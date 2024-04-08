Monday vs. Teamwork: Vilket projektledningsverktyg är bäst?

Att välja mellan olika projektledningsverktyg handlar ofta om att hitta det som passar bäst för ditt teams behov. Precis som den perfekta kontorslokalen eller den perfekta arbetsplatsen kan ha stor inverkan på produktiviteten, är det lika viktigt att välja rätt plattform, till exempel Monday eller Teamwork.

I din jakt på den perfekta projektledningsprogramvaran behöver du mer än bara en lista över de bästa programmen och alternativen. Direkta jämförelseguider ger dig en djupgående, detaljerad analys av varför det ena programmet kan vara bättre än det andra. Vår guide Monday vs. Teamwork går på djupet med funktioner, för- och nackdelar samt jämförande fördelar.

Sedan diskuterar vi ett tredje alternativ – projektledningssystemet som förkroppsligar den perfekta skrivbordsmiljön med den där lagom känslan.

Vad är Monday?

Monday.com, även kallat Monday, är en populär projektledningslösning. Användare kan bjudas in till olika projekt, och administratörer kan skräddarsy projektdashboards eller använda standardmodeller för att få alla att arbeta.

Monday.com underlättar kommunikation och samarbete mellan interna team, kund-leverantörsteam och team med olika frilansare. Det erbjuder robusta åtkomstnivåer, flera vyer och komplexa verktyg för att skapa arbetsflöden som integrerar så mycket automatisering som möjligt för att effektivisera återkommande projekt.

Monday.com marknadsförs som ett komplett ”operativsystem för arbete” snarare än enbart en plattform för projektledning, och är mer än bara ett alternativ för teamwork.

Den har tavlor, vyer, instrumentpaneler och administratörsverktyg så att varje företag kan hantera projekt på sitt eget sätt. Den molnbaserade plattformen stöder också helt anpassningsbara automatiseringsalternativ och hundratals integrationer med verktyg på företagsnivå som Trello, Shopify och Mailchimp.

Monday-funktioner

Monday är en mer robust plattform än många av sina konkurrenter. Den erbjuder nyanserade anpassningsmöjligheter, fler funktioner, förbättrade vyer och ökad komplexitet. Även om det ofta tar lång tid att lära sig alla Monday:s funktioner, erbjuder Monday tillräckligt med funktioner för att användarna omedelbart ska kunna dra nytta av betydande fördelar. Några av de viktigaste funktionerna är uppgiftshantering, ett användarvänligt gränssnitt och automatisering.

Uppgiftshantering

Team och individer kan ställa in återkommande uppgifter som utlöses automatiskt som en del av ett förplanerat arbetsflöde. Den initiala rutnätsvyn gör det möjligt för administratörer och projektledare att lägga till kolumner med detaljer, fält, förfallodatum och andra funktioner. Dessa fält kan sedan ställas in så att de uppdateras automatiskt när uppgifterna närmar sig slutförandet.

Enskilda användare kan ordna fälten så att de får den information de behöver med ett ögonkast, och det finns inget behov av att växla mellan flera flikar och fönster för att få arbetet gjort.

Varje uppgift är en separat post som kan innehålla alla resurser och detaljer som medarbetarna behöver. Men uppgifterna kan också användas som mall för framtida projekt eller som data i gedigna rapporter.

Användarvänligt gränssnitt

Monday är både otroligt komplex och lätt att använda, och det fungerar tack vare att gränssnittet är mycket intuitivt. Nya medarbetare som aldrig har använt plattformen kanske inte har alla svar, men de kan snabbt lära sig att använda verktygen och nya uppgifter. Mer erfarna eller nyfikna användare kan fördjupa sig i plattformen för att anpassa den efter sin egen stil.

Praktiskt taget alla kan få det att fungera. Med några få handledningar kan även nya användare nå en medelnivå av komfort med programmet.

