uppgiftsuppdateringar, kommentartrådar och mötesanteckningar nästan omedelbart.
Förutom artificiell intelligens ger ClickUp marknadsföringsteam anpassningsbara vyer och mallar som erbjuder en strukturerad metod för att planera kampanjer, organisera innehåll och hantera uppgifter. Med bara några få klick kan du brainstorma nya kampanjidéer, skissa på personprofiler och kartlägga kundresor för att stärka dina marknadsföringsinsatser.
Slutligen ger ClickUps omfattande rapporter och instrumentpaneler insikter i realtid om kampanjresultat, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut och optimera strategier för att uppnå konkreta resultat och kostnadsbesparingar.
Här är några exempel på hur AI-marknadsföringsverktyg kan underlätta ditt arbete.
Användningsfall
- Prediktiv analys: Förutse kundbeteende och fatta välgrundade beslut om marknadsföringsstrategier. Walmart använder till exempel AI för att prognostisera efterfrågan på produkter, vilket hjälper dem att optimera lagret och förhindra att varor tar slut, medan Nike använder AI för att förutsäga kundbortfall, vilket hjälper dem att identifiera och behålla högvärdiga kunder
- Personanpassade annonser: Cosabella, ett underklädesmärke, använder AI för att skapa personanpassade annonskampanjer för kunderna. Företagets AI-algoritm analyserar kunddata, inklusive köphistorik, surfhistorik och interaktioner på sociala medier. Algoritmen genererar sedan personanpassade annonskampanjer som är skräddarsydda efter varje kunds intressen och preferenser
- Hantering av sociala medier: Hootsuites OwlyWriter AI automatiserar uppgifter på sociala medier såsom att publicera uppdateringar, schemalägga innehåll och svara på kommentarer. Sprinklr AI stödjer företagsmarknadsföring genom att analysera data från sociala medier, spåra omnämnanden av varumärket och identifiera möjligheter med influencers
- Optimering av marknadsföringskampanjer: Adobe Sensei använder artificiell intelligens för att automatiskt optimera annonskampanjer i sociala medier baserat på användarengagemang och prestationsdata. IBM:s AI, Watson, kan identifiera och rikta in sig på högvärdiga kunder, anpassa marknadsföringsbudskap och optimera kampanjresultatet
2. AI för skrivande
AI:s förmåga inom naturlig språkbehandling (NLP) gör den utmärkt på att skriva högkvalitativa texter. Finjustera, träna och ge AI-skrivverktygen en komplett uppsättning riktlinjer att följa, så kan du producera artiklar, blogginlägg, vitböcker och till och med hela romaner och originella låttexter.
Användningsfall
- Tjänster som Grammarly använder AI för att upptäcka fel och föreslå förbättringar, vilket gör skrivandet mer effektivt och felfritt
- Jasper AI:s skrivassistent genererar blogginlägg, marknadsföringstexter och till och med manus utifrån dina instruktioner
- Med rollspecifika uppmaningar kan ClickUps AI-skrivverktyg generera välskrivet innehåll som passar dina behov. Det kan skriva marknadsföringsfallstudier, försäljningsmejl och tekniska dokument, samt skapa säljpresentationer och blogginlägg
- Använd verktyg som Copyleaks för att upptäcka AI-skrivet innehåll om du arbetar med frilansskribenter
3. AI för försäljning
AI:s förmåga att analysera stora mängder historiska försäljningsdata, identifiera mönster och göra prognoser skapar nya möjligheter för säljteam att anpassa sitt tillvägagångssätt, optimera sina insatser och avsluta fler affärer.
Användningsfall
- Salesforce Einstein kan analysera stora mängder kunddata för att förutsäga köpmönster och föreslå de mest effektiva försäljningsstrategierna
- Gong spelar in och transkriberar säljsamtal och använder AI för att identifiera förbättringsområden och coacha säljare så att de kan avsluta fler affärer
- Drift använder chattbottar för att kvalificera leads dygnet runt, vilket frigör personal för interaktioner med högt värde
4. AI för kundservice
AI-drivna lösningar förbättrar kundservicen genom att göra det möjligt för teamen att hantera fler förfrågningar effektivt, anpassa kundinteraktionerna och lösa problem proaktivt. Detta leder till ökad kundnöjdhet och lojalitet.
