De 10 bästa programvarorna för hantering av rättsfall 2025

Som jurist jonglerar du ständigt med olika projekt – från rättssalar till företagsfusioner, fastighetsaffärer och säkring av familjearv genom arvplanering.

Det kan bli överväldigande – att hantera uppgifter manuellt, kämpa med deadlines och oroa sig för att göra dyra misstag.

Men med programvara för ärendehantering kan du förebygga fel, säkerhetsproblem och efterlevnadsproblem.

Oavsett om du befinner dig i rättssalen, hanterar stora affärer eller säkrar familjearv, är programvara för ärendehantering din juridiska medhjälpare. Den hanterar deadlines, organiserar dokument, främjar teamwork och håller kunderna informerade – allt i ett digitalt paket.

Vi har sammanställt de 10 bästa programvarorna för ärendehantering för advokater 2024. Gör dig redo att förenkla ärendehanteringen!

Vad är programvara för ärendehantering?

Programvara för ärendehantering är ett specialiserat verktyg som är utformat för att effektivisera och automatisera hanteringen av ärenden, uppgifter och processer inom organisationer. Det är en centraliserad plattform för att spåra, organisera och samarbeta kring olika ärenden eller projekt, ofta inom områden som juridik, hälso- och sjukvård, socialt arbete och kundsupport.

Programvaran erbjuder vanligtvis funktioner som ärendehantering, dokumenthantering, automatisering av arbetsflöden och kommunikationsverktyg för att hantera och övervaka ärendens framsteg.

Vilka är fördelarna med programvara för ärendehantering?

Programvara för ärendehantering har en rad fördelar som bidrar till ökad effektivitet och förbättrade organisatoriska processer. Några viktiga fördelar är:

Effektivitetsökning: Programvara för ärendehantering automatiserar uppgifter och processer, vilket minskar manuellt arbete och ökar den totala effektiviteten i arbetsflödet.

Förbättrat samarbete: Programvaran erbjuder en centraliserad plattform för teamsamarbete, vilket säkerställer bättre kommunikation och samordning av ärenderelaterade aktiviteter.

Förbättrad organisation: Centraliserade dokumenthanteringsfunktioner hjälper till att organisera och lagra information systematiskt, vilket leder till enkel åtkomst och minskad risk för dataförlust.

Ansvarsskyldighet och övervakning: Med hjälp av verktyg för ärendehantering kan du övervaka ärendets framsteg, tilldela uppgifter och sätta deadlines, vilket främjar ansvarsskyldighet och transparens inom teamet.

Kostnadsbesparingar: Automatisering, effektiviserade processer och optimerade arbetsflöden bidrar till kostnadsbesparingar i form av tid, resurser och driftskostnader.

Vad ska du leta efter i ett program för ärendehantering?

Att välja den bästa programvaran för hantering av juridiska ärenden för din advokatbyrå är det första steget för att öka produktiviteten och effektiviteten. Det handlar om att hitta den perfekta lösningen, från verktyg till leverans, för att få allt att fungera smidigt.

Här är några viktiga faktorer att tänka på när du väljer ett ärendehanteringssystem:

Robusta funktioner : Välj programvara som erbjuder viktiga funktioner, inklusive samarbete, : Välj programvara som erbjuder viktiga funktioner, inklusive samarbete, projektledning , kundhantering, kontakthantering och funktioner för tidsregistrering för advokater

Användarvänligt: Rätt programvara måste vara enkel att installera och ha ett överskådligt och snyggt gränssnitt.

Pris: Överväg programvara med priser som är både flexibla och passar din budget.

Skalbarhet : Programvaran bör ha funktioner som underlättar affärsprocesser och kan skalas upp i takt med tillväxten.

Verktygsintegration : Se till att programvaran integreras smidigt med andra verktyg som ditt team använder, inklusive CRM, kommunikationsprogramvara och kunskapshanteringsapplikationer.

Rapportering och analys: Programvaran ska kunna spåra framstegen i juridiska ärenden, identifiera flaskhalsar och säkerställa datadrivna beslut.

