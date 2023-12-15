De 10 bästa projektledningsböckerna för projektledare

Visste du att du kan uppnå en imponerande framgångsgrad på 92 % när det gäller att nå dina projektmål genom att helt enkelt använda projektledningstekniker konsekvent?

Men här är saken: projektledning är inte en dans på rosor. Under 2015 lyckades företag slutföra endast 29 % av projekten i tid och inom budget. Det beror på att du behöver färdigheter, talang, passion och teknisk kunskap för att kunna hantera ett projekt på ett felfritt sätt.

Ingenting slår verklig erfarenhet av projektledning, men att bygga upp en solid kunskapsbas bör vara din utgångspunkt för att bli en framgångsrik projektledare.

Du undrar säkert: ”Hur gör jag det?” Glöm att surfa runt bland spridda online-resurser. Fokusera istället på böcker som är dedikerade till projektledning – de erbjuder en omfattande och organiserad metod som guidar dig effektivt.

Låt oss dyka rätt in och kolla in de 10 bästa projektledningsböckerna som kommer att förbättra dina färdigheter som en kompetent projektledare. Häng kvar till slutet, så delar vi med oss av den bästa metoden för att tillämpa de nya projektledningsteknikerna du har lärt dig!

De 10 bästa böckerna om projektledning som hjälper projektledare att utvecklas

1. Project Management Absolute Beginner’s Guide av Greg Horine

Horines bok, som gavs ut 2005, är en pärla för alla som arbetar med projektledning. Varför? Den förenklar projektledningen genom att dela upp den i enkla, praktiska steg – perfekt för att komma igång på rätt fot redan från dag ett.

Horine nöjer sig inte med att skrapa på ytan – han dyker djupt in i projektledning. Från att skissa på en projektplan till att bemästra arbetsfördelningsstrukturen (WBS) täcker han allt.

Dessutom får du tips om hur du fastställer budgeten, planerar tidslinjer och fördjupar dig i Agile-ramverket.

Även om boken har funnits ett tag är den senaste upplagan fylld med aktuella strategier, inklusive de senaste webbhanteringsverktygen och insidertips för att lyckas med PMP-certifieringsexamen.

”Ett projekt är det arbete som utförs av en organisation en gång för att producera ett unikt resultat. Med en gång menar vi att arbetet har en bestämd början och ett bestämt slut, och med unikt menar vi att arbetsresultatet på ett eller flera sätt skiljer sig från allt som organisationen har producerat tidigare.” – Gregory M. Horine

Författare:

Gregory M. Horine

Antal sidor:

464 sidor

Utgivningsår:

2005

Beräknad lästid:

Cirka 13 timmar

Viktiga punkter:

Fördjupa dig i projektledning

Detaljerad information om Agile-ramverket

Betyg:

4. 5/5 (Amazon) – ”Jag rekommenderar den. Och jag ger den full pott, fem stjärnor. Det är en obligatorisk lärobok i en kurs jag undervisar i. Vissa studenter blir överväldigade av den, medan andra säger att de älskar att den innehåller alla detaljer som de kan komma åt senare när de har mer erfarenhet.”

3. 6/5 (Goodreads)

Rekommenderad nivå:

Nybörjare

2. Project Management JumpStart av Kim Heldman

Föreställ dig följande. Du får ett projekt som du inte har en aning om hur du ska hantera. Oundvikligen stöter du på ett par svåra utmaningar.

Klockan tickar och du inser att du behöver en intensivkurs för att lära dig hantera utmaningarna i det här nya projektet. Om du har varit med om detta tidigare kommer Heldmans Project Management JumpStart att vara din bästa allierade.

Denna bok är skriven i en vänlig och lättförståelig stil. Den hjälper dig att snabbt förstå de grundläggande principerna för projektledning: planering, implementering och hantering, enligt guiden Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

Heldman definierar ett projekt på ett brett sätt, vilket gör det relevant för både affärsproffs och personer utanför affärsvärlden. Repetitionsfrågorna i slutet av varje kapitel hjälper dig att befästa det du har lärt dig.

Boken följer en logisk och lättförståelig struktur, och Heldmans raka stil bidrar till dess tydlighet. Jargong är sällsynt, och hon kryddar texten med meningsfulla exempel och anekdoter från verkligheten, vilket gör idéerna mer relaterbara och läsningen mycket smidigare.