Användningsfall
- Domino’s Pizzas chattbot, Dom, tar emot beställningar, spårar leveranser och underhåller till och med kunderna med skämt
- Hilton Hotels AI-assistent, Connie, svarar på gästernas frågor, rekommenderar aktiviteter och bokar även spabesök
- L’Oreals virtuella frisör använder AI för att föreslå personliga hårvårdsrutiner baserat på en selfie
5. AI för turism
Turismens framtid är AI-driven. AI kan guida dina reseäventyr, skapa personliga resplaner och till och med erbjuda virtual reality-turer som tar dig till fjärran länder.
Användningsfall
- Emirates AI-drivna ”Travel Assistant” hjälper passagerare att hitta på flygplatser, boka flyg och till och med hantera sitt bagage
- Trip.com:s AI-verktyg, TripGen, föreslår personliga resepaket och aktiviteter som är skräddarsydda efter dina intressen och din budget
- AI-drivna verktyg som Hopper använder algoritmer för maskininlärning för att förutsäga flygpriser och rekommendera den bästa tidpunkten för bokning, vilket hjälper dig att spara pengar och undvika stress
6. AI för underhållning
Från att skapa hyperpersonliga upplevelser till att tänja på kreativa gränser – AI förbättrar underhållningen. AI-algoritmer sammanställer musikspellistor som passar ditt humör, rekommenderar filmer du kommer att älska och genererar berättelser som anpassar sig efter dina val. AI låter dig kliva in i fantastiska världar och interagera och leka med karaktärer i realtid.
Användningsfall
- Lucasfilms Industrial Light & Magic använder AI för att skapa specialeffekter och väcka varelser som Baby Yoda till liv
- Netflix använder en AI-motor som rekommenderar serier och filmer baserat på din tittarhistorik, vilket leder till en engagerande tittarupplevelse
- MuseNet AI komponerar musik i olika stilar, från klassiska symfonier till moderna pophits, och utmanar gränserna för kreativt uttryck
- Epic Games MetaHuman-teknik skapar realistiska virtuella karaktärer för spel och filmer, vilket suddar ut gränserna mellan den verkliga och den imaginära världen
7. AI för fastighetsbranschen
Tänk dig virtuella visningar som låter dig utforska bostäder var du än befinner dig, chattbottar som svarar på frågor dygnet runt och algoritmer som förutsäger marknadstrender med otrolig precision. Artificiell intelligens förser fastighetsbranschen med insikter, automatisering och superkrafter som effektiviserar din resa.
Användningsfall
- Zillows Zestimates använder AI för att förutsäga bostadsvärden med imponerande noggrannhet, vilket gör det möjligt för köpare och säljare att fatta välgrundade beslut
- Redfins AI-drivna sökmotor filtrerar bostadsannonser utifrån dina behov och din budget, vilket hjälper dig att spara tid och minska frustrationen
- Automatiserade verktyg för fastighetsförvaltning hanterar uppgifter som hyresinkassering, underhållsförfrågningar och hyresgästprövning, vilket frigör värdefull tid för fastighetsförvaltare
8. AI för projektledning
Projektledning är ett komplext nätverk av uppgifter, deadlines och resurser. Men tänk om du hade en outtröttlig assistent som kunde analysera data, förutsäga risker och optimera arbetsflöden? Det är där AI kommer in och revolutionerar hur vi planerar, genomför, fattar beslut och levererar projekt.
Användningsfall
- Microsoft Project Cortex använder AI för att utvinna insikter från projektdokument och data, vilket ger praktiska rekommendationer och förbättrar teamsamarbetet
- Wrike Analyze använder AI för att förutsäga projektresultat, identifiera potentiella förseningar och föreslå korrigerande åtgärder innan det är för sent
- WorkBoard använder AI för att visualisera projektets framsteg i realtid, vilket gör att du snabbt kan identifiera områden som kräver uppmärksamhet och fatta datadrivna beslut
- Monday.com integrerar AI-drivna funktioner som automatiserade lägesrapporter och sentimentanalys för att hålla teamen informerade och på rätt spår hela tiden
9. AI för mjukvaruutveckling
AI automatiserar uppgifter som kodgenerering, kodgranskning, kommentering och buggfixning. Den erbjuder även designhjälp. Utvecklare kan nu fokusera på att koppla sin kod till helheten medan deras AI-partners sköter de rutinmässiga uppgifterna.