De 10 bästa programvarorna för ärendehantering att använda 2024

1. ClickUp

E-postmarknadsföring på ett enkelt sätt med ClickUp AI

ClickUp toppar listan som en av de bästa applikationerna för uppgifts- och kontorshantering 2024. Den kan även fungera som ett program för hantering av avtalslivscykeln. ClickUp-formulär är perfekta för kundintagsprocessen. Advokatbyråer och advokater kan dra nytta av dess imponerande funktioner, inklusive ClickUp Law Project Management-funktionen, som förenklar hanteringen av organisatoriska uppgifter.

Slut avtalet med ClickUps mall för partnerskapsavtal – din vägkarta till framgångsrika samarbeten.

ClickUp underlättar processen att få feedback från dina kund- och klientkonversationer. Anpassa hanteringsmallar som Case Management Action Plan för företag av alla storlekar. Utnyttja den fulla potentialen i ClickUp Docs för att revolutionera dokumenthantering och samarbete inom ditt team.

Använd ClickUp Docs för att hantera viktiga dokument och främja teamsamarbete.

ClickUp AI-assistenten underlättar kommunikationsprocesser, inklusive utformning av e-postmeddelanden, rapporter etc. ClickUp Whiteboards hjälper till att visualisera idéer och främjar därmed effektiva metoder för teamsamarbete.

Samarbetsdetektering gör det möjligt för team att arbeta och redigera samtidigt i ClickUp Whiteboards.

Sammantaget är ClickUp ett konkurrenskraftigt verktyg som alla advokatbyråer bör överväga för att optimera verksamheten, förbättra interaktionen mellan klienter och advokater, spåra tid och mycket mer.

ClickUps bästa funktioner

Automatisering : ClickUp AI hanterar repetitiva uppgifter och begränsar risken för mänskliga fel.

ClickUp Tasks : Tilldela teammedlemmar uppgifter med exakta deadlines och prioriteringar och följ framstegen i realtid.

ClickUp Forms : Samla in kundinformation och ärendedetaljer via en säker kundportal.

Anpassningsbara instrumentpaneler och vyer : Skapa anpassade instrumentpaneler för att se den information du behöver med ett ögonkast och dela dem med ditt team för bättre översikt.

ClickUp Docs : Skapa och dela dokument, kalkylblad och presentationer direkt i ClickUp, utan att behöva växla mellan olika verktyg.

Chattsvy : Chatta med teammedlemmar direkt utan att lämna ClickUp, så att kommunikation och sammanhang finns på ett och samma ställe.

Anpassning : Anpassa dina arbetsflöden så att de passar din verksamhet.

Spårning: Spåra enkelt teamets framsteg och hantera kunder på ett enkelt sätt.

Begränsningar för ClickUp

Mobilversionen är inte lika robust, eftersom flera webbfunktioner kan vara otillgängliga.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per månad per användare

Företag : 12 dollar per månad per användare

Företag : Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3500 recensioner)

2. Appian

via Appian

Appian är ett program för ärendehantering utan kod som effektivt hanterar juridiska processer, ärenden och kundaktiviteter.

Till skillnad från andra verktyg för ärendehantering erbjuder Appian en kombination av processhanteringstekniker som Lean eller Six Sigma med automatisering för att underlätta ärendehanteringsprocesserna.

Dessutom integreras Appian med olika datakällor och system som Salesforce, SAP, Microsoft och Oracle, vilket gör åtkomsten till information över olika plattformar smidig.

Appians bästa funktioner

Processhanteringstekniker: Appian erbjuder automatisering med tekniker som Lean eller Six Sigma.

Anpassningsbarhet: Få tillgång till funktioner som hjälper dig att skapa och distribuera anpassade applikationer för olika juridiska uppgifter.

Uppgraderingar : Nya funktioner släpps varje kvartal, vilket säkerställer att användarna alltid har tillgång till den senaste tekniken.

Prisvärdhet: Gratis provversion med demo, riktad inlärning och obegränsad datalagring.

Appians begränsningar

Prissättningsplanerna är vaga, vilket gör processen otydlig.