Det är värt att notera att detta verk inte uteslutande fokuserar på digitala aspekter. De principer som presenteras är dock lätta att anpassa till digitala projekt. En liten nackdel är bristen på omfattande riktlinjer för dem som förbereder sig för PMP-certifieringen.

”När projektet är slut är det dags att reflektera över de processer som använts för att slutföra aktiviteterna, avgöra om kunden är nöjd med den produkt som projektet avsåg att producera och dokumentera de lärdomar som dragits (bland annat) under projektets gång.” – Kim Heldman

Författare:

Kim Heldman

Antal sidor:

368 sidor

Utgivningsår:

2003

Beräknad lästid:

Cirka 10 timmar

Viktiga punkter:

Snabb och enkel intensivkurs i projektledning

Lättförståelig, saklig och jargongfri stil.

Betyg:

4. 3/5 (Amazon) – ”Rekommenderas för nybörjare inom projektledning”

3. 6/5 (Goodreads)

Rekommenderad nivå:

Nybörjare

3. The Lazy Project Manager: How To Be Twice As Productive And Still Leave The Office Early av Peter Taylor

Letar du efter något kort och koncist som kan ta dina projektledningskunskaper till nästa nivå? Då behöver du inte leta längre än The Lazy Project Manager.

I den här boken talar Taylor om sitt koncept ”produktiv lathet”. Det handlar om att hantera projekt effektivt utan att bli överväldigad eller utbränd.

Denna artikel fördjupar sig i 80-20-regeln (Pareto-principen) och belyser hur balans mellan arbete och avkoppling maximerar produktiviteten. Den är kort men slagkraftig och täcker viktiga punkter som är avgörande för projektledare, med praktiska tips för nybörjare inom projektledning.

Det är dock värt att notera att denna bok riktar sig till läsare som redan har en grundläggande förståelse för projektledningskonceptet. Den innehåller utdrag om vikten av att använda TOC-, Lean- och Six Sigma -metoder och fördjupar sig i både avancerade och grundläggande koncept.

”Att vara en lat projektledare handlar om att vara fokuserad i ditt projektledningsarbete och lära dig att lägga din energi där den verkligen behövs, där den har störst effekt.” – Peter Taylor

Författare:

Peter Taylor

Antal sidor:

152

Utgivningsår:

2010

Beräknad lästid:

Cirka 4 timmar

Viktiga punkter:

Förstå hur man kan vara produktivt lat

Få en bättre balans mellan arbete och privatliv med hjälp av Pareto-principen.

Betyg:

4. 2/5 (Amazon) – ”Om du på något sätt är intresserad av projektledning och sliter med att vara improduktiv, ger Peter fantastiska tips för ”minsta möjliga insats för maximal effekt”. Om du är extra lat, köp bara den här boken för listan med tips i sista kapitlet. Den är verkligen värd det.”

3. 5/5 (Goodreads)

Rekommenderad nivå:

Avancerad

4. Agile Project Management with Scrum av Ken Schwaber

via Amazon

I detta verk tar Schwaber dig med på en nybörjarresa in i Scrum-världen.

En utmärkande egenskap, som många har noterat, är att endast det första kapitlet fördjupar sig i de detaljerade teoretiska aspekterna av Scrum och dess roll i agil projektledning. Efter det första kapitlet byter boken snabbt spår och går över till fallstudier från verkligheten.

Schwaber inser att praktiska exempel är mycket bättre för att illustrera metodikens användbarhet inom projektledning. När du bläddrar igenom sidorna får du en realistisk bild av mjukvaruprojektens landskap och lär dig om några vanliga fallgropar.

Boken guidar dig på ett lättförståeligt sätt genom skalning och hantering av projekt, hantering av komplexitet med Scrum, uppbyggnad av ett förstklassigt Scrum-team, upprättande av ceremonier och artefakter samt andra viktiga Scrum-verktyg. Den har en digital ram och berör Capability Maturity Model (CMM) samt sammanfattar de bästa metoderna inom mjukvaruutveckling.

Du bör dock notera att många läsare föreslår att du bekantar dig med de grundläggande principerna för Agile och Scrum och använder denna bok som en handbok för fallstudier.