Det är enkelt att växla mellan flera olika vyer (som tidslinjer, Gantt-diagram, Kanban-tavlor och mer), kommunicera via verktyg i plattformen och söka efter dokument eller uppgifter i Kanban-programvaran.

Automatisering för icke-tekniska team

Icke-tekniska team bestående av marknadsförare, revisorer, HR-team och alla däremellan kan snabbt ställa in automatiseringar av typen ”om detta, då det” utan kodning eller administratörsbehörighet.

Många robusta arbetsmiljöer kräver att en utvecklare eller IT-expert anpassar plattformen. Men Monday.com är utformat så att vem som helst kan klicka, dra och släppa samt omorganisera triggers för att skapa automatiserade arbetsflöden.

Användare har tillgång till en lista med förkonfigurerade automatiseringar, som ser ut som kommandon med tomma fält. Genom att skriva in tidsperioder, objekt, integrerade programnamn och till och med kollegor i rätt fält kan användare skapa automatiska triggers och fortsätta arbeta utan att behöva tänka efter.

I kombination med integrationerna kan detta förvandla Monday.com till en kraftfull hubb för automatisering av stora delar av varje projekt. Även de som söker förbättrade funktioner kan få tillgång till avancerade funktioner och automatiseringar i företagsstorlek inom plattformen.

Priser för Monday

Gratis

Grundläggande: 6 $/månad per plats

Standard: 10 USD/månad per användare

Fördel: 22 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för mer information

Vad är Teamwork?

Teamwork är en projektledningslösning som ger professionella team verktyg för samarbete och uppgiftshantering i realtid. Användarna kan arbeta på det sätt de vill, med anpassningsbara vyer som Kanban-tavlor, Gantt-diagram, tabeller och listor. Genom olika dashboard-vyer kan professionella användare:

Hantera personal genom att samordna och tilldela uppgifter, automatisera arbetsbelastningshantering och övervaka tillgänglighet.

Hantera projekt genom att tilldela uppgifter och deluppgifter, visa framsteg och använda milstolpar.

Teamwork är främst utvecklat för kundorienterade kundserviceorganisationer. Kundhantering är därför en lika viktig del av Teamwork som projektledning.

Via Teamwork

Användarna hittar instrumentpaneler som fokuserar på varje kundkonto för att övervaka deras budgetar, lönsamhet, tid som spenderats på kontot och fakturerbara respektive icke-fakturerbara timmar som spenderats på kontot. Teamwork samordnar också aktiviteter och kommunikation för bättre kontohantering och kundupplevelser.

Teammedlemmar, teamledare och ledningsgrupper kan alla interagera med Teamworks molnbaserade ekosystem för projektledning på det sätt som bäst uppfyller deras roller och ansvarsområden.

Behöver du en uppgiftslista för dagliga sysslor, eller behöver du se de största flaskhalsarna i din avdelning i slutet av kvartalet? Du kan skapa rapporter och använda vyer som ger dig de viktiga insikter du söker.

Teamworks funktioner

Teamwork är ett lättanvänt projektledningsverktyg som täcker alla grundläggande funktioner för att hantera kunduppdrag. Men på en online-marknad som svämmar över av olika projektledningslösningar är det viktigt att känna till varje plattforms unika funktioner. Se om dessa tre funktioner uppfyller ett unikt behov i din organisation.

Funktioner för tidrapportering

När ditt företag tillhandahåller kundtjänster är tidrapportering inte bara en del av effektivitets-KPI:er, utan en viktig del av verksamheten. Teamwork erbjuder ett robust utbud av tidrapporteringsverktyg så att varje minut redovisas.

Spåra enkelt fakturerbara och icke-fakturerbara timmar och se hur mycket av budgeten som återstår. Du kan också gräva djupare i data för att upptäcka flaskhalsar och ineffektiviteter.

Förutom standardiserade tidrapporter och inbyggd tidrapportering ger Teamwork användarna tidsbudgetar för varje projekt, så att din tidrapportering alltid kommer igång på rätt sätt.