Användare klagar ofta på prestanda- och tillförlitlighetsproblem, inklusive långsam laddningstid, frekventa och onödiga uppdateringar, buggar och tekniska problem.

Dålig datahantering eftersom verktyget inte kan hantera enorma datamängder.

Appians prissättning

Gratis plan: Full åtkomst och anpassad inlärning

Applikation: Anpassad prissättning

Plattform: Anpassad prissättning

Obegränsat: Anpassad prissättning

Appian-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

3. CASEpeer

via CASEpeer

CASEpeer är ett program för hantering av rättsfall som är utvecklat med personskadeadvokater i åtanke.

Advokatbyråer och jurister får tillgång till viktiga funktioner som ärendehantering, kalenderintegration, automatiserad uppgiftshantering, avräkningsrapporter, verktyg för rättstvister och ett förstklassigt säkerhets- och dokumentlagringssystem.

CASEpeers bästa funktioner

Ärendehantering: Spårar kostnader, prestanda och insikter och genererar rapporter på ett smidigt sätt.

Mallar: Få tillgång till över 50 färdiga rapportmallar

Integration : Integreras med populära verktyg som Outlook, QuickBooks och Dropbox.

Anpassningsbar: Passar bäst för advokater eller advokatbyråer som specialiserar sig på personskador.

Begränsningar för CASEpeer

Saknar inbyggd mobilapp för Android- och iOS-enheter.

Det stöder inte anpassning av fält och formulär.

Användare har rapporterat vissa problem med datamigrering och synkronisering.

Priser för CASEpeer

Grundläggande: 69 dollar per månad

Pro: 99 dollar per månad

Avancerad: 129 dollar per månad

CASEpeer-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

4. Clio

via Clio

Clio är ett annat högt rankat molnbaserat program för ärendehantering som erbjuder centraliserad kontroll av juridiska organisationers data från klientintag, information, ärendehantering, schemaläggning och fakturering.

Clio kombinerar dokument- och kommunikationsfunktioner på ett smidigt sätt i ett enda molnbaserat gränssnitt.

Dessutom har Clio många funktioner för juridiska ärenden, inklusive onboarding-verktyg, support för kundengagemang och en säker portal för kundinteraktion.

Clio bästa funktioner

Hantering av advokatverksamhet: Spåra tid, fakturering och Spåra tid, fakturering och kundkommunikation på en intuitiv plattform.

Kundregistrering och CRM : Registrera nya kunder med Clio:s automatiserade registreringsformulär och anpassningsbara CRM. Fånga upp leads, vårda relationer och hantera interaktioner utan ansträngning, och förvandla potentiella kunder till lojala kunder.

Dokumentautomatisering : Skapar juridiska dokument på några sekunder. Anpassa mallar, bygg bibliotek och öka produktiviteten.

Appar och integrationer: Anslut till över 250 populära appar och tjänster, från bokföringsprogram till plattformar för dokumentunderteckning.

Clio-begränsningar

Ingen offlineåtkomst eller redigering av dokument

Användare rapporterar att de senaste uppdateringarna och vissa integrationer ofta orsakar tekniska problem.

Clio-priser

Easystart: 49 dollar per månad

Essentials: 89 dollar per månad

Avancerad: 119 dollar per månad

Komplett: 149 dollar per månad

Clio-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1500 recensioner)

5. Smokeball

via Smokeball

Smokeball är ett program för hantering av rättsfall som erbjuder automatisering och användarvänlighet för små advokatbyråer och enskilda advokater. Det tar bort repetitiva uppgifter som dokumentgenerering och e-postarkivering, vilket frigör din värdefulla tid.

Smokeball är också känt för sitt användarvänliga gränssnitt, som förenklar användningen utan att kräva omfattande utbildning. Den smidiga integrationen med populära verktyg från tredje part, som QuickBooks och Google Kalender, eliminerar ytterligare störningar i arbetsflödet och datasilos.

Smokeballs bästa funktioner

Enkel registrering och onboarding : Hantera interaktioner och bygg upp förtroende med automatiserade formulär.