Användningsfall
- GitHub Copilot är en AI-assistent som föreslår kod baserat på ditt aktuella sammanhang, vilket sparar tid och arbete för utvecklare
- DeepCode är ett AI-drivet verktyg för kodgranskning som identifierar potentiella säkerhetsbrister och kodningsfel, vilket förbättrar kodkvaliteten
- IntelliJ IDEA använder AI för att föreslå variabelnamn, omstrukturera kod och till och med identifiera potentiella buggar, vilket avsevärt ökar utvecklarnas produktivitet
10. AI för AI
Att utveckla artificiell intelligens kräver expertis, noggrann planering och mycket trial and error. Men AI kan i sig själv ge värdefull hjälp i denna process. Den kan sätta ihop pusselbitar, föreslå nya, identifiera saknade bitar och förbättra designen. AI är det ultimata verktyget för att skapa mer kraftfull AI.
Användningsfall
- AutoML-plattformar som Google AutoML och Amazon SageMaker automatiserar hela maskininlärningsprocessen, från datapreparering till modellval och implementering
- OpenAI Gym erbjuder en simulerad miljö för träning och testning av algoritmer för förstärkningsinlärning, vilket påskyndar forskning och utveckling
- Verktyg för förklarbar AI (XAI) som LIME och SHAP hjälper utvecklare att förstå hur AI-modeller fattar beslut, vilket gör det möjligt för dem att identifiera och åtgärda potentiella partiskheter och fel
- Generativa AI-modeller som Stable Diffusion och Dall-E 3 skapar realistiska bilder och text, vilket ger värdefull träningsdata för andra AI-modeller
11. AI för personaladministration
AI-drivna verktyg för personalhantering automatiserar tråkiga uppgifter, förenklar processer och tillför värdefulla datadrivna insikter i varje steg av medarbetarens livscykel. HR-personal kan frigöra sig från administrativa bördor och fokusera på att bygga en dynamisk, engagerad och högpresterande personalstyrka.
Användningsfall
- Workday använder AI för att automatisera uppgifter som lönehantering, förmånsadministration och prestationsutvärderingar, vilket frigör tid för HR-personal att fokusera på strategiska initiativ
- LinkedIn Talent Insights använder AI för att analysera data från LinkedIn, vilket ger företag insikter om sin personal och potentiella kandidater och hjälper dem att fatta bättre rekryteringsbeslut
- Eightfold AI matchar effektivt kandidater med lediga tjänster, vilket minskar rekryteringstiden och förbättrar rekryteringskvaliteten
12. AI för juridiska team
AI underlättar forskning och dokumentgranskning. Jurister kan använda det för att förutsäga utfallet av ärenden och optimera juridiska strategier. Detta gör det möjligt för juridiska team att arbeta smartare och snabbare för att leverera bättre resultat till kunderna med AI-drivna juridiska verktyg.
Användningsfall
- Luminance använder maskininlärning för att analysera avtal, extrahera viktig information och identifiera potentiella risker, vilket avsevärt minskar granskningstiden och juridiska kostnader
- Kira Systems är specialiserat på e-discovery och hjälper juridiska team att gå igenom stora mängder elektroniska data för att snabbt och effektivt hitta relevanta dokument
- Lex Machina analyserar omfattande databaser med rättspraxis och juridiska yttranden och förser jurister med personliga rekommendationer och insikter
13. AI för cybersäkerhet
Artificiell intelligens har blivit ett kraftfullt verktyg inom cybersäkerhet. Den analyserar data, upptäcker hot och hanterar datasäkerhetsproblem i realtid, vilket skyddar dina digitala tillgångar.