”Sunt förnuft är en kombination av erfarenhet, utbildning, ödmjukhet, kvickhet och intelligens. Personer som använder Scrum tillämpar sunt förnuft varje gång de upptäcker att arbetet avviker från den väg som leder till önskade resultat. Men de flesta av oss är så vana vid att använda normativa processer – sådana som säger ”gör detta, gör sedan det, och gör sedan detta” – att vi har lärt oss att bortse från vårt sunda förnuft och istället invänta instruktioner.” – Ken Schawber

Författare:

Ken Schawber

Antal sidor:

192 sidor

Utgivningsår:

2004

Beräknad lästid:

Cirka 5 timmar

Viktiga punkter:

Detaljerad förklaring av Scrums teoretiska aspekter

Fullspäckad med praktiska exempel från verkligheten.

Betyg:

4. 4/5 (Amazon) – ”Författaren presenterar cirka 25 olika scenarier/utmaningar som han stött på och hur han löst dem. Boken är fortfarande relevant även två decennier efter publiceringen. Scrum Masters kan dra nytta av de olika scenarierna som presenteras. De får vägledning om hur de ska gå tillväga om de hamnar i liknande situationer. Lärandeavsnittet i slutet av varje scenario fördjupar begreppen.”

3. 7/5 (Goodreads)

Rekommenderad nivå:

Medelnivå

5. The Agile Mind-Set: Making Agile Processes Work av Gil Broza

Tänk dig att du har all teori om agila processer för din projektledning, men stöter på hinder när det är dags att omsätta den i praktiken. Det är där The Agile Mindset kommer in – den är skräddarsydd för just det scenariot. Den fokuserar på de utmaningar som möter dem som strävar efter att "vara agila" snarare än att bara kunna grunderna.

Boken fördjupar sig i svårigheterna med att fastna i processmekanismer när man är väl insatt i agila värderingar. Broza bryter med synen på det agila tankesättet som den ultimata lösningen på alla projektledningsproblem. Istället definierar han det som ett tankesätt som främjar konsekvens och samstämmighet mellan värderingar, övertygelser och principer.

Författaren betonar starkt vikten av att anpassa det agila ramverket efter dina behov, din organisations inställning och den övergripande kontexten för din projektledning. Boken ger en grundläggande teoretisk grund för agilt arbetssätt, men förutsätter att läsarna redan har en viss kunskap om modellen.

Om du är ny inom området rekommenderar vi att du byter ut den mot mer introducerande böcker om projektledning.

”Att bli bra på Agile, precis som att bli bra på långdistanslöpning, en ny karriär eller föräldraskap, kräver en djupgående förändring som inte kan uppnås genom en rad små steg. Du måste göra ett ordentligt åtagande: ”Gör det som om du menar det.” – Gil Broza

Författare:

Gil Broza

Antal sidor:

208 sidor

Utgivningsår:

2015

Beräknad lästid:

Cirka 5 timmar

Viktiga punkter:

Fördjupa dig i Agile-ramverket

Förklarar hur du implementerar Agile för dina specifika behov.

Betyg:

4. 4/5 (Amazon) – ”Som Jim Highsmith säger i början: ”Många organisationer misslyckas med att dra nytta av fördelarna med Agile eftersom de har antagit metoderna men inte tankesättet”. Äntligen finns här en guide och en utforskning av den andra sidan av Agile-myntet (att vara Agile – inte bara GÖRA Agile!) – det Agile tankesättet. ”

5/5 (Google Play Books)

Rekommenderad nivå:

Avancerad

6. Projektledning för icke-projektledare av Jack Ferraro

via Amazon

Genom att förklara projektledningsjargongen förvandlar Ferraro konsten att leda projekt till något som verkar lättillgängligt.

Författaren betonar att många chefer redan använder projektledningsprocesser i sitt dagliga arbete och bara behöver en uppfriskning av dessa principer.

Här hittar du en steg-för-steg-guide som leder dig in i projektledning. Den ger dig viktiga färdigheter såsom affärsanalysmetoder, arbetsfördelningsstrukturer, programsekvenseringsmetoder och riskhanteringsstrategier.

Boken är fullspäckad med praktiska förklaringar och relaterbara exempel och träffar verkligen rätt. Om du dock befinner dig i ett avancerat skede och inte vill gå tillbaka till grunderna, leta efter något som fördjupar sig i de viktigaste detaljerna inom projektledning.