Smart ärendehantering : Organisera och spåra ärenden, uppgifter och deadlines på ett och samma ställe, så att ditt team har full kontroll över allt.

Juridisk fakturering och förvaltningsredovisning : Skapa fakturor på några sekunder och spåra utgifter utan ansträngning. Hantera kundernas medel på ett säkert sätt och följ gällande regler.

Dashboards och rapportering: Få insikter med anpassningsbara dashboards och spåra viktiga mätvärden för att identifiera områden som kan förbättras.

Smokballs begränsningar

Brist på fältkatalog

Smokeball är inte flexibelt när det gäller anpassningsbarhet.

Smokeball-priser

Kostnad: 39 dollar per månad per användare

Boost: 89 dollar per månad per användare

Grow: 179 dollar per månad per användare

Prosper+: 219 dollar per månad per användare

Smokeball-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

6. MyCase

via MyCase

MyCase är ett annat program med imponerande analys- och rapporteringsfunktioner. Det hjälper dig att gräva djupt i ärendets framsteg, fakturerbara timmar och teamaktivitet, vilket gör att du kan optimera arbetsflöden och öka teamets prestanda.

Andra funktioner som påminnelser om deadlines, komplett e-postklientprogramvara, fakturering och dokumenthantering finns också tillgängliga. MyCase-plattformen prioriterar datadrivet beslutsfattande, centraliserat samarbete och flexibel skalbarhet för att förenkla processerna för jurister.

MyCases bästa funktioner

Automatisering : Automatisera processerna för att förbereda juridiska dokument

Fakturering och betalningar : Spåra tid, skapa fakturor och ta emot onlinebetalningar på ett ögonblick.

Ärendehantering : Håll ordning och kontroll över deadlines. Hantera dokument, uppgifter, kommunikation och deadlines på ett säkert, centralt ställe.

Kundintag och leadhantering : Konvertera leads med anpassningsbara intagsformulär, hantera pipelines och vårda relationer från potentiell kund till lojal kund.

Flexibilitet: Tillgänglig för mobila enheter (Android och iOS)

Begränsningar i MyCase

Begränsad anpassning av fakturor, rapporter och mallar

Användare klagar över att mobilapplikationen MyCase har flera buggar.

Priser för MyCase

Grundläggande: 39 dollar per månad per användare

Pro: 69 dollar per månad per användare

Avancerad: 89 USD per månad per användare

MyCase-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

7. PracticePanther

via PracticePanther

PracticePanther är ett omfattande molnbaserat program för hantering av advokatbyråer. Det har en omfattande uppsättning funktioner och dess utmärkande egenskap är dess anpassningsbarhet.

Programvaran för hantering av rättsfall är säkerhetsklassad och använder 256-bitars kryptering av militär kvalitet för att skydda känslig information. Betalningar sker också smidigt med funktionen Legal Billing.

PracticePanther bästa funktioner

Sömlösa integrationer : Anslut till över 100 populära verktyg, från bokföringsprogram till e-postplattformar. Inga datasilos – bara smidiga arbetsflöden och optimerade processer.

Kraftfull ärendehantering : Spåra ärenden, deadlines och uppgifter utan ansträngning med intuitiva instrumentpaneler och anpassningsbara arbetsflöden.

Säkerhet : Kryptering av militär kvalitet och rigoröst dataskydd säkerställer att dina kunduppgifter förblir säkra.

Organiserade dokument : Lagra, kategorisera och få omedelbar åtkomst till dokument. Automatiserad dokumentgenerering sparar tid och minskar risken för fel.

Juridisk fakturering: Fakturera dina kunder utan stress med den inbyggda faktureringsfunktionen.

Begränsningar för PracticePanther

Användarna upplever avsaknaden av en inbyggd e-postklient som ett besvär.

Inga inbyggda funktioner för dokumentautomatisering, e-signatur eller intagsformulär, vilket innebär att användarna måste använda tredjepartsintegrationer eller manuella processer.