Användningsfall
- Darktrace använder avvikelsedetektering för att identifiera och neutralisera cyberattacker i realtid, vilket skyddar organisationer mot även de mest sofistikerade hoten
- Palo Alto Networks Cortex XDR analyserar data som samlas in från hela din säkerhetsinfrastruktur, vilket ger dig en samlad bild av potentiella hot och gör det möjligt för dig att reagera snabbt och effektivt
14. AI för utbildning
AI har haft en positiv inverkan på utbildningen och ersatt rigida läroplaner och standardiserade prov. Nu erbjuder den personliga och engagerande inlärningsupplevelser som tillgodoser individuella behov.
Användningsfall
- DreamBox Learning använder ett AI-verktyg som hjälper eleverna att utvärdera sina styrkor och svagheter och skapar personliga inlärningsvägar för att fylla kunskapsluckor
- Kahoot! använder AI för att skapa engagerande frågesporter och utvärderingar, vilket gör inlärningen interaktiv och spännande för elever i alla åldrar
- Minecraft Education Edition skapar uppslukande simuleringar och interaktiva uppgifter som engagerar eleverna i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM-ämnen) samt problemlösning med hjälp av AI-drivna verktyg
- Duolingo använder AI för att anpassa lektionerna efter elevens framsteg och mål, vilket gör språkinlärningen rolig och effektiv
15. AI för myndigheter och offentlig förvaltning
AI inom den offentliga sektorn effektiviserar processer, ökar transparensen och levererar personanpassade offentliga tjänster. Den förutser behov, löser komplexa problem snabbt och säkerställer effektiva offentliga tjänster för medborgarna.
Användningsfall
- Dubais AI-drivna polisstyrka använder drönare utrustade med AI för att analysera trafikmönster och förutsäga brottsintensiva områden, vilket förbättrar den allmänna säkerheten
- New York Citys hjälplinje 311 använder naturlig språkbehandling för att förstå medborgarnas förfrågningar och vidarebefordra dem till rätt instans, vilket förbättrar svarstiderna och serviceleveransen
16. AI för byggbranschen
Med AI som partner kan du förändra varje steg i byggprocessen. AI kan analysera ritningar, optimera materialanvändningen och förutsäga risker. Drönare och robotar utrustade med datorseende hjälper till med mätning, inspektion och fysiska uppgifter för att förbättra säkerheten och effektiviteten.
Användningsfall
- Autodesk BIM 360 använder AI för att hantera byggprojekt från planering till genomförande, vilket underlättar kommunikation, samarbete och dataanalys
- SiteAware använder drönare och sensorer för att övervaka byggarbetsplatser i realtid, vilket förbättrar säkerheten, spårar framsteg och identifierar potentiella risker
- BuildingConnected kopplar samman byggföretag med AI-lösningar, inklusive robotutrustning och programvara för materialoptimering
17. AI för bank- och finanssektorn
AI-verktyg för redovisning och ekonomi anpassar finansiell rådgivning, effektiviserar transaktioner, upptäcker bedrägerier och hjälper dig att fatta smartare investeringsbeslut. Det finns AI-chattbottar som tillhandahåller kundservice och robotrådgivare för förmögenhetsförvaltning.
Användningsfall
- Intuit Mint använder AI för att kategorisera dina utgifter, följa upp budgetar och erbjuda personliga ekonomiska insikter, vilket hjälper dig att ta kontroll över din ekonomi
- Upstart är en AI-driven låneplattform som använder alternativa datapunkter för att bedöma kreditvärdighet, vilket ökar tillgången till finansiering för underförsörjda samhällen
- Jumio är en AI-driven plattform för identitetsverifiering som använder ansiktsigenkänning och annan biometrisk teknik för att upptäcka bedrägerier och säkerställa säkra online-transaktioner
18. AI för miljön
Artificiell intelligens är ett kraftfullt verktyg för att hantera klimatförändringar, skydda den biologiska mångfalden och optimera resurshanteringen. Den spelar en avgörande roll för att skapa en hållbar och motståndskraftig framtid för mänskligheten och planeten.