”Projektteam och deras medlemmar går snabbt från ett projekt till nästa och är ofta under enorm press att leverera resultat. Projektteam kommer snabbt och försvinner sedan när de går vidare till nästa brådskande organisatoriska behov, och blir därmed agnostiker när det gäller affärer och teknik. Ändå är specifik affärskunskap avgörande för projektets framgång ... Denna affärskunskap blir grunden för projektkraven, en viktig komponent i ditt projekts omfattning.” – Jack Ferraro

Författare:

Jack Ferraro

Antal sidor:

242 sidor

Utgivningsår:

2012

Beräknad lästid:

Cirka 7 timmar

Viktiga punkter:

En mycket välkommen avsaknad av projektledningsjargong

Full av praktiska exempel och verkliga tillämpningar.

Betyg:

4. 2/5 (Amazon) – ”Jag har aldrig studerat projektledning formellt, men har ändå ombetts att leda affärsprojekt i tidigare roller. När jag ser tillbaka önskar jag att jag hade läst den här boken tidigare. Bra praktisk information och relaterbara exempel utan att fastna för mycket i jargongen. Metoderna är ganska överförbara till andra delar av ditt arbete/liv. Värt att läsa.”

3. 54/5 (Goodreads)

Rekommenderad nivå:

Nybörjare

7. Projektledning för människor: Hjälpa människor att få saker gjorda av Brett Harned

via Amazon

Om du vill ha en projektledningsbok som fokuserar på metodik finns det många andra på denna lista som täcker det. Det som skiljer denna bok från andra är dess betoning på mänskliga relationer, förväntningar och konfliktlösning.

Det är en påminnelse om att man ibland kan fastna i repetitiva rutiner och bara bli en kugge i projektcykeln. Författaren betonar att både du och dina teammedlemmar är människor. Att hantera relationer är lika viktigt som att förstå de tekniska aspekterna av projektledning.

Teorierna i denna bok är något grundläggande. Den fungerar mer som ett komplement till mjuka färdigheter inom projektledning än som en fristående resurs som enbart är inriktad på projektledning – den är viktig men också något valfri.

”Oavsett om du accepterar det eller inte, så är du en projektledare. Visst, du kanske identifierar dig som designer, innehållsstrateg, utvecklare (eller någon av de många roller och titlar som finns i vår bransch), men som människa är du en projektledare. ” – Brett Harned

Författare:

Brett Harned

Antal sidor:

224 sidor

Utgivningsår:

2017

Beräknad lästid:

Cirka 6 timmar

Viktiga punkter:

Bra förklaring av grundläggande projektledningsteorier

Stort fokus på interpersonella relationer

Betyg:

4. 6/5 (Amazon) – ”Det här är den första boken vi ger alla nya projektledare på PromptWorks för att de snabbt ska komma igång. Jag blev glad när jag upptäckte att den på ett mycket koncist och lättsmält sätt sammanfattar de metoder och erfarenheter vi har utvecklat under de senaste 10 åren. Som chef för projektledare älskar jag TL;DR i slutet av varje kapitel! Det hjälper mig att bekräfta de viktigaste punkterna och snabbt hänvisa mina projektledare till specifika delar. ”

3. 9/5 (Goodreads)

Rekommenderad nivå:

Nybörjare

8. Project Management For You av Cesar Abeid

Kämpar du med stress i projektledningen? Det kan definitivt vara tufft. Men ta del av Abeids perspektiv på projektledning, så kommer du aldrig mer att tvivla på dina ledningsbeslut.

Abeid förvandlar projektledning till en barnlek och ersätter företagsjargong med fängslande och inspirerande berättelser. Genom dessa berättelser guidar författaren dig steg för steg uppför projektledningsstegen och ger dig självförtroende.

Som otaliga läsare vittnar om kommer du, när du läst klart boken, att vara fylld av en nyfunnen passion att ta itu med alla projekt som tidigare har ställt dig inför svåra utmaningar. De hinder som för en stund sedan verkade oöverstigliga? Plötsligt kommer de att verka mindre och lättare att övervinna.

Författaren medger att boken inte går på djupet med komplexa teorier, utan erbjuder en förenklad version. Men enkelhet kan vara en fördel, särskilt för nybörjare. De tydliga värden och lärdomar som presenteras här hjälper till att skingra tvivel och öka självförtroendet.

Om du vill övervinna motvilja eller känner dig fast i dina projektledningsuppgifter är den här boken skräddarsydd för dig. Vänd dig dock till andra verk för en mer avancerad kunskapsnivå.