Priser för PracticePanther

Solo: 59 dollar per månad

Essential: 79 dollar per månad

Företag: 99 dollar per månad

Betyg och recensioner av PracticePanther

G2: 4,1/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

8. CosmoLex

via CosmoLex

CosmoLex är ett heltäckande program för hantering av rättsfall som gör det möjligt för advokatbyråer att hålla koll på sina kostnader, följa lagstadgade redovisningsregler och säkerställa att juridiska dokument organiseras på ett centralt ställe.

Till skillnad från andra programvaror för ärendehantering har CosmoLex en inbyggd bokföringsprogramvara som hanterar kundfiler och spårar alla kostnader som en advokatbyrå har.

Dessutom erbjuder CosmoLex funktioner för förvaltningsredovisning (IOLTA) som hjälper jurister att skriva ut checkar, insättningskvitton, kontoutdrag och hantera klienters medel.

CosmoLex bästa funktioner

Integration : Egenutvecklad bokföringsintegration, som inte kräver integration med tredjepartsapplikationer som Quickbooks.

Personalisering : Personanpassade inlärningsprocesser för nya användare och obegränsad tillgång till pålitlig kundsupport för alla.

Beteckning : Utvecklad för att tillgodose advokatbyråers behov inom redovisning och regelefterlevnad.

Mobilitet: Mobil åtkomst är tillgänglig på alla enheter.

CosmoLex begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter

Erbjuder en enda prisplan, vilket inte lämnar utrymme för alternativ.

CosmoLex prissättning

CosmoLex: 99 dollar per månad

Tillägg

CosmoLex Pay: 0 dollar

CosmoLex CRM: 147 dollar

CosmoLex-webbplatser: 149 dollar

CosmoLex fildelning och e-signatur: 22 dollar

CosmoLex betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

9. Rocket Matter

via Rocket Matter

Rocket Matter är ett ärendehanteringsprogram med funktioner som gör advokatbyråer effektiva och produktiva. Ärendehanteringsverktyget gör det möjligt för juridiska team och byråer att anpassa instrumentpaneler och hålla kontakten var de än befinner sig.

Med sina faktureringsfunktioner sparar advokatbyråer tid med automatiska papperslösa förfakturor och batchbearbetning. Rocket Matter är också molnbaserat; dokumenten skyddas och lagras i molnet.

Rocket Matters bästa funktioner

Rocket Matter Track : Registrera varje fakturerbar minut automatiskt, förenkla tidrapporteringen och öka faktureringsnoggrannheten.

Dokumentautomatisering : Skapa juridiska dokument på några sekunder, minska pappersarbetet och fokusera på värdefulla uppgifter.

Juridisk CRM : Effektivisera kundintaget, vårda relationer och förvandla potentiella kunder till lojala kunder.

Kontaktadministration : Organisera klient- och ärendeinformation enkelt, förbättra samarbetet och håll koll på kommunikationen.

Avancerad rapportering : Få datadrivna insikter om din verksamhet, optimera prestanda och fatta välgrundade beslut.

Integrationer: Anslut till dussintals verktyg, såsom e-postplattformar och bokföringsprogram, för smidiga arbetsflöden.

Begränsningar för Rocket Matter

Begränsade anpassningsmöjligheter för fakturor, rapporter och mallar , vilket kanske inte passar vissa företags preferenser.

Ingen inbyggd funktion för automatisering av dokument och e-signaturer, vilket kräver integrationer från tredje part.

Priser för Rocket Matter

Essentials: 49 dollar per månad per användare

Pro: 79 dollar per månad per användare

Premier: 99 dollar per månad per användare

Betyg och recensioner av Rocket Matter

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

10. ServiceNow

via ServiceNow

ServiceNow är ett molnbaserat program för ärendehantering med integrerad artificiell intelligens som erbjuder integrerade lösningar för IT-tjänster, driftshantering, kundtjänsthantering, säkerhetshantering och mycket mer.

Med hjälp av maskininlärningsmetoder hjälper ServiceNow till att optimera juridiska processer från incidenthantering, problemhantering, servicekatalog, tillgångshantering och förändringshantering.