Användningsfall
- OceanMinds AI-plattform analyserar satellitbilder och havsdata för att spåra olagligt fiske och skydda marina ekosystem
- World Wildlife Fund använder AI-drivna verktyg för att studera djurens rörelsemönster och hur de utnyttjar sin livsmiljö, vilket ligger till grund för bevarandestrategier för utrotningshotade arter
- Xyonix använder AI för att identifiera och optimera platser för lagring av koldioxid under jord för att mildra klimatförändringarnas påverkan
19. AI för ideella organisationer
AI ökar effektiviteten, förbättrar räckvidden och maximerar effekten av välgörande ändamål. AI-drivna plattformar för volontärmatchning kopplar ihop volontärer med rätt uppdrag utifrån deras kompetens och intressen, vilket avsevärt ökar volontärernas engagemang och tillfredsställelse.
Användningsfall
- Kindful är en AI-driven insamlingsplattform som använder maskininlärning för att anpassa givarupplevelsen och optimera insamlingskampanjer, vilket ökar donationerna och givarretentionen
- Charity Navigator är en AI-driven plattform som analyserar finansiella data och styrningsrutiner hos ideella organisationer, vilket hjälper givare att fatta välgrundade beslut
20. AI för textil- och klädbranschen
Använd AI för att skapa innovativa och personanpassade kläddesign baserade på trender, kundpreferenser och kroppsmått, samtidigt som du minskar svinnet genom optimering av leveranskedjan.
Användningsfall
- Zeekit använder 3D-kroppsskanning och djupinlärning för att skapa personliga avatarer för virtuella provningar och skräddarsydd klädpassform, vilket sparar tid och resurser
- Unspun skräddarsyr de bäst passande jeansen på beställning åt dig utifrån 3D-skanningar av din kropp som tas med en smartphone, med målet att uppnå noll lager och noll modeavfall
- Textile Exchange är en ideell organisation som använder AI för att spåra och analysera textilers miljöpåverkan, vilket hjälper varumärken att fatta hållbara beslut
21. AI för transport
AI-verktyg optimerar trafikflödet, underlättar ruttplanering, förbättrar säkerheten och förändrar våra resor på land, i luften och till sjöss.
Användningsfall
- Tesla Autopilot är ett avancerat förarassistanssystem som använder AI för att styra, accelerera och bromsa, vilket gör körningen säkrare och bekvämare
- Waymo är en pionjär inom självkörande bilar som använder AI för att navigera på stadens gator och motorvägar och erbjuder autonoma taxitjänster på utvalda platser
- Siemens Mobility är ett transportföretag som använder AI för att förutsäga underhållsbehov för tåg och bussar, vilket säkerställer säkerheten och förebygger haverier
22. AI inom hälso- och sjukvården
Artificiell intelligens är en välsignelse för hälso- och sjukvårdsbranschen. Den ger mer exakta diagnoser, främjar läkemedelsutveckling och optimerar behandlingar. Den kan också övervaka patienters hälsa och förutsäga utfall.
Användningsfall
- DeepMinds AlphaFold förutsäger proteinstrukturer med hög precision, vilket revolutionerar läkemedelsutvecklingen och den personanpassade medicinen
- BlueDot spårar utbrott av smittsamma sjukdomar i realtid och hjälper hälso- och sjukvårdssystemen att förbereda sig och hantera potentiella epidemier
- Babylon Health använder virtuella assistenter och chattbottar för att ge patienter rådgivning, fördiagnos och stöd inom hälso- och sjukvård dygnet runt
23. AI för jordbruket
AI-drivna lösningar optimerar skördarna, övervakar markens hälsa, upptäcker skadedjur och automatiserar jordbruksuppgifter. Denna teknik ger jordbrukare möjlighet att skapa en mer effektiv, produktiv och hållbar framtid.
Användningsfall
- Plantix analyserar bilder av grödor för att diagnostisera sjukdomar och skadedjur, vilket gör det möjligt för jordbrukare att vidta omedelbara åtgärder för att skydda sina skördar
- HarvestAI använder flygbilder och algoritmer för maskininlärning för att övervaka grödornas hälsa och förutsäga skörden, vilket ger värdefulla insikter för beslut inom jordbruksförvaltningen
- Terramera använder AI för att analysera markdata och rekommendera skräddarsydda gödnings- och näringsplaner, vilket optimerar grödans tillväxt och minimerar miljöpåverkan
24. AI för tillverkningsindustrin
AI-verktyg optimerar produktionslinjer och förutsäger maskinfel för att förbättra kvalitetskontrollen och automatisera uppgifter. Med AI kan du skapa en ljusare, effektivare och mer produktiv fabriksmiljö och därmed inleda en ny era av tillverkningskompetens.