”Som person med många roller i ett familjeföretag ... kunde jag inte relatera till mycket av det material som fanns tillgängligt om projektledning. Många av böckerna om projektledning riktar sig till företag, så språket var inte relevant för mig. Men när jag studerade ämnet projektledning fann jag att vissa aspekter av disciplinen var särskilt användbara och enkla. ... även du kan lära dig de grundläggande principerna för projektledning som gör det möjligt för dagens näringsliv att skapa nya projekt, uppfylla sina löften och få saker gjorda. ” – Cesar Abeid

Författare:

Cesar Abeid

Antal sidor:

190 sidor

Utgivningsår:

2015

Beräknad lästid:

Cirka 5 timmar

Viktiga punkter:

Inspirerade läsare att omedelbart börja arbeta produktivt

Full av upplyftande och inspirerande berättelser och fallstudier.

Betyg:

4. 5/5 (Amazon) – ”Jag gillar hur Cesar förenklar projektledningsprocesserna och gör dem lättare att förstå. Om du är ny inom projektledning kommer den här boken att hjälpa dig att komma igång och sätta dig på rätt spår.”

4/5 (Goodreads)

Rekommenderad nivå:

Nybörjare

9. Alpha Project Managers av Andy Crowe

Betrakta denna bok mer som en detaljerad artikel än en omfattande volym, eftersom den huvudsakligen sammanfattar en studie.

Med hjälp av ett urval av 860 projektledare, inklusive 18 så kallade alfa-personer (de 2 % som fått högst poäng), undersöker författaren vad som skiljer dessa alfa-personer från beta-personerna när det gäller vanor, rutiner, projektledningsfärdigheter och tekniker.

Det är en snabb men insiktsfull läsning som erbjuder värdefulla tips samtidigt som den undanröjer några vanliga missuppfattningar inom projektledning. Boken innehåller djupgående intervjuer och diskussioner som ger viktiga insikter och visar olika perspektiv på egenskaperna hos världens mest framgångsrika projektledare.

”Gör det till en vana att skilja personen från problemet.” – Andy Crowe

Författare:

Andy Crowe

Antal sidor:

208 sidor

Utgivningsår:

2016

Beräknad lästid:

Cirka 5 till 6 timmar

Viktiga punkter:

En mycket snabb läsning om de mest framgångsrika PM-vanorna

Ger en jämförande inblick i vad som skiljer de bästa 2 % från resten.

Betyg:

4. 3/5 (Amazon) – ”Enligt min mening är detta en fantastisk bok som handlar om ’vad de bästa 2 % vet som alla andra inte vet’ och som tydligt identifierar kommunikation som ett nyckelområde där de bästa projektledarna utmärker sig. Jag gillar särskilt avsnittet om kommunikation.”

3. 9/5 (Goodreads)

Rekommenderad nivå:

Medelnivå

Förändring är konstant, och det är bara naturligt att projektledningsstrategier anpassas. Schmidt fokuserar på dessa moderna strategier för att hjälpa projektledare att navigera i denna föränderliga miljö.

Bokens mantra fokuserar på projektgenomförande och ger praktiska råd för att överbrygga klyftan mellan teori och verkliga projektscenarier.

Denna projektledningsbok tar itu med utmaningar som även erfarna projektledare kan tycka är svåra. Den ger en helhetsbild, guidar dig till att förbättra projektportföljhanteringen och uppmuntrar dig att ta ett steg tillbaka från mikrostyrning. Istället fokuserar den på att förstå de väsentliga ”varför”-frågorna som är kopplade till projektet.

”Många chefer har snålat på investeringar i forskning eller utbildning eftersom de ansett att dessa inte skulle ge några meningsfulla fördelar under de kommande kvartalen. Dessa kortsiktiga chefer resonerade att när sådana investeringar skulle bära frukt skulle de inte längre vara kvar på sina poster!” – Terry Schmidt

Författare:

Terry Schmidt

Antal sidor:

272 sidor

Utgivningsår:

2009

Beräknad lästid:

Cirka 7 till 8 timmar

Viktiga punkter:

Överbryggar effektivt klyftan mellan ren teori och praktisk tillämpning.

Perfekt både för nybörjare som vill ha en introduktion och för veteraner, eftersom den tar upp komplexa frågor.

Betyg:

4. 4/5 (Amazon) – ”Det första materialet jag någonsin hittat om logiska ramverk som inte handlar så mycket om etiketter utan om tillämpning. Investera din tid i att läsa den här boken och lär dig hur du kan omvandla din dröm till ett SMART-mål. Tack, Terry Schmidt.”

3. 8/5 (Goodreads)

Rekommenderad nivå:

Mellanliggande till avancerad nivå