ServiceNows bästa funktioner

Apputveckling : Skapa anpassade appar och arbetsflöden för att hantera specifika juridiska behov och utmaningar.

Automatisering : Automatisera arbetsflödesprocesser med hjälp av AI för repetitiva uppgifter som dokumenthantering, e-postmeddelanden och godkännanden.

Konfigurerbara arbetsytor : Utforma och implementera anpassade arbetsflöden för specifika verksamhetsområden eller ärendetyper för att effektivisera processerna.

Anpassningsbara instrumentpaneler: Använd de anpassningsbara instrumentpanelerna för enskilda användare och team för att fokusera på relevant information.

Säkerhet och förtroende : Skydda kunddata med branschledande kryptering, åtkomstkontroller och revisionsspår för att uppfylla lagstadgade krav.

Integration: Integreras med andra verktyg, inklusive databasprogramvara som Microsoft Azure, AWS, Salesforce och kommunikationsverktyg som Zoom, för enkelt teamsamarbete.

Begränsningar i ServiceNow

Priserna är oklara.

Med sin mångsidiga verktygslåda kan det innebära en överväldigande inlärningsstruktur för snabbrörliga advokatbyråer.

Priser för ServiceNow

Anpassad prissättning (inte tillgänglig på webbplatsen)

Betyg och recensioner av ServiceNow

G2: 4,4/5 (över 1700 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

Förenkla din juridiska verksamhet med programvara för ärendehantering

Är du trött på att drunkna i pappersarbete och missade deadlines? Sluta med manuellt arbete med hjälp av ärendehanteringsprogram som ClickUp. Öka dina kunders framgång genom fördelar som:

Centraliserad uppgiftshantering : Organisera projekt, tilldela uppgifter och : Organisera projekt, tilldela uppgifter och följ framstegen smidigt utan spridda kalkylblad och klisterlappar.

Förbättrat samarbete : Främja kommunikation i realtid mellan advokater, jurister och klienter. Dela dokument, utbyta feedback och se till att alla är på samma sida.

Automatiserade arbetsflöden: Automatisera repetitiva uppgifter som att schemalägga möten, skicka påminnelser och generera rapporter. Frigör tid för ditt team så att de kan fokusera på det viktigaste – dina kunder.

AI-skrivprogram

Med reprompting-funktioner kan du skriva om stora mängder innehåll så att det passar din specifika ton.

ClickUp AI hjälper dig att automatisera skapandet av deluppgifter, checklistor och påminnelser för kritiska steg. Prioritera uppgifter baserat på brådskandehet och vikt med hjälp av AI-drivna förslag.

Använd AI-mallar för att utforma rutinmässiga juridiska dokument som brev, kontrakt eller sammanfattningar. Fyll i dina dokument automatiskt med relevant information från ClickUp Tasks och fält. Skapa juridiska dokument, kontrakt och e-postmeddelanden på några sekunder med ClickUp AI.

Tidsspårare

ClickUp gör det enkelt att registrera tid så att du kan fokusera på ditt arbete. Registrera tid, ange uppskattningar, lägg till anteckningar och visa rapporter över din tid var du än befinner dig.

Du behöver exakta fakturerbara timmar. Rätt spårningsprogramvara ordnar det, eftersom den registrerar tiden som läggs på kundärenden ned till minuten för exakt fakturering.

Använd ClickUp Project Time Tracking för att generera detaljerade tidsloggar för fakturering, vilket säkerställer transparens och kundnöjdhet. Spåra din fakturerbara tid jämfört med icke-fakturerbara timmar för att optimera intäkter och resursallokering.

Länka alla tidsposter till specifika ärenden och uppgifter i ClickUp för att övervaka dina framsteg och identifiera flaskhalsar. Uppskatta sedan ärendets tidsplan mer exakt baserat på historiska tidsdata.

Utnyttja branschkompetens för att effektivisera projektleveransen. Du behöver inte leta längre än ClickUp för allt detta. Dess intuitiva gränssnitt och kraftfulla funktioner kommer att förändra ditt sätt att arbeta.