Via Teamwork

Inbyggda rapporteringsalternativ

Teamwork förenklar rapportering och analys med sina inbyggda rapporter. Det erbjuder också många anpassningsbara fält och rapporteringsalternativ, men dess standardalternativ hjälper upptagna kundorienterade team att få en bra utgångspunkt för att förstå drift- och arbetsbelastningshantering.

Få tillgång till rapporter om budgetar, personalutnyttjande, kundstatistik och slutförda uppgifter. Förutom detaljerade rapporter om prestanda, produktivitet och arbetsbelastning kan du skapa projektstatusrapporter och utnyttjanderapporter med ett enda tryck.

Personalresurshantering är ett viktigt sätt att tänka på ditt teams tillgänglighet. Genom att betrakta ditt teams arbetstider och produktivitet som resurser kan du justera arbetsbelastningen, tilldela uppgifter och övervaka effektiviteten med ännu större precision.

Teamwork ger dig verktygen för att göra det genom att spåra tiden som läggs på olika typer av uppgifter och ge dig inblick i varje anställds arbetsbelastning eller tillgänglighet. Du kan till och med avgöra när ditt team behöver växa, vem som passar bäst för olika uppgifter och hur mycket tid olika projekt kommer att ta för olika team.

Priser för Teamwork

Gratis för upp till fem användare

Startpaket: 8,99 $/månad per användare

Leverans: 13,99 $/månad per användare

Grow: 25,99 $/månad per användare

Skala: Kontakta oss för mer information

Monday vs. Teamwork: Jämförelse av funktioner

Teamwork och Monday har många likheter. Båda erbjuder anpassningsbara arbetsytor för uppgifts- och projektledning som kan integreras med andra populära affärsverktyg. De erbjuder flera olika vyer, underlättar kommunikation och har blomstrande communityn som älskar att arbeta inom plattformarna.

Men trots sina gemensamma funktioner har Teamwork och Monday.com sina unika styrkor och svagheter när det gäller projektledningsverktyg. Tänk på dessa tre funktioner och vad varje plattform har att erbjuda i denna jämförelse mellan Monday och Teamwork.

Visningar

Gantt-diagram, tidslinjer, listor och andra vyer ger användarna ett unikt sätt att se mycket information på ett ögonblick. Vissa yrkesverksamma föredrar att arbeta uteslutande i en vy hela tiden, medan andra gillar särskilda vyer för specifika uppgifter eller projekt. Monday.com erbjuder fler vyer, vilket leder till bättre resultat för fler medarbetare.

Monday

Monday erbjuder fler visningsalternativ. Board-vyerna på denna plattform inkluderar följande:

Kalender

Diagram

Filer

Tidslinje

Karta

Kanban-tavla

Detta mer omfattande utbud av vyer och fler anpassningsalternativ passar en större variation av arbetsstilar.

Teamwork

Teamwork erbjuder fyra olika vyer så att du kan skapa uppgifter och hantera projekt:

Listor Kanban-tavlor Tabeller Gantt-diagram

Den erbjuder också filtrerade vyer för personliga uppgifter, kundspecifika översikter och "allt", men dessa ytterligare vyer fungerar mer som underkategorier av översikter.

Kundsupport

Kundorienterade företag måste vara på tårna för att hålla relationerna i gott skick, och det innebär att du behöver mjukvarulösningar som du kan lita på dygnet runt. Ett perfekt fungerande system med 100 % drifttid och noll risk för fel är omöjligt, så det är viktigt att utvärdera plattformar utifrån deras tillgängliga resurser när något går fel. Båda verktygen erbjuder support, men när man jämför Monday med Teamwork finns det en klar vinnare: Monday.

Monday

Monday.com har också ett stort bibliotek med guider, handledningar och användbara resurser. Communityn kring Monday.com är stor, så du kan kanske hitta svar på dina frågor eller utmaningar online.