Användningsfall
- Siemens MindSphere är en AI-plattform som sammanför och analyserar data från fabriksutrustning, vilket optimerar driften och möjliggör prediktivt underhåll
- GE Predix är en industriell AI-plattform som använder data från sensorer och maskiner för att förutsäga utrustningsfel och optimera underhållsscheman, vilket minskar driftstopp och kostnader
25. AI för gruvdrift
Med AI-styrda drönare kan du noggrant skanna landskap och kartlägga mineralfyndigheter. Prediktiva modeller kan analysera seismiska data och historiska uppgifter för att identifiera de bästa gruvplatserna, vilket sparar resurser. Självkörande lastbilar arbetar outtröttligt i komplexa gruvtunnlar, vilket förbättrar effektiviteten och produktiviteten.
Användningsfall
- Komatsus autonoma lastbilar navigerar självständigt i gruvorna, vilket maximerar effektiviteten och minimerar mänskliga fel.
- Descartes Labs analyserar satellitbilder och geologiska data med AI för att identifiera potentiella mineralfyndigheter, vilket förbättrar prospekteringsinsatserna
- MineSense använder AI och robotteknik för att automatisera uppgifter inom underjordsbrytning, vilket ökar produktiviteten och minskar riskerna för arbetarna
26. AI för fiske
Optimera fiskerutter, förutsäg fångststorlekar, bekämpa olagligt fiske och skydda det marina livet med hjälp av AI. Låt AI hjälpa dig att dra nytta av lönsamhet och hållbarhet inom fisket.
Användningsfall
- Marine Stewardship Council är en ideell organisation som använder AI för att spåra fiskefartyg och säkerställa att de följer standarder för hållbart fiske, vilket skyddar marina ekosystem
- Projektet Fully Documented Fisheries (FDF) identifierar fiskarter i realtid, vilket förhindrar bifångst och främjar hållbara fiskemetoder
27. AI för flyg- och rymdindustrin
Genom att utnyttja AI kan flygindustrin öka flygsäkerheten och tillförlitligheten, minska underhållskostnaderna, optimera flygplanens bränsleeffektivitet, automatisera repetitiva uppgifter och frigöra personalresurser för innovation.
Användningsfall
- NASA:s AI-drivna helikopter Ingenuity flög framgångsrikt på Mars och visade därmed AI:s potential för autonom utforskning i utmanande miljöer
- NASA:s system för detektering av avvikelser i rymden övervakar data från rymdfarkoster för att upptäcka avvikelser, skydda sonder och säkerställa framgångsrika uppdrag över interstellära avstånd
- Airbus Skywise samlar in och analyserar flygplansdata för att hjälpa flygbolag att förbättra underhåll och drift
28. AI för energi (produktion och distribution)
AI är också till hjälp inom energisektorn, där det gör nätet mer miljövänligt och bättre rustat för förändrade energibehov.
Användningsfall
- GridBeyond använder AI för att hantera distribuerade energiresurser som solpaneler och batterier, vilket möjliggör ett mer flexibelt och motståndskraftigt elnät
- Sentient Energy analyserar data från smarta mätare för att upptäcka avvikelser och potentiella strömavbrott, vilket gör det möjligt för energibolag att agera proaktivt och säkerställa en oavbruten strömförsörjning
- DeepMind för Google Energy förutsäger energibehovet med hög precision, vilket hjälper Google och andra energibolag att optimera elproduktionen och minska koldioxidutsläppen
Även om AI har långtgående och potentiellt livsförändrande tillämpningar inom olika sektorer och branscher, förbättrar vissa av dess tillämpningar också vår vardag på de enklaste – men ändå mest effektfulla – sätten.