Men när du behöver hjälp med ett fel, ett avbrott eller ett problem kan du vända dig direkt till källan: Monday.com har live-support dygnet runt.

Teamwork

Teamwork erbjuder kundsupportkanaler, men live-support är inte tillgänglig dygnet runt. Den är tillgänglig alla vardagar från kl. 07.00 till midnatt IST (indisk standardtid). Det är över tio timmar före östkusttid i New York, så det kanske inte stämmer överens med dina mest hektiska timmar eller är tillgängligt för en kris på fredagseftermiddagen.

Det finns dock många alternativa resurser. De har en omfattande serie guider och en Teamwork Academy där du kan utbilda ditt team i hur man använder plattformen. Det finns också tillräckligt många användare för att du ska kunna vända dig till professionella forum online för att få hjälp.

Mallar för uppgifter och projekt

Att ha en öppen arbetsyta är en fantastisk möjlighet, men det kan också göra det svårt att få fart på nya projekt. Både Monday och Teamwork erbjuder många olika mallar. Dessa resurser ger en enkel och användbar utgångspunkt samt standardiserade arbetsflöden. Men den ena gör det bättre än den andra.

Monday

Via Teamwork

Monday erbjuder en mycket större samling mallar i sitt resurscenter, med över 200 stycken för närvarande. Dessa mallar kan vara extremt detaljerade, vilket gör dem till en utmärkt resurs för yrkesverksamma som inte vet hur de ska komma igång med en nischad uppgift eller som letar efter en bättre process. När du kommer till mallcentret hittar du över 19 kategorier att börja din sökning i.

Teamwork

Teamwork erbjuder 26 gratis mallar som användarna kan öppna i sina dashboards för att slutföra uppgifter. Det finns operativa mallar för att-göra-listor och uppgiftshantering, ett brett utbud av marknadsföringsmallar och till och med tekniska mallar för felspårning.

Mallarna är visserligen mycket enkla att använda och anpassa, men det lilla biblioteket erbjuder inte så många utgångspunkter som organisationer kanske hoppas på.

Monday vs. Teamwork på Reddit

Om du vill ha ärliga, kritiska åsikter om programvara kan du hitta svaren på Reddit.

I stort sett är mottagandet av Monday.com positivt. Användarna lämnar långa recensioner med nyanserade slutsatser, som u/SpecialistTale7438:s slutsats: ”Efter att ha använt deras tjänst i ett år kan jag ärligt säga att det har varit en positiv upplevelse med några förbehåll.”

Det finns klagomål på mobilfunktionaliteten och användarvänligheten för komplexa funktioner. Men de flesta användare uppskattar effektiviteten, automatiseringarna och de avancerade alternativen som gör det enkelt att utföra komplexa arbetsuppgifter.

Teamwork, å andra sidan, har en mycket mer ljummen uppskattning som alternativ till Monday. Vissa användare älskar det, andra hatar det. Ytterligare andra lämnar tjänsten när det normala priset träder i kraft efter en initial rabatt.

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Monday och Teamwork

ClickUps OKR-instrumentpanel, som ingår i vår allt-i-ett-programvara för projektledning, skräddarsyr vyer för tvärfunktionella projekt, ökar effektiviteten genom automatisering och standardiserar bästa praxis för skalbar framgång.

Om du överväger Monday vs. Teamwork men tycker att ingen av dem passar din projektledningsstil, nöj dig inte med det. Överväg istället ett tredje alternativ – ClickUp. ClickUp är ett gratis projektledningsprogram som har allt du behöver för att få jobbet gjort på ett bra sätt.

Är du besviken på Teamworks fåtaliga projektledningsmallar och imponerad av Mondays samling med hundratals mallar? ClickUp har tusentals. Hitta mallar för projektutveckling, projektportföljhantering, agila projekt, projektstatusrapporter och allt annat på din att göra-lista.

Använd ClickUp AI för att skapa mallar för olika vyer som är specifika för ditt team eller din avdelning.

Vill du ha alla möjliga vyer och anpassningsmöjligheter så att du kan skapa din ideala arbetsmiljö, ända ner till färgen på dina anpassade taggar? ClickUp är byggt från grunden för att låta användarna justera varje enskilt fält, trigger och detalj så att det fungerar precis som du vill – och så att dina kollegor kan göra samma sak för att hantera projekt på sitt sätt.

Om du överväger att använda ClickUp för första gången, bekanta dig med dessa tre högpresterande funktioner:

1. ClickUps konkurrerande funktion: Projektledning

Öka tydligheten i dina projekt med anpassningsbara uppgiftstyper och förbättra organisationen i ditt uppgiftshanteringsarbete.

ClickUp är den bästa allt-i-ett-arbetsplatsen för projektledning för enskilda personer, små team och stora organisationer. Dashboards och vyer kan organisera isolerade uppgifter eller sekventiella uppgifter i ett stort projekt i mindre delar för enklare uppgiftshantering och produktivitet. Projektledare kan skapa automatiska arbetsflöden och projektprocesser som gör arbetet snabbare.

Men ClickUps projektledningsalternativ erbjuder mer än att-göra-listor och projektledningsverktyg för att genomföra projekt. Det inkluderar kunskapscenter, resurshanteringsfunktioner, resursbibliotek och automatiseringar så att allt arbete kan utföras på plattformen.

Samla dokument som är under bearbetning när de närmar sig slutförandet, visa avdelningsöverskridande projekt och, när arbetet är klart, granska data med hjälp av rapporter och analysverktyg för att göra det ännu bättre nästa gång.

2. ClickUps konkurrerande funktion: Uppgifter

Kommentartrådar håller konversationerna organiserade inom en uppgift så att användarna inte behöver bläddra igenom varje kommentar.

I ClickUp hittar du lättanvända uppgiftsfunktioner för alla medlemmar i teamet. Chefer kan planera och tilldela ClickUp-uppgifter, och medarbetare kan samarbeta och slutföra dem. Varje användare kan se statusen för uppgifter, sina individuella att göra-listor och arbetsbelastningen för andra personer i teamet.

Användare kan visa sina uppgiftslistor och projekt i flera olika vyer, och uppgifterna är anpassningsbara. Lägg till beskrivningar, processdokument, deadlines och dussintals andra detaljer via uppgiftshanteringsprogramvaran.

3. ClickUps konkurrerande funktion: Kanban-tavlor

Överskåda uppgifter och projekt med ett enda ögonkast och dra och släpp enkelt uppgifter, sortera och filtrera med en helt anpassningsbar Kanban-tavla.

Mångsidiga ClickUp Kanban-tavlor är ett av de mest populära alternativen som ClickUp erbjuder – och det finns goda skäl till det. Användare kan öppna sin instrumentpanel med en tavelvy för att se alla sina uppgifter, statusen för olika projektdelar och vad andra arbetar med. Dra och släpp uppgifter över hela tavlan och se viktiga detaljer i det intuitiva gränssnittet utan att behöva öppna alla separata sidor.

Få mer gjort på ett enkelt sätt med ClickUp

Det är viktigt att utvärdera fördelarna och begränsningarna med Monday och Teamwork för att anpassa dem efter ditt teams specifika behov. Kom ihåg att rätt val möjliggör effektiva arbetsflöden och ökad produktivitet.

ClickUp ger dig alla verktyg och anpassningsbara funktioner du behöver för att ordna din virtuella arbetsplats så att den passar dig. Dessutom är det gratis att använda när du registrerar dig för ett Free Forever-abonnemang. Skapa din arbetsplats idag och utforska alla olika alternativ, vyer och automatiseringar som finns tillgängliga för att du ska kunna njuta av ditt arbete.